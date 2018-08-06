◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 雙鍵 董事配偶 林素芳之配偶 4,092,525 700,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 原相 經理人 林榮泰 235,000 92,334 信託 中信銀受託信託專戶 原相 經理人 羅美煒 170,885 8,334 信託 中信銀受託信託專戶 原相 經理人 顏文正 591,173 92,334 信託 中信銀受託信託專戶 原相 經理人 王維中 75,713 8,334 信託 中信銀受託信託專戶 禾昌 經理人 陳碩群 100,000 100,000 信託 台新銀受託信託專戶 禾昌 經理人 張凱明 95,878 20,000 信託 台新銀受託信託專戶 禾昌 經理人 劉家冕 373,000 300,000 信託 台新銀受託信託專戶 禾昌 經理人 阮中祺 271,375 100,000 信託 台新銀受託信託專戶 禾昌 董事 陳可宣 1,034,854 400,000 信託 台新銀受託信託專戶 禾昌 經理人 詹朝貴 301,000 150,000 信託 台新銀受託信託專戶 禾昌 經理人 梁鴻林 200,000 200,000 信託 台新銀受託信託專戶 禾昌 經理人 周志昌 545,850 100,000 信託 台新銀受託信託專戶 (又又)邦 董事配偶 謝錫能之配偶 132,029 53,000 贈與 謝維真 (又又)邦 董事配偶 謝錫能之配偶 79,029 53,000 贈與 謝維綸 華研音樂 監察人本人 吳(女而)慈 3,436,013 13,000 贈與 呂仁傑 及由受託人持有者 華研音樂 監察人本人 吳(女而)慈 3,423,013 13,000 贈與 呂文豪 及由受託人持有者 華研音樂 監察人本人 吳(女而)慈 3,410,013 13,000 贈與 呂慧雯 及由受託人持有者 華研音樂 董事本人 呂燕清 7,705,212 26,333 贈與 呂仁傑 及由受託人持有者 華研音樂 董事本人 呂燕清 7,678,879 26,333 贈與 呂文豪 及由受託人持有者 華研音樂 董事本人 呂燕清 7,652,546 26,334 贈與 呂慧雯 及由受託人持有者 華研音樂 董事本人 呂世玉 6,498,876 15,000 贈與 呂筑淵 及由受託人持有者 華研音樂 董事本人 呂世玉 6,483,876 15,000 贈與 呂昱德 及由受託人持有者 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 中部汽車 法人董事代表人未成年子女 林岳正之未成年子女 中漢投資 598,292 500,000 力晶 經理人 邱垂源 劉秀雯 65,496 65,000 南山人壽 經理人配偶 范文偉之配偶 范淑媛 350,000 105,000 厚美德 特定人 緹美投資 簡李愛貞 2,096,028 3,000 4.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 基泰建設 經理人 馮先勉 266,000 886,000 500,000 未轉讓理由：其他：經驗不足 鈺邦科技 董事配偶 林清封之配偶 336,000 363,000 500,000 未轉讓理由：股價不理想 5.興櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 研鼎 經理人配偶 周尚霖之配偶 118,845 118,845 128,845 未轉讓理由：股價不理想