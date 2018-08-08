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◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
※來源：台灣櫃檯買賣中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未　
                  註  記                    張  數 成交張數 委託張數 成交張數
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6510    精測         -     794.00  -88.00    1,116      185      447      262
6240    松崗         -      33.60   -3.70      479      135      943      808
4402    福大         -       6.43   -0.71      393      332      479      147
8906    花王         +       6.90    0.62       60       60    1,200    1,140
8059    凱碩         +       8.85    0.80    1,481    1,364    1,740      376
6171    亞銳士       +      12.95    1.15      383      297      316       19
4609    唐鋒         +      15.15    1.35    1,686      714    1,100      386
3268    海德威       +      15.75    1.40      330      271    3,344    3,073
4171    瑞基         +      21.65    1.95      310       84      769      685
3285    微端         +      23.70    2.15      552      299    2,260    1,961
3219    倚強         +      24.35    2.20       28       23       44       21
6114    久威         +      34.65    3.15      393      346      860      514
5386    青雲         +      56.30    5.10    1,246      282    1,361    1,079
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