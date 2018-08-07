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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          穩懋              新昕纖   生泰                
易威     海灣     富邦美債7-10          矽瑪              謚源     寶利徠              
穆拉德   寬魚國際 富邦美債20年          振維              東林     強生                
南璋     太普高   元大美債7-10          華容              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          天揚              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          青雲              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          霖宏              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          建達              雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            力泰     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          艾華              理銘     光明                
新零售            群益10年IG金融債          沛亨              亞都     興采                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            東凌-KY  新麥                
恩得利            國泰1-5Y高收債          博智              明揚     宏佳騰              
李洲              富邦全球投等債          隆中              綠河-KY  泰茂                
凱柏實業          富邦全球高收債          鼎創達            欣泰     宏易                
遠昇              國泰中國政金債5+          全銓                       至興                
及成              合世                                         長佳                
和進              易威                                         大恭                
耀勝              穆拉德                                       永純                
倚強              健喬                                         致振                
錦明              晟德                                         威潤                
鑫創              泰博                                         創威                
廣寰科            金可-KY                                      唐榮                
點晶              南璋                                         晉椿                
建舜電            勝昱                                         世豐                
泰谷              精確                                         久陽                
典範              宏易                                         強新                
長天              唐鋒                                         松和                
哲固              榮群                                         尼克森              
益通              天宇                                         力新                
振維              新零售                                       坤悅                
鴻翊              力新                                         恩得利              
迎輝              恩得利                                       謚源                
欣厚-KY           李洲                                         李洲                
兆遠              凱柏實業                                     耀勝                
系統電            遠昇                                         倚強                
世紀              及成                                         台嘉碩              
華容              和進                                         至寶電              
建榮              耀勝                                         宇環                
立衛              倚強                                         點晶                
天揚              錦明                                         杭特                
鈺創              鑫創                                         幸康                
佳總              東碩                                         尚立                
合正              廣寰科                                       迎輝                
寶聯通            點晶                                         先益                
凱鈺              帛漢                                         重鳥鵬              
德宏              鼎天                                         東林                
合邦              建舜電                                       新鉅科              
萬旭              泰谷                                         晶達                
驊宏資            先進光                                       杰力                
久正              典範                                         合正                
上揚              長天                                         金利                
全譜              哲固                                         凱鈺                
易通展            益通                                         彩富                
安鈦克            振維                                         合邦                
元隆              鴻翊                                         亞元                
沛亨              迎輝                                         久威                
九暘              欣厚-KY                                      業強                
凱碩              兆遠                                         九豪                
全達              昂寶-KY                                      訊達                
奧斯特            系統電                                       撼訊                
保銳              世紀                                         亞銳士              
越峰              華容                                         信昌電              
英格爾            建榮                                         雷科                
鑫龍騰            立衛                                         慶生                
士開              天揚                                         上揚                
昇益              鈺創                                         全譜                
志嘉              佳總                                         易通展              
富裔              合正                                         迅德                
正德              應華                                         大中                
燦星旅            寶聯通                                       倉和                
富驛-KY           同協                                         蜜望實              
劍湖山            凱鈺                                         星雲                
德記              德宏                                         森田                
泰偉              合邦                                         鑫龍騰              
華義              萬旭                                         三圓                
昇華              振曜                                         昇益                
得利影            驊宏資                                       雙喜                
鼎創達            撼訊                                         力泰                
花王              松上                                         理銘                
邦泰              久正                                         惠普                
                  亞銳士                                       中連貨              
                  上揚                                         安心                
                  全譜                                         燦星旅              
                  易通展                                       雅茗-KY             
                  普萊德                                       易飛網              
                  元山                                         高野                
                  安鈦克                                       亞都                
                  元隆                                         滿心                
                  沛亨                                         東凌-KY             
                  九暘                                         紅馬-KY             
                  凱碩                                         德記                
                  全達                                         大展證              
                  奧斯特                                       誠品生活            
                  保銳                                         華義                
                  越峰                                         得利影              
                  英格爾                                       時報                
                  鑫龍騰                                       琉園                
                  士開                                         旭然                
                  昇益                                         捷必勝-KY            
                  志嘉                                         明揚                
                  富裔                                         旭源                
                  正德                                         紅木-KY             
                  燦星旅                                       鉅邁                
                  富驛-KY                                      綠河-KY             
                  高野                                         霹靂                
                  海灣                                         花王                
                  劍湖山                                       欣雄                
                  日盛金                                       欣泰                
                  德記                                         大汽電              
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
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                  花王                                                             
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