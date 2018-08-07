[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/06 107/08/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.52680 10.52600 0.00080 0.00760 大華銀多元特別收益平衡基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.09330 10.07400 0.01930 0.19158 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.09310 10.07390 0.01920 0.19059 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.04100 10.02550 0.01550 0.15461 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.04080 10.02530 0.01550 0.15461 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.36310 9.34750 0.01560 0.16689 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.62510 9.60960 0.01550 0.16130 中國信託台灣活力基金 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226 中國信託台灣優勢基金 18.35000 18.21000 0.14000 0.76881 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85210 9.84180 0.01030 0.10466 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25780 9.24810 0.00970 0.10489 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.24350 10.23810 0.00540 0.05274 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.59250 9.58750 0.00500 0.05215 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50610 10.50520 0.00090 0.00857 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.17190 9.17110 0.00080 0.00872 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.05130 11.06780 -0.01650 -0.14908 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97520 9.99010 -0.01490 -0.14915 中國信託智能運動基金-台幣 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 中國信託智能運動基金-美元 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98360 10.98320 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.50980 9.49450 0.01530 0.16115 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.19490 9.18010 0.01480 0.16122 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.64450 9.63230 0.01220 0.12666 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32090 9.30910 0.01180 0.12676 中國信託精穩基金 18.63700 18.62330 0.01370 0.07356 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.72000 66.74000 -0.02000 -0.02997 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.36000 39.08270 0.27730 0.70952 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.80000 18.25000 -0.45000 -2.46575 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38510 11.38430 0.00080 0.00703 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50010 10.44130 0.05880 0.56315 元大上證50基金 27.28000 27.23000 0.05000 0.18362 元大大中華TMT基金-人民幣 11.67000 11.99000 -0.32000 -2.66889 元大大中華TMT基金-新台幣 10.41000 10.63000 -0.22000 -2.06961 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.45000 13.53000 -0.08000 -0.59128 元大大中華價值指數基金-美元 12.65300 12.67100 -0.01800 -0.14206 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.00700 17.01800 -0.01100 -0.06464 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.53600 10.71800 -0.18200 -1.69808 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.13600 10.25300 -0.11700 -1.14113 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 3.05000 -0.05000 -1.63934 元大中國平衡基金-新台幣 13.39000 13.55000 -0.16000 -1.18081 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.85900 46.22690 -0.36790 -0.79586 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47350 10.47890 -0.00540 -0.05153 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71270 9.71770 -0.00500 -0.05145 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63730 9.58900 0.04830 0.50370 元大巴西指數基金 6.05600 5.85700 0.19900 3.39764 元大巴菲特基金 30.00000 30.00000 0.00000 0.00000 元大日經225基金 28.29000 28.29000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 25.01000 24.92000 0.09000 0.36116 元大台灣50單日反向1倍基金 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 元大台灣50單日正向2倍基金 40.24000 40.15000 0.09000 0.22416 元大台灣中型100基金 34.57000 34.46000 0.11000 0.31921 元大台灣加權股價指數基金 25.97600 25.95200 0.02400 0.09248 元大台灣卓越50基金 85.75000 85.75000 0.00000 0.00000 元大台灣金融基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.28000 32.21000 0.07000 0.21732 元大台灣高股息基金 27.57000 27.33000 0.24000 0.87816 元大台灣電子科技基金 37.62000 37.64000 -0.02000 -0.05313 元大全球ETF成長組合基金 10.66000 10.60000 0.06000 0.56604 元大全球ETF穩健組合基金 14.89000 14.84000 0.05000 0.33693 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.82000 13.71000 0.11000 0.80233 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 元大全球不動產證券化基金-美元 12.79500 12.71100 0.08400 0.66084 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.72000 6.75000 -0.03000 -0.44444 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.67000 0.03000 0.44978 元大全球股票入息基金-美元配息 9.67100 9.64900 0.02200 0.22800 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 元大全球新興市場精選組合基金 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630 元大全球農業商機基金 17.47000 17.41000 0.06000 0.34463 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.69900 8.66300 0.03600 0.41556 元大印度指數基金 10.36900 10.24100 0.12800 1.24988 元大印度基金 13.11000 13.00000 0.11000 0.84615 元大多多基金 20.56000 20.50000 0.06000 0.29268 元大多福基金 58.45000 57.98000 0.47000 0.81062 元大亞太成長基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58690 8.56210 0.02480 0.28965 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09110 7.07060 0.02050 0.28993 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.65700 9.66400 -0.00700 -0.07243 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01600 10.07800 -0.06200 -0.61520 元大卓越基金 51.28000 51.29000 -0.01000 -0.01950 元大店頭基金 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 元大泛歐成長基金 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25640 10.25480 0.00160 0.01560 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52840 9.55000 -0.02160 -0.22618 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.60860 31.55050 0.05810 0.18415 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.86790 37.62840 0.23950 0.63649 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.23490 19.32280 -0.08790 -0.45490 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.85620 18.67720 0.17900 0.95839 元大美國政府7至10年期債券基金 38.56610 38.40260 0.16350 0.42575 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.44010 20.47850 -0.03840 -0.18751 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.45610 17.45280 0.00330 0.01891 元大高科技基金 21.21000 21.15000 0.06000 0.28369 元大得利貨幣市場基金 16.24990 16.24930 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.97930 11.97890 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.19000 14.05000 0.14000 0.99644 元大華夏中小基金 7.50000 7.71000 -0.21000 -2.72374 元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.89000 -0.28000 -2.83114 元大新中國基金-美元 9.04800 9.26700 -0.21900 -2.36322 元大新中國基金-新台幣 8.97000 9.18000 -0.21000 -2.28758 元大新主流基金 28.61000 28.48000 0.13000 0.45646 元大新東協平衡基金-美元 9.45300 9.43400 0.01900 0.20140 元大新東協平衡基金-新台幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.42290 10.46570 -0.04280 -0.40895 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.70330 9.69690 0.00640 0.06600 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.32660 10.31170 0.01490 0.14450 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.03740 9.02430 0.01310 0.14516 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.81550 9.80690 0.00860 0.08769 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44770 9.43940 0.00830 0.08793 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92340 9.90690 0.01650 0.16655 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.55430 9.53840 0.01590 0.16669 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56960 9.56030 0.00930 0.09728 元大新興亞洲基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.11460 9.10310 0.01150 0.12633 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88800 8.87690 0.01110 0.12504 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32600 9.30700 0.01900 0.20415 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09370 9.07510 0.01860 0.20496 元大萬泰貨幣市場基金 15.09800 15.09760 0.00040 0.00265 元大經貿基金 41.34000 41.15000 0.19000 0.46173 元大實質多重資產基金-人民幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 元大實質多重資產基金-美元 9.20600 9.17900 0.02700 0.29415 元大實質多重資產基金-新台幣 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 元大滬深300單日反向1倍基金 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615 元大滬深300單日正向2倍基金 12.79000 12.77000 0.02000 0.15662 元大摩臺基金 39.76000 39.76000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 26.25000 26.09000 0.16000 0.61326 元大標普500單日反向1倍基金 13.06000 13.11000 -0.05000 -0.38139 元大標普500單日正向2倍基金 34.53000 34.25000 0.28000 0.81752 元大標智滬深300基金 15.79000 15.89000 -0.10000 -0.62933 元大歐洲50基金 25.01000 24.93000 0.08000 0.32090 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62400 9.58720 0.03680 0.38385 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17500 10.17390 0.00110 0.01081 元大績效基金 59.21000 58.93000 0.28000 0.47514 元大韓國KOSPI200基金 22.15000 22.15000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.94000 16.01000 -0.07000 -0.43723 日盛上選基金 36.62000 36.88000 -0.26000 -0.70499 日盛小而美基金 19.31000 19.38000 -0.07000 -0.36120 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.97000 -0.28000 -2.80843 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71630 11.64580 0.07050 0.60537 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86040 9.80110 0.05930 0.60503 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62880 11.63170 -0.00290 -0.02493 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.78080 9.78310 -0.00230 -0.02351 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57040 10.56770 0.00270 0.02555 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.87540 8.87310 0.00230 0.02592 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.80000 11.05000 -0.25000 -2.26244 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.23000 10.58000 -0.35000 -3.30813 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.52000 10.87000 -0.35000 -3.21987 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 日盛日盛基金 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛全球抗暖化基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.09800 10.08850 0.00950 0.09417 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.51590 9.50690 0.00900 0.09467 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.92360 9.91060 0.01300 0.13117 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35380 9.34150 0.01230 0.13167 日盛全球新興債券基金A 10.69020 10.68960 0.00060 0.00561 日盛全球新興債券基金B 8.32300 8.32250 0.00050 0.00601 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42680 2.41780 0.00900 0.37224 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69260 1.68630 0.00630 0.37360 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36460 0.36480 -0.00020 -0.05482 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25510 0.25520 -0.00010 -0.03918 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.11680 12.11820 -0.00140 -0.01155 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33970 8.34080 -0.00110 -0.01319 日盛亞洲機會基金 7.13000 7.21000 -0.08000 -1.10957 日盛首選基金 18.20000 18.28000 -0.08000 -0.43764 日盛高科技基金 19.85000 19.99000 -0.14000 -0.70035 日盛貨幣市場基金 14.76600 14.76540 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 42.33000 42.51000 -0.18000 -0.42343 日盛精選五虎基金 39.19000 39.39000 -0.20000 -0.50774 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48120 13.48070 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 34.39000 34.44000 -0.05000 -0.14518 台新MSCI中國基金 20.54000 20.61000 -0.07000 -0.33964 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.56000 17.59000 -0.03000 -0.17055 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.17000 23.13000 0.04000 0.17294 台新大眾貨幣市場基金 14.15760 14.15710 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43610 10.46690 -0.03080 -0.29426 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54490 10.53430 0.01060 0.10062 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08440 10.06640 0.01800 0.17881 台新中國通基金 47.02000 47.12000 -0.10000 -0.21222 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48160 0.49140 -0.00980 -1.99430 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.76600 15.05300 -0.28700 -1.90660 台新中國精選中小基金-美元 0.36020 0.36990 -0.00970 -2.62233 台新中國精選中小基金-新台幣 11.06000 11.35000 -0.29000 -2.55507 台新主流基金 24.50000 24.53000 -0.03000 -0.12230 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.35000 20.11000 0.24000 1.19344 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66730 0.65990 0.00740 1.12138 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.23000 15.05000 0.18000 1.19601 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49800 0.49250 0.00550 1.11675 台新台灣中小基金 36.73000 36.87000 -0.14000 -0.37971 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.95920 9.91420 0.04500 0.45389 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29890 9.24050 0.05840 0.63200 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38230 10.31710 0.06520 0.63196 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.44030 10.41460 0.02570 0.24677 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23100 11.20340 0.02760 0.24635 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 台新印度基金 