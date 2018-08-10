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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*2748  雲品     20180810 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)
 3257  虹冠電   20180810 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會會議室)
*6422  君耀-KY  20180810 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓)               
*8287  英格爾   20180810 桃園市龜山區民生北路一段536號R樓
*6656  宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓
*2456  奇力新   20180816 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)     
*4923  力士     20180816 新北市五股區中興路一段10號9樓之1
*5255  美桀     20180816 新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)          
*2303  聯電     20180820 新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)     
*3117  年程     20180824 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
*4702  中美實   20180824 台北市大安區新生南路三段30號(福華國際文教會館)        
*6284  佳邦     20180824 本公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號)                
*6291  沛亨     20180824 新竹科學園區力行一路1號(矽導研發中心會議室)           
*6684  安格     20180827 台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室                 
*6475  岱煒     20180828 本公司(新北市土城區民權街17號)
*2528  皇普     20180905 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店2樓祥瑞廳)        
*4752  聯超     20180905 台北市南京東路2段206號14樓(和益化工會議室)            
*5426  振發     20180905 新北市新莊區新樹路222號2樓(新北市新莊勞工中心集會廳)  
*8466  美(吉吉)-KY20180905 新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心)
*8454  富邦媒   20180907 台北市內湖區洲子街96號8樓
*8490  利得     20180907 台北市承德路二段81號B1中國生產力中心第十教室          
*1704  榮化     20180910 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心-經國紀念堂集賢廳)
*2401  凌陽     20180912 新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳
*4803  VHQ-KY   20180912 晶華酒店(台北市中山北路2段41號)
*6569  醫揚     20180918 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
*5203  訊連     20180920 新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)        
*3543  州巧     20180926 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
*4716  大立     20180926 高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠光電大樓B1會議室)
*5229  立宇     20180927 高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)             
*5340  建榮     20180927 桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓)            
*3073  凱柏實業 20181009 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)          
 3521  鴻翊     20181019 新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登酒店              
*6222  上揚     20181023 新北市汐止區中興路32號2樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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