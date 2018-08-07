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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/08/06  107/08/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.52680   10.52600   0.00080    0.00760
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.09330   10.07400   0.01930    0.19158
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.09310   10.07390   0.01920    0.19059
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.04100   10.02550   0.01550    0.15461
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.04080   10.02530   0.01550    0.15461
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.36310    9.34750   0.01560    0.16689
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.62510    9.60960   0.01550    0.16130
中國信託台灣活力基金                                             15.67000   15.57000   0.10000    0.64226
中國信託台灣優勢基金                                             18.35000   18.21000   0.14000    0.76881
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.91000    9.84000   0.07000    0.71138
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.30000    9.23000   0.07000    0.75840
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.85210    9.84180   0.01030    0.10466
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25780    9.24810   0.00970    0.10489
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.24350   10.23810   0.00540    0.05274
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.59250    9.58750   0.00500    0.05215
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.50610   10.50520   0.00090    0.00857
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.17190    9.17110   0.00080    0.00872
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.05130   11.06780  -0.01650   -0.14908
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.97520    9.99010  -0.01490   -0.14915
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
中國信託智能運動基金-美元                                        10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98360   10.98320   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.50980    9.49450   0.01530    0.16115
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.19490    9.18010   0.01480    0.16122
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.64450    9.63230   0.01220    0.12666
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32090    9.30910   0.01180    0.12676
中國信託精穩基金                                                 18.63700   18.62330   0.01370    0.07356
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
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元大2001基金                                                     66.72000   66.74000  -0.02000   -0.02997
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.36000   39.08270   0.27730    0.70952
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     17.80000   18.25000  -0.45000   -2.46575
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.38510   11.38430   0.00080    0.00703
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.50010   10.44130   0.05880    0.56315
元大上證50基金                                                   27.28000   27.23000   0.05000    0.18362
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.67000   11.99000  -0.32000   -2.66889
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.41000   10.63000  -0.22000   -2.06961
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.45000   13.53000  -0.08000   -0.59128
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.65300   12.67100  -0.01800   -0.14206
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.00700   17.01800  -0.01100   -0.06464
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.53600   10.71800  -0.18200   -1.69808
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.13600   10.25300  -0.11700   -1.14113
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.00000    3.05000  -0.05000   -1.63934
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.39000   13.55000  -0.16000   -1.18081
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.85900   46.22690  -0.36790   -0.79586
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.47350   10.47890  -0.00540   -0.05153
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.71270    9.71770  -0.00500   -0.05145
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.63730    9.58900   0.04830    0.50370
元大巴西指數基金                                                  6.05600    5.85700   0.19900    3.39764
元大巴菲特基金                                                   30.00000   30.00000   0.00000    0.00000
元大日經225基金                                                  28.29000   28.29000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                 25.01000   24.92000   0.09000    0.36116
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.05000   12.07000  -0.02000   -0.16570
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.24000   40.15000   0.09000    0.22416
元大台灣中型100基金                                              34.57000   34.46000   0.11000    0.31921
元大台灣加權股價指數基金                                         25.97600   25.95200   0.02400    0.09248
元大台灣卓越50基金                                               85.75000   85.75000   0.00000    0.00000
元大台灣金融基金                                                 18.00000   17.96000   0.04000    0.22272
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.28000   32.21000   0.07000    0.21732
元大台灣高股息基金                                               27.57000   27.33000   0.24000    0.87816
元大台灣電子科技基金                                             37.62000   37.64000  -0.02000   -0.05313
元大全球ETF成長組合基金                                          10.66000   10.60000   0.06000    0.56604
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.89000   14.84000   0.05000    0.33693
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.82000   13.71000   0.11000    0.80233
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.79500   12.71100   0.08400    0.66084
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.72000    6.75000  -0.03000   -0.44444
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.70000    6.67000   0.03000    0.44978
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.67100    9.64900   0.02200    0.22800
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.70000   13.65000   0.05000    0.36630
元大全球農業商機基金                                             17.47000   17.41000   0.06000    0.34463
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.69900    8.66300   0.03600    0.41556
元大印度指數基金                                                 10.36900   10.24100   0.12800    1.24988
元大印度基金                                                     13.11000   13.00000   0.11000    0.84615
元大多多基金                                                     20.56000   20.50000   0.06000    0.29268
元大多福基金                                                     58.45000   57.98000   0.47000    0.81062
元大亞太成長基金                                                  9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58690    8.56210   0.02480    0.28965
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09110    7.07060   0.02050    0.28993
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.65700    9.66400  -0.00700   -0.07243
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01600   10.07800  -0.06200   -0.61520
元大卓越基金                                                     51.28000   51.29000  -0.01000   -0.01950
元大店頭基金                                                      9.63000    9.54000   0.09000    0.94340
元大泛歐成長基金                                                  9.55000    9.49000   0.06000    0.63224
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.25640   10.25480   0.00160    0.01560
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.52840    9.55000  -0.02160   -0.22618
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.60860   31.55050   0.05810    0.18415
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.86790   37.62840   0.23950    0.63649
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.23490   19.32280  -0.08790   -0.45490
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.85620   18.67720   0.17900    0.95839
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.56610   38.40260   0.16350    0.42575
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.44010   20.47850  -0.03840   -0.18751
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.45610   17.45280   0.00330    0.01891
元大高科技基金                                                   21.21000   21.15000   0.06000    0.28369
元大得利貨幣市場基金                                             16.24990   16.24930   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97930   11.97890   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.19000   14.05000   0.14000    0.99644
元大華夏中小基金                                                  7.50000    7.71000  -0.21000   -2.72374
元大新中國基金-人民幣                                             9.61000    9.89000  -0.28000   -2.83114
元大新中國基金-美元                                               9.04800    9.26700  -0.21900   -2.36322
元大新中國基金-新台幣                                             8.97000    9.18000  -0.21000   -2.28758
元大新主流基金                                                   28.61000   28.48000   0.13000    0.45646
元大新東協平衡基金-美元                                           9.45300    9.43400   0.01900    0.20140
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.42290   10.46570  -0.04280   -0.40895
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.70330    9.69690   0.00640    0.06600
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.32660   10.31170   0.01490    0.14450
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.03740    9.02430   0.01310    0.14516
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.81550    9.80690   0.00860    0.08769
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44770    9.43940   0.00830    0.08793
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.92340    9.90690   0.01650    0.16655
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.55430    9.53840   0.01590    0.16669
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.56960    9.56030   0.00930    0.09728
元大新興亞洲基金                                                 11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.11460    9.10310   0.01150    0.12633
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.88800    8.87690   0.01110    0.12504
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.32600    9.30700   0.01900    0.20415
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.09370    9.07510   0.01860    0.20496
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09800   15.09760   0.00040    0.00265
元大經貿基金                                                     41.34000   41.15000   0.19000    0.46173
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
元大實質多重資產基金-美元                                         9.20600    9.17900   0.02700    0.29415
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.21000   16.25000  -0.04000   -0.24615
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.79000   12.77000   0.02000    0.15662
元大摩臺基金                                                     39.76000   39.76000   0.00000    0.00000
元大標普500基金                                                  26.25000   26.09000   0.16000    0.61326
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.06000   13.11000  -0.05000   -0.38139
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.53000   34.25000   0.28000    0.81752
元大標智滬深300基金                                              15.79000   15.89000  -0.10000   -0.62933
元大歐洲50基金                                                   25.01000   24.93000   0.08000    0.32090
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62400    9.58720   0.03680    0.38385
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17500   10.17390   0.00110    0.01081
元大績效基金                                                     59.21000   58.93000   0.28000    0.47514
元大韓國KOSPI200基金                                             22.15000   22.15000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.94000   16.01000  -0.07000   -0.43723
日盛上選基金                                                     36.62000   36.88000  -0.26000   -0.70499
日盛小而美基金                                                   19.31000   19.38000  -0.07000   -0.36120
日盛中國內需動力基金                                              9.69000    9.97000  -0.28000   -2.80843
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71630   11.64580   0.07050    0.60537
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.86040    9.80110   0.05930    0.60503
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.62880   11.63170  -0.00290   -0.02493
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.78080    9.78310  -0.00230   -0.02351
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.57040   10.56770   0.00270    0.02555
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.87540    8.87310   0.00230    0.02592
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.80000   11.05000  -0.25000   -2.26244
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.23000   10.58000  -0.35000   -3.30813
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.52000   10.87000  -0.35000   -3.21987
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
日盛日盛基金                                                     14.49000   14.55000  -0.06000   -0.41237
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
日盛全球抗暖化基金                                               10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.09800   10.08850   0.00950    0.09417
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.51590    9.50690   0.00900    0.09467
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.92360    9.91060   0.01300    0.13117
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.35380    9.34150   0.01230    0.13167
日盛全球新興債券基金A                                            10.69020   10.68960   0.00060    0.00561
日盛全球新興債券基金B                                             8.32300    8.32250   0.00050    0.00601
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42680    2.41780   0.00900    0.37224
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69260    1.68630   0.00630    0.37360
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36460    0.36480  -0.00020   -0.05482
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25510    0.25520  -0.00010   -0.03918
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.11680   12.11820  -0.00140   -0.01155
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.33970    8.34080  -0.00110   -0.01319
日盛亞洲機會基金                                                  7.13000    7.21000  -0.08000   -1.10957
日盛首選基金                                                     18.20000   18.28000  -0.08000   -0.43764
日盛高科技基金                                                   19.85000   19.99000  -0.14000   -0.70035
日盛貨幣市場基金                                                 14.76600   14.76540   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                   42.33000   42.51000  -0.18000   -0.42343
日盛精選五虎基金                                                 39.19000   39.39000  -0.20000   -0.50774
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48120   13.48070   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               34.39000   34.44000  -0.05000   -0.14518
台新MSCI中國基金                                                 20.54000   20.61000  -0.07000   -0.33964
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.56000   17.59000  -0.03000   -0.17055
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.17000   23.13000   0.04000    0.17294
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15760   14.15710   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.43610   10.46690  -0.03080   -0.29426
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.54490   10.53430   0.01060    0.10062
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08440   10.06640   0.01800    0.17881
台新中國通基金                                                   47.02000   47.12000  -0.10000   -0.21222
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.48160    0.49140  -0.00980   -1.99430
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            14.76600   15.05300  -0.28700   -1.90660
台新中國精選中小基金-美元                                         0.36020    0.36990  -0.00970   -2.62233
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.06000   11.35000  -0.29000   -2.55507
台新主流基金                                                     24.50000   24.53000  -0.03000   -0.12230
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.35000   20.11000   0.24000    1.19344
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66730    0.65990   0.00740    1.12138
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.23000   15.05000   0.18000    1.19601
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49800    0.49250   0.00550    1.11675
台新台灣中小基金                                                 36.73000   36.87000  -0.14000   -0.37971
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.95920    9.91420   0.04500    0.45389
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.29890    9.24050   0.05840    0.63200
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.38230   10.31710   0.06520    0.63196
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.44030   10.41460   0.02570    0.24677
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.23100   11.20340   0.02760    0.24635
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
台新印度基金                                                     16.52000   16.35000   0.17000    1.03976
台新亞美短期債券基金                                             10.92230   10.90750   0.01480    0.13569
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58220    8.58080   0.00140    0.01632
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28530    0.28550  -0.00020   -0.07005
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.86660   11.86460   0.00200    0.01686
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38910    0.38930  -0.00020   -0.05137
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08830   11.08800   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               30.43750   30.45300  -0.01550   -0.05090
台新智慧生活基金-美元                                            10.28180   10.33560  -0.05380   -0.52053