16.52000 16.35000 0.17000 1.03976 台新亞美短期債券基金 10.92230 10.90750 0.01480 0.13569 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58220 8.58080 0.00140 0.01632 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28530 0.28550 -0.00020 -0.07005 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86660 11.86460 0.00200 0.01686 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38910 0.38930 -0.00020 -0.05137 台新真吉利貨幣市場基金 11.08830 11.08800 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 30.43750 30.45300 -0.01550 -0.05090 台新智慧生活基金-美元 10.28180 10.33560 -0.05380 -0.52053 台新智慧生活基金-新台幣 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.58340 8.58190 0.00150 0.01748 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.73590 8.72760 0.00830 0.09510 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18140 9.17980 0.00160 0.01743 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35270 9.34380 0.00890 0.09525 台新新興市場債券基金(A類型) 10.74970 10.70230 0.04740 0.44290 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34530 0.34410 0.00120 0.34874 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05310 8.01760 0.03550 0.44278 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27230 0.27130 0.00100 0.36860 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.59000 5.63000 -0.04000 -0.71048 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.99000 20.93000 0.06000 0.28667 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.80200 10.76600 0.03600 0.33439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08200 11.08110 0.00090 0.00812 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.80700 9.86920 -0.06220 -0.63024 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.36170 9.34990 0.01180 0.12620 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60500 10.59120 0.01380 0.13030 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89760 7.94170 -0.04410 -0.55530 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.00870 9.05880 -0.05010 -0.55305 永豐中小基金 56.75000 56.62000 0.13000 0.22960 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77510 1.76790 0.00720 0.40726 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33700 2.32740 0.00960 0.41248 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.02450 8.04310 -0.01860 -0.23125 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.25040 10.27420 -0.02380 -0.23165 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.91000 4.92000 -0.01000 -0.20325 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.92000 22.10000 -0.18000 -0.81448 永豐主流品牌基金 18.05000 17.97000 0.08000 0.44519 永豐永豐基金 38.32000 38.21000 0.11000 0.28788 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.96030 9.96260 -0.00230 -0.02309 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95880 9.96120 -0.00240 -0.02409 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.92440 9.92640 -0.00200 -0.02015 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92410 9.92600 -0.00190 -0.01914 永豐亞洲民生消費基金 11.26000 11.42000 -0.16000 -1.40105 永豐南非幣2021保本基金 12.91790 12.91850 -0.00060 -0.00464 永豐高科技基金 26.00000 26.05000 -0.05000 -0.19194 永豐貨幣市場基金 13.87920 13.87870 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14990 2.13430 0.01560 0.73092 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.53300 2.51470 0.01830 0.72772 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83130 7.82440 0.00690 0.08819 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46940 10.46010 0.00930 0.08891 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17580 7.17220 0.00360 0.05019 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00510 10.99950 0.00560 0.05091 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.37000 7.46000 -0.09000 -1.20643 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.92000 17.11000 -0.19000 -1.11046 永豐臺灣加權ETF基金 56.74000 56.69000 0.05000 0.08820 永豐領航科技基金 42.59000 42.58000 0.01000 0.02349 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 永豐趨勢平衡基金 48.34000 48.61000 -0.27000 -0.55544 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.55210 11.54900 0.00310 0.02684 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.43290 9.43250 0.00040 0.00424 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68460 9.68270 0.00190 0.01962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.44760 9.44640 0.00120 0.01270 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61870 9.61740 0.00130 0.01352 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.45290 9.45440 -0.00150 -0.01587 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83380 9.83540 -0.00160 -0.01627 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43010 9.42920 0.00090 0.00954 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67870 9.67780 0.00090 0.00930 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.67000 10.88000 -0.21000 -1.93015 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.10000 10.27000 -0.17000 -1.65531 兆豐國際中小基金 16.56000 16.61000 -0.05000 -0.30102 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.90000 14.19000 -0.29000 -2.04369 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.45000 18.80000 -0.35000 -1.86170 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.35000 18.70000 -0.35000 -1.87166 兆豐國際生命科學基金 16.31000 16.37000 -0.06000 -0.36652 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40910 10.38180 0.02730 0.26296 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.65360 10.63070 0.02290 0.21541 兆豐國際全球基金 32.07000 32.05000 0.02000 0.06240 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26160 10.26000 0.00160 0.01559 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98080 10.00390 -0.02310 -0.23091 兆豐國際國民基金 23.71000 23.45000 0.26000 1.10874 兆豐國際第一基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01450 10.00340 0.01110 0.11096 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97290 7.96400 0.00890 0.11175 兆豐國際萬全基金 21.27000 21.28000 -0.01000 -0.04699 兆豐國際電子基金 27.08000 27.14000 -0.06000 -0.22108 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.88000 22.90000 -0.02000 -0.08734 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.19000 16.21000 -0.02000 -0.12338 兆豐國際豐台灣基金 33.41000 33.40000 0.01000 0.02994 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49930 12.49890 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15540 11.13590 0.01950 0.17511 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98430 11.96800 0.01630 0.13620 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76650 10.75190 0.01460 0.13579 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53680 11.52160 0.01520 0.13193 合庫全球高收益債券基金B類型 8.19520 8.18090 0.01430 0.17480 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.54210 9.52840 0.01370 0.14378 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07940 9.06710 0.01230 0.13566 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.03130 9.01930 0.01200 0.13305 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.36720 9.35460 0.01260 0.13469 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 合庫全球新興市場基金 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 合庫貨幣市場基金 10.12720 10.12680 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.53200 9.53290 -0.00090 -0.00944 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.80180 9.80300 -0.00120 -0.01224 合庫新興多重收益基金A類型 10.10910 10.10790 0.00120 0.01187 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.54800 11.54850 -0.00050 -0.00433 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46550 13.46520 0.00030 0.00223 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91580 8.91640 -0.00060 -0.00673 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57580 9.57690 -0.00110 -0.01149 合庫新興多重收益基金B類型 7.98210 7.98110 0.00100 0.01253 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.89520 8.89510 0.00010 0.00112 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12190 10.12170 0.00020 0.00198 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96190 10.96020 0.00170 0.01551 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83750 9.93810 -0.10060 -1.01227 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.65140 9.74240 -0.09100 -0.93406 安聯中國東協基金 15.39000 15.42000 -0.03000 -0.19455 安聯中國策略基金 13.54000 14.02000 -0.48000 -3.42368 安聯中華新思路基金-人民幣 13.94000 14.15000 -0.21000 -1.48410 安聯中華新思路基金-美元 12.91000 13.24000 -0.33000 -2.49245 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.07000 12.37000 -0.30000 -2.42522 安聯台灣大壩基金 29.14000 28.99000 0.15000 0.51742 安聯台灣科技基金 48.71000 48.59000 0.12000 0.24696 安聯台灣貨幣市場基金 12.48830 12.48790 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 32.30000 32.13000 0.17000 0.52910 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14260 10.14150 0.00110 0.01085 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09260 15.09100 0.00160 0.01060 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66540 9.66440 0.00100 0.01035 安聯四季成長組合基金-美元 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.40440 12.35060 0.05380 0.43561 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16420 10.15960 0.00460 0.04528 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27720 12.27230 0.00490 0.03993 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53320 9.52730 0.00590 0.06193 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37820 9.37400 0.00420 0.04480 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05760 9.05410 0.00350 0.03866 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.25000 11.10000 0.15000 1.35135 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.11180 12.06410 0.04770 0.39539 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98500 10.97810 0.00690 0.06285 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65580 10.64860 0.00720 0.06761 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95660 8.94800 0.00860 0.09611 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73810 8.73260 0.00550 0.06298 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45050 8.44480 0.00570 0.06750 安聯全球人口趨勢基金 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.23000 37.56000 -0.33000 -0.87859 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 安聯全球計量平衡基金 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03150 12.02790 0.00360 0.02993 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43000 10.42690 0.00310 0.02973 安聯全球新興市場基金 17.74000 17.67000 0.07000 0.39615 安聯全球農金趨勢基金 9.64000 9.77000 -0.13000 -1.33060 安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 安聯亞洲動態策略基金 23.57000 23.48000 0.09000 0.38330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.03510 10.03340 0.00170 0.01694 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79180 9.79020 0.00160 0.01634 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.52630 83.46950 0.05680 0.06805 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.39880 12.40650 -0.00770 -0.06206 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.48800 65.46600 0.02200 0.03361 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.64470 9.65070 -0.00600 -0.06217 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57150 2.56850 0.00300 0.11680 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41590 10.42380 -0.00790 -0.07579 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19400 2.18810 0.00590 0.26964 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64120 8.64880 -0.00760 -0.08787 宏利台灣動力基金 33.42000 33.31000 0.11000 0.33023 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.24440 10.23680 0.00760 0.07424 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00730 9.99270 0.01460 0.14611 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07000 8.06400 0.00600 0.07440 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.02830 8.01800 0.01030 0.12846 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 宏利全球債券組合基金 13.06110 13.06200 -0.00090 -0.00689 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77740 2.77850 -0.00110 -0.03959 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71480 11.71600 -0.00120 -0.01024 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68720 8.68800 -0.00080 -0.00921 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44250 2.43310 0.00940 0.38634 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.89480 10.88930 0.00550 0.05051 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91530 3.91440 0.00090 0.02299 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63250 0.63220 0.00030 0.04745 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79070 11.77730 0.01340 0.11378 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.47760 10.46910 0.00850 0.08119 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.17650 10.16270 0.01380 0.13579 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96410 8.95340 0.01070 0.11951 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55390 8.54420 0.00970 0.11353 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47140 8.45960 0.01180 0.13949 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49830 8.48790 0.01040 0.12253 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79630 2.79310 0.00320 0.11457 