[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧08月06日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 122582 2303 聯電 62004 00677U 富邦VIX 52270 00633L 富邦上証正2 46333 2409 友達 44263 2887 台新金 40860 2885 元大金 40037 2890 永豐金 35229 2883 開發金 33596 2344 華邦電 32726 2891 中信金 32281 2027 大成鋼 31796 2353 宏碁 29472 6116 彩晶 29138 00632R 元大台灣50反1 27922 2886 兆豐金 27185 2313 華通 25824 1101 台泥 24973 2456 奇力新 24680 2408 南亞科 23612 2317 鴻海 23110 2330 台積電 22365 2892 第一金 22068 3481 群創 21318 2371 大同 21276 8163 達方 20944 2834 臺企銀 19848 2323 中環 19451 2888 新光金 18404 2884 玉山金 18174
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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