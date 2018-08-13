◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2409 友達 5783 154818 00632R 元大台灣50反1 -23736 0 2323 中環 4613 -1026 2891 中信金 -5723 -2562 2014 中鴻 4207 9324 2610 華航 -3752 -16828 3037 欣興 3938 3490 2890 永豐金 -3435 -14574 00637L 元大滬深300正2 3359 0 1605 華新 -2958 -5911 1314 中石化 2937 13113 2344 華邦電 -2621 -16921 2002 中鋼 2445 28823 00672L 元大S&P原油正2 -2515 0 4958 臻鼎-KY 2434 2768 2534 宏盛 -2366 -3283 2367 燿華 2302 2302 2887 台新金 -2065 -26746 3481 群創 2246 16932 2408 南亞科 -1620 -11402 2884 玉山金 2226 12393 2881 富邦金 -1587 -12768 2888 新光金 2049 -27631 2823 中壽 -1466 -6746 2313 華通 1906 2011 3682 亞太電 -1297 -2924 2340 光磊 1648 796 2349 錸德 -1207 -3338 2371 大同 1492 17654 2880 華南金 -1097 -6315 5880 合庫金 1400 4421 6116 彩晶 -1071 5935 00739 元大MSCI A股 1281 15365 006205 富邦上証 -1063 0 0050 元大台灣50 1273 5559 2883 開發金 -1041 -17064 1409 新纖 1224 2625 1312A 國喬特 -981 0 2885 元大金 1127 78016 2330 台積電 -958 13980 00693U 華頓S&P黃豆 1031 0 2303 聯電 -929 390 00683L 元大美元指數正2 980 0 1301 台塑 -876 385 5871 中租-KY 940 1114 2405 浩鑫 -870 -802 00631L 元大台灣50正2 901 0 2834 臺企銀 -857 -8041 4938 和碩 862 3865 2845 遠東銀 -821 -1499 2356 英業達 847 8465 1718 中纖 -787 534 2448 晶電 842 -353 00743 國泰中國A150 -755 -4501 00634R 富邦上証反1 836 0 00686R 群益臺灣加權反1 -750 0 2345 智邦 763 -227 2603 長榮 -722 1527 1102 亞泥 760 4596 00664R 國泰臺灣加權反1 -684 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股