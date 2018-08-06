[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/03 107/08/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.52600 10.52450 0.00150 0.01425 大華銀多元特別收益平衡基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.07400 10.10680 -0.03280 -0.32453 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.07390 10.10670 -0.03280 -0.32454 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.02550 10.06120 -0.03570 -0.35483 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.02530 10.06110 -0.03580 -0.35583 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.34750 9.37660 -0.02910 -0.31035 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.60960 9.63750 -0.02790 -0.28949 中國信託台灣活力基金 15.57000 15.48000 0.09000 0.58140 中國信託台灣優勢基金 18.21000 18.00000 0.21000 1.16667 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.27000 0.11000 1.18662 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84180 9.83020 0.01160 0.11800 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.24810 9.23720 0.01090 0.11800 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23810 10.23450 0.00360 0.03518 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58750 9.58410 0.00340 0.03548 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50520 10.35440 0.15080 1.45639 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.17110 9.03950 0.13160 1.45583 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.06780 11.13060 -0.06280 -0.56421 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99010 10.04680 -0.05670 -0.56436 中國信託智能運動基金-台幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 中國信託智能運動基金-美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98320 10.98300 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49450 9.49830 -0.00380 -0.04001 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18010 9.18370 -0.00360 -0.03920 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63230 9.63950 -0.00720 -0.07469 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.30910 9.31610 -0.00700 -0.07514 中國信託精穩基金 18.62330 18.69630 -0.07300 -0.39045 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.74000 65.73000 1.01000 1.53659 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.08270 38.96540 0.11730 0.30104 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.25000 18.66000 -0.41000 -2.19721 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38430 11.38340 0.00090 0.00791 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.44130 10.50550 -0.06420 -0.61111 元大上證50基金 27.23000 27.75000 -0.52000 -1.87387 元大大中華TMT基金-人民幣 11.99000 12.13000 -0.14000 -1.15416 元大大中華TMT基金-新台幣 10.63000 10.82000 -0.19000 -1.75601 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.53000 13.69000 -0.16000 -1.16874 元大大中華價值指數基金-美元 12.67100 12.92200 -0.25100 -1.94242 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.01800 17.31700 -0.29900 -1.72663 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.71800 10.82400 -0.10600 -0.97931 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.25300 10.41900 -0.16600 -1.59324 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.08000 -0.03000 -0.97403 元大中國平衡基金-新台幣 13.55000 13.75000 -0.20000 -1.45455 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.22690 46.19380 0.03310 0.07165 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47890 10.46150 0.01740 0.16632 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71770 9.70150 0.01620 0.16698 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58900 9.63270 -0.04370 -0.45366 元大巴西指數基金 5.85700 5.82100 0.03600 0.61845 元大巴菲特基金 30.00000 29.76000 0.24000 0.80645 元大日經225基金 28.29000 28.29000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 24.92000 24.75000 0.17000 0.68687 元大台灣50單日反向1倍基金 12.07000 12.17000 -0.10000 -0.82169 元大台灣50單日正向2倍基金 40.15000 39.52000 0.63000 1.59413 元大台灣中型100基金 34.46000 34.30000 0.16000 0.46647 元大台灣加權股價指數基金 25.95200 25.76000 0.19200 0.74534 元大台灣卓越50基金 85.75000 85.00000 0.75000 0.88235 元大台灣金融基金 17.96000 17.80000 0.16000 0.89888 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.21000 32.02000 0.19000 0.59338 元大台灣高股息基金 27.33000 27.15000 0.18000 0.66298 元大台灣電子科技基金 37.64000 37.33000 0.31000 0.83043 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865 元大全球不動產證券化基金-美元 12.71100 12.73700 -0.02600 -0.20413 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.86000 9.00000 -0.14000 -1.55556 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.86000 -0.11000 -1.60350 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776 元大全球股票入息基金-美元配息 9.64900 9.70400 -0.05500 -0.56678 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 元大全球新興市場精選組合基金 13.65000 13.85000 -0.20000 -1.44404 元大全球農業商機基金 17.41000 17.03000 0.38000 2.23136 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 元大印尼指數基金 8.66300 8.73600 -0.07300 -0.83562 元大印度指數基金 10.24100 10.33400 -0.09300 -0.89994 元大印度基金 13.00000 13.11000 -0.11000 -0.83905 元大多多基金 20.50000 20.29000 0.21000 1.03499 元大多福基金 57.98000 57.07000 0.91000 1.59453 元大亞太成長基金 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56210 8.58540 -0.02330 -0.27139 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07060 7.08980 -0.01920 -0.27081 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.66400 9.78400 -0.12000 -1.22649 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.01000 10.12000 -0.11000 -1.08696 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.07800 10.14600 -0.06800 -0.67021 元大卓越基金 51.29000 