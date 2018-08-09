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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     味王     元大台灣50正2   
嘉裕     正道     元大台商50          巨庭              大統染   大飲     新日光     
東華     同開     富邦摩台          亞德客-KY          本盟     宏亞                
大東              富邦發達          大同              銘旺科   達新                
立益              富邦金融          麗正              健和興   地球                
佳和              元大MSCI台灣          國巨              旭隼     恆大                
昶和              永豐臺灣加權          茂矽              元晶     怡華                
三洋紡            富邦日本          環科              遠雄來   昶和                
本盟              元大歐洲50          奇力新            統領     大統染              
瑞利              元大日經225          大毅              威宏-KY  程泰                
樂士              元大美債20正2          強茂              泰昇-KY  氣立                
正峰新            元大美債20反1          華新科                     台硝                
億泰              國泰20年美債反1          星通                       永記                
毛寶              元大S&P日圓反1          禾伸堂                     日勝化              
燁興              富邦歐洲          台端                       展宇                
中鴻              FH彭博高收益債          創意                       華廣                
聚亨              FH彭博新興債          揚明光                     士紙                
千興              FH富時不動產          辛耘                       高興昌              
威致              元大台灣高息低波          嘉聯益                     東明-KY             
華豐              群益道瓊美國地產          鈞寶                       鑫永銓              
首利              富邦臺灣優質高息          淳安                       宏旭-KY             
麗正              FH富時高息低波          達方                       海悅                
東訊              新光內需收益          華園                       智寶                
華泰              宏洲              杜康-DR                    隴華                
錸德              嘉裕              陽光能源-DR                   鼎元                
倫飛              東華                                         銘旺科              
威盛              大東                                         翔耀                
國碩              立益                                         奇力新              
銘旺科            佳和                                         資通                
統懋              昶和                                         大毅                
翔耀              三洋紡                                       禾伸堂              
太空梭            本盟                                         立萬利              
麗臺              瑞利                                         揚明光              
華映              恩德                                         傳奇                
吉祥全            樂士                                         虹堡                
憶聲              正峰新                                       迎廣                
科風              億泰                                         鈞寶                
和鑫              毛寶                                         關貿                
力特              臺鹽                                         亞弘電              
喬鼎              燁興                                         悅城                
正達              中鴻                                         富鼎                
晟鈦              聚亨                                         愛山林              
同泰              千興                                         皇昌                
新世紀            威致                                         潤弘                
誠創              華豐                                         遠雄來              
嘉威              首利                                         夏都                
力銘              麗正                                         欣欣                
亞太電            東訊                                         統領                
達能              華泰                                         客思達-KY            
科納-KY           華邦電                                       阿瘦                
清惠              錸德                                         杜康-DR             
慧友              倫飛                                         同方友友-DR            
勁永              威盛                                         友佳-DR             
捷泰              國碩                                         一零四              
互億              銘旺科                                       欣巴巴              
天瀚              統懋                                         欣天然              
迅杰              翔耀                                         新海                
華上              太空梭                                       秋雨                
光麗-KY           麗臺                                         欣高                
元晶              華映                                         茂順                
華冠              吉祥全                                       台數科              
裕豐              大立光                                       南六                
寶徠              憶聲                                         基勝-KY             
皇普              晶技                                         波力-KY             
日勝生            科風                                         泰昇-KY             
台船              和鑫                                         政伸                
六福              力特                                         吉源-KY             
台南-KY           喬鼎                                         鼎炫-KY             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          景碩                                                             
神州-DR           晟鈦                                                             
耀傑-DR           同泰                                                             
同方友友-DR          新日興                                                           
晨訊科-DR          新世紀                                                           
友佳-DR           誠創                                                             
陽光能源-DR          嘉威                                                             
精熙-DR           力銘                                                             
中福              亞太電                                                           
雷虎              達能                                                             
中視              事欣科                                                           
秋雨              新唐                                                             
慶豐富            科納-KY                                                          
新利虹            訊連                                                             
國光生            清惠                                                             
                  崇越                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  精成科                                                           
                  盛群                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  名軒                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  宏盛                                                             
                  宏普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  六福                                                             
                  華南金                                                           
                  永豐金                                                           
                  客思達-KY                                                         
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  大豐電                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  南六
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