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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/08/03  107/08/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.52600   10.52450   0.00150    0.01425
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.07400   10.10680  -0.03280   -0.32453
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.07390   10.10670  -0.03280   -0.32454
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.02550   10.06120  -0.03570   -0.35483
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.02530   10.06110  -0.03580   -0.35583
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.34750    9.37660  -0.02910   -0.31035
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.60960    9.63750  -0.02790   -0.28949
中國信託台灣活力基金                                             15.57000   15.48000   0.09000    0.58140
中國信託台灣優勢基金                                             18.21000   18.00000   0.21000    1.16667
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.38000    9.27000   0.11000    1.18662
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.98000    9.86000   0.12000    1.21704
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.84180    9.83020   0.01160    0.11800
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.24810    9.23720   0.01090    0.11800
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.23810   10.23450   0.00360    0.03518
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.58750    9.58410   0.00340    0.03548
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.50520   10.35440   0.15080    1.45639
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.17110    9.03950   0.13160    1.45583
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.06780   11.13060  -0.06280   -0.56421
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.99010   10.04680  -0.05670   -0.56436
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
中國信託智能運動基金-美元                                        10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.73000    9.65000   0.08000    0.82902
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98320   10.98300   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.49450    9.49830  -0.00380   -0.04001
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.18010    9.18370  -0.00360   -0.03920
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63230    9.63950  -0.00720   -0.07469
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.30910    9.31610  -0.00700   -0.07514
中國信託精穩基金                                                 18.62330   18.69630  -0.07300   -0.39045
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.64000   11.58000   0.06000    0.51813
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
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元大2001基金                                                     66.74000   65.73000   1.01000    1.53659
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.08270   38.96540   0.11730    0.30104
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.25000   18.66000  -0.41000   -2.19721
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.38430   11.38340   0.00090    0.00791
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.44130   10.50550  -0.06420   -0.61111
元大上證50基金                                                   27.23000   27.75000  -0.52000   -1.87387
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.99000   12.13000  -0.14000   -1.15416
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.63000   10.82000  -0.19000   -1.75601
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.53000   13.69000  -0.16000   -1.16874
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.67100   12.92200  -0.25100   -1.94242
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.01800   17.31700  -0.29900   -1.72663
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.71800   10.82400  -0.10600   -0.97931
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.25300   10.41900  -0.16600   -1.59324
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.05000    3.08000  -0.03000   -0.97403
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.55000   13.75000  -0.20000   -1.45455
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.22690   46.19380   0.03310    0.07165
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.47890   10.46150   0.01740    0.16632
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.71770    9.70150   0.01620    0.16698
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.58900    9.63270  -0.04370   -0.45366
元大巴西指數基金                                                  5.85700    5.82100   0.03600    0.61845
元大巴菲特基金                                                   30.00000   29.76000   0.24000    0.80645
元大日經225基金                                                  28.29000   28.29000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                 24.92000   24.75000   0.17000    0.68687
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.07000   12.17000  -0.10000   -0.82169
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.15000   39.52000   0.63000    1.59413
元大台灣中型100基金                                              34.46000   34.30000   0.16000    0.46647
元大台灣加權股價指數基金                                         25.95200   25.76000   0.19200    0.74534
元大台灣卓越50基金                                               85.75000   85.00000   0.75000    0.88235
元大台灣金融基金                                                 17.96000   17.80000   0.16000    0.89888
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.21000   32.02000   0.19000    0.59338
元大台灣高股息基金                                               27.33000   27.15000   0.18000    0.66298
元大台灣電子科技基金                                             37.64000   37.33000   0.31000    0.83043
元大全球ETF成長組合基金                                          10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.55000   13.46000   0.09000    0.66865
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.71100   12.73700  -0.02600   -0.20413
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.86000    9.00000  -0.14000   -1.55556
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.75000    6.86000  -0.11000   -1.60350
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.67000    6.70000  -0.03000   -0.44776
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.64900    9.70400  -0.05500   -0.56678
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.65000   13.85000  -0.20000   -1.44404
元大全球農業商機基金                                             17.41000   17.03000   0.38000    2.23136
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
元大印尼指數基金                                                  8.66300    8.73600  -0.07300   -0.83562
元大印度指數基金                                                 10.24100   10.33400  -0.09300   -0.89994
元大印度基金                                                     13.00000   13.11000  -0.11000   -0.83905
元大多多基金                                                     20.50000   20.29000   0.21000    1.03499
元大多福基金                                                     57.98000   57.07000   0.91000    1.59453
元大亞太成長基金                                                  9.42000    9.54000  -0.12000   -1.25786
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56210    8.58540  -0.02330   -0.27139
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.07060    7.08980  -0.01920   -0.27081
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.66400    9.78400  -0.12000   -1.22649
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.01000   10.12000  -0.11000   -1.08696
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.07800   10.14600  -0.06800   -0.67021
元大卓越基金                                                     51.29000   50.86000   0.43000    0.84546
元大店頭基金                                                      9.54000    9.37000   0.17000    1.81430
元大泛歐成長基金                                                  9.49000    9.62000  -0.13000   -1.35135
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.25480   10.25420   0.00060    0.00585
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.55000    9.54240   0.00760    0.07964
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.55050   31.48130   0.06920    0.21981
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.62840   37.51210   0.11630    0.31003
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.32280   19.33890  -0.01610   -0.08325
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.67720   18.63370   0.04350    0.23345
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.40260   38.28130   0.12130    0.31686
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.47850   20.49690  -0.01840   -0.08977
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.45280   17.44300   0.00980    0.05618
元大高科技基金                                                   21.15000   20.98000   0.17000    0.81030
元大得利貨幣市場基金                                             16.24930   16.24910   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97890   11.97870   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.05000   13.75000   0.30000    2.18182
元大華夏中小基金                                                  7.71000    7.80000  -0.09000   -1.15385
元大新中國基金-人民幣                                             9.89000   10.00000  -0.11000   -1.10000
元大新中國基金-美元                                               9.26700    9.45000  -0.18300   -1.93651
元大新中國基金-新台幣                                             9.18000    9.34000  -0.16000   -1.71306
元大新主流基金                                                   28.48000   28.29000   0.19000    0.67162
元大新東協平衡基金-美元                                           9.43400    9.50400  -0.07000   -0.73653
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.46570   10.43420   0.03150    0.30189
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.69690    9.74890  -0.05200   -0.53339
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.31170   10.34470  -0.03300   -0.31900
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.02430    9.05310  -0.02880   -0.31812
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80690    9.80770  -0.00080   -0.00816
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43940    9.44020  -0.00080   -0.00847
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.90690    9.88640   0.02050    0.20736
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.53840    9.51870   0.01970    0.20696
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.56030    9.55960   0.00070    0.00732
元大新興亞洲基金                                                 11.56000   11.73000  -0.17000   -1.44928
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.10310    9.14090  -0.03780   -0.41353
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.87690    8.91360  -0.03670   -0.41173
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.30700    9.32540  -0.01840   -0.19731
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.07510    9.09310  -0.01800   -0.19795
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09760   15.09740   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     41.15000   40.68000   0.47000    1.15536
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
元大實質多重資產基金-美元                                         9.17900    9.22800  -0.04900   -0.53099
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.25000   16.09000   0.16000    0.99441
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.77000   12.99000  -0.22000   -1.69361
元大摩臺基金                                                     39.76000   39.41000   0.35000    0.88810
元大標普500基金                                                  26.09000   25.91000   0.18000    0.69471
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.11000   13.19000  -0.08000   -0.60652
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.25000   33.79000   0.46000    1.36135
元大標智滬深300基金                                              15.89000   16.02000  -0.13000   -0.81149
元大歐洲50基金                                                   24.93000   25.23000  -0.30000   -1.18906
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58720    9.61190  -0.02470   -0.25697
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17390   10.17350   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     58.93000   58.55000   0.38000    0.64902
元大韓國KOSPI200基金                                             22.15000   21.99000   0.16000    0.72760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.01000   15.96000   0.05000    0.31328
日盛上選基金                                                     36.88000   36.69000   0.19000    0.51785
日盛小而美基金                                                   19.38000   19.38000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                              9.97000   10.12000  -0.15000   -1.48221
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.64580   11.65470  -0.00890   -0.07636
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.80110    9.80850  -0.00740   -0.07544
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.63170   11.65200  -0.02030   -0.17422
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.78310    9.80020  -0.01710   -0.17449
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.56770   10.57240  -0.00470   -0.04446
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.87310    8.87700  -0.00390   -0.04393
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.05000   11.22000  -0.17000   -1.51515
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.58000   10.76000  -0.18000   -1.67286
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.87000   11.04000  -0.17000   -1.53986
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     14.55000   14.50000   0.05000    0.34483
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
日盛全球抗暖化基金                                               10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.08850   10.09100  -0.00250   -0.02477
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.50690    9.50920  -0.00230   -0.02419
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.91060    9.90420   0.00640    0.06462
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34150    9.33550   0.00600    0.06427
日盛全球新興債券基金A                                            10.68960   10.70640  -0.01680   -0.15692
日盛全球新興債券基金B                                             8.32250    8.33560  -0.01310   -0.15716
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41780    2.42400  -0.00620   -0.25578
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68630    1.69060  -0.00430   -0.25435
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36480    0.36600  -0.00120   -0.32787
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25520    0.25610  -0.00090   -0.35143
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.11820   12.14680  -0.02860   -0.23545
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.34080    8.36040  -0.01960   -0.23444
日盛亞洲機會基金                                                  7.21000    7.36000  -0.15000   -2.03804
日盛首選基金                                                     18.28000   18.25000   0.03000    0.16438
日盛高科技基金                                                   19.99000   19.86000   0.13000    0.65458
日盛貨幣市場基金                                                 14.76540   14.76530   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   42.51000   42.39000   0.12000    0.28309
日盛精選五虎基金                                                 39.39000   39.32000   0.07000    0.17803
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48070   13.48060   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               34.44000   34.19000   0.25000    0.73121
台新MSCI中國基金                                                 20.61000   20.99000  -0.38000   -1.81039
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.59000   17.74000  -0.15000   -0.84555
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.13000   22.75000   0.38000    1.67033
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15710   14.15690   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.46690   10.40370   0.06320    0.60748
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.53430   10.55870  -0.02440   -0.23109
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06640   10.06800  -0.00160   -0.01589
台新中國通基金                                                   47.12000   46.74000   0.38000    0.81301
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.49140    0.50040  -0.00900   -1.79856
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.05300   15.29600  -0.24300   -1.58865
台新中國精選中小基金-美元                                         0.36990    0.37670  -0.00680   -1.80515
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.35000   11.53000  -0.18000   -1.56114
台新主流基金                                                     24.53000   24.41000   0.12000    0.49160
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.11000   20.12000  -0.01000   -0.04970
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65990    0.66160  -0.00170   -0.25695
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.05000   15.06000  -0.01000   -0.06640
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49250    0.49380  -0.00130   -0.26326
台新台灣中小基金                                                 36.87000   36.56000   0.31000    0.84792
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.91420    9.93510  -0.02090   -0.21037
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.24050    9.28710  -0.04660   -0.50177
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31710   10.36910  -0.05200   -0.50149
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.41460   10.43650  -0.02190   -0.20984
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.20340   11.22680  -0.02340   -0.20843
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     16.35000   16.41000  -0.06000   -0.36563
台新亞美短期債券基金                                             10.90750   10.90220   0.00530    0.04861
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58080    8.58850  -0.00770   -0.08965
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28550    0.28640  -0.00090   -0.31425
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.86460   11.87540  -0.01080   -0.09094
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38930    0.39050  -0.00120   -0.30730
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08800   11.08790   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.45300   30.32170   0.13130    0.43302
台新智慧生活基金-美元                                            10.33560   10.28000   0.05560    0.54086
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.57000   10.49000   0.08000    0.76263
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.58190    8.63400  -0.05210   -0.60343
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.72760    8.76170  -0.03410   -0.38919
