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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄08/13
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3338   泰碩       08/14  上市增資  08/08-08/10   1417   18.00     18.00  群益金鼎   01   08/13     12616
4541   晟田       08/14  上櫃增資  08/08-08/10   1275   28.00     28.00  台新       01   08/13     32143
3232   昱捷       08/15  上櫃增資  08/09-08/13    425   20.00     20.00  玉山       01   08/14     35543
1528   恩德       08/20  上市增資  08/14-08/16   1700   13.00     13.00  元大       01   08/17

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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