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.52000   10.57000  -0.05000   -0.47304
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.58340    8.58190   0.00150    0.01748
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.73590    8.72760   0.00830    0.09510
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.18140    9.17980   0.00160    0.01743
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.35270    9.34380   0.00890    0.09525
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.74970   10.70230   0.04740    0.44290
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34530    0.34410   0.00120    0.34874
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.05310    8.01760   0.03550    0.44278
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27230    0.27130   0.00100    0.36860
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.59000    5.63000  -0.04000   -0.71048
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.99000   20.93000   0.06000    0.28667
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.80200   10.76600   0.03600    0.33439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.08200   11.08110   0.00090    0.00812
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.80700    9.86920  -0.06220   -0.63024
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.36170    9.34990   0.01180    0.12620
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60500   10.59120   0.01380    0.13030
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.89760    7.94170  -0.04410   -0.55530
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.00870    9.05880  -0.05010   -0.55305
永豐中小基金                                                     56.75000   56.62000   0.13000    0.22960
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77510    1.76790   0.00720    0.40726
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.33700    2.32740   0.00960    0.41248
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.02450    8.04310  -0.01860   -0.23125
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.25040   10.27420  -0.02380   -0.23165
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.91000    4.92000  -0.01000   -0.20325
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.92000   22.10000  -0.18000   -0.81448
永豐主流品牌基金                                                 18.05000   17.97000   0.08000    0.44519
永豐永豐基金                                                     38.32000   38.21000   0.11000    0.28788
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.96030    9.96260  -0.00230   -0.02309
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.95880    9.96120  -0.00240   -0.02409
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.92440    9.92640  -0.00200   -0.02015
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.92410    9.92600  -0.00190   -0.01914
永豐亞洲民生消費基金                                             11.26000   11.42000  -0.16000   -1.40105
永豐南非幣2021保本基金                                           12.91790   12.91850  -0.00060   -0.00464
永豐高科技基金                                                   26.00000   26.05000  -0.05000   -0.19194
永豐貨幣市場基金                                                 13.87920   13.87870   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.14990    2.13430   0.01560    0.73092
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.53300    2.51470   0.01830    0.72772
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.83130    7.82440   0.00690    0.08819
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46940   10.46010   0.00930    0.08891
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.17580    7.17220   0.00360    0.05019
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.00510   10.99950   0.00560    0.05091
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.37000    7.46000  -0.09000   -1.20643
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               16.92000   17.11000  -0.19000   -1.11046
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.74000   56.69000   0.05000    0.08820
永豐領航科技基金                                                 42.59000   42.58000   0.01000    0.02349
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
永豐趨勢平衡基金                                                 48.34000   48.61000  -0.27000   -0.55544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.55210   11.54900   0.00310    0.02684
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.43290    9.43250   0.00040    0.00424
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68460    9.68270   0.00190    0.01962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.44760    9.44640   0.00120    0.01270
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61870    9.61740   0.00130    0.01352
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.45290    9.45440  -0.00150   -0.01587
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83380    9.83540  -0.00160   -0.01627
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.43010    9.42920   0.00090    0.00954
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67870    9.67780   0.00090    0.00930
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.67000   10.88000  -0.21000   -1.93015
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.44000    9.60000  -0.16000   -1.66667
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.10000   10.27000  -0.17000   -1.65531
兆豐國際中小基金                                                 16.56000   16.61000  -0.05000   -0.30102
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      13.90000   14.19000  -0.29000   -2.04369
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.45000   18.80000  -0.35000   -1.86170
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.35000   18.70000  -0.35000   -1.87166
兆豐國際生命科學基金                                             16.31000   16.37000  -0.06000   -0.36652
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.40910   10.38180   0.02730    0.26296
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.65360   10.63070   0.02290    0.21541
兆豐國際全球基金                                                 32.07000   32.05000   0.02000    0.06240
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.26160   10.26000   0.00160    0.01559
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.98080   10.00390  -0.02310   -0.23091
兆豐國際國民基金                                                 23.71000   23.45000   0.26000    1.10874
兆豐國際第一基金                                                 13.76000   13.77000  -0.01000   -0.07262
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.01450   10.00340   0.01110    0.11096
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.97290    7.96400   0.00890    0.11175
兆豐國際萬全基金                                                 21.27000   21.28000  -0.01000   -0.04699
兆豐國際電子基金                                                 27.08000   27.14000  -0.06000   -0.22108
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.88000   22.90000  -0.02000   -0.08734
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.19000   16.21000  -0.02000   -0.12338
兆豐國際豐台灣基金                                               33.41000   33.40000   0.01000    0.02994
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49930   12.49890   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.15540   11.13590   0.01950    0.17511
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.98430   11.96800   0.01630    0.13620
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76650   10.75190   0.01460    0.13579
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.53680   11.52160   0.01520    0.13193
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.19520    8.18090   0.01430    0.17480
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.54210    9.52840   0.01370    0.14378
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07940    9.06710   0.01230    0.13566
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.03130    9.01930   0.01200    0.13305
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.36720    9.35460   0.01260    0.13469
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
合庫全球新興市場基金                                              9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
合庫貨幣市場基金                                                 10.12720   10.12680   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.53200    9.53290  -0.00090   -0.00944
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.80180    9.80300  -0.00120   -0.01224
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.10910   10.10790   0.00120    0.01187
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.54800   11.54850  -0.00050   -0.00433
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.46550   13.46520   0.00030    0.00223
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91580    8.91640  -0.00060   -0.00673
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.57580    9.57690  -0.00110   -0.01149
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.98210    7.98110   0.00100    0.01253
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.89520    8.89510   0.00010    0.00112
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.12190   10.12170   0.00020    0.00198
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.96190   10.96020   0.00170    0.01551
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.83750    9.93810  -0.10060   -1.01227
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.65140    9.74240  -0.09100   -0.93406
安聯中國東協基金                                                 15.39000   15.42000  -0.03000   -0.19455
安聯中國策略基金                                                 13.54000   14.02000  -0.48000   -3.42368
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.94000   14.15000  -0.21000   -1.48410
安聯中華新思路基金-美元                                          12.91000   13.24000  -0.33000   -2.49245
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.07000   12.37000  -0.30000   -2.42522
安聯台灣大壩基金                                                 29.14000   28.99000   0.15000    0.51742
安聯台灣科技基金                                                 48.71000   48.59000   0.12000    0.24696
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48830   12.48790   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                 32.30000   32.13000   0.17000    0.52910
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14260   10.14150   0.00110    0.01085
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09260   15.09100   0.00160    0.01060
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66540    9.66440   0.00100    0.01035
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.40440   12.35060   0.05380    0.43561
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16420   10.15960   0.00460    0.04528
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.27720   12.27230   0.00490    0.03993
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53320    9.52730   0.00590    0.06193
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37820    9.37400   0.00420    0.04480
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.05760    9.05410   0.00350    0.03866
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.25000   11.10000   0.15000    1.35135
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.11180   12.06410   0.04770    0.39539
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.98500   10.97810   0.00690    0.06285
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.65580   10.64860   0.00720    0.06761
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95660    8.94800   0.00860    0.09611
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.73810    8.73260   0.00550    0.06298
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45050    8.44480   0.00570    0.06750
安聯全球人口趨勢基金                                             11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.23000   37.56000  -0.33000   -0.87859
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
安聯全球計量平衡基金                                             12.90000   12.83000   0.07000    0.54560
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03150   12.02790   0.00360    0.02993
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.43000   10.42690   0.00310    0.02973
安聯全球新興市場基金                                             17.74000   17.67000   0.07000    0.39615
安聯全球農金趨勢基金                                              9.64000    9.77000  -0.13000   -1.33060
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
安聯亞洲動態策略基金                                             23.57000   23.48000   0.09000    0.38330
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.03510   10.03340   0.00170    0.01694
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79180    9.79020   0.00160    0.01634
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.52630   83.46950   0.05680    0.06805
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.39880   12.40650  -0.00770   -0.06206
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.48800   65.46600   0.02200    0.03361
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.64470    9.65070  -0.00600   -0.06217
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.57150    2.56850   0.00300    0.11680
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.41590   10.42380  -0.00790   -0.07579
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.19400    2.18810   0.00590    0.26964
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.64120    8.64880  -0.00760   -0.08787
宏利台灣動力基金                                                 33.42000   33.31000   0.11000    0.33023
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.24440   10.23680   0.00760    0.07424
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.00730    9.99270   0.01460    0.14611
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.07000    8.06400   0.00600    0.07440
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.02830    8.01800   0.01030    0.12846
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
宏利全球債券組合基金                                             13.06110   13.06200  -0.00090   -0.00689
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77740    2.77850  -0.00110   -0.03959
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71480   11.71600  -0.00120   -0.01024
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.68720    8.68800  -0.00080   -0.00921
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.44250    2.43310   0.00940    0.38634
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.89480   10.88930   0.00550    0.05051
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.91530    3.91440   0.00090    0.02299
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63250    0.63220   0.00030    0.04745
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.79070   11.77730   0.01340    0.11378
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.47760   10.46910   0.00850    0.08119
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.17650   10.16270   0.01380    0.13579
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.96410    8.95340   0.01070    0.11951
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.55390    8.54420   0.00970    0.11353
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.47140    8.45960   0.01180    0.13949
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.49830    8.48790   0.01040    0.12253
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.79630    2.79310   0.00320    0.11457
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40570    0.40530   0.00040    0.09869
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.32470   12.31060   0.01410    0.11454
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92530    0.92450   0.00080    0.08653
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.49340    7.48530   0.00810    0.10821
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07140    2.06940   0.00200    0.09665
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29790    0.29770   0.00020    0.06718
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.18660    9.17640   0.01020    0.11115
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33570    0.33560   0.00010    0.02980
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63890   13.63860   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.65000    2.66000  -0.01000   -0.37594
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.06000   12.09000  -0.03000   -0.24814
宏利臺灣股息收益基金                                             28.96000   28.90000   0.06000    0.20761
宏利澳幣保本基金                                                 12.04480   12.04680  -0.00200   -0.01660
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.18920   10.24760  -0.05840   -0.56989
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.48660    9.49210  -0.00550   -0.05794
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.87990    8.87810   0.00180    0.02027
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.56210   10.56000   0.00210    0.01989
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
貝萊德新台幣基金                                                 12.93200   12.93160   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                   27.15000   27.11000   0.04000    0.14755
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20290   11.19730   0.00560    0.05001
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85460    9.81380   0.04080    0.41574
保德信大中華基金-人民幣                                           9.69000    9.84000  -0.15000   -1.52439
保德信大中華基金-美元                                             9.62000    9.73000  -0.11000   -1.13052
保德信大中華基金-新台幣                                          28.51000   28.83000  -0.32000   -1.10995
保德信中小型股基金                                               49.16000   48.91000   0.25000    0.51114
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.13000    9.30000  -0.17000   -1.82796
保德信中國中小基金-美元                                           8.84000    8.97000  -0.13000   -1.44928
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.49000    8.62000  -0.13000   -1.50812
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.13340    9.17230  -0.03890   -0.42410
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.19390    9.23600  -0.04210   -0.45583
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.26040    9.30410  -0.04370   -0.46969