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.17980    9.23560  -0.05580   -0.60418
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.34380    9.38030  -0.03650   -0.38911
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.70230   10.75530  -0.05300   -0.49278
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34410    0.34650  -0.00240   -0.69264
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.01760    8.05730  -0.03970   -0.49272
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27130    0.27330  -0.00200   -0.73180
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.63000    5.73000  -0.10000   -1.74520
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.93000   20.91000   0.02000    0.09565
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.76600   10.77000  -0.00400   -0.03714
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.38000   21.49000  -0.11000   -0.51187
未來資產全球大消費基金                                           15.46000   15.38000   0.08000    0.52016
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.78370   11.79360  -0.00990   -0.08394
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.55210    9.56010  -0.00800   -0.08368
未來資產亞洲新富基金                                             20.76000   21.01000  -0.25000   -1.18991
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56260   12.56240   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               13.26000   13.32000  -0.06000   -0.45045
未來資產新興市場債券基金A                                         8.75750    8.77500  -0.01750   -0.19943
未來資產新興市場債券基金B                                         6.69200    6.70540  -0.01340   -0.19984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.08110   11.08020   0.00090    0.00812
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.86920    9.88630  -0.01710   -0.17297
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.34990    9.34710   0.00280    0.02996
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59120   10.58810   0.00310    0.02928
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.94170    7.96300  -0.02130   -0.26749
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.05880    9.08310  -0.02430   -0.26753
永豐中小基金                                                     56.62000   56.25000   0.37000    0.65778
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.76790    1.77000  -0.00210   -0.11864
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32740    2.33030  -0.00290   -0.12445
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.04310    8.06740  -0.02430   -0.30121
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.27420   10.30530  -0.03110   -0.30179
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.92000    5.04000  -0.12000   -2.38095
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.10000   22.65000  -0.55000   -2.42826
永豐主流品牌基金                                                 17.97000   18.08000  -0.11000   -0.60841
永豐永豐基金                                                     38.21000   37.90000   0.31000    0.81794
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.96260    9.95500   0.00760    0.07634
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.96120    9.95360   0.00760    0.07635
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.92640    9.91870   0.00770    0.07763
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.92600    9.91840   0.00760    0.07663
永豐亞洲民生消費基金                                             11.42000   11.67000  -0.25000   -2.14225
永豐南非幣2021保本基金                                           12.91850   12.92950  -0.01100   -0.08508
永豐高科技基金                                                   26.05000   26.12000  -0.07000   -0.26799
永豐貨幣市場基金                                                 13.87870   13.87860   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.13430    2.13180   0.00250    0.11727
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.51470    2.51170   0.00300    0.11944
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.82440    7.82930  -0.00490   -0.06259
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46010   10.46670  -0.00660   -0.06306
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.17220    7.19110  -0.01890   -0.26282
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.99950   11.02860  -0.02910   -0.26386
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.41000    9.55000  -0.14000   -1.46597
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.46000    7.60000  -0.14000   -1.84211
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.11000   17.41000  -0.30000   -1.72315
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.69000   56.26000   0.43000    0.76431
永豐領航科技基金                                                 42.58000   42.45000   0.13000    0.30624
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.45000   11.54000  -0.09000   -0.77990
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.08000   11.17000  -0.09000   -0.80573
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.42000   10.59000  -0.17000   -1.60529
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.20000   10.33000  -0.13000   -1.25847
永豐趨勢平衡基金                                                 48.61000   48.50000   0.11000    0.22680
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.54900   11.54800   0.00100    0.00866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.43250    9.44320  -0.01070   -0.11331
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68270    9.69360  -0.01090   -0.11245
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.44640    9.45500  -0.00860   -0.09096
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.61740    9.62570  -0.00830   -0.08623
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.45440    9.46200  -0.00760   -0.08032
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83540    9.84330  -0.00790   -0.08026
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.42920    9.43650  -0.00730   -0.07736
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67780    9.68530  -0.00750   -0.07744
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.88000   11.05000  -0.17000   -1.53846
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.60000    9.77000  -0.17000   -1.74002
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.27000   10.47000  -0.20000   -1.91022
兆豐國際中小基金                                                 16.61000   16.49000   0.12000    0.72771
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.19000   14.42000  -0.23000   -1.59501
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        18.80000   19.13000  -0.33000   -1.72504
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        18.70000   19.06000  -0.36000   -1.88877
兆豐國際生命科學基金                                             16.37000   16.24000   0.13000    0.80049
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.38180   10.40110  -0.01930   -0.18556
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.63070   10.66450  -0.03380   -0.31694
兆豐國際全球基金                                                 32.05000   32.09000  -0.04000   -0.12465
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.26000   10.25940   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.00390    9.99540   0.00850    0.08504
兆豐國際國民基金                                                 23.45000   23.08000   0.37000    1.60312
兆豐國際第一基金                                                 13.77000   13.58000   0.19000    1.39912
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.00340   10.01700  -0.01360   -0.13577
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.96400    7.97480  -0.01080   -0.13543
兆豐國際萬全基金                                                 21.28000   21.05000   0.23000    1.09264
兆豐國際電子基金                                                 27.14000   26.77000   0.37000    1.38214
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.90000   22.71000   0.19000    0.83664
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.21000   16.34000  -0.13000   -0.79559
兆豐國際豐台灣基金                                               33.40000   33.19000   0.21000    0.63272
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49890   12.49870   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.77000   11.67000   0.10000    0.85690
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.13590   11.13450   0.00140    0.01257
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.96800   11.97520  -0.00720   -0.06012
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.75190   10.76070  -0.00880   -0.08178
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.52160   11.53020  -0.00860   -0.07459
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.18090    8.17990   0.00100    0.01223
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.52840    9.53320  -0.00480   -0.05035
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.06710    9.07450  -0.00740   -0.08155
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.01930    9.02660  -0.00730   -0.08087
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35460    9.36220  -0.00760   -0.08118
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.27000   11.35000  -0.08000   -0.70485
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
合庫全球新興市場基金                                              9.26000    9.42000  -0.16000   -1.69851
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
合庫貨幣市場基金                                                 10.12680   10.12670   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.53290    9.56690  -0.03400   -0.35539
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.80300    9.83150  -0.02850   -0.28988
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.10790   10.13080  -0.02290   -0.22604
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.54850   11.57770  -0.02920   -0.25221
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.46520   13.48860  -0.02340   -0.17348
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91640    8.94920  -0.03280   -0.36651
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.57690    9.60470  -0.02780   -0.28944
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.98110    7.99920  -0.01810   -0.22627
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.89510    8.91690  -0.02180   -0.24448
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.12170   10.13910  -0.01740   -0.17161
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.96020   10.95940   0.00080    0.00730
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.93810    9.95250  -0.01440   -0.14469
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.74240    9.73550   0.00690    0.07087
安聯中國東協基金                                                 15.42000   15.65000  -0.23000   -1.46965
安聯中國策略基金                                                 14.02000   14.30000  -0.28000   -1.95804
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.15000   14.45000  -0.30000   -2.07612
安聯中華新思路基金-美元                                          13.24000   13.54000  -0.30000   -2.21566
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.37000   12.62000  -0.25000   -1.98098
安聯台灣大壩基金                                                 28.99000   28.83000   0.16000    0.55498
安聯台灣科技基金                                                 48.59000   48.19000   0.40000    0.83005
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48790   12.48770   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.13000   31.89000   0.24000    0.75259
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14150   10.14780  -0.00630   -0.06208
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09100   15.09900  -0.00800   -0.05298
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66440    9.66950  -0.00510   -0.05274
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.35060   12.36250  -0.01190   -0.09626
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.15960   10.16780  -0.00820   -0.08065
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.27230   12.28280  -0.01050   -0.08549
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52730    9.53340  -0.00610   -0.06399
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37400    9.38150  -0.00750   -0.07994
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.05410    9.06180  -0.00770   -0.08497
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.06410   12.07330  -0.00920   -0.07620
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.97810   10.98700  -0.00890   -0.08100
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.64860   10.65550  -0.00690   -0.06476
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94800    8.95290  -0.00490   -0.05473
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.73260    8.73970  -0.00710   -0.08124
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.44480    8.45030  -0.00550   -0.06509
安聯全球人口趨勢基金                                             11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.56000   37.27000   0.29000    0.77811
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
安聯全球計量平衡基金                                             12.83000   12.90000  -0.07000   -0.54264
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.02790   12.02870  -0.00080   -0.00665
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.42690   10.42760  -0.00070   -0.00671
安聯全球新興市場基金                                             17.67000   17.99000  -0.32000   -1.77877
安聯全球農金趨勢基金                                              9.77000    9.58000   0.19000    1.98330
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
安聯亞洲動態策略基金                                             23.48000   23.81000  -0.33000   -1.38597
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.03340   10.03760  -0.00420   -0.04184
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79020    9.79470  -0.00450   -0.04594
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.46950   83.57370  -0.10420   -0.12468
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.40650   12.45120  -0.04470   -0.35900
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.46600   65.58760  -0.12160   -0.18540
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.65070    9.68550  -0.03480   -0.35930
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.56850    2.56690   0.00160    0.06233
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.42380   10.44230  -0.01850   -0.17716
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18810    2.18030   0.00780    0.35775
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.64880    8.66750  -0.01870   -0.21575
宏利台灣動力基金                                                 33.31000   33.01000   0.30000    0.90882
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.23680   10.28820  -0.05140   -0.49960
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.99270   10.02060  -0.02790   -0.27843
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.06400    8.10610  -0.04210   -0.51936
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.01800    8.04480  -0.02680   -0.33313
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
宏利全球債券組合基金                                             13.06200   13.06040   0.00160    0.01225
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77850    2.78160  -0.00310   -0.11145
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71600   11.72070  -0.00470   -0.04010
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.68800    8.69100  -0.00300   -0.03452
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.43310    2.41750   0.01560    0.64529
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.88930   10.87420   0.01510    0.13886
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.91440    3.98150  -0.06710   -1.68529
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63220    0.64290  -0.01070   -1.66433
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.31000   18.60000  -0.29000   -1.55914
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.77730   11.76890   0.00840    0.07137
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.46910   10.47270  -0.00360   -0.03438
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.16270   10.14850   0.01420    0.13992
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.95340    8.94520   0.00820    0.09167
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.54420    8.53810   0.00610    0.07144
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.45960    8.44710   0.01250    0.14798
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.48790    8.50150  -0.01360   -0.15997
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.79310    2.80150  -0.00840   -0.29984
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40530    0.40670  -0.00140   -0.34423
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.31060   12.34430  -0.03370   -0.27300
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92450    0.92770  -0.00320   -0.34494
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.48530    7.50680  -0.02150   -0.28641
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06940    2.07630  -0.00690   -0.33232
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29770    0.29870  -0.00100   -0.33478
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.17640    9.20260  -0.02620   -0.28470
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33560    0.33560   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63860   13.63850   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.66000    2.73000  -0.07000   -2.56410
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.09000   12.37000  -0.28000   -2.26354
宏利臺灣股息收益基金                                             28.90000   28.45000   0.45000    1.58172
宏利澳幣保本基金                                                 12.04680   12.04940  -0.00260   -0.02158
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.95000    9.88000   0.07000    0.70850
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.57000   11.65000  -0.08000   -0.68670
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.17000   11.33000  -0.16000   -1.41218
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.09000   10.21000  -0.12000   -1.17532
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.80000   11.95000  -0.15000   -1.25523
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.24760   10.19150   0.05610    0.55046
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.49210    9.51890  -0.02680   -0.28155
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.87810    8.88410  -0.00600   -0.06754
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.56000   10.56710  -0.00710   -0.06719
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
貝萊德新台幣基金                                                 12.93160   12.93150   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   27.11000   26.90000   0.21000    0.78067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19730   11.20100  -0.00370   -0.03303
