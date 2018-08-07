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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          穩懋              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          矽瑪              謚源     寶利徠              
穆拉德   友威科   富邦美債20年          振維              東林     強生                
南璋     海灣     元大美債7-10          華容              欣厚-KY  寶島科              
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          天揚              友銓     其祥-KY             
精確     太普高   元大美債1-3          青雲              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          霖宏              三圓     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          建達              雙喜     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            力泰     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          艾華              理銘     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          沛亨              亞都     光明                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          博智              明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債          富驛-KY           綠河-KY  宏佳騰              
凱柏實業          富邦全球高收債          鼎創達            欣泰     泰茂                
遠昇              國泰中國政金債5+          全銓                       永彰                
及成              合世                                         宏易                
和進              易威                                         至興                
耀勝              穆拉德                                       長佳                
倚強              健喬                                         大恭                
錦明              晟德                                         致振                
鑫創              泰博                                         威潤                
廣寰科            金可-KY                                      創威                
點晶              南璋                                         唐榮                
建舜電            勝昱                                         晉椿                
泰谷              和勤                                         世豐                
典範              精確                                         久陽                
長天              宏易                                         強新                
哲固              唐鋒                                         松和                
益通              榮群                                         尼克森              
振維              天宇                                         力新                
鴻翊              新零售                                       坤悅                
迎輝              力新                                         恩得利              
欣厚-KY           恩得利                                       謚源                
兆遠              李洲                                         李洲                
系統電            凱柏實業                                     耀勝                
世紀              遠昇                                         倚強                
華容              及成                                         台嘉碩              
建榮              璟德                                         至寶電              
立衛              和進                                         宇環                
天揚              耀勝                                         點晶                
鈺創              倚強                                         杭特                
佳總              錦明                                         幸康                
合正              鑫創                                         尚立                
寶聯通            廣寰科                                       迎輝                
凱鈺              點晶                                         先益                
德宏              帛漢                                         重鳥鵬              
合邦              鼎天                                         東林                
萬旭              建舜電                                       新鉅科              
驊宏資            泰谷                                         晶達                
久正              先進光                                       合正                
上揚              典範                                         金利                
全譜              長天                                         凱鈺                
易通展            哲固                                         彩富                
安鈦克            益通                                         合邦                
元隆              振維                                         亞元                
沛亨              鴻翊                                         久威                
九暘              迎輝                                         業強                
凱碩              欣厚-KY                                      九豪                
全達              兆遠                                         訊達                
奧斯特            昂寶-KY                                      撼訊                
保銳              系統電                                       亞銳士              
越峰              世紀                                         信昌電              
英格爾            華容                                         雷科                
鑫龍騰            建榮                                         慶生                
士開              立衛                                         上揚                
昇益              天揚                                         全譜                
志嘉              鈺創                                         易通展              
富裔              佳總                                         迅德                
正德              合正                                         大中                
燦星旅            應華                                         倉和                
富驛-KY           寶聯通                                       蜜望實              
劍湖山            同協                                         星雲                
德記              凱鈺                                         森田                
泰偉              德宏                                         鑫龍騰              
華義              合邦                                         三圓                
昇華              萬旭                                         昇益                
得利影            振曜                                         雙喜                
鼎創達            驊宏資                                       力泰                
花王              撼訊                                         理銘                
邦泰              松上                                         惠普                
                  禾昌                                         中連貨              
                  久正                                         安心                
                  上揚                                         燦星旅              
                  全譜                                         雅茗-KY             
                  易通展                                       易飛網              
                  普萊德                                       高野                
                  元山                                         亞都                
                  安鈦克                                       滿心                
                  元隆                                         東凌-KY             
                  沛亨                                         紅馬-KY             
                  九暘                                         德記                
                  凱碩                                         大展證              
                  全達                                         誠品生活            
                  奧斯特                                       華義                
                  保銳                                         得利影              
                  越峰                                         時報                
                  英格爾                                       琉園                
                  千附                                         旭然                
                  鑫龍騰                                       捷必勝-KY            
                  士開                                         明揚                
                  昇益                                         旭源                
                  志嘉                                         紅木-KY             
                  富裔                                         鉅邁                
                  正德                                         綠河-KY             
                  中菲行                                       霹靂                
                  燦星旅                                       花王                
                  富驛-KY                                      欣雄                
                  海灣                                         欣泰                
                  劍湖山                                       大汽電              
                  日盛金                                                           
                  德記                                                             
                  全家                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  VHQ-KY                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
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