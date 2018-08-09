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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名      目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
元富證券 董事       飛順國際 2,964,650  300,000 一般交易
事欣科   董事       吳秀碧     317,765   70,000 贈與     底新平
事欣科   董事       吳秀碧     247,765   64,000 贈與     底淑珺
佳凌     經理人     蕭智勇     180,736   80,000 信託     台新銀受託信託專戶
佳凌     經理人     莊明仁     196,000   80,000 信託     台新銀受託信託專戶
佳凌     經理人     沈瑞璋     263,793   70,000 信託     台新銀受託信託專戶
佳凌     經理人     曾建雄     158,162   70,000 信託     台新銀受託信託專戶
佳凌     經理人     柯卉蓁     243,875   80,000 信託     台新銀受託信託專戶
佳凌     董事       劉嘉彬     676,751  116,000 信託     台新銀受託信託專戶
佳凌     經理人     曾進杰      91,627   40,000 信託     台新銀受託信託專戶
鎧勝-KY  經理人     廖德光      83,130   10,000 洽特定人 鎧勝控股
鎧勝-KY  經理人     陳志豪      72,000   30,000 洽特定人 鎧勝控股
鎧勝-KY  經理人     張昭平      80,000   40,000 洽特定人 鎧勝控股
鎧勝-KY  經理人     徐衍珍      30,000   15,000 洽特定人 鎧勝控股
鎧勝-KY  經理人     李峻昌      24,000   12,000 洽特定人 鎧勝控股
鎧勝-KY  董事       莊育志   1,543,840  225,000 洽特定人 鎧勝控股

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名           目前持股   轉讓股數 方式         受讓人
建榮工業 董事           金寶電子工業 24,415,654 24,415,654 洽特定人     日商日東紡績株式會社
建榮工業 董事           富堅管理顧問  1,219,000    600,000 洽特定人     日商日東紡績株式會社
建榮工業 董事           台灣創業投資  4,309,000  4,309,000 洽特定人     日商日東紡績株式會社
建榮工業 監察人         創祐投資        925,000    925,000 洽特定人     日商日東紡績株式會社
建榮工業 監察人         創祐投資     29,000,000 29,000,000 轉讓私募股票 日東紡績株式會社
建榮工業 法人董事代表人 柯長崎        2,612,023  1,568,399 洽特定人     日商日東紡績株式會社
建榮工業 法人董事代表人 柯彥輝        6,524,611  6,524,611 洽特定人     日商日東紡績株式會社
建榮工業 董事配偶       許勝雄之配偶  1,082,654  1,082,654 洽特定人     日商日東紡績株式會社
建榮工業 董事           許勝雄          312,551    312,551 洽特定人     日商日東紡績株式會社
星寶國際 董事           星寶電子科技 10,750,000  2,500,000 鉅額逐筆交易
松崗資產 監察人         林郁芬        3,620,000  1,100,000 一般交易

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
桃禧     經理人     褚鴻鳴   50,000   30,000 一般交易

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分             姓名             受讓人               目前持股  轉讓持股
力晶     經理人                 丁振鐸           杜曉怡                134,631    20,000
南山人壽 經理人                 洪志成           台新銀受託信託專戶      8,812     8,812
厚美德   特定人                 緹美投資         品茂投資            2,093,028    30,000
厚美德   特定人                 緹美投資         宏準管理顧問        2,063,028    30,000
厚美德   董事                   緹熙投資         Accuvest Capital I  1,635,484   130,000
厚美德   董事                   緹熙投資         華準創業投資        1,505,484   370,000
商億-KY  董事利用他人名義持有者 Cosie Investment                    44,400,000 1,500,000

5.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數  申報股數
元富證券 董事       飛順國際    300,000 2,964,650 1,000,000
未轉讓理由：股價不理想

6.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名   未轉讓股數  持有股數  申報股數
佳穎精密 法人監察人代表人 姚政岳    149,000   171,125   672,000
未轉讓理由：股價不理想
松崗資產 監察人           林郁芬    793,000 3,620,000 1,100,000
未轉讓理由：股價不理想
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