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.81380    9.85000  -0.03620   -0.36751
保德信大中華基金-人民幣                                           9.84000   10.00000  -0.16000   -1.60000
保德信大中華基金-美元                                             9.73000    9.96000  -0.23000   -2.30924
保德信大中華基金-新台幣                                          28.83000   29.42000  -0.59000   -2.00544
保德信中小型股基金                                               48.91000   48.60000   0.31000    0.63786
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.30000    9.46000  -0.16000   -1.69133
保德信中國中小基金-美元                                           8.97000    9.18000  -0.21000   -2.28758
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.62000    8.80000  -0.18000   -2.04545
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.17230    9.25950  -0.08720   -0.94174
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.23600    9.31630  -0.08030   -0.86193
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.30410    9.38880  -0.08470   -0.90214
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.01880   10.10990  -0.09110   -0.90110
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.79000    9.00000  -0.21000   -2.33333
保德信中國品牌基金-美元                                           8.77000    8.97000  -0.20000   -2.22965
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.51000    9.73000  -0.22000   -2.26105
保德信台商全方位基金                                             36.97000   36.59000   0.38000    1.03854
保德信全球中小基金                                               30.49000   30.38000   0.11000    0.36208
保德信全球消費商機基金                                           18.35000   18.27000   0.08000    0.43788
保德信全球基礎建設基金                                           12.50000   12.49000   0.01000    0.08006
保德信全球資源基金                                                8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.78000   33.67000   0.11000    0.32670
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.80170    9.82200  -0.02030   -0.20668
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.58270   10.60420  -0.02150   -0.20275
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.25730    9.25620   0.00110    0.01188
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.98030    9.97900   0.00130    0.01303
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25560    8.25980  -0.00420   -0.05085
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84150   10.84710  -0.00560   -0.05163
保德信亞太基金                                                   21.51000   21.89000  -0.38000   -1.73595
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50590    8.51280  -0.00690   -0.08105
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.22390   11.23300  -0.00910   -0.08101
保德信店頭市場基金                                               35.65000   35.35000   0.30000    0.84866
保德信拉丁美洲基金                                                7.02000    7.02000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                 30.50000   30.34000   0.16000    0.52736
保德信金滿意基金                                                 44.44000   44.03000   0.41000    0.93118
保德信科技島基金                                                 27.56000   27.27000   0.29000    1.06344
保德信高成長基金                                                 96.62000   95.91000   0.71000    0.74028
保德信第一基金                                                   27.50000   27.22000   0.28000    1.02866
保德信貨幣市場基金                                               15.76390   15.76370   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60370   10.60520  -0.00150   -0.01414
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.72520   10.70360   0.02160    0.20180
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85420   10.85790  -0.00370   -0.03408
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.27950   10.26090   0.01860    0.18127
保德信新世紀基金                                                 10.59000   10.47000   0.12000    1.14613
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.10420    8.12060  -0.01640   -0.20196
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.89700   10.91900  -0.02200   -0.20148
保德信新興趨勢組合基金                                           11.25000   11.37000  -0.12000   -1.05541
保德信瑞騰基金                                                   15.54270   15.54230   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.78540    9.79170  -0.00630   -0.06434
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.01390   10.02080  -0.00690   -0.06886
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.72590    9.72670  -0.00080   -0.00822
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.83700    9.83760  -0.00060   -0.00610
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.97760    9.99050  -0.01290   -0.12912
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.97770    9.99070  -0.01300   -0.13012
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80500    9.82570  -0.02070   -0.21067
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80770    9.82840  -0.02070   -0.21061
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.09430   10.10460  -0.01030   -0.10193
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.14240   10.15570  -0.01330   -0.13096
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.14190   10.15540  -0.01350   -0.13293
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.00110   10.02250  -0.02140   -0.21352
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.00110   10.02250  -0.02140   -0.21352
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.74770    9.75970  -0.01200   -0.12295
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.57180    9.59150  -0.01970   -0.20539
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95140    1.96140  -0.01000   -0.50984
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65700    2.65760  -0.00060   -0.02258
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29360    0.29620  -0.00260   -0.87779
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43400    0.43600  -0.00200   -0.45872
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.39650    8.46340  -0.06690   -0.79046
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.64390   11.68240  -0.03850   -0.32956
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.49970    9.54340  -0.04370   -0.45791
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.62750   11.64710  -0.01960   -0.16828
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.60740    8.68630  -0.07890   -0.90833
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.55600   10.61070  -0.05470   -0.51552
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.18970   10.20980  -0.02010   -0.19687
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11230   10.12610  -0.01380   -0.13628
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.10620   10.11320  -0.00700   -0.06922
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.66730   10.67470  -0.00740   -0.06932
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01760   10.01950  -0.00190   -0.01896
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81740    9.82580  -0.00840   -0.08549
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.12140   10.13000  -0.00860   -0.08490
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.79470    9.79660  -0.00190   -0.01939
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99350    9.99820  -0.00470   -0.04701
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.71050   10.72520  -0.01470   -0.13706
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.27750    6.32190  -0.04440   -0.70232
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.77610   10.78790  -0.01180   -0.10938
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64710   11.64700   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.48000   20.36000   0.12000    0.58939
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4666.220004638.65000  27.57000    0.59435
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.28130   10.38590  -0.10460   -1.00713
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.30230   11.43320  -0.13090   -1.14491
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.54480   10.66910  -0.12430   -1.16505
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.14590    9.23900  -0.09310   -1.00768
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.57570    9.68660  -0.11090   -1.14488
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.38450    9.49510  -0.11060   -1.16481
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.48230   10.58890  -0.10660   -1.00671
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.03720   11.16500  -0.12780   -1.14465
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.97810   11.10750  -0.12940   -1.16498
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.56000    6.61000  -0.05000   -0.75643
柏瑞巨人基金                                                     13.35000   13.23000   0.12000    0.90703
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65120   13.65110   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.22000   16.30000  -0.08000   -0.49080
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.51240   12.53650  -0.02410   -0.19224
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.81540   10.83620  -0.02080   -0.19195
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.07790   12.09860  -0.02070   -0.17109
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.72900   11.73940  -0.01040   -0.08859
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.76660   11.78140  -0.01480   -0.12562
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.26900   10.25730   0.01170    0.11407
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.12890   10.12550   0.00340    0.03358
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01460   10.01350   0.00110    0.01099
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.09550   10.09370   0.00180    0.01783
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02310   10.01170   0.01140    0.11387
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.81950    9.81620   0.00330    0.03362
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.77120    9.77010   0.00110    0.01126
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.85260    9.85090   0.00170    0.01726
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.24990   10.23820   0.01170    0.11428
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.12880   10.12540   0.00340    0.03358
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01460   10.01350   0.00110    0.01099
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.09560   10.09380   0.00180    0.01783
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02310   10.01170   0.01140    0.11387
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.81960    9.81630   0.00330    0.03362
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.77120    9.77010   0.00110    0.01126
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.85270    9.85100   0.00170    0.01726
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.66490   10.67160  -0.00670   -0.06278
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.84770   11.86340  -0.01570   -0.13234
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.25790   11.27530  -0.01740   -0.15432
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.05250    9.05820  -0.00570   -0.06293
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.74670    9.75960  -0.01290   -0.13218
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.61180    9.62660  -0.01480   -0.15374
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.37780   10.38430  -0.00650   -0.06259
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03150   11.04610  -0.01460   -0.13217
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.87630   10.89320  -0.01690   -0.15514
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.05270    9.05840  -0.00570   -0.06293
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.74710    9.76000  -0.01290   -0.13217
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.61220    9.62700  -0.01480   -0.15373
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.12000   13.32000  -0.20000   -1.50150
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.04000   14.28000  -0.24000   -1.68067
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.22000    9.38000  -0.16000   -1.70576
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.65000    8.78000  -0.13000   -1.48064
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.65000    9.81000  -0.16000   -1.63099
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.42000   11.59000  -0.17000   -1.46678
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.56000   11.75000  -0.19000   -1.61702
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.79000   11.99000  -0.20000   -1.66806
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.24000   13.52000  -0.28000   -2.07101
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.38000   13.62000  -0.24000   -1.76211
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.38720   11.36850   0.01870    0.16449
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46050    7.44830   0.01220    0.16380
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.46990   11.47750  -0.00760   -0.06622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.12670   11.14090  -0.01420   -0.12746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.24720   10.26330  -0.01610   -0.15687
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.40690    8.41250  -0.00560   -0.06657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.45610    9.46820  -0.01210   -0.12780
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.48120    9.49610  -0.01490   -0.15691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.70330   10.71690  -0.01360   -0.12690
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.07260   10.07930  -0.00670   -0.06647
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.23050   10.24660  -0.01610   -0.15713
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.79660    9.80910  -0.01250   -0.12743
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08370    9.08970  -0.00600   -0.06601
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93390    8.94340  -0.00950   -0.10622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.50550    9.52040  -0.01490   -0.15651
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.99710   12.05280  -0.05570   -0.46213
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.45350   11.51540  -0.06190   -0.53754
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.87770   10.94030  -0.06260   -0.57220
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.15290    7.18610  -0.03320   -0.46200
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.95100    8.99940  -0.04840   -0.53781
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.56140    9.61650  -0.05510   -0.57297
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.31290   10.36070  -0.04780   -0.46136
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.89500   10.95770  -0.06270   -0.57220
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.68720    9.73960  -0.05240   -0.53801
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.12150    9.16380  -0.04230   -0.46160
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.76510    9.82130  -0.05620   -0.57223
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.16930   11.16300   0.00630    0.05644
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.73720   11.73840  -0.00120   -0.01022
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.76890   10.77240  -0.00350   -0.03249
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.13300    9.12780   0.00520    0.05697
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.66310    9.66420  -0.00110   -0.01138
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.65600    9.65910  -0.00310   -0.03209
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.06290   11.06410  -0.00120   -0.01085
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.96550    9.95990   0.00560    0.05623
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.26120   10.26450  -0.00330   -0.03215
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.49900    9.49360   0.00540    0.05688
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.28640    9.28120   0.00520    0.05603
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.88290    9.88400  -0.00110   -0.01113
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.41800    9.42100  -0.00300   -0.03184
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.38000   18.44000  -0.06000   -0.32538
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.20000   17.25000  -0.05000   -0.28986
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.93570   12.94920  -0.01350   -0.10425
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.16020   10.16590  -0.00570   -0.05607
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.79730   11.80660  -0.00930   -0.07877
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.19190   10.20370  -0.01180   -0.11564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.95000   14.83000   0.12000    0.80917
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.42000   24.85000  -0.43000   -1.73038
國泰大中華基金                                                   21.37000   21.13000   0.24000    1.13583
國泰小龍基金                                                     16.09000   15.96000   0.13000    0.81454
國泰中小成長基金                                                 46.22000   45.86000   0.36000    0.78500
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.18040    4.25140  -0.07100   -1.67004
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     18.64000   19.08000  -0.44000   -2.30608
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.70220    0.72010  -0.01790   -2.48577
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.66370    0.68060  -0.01690   -2.48310
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.20330    2.19190   0.01140    0.52010
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.64370    9.65960  -0.01590   -0.16460
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.18750    8.24420  -0.05670   -0.68776
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31580    0.31680  -0.00100   -0.31566
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.48300   11.48200   0.00100    0.00871
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.66500    1.67880  -0.01380   -0.82202
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.92140    9.93220  -0.01080   -0.10874
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32830    0.32930  -0.00100   -0.30367
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.40180    4.47930  -0.07750   -1.73018
