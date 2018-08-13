中國信貸大擴張 專家警告不能老靠這招救經濟 下次危機恐嘗苦果

中國銀行信貸快速擴張，有專家警告，中國官方必須出手抑制信貸成長，不能老是經濟稍有趨緩就大舉放寬借貸，否則下次爆發金融危機時，可能會成為下個病灶所在。

把時間拉回到 1988 年，當時全球十大銀行中有九家屬於日本。三年後，日本金融體系與貸款機構崩潰，讓日本陷入失落的十年。三十年前資產排名曾一度超前的九家銀行中，目前已合併為四家銀行，僅剩一家還名列全球前十大銀行當中。

到了 2007 年，全球十大銀行多半由美國與歐洲銀行佔據。一年後，美國爆發次貸風暴，歐洲則出現主權債務危機，有四家必須由政府紓困，當時若政府沒有出手相助，這些銀行恐怕早已不存在。

到了 2018 年，全球前十大銀行排名中，有五家是中國銀行。當然，這未必代表下一次金融危機將蠢蠢欲動，但有鑑於先例，自然讓外界格外矚目。

圖自彭博

中國的銀行快速成長，代表信貸擴張速度比其他國家來的快。從 2008 年金融危機以來，中國始終靠著信貸快速成長，以維持經濟蓬勃發展。雖然目前沒有人會質疑中國繼續擴張的能力，但包括中國在內的多數人都認為，該國不太可能發生像日本在 90 年代初期或美國在 2008 年發生的金融崩潰情況。

原因在於，中國經濟是由中國政府管理，多數銀行屬於國營，資金多數來自國內。由於中國政府深諳信貸激增的危險，因此中國政府對於金融槓桿自然會特別留心，以免國內經濟崩潰。

不過，也有人持不同意見。香港自治研究所資深合合夥人朱夏蓮多年來一直警告中國信貸增加背後隱藏極大的危險，並指出，上述情況可以維持這麼久，主要是通膨不高。他指出，一般情況下，這種信貸通膨會膨脹的非常大，此時央行會升息以抑制通膨，但這麼一來很可能讓部分債台高築的貸款人崩潰。

而信貸過度繁榮，也讓中國許多城市的房地產市場過熱、國有企業產能過剩。儘管中國政府對此陸續祭出打擊措施，包括去槓桿、打擊炒房等，但每回中國只要開始收緊借貸，經濟就會開始趨緩。對此朱夏蓮形容，中國是個沉迷於信貸的經濟體，每次經濟只要稍有不力，民間就會希望官方能注入流動性，不久政府也會照辦。

目前中國資產負債表也存有表外風險，很可能在金融危機期間大受影響。根據 Autonomous Research 數據統計，目前中國五大銀行當中，至 2017 年底就有 1.1 兆美元資產，不在資產負債表之內。

早在 7 月下旬，英國金融時報專欄作家 Martin Wolf 就曾警告，現在該是阻止中國債務激增的時候，強調這是當前中國國家主席習近平最該做事。

根據國際金融研究所 (IIF) 統計，中國總債務 GDP 佔比，從 2008 年第 4 季的 171% 開始一路狂飆，到了今 (2018) 年第 1 季以來到 299%。Wolf 指出，未來 10 年內中國總債務 GDP 佔比若超過 400%，到時中國政府和人行就算想救，恐怕也無力回天。