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.97170   10.01880  -0.04710   -0.47012
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.64000    8.79000  -0.15000   -1.70648
保德信中國品牌基金-美元                                           8.62000    8.77000  -0.15000   -1.71038
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.34000    9.51000  -0.17000   -1.78759
保德信台商全方位基金                                             37.15000   36.97000   0.18000    0.48688
保德信全球中小基金                                               30.50000   30.49000   0.01000    0.03280
保德信全球消費商機基金                                           18.47000   18.35000   0.12000    0.65395
保德信全球基礎建設基金                                           12.58000   12.50000   0.08000    0.64000
保德信全球資源基金                                                8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.60000   33.78000  -0.18000   -0.53286
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.82180    9.80170   0.02010    0.20507
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60450   10.58270   0.02180    0.20600
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.28370    9.25730   0.02640    0.28518
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.00860    9.98030   0.02830    0.28356
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.26190    8.25560   0.00630    0.07631
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84970   10.84150   0.00820    0.07564
保德信亞太基金                                                   21.57000   21.51000   0.06000    0.27894
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51350    8.50590   0.00760    0.08935
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23380   11.22390   0.00990    0.08820
保德信店頭市場基金                                               35.96000   35.65000   0.31000    0.86957
保德信拉丁美洲基金                                                7.18000    7.02000   0.16000    2.27920
保德信金平衡基金                                                 30.55000   30.50000   0.05000    0.16393
保德信金滿意基金                                                 44.61000   44.44000   0.17000    0.38254
保德信科技島基金                                                 27.66000   27.56000   0.10000    0.36284
保德信高成長基金                                                 96.76000   96.62000   0.14000    0.14490
保德信第一基金                                                   27.63000   27.50000   0.13000    0.47273
保德信貨幣市場基金                                               15.76440   15.76390   0.00050    0.00317
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63190   10.60370   0.02820    0.26594
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.76210   10.72520   0.03690    0.34405
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.88030   10.85420   0.02610    0.24046
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.31220   10.27950   0.03270    0.31811
保德信新世紀基金                                                 10.67000   10.59000   0.08000    0.75543
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.10780    8.10420   0.00360    0.04442
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.90190   10.89700   0.00490    0.04497
保德信新興趨勢組合基金                                           11.34000   11.25000   0.09000    0.80000
保德信瑞騰基金                                                   15.54320   15.54270   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                               10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.79310    9.78540   0.00770    0.07869
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02180   10.01390   0.00790    0.07889
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.73580    9.72590   0.00990    0.10179
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.84740    9.83700   0.01040    0.10572
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.98880    9.97760   0.01120    0.11225
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.98890    9.97770   0.01120    0.11225
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81120    9.80500   0.00620    0.06323
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.81400    9.80770   0.00630    0.06424
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.10490   10.09430   0.01060    0.10501
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.15250   10.14240   0.01010    0.09958
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.15220   10.14190   0.01030    0.10156
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.00580   10.00110   0.00470    0.04699
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.00580   10.00110   0.00470    0.04699
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.76670    9.74770   0.01900    0.19492
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.58580    9.57180   0.01400    0.14626
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95330    1.95140   0.00190    0.09737
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66000    2.65700   0.00300    0.11291
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29320    0.29360  -0.00040   -0.13624
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43350    0.43400  -0.00050   -0.11521
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.38880    8.39650  -0.00770   -0.09170
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.63430   11.64390  -0.00960   -0.08245
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.50670    9.49970   0.00700    0.07369
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.63050   11.62750   0.00300    0.02580
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.59320    8.60740  -0.01420   -0.16497
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.53850   10.55600  -0.01750   -0.16578
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.20220   10.18970   0.01250    0.12267
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12710   10.11230   0.01480    0.14636
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11530   10.10620   0.00910    0.09004
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67700   10.66730   0.00970    0.09093
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02850   10.01760   0.01090    0.10881
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82540    9.81740   0.00800    0.08149
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.12970   10.12140   0.00830    0.08200
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80530    9.79470   0.01060    0.10822
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00330    9.99350   0.00980    0.09806
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.75990   10.71050   0.04940    0.46123
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.28550    6.27750   0.00800    0.12744
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.78980   10.77610   0.01370    0.12713
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64730   11.64710   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.55000   20.48000   0.07000    0.34180
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4683.690004666.22000  17.47000    0.37439
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.21690   10.28130  -0.06440   -0.62638
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.22640   11.30230  -0.07590   -0.67154
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.47270   10.54480  -0.07210   -0.68375
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.08870    9.14590  -0.05720   -0.62542
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.51140    9.57570  -0.06430   -0.67149
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.32030    9.38450  -0.06420   -0.68411
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.41670   10.48230  -0.06560   -0.62582
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.96320   11.03720  -0.07400   -0.67046
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.90310   10.97810  -0.07500   -0.68318
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.57000    6.56000   0.01000    0.15244
柏瑞巨人基金                                                     13.41000   13.35000   0.06000    0.44944
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65150   13.65120   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.30000   16.22000   0.08000    0.49322
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.55730   13.53890   0.01840    0.13590
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.91530   11.90140   0.01390    0.11679
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.52470   12.51240   0.01230    0.09830
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.94990    8.93770   0.01220    0.13650
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.83190    6.82260   0.00930    0.13631
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.82970    8.81930   0.01040    0.11792
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.46890    8.44780   0.02110    0.24977
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.82600   10.81540   0.01060    0.09801
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.38510    8.37220   0.01290    0.15408
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.09200   12.07790   0.01410    0.11674
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.74500   11.72900   0.01600    0.13641
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.79590   11.76660   0.02930    0.24901
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40140   11.39020   0.01120    0.09833
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.05360    9.04130   0.01230    0.13604
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.86570    9.85410   0.01160    0.11772
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.68010    9.65600   0.02410    0.24959
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.62860    9.61910   0.00950    0.09876
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.47830    9.46380   0.01450    0.15322
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.27470   10.26900   0.00570    0.05551
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.13330   10.12890   0.00440    0.04344
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01630   10.01460   0.00170    0.01698
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.09750   10.09550   0.00200    0.01981
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02870   10.02310   0.00560    0.05587
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.82370    9.81950   0.00420    0.04277
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.77290    9.77120   0.00170    0.01740
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.85460    9.85260   0.00200    0.02030
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.25560   10.24990   0.00570    0.05561
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.13320   10.12880   0.00440    0.04344
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01640   10.01460   0.00180    0.01797
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.09760   10.09560   0.00200    0.01981
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02870   10.02310   0.00560    0.05587
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.82390    9.81960   0.00430    0.04379
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.77290    9.77120   0.00170    0.01740
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.85470    9.85270   0.00200    0.02030
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.65900   10.66490  -0.00590   -0.05532
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.83950   11.84770  -0.00820   -0.06921
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.24790   11.25790  -0.01000   -0.08883
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.04750    9.05250  -0.00500   -0.05523
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.73990    9.74670  -0.00680   -0.06977
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.60320    9.61180  -0.00860   -0.08947
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.37200   10.37780  -0.00580   -0.05589
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.02390   11.03150  -0.00760   -0.06889
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.86670   10.87630  -0.00960   -0.08827
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.04770    9.05270  -0.00500   -0.05523
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.74030    9.74710  -0.00680   -0.06976
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.60360    9.61220  -0.00860   -0.08947
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.90000    9.67000   0.23000    2.37849
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.41410   11.38720   0.02690    0.23623
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47820    7.46050   0.01770    0.23725
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48710   11.46990   0.01720    0.14996
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.14460   11.12670   0.01790    0.16087
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.26000   10.24720   0.01280    0.12491
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.41960    8.40690   0.01270    0.15107
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.47130    9.45610   0.01520    0.16074
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.49300    9.48120   0.01180    0.12446
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.72050   10.70330   0.01720    0.16070
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08780   10.07260   0.01520    0.15090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.24320   10.23050   0.01270    0.12414
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.81230    9.79660   0.01570    0.16026
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.09740    9.08370   0.01370    0.15082
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.95210    8.93390   0.01820    0.20372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.51730    9.50550   0.01180    0.12414
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.00860   11.99710   0.01150    0.09586
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.46390   11.45350   0.01040    0.09080
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.88430   10.87770   0.00660    0.06067
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.15980    7.15290   0.00690    0.09646
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.95920    8.95100   0.00820    0.09161
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.56720    9.56140   0.00580    0.06066
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.32280   10.31290   0.00990    0.09600
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.90160   10.89500   0.00660    0.06058
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.69610    9.68720   0.00890    0.09187
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.13020    9.12150   0.00870    0.09538
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.77100    9.76510   0.00590    0.06042
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.17800   11.16930   0.00870    0.07789
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.74490   11.73720   0.00770    0.06560
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.77380   10.76890   0.00490    0.04550
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14000    9.13300   0.00700    0.07665
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.66950    9.66310   0.00640    0.06623
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.66030    9.65600   0.00430    0.04453
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.07010   11.06290   0.00720    0.06508
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.97330    9.96550   0.00780    0.07827
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.26580   10.26120   0.00460    0.04483
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.50640    9.49900   0.00740    0.07790
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.29360    9.28640   0.00720    0.07753
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.88940    9.88290   0.00650    0.06577
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.42220    9.41800   0.00420    0.04460
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.45000   18.38000   0.07000    0.38085
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.26000   17.20000   0.06000    0.34884
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.94770   12.93570   0.01200    0.09277
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.80710   10.80730  -0.00020   -0.00185
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.73850   11.72740   0.01110    0.09465
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.30600   12.30390   0.00210    0.01707
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24250   11.24340  -0.00090   -0.00800
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.83020    9.83040  -0.00020   -0.00203
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.37450   10.36470   0.00980    0.09455
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.24580   10.24400   0.00180    0.01757
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.25000   10.25090  -0.00090   -0.00878
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.97060    9.97090  -0.00030   -0.00301
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.16980   10.16020   0.00960    0.09449
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.79930   11.79730   0.00200    0.01695
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.19100   10.19190  -0.00090   -0.00883
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.93000   14.95000  -0.02000   -0.13378
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.49000   24.42000   0.07000    0.28665
國泰大中華基金                                                   21.53000   21.37000   0.16000    0.74871
國泰小龍基金                                                     16.18000   16.09000   0.09000    0.55935
國泰中小成長基金                                                 46.46000   46.22000   0.24000    0.51926
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.09080    4.18040  -0.08960   -2.14334
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.34000   18.64000  -0.30000   -1.60944
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.69050    0.70220  -0.01170   -1.66619
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.65260    0.66370  -0.01110   -1.67244
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.19440    2.20330  -0.00890   -0.40394
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.65590    9.64370   0.01220    0.12651
