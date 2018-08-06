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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 5900         0    2887   台新金                 -9132    -10692  
00637L 元大滬深300正2          5562         0    2890   永豐金                 -6757     -5434  
2891   中信金                  5157    -28510    1101   台泥                   -4538    -45957  
2409   友達                    4891    162492    2883   開發金                 -4061    -16803  
2303   聯電                    4552    -11006    01002T 土銀國泰R1             -3865         0  
2885   元大金                  3712     23627    2353   宏碁                   -3211      2215  
00739  元大MSCI A股            2877     17494    2344   華邦電                 -2973    -12765  
2834   臺企銀                  1503     -8008    2886   兆豐金                 -2195    -17182  
2371   大同                    1464     19634    2610   華航                   -2090     -6541  
00655L 國泰中國A50正2          1440         0    00632R 元大台灣50反1          -2028         0  
2337   旺宏                    1405      -286    2603   長榮                   -1880      2363  
2892   第一金                  1382     -5821    1605   華新                   -1799    -11034  
2317   鴻海                    1365      9710    006203 元大MSCI台灣           -1541         0  
2027   大成鋼                  1332      2887    5880   合庫金                 -1414      5427  
00636  國泰中國A50             1289      5899    0056   元大高股息             -1381    -27668  
2002   中鋼                    1183     30510    2408   南亞科                 -1245    -15336  
00672L 元大S&P原油正2          1145         0    4938   和碩                   -1180      3627  
00639  富邦深100               1041      5851    2881   富邦金                  -931    -10815  
00633L 富邦上証正2              993         0    2349   錸德                    -875     -1872  
006205 富邦上証                 953         0    00643  群益深証中小            -845     -1748  
2884   玉山金                   923     11268    2867   三商壽                  -832     -3358  
1314   中石化                   839      8924    2323   中環                    -758       381  
1409   新纖                     733      3130    2888   新光金                  -752    -23298  
2014   中鴻                     692      5069    2823   中壽                    -749     -9085  
3231   緯創                     647     -3537    00676R 富邦臺灣加權反1         -742         0  
6176   瑞儀                     611      4344    2605   新興                    -707     -1336  
3037   欣興                     554       666    2324   仁寶                    -700     -9195  
2329   華泰                     546     -1458    2330   台積電                  -681     29544  
2448   晶電                     537      1297    2880   華南金                  -670     -5693  
3576   新日光                   532     -1180    1909   榮成                    -640     -2941  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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