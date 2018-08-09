◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 味王 元大台灣50正2 嘉裕 正道 元大台商50 巨庭 大統染 大飲 新日光 東華 同開 富邦摩台 亞德客-KY 本盟 宏亞 大東 富邦發達 大同 銘旺科 達新 立益 富邦金融 麗正 健和興 地球 佳和 元大MSCI台灣 國巨 旭隼 恆大 昶和 永豐臺灣加權 茂矽 元晶 怡華 三洋紡 富邦日本 環科 遠雄來 昶和 本盟 元大歐洲50 奇力新 統領 大統染 瑞利 元大日經225 大毅 威宏-KY 程泰 樂士 元大美債20正2 強茂 泰昇-KY 氣立 正峰新 元大美債20反1 華新科 台硝 億泰 國泰20年美債反1 星通 永記 毛寶 元大S&P日圓反1 禾伸堂 日勝化 燁興 富邦歐洲 台端 展宇 中鴻 FH彭博高收益債 創意 華廣 聚亨 FH彭博新興債 揚明光 士紙 千興 FH富時不動產 辛耘 高興昌 威致 元大台灣高息低波 嘉聯益 東明-KY 華豐 群益道瓊美國地產 鈞寶 鑫永銓 首利 富邦臺灣優質高息 淳安 宏旭-KY 麗正 FH富時高息低波 達方 海悅 東訊 新光內需收益 華園 智寶 華泰 宏洲 杜康-DR 隴華 錸德 嘉裕 陽光能源-DR 鼎元 倫飛 東華 銘旺科 威盛 大東 翔耀 國碩 立益 奇力新 銘旺科 佳和 資通 統懋 昶和 大毅 翔耀 三洋紡 禾伸堂 太空梭 本盟 立萬利 麗臺 瑞利 揚明光 華映 恩德 傳奇 吉祥全 樂士 虹堡 憶聲 正峰新 迎廣 科風 億泰 鈞寶 和鑫 毛寶 關貿 力特 臺鹽 亞弘電 喬鼎 燁興 悅城 正達 中鴻 富鼎 晟鈦 聚亨 愛山林 同泰 千興 皇昌 新世紀 威致 潤弘 誠創 華豐 遠雄來 嘉威 首利 夏都 力銘 麗正 欣欣 亞太電 東訊 統領 達能 華泰 客思達-KY 科納-KY 華邦電 阿瘦 清惠 錸德 杜康-DR 慧友 倫飛 同方友友-DR 勁永 威盛 友佳-DR 捷泰 國碩 一零四 互億 銘旺科 欣巴巴 天瀚 統懋 欣天然 迅杰 翔耀 新海 華上 太空梭 秋雨 光麗-KY 麗臺 欣高 元晶 華映 茂順 華冠 吉祥全 台數科 裕豐 大立光 南六 寶徠 憶聲 基勝-KY 皇普 晶技 波力-KY 日勝生 科風 泰昇-KY 台船 和鑫 政伸 六福 力特 吉源-KY 台南-KY 喬鼎 鼎炫-KY 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 景碩 神州-DR 晟鈦 耀傑-DR 同泰 同方友友-DR 新日興 晨訊科-DR 新世紀 友佳-DR 誠創 陽光能源-DR 嘉威 精熙-DR 力銘 中福 亞太電 雷虎 達能 中視 事欣科 秋雨 新唐 慶豐富 科納-KY 新利虹 訊連 國光生 清惠 崇越 慧友 勁永 捷泰 互億 精成科 盛群 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 名軒 寶徠 皇普 宏盛 宏普 日勝生 台船 六福 華南金 永豐金 客思達-KY 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 大豐電 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 南六