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.19780    8.18750   0.01030    0.12580
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31600    0.31580   0.00020    0.06333
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.48400   11.48300   0.00100    0.00871
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.67310    1.66500   0.00810    0.48649
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.95800    9.92140   0.03660    0.36890
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32930    0.32830   0.00100    0.30460
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.30840    4.40180  -0.09340   -2.12186
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.31000   19.62000  -0.31000   -1.58002
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.62370    0.63420  -0.01050   -1.65563
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.17560    3.24970  -0.07410   -2.28021
國泰中港台基金台幣級別                                           14.24000   14.49000  -0.25000   -1.72533
國泰中港台基金美元級別                                            0.46540    0.47400  -0.00860   -1.81435
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.57000   27.59000  -0.02000   -0.07249
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.61000   12.59000   0.02000    0.15886
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.03000   36.11000  -0.08000   -0.22155
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.32220   10.30820   0.01400    0.13581
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.32240   10.30840   0.01400    0.13581
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.32270   10.30870   0.01400    0.13581
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33580    0.33560   0.00020    0.05959
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33590    0.33570   0.00020    0.05958
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33590    0.33570   0.00020    0.05958
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40950   12.40910   0.00040    0.00322
國泰平衡基金                                                     28.87000   28.78000   0.09000    0.31272
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.46970    2.46770   0.00200    0.08105
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.09000   11.02000   0.07000    0.63521
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36090    0.35890   0.00200    0.55726
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.49020    0.49010   0.00010    0.02040
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46770    0.46730   0.00040    0.08560
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.92000    5.91000   0.01000    0.16920
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18990    0.18980   0.00010    0.05269
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41330    0.41270   0.00060    0.14538
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37360    0.37310   0.00050    0.13401
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43780    0.43720   0.00060    0.13724
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50500    0.50700  -0.00200   -0.39448
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.00000   20.76000   0.24000    1.15607
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.02000   22.01000   0.01000    0.04543
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.50430    2.52240  -0.01810   -0.71757
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.28480   11.30580  -0.02100   -0.18575
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.14820   10.16700  -0.01880   -0.18491
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36690    0.36780  -0.00090   -0.24470
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33000    0.33080  -0.00080   -0.24184
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49520    0.49900  -0.00380   -0.76152
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39870    0.39890  -0.00020   -0.05014
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.81000   18.80000   0.01000    0.05319
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61240    0.61260  -0.00020   -0.03265
國泰科技生化基金                                                 37.77000   37.50000   0.27000    0.72000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.12000   26.95000   0.17000    0.63080
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.44000   13.49000  -0.05000   -0.37064
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.08050   38.85340   0.22710    0.58450
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.67940   19.76750  -0.08810   -0.44568
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.12690   18.94860   0.17830    0.94097
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.27390   40.06160   0.21230    0.52993
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.80850   40.65480   0.15370    0.37806
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.07370   43.02320   0.05050    0.11738
國泰紐幣2021保本基金                                             12.11780   12.10950   0.00830    0.06854
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.40110   12.39280   0.00830    0.06697
國泰紐幣保本基金                                                 12.39360   12.38950   0.00410    0.03309
國泰高科技基金                                                   13.82000   13.76000   0.06000    0.43605
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.11000   24.88000   0.23000    0.92444
國泰國泰基金台幣級別                                             25.11000   24.88000   0.23000    0.92444
國泰富時中國A50基金                                              17.56000   17.56000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33630    0.33580   0.00050    0.14890
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46350    0.46530  -0.00180   -0.38685
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37040    0.36930   0.00110    0.29786
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51070    0.51190  -0.00120   -0.23442
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34980    0.34920   0.00060    0.17182
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48230    0.48390  -0.00160   -0.33065
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.66030   10.64680   0.01350    0.12680
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.65320    7.64350   0.00970    0.12691
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36020    0.35980   0.00040    0.11117
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25660    0.25630   0.00030    0.11705
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.23200    2.24320  -0.01120   -0.49929
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.96910    9.96330   0.00580    0.05821
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32370    0.32380  -0.00010   -0.03088
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     39.90550   40.13930  -0.23380   -0.58247
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          18.66000   19.02000  -0.36000   -1.89274
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.83000   11.94000  -0.11000   -0.92127
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38530    0.38950  -0.00420   -1.07831
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.27340    2.28440  -0.01100   -0.48153
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.49810    1.50530  -0.00720   -0.47831
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34240    0.34240   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36860    0.36860   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22790    0.22790   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.51270   10.51180   0.00090    0.00856
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.79770    6.79710   0.00060    0.00883
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.38000   37.29000   0.09000    0.24135
國泰價值卓越基金                                                 16.39000   16.28000   0.11000    0.67568
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38140    0.38000   0.00140    0.36842
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.49810   38.79480  -0.29670   -0.76479
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.52000   20.53000  -0.01000   -0.04871
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.66000   19.57000   0.09000    0.45989
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.68000   19.76000  -0.08000   -0.40486
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.10040   12.09400   0.00640    0.05292
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39670    0.39650   0.00020    0.05044
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.61870    9.64430  -0.02560   -0.26544
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.28400    8.27740   0.00660    0.07974
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.69130   10.71970  -0.02840   -0.26493
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.31390    9.30650   0.00740    0.07951
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17010   11.16960   0.00050    0.00448
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.70940    9.80070  -0.09130   -0.93157
第一金大中華基金                                                 28.66000   28.52000   0.14000    0.49088
第一金小型精選基金                                               40.92000   40.64000   0.28000    0.68898
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.19000   13.56000  -0.37000   -2.72861
第一金中國世紀基金-美元                                           8.27590    8.47180  -0.19590   -2.31238
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.27680    8.47260  -0.19580   -2.31098
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.69000    9.91000  -0.22000   -2.21998
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.69000    9.91000  -0.22000   -2.21998
第一金中概平衡基金                                               27.05000   26.86000   0.19000    0.70737
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24770   15.24720   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.81400  177.80800   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.98960    9.97850   0.01110    0.11124
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.98960    9.97850   0.01110    0.11124
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.12830   14.11380   0.01450    0.10274
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.12890   14.11420   0.01470    0.10415
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.51000   13.48000   0.03000    0.22255
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.86210    9.83320   0.02890    0.29390
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.86550    9.83660   0.02890    0.29380
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.51420    9.48230   0.03190    0.33642
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.53910    9.50710   0.03200    0.33659
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.33930   10.30890   0.03040    0.29489
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.98480    9.95130   0.03350    0.33664
第一金全球大趨勢基金                                             23.50000   23.51000  -0.01000   -0.04254
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.28220    8.23690   0.04530    0.54996
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.88970    5.85750   0.03220    0.54972
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.57250    9.50640   0.06610    0.69532
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.57360    9.50750   0.06610    0.69524
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.29000    9.23000   0.06000    0.65005
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.29000    9.23000   0.06000    0.65005
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.93720    9.86860   0.06860    0.69513
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.93850    9.86990   0.06860    0.69504
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67000    8.63740   0.03260    0.37743
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.24670   10.20810   0.03860    0.37813
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69480    9.69120   0.00360    0.03715
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69390    9.69030   0.00360    0.03715
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.97730    7.96980   0.00750    0.09411
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.85490    8.84380   0.01110    0.12551
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85530    8.84420   0.01110    0.12551
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.19060   11.18650   0.00410    0.03665
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.19150   11.18740   0.00410    0.03665
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00950   10.00020   0.00930    0.09300
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.81210   14.79340   0.01870    0.12641
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.92400   13.92770  -0.00370   -0.02657
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.94130   13.94510  -0.00380   -0.02725
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
第一金亞洲科技基金                                               19.50000   19.44000   0.06000    0.30864
第一金亞洲新興市場基金                                           13.44000   13.45000  -0.01000   -0.07435
第一金店頭市場基金                                               10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
第一金創新趨勢基金                                               26.10000   26.02000   0.08000    0.30746
第一金電子基金                                                   36.25000   36.08000   0.17000    0.47118
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.97000   20.94000   0.03000    0.14327
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.86000   18.89000  -0.03000   -0.15881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.08000    9.23000  -0.15000   -1.62514
統一大中華中小基金(美元)                                          8.31000    8.49000  -0.18000   -2.12014
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.23000   12.48000  -0.25000   -2.00321
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             36.43000   36.41000   0.02000    0.05493
統一大滿貫基金-I類型                                             36.43000   36.41000   0.02000    0.05493
統一大龍印基金                                                   15.19000   15.34000  -0.15000   -0.97784
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.51000    9.75000  -0.24000   -2.46154
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.72000    8.99000  -0.27000   -3.00334
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.86000   10.15000  -0.29000   -2.85714
統一中小基金                                                     27.84000   28.03000  -0.19000   -0.67785
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.93370    9.84750   0.08620    0.87535
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.23970    9.23440   0.00530    0.05739
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94930    8.94080   0.00850    0.09507
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.74240   11.64050   0.10190    0.87539
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.84920   10.84290   0.00630    0.05810
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.50530   10.49520   0.01010    0.09623
統一台灣動力基金                                                 18.62000   18.74000  -0.12000   -0.64034
統一全天候基金-A類型                                            116.96000  117.17000  -0.21000   -0.17923
統一全天候基金-I類型                                            116.96000  117.17000  -0.21000   -0.17923
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.14080    9.05640   0.08440    0.93194
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.80820    8.79820   0.01000    0.11366
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.77260    8.76060   0.01200    0.13698
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.41960    9.33270   0.08690    0.93113
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.07670    9.06640   0.01030    0.11361
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.04010    9.02770   0.01240    0.13736
統一全球債券組合基金                                             11.99070   11.98610   0.00460    0.03838
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.98000   16.08000  -0.10000   -0.62189
統一全球新科技基金(美元)                                         15.07000   15.23000  -0.16000   -1.05056
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.38000   14.52000  -0.14000   -0.96419
統一亞太基金                                                     26.23000   26.41000  -0.18000   -0.68156
統一亞洲大金磚基金                                               12.73000   12.83000  -0.10000   -0.77942
統一奔騰基金                                                     64.10000   64.01000   0.09000    0.14060
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65610   16.65550   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                             10.63000   10.73000  -0.10000   -0.93197
統一強漢基金(美元)                                                9.58000    9.73000  -0.15000   -1.54162
統一強漢基金(新台幣)                                             25.09000   25.46000  -0.37000   -1.45326
統一統信基金                                                     34.31000   34.29000   0.02000    0.05833
統一黑馬基金                                                     63.99000   64.02000  -0.03000   -0.04686
統一新亞洲科技能源基金                                           18.63000   18.85000  -0.22000   -1.16711
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06400    8.05740   0.00660    0.08191
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.20040   10.19200   0.00840    0.08242
統一經建基金                                                     49.48000   49.58000  -0.10000   -0.20169
統一龍馬基金                                                     75.17000   75.22000  -0.05000   -0.06647
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   23.92000   24.14000  -0.22000   -0.91135
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.87000   50.55000   0.32000    0.63304
野村中國機會基金                                                 13.26000   13.45000  -0.19000   -1.41264
野村巴西基金                                                      5.75000    5.57000   0.18000    3.23160
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.23000   12.20000   0.03000    0.24590
野村台灣高股息基金                                               23.85000   23.79000   0.06000    0.25221
野村台灣運籌基金                                                 38.63000   38.64000  -0.01000   -0.02588
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.57350    9.56690   0.00660    0.06899
