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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          穩懋              新昕纖   生泰                
易威     海灣     富邦美債7-10          矽瑪              謚源     寶利徠              
穆拉德   太普高   富邦美債20年          振維              東林     進階                
南璋              元大美債7-10          牧德              欣厚-KY  強生                
勝昱              富邦中國政策債          光頡              友銓     其祥-KY             
精確              元大美債1-3          美桀              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          華容              三圓     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          天揚              雙喜     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          青雲              力泰     冠好                
天宇              群益15年IG科技債          霖宏              理銘     萬國通              
新零售            群益10年IG金融債          建達              亞都     新昕纖              
力新              國泰5Y+新興債          艾華              東凌-KY  光明                
恩得利            國泰1-5Y高收債          松崗              明揚     興采                
李洲              富邦全球投等債          蜜望實            綠河-KY  新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債          隆中              欣泰     宏佳騰              
遠昇              國泰中國政金債5+          鼎創達                     世德                
及成              合世              全銓                       泰茂                
和進              易威                                         宏易                
耀勝              穆拉德                                       至興                
倚強              南璋                                         長佳                
錦明              勝昱                                         大恭                
鑫創              惠光                                         永純                
廣寰科            精確                                         致振                
點晶              宏易                                         威潤                
建舜電            唐鋒                                         創威                
泰谷              前鼎                                         唐榮                
典範              韋僑                                         晉椿                
長天              榮群                                         世豐                
哲固              天宇                                         久陽                
益通              新零售                                       強新                
振維              尼克森                                       松和                
鴻翊              力新                                         尼克森              
迎輝              恩得利                                       力新                
欣厚-KY           李洲                                         坤悅                
兆遠              凱柏實業                                     恩得利              
系統電            遠昇                                         謚源                
世紀              及成                                         李洲                
華容              和進                                         及成                
建榮              耀勝                                         耀勝                
立衛              倚強                                         倚強                
天揚              原相                                         台嘉碩              
鈺創              錦明                                         至寶電              
佳總              鑫創                                         宇環                
合正              廣寰科                                       點晶                
寶聯通            點晶                                         杭特                
凱鈺              建舜電                                       幸康                
德宏              泰谷                                         尚立                
合邦              典範                                         迎輝                
萬旭              長天                                         先益                
驊宏資            哲固                                         重鳥鵬              
久正              益通                                         東林                
上揚              崧騰                                         光頡                
全譜              振維                                         新鉅科              
易通展            鴻翊                                         廣穎                
安鈦克            迎輝                                         晶達                
元隆              同致                                         杰力                
沛亨              友威科                                       合正                
九暘              東林                                         金利                
凱碩              家登                                         凱鈺                
全達              欣厚-KY                                      彩富                
奧斯特            兆遠                                         合邦                
保銳              系統電                                       亞元                
越峰              世紀                                         業強                
英格爾            華容                                         九豪                
鑫龍騰            建榮                                         訊達                
士開              立衛                                         撼訊                
昇益              天揚                                         亞銳士              
志嘉              鈺創                                         信昌電              
富裔              佳總                                         雷科                
正德              合正                                         上揚                
燦星旅            寶聯通                                       全譜                
富驛-KY           凱鈺                                         易通展              
劍湖山            德宏                                         迅德                
德記              彩富                                         大中                
泰偉              合邦                                         倉和                
華義              萬旭                                         蜜望實              
昇華              驊宏資                                       星雲                
得利影            久正                                         森田                
鼎創達            上揚                                         鑫龍騰              
花王              全譜                                         三圓                
邦泰              易通展                                       昇益                
                  安鈦克                                       雙喜                
                  元隆                                         力泰                
                  沛亨                                         理銘                
                  迅德                                         惠普                
                  九暘                                         中連貨              
                  晶采                                         安心                
                  凱碩                                         燦星旅              
                  全達                                         雅茗-KY             
                  奧斯特                                       易飛網              
                  保銳                                         亞都                
                  越峰                                         滿心                
                  新漢                                         東凌-KY             
                  英格爾                                       紅馬-KY             
                  綠意                                         德記                
                  鑫龍騰                                       大展證              
                  士開                                         誠品生活            
                  昇益                                         得利影              
                  永信建                                       時報                
                  豐謙                                         琉園                
                  志嘉                                         旭然                
                  富裔                                         捷必勝-KY            
                  正德                                         明揚                
                  燦星旅                                       旭源                
                  富驛-KY                                      紅木-KY             
                  劍湖山                                       鉅邁                
                  德記                                         綠河-KY             
                  泰偉                                         霹靂                
                  華義                                         花王                
                  昇華                                         欣雄                
                  得利影                                       欣泰                
                  時報                                         大汽電              
                  耀億                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  花王                                                             
                  大田                                                             
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