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.62000   20.09000  -0.47000   -2.33947
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.63420    0.65080  -0.01660   -2.55071
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.24970    3.30300  -0.05330   -1.61368
國泰中港台基金台幣級別                                           14.49000   14.82000  -0.33000   -2.22672
國泰中港台基金美元級別                                            0.47400    0.48580  -0.01180   -2.42898
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.59000   27.58000   0.01000    0.03626
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.59000   12.58000   0.01000    0.07949
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.11000   36.15000  -0.04000   -0.11065
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.30820   10.28510   0.02310    0.22460
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.30840   10.28530   0.02310    0.22459
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.30870   10.28550   0.02320    0.22556
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33560    0.33560   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33570    0.33560   0.00010    0.02980
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33570    0.33560   0.00010    0.02980
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40910   12.40900   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.78000   28.57000   0.21000    0.73504
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.46770    2.45380   0.01390    0.56647
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35890    0.35990  -0.00100   -0.27785
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.49010    0.48850   0.00160    0.32753
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.49000   13.43000   0.06000    0.44676
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46730    0.46640   0.00090    0.19297
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.91000    5.93000  -0.02000   -0.33727
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18980    0.19070  -0.00090   -0.47195
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41270    0.41320  -0.00050   -0.12101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37310    0.37440  -0.00130   -0.34722
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43720    0.43780  -0.00060   -0.13705
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50700    0.50460   0.00240    0.47562
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.76000   20.66000   0.10000    0.48403
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.01000   21.84000   0.17000    0.77839
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.52240    2.52040   0.00200    0.07935
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.30580   11.37320  -0.06740   -0.59262
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.16700   10.27030  -0.10330   -1.00581
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36780    0.37060  -0.00280   -0.75553
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33080    0.33470  -0.00390   -1.16522
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49900    0.49980  -0.00080   -0.16006
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.85000   11.93000  -0.08000   -0.67058
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39890    0.40260  -0.00370   -0.91903
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.80000   18.86000  -0.06000   -0.31813
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61260    0.61590  -0.00330   -0.53580
國泰科技生化基金                                                 37.50000   37.01000   0.49000    1.32397
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.95000   26.88000   0.07000    0.26042
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.85340   38.72500   0.12840    0.33157
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.76750   19.78240  -0.01490   -0.07532
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.94860   18.90640   0.04220    0.22320
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.06160   39.95980   0.10180    0.25476
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.65480   40.60940   0.04540    0.11180
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.02320   42.91870   0.10450    0.24348
國泰紐幣2021保本基金                                             12.10950   12.10790   0.00160    0.01321
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.39280   12.39330  -0.00050   -0.00403
國泰紐幣保本基金                                                 12.38950   12.38930   0.00020    0.00161
國泰高科技基金                                                   13.76000   13.61000   0.15000    1.10213
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.88000   24.58000   0.30000    1.22050
國泰國泰基金台幣級別                                             24.88000   24.58000   0.30000    1.22050
國泰富時中國A50基金                                              17.56000   17.93000  -0.37000   -2.06358
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33580    0.33620  -0.00040   -0.11898
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46530    0.46320   0.00210    0.45337
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36930    0.36820   0.00110    0.29875
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51190    0.50730   0.00460    0.90676
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34920    0.34970  -0.00050   -0.14298
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48390    0.48170   0.00220    0.45672
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.64680   10.65690  -0.01010   -0.09477
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64350    7.69290  -0.04940   -0.64215
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35980    0.36020  -0.00040   -0.11105
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25630    0.25800  -0.00170   -0.65891
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.24320    2.23310   0.01010    0.45229
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.96330    9.98040  -0.01710   -0.17134
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32380    0.32500  -0.00120   -0.36923
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     40.13930   39.99110   0.14820    0.37058
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.02000   19.58000  -0.56000   -2.86006
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.94000   12.12000  -0.18000   -1.48515
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38950    0.39610  -0.00660   -1.66625
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.28440    2.27070   0.01370    0.60334
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.50530    1.50440   0.00090    0.05982
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34240    0.34320  -0.00080   -0.23310
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36860    0.36940  -0.00080   -0.21657
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22790    0.22970  -0.00180   -0.78363
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.51180   10.53260  -0.02080   -0.19748
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.79710    6.84750  -0.05040   -0.73604
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.66000   13.78000  -0.12000   -0.87083
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.29000   36.65000   0.64000    1.74625
國泰價值卓越基金                                                 16.28000   16.11000   0.17000    1.05525
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.09000   11.13000  -0.04000   -0.35939
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38000    0.38230  -0.00230   -0.60162
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.79480   38.69720   0.09760    0.25221
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.53000   20.28000   0.25000    1.23274
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.57000   19.81000  -0.24000   -1.21151
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.76000   19.60000   0.16000    0.81633
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09400   12.09770  -0.00370   -0.03058
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39650    0.39690  -0.00040   -0.10078
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.64430    9.62390   0.02040    0.21197
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.27740    8.28000  -0.00260   -0.03140
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.71970   10.69680   0.02290    0.21408
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.30650    9.30950  -0.00300   -0.03223
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16960   11.16890   0.00070    0.00627
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.80070    9.79670   0.00400    0.04083
第一金大中華基金                                                 28.52000   28.26000   0.26000    0.92003
第一金小型精選基金                                               40.64000   40.33000   0.31000    0.76866
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.56000   13.71000  -0.15000   -1.09409
第一金中國世紀基金-美元                                           8.47180    8.61410  -0.14230   -1.65194
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.47260    8.61490  -0.14230   -1.65179
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.91000   10.06000  -0.15000   -1.49105
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.91000   10.05000  -0.14000   -1.39303
第一金中概平衡基金                                               26.86000   26.70000   0.16000    0.59925
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24720   15.24700   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.80800  177.80600   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.97850    9.97300   0.00550    0.05515
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.97850    9.97300   0.00550    0.05515
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.11380   14.02740   0.08640    0.61594
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.11420   14.02790   0.08630    0.61520
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.48000   13.37000   0.11000    0.82274
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.49000   13.38000   0.11000    0.82212
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.83320    9.84900  -0.01580   -0.16042
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.83660    9.85230  -0.01570   -0.15935
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.48230    9.48790  -0.00560   -0.05902
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.50710    9.51270  -0.00560   -0.05887
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.30890   10.32610  -0.01720   -0.16657
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.95130    9.95720  -0.00590   -0.05925
第一金全球大趨勢基金                                             23.51000   23.53000  -0.02000   -0.08500
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.23690    8.26060  -0.02370   -0.28690
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85750    5.87440  -0.01690   -0.28769
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.50640    9.49550   0.01090    0.11479
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.50750    9.49660   0.01090    0.11478
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.86860    9.85730   0.01130    0.11464
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.86990    9.85860   0.01130    0.11462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63740    8.62910   0.00830    0.09619
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.20810   10.19830   0.00980    0.09609
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69120    9.69220  -0.00100   -0.01032
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69030    9.69130  -0.00100   -0.01032
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.96980    7.97540  -0.00560   -0.07022
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.84380    8.84340   0.00040    0.00452
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.84420    8.84380   0.00040    0.00452
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.18650   11.18700  -0.00050   -0.00447
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.18740   11.18790  -0.00050   -0.00447
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00020   10.00720  -0.00700   -0.06995
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.79340   14.79280   0.00060    0.00406
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.92770   14.01470  -0.08700   -0.62078
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.94510   14.03220  -0.08710   -0.62072
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.07000   13.13000  -0.06000   -0.45697
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.10000   13.15000  -0.05000   -0.38023
第一金亞洲科技基金                                               19.44000   19.72000  -0.28000   -1.41988
第一金亞洲新興市場基金                                           13.45000   13.63000  -0.18000   -1.32062
第一金店頭市場基金                                               10.26000   10.14000   0.12000    1.18343
第一金創新趨勢基金                                               26.02000   25.87000   0.15000    0.57982
第一金電子基金                                                   36.08000   35.83000   0.25000    0.69774
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.94000   20.76000   0.18000    0.86705
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.89000   19.06000  -0.17000   -0.89192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.23000    9.40000  -0.17000   -1.80851
統一大中華中小基金(美元)                                          8.49000    8.70000  -0.21000   -2.41379
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.48000   12.76000  -0.28000   -2.19436
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
統一大滿貫基金-A類型                                             36.41000   36.28000   0.13000    0.35832
統一大滿貫基金-I類型                                             36.41000   36.28000   0.13000    0.35832
統一大龍印基金                                                   15.34000   15.55000  -0.21000   -1.35048
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.99000    9.15000  -0.16000   -1.74863
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.15000   10.32000  -0.17000   -1.64729
統一中小基金                                                     28.03000   28.10000  -0.07000   -0.24911
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.84750    9.82460   0.02290    0.23309
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.23440    9.24970  -0.01530   -0.16541
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94080    8.94610  -0.00530   -0.05924
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.64050   11.61340   0.02710    0.23335
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.84290   10.86100  -0.01810   -0.16665
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.49520   10.50150  -0.00630   -0.05999
統一台灣動力基金                                                 18.74000   18.72000   0.02000    0.10684
統一全天候基金-A類型                                            117.17000  116.17000   1.00000    0.86081
統一全天候基金-I類型                                            117.17000  116.17000   1.00000    0.86081
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.05640    9.04360   0.01280    0.14154
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.79820    8.82090  -0.02270   -0.25734
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.76060    8.77570  -0.01510   -0.17207
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.33270    9.31950   0.01320    0.14164
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.06640    9.08980  -0.02340   -0.25743
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.02770    9.04330  -0.01560   -0.17250
統一全球債券組合基金                                             11.98610   11.98980  -0.00370   -0.03086
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.08000   15.89000   0.19000    1.19572
統一全球新科技基金(美元)                                         15.23000   15.13000   0.10000    0.66094
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.52000   14.39000   0.13000    0.90341
統一亞太基金                                                     26.41000   26.76000  -0.35000   -1.30792
統一亞洲大金磚基金                                               12.83000   12.96000  -0.13000   -1.00309
統一奔騰基金                                                     64.01000   63.76000   0.25000    0.39210
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65550   16.65530   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.73000   10.94000  -0.21000   -1.91956
統一強漢基金(美元)                                                9.73000    9.97000  -0.24000   -2.40722
統一強漢基金(新台幣)                                             25.46000   26.03000  -0.57000   -2.18978
統一統信基金                                                     34.29000   34.05000   0.24000    0.70485
統一黑馬基金                                                     64.02000   63.85000   0.17000    0.26625
統一新亞洲科技能源基金                                           18.85000   19.02000  -0.17000   -0.89380
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05740    8.05800  -0.00060   -0.00745
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.19200   10.19280  -0.00080   -0.00785
統一經建基金                                                     49.58000   49.20000   0.38000    0.77236
統一龍馬基金                                                     75.22000   74.27000   0.95000    1.27912
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.14000   23.91000   0.23000    0.96194
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.55000   50.19000   0.36000    0.71727
野村中國機會基金                                                 13.45000   13.73000  -0.28000   -2.03933
野村巴西基金                                                      5.57000    5.54000   0.03000    0.54152
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.20000   12.29000  -0.09000   -0.73230
野村台灣高股息基金                                               23.79000   23.63000   0.16000    0.67711
野村台灣運籌基金                                                 38.64000   38.48000   0.16000    0.41580
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.56690    9.57780  -0.01090   -0.11380
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.51600    9.53140  -0.01540   -0.16157
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.57200    9.58600  -0.01400   -0.14605
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.77410    9.78520  -0.01110   -0.11344
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.67410    9.68970  -0.01560   -0.16100
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.64090    9.65500  -0.01410   -0.14604
野村平衡基金                                                     19.95000   19.86000   0.09000    0.45317
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
野村全球生技醫療基金                                             18.02000   17.90000   0.12000    0.67039
野村全球品牌基金                                                 28.18000   28.11000   0.07000    0.24902