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.51590    9.51600  -0.00010   -0.00105
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.57340    9.57200   0.00140    0.01463
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.78080    9.77410   0.00670    0.06855
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.67390    9.67410  -0.00020   -0.00207
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.64220    9.64090   0.00130    0.01348
野村平衡基金                                                     19.95000   19.95000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.49000   13.40000   0.09000    0.67164
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
野村全球生技醫療基金                                             17.96000   18.02000  -0.06000   -0.33296
野村全球品牌基金                                                 28.11000   28.18000  -0.07000   -0.24840
野村全球氣候變遷基金                                              8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.27000   13.23000   0.04000    0.30234
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.84000   19.77000   0.07000    0.35407
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.04590   10.05890  -0.01300   -0.12924
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.46670   10.46290   0.00380    0.03632
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37770   10.37020   0.00750    0.07232
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.67270    9.63760   0.03510    0.36420
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.40810    9.37900   0.02910    0.31027
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.99680    8.96510   0.03170    0.35359
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.29800   11.25690   0.04110    0.36511
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.77760   10.74430   0.03330    0.30993
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.36540   10.32890   0.03650    0.35338
野村成長基金                                                     29.84000   29.75000   0.09000    0.30252
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.00440    9.01880  -0.01440   -0.15967
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.99640    9.01460  -0.01820   -0.20189
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.15090    9.16330  -0.01240   -0.13532
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.41130    9.42630  -0.01500   -0.15913
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.31670    9.33560  -0.01890   -0.20245
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.47950    9.49230  -0.01280   -0.13485
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.47000   12.50000  -0.03000   -0.24000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.55230    9.55350  -0.00120   -0.01256
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.59410    9.60070  -0.00660   -0.06874
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.69790    9.69510   0.00280    0.02888
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.05010   10.05060  -0.00050   -0.00497
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.01200   10.01890  -0.00690   -0.06887
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.12680   10.12390   0.00290    0.02865
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.69950    8.70530  -0.00580   -0.06663
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.30340    9.30870  -0.00530   -0.05694
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.15370    9.16400  -0.01030   -0.11240
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.18190   13.19080  -0.00890   -0.06747
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.21050   12.21720  -0.00670   -0.05484
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.93980    9.95100  -0.01120   -0.11255
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27150   10.25690   0.01460    0.14234
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.91180    9.90310   0.00870    0.08785
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.46260    9.45060   0.01200    0.12698
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.23320   11.21910   0.01410    0.12568
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18140   10.15930   0.02210    0.21753
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.24850   11.22260   0.02590    0.23078
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.73950   10.72160   0.01790    0.16695
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.51410   10.49160   0.02250    0.21446
野村泰國基金                                                     41.72000   41.55000   0.17000    0.40915
野村高科技基金                                                   12.31000   12.41000  -0.10000   -0.80580
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.24600   10.21420   0.03180    0.31133
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.43870   10.41030   0.02840    0.27281
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.61380   10.59250   0.02130    0.20109
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77480    9.75090   0.02390    0.24511
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.69110    9.66090   0.03020    0.31260
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.58100    9.55160   0.02940    0.30780
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.96660   11.93440   0.03220    0.26981
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.06420   13.04710   0.01710    0.13106
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.88850   10.86190   0.02660    0.24489
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.80170   10.76810   0.03360    0.31203
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.92790   10.89400   0.03390    0.31118
野村貨幣市場基金                                                 16.26330   16.26270   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     15.90000   15.95000  -0.05000   -0.31348
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.06430   10.06970  -0.00540   -0.05363
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.97030    9.96370   0.00660    0.06624
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.96510    9.95110   0.01400    0.14069
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.85460    9.84990   0.00470    0.04772
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.80430    9.80020   0.00410    0.04184
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80800    9.80160   0.00640    0.06530
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.85460    9.84990   0.00470    0.04772
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.80430    9.80020   0.00410    0.04184
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80800    9.80160   0.00640    0.06530
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07210   10.05900   0.01310    0.13023
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.01420   10.00240   0.01180    0.11797
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.00610    9.99010   0.01600    0.16016
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.07210   10.05900   0.01310    0.13023
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.01420   10.00240   0.01180    0.11797
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.00610    9.99010   0.01600    0.16016
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.11100   10.10890   0.00210    0.02077
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.99580    7.99410   0.00170    0.02127
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80780   11.80530   0.00250    0.02118
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.61000    7.63000  -0.02000   -0.26212
野村精選貨幣市場基金                                             12.07730   12.07700   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.52000   12.51000   0.01000    0.07994
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
野村積極成長基金                                                 12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.37000   35.34000   0.03000    0.08489
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.29160   10.28310   0.00850    0.08266
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64440    8.63210   0.01230    0.14249
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.96340    7.95790   0.00550    0.06911
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.89540    7.88720   0.00820    0.10397
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.67040   11.65320   0.01720    0.14760
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51140   10.50420   0.00720    0.06854
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.45370   10.44290   0.01080    0.10342
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
野村環球基金-人民幣計價                                          16.12000   16.11000   0.01000    0.06207
野村環球基金-美元計價                                            12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.53000   17.50000   0.03000    0.17143
野村鴻利基金                                                     23.05000   23.05000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85720   16.85690   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.02000   21.01000   0.01000    0.04760
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.10000   13.95000   0.15000    1.07527
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.87000   14.83000   0.04000    0.26972
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.15440   10.15340   0.00100    0.00985
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.32290   13.32150   0.00140    0.01051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.69080    9.68040   0.01040    0.10743
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.67080    9.66140   0.00940    0.09729
凱基台商天下基金                                                 13.35000   13.40000  -0.05000   -0.37313
凱基台灣精五門基金                                               21.09000   21.08000   0.01000    0.04744
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.76330   10.75750   0.00580    0.05392
凱基亞太高股息基金                                               12.80000   12.89000  -0.09000   -0.69822
凱基亞洲四金磚基金                                               17.06000   17.20000  -0.14000   -0.81395
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.82000   13.95000  -0.13000   -0.93190
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.57060   12.65510  -0.08450   -0.66771
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.35000   12.42000  -0.07000   -0.56361
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54100   11.54060   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     27.72000   27.74000  -0.02000   -0.07210
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.23000   22.25000  -0.02000   -0.08989
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.61550   21.65490  -0.03940   -0.18194
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.85000   17.93000  -0.08000   -0.44618
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.11520   17.20520  -0.09000   -0.52310
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.75000    7.72000   0.03000    0.38860
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.16000   12.13000   0.03000    0.24732
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.92750   11.87060   0.05690    0.47934
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.37000   11.31000   0.06000    0.53050
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.68370   11.71080  -0.02710   -0.23141
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.00120   13.01080  -0.00960   -0.07378
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.65000   13.68000  -0.03000   -0.21930
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.56000   35.38000   0.18000    0.50876
富邦NASDAQ-100基金                                               31.06000   30.93000   0.13000    0.42030
富邦上証180基金                                                  26.84000   27.00000  -0.16000   -0.59259
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.19850    0.20200  -0.00350   -1.73267
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.10000    6.20000  -0.10000   -1.61290
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.05000    8.05000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.76000   33.73000   0.03000    0.08894
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.33980   11.46150  -0.12170   -1.06182
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.48000   10.57880  -0.09880   -0.93394
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.07000   10.12240  -0.05240   -0.51766
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.93740   10.04400  -0.10660   -1.06133
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.11050    9.19640  -0.08590   -0.93406
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.76150    8.80700  -0.04550   -0.51663
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.40690   20.25940   0.14750    0.72806
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.32270   11.32170   0.00100    0.00883
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.35830   10.29680   0.06150    0.59727
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.88240   12.88890  -0.00650   -0.05043
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89540    1.89600  -0.00060   -0.03165
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.44280    9.44750  -0.00470   -0.04975
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43710    1.43760  -0.00050   -0.03478
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.73010   11.73090  -0.00080   -0.00682
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71030    1.70730   0.00300    0.17572
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.15460   10.15530  -0.00070   -0.00689
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49940    1.49680   0.00260    0.17370
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.65000   14.54000   0.11000    0.75653
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.22000   23.54000  -0.32000   -1.35939
富邦日本東証基金                                                 22.23000   22.32000  -0.09000   -0.40323
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  44.14000   44.06000   0.08000    0.18157
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.81000   49.63000   0.18000    0.36268
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.06000   53.07000  -0.01000   -0.01884
富邦台灣心基金                                                   23.60000   23.53000   0.07000    0.29749
富邦台灣釆吉50基金                                               49.45000   49.45000   0.00000    0.00000
富邦台灣科技指數基金                                             55.32000   55.48000  -0.16000   -0.28839
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.47750   41.22750   0.25000    0.60639
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.52380   41.44050   0.08330    0.20101
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29490    0.29330   0.00160    0.54552
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.51210    2.52170  -0.00960   -0.38070
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33880    0.33820   0.00060    0.17741
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52960   10.50850   0.02110    0.20079
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.18270    2.19100  -0.00830   -0.37882
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32500    0.32440   0.00060    0.18496
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.08850    9.07020   0.01830    0.20176
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.50000   24.33000   0.17000    0.69873
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.94000   14.08000  -0.14000   -0.99432
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.82000   32.11000   0.71000    2.21115
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63700   15.63650   0.00050    0.00320
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.99840   39.99930  -0.00090   -0.00225
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99830   39.99890  -0.00060   -0.00150
富邦長紅基金                                                     67.95000   67.64000   0.31000    0.45831
富邦科技基金                                                     26.27000   26.23000   0.04000    0.15250
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.33300   40.25450   0.07850    0.19501
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.66490   39.41020   0.25470    0.64628
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.12060   38.95680   0.16380    0.42047
富邦恒生國企ETF基金                                              20.05000   20.11000  -0.06000   -0.29836
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.32000   27.45000  -0.13000   -0.47359
富邦高成長基金                                                   25.86000   25.80000   0.06000    0.23256
富邦基金                                                         14.33000   14.25000   0.08000    0.56140
富邦深証100基金                                                   8.81000    8.95000  -0.14000   -1.56425
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.90000   20.86000   0.04000    0.19175
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41110    0.41010   0.00100    0.24384
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.29320   12.27020   0.02300    0.18745
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54190    9.52410   0.01780    0.18689
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30610    0.30540   0.00070    0.22921
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88930    8.87260   0.01670    0.18822
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.50220    9.50250  -0.00030   -0.00316
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99080    9.98330   0.00750    0.07513
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.43020    9.43060  -0.00040   -0.00424
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90190    9.89450   0.00740    0.07479
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.79000   20.72000   0.07000    0.33784
富邦精準基金                                                     48.79000   48.71000   0.08000    0.16424
富邦精銳中小基金                                                 12.29000   12.24000   0.05000    0.40850
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.08000   20.05000   0.03000    0.14963
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.20000   22.19000   0.01000    0.04507
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.40000    7.41000  -0.01000   -0.13495