50.86000 0.43000 0.84546 元大店頭基金 9.54000 9.37000 0.17000 1.81430 元大泛歐成長基金 9.49000 9.62000 -0.13000 -1.35135 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25480 10.25420 0.00060 0.00585 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.55000 9.54240 0.00760 0.07964 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.55050 31.48130 0.06920 0.21981 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.62840 37.51210 0.11630 0.31003 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.32280 19.33890 -0.01610 -0.08325 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.67720 18.63370 0.04350 0.23345 元大美國政府7至10年期債券基金 38.40260 38.28130 0.12130 0.31686 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.47850 20.49690 -0.01840 -0.08977 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.45280 17.44300 0.00980 0.05618 元大高科技基金 21.15000 20.98000 0.17000 0.81030 元大得利貨幣市場基金 16.24930 16.24910 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97890 11.97870 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.05000 13.75000 0.30000 2.18182 元大華夏中小基金 7.71000 7.80000 -0.09000 -1.15385 元大新中國基金-人民幣 9.89000 10.00000 -0.11000 -1.10000 元大新中國基金-美元 9.26700 9.45000 -0.18300 -1.93651 元大新中國基金-新台幣 9.18000 9.34000 -0.16000 -1.71306 元大新主流基金 28.48000 28.29000 0.19000 0.67162 元大新東協平衡基金-美元 9.43400 9.50400 -0.07000 -0.73653 元大新東協平衡基金-新台幣 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.46570 10.43420 0.03150 0.30189 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.69690 9.74890 -0.05200 -0.53339 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.31170 10.34470 -0.03300 -0.31900 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.02430 9.05310 -0.02880 -0.31812 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80690 9.80770 -0.00080 -0.00816 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43940 9.44020 -0.00080 -0.00847 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90690 9.88640 0.02050 0.20736 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.53840 9.51870 0.01970 0.20696 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56030 9.55960 0.00070 0.00732 元大新興亞洲基金 11.56000 11.73000 -0.17000 -1.44928 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.10310 9.14090 -0.03780 -0.41353 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.87690 8.91360 -0.03670 -0.41173 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.30700 9.32540 -0.01840 -0.19731 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.07510 9.09310 -0.01800 -0.19795 元大萬泰貨幣市場基金 15.09760 15.09740 0.00020 0.00132 元大經貿基金 41.15000 40.68000 0.47000 1.15536 元大實質多重資產基金-人民幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 元大實質多重資產基金-美元 9.17900 9.22800 -0.04900 -0.53099 元大實質多重資產基金-新台幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 元大滬深300單日反向1倍基金 16.25000 16.09000 0.16000 0.99441 元大滬深300單日正向2倍基金 12.77000 12.99000 -0.22000 -1.69361 元大摩臺基金 39.76000 39.41000 0.35000 0.88810 元大標普500基金 26.09000 25.91000 0.18000 0.69471 元大標普500單日反向1倍基金 13.11000 13.19000 -0.08000 -0.60652 元大標普500單日正向2倍基金 34.25000 33.79000 0.46000 1.36135 元大標智滬深300基金 15.89000 16.02000 -0.13000 -0.81149 元大歐洲50基金 24.93000 25.23000 -0.30000 -1.18906 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58720 9.61190 -0.02470 -0.25697 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17390 10.17350 0.00040 0.00393 元大績效基金 58.93000 58.55000 0.38000 0.64902 元大韓國KOSPI200基金 22.15000 21.99000 0.16000 0.72760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.01000 15.96000 0.05000 0.31328 日盛上選基金 36.88000 36.69000 0.19000 0.51785 日盛小而美基金 19.38000 19.38000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.97000 10.12000 -0.15000 -1.48221 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64580 11.65470 -0.00890 -0.07636 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80110 9.80850 -0.00740 -0.07544 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63170 11.65200 -0.02030 -0.17422 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.78310 9.80020 -0.01710 -0.17449 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56770 10.57240 -0.00470 -0.04446 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.87310 8.87700 -0.00390 -0.04393 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.05000 11.22000 -0.17000 -1.51515 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.58000 10.76000 -0.18000 -1.67286 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.87000 11.04000 -0.17000 -1.53986 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 日盛全球抗暖化基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08850 10.09100 -0.00250 -0.02477 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50690 9.50920 -0.00230 -0.02419 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.91060 9.90420 0.00640 0.06462 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34150 9.33550 0.00600 0.06427 日盛全球新興債券基金A 10.68960 10.70640 -0.01680 -0.15692 日盛全球新興債券基金B 8.32250 8.33560 -0.01310 -0.15716 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41780 2.42400 -0.00620 -0.25578 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68630 1.69060 -0.00430 -0.25435 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36480 0.36600 -0.00120 -0.32787 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25520 0.25610 -0.00090 -0.35143 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.11820 12.14680 -0.02860 -0.23545 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34080 8.36040 -0.01960 -0.23444 日盛亞洲機會基金 7.21000 7.36000 -0.15000 -2.03804 日盛首選基金 18.28000 18.25000 