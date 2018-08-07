◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大滬深300正2 富邦科技 亞德客-KY 昶和 味王 元大台灣50正2 嘉裕 群益臺灣加權反1 元大台商50 大同 大統染 大飲 新日光 東華 正道 富邦摩台 麗正 本盟 宏亞 大東 同開 富邦發達 中環 銘旺科 達新 立益 富邦金融 茂矽 健和興 地球 佳和 元大MSCI台灣 錸德 旭隼 恆大 昶和 永豐臺灣加權 環科 元晶 怡華 三洋紡 富邦日本 奇力新 宇瞻 昶和 本盟 元大歐洲50 大毅 遠雄來 大統染 瑞利 元大日經225 華新科 統領 程泰 樂士 元大美債20正2 星通 威宏-KY 氣立 正峰新 元大美債20反1 禾伸堂 泰昇-KY 台硝 億泰 國泰20年美債反1 台端 永記 毛寶 元大S&P日圓反1 創意 日勝化 燁興 富邦歐洲 揚明光 展宇 中鴻 FH彭博高收益債 辛耘 華廣 聚亨 FH彭博新興債 嘉聯益 士紙 千興 FH富時不動產 鈞寶 高興昌 威致 群益道瓊美國地產 淳安 東明-KY 華豐 富邦臺灣優質高息 達方 宏旭-KY 首利 FH富時高息低波 華園 海悅 麗正 新光內需收益 杜康-DR 智寶 東訊 宏洲 陽光能源-DR 隴華 華泰 嘉裕 鼎元 錸德 東華 銘旺科 倫飛 南紡 翔耀 威盛 大東 奇力新 國碩 立益 資通 銘旺科 佳和 大毅 統懋 得力 禾伸堂 翔耀 偉全 立萬利 太空梭 昶和 揚明光 麗臺 三洋紡 傳奇 華映 本盟 迎廣 吉祥全 瑞利 鈞寶 憶聲 恩德 關貿 科風 樂士 亞弘電 和鑫 正峰新 悅城 力特 智伸科 富鼎 喬鼎 億泰 愛山林 正達 興農 皇昌 晟鈦 毛寶 潤弘 同泰 佳醫 遠雄來 新世紀 燁興 夏都 誠創 中鴻 欣欣 嘉威 聚亨 統領 力銘 千興 客思達-KY 亞太電 威致 阿瘦 達能 世紀鋼 杜康-DR 科納-KY 華豐 同方友友-DR 清惠 首利 友佳-DR 慧友 光寶科 一零四 勁永 麗正 欣巴巴 捷泰 東訊 欣天然 互億 華泰 新海 天瀚 華邦電 秋雨 迅杰 錸德 欣高 華上 倫飛 茂順 光麗-KY 燿華 台數科 元晶 威盛 南六 華冠 國碩 基勝-KY 裕豐 銘旺科 美吉吉-KY 寶徠 統懋 波力-KY 皇普 翔耀 泰昇-KY 日勝生 美律 政伸 台船 太空梭 吉源-KY 六福 麗臺 鼎炫-KY 台南-KY 華映 康師傅-DR 吉祥全 聖馬丁-DR 憶聲 神州-DR 智原 耀傑-DR 科風 同方友友-DR 和鑫 晨訊科-DR 力特 友佳-DR 喬鼎 陽光能源-DR 正達 精熙-DR 景碩 中福 晟鈦 雷虎 同泰 中視 新世紀 秋雨 誠創 慶豐富 嘉威 新利虹 力銘 國光生 亞太電 達能 日月光投控 新唐 科納-KY 訊連 清惠 慧友 勁永 捷泰 互億 佳必琪 盛群 天瀚 迅杰 啟碁 華上 光麗-KY 元晶 台虹 華冠 至上 裕豐 名軒 寶徠 凱撒衛 皇普 宏盛 日勝生 台船 六福 聯邦銀 兆豐金 第一金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 大豐電 雷虎 美利達 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 南六