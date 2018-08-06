新聞

◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
雙鍵     董事配偶   林素芳之配偶 4,092,525  700,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分       姓名          目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
原相     經理人           林榮泰         235,000   92,334 信託 中信銀受託信託專戶
原相     經理人           羅美煒         170,885    8,334 信託 中信銀受託信託專戶
原相     經理人           顏文正         591,173   92,334 信託 中信銀受託信託專戶
原相     經理人           王維中          75,713    8,334 信託 中信銀受託信託專戶
禾昌     經理人           陳碩群         100,000  100,000 信託 台新銀受託信託專戶
禾昌     經理人           張凱明          95,878   20,000 信託 台新銀受託信託專戶
禾昌     經理人           劉家冕         373,000  300,000 信託 台新銀受託信託專戶
禾昌     經理人           阮中祺         271,375  100,000 信託 台新銀受託信託專戶
禾昌     董事             陳可宣       1,034,854  400,000 信託 台新銀受託信託專戶
禾昌     經理人           詹朝貴         301,000  150,000 信託 台新銀受託信託專戶
禾昌     經理人           梁鴻林         200,000  200,000 信託 台新銀受託信託專戶
禾昌     經理人           周志昌         545,850  100,000 信託 台新銀受託信託專戶
(又又)邦 董事配偶         謝錫能之配偶   132,029   53,000 贈與 謝維真
(又又)邦 董事配偶         謝錫能之配偶    79,029   53,000 贈與 謝維綸
華研音樂 監察人本人       吳(女而)慈   3,436,013   13,000 贈與 呂仁傑
         及由受託人持有者
華研音樂 監察人本人       吳(女而)慈   3,423,013   13,000 贈與 呂文豪
         及由受託人持有者
華研音樂 監察人本人       吳(女而)慈   3,410,013   13,000 贈與 呂慧雯
         及由受託人持有者
華研音樂 董事本人         呂燕清       7,705,212   26,333 贈與 呂仁傑
         及由受託人持有者
華研音樂 董事本人         呂燕清       7,678,879   26,333 贈與 呂文豪
         及由受託人持有者
華研音樂 董事本人         呂燕清       7,652,546   26,334 贈與 呂慧雯
         及由受託人持有者
華研音樂 董事本人         呂世玉       6,498,876   15,000 贈與 呂筑淵
         及由受託人持有者
華研音樂 董事本人         呂世玉       6,483,876   15,000 贈與 呂昱德
         及由受託人持有者

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分               姓名               受讓人    目前持股 轉讓持股
中部汽車 法人董事代表人未成年子女 林岳正之未成年子女 中漢投資   598,292  500,000
力晶     經理人                   邱垂源             劉秀雯      65,496   65,000
南山人壽 經理人配偶               范文偉之配偶       范淑媛     350,000  105,000
厚美德   特定人                   緹美投資           簡李愛貞 2,096,028    3,000

4.上市公司持股未轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名         未轉讓股數 持有股數 申報股數
基泰建設 經理人     馮先勉          266,000  886,000  500,000
未轉讓理由：其他：經驗不足
鈺邦科技 董事配偶   林清封之配偶    336,000  363,000  500,000
未轉讓理由：股價不理想

5.興櫃公司持股未轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱 申報人身分 姓名         未轉讓股數 持有股數 申報股數
研鼎     經理人配偶 周尚霖之配偶    118,845  118,845  128,845
未轉讓理由：股價不理想
留言載入中...

相關新聞