0.03000 0.16438 日盛高科技基金 19.99000 19.86000 0.13000 0.65458 日盛貨幣市場基金 14.76540 14.76530 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 42.51000 42.39000 0.12000 0.28309 日盛精選五虎基金 39.39000 39.32000 0.07000 0.17803 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48070 13.48060 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 34.44000 34.19000 0.25000 0.73121 台新MSCI中國基金 20.61000 20.99000 -0.38000 -1.81039 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.59000 17.74000 -0.15000 -0.84555 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.13000 22.75000 0.38000 1.67033 台新大眾貨幣市場基金 14.15710 14.15690 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46690 10.40370 0.06320 0.60748 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53430 10.55870 -0.02440 -0.23109 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06640 10.06800 -0.00160 -0.01589 台新中國通基金 47.12000 46.74000 0.38000 0.81301 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.49140 0.50040 -0.00900 -1.79856 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.05300 15.29600 -0.24300 -1.58865 台新中國精選中小基金-美元 0.36990 0.37670 -0.00680 -1.80515 台新中國精選中小基金-新台幣 11.35000 11.53000 -0.18000 -1.56114 台新主流基金 24.53000 24.41000 0.12000 0.49160 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.11000 20.12000 -0.01000 -0.04970 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65990 0.66160 -0.00170 -0.25695 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49250 0.49380 -0.00130 -0.26326 台新台灣中小基金 36.87000 36.56000 0.31000 0.84792 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91420 9.93510 -0.02090 -0.21037 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.24050 9.28710 -0.04660 -0.50177 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31710 10.36910 -0.05200 -0.50149 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.41460 10.43650 -0.02190 -0.20984 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.20340 11.22680 -0.02340 -0.20843 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 台新印度基金 16.35000 16.41000 -0.06000 -0.36563 台新亞美短期債券基金 10.90750 10.90220 0.00530 0.04861 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58080 8.58850 -0.00770 -0.08965 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28550 0.28640 -0.00090 -0.31425 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86460 11.87540 -0.01080 -0.09094 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38930 0.39050 -0.00120 -0.30730 台新真吉利貨幣市場基金 11.08800 11.08790 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.45300 30.32170 0.13130 0.43302 台新智慧生活基金-美元 10.33560 10.28000 0.05560 0.54086 台新智慧生活基金-新台幣 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.58190 8.63400 -0.05210 -0.60343 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.72760 8.76170 -0.03410 -0.38919 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.17980 9.23560 -0.05580 -0.60418 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.34380 9.38030 -0.03650 -0.38911 台新新興市場債券基金(A類型) 10.70230 10.75530 -0.05300 -0.49278 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34410 0.34650 -0.00240 -0.69264 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01760 8.05730 -0.03970 -0.49272 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27130 0.27330 -0.00200 -0.73180 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.63000 5.73000 -0.10000 -1.74520 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.93000 20.91000 0.02000 0.09565 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.76600 10.77000 -0.00400 -0.03714 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.38000 21.49000 -0.11000 -0.51187 未來資產全球大消費基金 15.46000 15.38000 0.08000 0.52016 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.78370 11.79360 -0.00990 -0.08394 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55210 9.56010 -0.00800 -0.08368 未來資產亞洲新富基金 20.76000 21.01000 -0.25000 -1.18991 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56260 12.56240 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 13.26000 13.32000 -0.06000 -0.45045 未來資產新興市場債券基金A 8.75750 8.77500 -0.01750 -0.19943 未來資產新興市場債券基金B 6.69200 6.70540 -0.01340 -0.19984 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08110 11.08020 0.00090 0.00812 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86920 9.88630 -0.01710 -0.17297 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34990 9.34710 0.00280 0.02996 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59120 10.58810 0.00310 0.02928 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.94170 7.96300 -0.02130 -0.26749 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05880 9.08310 -0.02430 -0.26753 永豐中小基金 56.62000 56.25000 0.37000 0.65778 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76790 1.77000 -0.00210 -0.11864 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32740 2.33030 -0.00290 -0.12445 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.04310 8.06740 -0.02430 -0.30121 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.27420 10.30530 -0.03110 -0.30179 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.92000 5.04000 -0.12000 -2.38095 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.10000 22.65000 -0.55000 -2.42826 永豐主流品牌基金 17.97000 18.08000 -0.11000 -0.60841 永豐永豐基金 38.21000 37.90000 0.31000 0.81794 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.96260 9.95500 0.00760 0.07634 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.96120 9.95360 0.00760 0.07635 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.92640 