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40570 0.40530 0.00040 0.09869 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.32470 12.31060 0.01410 0.11454 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92530 0.92450 0.00080 0.08653 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.49340 7.48530 0.00810 0.10821 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07140 2.06940 0.00200 0.09665 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29790 0.29770 0.00020 0.06718 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.18660 9.17640 0.01020 0.11115 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33570 0.33560 0.00010 0.02980 宏利萬利貨幣市場基金 13.63890 13.63860 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.65000 2.66000 -0.01000 -0.37594 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814 宏利臺灣股息收益基金 28.96000 28.90000 0.06000 0.20761 宏利澳幣保本基金 12.04480 12.04680 -0.00200 -0.01660 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.18920 10.24760 -0.05840 -0.56989 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48660 9.49210 -0.00550 -0.05794 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87990 8.87810 0.00180 0.02027 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56210 10.56000 0.00210 0.01989 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 貝萊德新台幣基金 12.93200 12.93160 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 27.15000 27.11000 0.04000 0.14755 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20290 11.19730 0.00560 0.05001 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85460 9.81380 0.04080 0.41574 保德信大中華基金-人民幣 9.69000 9.84000 -0.15000 -1.52439 保德信大中華基金-美元 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052 保德信大中華基金-新台幣 28.51000 28.83000 -0.32000 -1.10995 保德信中小型股基金 49.16000 48.91000 0.25000 0.51114 保德信中國中小基金-人民幣 9.13000 9.30000 -0.17000 -1.82796 保德信中國中小基金-美元 8.84000 8.97000 -0.13000 -1.44928 保德信中國中小基金-新臺幣 8.49000 8.62000 -0.13000 -1.50812 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.13340 9.17230 -0.03890 -0.42410 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.19390 9.23600 -0.04210 -0.45583 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.26040 9.30410 -0.04370 -0.46969 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.97170 10.01880 -0.04710 -0.47012 保德信中國品牌基金-人民幣 8.64000 8.79000 -0.15000 -1.70648 保德信中國品牌基金-美元 8.62000 8.77000 -0.15000 -1.71038 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.34000 9.51000 -0.17000 -1.78759 保德信台商全方位基金 37.15000 36.97000 0.18000 0.48688 保德信全球中小基金 30.50000 30.49000 0.01000 0.03280 保德信全球消費商機基金 18.47000 18.35000 0.12000 0.65395 保德信全球基礎建設基金 12.58000 12.50000 0.08000 0.64000 保德信全球資源基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 保德信全球醫療生化基金-美元 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.60000 33.78000 -0.18000 -0.53286 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82180 9.80170 0.02010 0.20507 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60450 10.58270 0.02180 0.20600 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28370 9.25730 0.02640 0.28518 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00860 9.98030 0.02830 0.28356 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26190 8.25560 0.00630 0.07631 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84970 10.84150 0.00820 0.07564 保德信亞太基金 21.57000 21.51000 0.06000 0.27894 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51350 8.50590 0.00760 0.08935 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23380 11.22390 0.00990 0.08820 保德信店頭市場基金 35.96000 35.65000 0.31000 0.86957 保德信拉丁美洲基金 7.18000 7.02000 0.16000 2.27920 保德信金平衡基金 30.55000 30.50000 0.05000 0.16393 保德信金滿意基金 44.61000 44.44000 0.17000 0.38254 保德信科技島基金 27.66000 27.56000 0.10000 0.36284 保德信高成長基金 96.76000 96.62000 0.14000 0.14490 保德信第一基金 27.63000 27.50000 0.13000 0.47273 保德信貨幣市場基金 15.76440 15.76390 0.00050 0.00317 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63190 10.60370 0.02820 0.26594 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.76210 10.72520 0.03690 0.34405 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88030 10.85420 0.02610 0.24046 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.31220 10.27950 0.03270 0.31811 保德信新世紀基金 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10780 8.10420 0.00360 0.04442 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90190 10.89700 0.00490 0.04497 保德信新興趨勢組合基金 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000 保德信瑞騰基金 15.54320 15.54270 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.79310 9.78540 0.00770 0.07869 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02180 10.01390 0.00790 0.07889 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.73580 9.72590 0.00990 0.10179 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84740 9.83700 0.01040 0.10572 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98880 9.97760 0.01120 0.11225 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98890 9.97770 0.01120 0.11225 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81120 9.80500 0.00620 0.06323 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.81400 9.80770 0.00630 0.06424 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.10490 10.09430 0.01060 0.10501 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.15250 10.14240 0.01010 0.09958 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15220 10.14190 0.01030 0.10156 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.00580 10.00110 0.00470 0.04699 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.00580 10.00110 0.00470 0.04699 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.76670 9.74770 0.01900 0.19492 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.58580 9.57180 0.01400 0.14626 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95330 1.95140 0.00190 0.09737 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66000 2.65700 0.00300 0.11291 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29320 0.29360 -0.00040 -0.13624 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43350 0.43400 -0.00050 -0.11521 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38880 8.39650 -0.00770 -0.09170 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.63430 11.64390 -0.00960 -0.08245 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50670 9.49970 0.00700 0.07369 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63050 11.62750 0.00300 0.02580 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.59320 8.60740 -0.01420 -0.16497 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.53850 10.55600 -0.01750 -0.16578 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20220 10.18970 0.01250 0.12267 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12710 10.11230 0.01480 0.14636 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11530 10.10620 0.00910 0.09004 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67700 10.66730 0.00970 0.09093 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02850 10.01760 0.01090 0.10881 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82540 9.81740 0.00800 0.08149 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12970 10.12140 0.00830 0.08200 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80530 9.79470 0.01060 0.10822 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00330 9.99350 0.00980 0.09806 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.75990 10.71050 0.04940 0.46123 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.28550 6.27750 0.00800 0.12744 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.78980 10.77610 0.01370 0.12713 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64730 11.64710 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 20.55000 20.48000 0.07000 0.34180 施羅德樂活中小基金-I類型 4683.690004666.22000 17.47000 0.37439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.21690 10.28130 -0.06440 -0.62638 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.22640 11.30230 -0.07590 -0.67154 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.47270 10.54480 -0.07210 -0.68375 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08870 9.14590 -0.05720 -0.62542 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.51140 9.57570 -0.06430 -0.67149 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.32030 9.38450 -0.06420 -0.68411 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41670 10.48230 -0.06560 -0.62582 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.96320 11.03720 -0.07400 -0.67046 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.90310 10.97810 -0.07500 -0.68318 柏瑞五國金勢力建設基金 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244 柏瑞巨人基金 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65150 13.65120 0.00030 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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.47830 9.46380 0.01450 0.15322 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.27470 10.26900 0.00570 0.05551 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13330 10.12890 0.00440 0.04344 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01630 10.01460 0.00170 0.01698 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09750 10.09550 0.00200 0.01981 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02870 10.02310 0.00560 0.05587 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.82370 9.81950 0.00420 0.04277 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77290 9.77120 0.00170 0.01740 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.85460 9.85260 0.00200 0.02030 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.25560 10.24990 0.00570 0.05561 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13320 10.12880 0.00440 0.04344 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01640 10.01460 0.00180 0.01797 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09760 10.09560 0.00200 0.01981 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02870 10.02310 0.00560 0.05587 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.82390 9.81960 0.00430 0.04379 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77290 9.77120 0.00170 0.01740 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.85470 9.85270 0.00200 0.02030 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.65900 10.66490 -0.00590 -0.05532 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83950 11.84770 -0.00820 -0.06921 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.24790 11.25790 -0.01000 -0.08883 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04750 9.05250 -0.00500 -0.05523 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73990 9.74670 -0.00680 -0.06977 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.60320 9.61180 -0.00860 -0.08947 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37200 10.37780 -0.00580 -0.05589 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.02390 11.03150 -0.00760 -0.06889 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86670 10.87630 -0.00960 -0.08827 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04770 9.05270 -0.00500 -0.05523 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74030 9.74710 -0.00680 -0.06976 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.60360 9.61220 -0.00860 -0.08947 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08482 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.14460 11.12670 0.01790 0.16087 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.26000 10.24720 0.01280 0.12491 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.41960 8.40690 0.01270 0.15107 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47130 9.45610 0.01520 0.16074 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.49300 9.48120 0.01180 0.12446 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.72050 10.70330 0.01720 0.16070 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08780 10.07260 0.01520 0.15090 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.24320 10.23050 0.01270 0.12414 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.81230 9.79660 0.01570 0.16026 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.09740 9.08370 0.01370 0.15082 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.95210 8.93390 0.01820 0.20372 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.51730 9.50550 0.01180 0.12414 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.00860 11.99710 0.01150 0.09586 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.46390 11.45350 0.01040 0.09080 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.88430 10.87770 0.00660 0.06067 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.15980 7.15290 0.00690 0.09646 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95920 8.95100 0.00820 0.09161 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.56720 9.56140 0.00580 0.06066 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21.37000 0.16000 0.74871 國泰小龍基金 16.18000 16.09000 0.09000 0.55935 國泰中小成長基金 46.46000 46.22000 0.24000 0.51926 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.09080 4.18040 -0.08960 -2.14334 