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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     元大台灣50正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     元大滬深300正2 元大台商50          本盟              大統染   味王     新日光     
東華     群益臺灣加權反1 富邦摩台          巨庭              本盟     大飲                
大東     正道     富邦發達          亞德客-KY          銘旺科   宏亞                
立益     同開     富邦金融          大同              健和興   達新                
佳和              元大MSCI台灣          麗正              旭隼     地球                
昶和              永豐臺灣加權          國巨              元晶     恆大                
三洋紡            富邦日本          茂矽              遠雄來   怡華                
本盟              國泰日經225          智寶              統領     昶和                
瑞利              元大歐洲50          環科              威宏-KY  大統染              
樂士              元大日經225          奇力新            泰昇-KY  錩泰                
正峰新            元大美債20正2          大毅                       程泰                
億泰              元大美債20反1          強茂                       氣立                
毛寶              國泰20年美債反1          華新科                     台硝                
燁興              元大S&P日圓反1          星通                       永記                
中鴻              富邦歐洲          禾伸堂                     日勝化              
聚亨              FH彭博高收益債          同泰                       展宇                
千興              FH彭博新興債          台端                       華廣                
威致              FH富時不動產          創意                       士紙                
華豐              元大台灣高息低波          揚明光                     高興昌              
首利              群益道瓊美國地產          辛耘                       東明-KY             
麗正              富邦臺灣優質高息          鈞寶                       鑫永銓              
東訊              FH富時高息低波          淳安                       宏旭-KY             
華泰              新光內需收益          達方                       海悅                
錸德              宏洲              華園                       智寶                
倫飛              嘉裕              杜康-DR                    隴華                
威盛              東華              陽光能源-DR                   鼎元                
國碩              大東                                         銘旺科              
銘旺科            立益                                         翔耀                
統懋              大宇                                         奇力新              
翔耀              佳和                                         大毅                
太空梭            台富                                         禾伸堂              
麗臺              昶和                                         揚明光              
華映              三洋紡                                       泰鼎-KY             
吉祥全            本盟                                         虹堡                
憶聲              廣越                                         迎廣                
科風              瑞利                                         悅城                
和鑫              樂士                                         達方                
力特              廣隆                                         富鼎                
喬鼎              正峰新                                       愛山林              
正達              豐祥-KY                                      皇昌                
晟鈦              聲寶                                         潤弘                
同泰              億泰                                         遠雄來              
新世紀            毛寶                                         夏都                
誠創              材料-KY                                      欣欣                
嘉威              燁興                                         統領                
力銘              中鴻                                         客思達-KY            
亞太電            聚亨                                         阿瘦                
達能              千興                                         康師傅-DR            
科納-KY           威致                                         杜康-DR             
清惠              豐達科                                       同方友友-DR            
慧友              華豐                                         晨訊科-DR            
勁永              首利                                         友佳-DR             
捷泰              麗正                                         一零四              
互億              東訊                                         欣巴巴              
天瀚              華泰                                         欣天然              
迅杰              聯強                                         新海                
華上              錸德                                         秋雨                
光麗-KY           倫飛                                         欣高                
元晶              佳能                                         茂順                
華冠              微星                                         台數科              
裕豐              威盛                                         南六                
寶徠              映泰                                         基勝-KY             
皇普              國碩                                         波力-KY             
日勝生            銘旺科                                       泰昇-KY             
台船              統懋                                         政伸                
六福              翔耀                                         吉源-KY             
台南-KY           太空梭                                       鼎炫-KY             
康師傅-DR          麗臺                                                             
聖馬丁-DR          華映                                                             
神州-DR           吉祥全                                                           
耀傑-DR           憶聲                                                             
同方友友-DR          零壹                                                             
晨訊科-DR          威健                                                             
友佳-DR           科風                                                             
陽光能源-DR          和鑫                                                             
精熙-DR           力特                                                             
中福              喬鼎                                                             
雷虎              華晶科                                                           
中視              正達                                                             
秋雨              晟鈦                                                             
慶豐富            同泰                                                             
新利虹            新世紀                                                           
國光生            華擎                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  祥碩                                                             
                  慧友                                                             
                  亞翔                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  易華電                                                           
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國揚                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  工信                                                             
                  台船                                                             
                  萬企                                                             
                  六福                                                             
                  台新金                                                           
                  合庫金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  巨大                                                             
                  泰銘                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  康友-KY                                                          
                  東哥遊艇
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