9.91870 0.00770 0.07763 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.92600 9.91840 0.00760 0.07663 永豐亞洲民生消費基金 11.42000 11.67000 -0.25000 -2.14225 永豐南非幣2021保本基金 12.91850 12.92950 -0.01100 -0.08508 永豐高科技基金 26.05000 26.12000 -0.07000 -0.26799 永豐貨幣市場基金 13.87870 13.87860 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13430 2.13180 0.00250 0.11727 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51470 2.51170 0.00300 0.11944 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82440 7.82930 -0.00490 -0.06259 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46010 10.46670 -0.00660 -0.06306 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17220 7.19110 -0.01890 -0.26282 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99950 11.02860 -0.02910 -0.26386 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.41000 9.55000 -0.14000 -1.46597 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.46000 7.60000 -0.14000 -1.84211 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.11000 17.41000 -0.30000 -1.72315 永豐臺灣加權ETF基金 56.69000 56.26000 0.43000 0.76431 永豐領航科技基金 42.58000 42.45000 0.13000 0.30624 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.59000 -0.17000 -1.60529 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.20000 10.33000 -0.13000 -1.25847 永豐趨勢平衡基金 48.61000 48.50000 0.11000 0.22680 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.54900 11.54800 0.00100 0.00866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.43250 9.44320 -0.01070 -0.11331 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68270 9.69360 -0.01090 -0.11245 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.44640 9.45500 -0.00860 -0.09096 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.61740 9.62570 -0.00830 -0.08623 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.45440 9.46200 -0.00760 -0.08032 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83540 9.84330 -0.00790 -0.08026 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.42920 9.43650 -0.00730 -0.07736 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67780 9.68530 -0.00750 -0.07744 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.88000 11.05000 -0.17000 -1.53846 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.77000 -0.17000 -1.74002 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.47000 -0.20000 -1.91022 兆豐國際中小基金 16.61000 16.49000 0.12000 0.72771 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.19000 14.42000 -0.23000 -1.59501 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.80000 19.13000 -0.33000 -1.72504 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.70000 19.06000 -0.36000 -1.88877 兆豐國際生命科學基金 16.37000 16.24000 0.13000 0.80049 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38180 10.40110 -0.01930 -0.18556 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63070 10.66450 -0.03380 -0.31694 兆豐國際全球基金 32.05000 32.09000 -0.04000 -0.12465 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26000 10.25940 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00390 9.99540 0.00850 0.08504 兆豐國際國民基金 23.45000 23.08000 0.37000 1.60312 兆豐國際第一基金 13.77000 13.58000 0.19000 1.39912 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00340 10.01700 -0.01360 -0.13577 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.96400 7.97480 -0.01080 -0.13543 兆豐國際萬全基金 21.28000 21.05000 0.23000 1.09264 兆豐國際電子基金 27.14000 26.77000 0.37000 1.38214 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.90000 22.71000 0.19000 0.83664 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.21000 16.34000 -0.13000 -0.79559 兆豐國際豐台灣基金 33.40000 33.19000 0.21000 0.63272 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49890 12.49870 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.77000 11.67000 0.10000 0.85690 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13590 11.13450 0.00140 0.01257 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96800 11.97520 -0.00720 -0.06012 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75190 10.76070 -0.00880 -0.08178 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52160 11.53020 -0.00860 -0.07459 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18090 8.17990 0.00100 0.01223 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.52840 9.53320 -0.00480 -0.05035 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06710 9.07450 -0.00740 -0.08155 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.01930 9.02660 -0.00730 -0.08087 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35460 9.36220 -0.00760 -0.08118 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.27000 11.35000 -0.08000 -0.70485 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 合庫全球新興市場基金 9.26000 9.42000 -0.16000 -1.69851 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 合庫貨幣市場基金 10.12680 10.12670 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.53290 9.56690 -0.03400 -0.35539 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.80300 9.83150 -0.02850 -0.28988 合庫新興多重收益基金A類型 10.10790 10.13080 -0.02290 -0.22604 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.54850 11.57770 -0.02920 -0.25221 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.46520 13.48860 -0.02340 -0.17348 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91640 8.94920 -0.03280 -0.36651 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57690 9.60470 -0.02780 -0.28944 合庫新興多重收益基金B類型 7.98110 7.99920 -0.01810 -0.22627 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.89510 8.91690 -0.02180 -0.24448 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12170 10.13910 -0.01740 -0.17161 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96020 10.95940 0.00080 0.00730 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.93810 9.95250 -0.01440 -0.14469 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74240 9.73550 0.00690 0.07087 安聯中國東協基金 15.42000 15.65000 -0.23000 -1.46965 安聯中國策略基金 14.02000 14.30000 -0.28000 -1.95804 安聯中華新思路基金-人民幣 14.15000 14.45000 -0.30000 -2.07612 安聯中華新思路基金-美元 13.24000 13.54000 -0.30000 -2.21566 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.37000 12.62000 -0.25000 -1.98098 安聯台灣大壩基金 28.99000 28.83000 0.16000 0.55498 安聯台灣科技基金 48.59000 48.19000 0.40000 0.83005 安聯台灣貨幣市場基金 12.48790 12.48770 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.13000 31.89000 0.24000 0.75259 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14150 10.14780 -0.00630 -0.06208 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09100 15.09900 -0.00800 -0.05298 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66440 9.66950 -0.00510 -0.05274 安聯四季成長組合基金-美元 11.47000 11.51000 -0.04000 -0.34752 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.35060 12.36250 -0.01190 -0.09626 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15960 10.16780 -0.00820 -0.08065 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27230 12.28280 -0.01050 -0.08549 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52730 9.53340 -0.00610 -0.06399 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37400 9.38150 -0.00750 -0.07994 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05410 9.06180 -0.00770 -0.08497 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06410 12.07330 -0.00920 -0.07620 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97810 10.98700 -0.00890 -0.08100 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64860 10.65550 -0.00690 -0.06476 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94800 8.95290 -0.00490 -0.05473 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73260 8.73970 -0.00710 -0.08124 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44480 8.45030 -0.00550 -0.06509 安聯全球人口趨勢基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.56000 37.27000 0.29000 0.77811 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 安聯全球計量平衡基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02790 12.02870 -0.00080 -0.00665 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42690 10.42760 -0.00070 -0.00671 安聯全球新興市場基金 17.67000 17.99000 -0.32000 -1.77877 安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.58000 0.19000 1.98330 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 安聯亞洲動態策略基金 23.48000 23.81000 -0.33000 -1.38597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.03340 10.03760 -0.00420 -0.04184 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79020 9.79470 -0.00450 -0.04594 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.46950 83.57370 -0.10420 -0.12468 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.40650 12.45120 -0.04470 -0.35900 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.46600 65.58760 -0.12160 -0.18540 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.65070 9.68550 -0.03480 -0.35930 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.56850 2.56690 0.00160 0.06233 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.42380 10.44230 -0.01850 -0.17716 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18810 2.18030 0.00780 0.35775 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64880 8.66750 -0.01870 -0.21575 宏利台灣動力基金 33.31000 33.01000 0.30000 0.90882 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.23680 10.28820 -0.05140 -0.49960 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99270 10.02060 -0.02790 -0.27843 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06400 8.10610 -0.04210 -0.51936 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.01800 8.04480 -0.02680 -0.33313 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 宏利全球債券組合基金 13.06200 13.06040 0.00160 0.01225 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77850 2.78160 -0.00310 -0.11145 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71600 11.72070 -0.00470 -0.04010 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68800 8.69100 -0.00300 -0.03452 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43310 2.41750 0.01560 0.64529 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88930 10.87420 0.01510 0.13886 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91440 3.98150 -0.06710 -1.68529 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63220 0.64290 -0.01070 -1.66433 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.31000 18.60000 -0.29000 -1.55914 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77730 11.76890 0.00840 0.07137 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.46910 10.47270 -0.00360 -0.03438 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16270 10.14850 0.01420 0.13992 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95340 8.94520 0.00820 0.09167 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54420 8.53810 0.00610 0.07144 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45960 8.44710 0.01250 0.14798 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.48790 8.50150 -0.01360 -0.15997 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79310 2.80150 -0.00840 -0.29984 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40530 0.40670 -0.00140 -0.34423 