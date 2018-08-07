◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2885 元大金 8790 32309 2888 新光金 -5911 -28060 00677U 富邦VIX 8630 0 2344 華邦電 -4129 -16312 2409 友達 6037 164119 2887 台新金 -3402 -13087 2891 中信金 5777 -19428 2886 兆豐金 -2932 -19513 3481 群創 5396 16932 006204 永豐臺灣加權 -2626 0 00637L 元大滬深300正2 5321 0 5880 合庫金 -2625 2377 6116 彩晶 4622 12047 1101 台泥 -2409 -47141 00739 元大MSCI A股 2667 19222 2448 晶電 -2195 -915 2603 長榮 2298 4424 2330 台積電 -1726 28704 2317 鴻海 1963 10566 2313 華通 -1681 -1458 2884 玉山金 1643 12800 2610 華航 -1681 -6892 00633L 富邦上証正2 1529 0 00709 富邦歐洲 -1510 -282 1605 華新 1485 -9415 2408 南亞科 -1457 -16463 006205 富邦上証 1435 0 2323 中環 -1289 -433 2867 三商壽 1271 -2111 2890 永豐金 -1153 -6696 2002 中鋼 1006 30543 8163 達方 -1095 -7033 1909 榮成 904 -1955 2456 奇力新 -1068 -2398 2027 大成鋼 892 3923 2880 華南金 -1022 -6383 1314 中石化 865 10054 1444 力麗 -950 -1465 00708L 元大S&P黃金正2 845 0 1402 遠東新 -903 -2649 1102 亞泥 812 6564 00706L 元大S&P日圓正2 -864 0 2439 美律 782 2309 00707R 元大S&P日圓反1 -864 0 1326 台化 768 3504 2823 中壽 -831 -9795 00664R 國泰臺灣加權反1 679 0 00676R 富邦臺灣加權反1 -789 0 0050 元大台灣50 605 10244 2371 大同 -736 16325 00639 富邦深100 566 6199 3380 明泰 -698 -1351 2353 宏碁 548 1241 2892 第一金 -689 -6958 6176 瑞儀 533 5103 3034 聯詠 -684 -774 2352 佳世達 518 297 00673R 元大S&P原油反1 -669 0 2303 聯電 501 -10922 00632R 元大台灣50反1 -659 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股