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.34000 18.64000 -0.30000 -1.60944 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69050 0.70220 -0.01170 -1.66619 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65260 0.66370 -0.01110 -1.67244 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19440 2.20330 -0.00890 -0.40394 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65590 9.64370 0.01220 0.12651 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19780 8.18750 0.01030 0.12580 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31600 0.31580 0.00020 0.06333 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.48400 11.48300 0.00100 0.00871 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67310 1.66500 0.00810 0.48649 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95800 9.92140 0.03660 0.36890 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32930 0.32830 0.00100 0.30460 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.30840 4.40180 -0.09340 -2.12186 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.31000 19.62000 -0.31000 -1.58002 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62370 0.63420 -0.01050 -1.65563 國泰中港台基金人民幣級別 3.17560 3.24970 -0.07410 -2.28021 國泰中港台基金台幣級別 14.24000 14.49000 -0.25000 -1.72533 國泰中港台基金美元級別 0.46540 0.47400 -0.00860 -1.81435 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.57000 27.59000 -0.02000 -0.07249 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.03000 36.11000 -0.08000 -0.22155 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.32220 10.30820 0.01400 0.13581 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.32240 10.30840 0.01400 0.13581 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.32270 10.30870 0.01400 0.13581 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33580 0.33560 0.00020 0.05959 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33590 0.33570 0.00020 0.05958 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33590 0.33570 0.00020 0.05958 國泰台灣貨幣市場基金 12.40950 12.40910 0.00040 0.00322 國泰平衡基金 28.87000 28.78000 0.09000 0.31272 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.46970 2.46770 0.00200 0.08105 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36090 0.35890 0.00200 0.55726 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49020 0.49010 0.00010 0.02040 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46770 0.46730 0.00040 0.08560 國泰全球資源基金台幣級別 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920 國泰全球資源基金美元級別 0.18990 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18.80000 0.01000 0.05319 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61240 0.61260 -0.00020 -0.03265 國泰科技生化基金 37.77000 37.50000 0.27000 0.72000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.12000 26.95000 0.17000 0.63080 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.44000 13.49000 -0.05000 -0.37064 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.08050 38.85340 0.22710 0.58450 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.67940 19.76750 -0.08810 -0.44568 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.12690 18.94860 0.17830 0.94097 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.27390 40.06160 0.21230 0.52993 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.80850 40.65480 0.15370 0.37806 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.07370 43.02320 0.05050 0.11738 國泰紐幣2021保本基金 12.11780 12.10950 0.00830 0.06854 國泰紐幣八年期保本基金 12.40110 12.39280 0.00830 0.06697 國泰紐幣保本基金 12.39360 12.38950 0.00410 0.03309 國泰高科技基金 13.82000 13.76000 0.06000 0.43605 國泰國泰基金台幣I級別 25.11000 24.88000 0.23000 0.92444 國泰國泰基金台幣級別 25.11000 24.88000 0.23000 0.92444 國泰富時中國A50基金 17.56000 17.56000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33630 0.33580 0.00050 0.14890 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46350 0.46530 -0.00180 -0.38685 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37040 0.36930 0.00110 0.29786 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51070 0.51190 -0.00120 -0.23442 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34980 0.34920 0.00060 0.17182 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48230 0.48390 -0.00160 -0.33065 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.66030 10.64680 0.01350 0.12680 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.65320 7.64350 0.00970 0.12691 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36020 0.35980 0.00040 0.11117 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25660 0.25630 0.00030 0.11705 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23200 2.24320 -0.01120 -0.49929 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96910 9.96330 0.00580 0.05821 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32370 0.32380 -0.00010 -0.03088 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.90550 40.13930 -0.23380 -0.58247 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.66000 19.02000 -0.36000 -1.89274 國泰新興市場基金台幣級別 11.83000 11.94000 -0.11000 -0.92127 國泰新興市場基金美元級別 0.38530 0.38950 -0.00420 -1.07831 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27340 2.28440 -0.01100 -0.48153 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49810 1.50530 -0.00720 -0.47831 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34240 0.34240 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36860 0.36860 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22790 0.22790 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51270 10.51180 0.00090 0.00856 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.79770 6.79710 0.00060 0.00883 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.38000 37.29000 0.09000 0.24135 國泰價值卓越基金 16.39000 16.28000 0.11000 0.67568 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38140 0.38000 0.00140 0.36842 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.49810 38.79480 -0.29670 -0.76479 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.52000 20.53000 -0.01000 -0.04871 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.66000 19.57000 0.09000 0.45989 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.68000 19.76000 -0.08000 -0.40486 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10040 12.09400 0.00640 0.05292 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39650 0.00020 0.05044 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.61870 9.64430 -0.02560 -0.26544 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28400 8.27740 0.00660 0.07974 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.69130 10.71970 -0.02840 -0.26493 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31390 9.30650 0.00740 0.07951 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17010 11.16960 0.00050 0.00448 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70940 9.80070 -0.09130 -0.93157 第一金大中華基金 28.66000 28.52000 0.14000 0.49088 第一金小型精選基金 40.92000 40.64000 0.28000 0.68898 第一金中國世紀基金-人民幣 13.19000 13.56000 -0.37000 -2.72861 第一金中國世紀基金-美元 8.27590 8.47180 -0.19590 -2.31238 第一金中國世紀基金-美元-N 8.27680 8.47260 -0.19580 -2.31098 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.69000 9.91000 -0.22000 -2.21998 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.69000 9.91000 -0.22000 -2.21998 第一金中概平衡基金 27.05000 26.86000 0.19000 0.70737 第一金台灣貨幣市場基金 15.24770 15.24720 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.81400 177.80800 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.98960 9.97850 0.01110 0.11124 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.98960 9.97850 0.01110 0.11124 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.12830 14.11380 0.01450 0.10274 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.12890 14.11420 0.01470 0.10415 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86210 9.83320 0.02890 0.29390 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86550 9.83660 0.02890 0.29380 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51420 9.48230 0.03190 0.33642 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53910 9.50710 0.03200 0.33659 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33930 10.30890 0.03040 0.29489 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.98480 9.95130 0.03350 0.33664 第一金全球大趨勢基金 23.50000 23.51000 -0.01000 -0.04254 第一金全球不動產證券化基金A 8.28220 8.23690 0.04530 0.54996 第一金全球不動產證券化基金B 5.88970 5.85750 0.03220 0.54972 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.57250 9.50640 0.06610 0.69532 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.57360 9.50750 0.06610 0.69524 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.93720 9.86860 0.06860 0.69513 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.93850 9.86990 0.06860 0.69504 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67000 8.63740 0.03260 0.37743 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24670 10.20810 0.03860 0.37813 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69480 9.69120 0.00360 0.03715 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69390 9.69030 0.00360 0.03715 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97730 7.96980 0.00750 0.09411 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85490 8.84380 0.01110 0.12551 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85530 8.84420 0.01110 0.12551 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19060 11.18650 0.00410 0.03665 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19150 11.18740 0.00410 0.03665 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00950 10.00020 0.00930 0.09300 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.81210 14.79340 0.01870 0.12641 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.92400 13.92770 -0.00370 -0.02657 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.94130 13.94510 -0.00380 -0.02725 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 第一金亞洲科技基金 19.50000 19.44000 0.06000 0.30864 第一金亞洲新興市場基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 第一金店頭市場基金 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 第一金創新趨勢基金 26.10000 26.02000 0.08000 0.30746 第一金電子基金 36.25000 36.08000 0.17000 0.47118 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.97000 20.94000 0.03000 0.14327 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.86000 18.89000 -0.03000 -0.15881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.08000 9.23000 -0.15000 -1.62514 統一大中華中小基金(美元) 8.31000 8.49000 -0.18000 -2.12014 統一大中華中小基金(新台幣) 12.23000 12.48000 -0.25000 -2.00321 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 統一大東協高股息基金(美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 36.43000 36.41000 0.02000 0.05493 統一大滿貫基金-I類型 36.43000 36.41000 0.02000 0.05493 統一大龍印基金 15.19000 15.34000 -0.15000 -0.97784 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.51000 9.75000 -0.24000 -2.46154 統一大龍騰中國基金(美元) 8.72000 8.99000 -0.27000 -3.00334 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.86000 10.15000 -0.29000 -2.85714 統一中小基金 27.84000 28.03000 -0.19000 -0.67785 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93370 9.84750 0.08620 0.87535 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23970 9.23440 0.00530 0.05739 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94930 8.94080 0.00850 0.09507 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.74240 11.64050 0.10190 0.87539 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84920 10.84290 0.00630 0.05810 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50530 10.49520 0.01010 0.09623 統一台灣動力基金 18.62000 18.74000 -0.12000 -0.64034 統一全天候基金-A類型 116.96000 117.17000 -0.21000 -0.17923 統一全天候基金-I類型 116.96000 117.17000 -0.21000 -0.17923 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.14080 9.05640 0.08440 0.93194 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.80820 8.79820 0.01000 0.11366 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.77260 8.76060 0.01200 0.13698 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.41960 9.33270 0.08690 0.93113 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.07670 9.06640 0.01030 0.11361 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.04010 9.02770 0.01240 0.13736 統一全球債券組合基金 11.99070 11.98610 0.00460 0.03838 統一全球新科技基金(人民幣) 15.98000 16.08000 -0.10000 -0.62189 統一全球新科技基金(美元) 15.07000 15.23000 -0.16000 -1.05056 統一全球新科技基金(新台幣) 14.38000 14.52000 -0.14000 -0.96419 統一亞太基金 26.23000 26.41000 -0.18000 -0.68156 統一亞洲大金磚基金 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942 統一奔騰基金 64.10000 64.01000 0.09000 0.14060 統一強棒貨幣市場基金 16.65610 16.65550 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 10.63000 10.73000 -0.10000 -0.93197 統一強漢基金(美元) 9.58000 9.73000 -0.15000 -1.54162 統一強漢基金(新台幣) 25.09000 25.46000 -0.37000 -1.45326 統一統信基金 34.31000 34.29000 0.02000 0.05833 統一黑馬基金 63.99000 64.02000 -0.03000 -0.04686 統一新亞洲科技能源基金 18.63000 18.85000 -0.22000 -1.16711 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06400 8.05740 0.00660 0.08191 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20040 10.19200 0.00840 0.08242 統一經建基金 49.48000 49.58000 -0.10000 -0.20169 統一龍馬基金 75.17000 75.22000 -0.05000 -0.06647 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 23.92000 24.14000 -0.22000 -0.91135 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.87000 50.55000 0.32000 0.63304 野村中國機會基金 13.26000 13.45000 -0.19000 -1.41264 野村巴西基金 5.75000 5.57000 0.18000 3.23160 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 野村台灣高股息基金 23.85000 23.79000 0.06000 0.25221 野村台灣運籌基金 38.63000 38.64000 -0.01000 -0.02588 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.57350 9.56690 0.00660 0.06899 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.51590 9.51600 -0.00010 -0.00105 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57340 9.57200 0.00140 0.01463 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.78080 9.77410 0.00670 0.06855 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67390 9.67410 -0.00020 -0.00207 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.64220 9.64090 0.00130 0.01348 野村平衡基金 19.95000 19.95000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.49000 13.40000 0.09000 0.67164 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 野村全球生技醫療基金 17.96000 18.02000 -0.06000 -0.33296 野村全球品牌基金 28.11000 28.18000 -0.07000 -0.24840 野村全球氣候變遷基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04590 10.05890 -0.01300 -0.12924 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46670 10.46290 0.00380 0.03632 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37770 10.37020 0.00750 0.07232 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67270 9.63760 0.03510 0.36420 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.40810 9.37900 0.02910 0.31027 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.99680 8.96510 0.03170 0.35359 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.29800 11.25690 0.04110 0.36511 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.77760 10.74430 0.03330 0.30993 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.36540 10.32890 0.03650 0.35338 野村成長基金 29.84000 29.75000 0.09000 0.30252 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.00440 9.01880 -0.01440 -0.15967 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.99640 9.01460 -0.01820 -0.20189 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.15090 9.16330 -0.01240 -0.13532 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.41130 9.42630 -0.01500 -0.15913 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.31670 9.33560 -0.01890 -0.20245 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.47950 9.49230 -0.01280 -0.13485 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.55230 9.55350 -0.00120 -0.01256 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.59410 9.60070 -0.00660 -0.06874 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.69790 9.69510 0.00280 0.02888 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.05010 10.05060 -0.00050 -0.00497 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.01200 10.01890 -0.00690 -0.06887 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12680 10.12390 0.00290 0.02865 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.69950 8.70530 -0.00580 -0.06663 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30340 9.30870 -0.00530 -0.05694 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.15370 9.16400 -0.01030 -0.11240 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.18190 13.19080 -0.00890 -0.06747 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.21050 12.21720 -0.00670 -0.05484 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.93980 9.95100 -0.01120 -0.11255 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27150 10.25690 0.01460 0.14234 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.91180 9.90310 0.00870 0.08785 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.46260 9.45060 0.01200 0.12698 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23320 11.21910 0.01410 0.12568 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18140 10.15930 0.02210 0.21753 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.24850 11.22260 0.02590 0.23078 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.73950 10.72160 0.01790 0.16695 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51410 10.49160 0.02250 0.21446 野村泰國基金 41.72000 41.55000 0.17000 0.40915 野村高科技基金 12.31000 12.41000 -0.10000 -0.80580 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.24600 10.21420 0.03180 0.31133 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.43870 10.41030 0.02840 0.27281 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.61380 10.59250 0.02130 0.20109 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77480 9.75090 0.02390 0.24511 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.69110 9.66090 0.03020 0.31260 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.58100 9.55160 0.02940 0.30780 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.96660 11.93440 0.03220 0.26981 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.06420 13.04710 0.01710 0.13106 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.88850 10.86190 0.02660 0.24489 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.80170 10.76810 0.03360 0.31203 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.92790 10.89400 0.03390 0.31118 野村貨幣市場基金 16.26330 16.26270 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.90000 15.95000 -0.05000 -0.31348 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.06430 10.06970 -0.00540 -0.05363 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97030 9.96370 0.00660 0.06624 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96510 9.95110 0.01400 0.14069 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85460 9.84990 0.00470 0.04772 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80430 9.80020 0.00410 0.04184 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80800 9.80160 0.00640 0.06530 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85460 9.84990 0.00470 0.04772 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80430 9.80020 0.00410 0.04184 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80800 9.80160 0.00640 0.06530 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07210 10.05900 0.01310 0.13023 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01420 10.00240 0.01180 0.11797 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.00610 9.99010 0.01600 0.16016 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.07210 10.05900 0.01310 0.13023 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.01420 10.00240 0.01180 0.11797 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.00610 9.99010 0.01600 0.16016 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.11100 10.10890 0.00210 0.02077 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99580 7.99410 0.00170 0.02127 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80780 11.80530 0.00250 0.02118 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.61000 7.63000 -0.02000 -0.26212 野村精選貨幣市場基金 12.07730 12.07700 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 野村歐洲高股息基金季配型 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 野村歐洲高股息基金累積型 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 野村積極成長基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.37000 35.34000 0.03000 0.08489 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29160 10.28310 0.00850 0.08266 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64440 8.63210 0.01230 0.14249 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96340 7.95790 0.00550 0.06911 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89540 7.88720 0.00820 0.10397 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.67040 11.65320 0.01720 0.14760 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51140 10.50420 0.00720 0.06854 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45370 10.44290 0.01080 0.10342 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 野村環球基金-人民幣計價 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207 野村環球基金-美元計價 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.53000 17.50000 0.03000 0.17143 野村鴻利基金 23.05000 23.05000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85720 16.85690 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.02000 21.01000 0.01000 0.04760 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.10000 13.95000 0.15000 1.07527 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15440 10.15340 0.00100 0.00985 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32290 13.32150 0.00140 0.01051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.69080 9.68040 0.01040 0.10743 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.67080 9.66140 0.00940 0.09729 凱基台商天下基金 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313 凱基台灣精五門基金 21.09000 21.08000 0.01000 0.04744 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.76330 10.75750 0.00580 0.05392 凱基亞太高股息基金 12.80000 12.89000 -0.09000 -0.69822 凱基亞洲四金磚基金 17.06000 17.20000 -0.14000 -0.81395 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.82000 13.95000 -0.13000 -0.93190 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.57060 12.65510 -0.08450 -0.66771 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54100 11.54060 0.00040 0.00347 凱基開創基金 27.72000 27.74000 -0.02000 -0.07210 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.23000 22.25000 -0.02000 -0.08989 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.61550 21.65490 -0.03940 -0.18194 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.85000 17.93000 -0.08000 -0.44618 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.11520 17.20520 -0.09000 -0.52310 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.92750 11.87060 0.05690 0.47934 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.68370 11.71080 -0.02710 -0.23141 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 凱基護城河基金-台幣計價A 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 凱基護城河基金-美元計價B 13.00120 13.01080 -0.00960 -0.07378 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.56000 35.38000 0.18000 0.50876 富邦NASDAQ-100基金 31.06000 30.93000 0.13000 0.42030 富邦上証180基金 26.84000 27.00000 -0.16000 -0.59259 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19850 0.20200 -0.00350 -1.73267 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.10000 6.20000 -0.10000 -1.61290 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.76000 33.73000 0.03000 0.08894 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.33980 11.46150 -0.12170 -1.06182 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.48000 10.57880 -0.09880 -0.93394 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.07000 10.12240 -0.05240 -0.51766 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.93740 10.04400 -0.10660 -1.06133 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.11050 9.19640 -0.08590 -0.93406 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.76150 8.80700 -0.04550 -0.51663 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.40690 20.25940 0.14750 0.72806 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32270 11.32170 0.00100 0.00883 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35830 10.29680 0.06150 0.59727 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88240 12.88890 -0.00650 -0.05043 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89540 1.89600 -0.00060 -0.03165 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44280 9.44750 -0.00470 -0.04975 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43710 1.43760 -0.00050 -0.03478 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.73010 11.73090 -0.00080 -0.00682 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71030 1.70730 0.00300 0.17572 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15460 10.15530 -0.00070 -0.00689 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49940 1.49680 0.00260 0.17370 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.65000 14.54000 0.11000 0.75653 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.22000 23.54000 -0.32000 -1.35939 富邦日本東証基金 22.23000 22.32000 -0.09000 -0.40323 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.14000 44.06000 0.08000 0.18157 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.81000 49.63000 0.18000 0.36268 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.06000 53.07000 -0.01000 -0.01884 富邦台灣心基金 23.60000 23.53000 0.07000 0.29749 富邦台灣釆吉50基金 49.45000 49.45000 0.00000 0.00000 富邦台灣科技指數基金 55.32000 55.48000 -0.16000 -0.28839 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.47750 41.22750 0.25000 0.60639 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.52380 41.44050 0.08330 0.20101 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29490 0.29330 0.00160 0.54552 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51210 2.52170 -0.00960 -0.38070 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33820 0.00060 0.17741 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52960 10.50850 0.02110 0.20079 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18270 2.19100 -0.00830 -0.37882 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32500 0.32440 0.00060 0.18496 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08850 9.07020 0.01830 0.20176 