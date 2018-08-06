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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10反1 元大滬深300正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     味王     元大台灣50正2   
宏洲     群益臺灣加權反1 元大台商50          大同              大統染   大飲     新日光     
嘉裕     正道     富邦摩台          麗正              本盟     興泰                
東華     同開     富邦發達          中環              銘旺科   宏亞                
大東              富邦金融          茂矽              健和興   達新                
立益              元大MSCI台灣          錸德              旭隼     地球                
佳和              永豐臺灣加權          環科              元晶     恆大                
昶和              富邦日本          奇力新            宇瞻     怡華                
三洋紡            元大歐洲50          大毅              遠雄來   昶和                
本盟              元大日經225          華新科            統領     大統染              
瑞利              元大美債20正2          嘉晶              威宏-KY  程泰                
樂士              元大美債20反1          星通              泰昇-KY  氣立                
正峰新            國泰20年美債反1          禾伸堂                     台硝                
億泰              元大美債7-10反1          揚明光                     永記                
毛寶              元大S&P日圓反1          辛耘                       日勝化              
燁興              富邦歐洲          嘉聯益                     展宇                
中鴻              FH彭博高收益債          鈞寶                       華廣                
聚亨              FH彭博新興債          淳安                       士紙                
千興              FH富時不動產          達方                       高興昌              
威致              群益道瓊美國地產          華園                       東明-KY             
華豐              富邦臺灣優質高息          杜康-DR                    宏旭-KY             
首利              FH富時高息低波          陽光能源-DR                   海悅                
麗正              新光內需收益                                     智寶                
東訊              宏洲                                         隴華                
華泰              嘉裕                                         鼎元                
錸德              東華                                         銘旺科              
倫飛              南紡                                         翔耀                
威盛              大東                                         奇力新              
國碩              立益                                         資通                
銘旺科            佳和                                         大毅                
統懋              得力                                         禾伸堂              
翔耀              偉全                                         立萬利              
太空梭            昶和                                         揚明光              
麗臺              三洋紡                                       傳奇                
華映              本盟                                         迎廣                
吉祥全            瑞利                                         鈞寶                
憶聲              樂士                                         關貿                
科風              正峰新                                       亞弘電              
和鑫              智伸科                                       悅城                
力特              億泰                                         富鼎                
喬鼎              興農                                         愛山林              
正達              毛寶                                         皇昌                
晟鈦              佳醫                                         潤弘                
同泰              燁興                                         遠雄來              
新世紀            中鴻                                         夏都                
誠創              聚亨                                         欣欣                
嘉威              千興                                         統領                
力銘              威致                                         客思達-KY            
亞太電            世紀鋼                                       阿瘦                
達能              華豐                                         杜康-DR             
科納-KY           首利                                         同方友友-DR            
清惠              光寶科                                       友佳-DR             
慧友              麗正                                         一零四              
勁永              東訊                                         欣巴巴              
捷泰              華泰                                         欣天然              
互億              錸德                                         新海                
天瀚              倫飛                                         秋雨                
迅杰              燿華                                         欣高                
華上              威盛                                         茂順                
光麗-KY           國碩                                         台數科              
元晶              銘旺科                                       南六                
華冠              統懋                                         基勝-KY             
裕豐              翔耀                                         美吉吉-KY            
寶徠              美律                                         波力-KY             
皇普              太空梭                                       泰昇-KY             
日勝生            麗臺                                         政伸                
台船              資通                                         吉源-KY             
六福              華映                                         鼎炫-KY             
台南-KY           吉祥全                                                           
康師傅-DR          華新科                                                           
聖馬丁-DR          憶聲                                                             
神州-DR           智原                                                             
耀傑-DR           科風                                                             
同方友友-DR          和鑫                                                             
晨訊科-DR          力特                                                             
友佳-DR           喬鼎                                                             
陽光能源-DR          正達                                                             
精熙-DR           晟鈦                                                             
中福              同泰                                                             
雷虎              新世紀                                                           
中視              誠創                                                             
秋雨              嘉威                                                             
慶豐富            力銘                                                             
新利虹            亞太電                                                           
國光生            達能                                                             
                  日月光投控                                                         
                  聯德控股-KY                                                         
                  新唐                                                             
                  科納-KY                                                          
                  訊連                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  佳必琪                                                           
                  亞弘電                                                           
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台郡                                                             
                  啟碁                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  台虹                                                             
                  華冠                                                             
                  至上                                                             
                  振樺電                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  凱撒衛                                                           
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  華航                                                             
                  國賓                                                             
                  六福                                                             
                  聯邦銀                                                           
                  兆豐金                                                           
                  第一金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  美利達                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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