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.15000   16.11000   0.04000    0.24829
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.86000   19.81000   0.05000    0.25240
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.41060   10.50220  -0.09160   -0.87220
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.30580   10.33390  -0.02810   -0.27192
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.41100   10.42940  -0.01840   -0.17642
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.14670   10.23600  -0.08930   -0.87241
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.99860   10.02590  -0.02730   -0.27229
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.08250   10.10030  -0.01780   -0.17623
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富達台灣成長基金                                                 31.42000   31.36000   0.06000    0.19133
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.74950    8.74550   0.00400    0.04574
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.22330    9.21650   0.00680    0.07378
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.96380    8.95680   0.00700    0.07815
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.74060    9.73580   0.00480    0.04930
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.68430    9.67720   0.00710    0.07337
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.41380    9.40650   0.00730    0.07761
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.48330    9.47570   0.00760    0.08021
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.52660    8.51200   0.01460    0.17152
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.49430    9.47570   0.01860    0.19629
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.99290    8.97500   0.01790    0.19944
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.59670   10.57880   0.01790    0.16921
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.28800   10.26780   0.02020    0.19673
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.81710    9.79730   0.01980    0.20210
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.11350    9.09500   0.01850    0.20341
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.64410    9.62450   0.01960    0.20365
富達卓越領航全球組合基金                                         15.34000   15.28000   0.06000    0.39267
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.73700    8.72310   0.01390    0.15935
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.38340    9.36680   0.01660    0.17722
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.08420    9.06780   0.01640    0.18086
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.94340    9.92880   0.01460    0.14705
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.83990    9.82250   0.01740    0.17714
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.56270    9.54550   0.01720    0.18019
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.17200    9.15510   0.01690    0.18460
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.62930    9.61160   0.01770    0.18415
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.51000    9.76000  -0.25000   -2.56148
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.24000   10.46000  -0.22000   -2.10325
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.96000    9.14000  -0.18000   -1.96937
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.08000    8.34000  -0.26000   -3.11751
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.30000    9.55000  -0.25000   -2.61780
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.05000    9.28000  -0.23000   -2.47845
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.66900    9.70490  -0.03590   -0.36992
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.14190    9.15540  -0.01350   -0.14745
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.75300    8.76260  -0.00960   -0.10956
富蘭克林華美中華基金                                             13.02000   13.29000  -0.27000   -2.03160
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.89000   21.86000   0.03000    0.13724
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.93000   20.90000   0.03000    0.14354
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.91520    7.90230   0.01290    0.16324
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.04250    9.03070   0.01180    0.13067
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.72200    9.70920   0.01280    0.13183
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.27010    9.25500   0.01510    0.16316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.08770   11.07800   0.00970    0.08756
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.75860    8.75100   0.00760    0.08685
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.18520    9.17720   0.00800    0.08717
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.20400   13.18720   0.01680    0.12740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.23920   10.22620   0.01300    0.12712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13220   10.11650   0.01570    0.15519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.68370    7.67180   0.01190    0.15511
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.15350    9.13930   0.01420    0.15537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.71290   10.69230   0.02060    0.19266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58660    7.57200   0.01460    0.19282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.05670    9.03930   0.01740    0.19249
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41930   10.41000   0.00930    0.08934
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.72380    7.71690   0.00690    0.08941
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.21250    8.20000   0.01250    0.15244
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.21890    9.20770   0.01120    0.12164
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.99340    9.98120   0.01220    0.12223
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63670   12.61740   0.01930    0.15296
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.89000    8.96000  -0.07000   -0.78125
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.63000    8.69000  -0.06000   -0.69045
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.28720   13.25970   0.02750    0.20740
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美第一富基金                                           42.37000   42.14000   0.23000    0.54580
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30110   10.30070   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.26000   14.33000  -0.07000   -0.48849
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.38000   15.37000   0.01000    0.06506
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.00230    7.99180   0.01050    0.13138
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.96630   10.94050   0.02580    0.23582
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.69610    9.70860  -0.01250   -0.12875
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.11720   11.13160  -0.01440   -0.12936
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.97090    6.95880   0.01210    0.17388
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.17470    9.16110   0.01360    0.14845
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.27010   10.25500   0.01510    0.14725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.67320   10.65470   0.01850    0.17363
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.38000   20.34000   0.04000    0.19666
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.61240   11.61000   0.00240    0.02067
復華人生目標基金                                                 39.58610   39.52800   0.05810    0.14698
復華大中華中小策略基金                                            9.30000    9.41000  -0.11000   -1.16897
復華中小精選基金                                                 79.69000   79.59000   0.10000    0.12564
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.08000    9.34000  -0.26000   -2.78373
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.09000    8.28000  -0.19000   -2.29469
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.90000   12.04000  -0.14000   -1.16279
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.96000   11.09000  -0.13000   -1.17223
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
復華台灣智能基金                                                 12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
復華全方位基金                                                   33.05000   33.01000   0.04000    0.12118
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.71000   13.70000   0.01000    0.07299
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.42000   21.39000   0.03000    0.14025
復華全球平衡基金-美元                                             9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.32000   20.32000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.83000   16.89000  -0.06000   -0.35524
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.10000   16.15000  -0.05000   -0.30960
復華全球原物料基金                                                9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.46810   11.45800   0.01010    0.08815
復華全球債券基金                                                 13.40750   13.37780   0.02970    0.22201
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.65000   14.50000   0.15000    1.03448
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
復華有利貨幣市場基金                                             13.43360   13.43310   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                 12.58000   12.65000  -0.07000   -0.55336
復華亞太成長基金                                                 15.42000   15.49000  -0.07000   -0.45190
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
復華東協世紀基金                                                 12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
復華南非幣長期收益基金A                                          13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
復華南非幣長期收益基金B                                           8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.89000   12.95000  -0.06000   -0.46332
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
復華恒生基金                                                     20.71000   20.67000   0.04000    0.19352
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.82000    8.87000  -0.05000   -0.56370
復華恒生單日正向二倍基金                                         30.98000   30.75000   0.23000    0.74797
復華神盾基金                                                     26.84590   26.88380  -0.03790   -0.14098
復華高成長基金                                                   70.37000   70.14000   0.23000    0.32792
復華高益策略組合基金                                             13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39430   14.39380   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                         19.62000   19.70000  -0.08000   -0.40609
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.72000   52.49000   0.23000    0.43818
復華復華基金                                                     22.10000   22.03000   0.07000    0.31775
復華華人世紀基金                                                 17.61000   17.85000  -0.24000   -1.34454
復華傳家二號基金                                                 31.32400   31.43180  -0.10780   -0.34296
復華傳家基金                                                     25.92350   25.96010  -0.03660   -0.14099
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.94000   14.92000   0.02000    0.13405
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.63000   11.58000   0.05000    0.43178
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.23000   14.17000   0.06000    0.42343
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
復華新興人民幣債券基金A                                          11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.38000   19.31000   0.07000    0.36251
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.67000    5.66000   0.01000    0.17668
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
復華新興市場短期收益基金                                         10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
復華滬深300 A股基金                                              20.03000   20.17000  -0.14000   -0.69410
復華數位經濟基金                                                 63.15000   62.70000   0.45000    0.71770
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惠理康和兩岸價值基金                                             11.11000   11.21000  -0.10000   -0.89206
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.80470    9.79430   0.01040    0.10618
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.64900    9.63800   0.01100    0.11413
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.95950    9.94900   0.01050    0.10554
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.77120    9.76000   0.01120    0.11475
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.72950    9.72600   0.00350    0.03599
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.19560   10.18400   0.01160    0.11390
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.74070    9.73620   0.00450    0.04622
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.20820   10.19550   0.01270    0.12456
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.73980    9.73530   0.00450    0.04622
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.21080   10.19810   0.01270    0.12453
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.31700    9.32780  -0.01080   -0.11578
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.43590    8.41670   0.01920    0.22812
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.37210    8.34660   0.02550    0.30551
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.58870   11.60230  -0.01360   -0.11722
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.51280   10.48900   0.02380    0.22690
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.55570   10.52360   0.03210    0.30503
景順主流基金                                                     19.10000   19.00000   0.10000    0.52632
景順台灣科技基金                                                 33.33000   33.05000   0.28000    0.84720
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
景順全球科技基金                                                 22.58000   22.47000   0.11000    0.48954
景順全球康健基金                                                 19.17000   19.09000   0.08000    0.41907
景順貨幣市場基金                                                 15.93440   15.93390   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     35.07000   34.91000   0.16000    0.45832
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.01000   15.02000  -0.01000   -0.06658
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.57000   10.49000   0.08000    0.76263
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.70940    8.70790   0.00150    0.01723
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.96360    7.95930   0.00430    0.05402
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11590   11.11390   0.00200    0.01800
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.14190   10.13640   0.00550    0.05426
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.78000    7.84000  -0.06000   -0.76531
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.49000    7.57000  -0.08000   -1.05680
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.93000   11.05000  -0.12000   -1.08597
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.44580    9.43910   0.00670    0.07098
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.59570    9.58130   0.01440    0.15029
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.73290    9.72600   0.00690    0.07094
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.89000    9.87520   0.01480    0.14987
華南永昌永昌基金                                                 19.74000   19.54000   0.20000    1.02354
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.33530   14.32450   0.01080    0.07540
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
華南永昌全球精品基金                                             16.17000   16.10000   0.07000    0.43478
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.83000   13.79000   0.04000    0.29007
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.65000   13.60000   0.05000    0.36765
華南永昌物聯網精選基金                                           12.43000   12.37000   0.06000    0.48504
華南永昌策略報酬基金                                             10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.20050   16.19980   0.00070    0.00432
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.78610   24.57390   0.21220    0.86352
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93470   11.93430   0.00040    0.00335
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14690   10.14920  -0.00230   -0.02266
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.04920    9.99590   0.05330    0.53322
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.80460    9.80680  -0.00220   -0.02243
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.67800    9.62670   0.05130    0.53289
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.97320    9.97550  -0.00230   -0.02306
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.81760    9.76550   0.05210    0.53351
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.73060    9.73280  -0.00220   -0.02260
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.57240    9.52160   0.05080    0.53352
華頓中小型基金                                                   28.13000   28.15000  -0.02000   -0.07105
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.69080   11.80770  -0.11690   -0.99003
華頓台灣基金                                                     30.40000   30.46000  -0.06000   -0.19698
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51710   11.51670   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                             17.35000   17.34000   0.01000    0.05767
華頓全球高收益債券基金A                                          13.45960   13.44790   0.01170    0.08700
華頓全球高收益債券基金B                                           8.34340    8.33610   0.00730    0.08757
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.88000    5.92000  -0.04000   -0.67568
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.60020    2.65510  -0.05490   -2.06772
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.66240   11.86040  -0.19800   -1.66942
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37980    0.38660  -0.00680   -1.75892