野村全球氣候變遷基金                                              8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.23000   13.25000  -0.02000   -0.15094
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.77000   19.80000  -0.03000   -0.15152
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.46000   12.48000  -0.02000   -0.16026
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.05890   10.00000   0.05890    0.58900
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.46290   10.47740  -0.01450   -0.13839
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37020   10.37810  -0.00790   -0.07612
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63760    9.63110   0.00650    0.06749
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37900    9.37520   0.00380    0.04053
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.96510    8.95220   0.01290    0.14410
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.25690   11.24950   0.00740    0.06578
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.74430   10.73990   0.00440    0.04097
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.32890   10.31430   0.01460    0.14155
野村成長基金                                                     29.75000   29.55000   0.20000    0.67682
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.01880    9.12260  -0.10380   -1.13783
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.01460    9.12500  -0.11040   -1.20986
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.16330    9.25860  -0.09530   -1.02931
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.42630    9.53460  -0.10830   -1.13586
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.33560    9.44980  -0.11420   -1.20849
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.49230    9.59110  -0.09880   -1.03012
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.73000    8.90000  -0.17000   -1.91011
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.50000   12.74000  -0.24000   -1.88383
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.55350    9.58980  -0.03630   -0.37853
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.60070    9.64450  -0.04380   -0.45414
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.69510    9.72350  -0.02840   -0.29208
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.05060   10.09290  -0.04230   -0.41911
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.01890   10.06470  -0.04580   -0.45506
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.12390   10.15350  -0.02960   -0.29153
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.70530    8.72930  -0.02400   -0.27494
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.30870    9.33860  -0.02990   -0.32018
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.16400    9.19960  -0.03560   -0.38697
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.19080   13.22720  -0.03640   -0.27519
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.21720   12.25690  -0.03970   -0.32390
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.95100    9.98970  -0.03870   -0.38740
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25690   10.25000   0.00690    0.06732
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.90310    9.89860   0.00450    0.04546
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.45060    9.43740   0.01320    0.13987
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.21910   11.20340   0.01570    0.14014
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.15930   10.16880  -0.00950   -0.09342
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.22260   11.24230  -0.01970   -0.17523
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.72160   10.74410  -0.02250   -0.20942
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.49160   10.50140  -0.00980   -0.09332
野村泰國基金                                                     41.55000   42.04000  -0.49000   -1.16556
野村高科技基金                                                   12.41000   12.30000   0.11000    0.89431
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.21420   10.21340   0.00080    0.00783
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.41030   10.41880  -0.00850   -0.08158
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.59250   10.57980   0.01270    0.12004
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.75090    9.76830  -0.01740   -0.17813
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66090    9.66090   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.55160    9.56350  -0.01190   -0.12443
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.93440   11.94340  -0.00900   -0.07536
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.04710   13.02000   0.02710    0.20814
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.86190   10.88130  -0.01940   -0.17829
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.76810   10.76810   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89400   10.90790  -0.01390   -0.12743
野村貨幣市場基金                                                 16.26270   16.26250   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.95000   16.11000  -0.16000   -0.99317
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.06970   10.07350  -0.00380   -0.03772
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.96370   10.01900  -0.05530   -0.55195
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.95110    9.98650  -0.03540   -0.35448
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.84990    9.84600   0.00390    0.03961
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.80020    9.80590  -0.00570   -0.05813
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80160    9.80320  -0.00160   -0.01632
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.84990    9.84600   0.00390    0.03961
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.80020    9.80590  -0.00570   -0.05813
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80160    9.80320  -0.00160   -0.01632
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.05900   10.09740  -0.03840   -0.38030
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.00240   10.05360  -0.05120   -0.50927
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.99010   10.03120  -0.04110   -0.40972
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.05900   10.09730  -0.03830   -0.37931
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.00240   10.05360  -0.05120   -0.50927
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.99010   10.03120  -0.04110   -0.40972
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.10890   10.11310  -0.00420   -0.04153
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.99410    7.99840  -0.00430   -0.05376
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80530   11.81180  -0.00650   -0.05503
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.63000    7.73000  -0.10000   -1.29366
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.39000    9.50000  -0.11000   -1.15789
野村精選貨幣市場基金                                             12.07700   12.07700   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.51000   12.58000  -0.07000   -0.55644
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.58000   11.68000  -0.10000   -0.85616
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.31000   11.42000  -0.11000   -0.96322
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.07000    8.19000  -0.12000   -1.46520
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.44000   11.61000  -0.17000   -1.46425
野村積極成長基金                                                 12.55000   12.47000   0.08000    0.64154
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.34000   35.26000   0.08000    0.22689
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.28310   10.27040   0.01270    0.12366
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.63210    8.62310   0.00900    0.10437
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.95790    7.95270   0.00520    0.06539
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88720    7.87590   0.01130    0.14348
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.65320   11.64220   0.01100    0.09448
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50420   10.49740   0.00680    0.06478
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.44290   10.42790   0.01500    0.14384
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
野村環球基金-人民幣計價                                          16.11000   16.01000   0.10000    0.62461
野村環球基金-美元計價                                            12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.50000   17.39000   0.11000    0.63255
野村鴻利基金                                                     23.05000   23.00000   0.05000    0.21739
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85690   16.85680   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.01000   20.90000   0.11000    0.52632
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.95000   14.06000  -0.11000   -0.78236
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.83000   14.91000  -0.08000   -0.53655
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.15340   10.15150   0.00190    0.01872
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.32150   13.31930   0.00220    0.01652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.68040    9.71730  -0.03690   -0.37974
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.66140    9.70110  -0.03970   -0.40923
凱基台商天下基金                                                 13.40000   13.53000  -0.13000   -0.96083
凱基台灣精五門基金                                               21.08000   20.84000   0.24000    1.15163
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.75750   10.77930  -0.02180   -0.20224
凱基亞太高股息基金                                               12.89000   12.97000  -0.08000   -0.61681
凱基亞洲四金磚基金                                               17.20000   17.43000  -0.23000   -1.31956
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.95000   14.07000  -0.12000   -0.85288
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.65510   12.79950  -0.14440   -1.12817
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.42000   12.53000  -0.11000   -0.87789
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54060   11.54040   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.74000   27.53000   0.21000    0.76280
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.25000   21.97000   0.28000    1.27447
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.65490   21.42270   0.23220    1.08390
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.93000   18.08000  -0.15000   -0.82965
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.20520   17.38580  -0.18060   -1.03878
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.72000    7.80000  -0.08000   -1.02564
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.87060   11.88790  -0.01730   -0.14553
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.71080   11.68140   0.02940    0.25168
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.95000   11.90000   0.05000    0.42017
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.22000   13.18000   0.04000    0.30349
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.01080   12.99740   0.01340    0.10310
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.68000   13.89000  -0.21000   -1.51188
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.38000   34.35000   1.03000    2.99854
富邦NASDAQ-100基金                                               30.93000   30.45000   0.48000    1.57635
富邦上証180基金                                                  27.00000   27.55000  -0.55000   -1.99637
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20200    0.20680  -0.00480   -2.32108
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.20000    6.33000  -0.13000   -2.05371
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.05000    7.96000   0.09000    1.13065
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.73000   34.29000  -0.56000   -1.63313
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.46150   11.55920  -0.09770   -0.84521
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.57880   10.69360  -0.11480   -1.07354
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.12240   10.26530  -0.14290   -1.39207
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.04400   10.12960  -0.08560   -0.84505
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.19640    9.29620  -0.09980   -1.07356
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.80700    8.93140  -0.12440   -1.39284
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.25940   20.42910  -0.16970   -0.83068
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.32170   11.32070   0.00100    0.00883
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.29680   10.35910  -0.06230   -0.60140
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.88890   12.89520  -0.00630   -0.04886
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89600    1.89910  -0.00310   -0.16324
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.44750    9.45220  -0.00470   -0.04972
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43760    1.43990  -0.00230   -0.15973
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.73090   11.72320   0.00770    0.06568
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.70730    1.71170  -0.00440   -0.25705
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.15530   10.14870   0.00660    0.06503
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49680    1.50070  -0.00390   -0.25988
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.54000   14.45000   0.09000    0.62284
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.54000   23.84000  -0.30000   -1.25839
富邦日本東証基金                                                 22.32000   22.42000  -0.10000   -0.44603
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  44.06000   43.65000   0.41000    0.93929
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.63000   49.31000   0.32000    0.64896
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.07000   52.60000   0.47000    0.89354
富邦台灣心基金                                                   23.53000   23.40000   0.13000    0.55556
富邦台灣釆吉50基金                                               49.45000   49.02000   0.43000    0.87719
富邦台灣科技指數基金                                             55.48000   54.98000   0.50000    0.90942
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.22750   41.13860   0.08890    0.21610
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.44050   41.35050   0.09000    0.21765
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29330    0.29570  -0.00240   -0.81163
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.52170    2.50130   0.02040    0.81558
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33820    0.33860  -0.00040   -0.11813
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.50850   10.52690  -0.01840   -0.17479
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.19100    2.17340   0.01760    0.80979
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32440    0.32480  -0.00040   -0.12315
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.07020    9.08610  -0.01590   -0.17499
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.33000   24.45000  -0.12000   -0.49080
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.08000   13.97000   0.11000    0.78740
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.11000   32.53000  -0.42000   -1.29112
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63650   15.63630   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.99930   39.99950  -0.00020   -0.00050
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99890   39.99950  -0.00060   -0.00150
富邦長紅基金                                                     67.64000   67.18000   0.46000    0.68473
富邦科技基金                                                     26.23000   26.10000   0.13000    0.49808
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.25450   40.16500   0.08950    0.22283
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.41020   39.27170   0.13850    0.35267
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.95680   38.82910   0.12770    0.32888
富邦恒生國企ETF基金                                              20.11000   20.14000  -0.03000   -0.14896
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.25000   14.24000   0.01000    0.07022
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.45000   27.42000   0.03000    0.10941
富邦高成長基金                                                   25.80000   25.61000   0.19000    0.74190
富邦基金                                                         14.25000   14.12000   0.13000    0.92068
富邦深証100基金                                                   8.95000    9.23000  -0.28000   -3.03359
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.86000   21.08000  -0.22000   -1.04364
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41010    0.40990   0.00020    0.04879
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.27020   12.27810  -0.00790   -0.06434
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.52410    9.53030  -0.00620   -0.06506
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30540    0.30520   0.00020    0.06553
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.87260    8.87840  -0.00580   -0.06533
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.50250    9.53470  -0.03220   -0.33771
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.98330    9.99560  -0.01230   -0.12305
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.43060    9.46250  -0.03190   -0.33712
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.89450    9.90670  -0.01220   -0.12315
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.72000   20.55000   0.17000    0.82725
富邦精準基金                                                     48.71000   48.54000   0.17000    0.35023
富邦精銳中小基金                                                 12.24000   12.18000   0.06000    0.49261
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.05000   20.04000   0.01000    0.04990
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.19000   22.03000   0.16000    0.72628
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.41000    7.48000  -0.07000   -0.93583
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.11000   15.84000   0.27000    1.70455
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.81000   19.75000   0.06000    0.30380
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.50220   10.51000  -0.00780   -0.07422
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.33390   10.45220  -0.11830   -1.13182
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.42940   10.52190  -0.09250   -0.87912
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.23600   10.24360  -0.00760   -0.07419
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.02590   10.14070  -0.11480   -1.13207
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.10030   10.18990  -0.08960   -0.87930
