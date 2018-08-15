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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     海灣     富邦美債7-10          穩懋              謚源     進階                
穆拉德   太普高   富邦美債20年          矽瑪              東林     強生                
南璋              元大美債7-10          振維              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          牧德              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          光頡              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          美桀              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          華容              雙喜     冠好                
榮群              群益15年IG電信債          青雲              力泰     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          霖宏              理銘     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          建達              亞都     光明                
力新              國泰5Y+新興債          艾華              東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          松崗              明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債          蜜望實            綠河-KY  宏佳騰              
凱柏實業          富邦全球高收債          隆中              欣泰     世德                
遠昇              國泰中國政金債5+          鼎創達                     泰茂                
及成              富邦中政債0-1          全銓                       宏易                
和進              富邦A級公司債                                     至興                
耀勝              合世                                         長佳                
倚強              易威                                         瑞穎                
錦明              穆拉德                                       大恭                
鑫創              南璋                                         永純                
廣寰科            勝昱                                         致振                
點晶              惠光                                         威潤                
建舜電            精確                                         創威                
泰谷              宏易                                         唐榮                
典範              唐鋒                                         晉椿                
長天              前鼎                                         世豐                
哲固              韋僑                                         久陽                
益通              榮群                                         強新                
振維              天宇                                         松和                
鴻翊              新零售                                       尼克森              
迎輝              尼克森                                       力新                
欣厚-KY           力新                                         坤悅                
兆遠              恩得利                                       恩得利              
系統電            李洲                                         謚源                
世紀              凱柏實業                                     李洲                
華容              遠昇                                         及成                
建榮              及成                                         耀勝                
立衛              和進                                         倚強                
天揚              耀勝                                         台嘉碩              
鈺創              倚強                                         至寶電              
佳總              原相                                         宇環                
合正              錦明                                         點晶                
寶聯通            鑫創                                         幸康                
凱鈺              欣銓                                         泰谷                
德宏              廣寰科                                       尚立                
合邦              點晶                                         迎輝                
萬旭              建舜電                                       重鳥鵬              
驊宏資            泰谷                                         東林                
久正              典範                                         光頡                
上揚              長天                                         新鉅科              
全譜              哲固                                         廣穎                
易通展            益通                                         晶達                
安鈦克            崧騰                                         杰力                
元隆              振維                                         合正                
沛亨              鴻翊                                         金利                
九暘              迎輝                                         寶聯通              
凱碩              友威科                                       凱鈺                
全達              東林                                         彩富                
奧斯特            家登                                         合邦                
保銳              欣厚-KY                                      業強                
越峰              兆遠                                         九豪                
英格爾            系統電                                       訊達                
鑫龍騰            世紀                                         撼訊                
士開              華容                                         亞銳士              
昇益              建榮                                         信昌電              
志嘉              立衛                                         雷科                
富裔              天揚                                         上揚                
燦星旅            鈺創                                         全譜                
富驛-KY           佳總                                         易通展              
劍湖山            合正                                         迅德                
德記              寶聯通                                       大中                
泰偉              凱鈺                                         倉和                
華義              德宏                                         蜜望實              
昇華              合邦                                         星雲                
得利影            萬旭                                         森田                
鼎創達            驊宏資                                       鑫龍騰              
花王              久正                                         三圓                
邦泰              上揚                                         昇益                
                  全譜                                         雙喜                
                  易通展                                       力泰                
                  安鈦克                                       理銘                
                  元隆                                         惠普                
                  沛亨                                         中連貨              
                  迅德                                         安心                
                  九暘                                         燦星旅              
                  晶采                                         雅茗-KY             
                  凱碩                                         易飛網              
                  全達                                         亞都                
                  奧斯特                                       滿心                
                  保銳                                         東凌-KY             
                  越峰                                         紅馬-KY             
                  新漢                                         德記                
                  英格爾                                       大展證              
                  綠意                                         誠品生活            
                  鑫龍騰                                       得利影              
                  士開                                         時報                
                  昇益                                         琉園                
                  豐謙                                         旭然                
                  志嘉                                         捷必勝-KY            
                  富裔                                         明揚                
                  燦星旅                                       旭源                
                  富驛-KY                                      紅木-KY             
                  劍湖山                                       鉅邁                
                  德記                                         綠河-KY             
                  泰偉                                         霹靂                
                  華義                                         花王                
                  昇華                                         欣雄                
                  得利影                                       欣泰                
                  時報                                         大汽電              
                  耀億                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
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