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.33210   11.42050  -0.08840   -0.77405
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.31530   10.40350  -0.08820   -0.84779
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.10450   10.14200  -0.03750   -0.36975
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.12130    9.15520  -0.03390   -0.37028
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.35690   10.40350  -0.04660   -0.44793
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.38810    9.43160  -0.04350   -0.46122
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.20000   11.37000  -0.17000   -1.49516
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.42000   10.55000  -0.13000   -1.23223
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49790    2.50000  -0.00210   -0.08400
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.05400    2.06070  -0.00670   -0.32513
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.68820   11.65970   0.02850    0.24443
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.48850    9.46540   0.02310    0.24405
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36420    0.36330   0.00090    0.24773
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30190    0.30130   0.00060    0.19914
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.35000    3.39000  -0.04000   -1.17994
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.01000   15.15000  -0.14000   -0.92409
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.12000   25.12000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.45000    8.39000   0.06000    0.71514
匯豐安富基金                                                     26.09000   26.09000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     41.64000   41.58000   0.06000    0.14430
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.57700    2.58530  -0.00830   -0.32105
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.34810    2.35660  -0.00850   -0.36069
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.51980   11.51560   0.00420    0.03647
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.89090    7.88650   0.00440    0.05579
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37710    0.37710   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33590    0.33580   0.00010    0.02978
匯豐金磚動力基金                                                 14.10000   14.03000   0.07000    0.49893
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97900   14.97880   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.02000    4.99000   0.03000    0.60120
匯豐新鑽動力基金                                                 11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.53890    5.50830   0.03060    0.55553
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.13960    9.10910   0.03050    0.33483
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.05000   54.05000   0.00000    0.00000
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.05000   54.05000   0.00000    0.00000
匯豐龍騰電子基金                                                 38.87000   38.88000  -0.01000   -0.02572
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.26490   12.25300   0.01190    0.09712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.24000   20.25000  -0.01000   -0.04938
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.29000   10.55000  -0.26000   -2.46445
新光中國成長基金(美元)                                           10.29000   10.65000  -0.36000   -3.38028
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.23000   10.57000  -0.34000   -3.21665
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.66350   10.55410   0.10940    1.03656
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.77180    9.78650  -0.01470   -0.15021
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.04460   10.04170   0.00290    0.02888
新光台灣富貴基金                                                 23.69000   23.74000  -0.05000   -0.21061
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.01910    9.99870   0.02040    0.20403
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.76100    9.72370   0.03730    0.38360
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65300    9.65150   0.00150    0.01554
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.39340    9.37550   0.01790    0.19092
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               8.94000    9.08000  -0.14000   -1.54185
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44060   15.44010   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
新光亞洲精選基金-美金                                            22.70000   22.80000  -0.10000   -0.43860
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.94000   22.99000  -0.05000   -0.21749
新光兩岸優勢基金                                                 11.83000   12.14000  -0.31000   -2.55354
新光店頭基金                                                     27.04000   26.88000   0.16000    0.59524
新光南非幣保本基金                                               11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
新光特選內需收益ETF基金                                          20.35000   20.33000   0.02000    0.09838
新光創新科技基金                                                 15.86000   15.79000   0.07000    0.44332
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.81510    9.77810   0.03700    0.37840
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.05750   10.04480   0.01270    0.12643
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.71370    9.69520   0.01850    0.19082
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.29190    9.28970   0.00220    0.02368
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.53300    9.55020  -0.01720   -0.18010
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.19970    9.21540  -0.01570   -0.17037
新光澳幣八年期保本基金                                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
新光澳幣十年期保本基金                                           10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.09870   10.07950   0.01920    0.19049
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.85280    9.83430   0.01850    0.18812
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.79390    9.77270   0.02120    0.21693
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.99440    9.97280   0.02160    0.21659
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.93570    9.91690   0.01880    0.18958
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.73430    9.71580   0.01850    0.19041
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.70270    9.68400   0.01870    0.19310
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.90340    9.88430   0.01910    0.19324
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.59000    7.59000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.78720    9.78650   0.00070    0.00715
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.41510    9.41420   0.00090    0.00956
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.71890    9.71820   0.00070    0.00720
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.39610    9.39550   0.00060    0.00639
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47090    9.47060   0.00030    0.00317
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.85940    9.85900   0.00040    0.00406
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.78980   13.78310   0.00670    0.04861
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.51580    8.51160   0.00420    0.04934
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.81080   37.57420   0.23660    0.62969
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.58570   38.33520   0.25050    0.65345
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.70740   39.44530   0.26210    0.66446
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17540   11.17520   0.00020    0.00179
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86280    9.95960  -0.09680   -0.97193
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.07250   13.22730  -0.15480   -1.17031
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.72570    9.94660  -0.22090   -2.22086
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.02000   10.24000  -0.22000   -2.14844
群益大印度基金-人民幣                                            14.58540   14.41720   0.16820    1.16666
群益大印度基金-美元                                              13.65380   13.64130   0.01250    0.09163
群益大印度基金-新臺幣                                            12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.92660   12.78360   0.14300    1.11862
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.40810   12.40280   0.00530    0.04273
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.94860   11.85550   0.09310    0.78529
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.46620   10.49670  -0.03050   -0.29057
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.37350   10.25880   0.11470    1.11806
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.12280    9.11880   0.00400    0.04387
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.97880    9.90110   0.07770    0.78476
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.06970    9.09610  -0.02640   -0.29023
群益中小型股基金                                                 50.65000   50.99000  -0.34000   -0.66680
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.89640    9.88350   0.01290    0.13052
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.14530    9.23150  -0.08620   -0.93376
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.53990    8.61370  -0.07380   -0.85677
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.71870    8.73640  -0.01770   -0.20260
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.05650    8.15990  -0.10340   -1.26717
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.52390    7.61450  -0.09060   -1.18984
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.98020   10.95710   0.02310    0.21082
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.63430   10.61780   0.01650    0.15540
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.77780    9.82140  -0.04360   -0.44393
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.89560    9.03550  -0.13990   -1.54834
群益中國新機會基金N-美元                                          8.13040    8.34710  -0.21670   -2.59611
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.65000    8.87000  -0.22000   -2.48027
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.88900    8.01310  -0.12410   -1.54871
群益中國新機會基金-美元                                           8.69330    8.92500  -0.23170   -2.59608
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.26000    8.47000  -0.21000   -2.47934
群益平衡王基金                                                   19.69280   19.72280  -0.03000   -0.15211
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.98000    5.96000   0.02000    0.33557
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.24840   11.07630   0.17210    1.55377
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.68700   10.63660   0.05040    0.47384
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.08720    9.97380   0.11340    1.13698
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.58350    9.57800   0.00550    0.05742
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.06700   10.06060   0.00640    0.06361
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.86610    9.85690   0.00920    0.09334
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41470    9.45590  -0.04120   -0.43571
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.33080    9.36110  -0.03030   -0.32368
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12530   10.11880   0.00650    0.06424
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.17550   10.16610   0.00940    0.09246
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.58060    9.62250  -0.04190   -0.43544
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                             9.98330   10.01570  -0.03240   -0.32349
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.22690   10.21650   0.01040    0.10180
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.40510    7.43060  -0.02550   -0.34318
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.11800   10.11750   0.00050    0.00494
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.03020   10.02390   0.00630    0.06285
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.18060   10.17150   0.00910    0.08947
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.00000   10.11750  -0.11750   -1.16135
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.93000   10.02390  -0.09390   -0.93676
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.07880   10.17150  -0.09270   -0.91137
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.11810   10.11750   0.00060    0.00593
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.03020   10.02390   0.00630    0.06285
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.18050   10.17150   0.00900    0.08848
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.00000   10.11750  -0.11750   -1.16135
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.93000   10.02380  -0.09380   -0.93577
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.07880   10.17150  -0.09270   -0.91137
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.98780   15.98870  -0.00090   -0.00563
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.70000   15.69000   0.01000    0.06373
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.27000   11.14000   0.13000    1.16697
群益印度中小基金N-美元                                           10.09960   10.06690   0.03270    0.32483
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
群益印度中小基金-人民幣                                          16.36290   16.13650   0.22640    1.40303
群益印度中小基金-美元                                            14.44510   14.39830   0.04680    0.32504
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.63000   16.56000   0.07000    0.42271
群益多利策略組合基金                                             11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.48000   15.42000   0.06000    0.38911
群益安家基金                                                     26.53850   26.70150  -0.16300   -0.61045
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08090   16.08030   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             23.98000   24.18000  -0.20000   -0.82713
群益亞太中小基金                                                 12.31000   12.43000  -0.12000   -0.96541
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.71000   16.80000  -0.09000   -0.53571
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.71280    9.71020   0.00260    0.02678
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.45940    7.48440  -0.02500   -0.33403
群益店頭市場基金                                                107.17000  107.63000  -0.46000   -0.42739
群益東方盛世基金                                                  9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
群益東協成長基金-人民幣                                          13.39880   13.36130   0.03750    0.28066
群益東協成長基金-美元                                            11.70630   11.79900  -0.09270   -0.78566
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.52000   11.61000  -0.09000   -0.77519
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.23630   11.23460   0.00170    0.01513
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66890   10.66660   0.00230    0.02156
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.13090   10.12530   0.00560    0.05531
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.83550    9.89170  -0.05620   -0.56815
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.34200    9.39480  -0.05280   -0.56201
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.86880    8.91590  -0.04710   -0.52827
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.62520    9.68020  -0.05500   -0.56817
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.50830    9.56200  -0.05370   -0.56160
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.90790    9.96040  -0.05250   -0.52709
群益長安基金                                                     30.58000   30.64000  -0.06000   -0.19582
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.12730   15.12890  -0.00160   -0.01058
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.54000   14.53000   0.01000    0.06882
群益真善美基金                                                   17.31690   17.39330  -0.07640   -0.43925
群益馬拉松基金A類型                                             128.72000  129.38000  -0.66000   -0.51013
群益深証中小板基金                                               11.95000   12.21000  -0.26000   -2.12940
群益創新科技基金                                                 33.94000   34.10000  -0.16000   -0.46921
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.58560    9.69120  -0.10560   -1.08965
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.78100    8.97310  -0.19210   -2.14084
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.11000    9.30000  -0.19000   -2.04301
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.43870   10.55360  -0.11490   -1.08873
群益華夏盛世基金-美元                                             9.68240    9.89420  -0.21180   -2.14065
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.89000   16.23000  -0.34000   -2.09489
群益奧斯卡基金                                                   28.69000   28.92000  -0.23000   -0.79530
群益新興金鑽基金-美元                                            12.12030   12.12800  -0.00770   -0.06349
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
群益葛萊美基金                                                   24.70000   24.77000  -0.07000   -0.28260
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.54000   20.33000   0.21000    1.03296
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.20000   14.16000   0.04000    0.28249
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.66900   11.61250   0.05650    0.48654
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.23640   11.21060   0.02580    0.23014
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.16200   11.13230   0.02970    0.26679
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.50580    8.52830  -0.02250   -0.26383
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.07160    9.09670  -0.02510   -0.27592
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.68200    8.71080  -0.02880   -0.33062
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.07810   10.05490   0.02320    0.23073