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 31.36000   31.12000   0.24000    0.77121
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.74550    8.83750  -0.09200   -1.04102
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.21650    9.31240  -0.09590   -1.02981
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.95680    9.05170  -0.09490   -1.04842
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.73580    9.77340  -0.03760   -0.38472
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.67720    9.71640  -0.03920   -0.40344
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.40650    9.44470  -0.03820   -0.40446
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.47570    9.51420  -0.03850   -0.40466
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.51200    8.55910  -0.04710   -0.55029
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47570    9.52500  -0.04930   -0.51759
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.97500    9.02470  -0.04970   -0.55071
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.57880   10.58500  -0.00620   -0.05857
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.26780   10.27570  -0.00790   -0.07688
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.79730    9.80510  -0.00780   -0.07955
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.09500    9.14400  -0.04900   -0.53587
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.62450    9.63170  -0.00720   -0.07475
富達卓越領航全球組合基金                                         15.28000   15.37000  -0.09000   -0.58556
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.72310    8.78360  -0.06050   -0.68878
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36680    9.42920  -0.06240   -0.66177
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.06780    9.12980  -0.06200   -0.67909
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.92880    9.94800  -0.01920   -0.19300
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.82250    9.84380  -0.02130   -0.21638
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.54550    9.56700  -0.02150   -0.22473
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15510    9.21700  -0.06190   -0.67159
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.61160    9.63250  -0.02090   -0.21697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.76000    9.87000  -0.11000   -1.11449
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.46000   10.66000  -0.20000   -1.87617
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.14000    9.30000  -0.16000   -1.72043
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.34000    8.38000  -0.04000   -0.47733
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.55000    9.67000  -0.12000   -1.24095
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.28000    9.39000  -0.11000   -1.17146
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.70490    9.69930   0.00560    0.05774
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.15540    9.17790  -0.02250   -0.24515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76260    8.77550  -0.01290   -0.14700
富蘭克林華美中華基金                                             13.29000   13.49000  -0.20000   -1.48258
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.86000   21.66000   0.20000    0.92336
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.90000   20.79000   0.11000    0.52910
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.12000   11.25000  -0.13000   -1.15556
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.75000   10.85000  -0.10000   -0.92166
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90230    7.91770  -0.01540   -0.19450
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.03070    9.05560  -0.02490   -0.27497
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.70920    9.73600  -0.02680   -0.27527
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.25500    9.27290  -0.01790   -0.19304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.07800   11.07510   0.00290    0.02618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.75100    8.74870   0.00230    0.02629
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.17720    9.17480   0.00240    0.02616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.18720   13.17950   0.00770    0.05842
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.22620   10.22020   0.00600    0.05871
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11650   10.11360   0.00290    0.02867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.67180    7.66960   0.00220    0.02868
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.13930    9.13670   0.00260    0.02846
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.69230   10.67830   0.01400    0.13111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57200    7.56210   0.00990    0.13092
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.03930    9.02750   0.01180    0.13071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41000   10.40840   0.00160    0.01537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71690    7.71570   0.00120    0.01555
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.20000    8.20010  -0.00010   -0.00122
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.20770    9.21500  -0.00730   -0.07922
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.98120    9.98910  -0.00790   -0.07909
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61740   12.61770  -0.00030   -0.00238
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.96000    9.08000  -0.12000   -1.32159
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.15000    9.26000  -0.11000   -1.18790
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.69000    8.57000   0.12000    1.40023
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.15000   11.00000   0.15000    1.36364
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.25970   13.30550  -0.04580   -0.34422
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.64000    9.75000  -0.11000   -1.12821
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
富蘭克林華美第一富基金                                           42.14000   41.78000   0.36000    0.86166
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30070   10.30060   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.33000   14.17000   0.16000    1.12915
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.31000   13.27000   0.04000    0.30143
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.37000   15.29000   0.08000    0.52322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.99180    8.05360  -0.06180   -0.76736
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.94050   11.09230  -0.15180   -1.36852
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.70860    9.68650   0.02210    0.22815
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.13160   11.10610   0.02550    0.22960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.95880    6.96600  -0.00720   -0.10336
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.16110    9.17640  -0.01530   -0.16673
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.25500   10.27210  -0.01710   -0.16647
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.65470   10.66580  -0.01110   -0.10407
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.34000   20.29000   0.05000    0.24643
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.61000   11.60920   0.00080    0.00689
復華人生目標基金                                                 39.52800   39.49530   0.03270    0.08279
復華大中華中小策略基金                                            9.41000    9.65000  -0.24000   -2.48705
復華中小精選基金                                                 79.59000   79.13000   0.46000    0.58132
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.28000    8.41000  -0.13000   -1.54578
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.04000   12.14000  -0.10000   -0.82372
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.09000   11.18000  -0.09000   -0.80501
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.55000   10.72000  -0.17000   -1.58582
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
復華台灣智能基金                                                 12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
復華全方位基金                                                   33.01000   33.00000   0.01000    0.03030
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.70000   13.80000  -0.10000   -0.72464
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.39000   21.50000  -0.11000   -0.51163
復華全球平衡基金-美元                                             9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.32000   20.31000   0.01000    0.04924
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.89000   16.91000  -0.02000   -0.11827
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.15000   16.13000   0.02000    0.12399
復華全球原物料基金                                                9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.58000   13.71000  -0.13000   -0.94821
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45800   11.45590   0.00210    0.01833
復華全球債券基金                                                 13.37780   13.37490   0.00290    0.02168
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.50000   14.46000   0.04000    0.27663
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
復華有利貨幣市場基金                                             13.43310   13.43300   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 12.65000   12.90000  -0.25000   -1.93798
復華亞太成長基金                                                 15.49000   15.64000  -0.15000   -0.95908
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.11000   10.28000  -0.17000   -1.65370
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.64000   10.80000  -0.16000   -1.48148
復華東協世紀基金                                                 12.54000   12.69000  -0.15000   -1.18203
復華南非幣長期收益基金A                                          13.20000   13.30000  -0.10000   -0.75188
復華南非幣長期收益基金B                                           8.24000    8.30000  -0.06000   -0.72289
復華南非幣短期收益基金A                                          13.53000   13.55000  -0.02000   -0.14760
復華南非幣短期收益基金B                                           9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
復華美國新星基金-美元                                            12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
復華恒生基金                                                     20.67000   20.67000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                         30.75000   30.72000   0.03000    0.09766
復華神盾基金                                                     26.88380   26.88300   0.00080    0.00298
復華高成長基金                                                   70.14000   69.82000   0.32000    0.45832
復華高益策略組合基金                                             13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39380   14.39370   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.70000   19.58000   0.12000    0.61287
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.49000   52.27000   0.22000    0.42089
復華復華基金                                                     22.03000   21.92000   0.11000    0.50182
復華華人世紀基金                                                 17.85000   18.28000  -0.43000   -2.35230
復華傳家二號基金                                                 31.43180   31.39470   0.03710    0.11817
復華傳家基金                                                     25.96010   26.01630  -0.05620   -0.21602
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.92000   14.95000  -0.03000   -0.20067
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.58000   11.65000  -0.07000   -0.60086
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.17000   14.24000  -0.07000   -0.49157
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
復華新興人民幣債券基金A                                          11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.31000   19.30000   0.01000    0.05181
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.66000    5.68000  -0.02000   -0.35211
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.45000   12.48000  -0.03000   -0.24038
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.83000   12.86000  -0.03000   -0.23328
復華新興市場短期收益基金                                         10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.12000    9.21000  -0.09000   -0.97720
復華滬深300 A股基金                                              20.17000   20.64000  -0.47000   -2.27713
復華數位經濟基金                                                 62.70000   62.18000   0.52000    0.83628
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.21000   11.45000  -0.24000   -2.09607
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.79430    9.82070  -0.02640   -0.26882
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.63800    9.66200  -0.02400   -0.24840
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.94900    9.97570  -0.02670   -0.26765
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.76000    9.78440  -0.02440   -0.24938
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.72600    9.75490  -0.02890   -0.29626
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.18400   10.19220  -0.00820   -0.08045
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.73620    9.77180  -0.03560   -0.36431
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.19550   10.21080  -0.01530   -0.14984
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.73530    9.77090  -0.03560   -0.36435
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.19810   10.21340  -0.01530   -0.14980
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32780    9.32670   0.00110    0.01179
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.41670    8.45900  -0.04230   -0.50006
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.34660    8.37050  -0.02390   -0.28553
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.60230   11.60070   0.00160    0.01379
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.48900   10.54170  -0.05270   -0.49992
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.52360   10.55370  -0.03010   -0.28521
景順主流基金                                                     19.00000   18.82000   0.18000    0.95643
景順台灣科技基金                                                 33.05000   32.69000   0.36000    1.10125
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 22.47000   22.25000   0.22000    0.98876
景順全球康健基金                                                 19.09000   19.04000   0.05000    0.26261
景順貨幣市場基金                                                 15.93390   15.93380   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     34.91000   34.62000   0.29000    0.83767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.02000   15.00000   0.02000    0.13333
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.97000   13.92000   0.05000    0.35920
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.00000   10.94000   0.06000    0.54845
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.07000   11.03000   0.04000    0.36265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.70790    8.70040   0.00750    0.08620
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.95930    7.99110  -0.03180   -0.39794
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11390   11.10450   0.00940    0.08465
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.13640   10.17700  -0.04060   -0.39894
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.84000    8.00000  -0.16000   -2.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.57000    7.73000  -0.16000   -2.06986
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.05000   11.26000  -0.21000   -1.86501
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.43910    9.46160  -0.02250   -0.23780
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.58130    9.58340  -0.00210   -0.02191
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72600    9.74920  -0.02320   -0.23797
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.87520    9.87730  -0.00210   -0.02126
華南永昌永昌基金                                                 19.54000   19.45000   0.09000    0.46272
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.32450   14.33620  -0.01170   -0.08161
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
華南永昌全球精品基金                                             16.10000   16.13000  -0.03000   -0.18599
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.58000   11.65000  -0.07000   -0.60086
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.79000   13.87000  -0.08000   -0.57678
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.60000   13.65000  -0.05000   -0.36630
華南永昌物聯網精選基金                                           12.37000   12.28000   0.09000    0.73290
華南永昌策略報酬基金                                             10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19980   16.19970   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.57390   24.52120   0.05270    0.21492
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93430   11.93420   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14920   10.15110  -0.00190   -0.01872
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                          9.99590   10.06000  -0.06410   -0.63718
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.80680    9.80840  -0.00160   -0.01631
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.62670    9.68840  -0.06170   -0.63684
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.97550    9.98050  -0.00500   -0.05010
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.76550    9.83130  -0.06580   -0.66929
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.73280    9.73770  -0.00490   -0.05032
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.52160    9.58580  -0.06420   -0.66974
華頓中小型基金                                                   28.15000   27.96000   0.19000    0.67954
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.80770   11.86710  -0.05940   -0.50054
華頓台灣基金                                                     30.46000   30.47000  -0.01000   -0.03282
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51670   11.51650   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.34000   17.34000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44790   13.43870   0.00920    0.06846
華頓全球高收益債券基金B                                           8.33610    8.33050   0.00560    0.06722
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.92000    5.91000   0.01000    0.16920
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.65510    2.70130  -0.04620   -1.71029
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.86040   12.10260  -0.24220   -2.00122
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.38660    0.39530  -0.00870   -2.20086
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.42050   11.48730  -0.06680   -0.58151