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.50000 24.33000 0.17000 0.69873 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.94000 14.08000 -0.14000 -0.99432 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.82000 32.11000 0.71000 2.21115 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63700 15.63650 0.00050 0.00320 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99840 39.99930 -0.00090 -0.00225 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99830 39.99890 -0.00060 -0.00150 富邦長紅基金 67.95000 67.64000 0.31000 0.45831 富邦科技基金 26.27000 26.23000 0.04000 0.15250 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.33300 40.25450 0.07850 0.19501 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.66490 39.41020 0.25470 0.64628 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.12060 38.95680 0.16380 0.42047 富邦恒生國企ETF基金 20.05000 20.11000 -0.06000 -0.29836 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.32000 27.45000 -0.13000 -0.47359 富邦高成長基金 25.86000 25.80000 0.06000 0.23256 富邦基金 14.33000 14.25000 0.08000 0.56140 富邦深証100基金 8.81000 8.95000 -0.14000 -1.56425 富邦富時歐洲ETF基金 20.90000 20.86000 0.04000 0.19175 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41110 0.41010 0.00100 0.24384 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.29320 12.27020 0.02300 0.18745 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54190 9.52410 0.01780 0.18689 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30540 0.00070 0.22921 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88930 8.87260 0.01670 0.18822 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.50220 9.50250 -0.00030 -0.00316 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99080 9.98330 0.00750 0.07513 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.43020 9.43060 -0.00040 -0.00424 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90190 9.89450 0.00740 0.07479 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.79000 20.72000 0.07000 0.33784 富邦精準基金 48.79000 48.71000 0.08000 0.16424 富邦精銳中小基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963 富邦臺灣公司治理100基金 22.20000 22.19000 0.01000 0.04507 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.15000 16.11000 0.04000 0.24829 富邦標普美國特別股ETF基金 19.86000 19.81000 0.05000 0.25240 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.41060 10.50220 -0.09160 -0.87220 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.30580 10.33390 -0.02810 -0.27192 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.41100 10.42940 -0.01840 -0.17642 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14670 10.23600 -0.08930 -0.87241 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.99860 10.02590 -0.02730 -0.27229 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.08250 10.10030 -0.01780 -0.17623 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.42000 31.36000 0.06000 0.19133 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.74950 8.74550 0.00400 0.04574 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22330 9.21650 0.00680 0.07378 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96380 8.95680 0.00700 0.07815 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74060 9.73580 0.00480 0.04930 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.68430 9.67720 0.00710 0.07337 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41380 9.40650 0.00730 0.07761 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48330 9.47570 0.00760 0.08021 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52660 8.51200 0.01460 0.17152 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.49430 9.47570 0.01860 0.19629 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99290 8.97500 0.01790 0.19944 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.59670 10.57880 0.01790 0.16921 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28800 10.26780 0.02020 0.19673 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81710 9.79730 0.01980 0.20210 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11350 9.09500 0.01850 0.20341 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64410 9.62450 0.01960 0.20365 富達卓越領航全球組合基金 15.34000 15.28000 0.06000 0.39267 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.73700 8.72310 0.01390 0.15935 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38340 9.36680 0.01660 0.17722 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08420 9.06780 0.01640 0.18086 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.94340 9.92880 0.01460 0.14705 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.83990 9.82250 0.01740 0.17714 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56270 9.54550 0.01720 0.18019 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.17200 9.15510 0.01690 0.18460 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.62930 9.61160 0.01770 0.18415 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.51000 9.76000 -0.25000 -2.56148 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.24000 10.46000 -0.22000 -2.10325 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.96000 9.14000 -0.18000 -1.96937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.08000 8.34000 -0.26000 -3.11751 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.30000 9.55000 -0.25000 -2.61780 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.05000 9.28000 -0.23000 -2.47845 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66900 9.70490 -0.03590 -0.36992 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.14190 9.15540 -0.01350 -0.14745 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75300 8.76260 -0.00960 -0.10956 富蘭克林華美中華基金 13.02000 13.29000 -0.27000 -2.03160 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.89000 21.86000 0.03000 0.13724 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.93000 20.90000 0.03000 0.14354 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91520 7.90230 0.01290 0.16324 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04250 9.03070 0.01180 0.13067 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72200 9.70920 0.01280 0.13183 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27010 9.25500 0.01510 0.16316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.08770 11.07800 0.00970 0.08756 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75860 8.75100 0.00760 0.08685 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.18520 9.17720 0.00800 0.08717 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.20400 13.18720 0.01680 0.12740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.23920 10.22620 0.01300 0.12712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13220 10.11650 0.01570 0.15519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68370 7.67180 0.01190 0.15511 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.15350 9.13930 0.01420 0.15537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.71290 10.69230 0.02060 0.19266 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58660 7.57200 0.01460 0.19282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05670 9.03930 0.01740 0.19249 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41930 10.41000 0.00930 0.08934 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.72380 7.71690 0.00690 0.08941 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.21250 8.20000 0.01250 0.15244 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21890 9.20770 0.01120 0.12164 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99340 9.98120 0.01220 0.12223 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63670 12.61740 0.01930 0.15296 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.89000 8.96000 -0.07000 -0.78125 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.63000 8.69000 -0.06000 -0.69045 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.28720 13.25970 0.02750 0.20740 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美第一富基金 42.37000 42.14000 0.23000 0.54580 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30110 10.30070 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.26000 14.33000 -0.07000 -0.48849 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.38000 15.37000 0.01000 0.06506 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.00230 7.99180 0.01050 0.13138 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.96630 10.94050 0.02580 0.23582 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.69610 9.70860 -0.01250 -0.12875 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.11720 11.13160 -0.01440 -0.12936 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.97090 6.95880 0.01210 0.17388 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.17470 9.16110 0.01360 0.14845 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.27010 10.25500 0.01510 0.14725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.67320 10.65470 0.01850 0.17363 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.38000 20.34000 0.04000 0.19666 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華人民幣貨幣市場基金 11.61240 11.61000 0.00240 0.02067 復華人生目標基金 39.58610 39.52800 0.05810 0.14698 復華大中華中小策略基金 9.30000 9.41000 -0.11000 -1.16897 復華中小精選基金 79.69000 79.59000 0.10000 0.12564 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.08000 9.34000 -0.26000 -2.78373 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.09000 8.28000 -0.19000 -2.29469 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.90000 12.04000 -0.14000 -1.16279 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.96000 11.09000 -0.13000 -1.17223 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 復華六年到期新興市場債券基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 復華台灣智能基金 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 復華全方位基金 33.05000 33.01000 0.04000 0.12118 復華全球大趨勢基金-美元 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.42000 21.39000 0.03000 0.14025 復華全球平衡基金-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 復華全球平衡基金-新臺幣 20.32000 20.32000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 16.83000 16.89000 -0.06000 -0.35524 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.10000 16.15000 -0.05000 -0.30960 復華全球原物料基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 復華全球消費基金-新臺幣 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46810 11.45800 0.01010 0.08815 復華全球債券基金 13.40750 13.37780 0.02970 0.22201 復華全球債券組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.65000 14.50000 0.15000 1.03448 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 復華有利貨幣市場基金 13.43360 13.43310 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336 復華亞太成長基金 15.42000 15.49000 -0.07000 -0.45190 復華亞太神龍科技基金-美元 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 復華東協世紀基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 復華南非幣長期收益基金A 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 復華南非幣長期收益基金B 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.89000 12.95000 -0.06000 -0.46332 復華美國新星基金-新臺幣 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118 復華恒生基金 20.71000 20.67000 0.04000 0.19352 復華恒生單日反向一倍基金 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370 復華恒生單日正向二倍基金 30.98000 30.75000 0.23000 0.74797 復華神盾基金 26.84590 26.88380 -0.03790 -0.14098 復華高成長基金 70.37000 70.14000 0.23000 0.32792 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39430 14.39380 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 19.62000 19.70000 -0.08000 -0.40609 復華富時台灣高股息低波動基金 52.72000 52.49000 0.23000 0.43818 復華復華基金 22.10000 22.03000 0.07000 0.31775 復華華人世紀基金 17.61000 17.85000 -0.24000 -1.34454 復華傳家二號基金 31.32400 31.43180 -0.10780 -0.34296 復華傳家基金 25.92350 25.96010 -0.03660 -0.14099 復華奧林匹克全球組合基金 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 復華新興市場10年期以上債券基金 19.38000 19.31000 0.07000 0.36251 復華新興市場高收益債券基金A 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 復華新興市場高收益債券基金B 5.67000 5.66000 0.01000 0.17668 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 復華滬深300 A股基金 20.03000 20.17000 -0.14000 -0.69410 復華數位經濟基金 63.15000 62.70000 0.45000 0.71770 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80470 9.79430 0.01040 0.10618 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.64900 9.63800 0.01100 0.11413 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.95950 9.94900 0.01050 0.10554 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.77120 9.76000 0.01120 0.11475 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72950 9.72600 0.00350 0.03599 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.19560 10.18400 0.01160 0.11390 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.74070 9.73620 0.00450 0.04622 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.20820 10.19550 0.01270 0.12456 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.73980 9.73530 0.00450 0.04622 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.21080 10.19810 0.01270 0.12453 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.31700 9.32780 -0.01080 -0.11578 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.43590 8.41670 0.01920 0.22812 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.37210 8.34660 0.02550 0.30551 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.58870 