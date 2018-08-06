◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 5900 0 2887 台新金 -9132 -10692 00637L 元大滬深300正2 5562 0 2890 永豐金 -6757 -5434 2891 中信金 5157 -28510 1101 台泥 -4538 -45957 2409 友達 4891 162492 2883 開發金 -4061 -16803 2303 聯電 4552 -11006 01002T 土銀國泰R1 -3865 0 2885 元大金 3712 23627 2353 宏碁 -3211 2215 00739 元大MSCI A股 2877 17494 2344 華邦電 -2973 -12765 2834 臺企銀 1503 -8008 2886 兆豐金 -2195 -17182 2371 大同 1464 19634 2610 華航 -2090 -6541 00655L 國泰中國A50正2 1440 0 00632R 元大台灣50反1 -2028 0 2337 旺宏 1405 -286 2603 長榮 -1880 2363 2892 第一金 1382 -5821 1605 華新 -1799 -11034 2317 鴻海 1365 9710 006203 元大MSCI台灣 -1541 0 2027 大成鋼 1332 2887 5880 合庫金 -1414 5427 00636 國泰中國A50 1289 5899 0056 元大高股息 -1381 -27668 2002 中鋼 1183 30510 2408 南亞科 -1245 -15336 00672L 元大S&P原油正2 1145 0 4938 和碩 -1180 3627 00639 富邦深100 1041 5851 2881 富邦金 -931 -10815 00633L 富邦上証正2 993 0 2349 錸德 -875 -1872 006205 富邦上証 953 0 00643 群益深証中小 -845 -1748 2884 玉山金 923 11268 2867 三商壽 -832 -3358 1314 中石化 839 8924 2323 中環 -758 381 1409 新纖 733 3130 2888 新光金 -752 -23298 2014 中鴻 692 5069 2823 中壽 -749 -9085 3231 緯創 647 -3537 00676R 富邦臺灣加權反1 -742 0 6176 瑞儀 611 4344 2605 新興 -707 -1336 3037 欣興 554 666 2324 仁寶 -700 -9195 2329 華泰 546 -1458 2330 台積電 -681 29544 2448 晶電 537 1297 2880 華南金 -670 -5693 3576 新日光 532 -1180 1909 榮成 -640 -2941 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股