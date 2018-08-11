紐約匯市─美元指數上漲至14個月高點 土耳其里拉創新低點

土耳其里拉兌美元週五下跌逾 16%，並創新歷史低點。投資人更加擔憂土耳其的金融問題可能對歐洲造成衝擊。

美元兌主要外幣則上漲至逾一年高點。

里拉下跌 16.9% 至 6.4880 兌 1 美元，紐約週四尾盤報 5.5426。夏季以來，里拉持續遊走於歷史低點，單單本週大跌逾 28%。歐元上漲 16% 至 7.4204 里拉。

金融時報報導，歐洲央行擔憂土耳其的問題 -- 尤其銀行問題 -- 可能蔓延，里拉因而大幅下挫。

土耳其總統 Erdogan 於 6 月獲選連任，他的權力擴大，引發投資人擔憂央行的獨立性可能不再。土耳其通貨膨脹達二位數，極需升息加以控制。由於土耳其債務多以美元計價，美元走強亦增加了土國的債務負擔。

美國與土耳其就一位美國牧師在土耳其遭到拘留，產生了外交爭議，里拉亦因而受到壓力。

分析師說，土耳其的外匯儲備有限，可能尋求國際貨幣基金 (IMF) 紓困。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.9% 至 96.383，創 2017 年 6 月以來高點。

美國經濟數據顯示，聯準會 (Fed) 今年將進一步升息，美元因而守住漲幅。美國今日公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.2%，符合預期。