11.60230 -0.01360 -0.11722 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.51280 10.48900 0.02380 0.22690 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55570 10.52360 0.03210 0.30503 景順主流基金 19.10000 19.00000 0.10000 0.52632 景順台灣科技基金 33.33000 33.05000 0.28000 0.84720 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 景順全球科技基金 22.58000 22.47000 0.11000 0.48954 景順全球康健基金 19.17000 19.09000 0.08000 0.41907 景順貨幣市場基金 15.93440 15.93390 0.00050 0.00314 景順潛力基金 35.07000 34.91000 0.16000 0.45832 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.01000 15.02000 -0.01000 -0.06658 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70940 8.70790 0.00150 0.01723 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96360 7.95930 0.00430 0.05402 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11590 11.11390 0.00200 0.01800 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14190 10.13640 0.00550 0.05426 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.78000 7.84000 -0.06000 -0.76531 華南永昌中國A股基金(美元) 7.49000 7.57000 -0.08000 -1.05680 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.93000 11.05000 -0.12000 -1.08597 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.44580 9.43910 0.00670 0.07098 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59570 9.58130 0.01440 0.15029 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.73290 9.72600 0.00690 0.07094 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.89000 9.87520 0.01480 0.14987 華南永昌永昌基金 19.74000 19.54000 0.20000 1.02354 華南永昌全球亨利組合基金 14.33530 14.32450 0.01080 0.07540 華南永昌全球神農水資源基金 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 華南永昌全球精品基金 16.17000 16.10000 0.07000 0.43478 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.83000 13.79000 0.04000 0.29007 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765 華南永昌物聯網精選基金 12.43000 12.37000 0.06000 0.48504 華南永昌策略報酬基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20050 16.19980 0.00070 0.00432 華南永昌龍盈平衡基金 24.78610 24.57390 0.21220 0.86352 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93470 11.93430 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14690 10.14920 -0.00230 -0.02266 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.04920 9.99590 0.05330 0.53322 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.80460 9.80680 -0.00220 -0.02243 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67800 9.62670 0.05130 0.53289 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97320 9.97550 -0.00230 -0.02306 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81760 9.76550 0.05210 0.53351 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73060 9.73280 -0.00220 -0.02260 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.57240 9.52160 0.05080 0.53352 華頓中小型基金 28.13000 28.15000 -0.02000 -0.07105 華頓中國多重機會平衡基金 11.69080 11.80770 -0.11690 -0.99003 華頓台灣基金 30.40000 30.46000 -0.06000 -0.19698 華頓平安貨幣市場基金 11.51710 11.51670 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767 華頓全球高收益債券基金A 13.45960 13.44790 0.01170 0.08700 華頓全球高收益債券基金B 8.34340 8.33610 0.00730 0.08757 華頓全球黑鑽油源基金 5.88000 5.92000 -0.04000 -0.67568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60020 2.65510 -0.05490 -2.06772 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.66240 11.86040 -0.19800 -1.66942 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37980 0.38660 -0.00680 -1.75892 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.33210 11.42050 -0.08840 -0.77405 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.31530 10.40350 -0.08820 -0.84779 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.10450 10.14200 -0.03750 -0.36975 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.12130 9.15520 -0.03390 -0.37028 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.35690 10.40350 -0.04660 -0.44793 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.38810 9.43160 -0.04350 -0.46122 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.20000 11.37000 -0.17000 -1.49516 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.42000 10.55000 -0.13000 -1.23223 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49790 2.50000 -0.00210 -0.08400 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05400 2.06070 -0.00670 -0.32513 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68820 11.65970 0.02850 0.24443 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48850 9.46540 0.02310 0.24405 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36420 0.36330 0.00090 0.24773 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30190 0.30130 0.00060 0.19914 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.35000 3.39000 -0.04000 -1.17994 匯豐中國動力基金(台幣) 15.01000 15.15000 -0.14000 -0.92409 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.12000 25.12000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 匯豐全球關鍵資源基金 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514 匯豐安富基金 26.09000 26.09000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 41.64000 41.58000 0.06000 0.14430 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57700 2.58530 -0.00830 -0.32105 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34810 2.35660 -0.00850 -0.36069 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.51980 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新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.77180 9.78650 -0.01470 -0.15021 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.04460 10.04170 0.00290 0.02888 新光台灣富貴基金 23.69000 23.74000 -0.05000 -0.21061 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 新光全球生技醫療基金(美元) 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.01910 9.99870 0.02040 0.20403 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.76100 9.72370 0.03730 0.38360 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65300 9.65150 0.00150 0.01554 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.39340 9.37550 0.01790 0.19092 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 新光吉星貨幣市場基金 15.44060 15.44010 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 新光多重資產基金(A累積)美元 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 新光亞洲精選基金-美金 22.70000 22.80000 -0.10000 -0.43860 新光亞洲精選基金-新台幣 22.94000 22.99000 -0.05000 -0.21749 新光兩岸優勢基金 11.83000 12.14000 -0.31000 -2.55354 新光店頭基金 27.04000 26.88000 0.16000 0.59524 新光南非幣保本基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 新光特選內需收益ETF基金 20.35000 20.33000 0.02000 0.09838 新光創新科技基金 15.86000 15.79000 0.07000 0.44332 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81510 9.77810 0.03700 0.37840 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05750 10.04480 0.01270 0.12643 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71370 9.69520 0.01850 0.19082 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.29190 9.28970 0.00220 0.02368 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53300 9.55020 -0.01720 -0.18010 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19970 9.21540 -0.01570 -0.17037 新光澳幣八年期保本基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09870 10.07950 0.01920 0.19049 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.85280 9.83430 0.01850 0.18812 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.79390 9.77270 0.02120 0.21693 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99440 9.97280 0.02160 0.21659 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93570 9.91690 0.01880 0.18958 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.73430 9.71580 0.01850 0.19041 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.70270 9.68400 0.01870 0.19310 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90340 9.88430 0.01910 0.19324 瑞銀全球創新趨勢基金 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.78720 9.78650 0.00070 0.00715 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41510 9.41420 0.00090 0.00956 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71890 9.71820 0.00070 0.00720 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.39610 9.39550 0.00060 0.00639 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47090 9.47060 0.00030 0.00317 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85940 9.85900 0.00040 0.00406 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.78980 13.78310 0.00670 0.04861 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51580 8.51160 0.00420 0.04934 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.81080 37.57420 0.23660 0.62969 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.58570 38.33520 0.25050 0.65345 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.70740 39.44530 0.26210 0.66446 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17540 11.17520 0.00020 0.00179 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86280 9.95960 -0.09680 -0.97193 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.07250 13.22730 -0.15480 -1.17031 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.72570 9.94660 -0.22090 -2.22086 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.02000 10.24000 -0.22000 -2.14844 群益大印度基金-人民幣 14.58540 14.41720 0.16820 1.16666 群益大印度基金-美元 13.65380 13.64130 0.01250 0.09163 群益大印度基金-新臺幣 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.92660 12.78360 0.14300 1.11862 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.40810 12.40280 0.00530 0.04273 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.94860 11.85550 0.09310 0.78529 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.46620 10.49670 -0.03050 -0.29057 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.37350 10.25880 0.11470 1.11806 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.12280 9.11880 0.00400 0.04387 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.97880 9.90110 0.07770 0.78476 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.06970 9.09610 -0.02640 -0.29023 群益中小型股基金 50.65000 50.99000 -0.34000 -0.66680 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.89640 9.88350 0.01290 0.13052 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.14530 9.23150 -0.08620 -0.93376 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.53990 8.61370 -0.07380 -0.85677 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71870 8.73640 -0.01770 -0.20260 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.05650 8.15990 -0.10340 -1.26717 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.52390 7.61450 -0.09060 -1.18984 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98020 10.95710 0.02310 0.21082 群益中國高收益債券基金-美元 10.63430 10.61780 0.01650 0.15540 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.77780 9.82140 -0.04360 -0.44393 群益中國新機會基金N-人民幣 8.89560 9.03550 -0.13990 -1.54834 群益中國新機會基金N-美元 8.13040 8.34710 -0.21670 -2.59611 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.65000 8.87000 -0.22000 -2.48027 群益中國新機會基金-人民幣 7.88900 8.01310 -0.12410 -1.54871 群益中國新機會基金-美元 8.69330 8.92500 -0.23170 -2.59608 群益中國新機會基金-新臺幣 8.26000 8.47000 -0.21000 -2.47934 群益平衡王基金 19.69280 19.72280 -0.03000 -0.15211 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.96000 0.02000 0.33557 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.24840 11.07630 0.17210 1.55377 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.68700 10.63660 0.05040 0.47384 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.08720 9.97380 0.11340 1.13698 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58350 9.57800 0.00550 0.05742 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06700 10.06060 0.00640 0.06361 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86610 9.85690 0.00920 0.09334 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41470 9.45590 -0.04120 -0.43571 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.33080 9.36110 -0.03030 -0.32368 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12530 10.11880 0.00650 0.06424 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17550 10.16610 0.00940 0.09246 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58060 9.62250 -0.04190 -0.43544 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.98330 10.01570 -0.03240 -0.32349 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22690 10.21650 0.01040 0.10180 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.40510 7.43060 -0.02550 -0.34318 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.11800 10.11750 0.00050 0.00494 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.03020 10.02390 0.00630 0.06285 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.18060 10.17150 0.00910 0.08947 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.00000 10.11750 -0.11750 -1.16135 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93000 10.02390 -0.09390 -0.93676 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07880 10.17150 -0.09270 -0.91137 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.11810 10.11750 0.00060 0.00593 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.03020 10.02390 0.00630 0.06285 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.18050 10.17150 0.00900 0.08848 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00000 10.11750 -0.11750 -1.16135 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93000 