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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2885   元大金                  8790     32309    2888   新光金                 -5911    -28060  
00677U 富邦VIX                 8630         0    2344   華邦電                 -4129    -16312  
2409   友達                    6037    164119    2887   台新金                 -3402    -13087  
2891   中信金                  5777    -19428    2886   兆豐金                 -2932    -19513  
3481   群創                    5396     16932    006204 永豐臺灣加權           -2626         0  
00637L 元大滬深300正2          5321         0    5880   合庫金                 -2625      2377  
6116   彩晶                    4622     12047    1101   台泥                   -2409    -47141  
00739  元大MSCI A股            2667     19222    2448   晶電                   -2195      -915  
2603   長榮                    2298      4424    2330   台積電                 -1726     28704  
2317   鴻海                    1963     10566    2313   華通                   -1681     -1458  
2884   玉山金                  1643     12800    2610   華航                   -1681     -6892  
00633L 富邦上証正2             1529         0    00709  富邦歐洲               -1510      -282  
1605   華新                    1485     -9415    2408   南亞科                 -1457    -16463  
006205 富邦上証                1435         0    2323   中環                   -1289      -433  
2867   三商壽                  1271     -2111    2890   永豐金                 -1153     -6696  
2002   中鋼                    1006     30543    8163   達方                   -1095     -7033  
1909   榮成                     904     -1955    2456   奇力新                 -1068     -2398  
2027   大成鋼                   892      3923    2880   華南金                 -1022     -6383  
1314   中石化                   865     10054    1444   力麗                    -950     -1465  
00708L 元大S&P黃金正2           845         0    1402   遠東新                  -903     -2649  
1102   亞泥                     812      6564    00706L 元大S&P日圓正2          -864         0  
2439   美律                     782      2309    00707R 元大S&P日圓反1          -864         0  
1326   台化                     768      3504    2823   中壽                    -831     -9795  
00664R 國泰臺灣加權反1          679         0    00676R 富邦臺灣加權反1         -789         0  
0050   元大台灣50               605     10244    2371   大同                    -736     16325  
00639  富邦深100                566      6199    3380   明泰                    -698     -1351  
2353   宏碁                     548      1241    2892   第一金                  -689     -6958  
6176   瑞儀                     533      5103    3034   聯詠                    -684      -774  
2352   佳世達                   518       297    00673R 元大S&P原油反1          -669         0  
2303   聯電                     501    -10922    00632R 元大台灣50反1           -659         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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