媒體：戴姆勒正討論在華成立合資企業 生產SMART電動汽車

據彭博新聞援引知情人士報導，戴姆勒和北汽新能源正討論成立一家生產 Smart 電動汽車的合資企業。

從 2005 年起，戴姆勒就與北汽合資生產奔馳汽車。此次合作也是戴姆勒集團向汽車電動化轉變的先鋒戰略之一。

幾個月前，戴姆勒集團已經着手調整 Smart 部門。戴姆勒 5 月末發布公告稱，Smart 品牌全球 CEO Annette winkler 將於 9 月 30 日離職，且不論主動還是被動，這被視為改變 Smart 品牌方向的一部分。

中方合資公司高管也有變動。今年 6 月，時任北京梅賽德斯 - 奔馳銷售服務有限公司 Smart 銷售營運副總裁的毛京波卸任離開奔馳。

Smart 自 20 年前發布後，長時間經歷虧損。Smart 對戴姆勒的主要貢獻主要在於幫助抵消了像奔馳 S 級轎車和 AMG GT 跑車等高利潤率、高耗油率車型的排放量。

接下來 Smart 的戰略將繼續向電動化發力。戴姆勒看好在中國城市中 Smart 的銷量，因為在這些地方停車越來越難。為停車提供便利、減小汽車排量也是當初 Smart 車型問世的初衷。

主攻中國

財經網曾提到，在戴姆勒股份公司董事會主席、梅賽德斯 - 奔馳汽車集團全球總裁蔡澈（Dieter Zetsche）看來，中國已成為全球汽車行業轉型過程中的重要驅動力。

目前中國市場貢獻了戴姆勒全球銷量的兩成左右。而在電動車領域，中國的增長空間將更大。

根據 2017 年 4 月 25 日，工信部、發改委和科技部聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》，

我國 2020 年新能源汽車年產銷量目標為 200 萬輛，而 2025 年新能源汽車的年銷量將快速提升至 700 萬輛。也就是說，在 2020 年至 2025 年這 5 年期間，我國的新能源汽車產銷量將實現爆髮式增長。

2017 年，全球新能源車銷量超 122.3 萬輛，年增率增 58%。其中中國新能源車銷量為 77.7 萬，占全球銷量半數以上。

中外合作潮

中國新能源汽車領域成了全球汽車製造業巨頭新戰略的爭搶之的。寶馬、大眾已開始布局，戴姆勒今年動作頻頻。

今年 3 月戴姆勒大中華區投資有限公司出資 6.3 億，完成了對北汽新能源汽車 3.93% 股份的收購。此前，戴姆勒與北汽投資 119 億元，計劃在京建立純電動汽車生產基地。

同時，今年 3 月寧德時代已經和戴姆勒簽訂合約，將成為戴姆勒全球鋰電供應商。

除了與北汽成為合作夥伴，戴姆勒還與比亞迪合資創立了中國首個專注於新能源汽車的品牌勢騰。

另一大巨頭最近也與北汽在新能源領域展開合作。今年 6 月下旬位於加拿大的世界第三大汽車零部件供應商麥格納國際與北汽新能源在江蘇南京簽訂合作協議條款清單，雙方宣布計劃成立工程開發合資公司和製造合資公司，在中國開展高端電動汽車的開發和製造。