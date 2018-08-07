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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月06日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      122582  
2303   聯電                 62004  
00677U 富邦VIX              52270  
00633L 富邦上証正2          46333  
2409   友達                 44263  
2887   台新金               40860  
2885   元大金               40037  
2890   永豐金               35229  
2883   開發金               33596  
2344   華邦電               32726  
2891   中信金               32281  
2027   大成鋼               31796  
2353   宏碁                 29472  
6116   彩晶                 29138  
00632R 元大台灣50反1        27922  
2886   兆豐金               27185  
2313   華通                 25824  
1101   台泥                 24973  
2456   奇力新               24680  
2408   南亞科               23612  
2317   鴻海                 23110  
2330   台積電               22365  
2892   第一金               22068  
3481   群創                 21318  
2371   大同                 21276  
8163   達方                 20944  
2834   臺企銀               19848  
2323   中環                 19451  
2888   新光金               18404  
2884   玉山金               18174
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