10.02380 -0.09380 -0.93577 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07880 10.17150 -0.09270 -0.91137 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 群益全球關鍵生技基金-美元 15.98780 15.98870 -0.00090 -0.00563 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.27000 11.14000 0.13000 1.16697 群益印度中小基金N-美元 10.09960 10.06690 0.03270 0.32483 群益印度中小基金N-新臺幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 群益印度中小基金-人民幣 16.36290 16.13650 0.22640 1.40303 群益印度中小基金-美元 14.44510 14.39830 0.04680 0.32504 群益印度中小基金-新臺幣 16.63000 16.56000 0.07000 0.42271 群益多利策略組合基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.48000 15.42000 0.06000 0.38911 群益安家基金 26.53850 26.70150 -0.16300 -0.61045 群益安穩貨幣市場基金 16.08090 16.08030 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 23.98000 24.18000 -0.20000 -0.82713 群益亞太中小基金 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541 群益亞太新趨勢平衡基金 16.71000 16.80000 -0.09000 -0.53571 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.71280 9.71020 0.00260 0.02678 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45940 7.48440 -0.02500 -0.33403 群益店頭市場基金 107.17000 107.63000 -0.46000 -0.42739 群益東方盛世基金 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 群益東協成長基金-人民幣 13.39880 13.36130 0.03750 0.28066 群益東協成長基金-美元 11.70630 11.79900 -0.09270 -0.78566 群益東協成長基金-新臺幣 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23630 11.23460 0.00170 0.01513 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66890 10.66660 0.00230 0.02156 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.13090 10.12530 0.00560 0.05531 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83550 9.89170 -0.05620 -0.56815 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.34200 9.39480 -0.05280 -0.56201 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.86880 8.91590 -0.04710 -0.52827 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62520 9.68020 -0.05500 -0.56817 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.50830 9.56200 -0.05370 -0.56160 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.90790 9.96040 -0.05250 -0.52709 群益長安基金 30.58000 30.64000 -0.06000 -0.19582 群益美國新創亮點基金-美元 15.12730 15.12890 -0.00160 -0.01058 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.54000 14.53000 0.01000 0.06882 群益真善美基金 17.31690 17.39330 -0.07640 -0.43925 群益馬拉松基金A類型 128.72000 129.38000 -0.66000 -0.51013 群益深証中小板基金 11.95000 12.21000 -0.26000 -2.12940 群益創新科技基金 33.94000 34.10000 -0.16000 -0.46921 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.58560 9.69120 -0.10560 -1.08965 群益華夏盛世基金N-美元 8.78100 8.97310 -0.19210 -2.14084 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.11000 9.30000 -0.19000 -2.04301 群益華夏盛世基金-人民幣 10.43870 10.55360 -0.11490 -1.08873 群益華夏盛世基金-美元 9.68240 9.89420 -0.21180 -2.14065 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.89000 16.23000 -0.34000 -2.09489 群益奧斯卡基金 28.69000 28.92000 -0.23000 -0.79530 群益新興金鑽基金-美元 12.12030 12.12800 -0.00770 -0.06349 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 群益葛萊美基金 24.70000 24.77000 -0.07000 -0.28260 群益道瓊美國地產ETF基金 20.54000 20.33000 0.21000 1.03296 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.20000 14.16000 0.04000 0.28249 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66900 11.61250 0.05650 0.48654 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.23640 11.21060 0.02580 0.23014 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16200 11.13230 0.02970 0.26679 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.50580 8.52830 -0.02250 -0.26383 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07160 9.09670 -0.02510 -0.27592 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68200 8.71080 -0.02880 -0.33062 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.07810 10.05490 0.02320 0.23073 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.72000 30.67000 0.05000 0.16303 德信中國精選成長基金 10.87000 10.96000 -0.09000 -0.82117 德信台灣主流中小基金 20.43000 20.34000 0.09000 0.44248 德信新興股票組合基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 德信萬保貨幣市場基金 11.93050 11.93010 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.76510 10.75120 0.01390 0.12929 德信數位時代基金 29.07000 29.04000 0.03000 0.10331 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65890 11.65850 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.95000 16.94000 0.01000 0.05903 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.60000 19.55000 0.05000 0.25575 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.42930 10.49070 -0.06140 -0.58528 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.92720 15.03060 -0.10340 -0.68793 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.13760 8.14010 -0.00250 -0.03071 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02320 11.03540 -0.01220 -0.11055 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33250 11.34500 -0.01250 -0.11018 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04680 13.05080 -0.00400 -0.03065 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.49000 18.41000 0.08000 0.43455 摩根中小基金 25.07000 25.22000 -0.15000 -0.59477 摩根中國A股基金 12.93000 13.25000 -0.32000 -2.41509 摩根中國A股基金(美元) 10.20000 10.46000 -0.26000 -2.48566 摩根中國亮點基金 13.18000 13.29000 -0.11000 -0.82769 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.93770 10.98800 -0.05030 -0.45777 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.12550 12.21770 -0.09220 -0.75464 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.28650 9.33360 -0.04710 -0.50463 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.23330 12.28940 -0.05610 -0.45649 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.03310 14.13860 -0.10550 -0.74618 摩根台灣金磚基金-累積型 21.41000 21.51000 -0.10000 -0.46490 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.41000 21.51000 -0.10000 -0.46490 摩根台灣增長基金 53.08000 53.14000 -0.06000 -0.11291 摩根平衡基金 28.89000 28.90000 -0.01000 -0.03460 摩根全球α基金 19.47000 19.44000 0.03000 0.15432 摩根全球平衡基金 15.26420 15.21500 0.04920 0.32337 摩根全球發現基金 12.83000 12.77000 0.06000 0.46985 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77030 9.74410 0.02620 0.26888 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.75150 10.73600 0.01550 0.14437 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15050 10.12500 0.02550 0.25185 摩根多元入息成長基金-累積型 11.41690 11.38680 0.03010 0.26434 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.01470 9.98950 0.02520 0.25226 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54440 10.54670 -0.00230 -0.02181 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.48670 13.48960 -0.00290 -0.02150 摩根亞洲基金 56.18000 56.25000 -0.07000 -0.12444 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49130 8.51250 -0.02120 -0.24905 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88630 9.92230 -0.03600 -0.36282 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.74930 8.77300 -0.02370 -0.27015 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25810 12.28910 -0.03100 -0.25226 摩根東方內需機會基金 17.80000 17.82000 -0.02000 -0.11223 摩根東方科技基金 34.85000 34.86000 -0.01000 -0.02869 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 21.69000 21.82000 -0.13000 -0.59578 摩根第一貨幣市場基金 15.07600 15.07570 0.00030 0.00199 摩根絕對日本基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 摩根新金磚五國基金 11.67000 11.54000 0.13000 1.12652 摩根新絲路基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 摩根新興35基金 13.45000 13.37000 0.08000 0.59835 摩根新興日本基金 25.00000 24.96000 0.04000 0.16026 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.50050 7.49570 0.00480 0.06404 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79200 9.79660 -0.00460 -0.04696 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52930 9.52390 0.00540 0.05670 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.70880 10.70210 0.00670 0.06260 摩根新興科技基金 59.60000 59.96000 -0.36000 -0.60040 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.37150 8.36490 0.00660 0.07890 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57720 10.56880 0.00840 0.07948 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68420 8.66220 0.02200 0.25398 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.45350 9.44450 0.00900 0.09529 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.89280 8.87610 0.01670 0.18815 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.92740 9.90230 0.02510 0.25348 摩根龍揚基金 32.42000 32.61000 -0.19000 -0.58264 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 摩根環球股票收益基金-累積型 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34310 9.34990 -0.00680 -0.07273 摩根總收益組合基金-累積型 11.25360 11.26170 -0.00810 -0.07193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.91000 25.82000 0.09000 0.34857 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76790 11.76990 -0.00200 -0.01699 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02610 11.02550 0.00060 0.00544 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00280 9.99720 0.00560 0.05602 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28180 10.28360 -0.00180 -0.01750 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68420 9.68370 0.00050 0.00516 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77970 8.77480 0.00490 0.05584 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.33440 10.33200 0.00240 0.02323 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35070 10.34020 0.01050 0.10155 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.76510 9.74400 0.02110 0.21654 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.87280 9.84380 0.02900 0.29460 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.54770 9.52710 0.02060 0.21623 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65270 9.62430 0.02840 0.29509 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.29110 11.29340 -0.00230 -0.02037 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07620 11.07810 -0.00190 -0.01715 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20330 10.19830 0.00500 0.04903 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.73700 10.73910 -0.00210 -0.01955 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.51620 10.51800 -0.00180 -0.01711 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69030 9.68550 0.00480 0.04956 聯邦金鑽平衡基金 24.33990 24.27300 0.06690 0.27561 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.68140 9.70380 -0.02240 -0.23084 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.95430 9.96960 -0.01530 -0.15347 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.68140 9.70380 -0.02240 -0.23084 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.95430 9.96960 -0.01530 -0.15347 聯邦貨幣市場基金 13.16040 13.16000 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.09760 16.08190 0.01570 0.09763 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.72080 12.74040 -0.01960 -0.15384 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.28970 12.28760 0.00210 0.01709 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.80430 11.80220 0.00210 0.01779 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76570 11.76430 0.00140 0.01190 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04140 11.03310 0.00830 0.07523 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54300 10.54170 0.00130 0.01233 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63630 8.62980 0.00650 0.07532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.47000 38.36000 0.11000 0.28676 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.71000 20.68000 0.03000 0.14507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.84000 18.81000 0.03000 0.15949 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.39000 16.35000 0.04000 0.24465 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.47000 15.44000 0.03000 0.19430 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.65000 15.62000 0.03000 0.19206 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.05000 14.02000 0.03000 0.21398 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.42000 18.41000 0.01000 0.05432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.27000 0.01000 0.05790 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 聯博貨幣市場基金 14.99420 14.99390 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.52140 10.51120 0.01020 0.09704 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.84540 13.83640 0.00900 0.06505 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.61250 7.60510 0.00740 0.09730 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.94000 13.94000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.67000 23.52000 0.15000 0.63776 瀚亞中國基金-人民幣 11.73000 11.93000 -0.20000 -1.67645 瀚亞中國基金-新台幣 12.21000 12.51000 -0.30000 -2.39808 瀚亞巴西基金 4.96000 4.82000 0.14000 2.90456 瀚亞外銷基金 45.05000 44.85000 0.20000 0.44593 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.58000 11.46000 0.12000 1.04712 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.69340 10.63090 0.06250 0.58791 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.35960 10.34400 0.01560 0.15081 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27860 12.25750 0.02110 0.17214 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.15360 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