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
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德信大發基金                                                     30.72000   30.67000   0.05000    0.16303
德信中國精選成長基金                                             10.87000   10.96000  -0.09000   -0.82117
德信台灣主流中小基金                                             20.43000   20.34000   0.09000    0.44248
德信新興股票組合基金                                             11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93050   11.93010   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                     10.76510   10.75120   0.01390    0.12929
德信數位時代基金                                                 29.07000   29.04000   0.03000    0.10331
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65890   11.65850   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.95000   16.94000   0.01000    0.05903
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.60000   19.55000   0.05000    0.25575
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.32000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.42930   10.49070  -0.06140   -0.58528
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.92720   15.03060  -0.10340   -0.68793
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.13760    8.14010  -0.00250   -0.03071
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.02320   11.03540  -0.01220   -0.11055
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.33250   11.34500  -0.01250   -0.11018
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.04680   13.05080  -0.00400   -0.03065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.49000   18.41000   0.08000    0.43455
摩根中小基金                                                     25.07000   25.22000  -0.15000   -0.59477
摩根中國A股基金                                                  12.93000   13.25000  -0.32000   -2.41509
摩根中國A股基金(美元)                                            10.20000   10.46000  -0.26000   -2.48566
摩根中國亮點基金                                                 13.18000   13.29000  -0.11000   -0.82769
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.93770   10.98800  -0.05030   -0.45777
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.12550   12.21770  -0.09220   -0.75464
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.28650    9.33360  -0.04710   -0.50463
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.23330   12.28940  -0.05610   -0.45649
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.03310   14.13860  -0.10550   -0.74618
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.41000   21.51000  -0.10000   -0.46490
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.41000   21.51000  -0.10000   -0.46490
摩根台灣增長基金                                                 53.08000   53.14000  -0.06000   -0.11291
摩根平衡基金                                                     28.89000   28.90000  -0.01000   -0.03460
摩根全球α基金                                                   19.47000   19.44000   0.03000    0.15432
摩根全球平衡基金                                                 15.26420   15.21500   0.04920    0.32337
摩根全球發現基金                                                 12.83000   12.77000   0.06000    0.46985
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77030    9.74410   0.02620    0.26888
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.75150   10.73600   0.01550    0.14437
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15050   10.12500   0.02550    0.25185
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.41690   11.38680   0.03010    0.26434
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.01470    9.98950   0.02520    0.25226
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.54440   10.54670  -0.00230   -0.02181
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.48670   13.48960  -0.00290   -0.02150
摩根亞洲基金                                                     56.18000   56.25000  -0.07000   -0.12444
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.49130    8.51250  -0.02120   -0.24905
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.88630    9.92230  -0.03600   -0.36282
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.74930    8.77300  -0.02370   -0.27015
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.25810   12.28910  -0.03100   -0.25226
摩根東方內需機會基金                                             17.80000   17.82000  -0.02000   -0.11223
摩根東方科技基金                                                 34.85000   34.86000  -0.01000   -0.02869
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                 21.69000   21.82000  -0.13000   -0.59578
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07600   15.07570   0.00030    0.00199
摩根絕對日本基金                                                 14.63000   14.58000   0.05000    0.34294
摩根新金磚五國基金                                               11.67000   11.54000   0.13000    1.12652
摩根新絲路基金                                                    9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
摩根新興35基金                                                   13.45000   13.37000   0.08000    0.59835
摩根新興日本基金                                                 25.00000   24.96000   0.04000    0.16026
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.50050    7.49570   0.00480    0.06404
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.79200    9.79660  -0.00460   -0.04696
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.52930    9.52390   0.00540    0.05670
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.70880   10.70210   0.00670    0.06260
摩根新興科技基金                                                 59.60000   59.96000  -0.36000   -0.60040
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.37150    8.36490   0.00660    0.07890
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57720   10.56880   0.00840    0.07948
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.68420    8.66220   0.02200    0.25398
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.45350    9.44450   0.00900    0.09529
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.89280    8.87610   0.01670    0.18815
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.92740    9.90230   0.02510    0.25348
摩根龍揚基金                                                     32.42000   32.61000  -0.19000   -0.58264
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34310    9.34990  -0.00680   -0.07273
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.25360   11.26170  -0.00810   -0.07193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.91000   25.82000   0.09000    0.34857
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.76790   11.76990  -0.00200   -0.01699
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02610   11.02550   0.00060    0.00544
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.00280    9.99720   0.00560    0.05602
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.28180   10.28360  -0.00180   -0.01750
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.68420    9.68370   0.00050    0.00516
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.77970    8.77480   0.00490    0.05584
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.33440   10.33200   0.00240    0.02323
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.35070   10.34020   0.01050    0.10155
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.76510    9.74400   0.02110    0.21654
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.87280    9.84380   0.02900    0.29460
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.54770    9.52710   0.02060    0.21623
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.65270    9.62430   0.02840    0.29509
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.29110   11.29340  -0.00230   -0.02037
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.07620   11.07810  -0.00190   -0.01715
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20330   10.19830   0.00500    0.04903
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.73700   10.73910  -0.00210   -0.01955
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.51620   10.51800  -0.00180   -0.01711
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69030    9.68550   0.00480    0.04956
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.33990   24.27300   0.06690    0.27561
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.68140    9.70380  -0.02240   -0.23084
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.95430    9.96960  -0.01530   -0.15347
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.68140    9.70380  -0.02240   -0.23084
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.95430    9.96960  -0.01530   -0.15347
聯邦貨幣市場基金                                                 13.16040   13.16000   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                 13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.09760   16.08190   0.01570    0.09763
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.72080   12.74040  -0.01960   -0.15384
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.28970   12.28760   0.00210    0.01709
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.80430   11.80220   0.00210    0.01779
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.76570   11.76430   0.00140    0.01190
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.04140   11.03310   0.00830    0.07523
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54300   10.54170   0.00130    0.01233
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63630    8.62980   0.00650    0.07532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.47000   38.36000   0.11000    0.28676
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.60000   15.58000   0.02000    0.12837
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.60000   12.59000   0.01000    0.07943
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.48000   12.46000   0.02000    0.16051
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.43000   15.38000   0.05000    0.32510
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.41000   15.36000   0.05000    0.32552
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.71000   20.68000   0.03000    0.14507
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.84000   18.81000   0.03000    0.15949
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.66000   15.64000   0.02000    0.12788
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.39000   16.35000   0.04000    0.24465
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.47000   15.44000   0.03000    0.19430
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.65000   15.62000   0.03000    0.19206
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.03000   14.01000   0.02000    0.14276
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.05000   14.02000   0.03000    0.21398
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.72000   14.70000   0.02000    0.13605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.42000   18.41000   0.01000    0.05432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.27000   0.01000    0.05790
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.42000   13.41000   0.01000    0.07457
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.19000    8.18000   0.01000    0.12225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
聯博貨幣市場基金                                                 14.99420   14.99390   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.52140   10.51120   0.01020    0.09704
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.84540   13.83640   0.00900    0.06505
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.61250    7.60510   0.00740    0.09730
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.00000   13.99000   0.01000    0.07148
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.67000   23.52000   0.15000    0.63776
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.73000   11.93000  -0.20000   -1.67645
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.21000   12.51000  -0.30000   -2.39808
瀚亞巴西基金                                                      4.96000    4.82000   0.14000    2.90456
瀚亞外銷基金                                                     45.05000   44.85000   0.20000    0.44593
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.58000   11.46000   0.12000    1.04712
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.25000   10.14000   0.11000    1.08481
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                             10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.69340   10.63090   0.06250    0.58791
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.35960   10.34400   0.01560    0.15081
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.27860   12.25750   0.02110    0.17214
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.15360   10.11520   0.03840    0.37963
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55390    7.50810   0.04580    0.61001
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03840    8.02640   0.01200    0.14951
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.14090    8.12690   0.01400    0.17227
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.16240    7.13530   0.02710    0.37980
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90100    8.88570   0.01530    0.17219
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.29320    9.23660   0.05660    0.61278
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.39710    9.38300   0.01410    0.15027
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.27790    9.26190   0.01600    0.17275
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.72000   11.56000   0.16000    1.38408
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.87000   10.75000   0.12000    1.11628
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.00750   10.00700   0.00050    0.00500
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                          10.09580   10.02300   0.07280    0.72633
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.97830    9.98560  -0.00730   -0.07311
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                          10.00750   10.00700   0.00050    0.00500
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.84000   14.64000   0.20000    1.36612
瀚亞印度基金-美元                                                13.96000   13.90000   0.06000    0.43165
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.84000   30.68000   0.16000    0.52151
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.15000   12.17000  -0.02000   -0.16434
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.94000   11.83000   0.11000    0.92984
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.00000   14.97000   0.03000    0.20040
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.89920   11.81170   0.08750    0.74079
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.08070   12.94020   0.14050    1.08576
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.85370   10.84590   0.00780    0.07192
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.62300   10.60920   0.01380    0.13008
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.69120   11.66050   0.03070    0.26328
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.26080    9.19450   0.06630    0.72108
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.72980    9.63340   0.09640    1.00069
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.08190    9.07530   0.00660    0.07272
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.87860    8.86710   0.01150    0.12969
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.20240    9.17790   0.02450    0.26695
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.57360   14.54090   0.03270    0.22488
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.00860   10.90340   0.10520    0.96484
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.80200   10.78440   0.01760    0.16320
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.77050   12.74180   0.02870    0.22524
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.40000   11.29000   0.11000    0.97431
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.46000   21.43000   0.03000    0.13999
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55950   13.55900   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               27.17000   27.12000   0.05000    0.18437
瀚亞高科技基金                                                   61.89000   61.47000   0.42000    0.68326
瀚亞理財通基金                                                   28.15000   27.96000   0.19000    0.67954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
瀚亞菁華基金                                                     24.57000   24.43000   0.14000    0.57307
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.14160   13.15160  -0.01000   -0.07604
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.32450    9.33160  -0.00710   -0.07609
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.71580   10.63510   0.08070    0.75881
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.45750   10.35080   0.10670    1.03084
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.53470   10.52050   0.01420    0.13497
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.91150    9.89040   0.02110    0.21334
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.05410   10.02260   0.03150    0.31429
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.59530    8.53110   0.06420    0.75254
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.06930    7.98700   0.08230    1.03042
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.07490    9.06260   0.01230    0.13572
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.42190    8.40400   0.01790    0.21299
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.00340    7.97840   0.02500    0.31335
瀚亞電通網基金                                                   15.93000   15.82000   0.11000    0.69532
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.72800   13.72450   0.00350    0.02550
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.56450   10.49830   0.06620    0.63058
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.98920    9.99110  -0.00190   -0.01902
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.56380   11.56090   0.00290    0.02508
瀚亞歐洲基金                                                     11.89000   11.92000  -0.03000   -0.25168
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