土總統紐時發文：美國繼續這麼幹 土耳其將被迫找新朋友

近期，一名美籍牧師 Brunson 被土耳其拘留作為導火線，美國對土耳其進行了一系列制裁和貿易限制，引發土耳其里拉暴跌。川普又宣布再次升級制裁，將土耳其鋼鋁產品進口關稅提高一倍，將土耳其置於糟透了的境地。土總統喊話：土耳其將被迫找新朋友

面對該國陷入如此經濟危機，土耳其總統厄多安在《紐約時報》撰文稱，美國針對土耳其的行動讓兩國關係處於危險之中，並對美國發出警告，土耳其可能被迫尋找新的「朋友」。

厄多安在文中表示，美國一再一貫地未能理解和尊重土耳其人民的擔憂，兩國的合作夥伴關係面臨分歧，而土耳其為扭轉這一危險趨勢的努力被證明是徒勞的。

除非美國開始尊重土耳其的主權，並證明它了解土耳其面臨的危險，否則美土的關係可能處於危險之中。

提及近期美國對土耳其的制裁，文章表示，這是不合理的和不可接受的，不利於美土兩國的長期友誼。曾經兩國是幾十年並肩作戰的盟友，而今美國對土耳其的單方面行動，只會破壞美國的自身利益和安全。厄多安表示，美國必須糾正「兩國關係是不對稱的」錯誤觀念，否則，如果不能扭轉單邊主義和不受尊重的局面，土耳其可能被迫開始尋找新的朋友和盟友。

土耳其爆發出新興市場歷史上最為糟糕的危機之一，里拉匯率崩盤，一度暴跌 20%，土耳其國內市場血流成河。

英國《金融時報》報導稱，由於里拉暴跌，歐洲央行負責歐元區銀行監管的機構開始對歐元區銀行業的土耳其風險敞口表示擔憂。此消息引發里拉暴跌，兌美元跌幅一度擴大至 13.5%，最低至 6.3，創歷史新低。

具體來說，這些銀行主要集中在歐元區三大國西班牙、法國和義大利，其中，法國巴黎銀行、義大利裕信銀行、西班牙對外銀行是直接被點名的三家銀行。

由於外國貸款占土耳其銀行資產的 40%，如果里拉跌勢不能止住，很可能造成對外債務違約，西班牙、法國和義大利將損失慘重。

隨後，厄多安稱不會在經濟戰中落敗，並呼籲土耳其人民將美元換成里拉。土耳其的「女婿財長」Berat Albayrak 還宣布新的經濟模式，以平息市場對與美國關係、貨幣政策獨立和快速通膨的擔憂。不過，市場似乎並不買帳，談話過後，土耳其里拉兌美元重拾歐股盤初跌幅，跌至 6.25，日內跌超 12%。此前，里拉曾回吐大半跌幅，一度縮小到 6% 左右。

雪上加霜的是，在這之後，川普表示，鑒於土耳其貨幣里拉對美元匯率快速走低，已授權把對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍，鋁關稅調整為 20%，鋼鐵關稅調整為 50%，還直言，在這個節骨眼上，美土關係一點都不好。消息令里拉跌幅再次擴大，日內一度跌超 20%，跌破 6.7 關口。

土耳其外交部就美國關稅問題也發表聲明，稱如有必要，土耳其將進行報復。美國的制裁和施加壓力只會損害兩國之間的同盟關係。希望在善意以及雙方諒解下通過外交以及對話的方式來解決問題。

分析師為土耳其出謀劃策

面對連連升級的土耳其危機，不少分析師表示，幾乎沒有跡象表明這場危機將如何結束，「完全失去了信心」。

英國《金融時報》分析認為，八月流動性本就較為薄弱，土耳其還給市場帶來了額外的危機。隨著里拉暴跌損害其他新興市場貨幣，這種蔓延可能是重大且持久的。

也有不少分析師提出「大幅升息」方案，以解決土耳其的這場危機。富達國際表示，若土耳其升息逾 1000 個基點，將是一個良好的開端。雖然土耳其的基本面挑戰很多，但仍有大量直截了當的教科書解決方案，如果得以實施，可以阻止投資者信心和資產價格螺旋式下跌。

彭博社援引瑞銀證券全球新興市場股票策略主管 Geoffrey Dennis 表示，土耳其若要救里拉，央行首先需升息 300-400 基點；土耳其當局需要將升息作為遏制市場潰敗的「第一步」。

『新聞來源／華爾街見聞』