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.40350   10.45880  -0.05530   -0.52874
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.14200   10.23170  -0.08970   -0.87669
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.15520    9.23620  -0.08100   -0.87698
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.40350   10.51820  -0.11470   -1.09049
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.43160    9.53900  -0.10740   -1.12590
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.37000   11.57000  -0.20000   -1.72861
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.78000    9.98000  -0.20000   -2.00401
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.55000   10.79000  -0.24000   -2.22428
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.50000    2.49690   0.00310    0.12415
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.06070    2.05450   0.00620    0.30178
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.65970   11.70520  -0.04550   -0.38872
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.46540    9.50230  -0.03690   -0.38833
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36330    0.36470  -0.00140   -0.38388
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30130    0.30280  -0.00150   -0.49538
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.39000    3.44000  -0.05000   -1.45349
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.15000   15.43000  -0.28000   -1.81465
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.12000   24.87000   0.25000    1.00523
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.39000    8.51000  -0.12000   -1.41011
匯豐安富基金                                                     26.09000   25.95000   0.14000    0.53950
匯豐成功基金                                                     41.58000   41.40000   0.18000    0.43478
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.27000   11.36000  -0.09000   -0.79225
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.73000   10.79000  -0.06000   -0.55607
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.40000   11.49000  -0.09000   -0.78329
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.11000   11.20000  -0.09000   -0.80357
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.58530    2.57910   0.00620    0.24039
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.35660    2.35020   0.00640    0.27232
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.51560   11.53860  -0.02300   -0.19933
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.88650    7.90930  -0.02280   -0.28827
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37710    0.37810  -0.00100   -0.26448
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33580    0.33680  -0.00100   -0.29691
匯豐金磚動力基金                                                 14.03000   14.22000  -0.19000   -1.33615
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97880   14.97870   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.99000    5.04000  -0.05000   -0.99206
匯豐新鑽動力基金                                                 11.06000   11.24000  -0.18000   -1.60142
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.50830    5.51810  -0.00980   -0.17760
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.10910    9.11910  -0.01000   -0.10966
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.05000   53.52000   0.53000    0.99028
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.05000   53.52000   0.53000    0.99028
匯豐龍騰電子基金                                                 38.88000   38.52000   0.36000    0.93458
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.25300   12.27230  -0.01930   -0.15726
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.25000   20.11000   0.14000    0.69617
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.55000   10.72000  -0.17000   -1.58582
新光中國成長基金(美元)                                           10.65000   10.85000  -0.20000   -1.84332
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.57000   10.75000  -0.18000   -1.67442
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.55410   10.57210  -0.01800   -0.17026
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.78650    9.82450  -0.03800   -0.38679
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.04170   10.05970  -0.01800   -0.17893
新光台灣富貴基金                                                 23.74000   23.58000   0.16000    0.67854
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.23000   12.29000  -0.06000   -0.48820
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99870    9.98980   0.00890    0.08909
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.72370    9.69470   0.02900    0.29913
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65150    9.64290   0.00860    0.08918
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.37550    9.34760   0.02790    0.29847
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44010   15.44000   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
新光亞洲精選基金-美金                                            22.80000   23.09000  -0.29000   -1.25595
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.99000   23.23000  -0.24000   -1.03315
新光兩岸優勢基金                                                 12.14000   12.36000  -0.22000   -1.77994
新光店頭基金                                                     26.88000   26.53000   0.35000    1.31926
新光南非幣保本基金                                               11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
新光特選內需收益ETF基金                                          20.33000   20.22000   0.11000    0.54402
新光創新科技基金                                                 15.79000   15.68000   0.11000    0.70153
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.77810    9.79430  -0.01620   -0.16540
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.04480   10.05640  -0.01160   -0.11535
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.69520    9.70820  -0.01300   -0.13391
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.28970    9.30520  -0.01550   -0.16657
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.55020    9.56110  -0.01090   -0.11400
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.21540    9.22780  -0.01240   -0.13438
新光澳幣八年期保本基金                                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
新光澳幣保本基金                                                 11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07950   10.07190   0.00760    0.07546
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.83430    9.82900   0.00530    0.05392
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.77270    9.76130   0.01140    0.11679
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.97280    9.96110   0.01170    0.11746
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91690    9.91090   0.00600    0.06054
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71580    9.71000   0.00580    0.05973
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.68400    9.68430  -0.00030   -0.00310
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.88430    9.88450  -0.00020   -0.00202
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.59000    7.55000   0.04000    0.52980
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.78650    9.82240  -0.03590   -0.36549
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.41420    9.44830  -0.03410   -0.36091
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.71820    9.75590  -0.03770   -0.38643
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.39550    9.43190  -0.03640   -0.38592
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47060    9.50480  -0.03420   -0.35982
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.85900    9.89500  -0.03600   -0.36382
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.78310   13.82130  -0.03820   -0.27638
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.51160    8.53520  -0.02360   -0.27650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.57420   37.44710   0.12710    0.33941
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.33520   38.24120   0.09400    0.24581
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.44530   39.34320   0.10210    0.25951
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17520   11.17420   0.00100    0.00895
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95960    9.95540   0.00420    0.04219
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.22730   13.40030  -0.17300   -1.29102
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.94660   10.09500  -0.14840   -1.47003
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.24000   10.37000  -0.13000   -1.25362
群益大印度基金-人民幣                                            14.41720   14.48520  -0.06800   -0.46944
群益大印度基金-美元                                              13.64130   13.73060  -0.08930   -0.65037
群益大印度基金-新臺幣                                            12.87000   12.92000  -0.05000   -0.38700
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.78360   12.81100  -0.02740   -0.21388
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.40280   12.45200  -0.04920   -0.39512
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.85550   11.88090  -0.02540   -0.21379
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.49670   10.53830  -0.04160   -0.39475
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.25880   10.28080  -0.02200   -0.21399
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.11880    9.15500  -0.03620   -0.39541
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.90110    9.92230  -0.02120   -0.21366
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.09610    9.13220  -0.03610   -0.39530
群益中小型股基金                                                 50.99000   50.77000   0.22000    0.43333
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.88350    9.91040  -0.02690   -0.27143
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.23150    9.27350  -0.04200   -0.45290
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.61370    8.63430  -0.02060   -0.23858
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.73640    8.76020  -0.02380   -0.27168
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.15990    8.19700  -0.03710   -0.45260
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.61450    7.63260  -0.01810   -0.23714
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.95710   10.96800  -0.01090   -0.09938
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.61780   10.62980  -0.01200   -0.11289
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.82140    9.82920  -0.00780   -0.07936
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.03550    9.18490  -0.14940   -1.62658
群益中國新機會基金N-美元                                          8.34710    8.50050  -0.15340   -1.80460
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.87000    9.02000  -0.15000   -1.66297
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.01310    8.14560  -0.13250   -1.62665
群益中國新機會基金-美元                                           8.92500    9.08900  -0.16400   -1.80438
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.47000    8.61000  -0.14000   -1.62602
群益平衡王基金                                                   19.72280   19.59490   0.12790    0.65272
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.96000    5.95000   0.01000    0.16807
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.07630   11.08070  -0.00440   -0.03971
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.63660   10.66010  -0.02350   -0.22045
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.97380    9.97780  -0.00400   -0.04009
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.57800    9.59920  -0.02120   -0.22085
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.06060   10.04890   0.01170    0.11643
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.85690    9.84520   0.01170    0.11884
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.45590    9.44490   0.01100    0.11646
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.36110    9.34990   0.01120    0.11979
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.11880   10.10710   0.01170    0.11576
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.16610   10.15400   0.01210    0.11916
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.62250    9.61130   0.01120    0.11653
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.01570   10.00380   0.01190    0.11895
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.21650   10.21780  -0.00130   -0.01272
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.43060    7.43150  -0.00090   -0.01211
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.11750   10.11740   0.00010    0.00099
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.02390   10.02280   0.00110    0.01097
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.17150   10.16310   0.00840    0.08265
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.11750   10.11740   0.00010    0.00099
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                     10.02390   10.02280   0.00110    0.01097
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.17150   10.16300   0.00850    0.08364
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.11750   10.11740   0.00010    0.00099
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.02390   10.02280   0.00110    0.01097
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.17150   10.16300   0.00850    0.08364
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.11750   10.11740   0.00010    0.00099
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                    10.02380   10.02280   0.00100    0.00998
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.17150   10.16300   0.00850    0.08364
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.98870   15.97220   0.01650    0.10330
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.69000   15.64000   0.05000    0.31969
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
群益印度中小基金N-美元                                           10.06690   10.13090  -0.06400   -0.63173
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
群益印度中小基金-人民幣                                          16.13650   16.20960  -0.07310   -0.45097
群益印度中小基金-美元                                            14.39830   14.48980  -0.09150   -0.63148
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.56000   16.63000  -0.07000   -0.42093
群益多利策略組合基金                                             11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                             15.42000   15.46000  -0.04000   -0.25873
群益安家基金                                                     26.70150   26.60710   0.09440    0.35479
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08030   16.08010   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.18000   23.94000   0.24000    1.00251
群益亞太中小基金                                                 12.43000   12.70000  -0.27000   -2.12598
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.80000   17.01000  -0.21000   -1.23457
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.71020    9.70290   0.00730    0.07524
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48440    7.47880   0.00560    0.07488
群益店頭市場基金                                                107.63000  106.89000   0.74000    0.69230
群益東方盛世基金                                                  9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
群益東協成長基金-人民幣                                          13.36130   13.55570  -0.19440   -1.43408
群益東協成長基金-美元                                            11.79900   11.99240  -0.19340   -1.61269
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.61000   11.77000  -0.16000   -1.35939
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.23460   11.23380   0.00080    0.00712
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66660   10.66710  -0.00050   -0.00469
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.12530   10.11610   0.00920    0.09094
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.89170    9.89100   0.00070    0.00708
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.39480    9.39520  -0.00040   -0.00426
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.91590    8.90780   0.00810    0.09093
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.68020    9.67960   0.00060    0.00620
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.56200    9.56250  -0.00050   -0.00523
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.96040    9.95140   0.00900    0.09044
群益長安基金                                                     30.64000   30.35000   0.29000    0.95552
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.12890   14.97520   0.15370    1.02636
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.53000   14.35000   0.18000    1.25436
群益真善美基金                                                   17.39330   17.36130   0.03200    0.18432
群益馬拉松基金A類型                                             129.38000  128.73000   0.65000    0.50493
群益深証中小板基金                                               12.21000   12.60000  -0.39000   -3.09524
群益創新科技基金                                                 34.10000   33.93000   0.17000    0.50103
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.69120    9.82330  -0.13210   -1.34476
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.97310    9.11200  -0.13890   -1.52436
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.30000    9.42000  -0.12000   -1.27389
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.55360   10.69750  -0.14390   -1.34517
群益華夏盛世基金-美元                                             9.89420   10.04730  -0.15310   -1.52379
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.23000   16.44000  -0.21000   -1.27737
群益奧斯卡基金                                                   28.92000   28.76000   0.16000    0.55633
群益新興金鑽基金-美元                                            12.12800   12.35820  -0.23020   -1.86273
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.21000    9.37000  -0.16000   -1.70758
群益葛萊美基金                                                   24.77000   24.55000   0.22000    0.89613
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.33000   20.35000  -0.02000   -0.09828
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.09000    8.16000  -0.07000   -0.85784
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.16000   13.92000   0.24000    1.72414
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.61250   11.63620  -0.02370   -0.20367
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.21060   11.24320  -0.03260   -0.28995
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.13230   11.16080  -0.02850   -0.25536
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.52830    8.54570  -0.01740   -0.20361
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.09670    9.12310  -0.02640   -0.28938
