◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 海灣 富邦美債7-10 穩懋 謚源 進階 穆拉德 太普高 富邦美債20年 矽瑪 東林 強生 南璋 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 富邦中國政策債 牧德 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 光頡 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 美桀 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 華容 雙喜 冠好 榮群 群益15年IG電信債 青雲 力泰 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 霖宏 理銘 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 建達 亞都 光明 力新 國泰5Y+新興債 艾華 東凌-KY 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 松崗 明揚 新麥 李洲 富邦全球投等債 蜜望實 綠河-KY 宏佳騰 凱柏實業 富邦全球高收債 隆中 欣泰 世德 遠昇 國泰中國政金債5+ 鼎創達 泰茂 及成 富邦中政債0-1 全銓 宏易 和進 富邦A級公司債 至興 耀勝 合世 長佳 倚強 易威 瑞穎 錦明 穆拉德 大恭 鑫創 南璋 永純 廣寰科 勝昱 致振 點晶 惠光 威潤 建舜電 精確 創威 泰谷 宏易 唐榮 典範 唐鋒 晉椿 長天 前鼎 世豐 哲固 韋僑 久陽 益通 榮群 強新 振維 天宇 松和 鴻翊 新零售 尼克森 迎輝 尼克森 力新 欣厚-KY 力新 坤悅 兆遠 恩得利 恩得利 系統電 李洲 謚源 世紀 凱柏實業 李洲 華容 遠昇 及成 建榮 及成 耀勝 立衛 和進 倚強 天揚 耀勝 台嘉碩 鈺創 倚強 至寶電 佳總 原相 宇環 合正 錦明 點晶 寶聯通 鑫創 幸康 凱鈺 欣銓 泰谷 德宏 廣寰科 尚立 合邦 點晶 迎輝 萬旭 建舜電 重鳥鵬 驊宏資 泰谷 東林 久正 典範 光頡 上揚 長天 新鉅科 全譜 哲固 廣穎 易通展 益通 晶達 安鈦克 崧騰 杰力 元隆 振維 合正 沛亨 鴻翊 金利 九暘 迎輝 寶聯通 凱碩 友威科 凱鈺 全達 東林 彩富 奧斯特 家登 合邦 保銳 欣厚-KY 業強 越峰 兆遠 九豪 英格爾 系統電 訊達 鑫龍騰 世紀 撼訊 士開 華容 亞銳士 昇益 建榮 信昌電 志嘉 立衛 雷科 富裔 天揚 上揚 燦星旅 鈺創 全譜 富驛-KY 佳總 易通展 劍湖山 合正 迅德 德記 寶聯通 大中 泰偉 凱鈺 倉和 華義 德宏 蜜望實 昇華 合邦 星雲 得利影 萬旭 森田 鼎創達 驊宏資 鑫龍騰 花王 久正 三圓 邦泰 上揚 昇益 全譜 雙喜 易通展 力泰 安鈦克 理銘 元隆 惠普 沛亨 中連貨 迅德 安心 九暘 燦星旅 晶采 雅茗-KY 凱碩 易飛網 全達 亞都 奧斯特 滿心 保銳 東凌-KY 越峰 紅馬-KY 新漢 德記 英格爾 大展證 綠意 誠品生活 鑫龍騰 得利影 士開 時報 昇益 琉園 豐謙 旭然 志嘉 捷必勝-KY 富裔 明揚 燦星旅 旭源 富驛-KY 紅木-KY 劍湖山 鉅邁 德記 綠河-KY 泰偉 霹靂 華義 花王 昇華 欣雄 得利影 欣泰 時報 大汽電 耀億 鼎創達 台境 花王 青鋼 邦泰