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.31060 12.34430 -0.03370 -0.27300 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92450 0.92770 -0.00320 -0.34494 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.48530 7.50680 -0.02150 -0.28641 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06940 2.07630 -0.00690 -0.33232 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29770 0.29870 -0.00100 -0.33478 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.17640 9.20260 -0.02620 -0.28470 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33560 0.33560 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.63860 13.63850 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.66000 2.73000 -0.07000 -2.56410 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.09000 12.37000 -0.28000 -2.26354 宏利臺灣股息收益基金 28.90000 28.45000 0.45000 1.58172 宏利澳幣保本基金 12.04680 12.04940 -0.00260 -0.02158 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.57000 11.65000 -0.08000 -0.68670 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.17000 11.33000 -0.16000 -1.41218 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.21000 -0.12000 -1.17532 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.80000 11.95000 -0.15000 -1.25523 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.24760 10.19150 0.05610 0.55046 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.49210 9.51890 -0.02680 -0.28155 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87810 8.88410 -0.00600 -0.06754 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56000 10.56710 -0.00710 -0.06719 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 貝萊德新台幣基金 12.93160 12.93150 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.11000 26.90000 0.21000 0.78067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19730 11.20100 -0.00370 -0.03303 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81380 9.85000 -0.03620 -0.36751 保德信大中華基金-人民幣 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000 保德信大中華基金-美元 9.73000 9.96000 -0.23000 -2.30924 保德信大中華基金-新台幣 28.83000 29.42000 -0.59000 -2.00544 保德信中小型股基金 48.91000 48.60000 0.31000 0.63786 保德信中國中小基金-人民幣 9.30000 9.46000 -0.16000 -1.69133 保德信中國中小基金-美元 8.97000 9.18000 -0.21000 -2.28758 保德信中國中小基金-新臺幣 8.62000 8.80000 -0.18000 -2.04545 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.17230 9.25950 -0.08720 -0.94174 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.23600 9.31630 -0.08030 -0.86193 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.30410 9.38880 -0.08470 -0.90214 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.01880 10.10990 -0.09110 -0.90110 保德信中國品牌基金-人民幣 8.79000 9.00000 -0.21000 -2.33333 保德信中國品牌基金-美元 8.77000 8.97000 -0.20000 -2.22965 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.51000 9.73000 -0.22000 -2.26105 保德信台商全方位基金 36.97000 36.59000 0.38000 1.03854 保德信全球中小基金 30.49000 30.38000 0.11000 0.36208 保德信全球消費商機基金 18.35000 18.27000 0.08000 0.43788 保德信全球基礎建設基金 12.50000 12.49000 0.01000 0.08006 保德信全球資源基金 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 保德信全球醫療生化基金-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.78000 33.67000 0.11000 0.32670 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.80170 9.82200 -0.02030 -0.20668 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58270 10.60420 -0.02150 -0.20275 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25730 9.25620 0.00110 0.01188 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98030 9.97900 0.00130 0.01303 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25560 8.25980 -0.00420 -0.05085 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84150 10.84710 -0.00560 -0.05163 保德信亞太基金 21.51000 21.89000 -0.38000 -1.73595 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50590 8.51280 -0.00690 -0.08105 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22390 11.23300 -0.00910 -0.08101 保德信店頭市場基金 35.65000 35.35000 0.30000 0.84866 保德信拉丁美洲基金 7.02000 7.02000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.50000 30.34000 0.16000 0.52736 保德信金滿意基金 44.44000 44.03000 0.41000 0.93118 保德信科技島基金 27.56000 27.27000 0.29000 1.06344 保德信高成長基金 96.62000 95.91000 0.71000 0.74028 保德信第一基金 27.50000 27.22000 0.28000 1.02866 保德信貨幣市場基金 15.76390 15.76370 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60370 10.60520 -0.00150 -0.01414 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.72520 10.70360 0.02160 0.20180 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85420 10.85790 -0.00370 -0.03408 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.27950 10.26090 0.01860 0.18127 保德信新世紀基金 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.10420 8.12060 -0.01640 -0.20196 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89700 10.91900 -0.02200 -0.20148 保德信新興趨勢組合基金 11.25000 11.37000 -0.12000 -1.05541 保德信瑞騰基金 15.54270 15.54230 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78540 9.79170 -0.00630 -0.06434 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01390 10.02080 -0.00690 -0.06886 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72590 9.72670 -0.00080 -0.00822 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83700 9.83760 -0.00060 -0.00610 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97760 9.99050 -0.01290 -0.12912 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97770 9.99070 -0.01300 -0.13012 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80500 9.82570 -0.02070 -0.21067 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80770 9.82840 -0.02070 -0.21061 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.09430 10.10460 -0.01030 -0.10193 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.14240 10.15570 -0.01330 -0.13096 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14190 10.15540 -0.01350 -0.13293 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.00110 10.02250 -0.02140 -0.21352 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.00110 10.02250 -0.02140 -0.21352 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.74770 9.75970 -0.01200 -0.12295 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.57180 9.59150 -0.01970 -0.20539 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95140 1.96140 -0.01000 -0.50984 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65700 2.65760 -0.00060 -0.02258 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29360 0.29620 -0.00260 -0.87779 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43400 0.43600 -0.00200 -0.45872 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.39650 8.46340 -0.06690 -0.79046 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64390 11.68240 -0.03850 -0.32956 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49970 9.54340 -0.04370 -0.45791 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62750 11.64710 -0.01960 -0.16828 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.60740 8.68630 -0.07890 -0.90833 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.55600 10.61070 -0.05470 -0.51552 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18970 10.20980 -0.02010 -0.19687 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11230 10.12610 -0.01380 -0.13628 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10620 10.11320 -0.00700 -0.06922 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66730 10.67470 -0.00740 -0.06932 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01760 10.01950 -0.00190 -0.01896 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81740 9.82580 -0.00840 -0.08549 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12140 10.13000 -0.00860 -0.08490 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79470 9.79660 -0.00190 -0.01939 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99350 9.99820 -0.00470 -0.04701 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.71050 10.72520 -0.01470 -0.13706 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.27750 6.32190 -0.04440 -0.70232 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.77610 10.78790 -0.01180 -0.10938 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64710 11.64700 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.48000 20.36000 0.12000 0.58939 施羅德樂活中小基金-I類型 4666.220004638.65000 27.57000 0.59435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.28130 10.38590 -0.10460 -1.00713 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30230 11.43320 -0.13090 -1.14491 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.54480 10.66910 -0.12430 -1.16505 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14590 9.23900 -0.09310 -1.00768 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.57570 9.68660 -0.11090 -1.14488 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.38450 9.49510 -0.11060 -1.16481 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48230 10.58890 -0.10660 -1.00671 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.03720 11.16500 -0.12780 -1.14465 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.97810 11.10750 -0.12940 -1.16498 柏瑞五國金勢力建設基金 6.56000 6.61000 -0.05000 -0.75643 柏瑞巨人基金 13.35000 13.23000 0.12000 0.90703 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65120 13.65110 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.22000 16.30000 -0.08000 -0.49080 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.51240 12.53650 -0.02410 -0.19224 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.81540 10.83620 -0.02080 -0.19195 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07790 12.09860 -0.02070 -0.17109 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.72900 11.73940 -0.01040 -0.08859 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.76660 11.78140 -0.01480 -0.12562 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.26900 10.25730 0.01170 0.11407 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12890 10.12550 0.00340 0.03358 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01460 10.01350 0.00110 0.01099 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09550 10.09370 0.00180 0.01783 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02310 10.01170 0.01140 0.11387 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.81950 9.81620 0.00330 0.03362 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77120 9.77010 0.00110 0.01126 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.85260 9.85090 0.00170 0.01726 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.24990 10.23820 0.01170 0.11428 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12880 10.12540 0.00340 0.03358 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01460 10.01350 0.00110 0.01099 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09560 10.09380 0.00180 0.01783 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.02310 10.01170 0.01140 0.11387 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.81960 9.81630 0.00330 0.03362 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77120 9.77010 0.00110 0.01126 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.85270 9.85100 0.00170 0.01726 