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.35000    8.36000  -0.01000   -0.11962
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.71080    8.73310  -0.02230   -0.25535
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.05490   10.08410  -0.02920   -0.28956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.67000   30.48000   0.19000    0.62336
德信中國精選成長基金                                             10.96000   11.15000  -0.19000   -1.70404
德信台灣主流中小基金                                             20.34000   20.10000   0.24000    1.19403
德信新興股票組合基金                                             11.09000   11.25000  -0.16000   -1.42222
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93010   11.93000   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75120   10.74310   0.00810    0.07540
德信數位時代基金                                                 29.04000   28.74000   0.30000    1.04384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65850   11.65840   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.94000   16.76000   0.18000    1.07399
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.55000   19.73000  -0.18000   -0.91232
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.33000  -0.01000   -0.13643
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.49070   10.42330   0.06740    0.64663
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   15.03060   14.91670   0.11390    0.76357
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.14010    8.13840   0.00170    0.02089
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.03540   11.05720  -0.02180   -0.19716
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34500   11.36710  -0.02210   -0.19442
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.05080   13.04800   0.00280    0.02146
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.41000   18.61000  -0.20000   -1.07469
摩根中小基金                                                     25.22000   25.01000   0.21000    0.83966
摩根中國A股基金                                                  13.25000   13.56000  -0.31000   -2.28614
摩根中國A股基金(美元)                                            10.46000   10.73000  -0.27000   -2.51631
摩根中國亮點基金                                                 13.29000   13.55000  -0.26000   -1.91882
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.98800   11.15280  -0.16480   -1.47766
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.21770   12.37700  -0.15930   -1.28706
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.33360    9.48640  -0.15280   -1.61073
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.28940   12.47380  -0.18440   -1.47830
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.13860   14.32310  -0.18450   -1.28813
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.51000   21.33000   0.18000    0.84388
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.51000   21.33000   0.18000    0.84388
摩根台灣增長基金                                                 53.14000   52.73000   0.41000    0.77755
摩根平衡基金                                                     28.90000   28.73000   0.17000    0.59172
摩根全球α基金                                                   19.44000   19.40000   0.04000    0.20619
摩根全球平衡基金                                                 15.21500   15.30450  -0.08950   -0.58480
摩根全球發現基金                                                 12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.74410    9.77820  -0.03410   -0.34873
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.73600   10.76130  -0.02530   -0.23510
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.12500   10.16290  -0.03790   -0.37293
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.38680   11.42670  -0.03990   -0.34918
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.98950   10.02690  -0.03740   -0.37300
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.54670   10.64850  -0.10180   -0.95600
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.48960   13.61980  -0.13020   -0.95596
摩根亞洲基金                                                     56.25000   57.26000  -1.01000   -1.76388
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.51250    8.53840  -0.02590   -0.30334
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.92230    9.95040  -0.02810   -0.28240
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.77300    8.80550  -0.03250   -0.36909
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.28910   12.32670  -0.03760   -0.30503
摩根東方內需機會基金                                             17.82000   18.14000  -0.32000   -1.76406
摩根東方科技基金                                                 34.86000   35.52000  -0.66000   -1.85811
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.78000    9.92000  -0.14000   -1.41129
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.15000   10.31000  -0.16000   -1.55189
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.58000    9.74000  -0.16000   -1.64271
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.43000   11.60000  -0.17000   -1.46552
摩根金龍收成基金                                                 21.82000   22.22000  -0.40000   -1.80018
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07570   15.07550   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.58000   14.70000  -0.12000   -0.81633
摩根新金磚五國基金                                               11.54000   11.71000  -0.17000   -1.45175
摩根新絲路基金                                                    9.80000   10.00000  -0.20000   -2.00000
摩根新興35基金                                                   13.37000   13.59000  -0.22000   -1.61884
摩根新興日本基金                                                 24.96000   25.05000  -0.09000   -0.35928
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.49570    7.53790  -0.04220   -0.55984
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.79660    9.84580  -0.04920   -0.49971
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.52390    9.58000  -0.05610   -0.58559
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.70210   10.76390  -0.06180   -0.57414
摩根新興科技基金                                                 59.96000   59.45000   0.51000    0.85786
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.36490    8.36540  -0.00050   -0.00598
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.56880   10.56930  -0.00050   -0.00473
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.66220    8.75320  -0.09100   -1.03962
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.44450    9.55180  -0.10730   -1.12335
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.87610    8.98560  -0.10950   -1.21862
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.90230   10.00630  -0.10400   -1.03935
摩根龍揚基金                                                     32.61000   33.22000  -0.61000   -1.83624
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.34990    9.36190  -0.01200   -0.12818
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26170   11.27610  -0.01440   -0.12770
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.82000   25.63000   0.19000    0.74132
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.76990   11.78960  -0.01970   -0.16710
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02550   11.05020  -0.02470   -0.22353
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.99720   10.00540  -0.00820   -0.08196
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.28360   10.30080  -0.01720   -0.16698
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.68370    9.70530  -0.02160   -0.22256
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.77480    8.78200  -0.00720   -0.08199
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.33200   10.34150  -0.00950   -0.09186
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.34020   10.32740   0.01280    0.12394
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.74400    9.81030  -0.06630   -0.67582
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.84380    9.88950  -0.04570   -0.46211
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.52710    9.59190  -0.06480   -0.67557
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.62430    9.66890  -0.04460   -0.46127
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.29340   11.33140  -0.03800   -0.33535
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.07810   11.11470  -0.03660   -0.32929
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.19830   10.21350  -0.01520   -0.14882
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.73910   10.77530  -0.03620   -0.33595
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.51800   10.55270  -0.03470   -0.32883
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.68550    9.70000  -0.01450   -0.14948
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.27300   24.18320   0.08980    0.37133
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.70380    9.74070  -0.03690   -0.37882
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.96960    9.98600  -0.01640   -0.16423
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.70380    9.74070  -0.03690   -0.37882
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.96960    9.98600  -0.01640   -0.16423
聯邦貨幣市場基金                                                 13.16000   13.15980   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 13.08000   12.97000   0.11000    0.84811
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.08190   16.06680   0.01510    0.09398
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.74040   12.82580  -0.08540   -0.66585
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.28760   12.40560  -0.11800   -0.95118
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.80220   11.91560  -0.11340   -0.95169
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.76430   11.76680  -0.00250   -0.02125
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03310   11.02700   0.00610    0.05532
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54170   10.54400  -0.00230   -0.02181
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62980    8.62510   0.00470    0.05449
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.36000   37.91000   0.45000    1.18702
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.58000   15.58000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.59000   12.59000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.61000    9.68000  -0.07000   -0.72314
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.38000   15.44000  -0.06000   -0.38860
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.36000   15.43000  -0.07000   -0.45366
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.68000   20.70000  -0.02000   -0.09662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.81000   18.83000  -0.02000   -0.10621
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.64000   15.65000  -0.01000   -0.06390
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.35000   16.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.62000   15.64000  -0.02000   -0.12788
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.01000   14.02000  -0.01000   -0.07133
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.70000   14.71000  -0.01000   -0.06798
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.27000   17.28000  -0.01000   -0.05787
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.18000   14.16000   0.02000    0.14124
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.20000   13.21000  -0.01000   -0.07570
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
聯博貨幣市場基金                                                 14.99390   14.99380   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.51120   10.51580  -0.00460   -0.04374
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.83640   13.85470  -0.01830   -0.13209
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.60510    7.60850  -0.00340   -0.04469
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.94000   13.95000  -0.01000   -0.07168
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.99000   14.01000  -0.02000   -0.14276
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.52000   23.33000   0.19000    0.81440
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.93000   12.19000  -0.26000   -2.13290
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.51000   12.80000  -0.29000   -2.26563
瀚亞巴西基金                                                      4.82000    4.79000   0.03000    0.62630
瀚亞外銷基金                                                     44.85000   44.51000   0.34000    0.76387
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.63090   10.66310  -0.03220   -0.30198
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34400   10.34670  -0.00270   -0.02610
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.25750   12.25380   0.00370    0.03019
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.11520   10.13060  -0.01540   -0.15201
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.50810    7.53080  -0.02270   -0.30143
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02640    8.02840  -0.00200   -0.02491
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12690    8.12440   0.00250    0.03077
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.13530    7.14620  -0.01090   -0.15253
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88570    8.88300   0.00270    0.03040
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.23660    9.26470  -0.02810   -0.30330
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38300    9.38540  -0.00240   -0.02557
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26190    9.25910   0.00280    0.03024
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.00700    9.99950   0.00750    0.07500
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                          10.02300    9.99950   0.02350    0.23501
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.98560    9.99950  -0.01390   -0.13901
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                          10.00700    9.99950   0.00750    0.07500
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.64000   14.67000  -0.03000   -0.20450
瀚亞印度基金-美元                                                13.90000   13.98000  -0.08000   -0.57225
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.68000   30.79000  -0.11000   -0.35726
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.17000   12.27000  -0.10000   -0.81500
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.17000   10.25000  -0.08000   -0.78049
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.83000   12.00000  -0.17000   -1.41667
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.65000   10.85000  -0.20000   -1.84332
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.97000   15.22000  -0.25000   -1.64258
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.21000    9.38000  -0.17000   -1.81237
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.18000    9.34000  -0.16000   -1.71306
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.58000   11.70000  -0.12000   -1.02564
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.81170   11.90660  -0.09490   -0.79704
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.94020   13.06890  -0.12870   -0.98478
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.84590   10.94530  -0.09940   -0.90815
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.60920   10.68930  -0.08010   -0.74935
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.66050   11.73370  -0.07320   -0.62384
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.19450    9.26840  -0.07390   -0.79733
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.63340    9.72870  -0.09530   -0.97958
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.07530    9.15850  -0.08320   -0.90845
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.86710    8.93400  -0.06690   -0.74882
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.17790    9.23560  -0.05770   -0.62476
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.54090   14.52780   0.01310    0.09017
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.90340   10.87090   0.03250    0.29896
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78440   10.79290  -0.00850   -0.07876
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.74180   12.73030   0.01150    0.09034
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.29000   11.38000  -0.09000   -0.79086
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.43000   21.67000  -0.24000   -1.10752
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55900   13.55880   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               27.12000   26.75000   0.37000    1.38318
瀚亞高科技基金                                                   61.47000   60.80000   0.67000    1.10197
瀚亞理財通基金                                                   27.96000   27.76000   0.20000    0.72046
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣           10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.11000    9.06000   0.05000    0.55188
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
瀚亞菁華基金                                                     24.43000   24.21000   0.22000    0.90872
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.15160   13.21950  -0.06790   -0.51364
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.33160    9.37980  -0.04820   -0.51387
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.63510   10.69780  -0.06270   -0.58610
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.35080   10.36150  -0.01070   -0.10327
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.52050   10.58860  -0.06810   -0.64314
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.89040    9.93300  -0.04260   -0.42887
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.02260   10.04280  -0.02020   -0.20114
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.53110    8.58140  -0.05030   -0.58615
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.98700    7.99530  -0.00830   -0.10381
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.06260    9.12130  -0.05870   -0.64355
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.40400    8.44010  -0.03610   -0.42772
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.97840    7.99450  -0.01610   -0.20139
瀚亞電通網基金                                                   15.82000   15.69000   0.13000    0.82855
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.72450   13.73360  -0.00910   -0.06626
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.49830   10.50570  -0.00740   -0.07044
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.99110   10.01090  -0.01980   -0.19778
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.56090   11.56850  -0.00760   -0.06570
瀚亞歐洲基金                                                     11.92000   12.04000  -0.12000   -0.99668
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