[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 味王 元大台灣50正2 嘉裕 正道 元大台商50 本盟 大統染 大飲 新日光 東華 同開 富邦摩台 巨庭 本盟 宏亞 大東 富邦發達 亞德客-KY 銘旺科 達新 立益 富邦金融 大同 健和興 地球 佳和 元大MSCI台灣 麗正 旭隼 恆大 昶和 永豐臺灣加權 國巨 元晶 怡華 三洋紡 富邦日本 茂矽 遠雄來 昶和 本盟 元大歐洲50 環科 統領 大統染 瑞利 元大日經225 奇力新 威宏-KY 錩泰 樂士 元大美債20正2 大毅 泰昇-KY 程泰 正峰新 元大美債20反1 強茂 氣立 億泰 國泰20年美債反1 華新科 台硝 毛寶 元大S&P日圓反1 星通 永記 燁興 富邦歐洲 禾伸堂 日勝化 中鴻 FH彭博高收益債 台端 展宇 聚亨 FH彭博新興債 創意 華廣 千興 FH富時不動產 揚明光 士紙 威致 元大台灣高息低波 辛耘 高興昌 華豐 群益道瓊美國地產 嘉聯益 東明-KY 首利 富邦臺灣優質高息 鈞寶 鑫永銓 麗正 FH富時高息低波 淳安 宏旭-KY 東訊 新光內需收益 達方 海悅 華泰 宏洲 華園 智寶 錸德 嘉裕 杜康-DR 隴華 倫飛 東華 陽光能源-DR 鼎元 威盛 大東 銘旺科 國碩 立益 翔耀 銘旺科 佳和 奇力新 統懋 昶和 資通 翔耀 三洋紡 大毅 太空梭 本盟 禾伸堂 麗臺 瑞利 立萬利 華映 恩德 揚明光 吉祥全 樂士 泰鼎-KY 憶聲 正峰新 傳奇 科風 億泰 虹堡 和鑫 毛寶 迎廣 力特 臺鹽 鈞寶 喬鼎 材料-KY 關貿 正達 燁興 亞弘電 晟鈦 中鴻 悅城 同泰 聚亨 富鼎 新世紀 千興 愛山林 誠創 威致 皇昌 嘉威 華豐 潤弘 力銘 首利 遠雄來 亞太電 麗正 夏都 達能 東訊 欣欣 科納-KY 華泰 統領 清惠 華邦電 客思達-KY 慧友 錸德 阿瘦 勁永 倫飛 杜康-DR 捷泰 佳能 同方友友-DR 互億 威盛 晨訊科-DR 天瀚 國碩 友佳-DR 迅杰 銘旺科 一零四 華上 統懋 欣巴巴 光麗-KY 翔耀 欣天然 元晶 太空梭 新海 華冠 麗臺 秋雨 裕豐 華映 欣高 寶徠 吉祥全 茂順 皇普 大立光 台數科 日勝生 憶聲 南六 台船 晶技 基勝-KY 六福 科風 波力-KY 台南-KY 和鑫 泰昇-KY 康師傅-DR 力特 政伸 聖馬丁-DR 喬鼎 吉源-KY 神州-DR 華晶科 鼎炫-KY 耀傑-DR 正達 同方友友-DR 景碩 晨訊科-DR 晟鈦 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新日興 精熙-DR 新世紀 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 力銘 秋雨 亞太電 慶豐富 達能 新利虹 事欣科 國光生 科納-KY 清惠 崇越 慧友 勁永 捷泰 互億 精成科 盛群 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 名軒 寶徠 皇普 宏盛 宏普 日勝生 工信 台船 六福 華南金 永豐金 客思達-KY 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 大豐電 雷虎 巨大 泰銘 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 南六