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66490 10.67160 -0.00670 -0.06278 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84770 11.86340 -0.01570 -0.13234 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25790 11.27530 -0.01740 -0.15432 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.05250 9.05820 -0.00570 -0.06293 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74670 9.75960 -0.01290 -0.13218 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61180 9.62660 -0.01480 -0.15374 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37780 10.38430 -0.00650 -0.06259 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03150 11.04610 -0.01460 -0.13217 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87630 10.89320 -0.01690 -0.15514 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05270 9.05840 -0.00570 -0.06293 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74710 9.76000 -0.01290 -0.13217 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61220 9.62700 -0.01480 -0.15373 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.12000 13.32000 -0.20000 -1.50150 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.04000 14.28000 -0.24000 -1.68067 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.22000 9.38000 -0.16000 -1.70576 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.65000 8.78000 -0.13000 -1.48064 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.42000 11.59000 -0.17000 -1.46678 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.56000 11.75000 -0.19000 -1.61702 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.79000 11.99000 -0.20000 -1.66806 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.24000 13.52000 -0.28000 -2.07101 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.38000 13.62000 -0.24000 -1.76211 柏瑞拉丁美洲基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.38720 11.36850 0.01870 0.16449 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46050 7.44830 0.01220 0.16380 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.46990 11.47750 -0.00760 -0.06622 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.12670 11.14090 -0.01420 -0.12746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.24720 10.26330 -0.01610 -0.15687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40690 8.41250 -0.00560 -0.06657 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.45610 9.46820 -0.01210 -0.12780 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.48120 9.49610 -0.01490 -0.15691 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.70330 10.71690 -0.01360 -0.12690 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07260 10.07930 -0.00670 -0.06647 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.23050 10.24660 -0.01610 -0.15713 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79660 9.80910 -0.01250 -0.12743 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08370 9.08970 -0.00600 -0.06601 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93390 8.94340 -0.00950 -0.10622 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.50550 9.52040 -0.01490 -0.15651 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99710 12.05280 -0.05570 -0.46213 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.45350 11.51540 -0.06190 -0.53754 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.87770 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9.49900 9.49360 0.00540 0.05688 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28640 9.28120 0.00520 0.05603 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.88290 9.88400 -0.00110 -0.01113 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.41800 9.42100 -0.00300 -0.03184 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.38000 18.44000 -0.06000 -0.32538 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.20000 17.25000 -0.05000 -0.28986 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.93570 12.94920 -0.01350 -0.10425 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.16020 10.16590 -0.00570 -0.05607 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.79730 11.80660 -0.00930 -0.07877 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.19190 10.20370 -0.01180 -0.11564 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.95000 14.83000 0.12000 0.80917 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.42000 24.85000 -0.43000 -1.73038 國泰大中華基金 21.37000 21.13000 0.24000 1.13583 國泰小龍基金 16.09000 15.96000 0.13000 0.81454 國泰中小成長基金 46.22000 45.86000 0.36000 0.78500 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.18040 4.25140 -0.07100 -1.67004 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.64000 19.08000 -0.44000 -2.30608 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70220 0.72010 -0.01790 -2.48577 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66370 0.68060 -0.01690 -2.48310 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20330 2.19190 0.01140 0.52010 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64370 9.65960 -0.01590 -0.16460 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18750 8.24420 -0.05670 -0.68776 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31580 0.31680 -0.00100 -0.31566 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.48300 11.48200 0.00100 0.00871 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66500 1.67880 -0.01380 -0.82202 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92140 9.93220 -0.01080 -0.10874 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32830 0.32930 -0.00100 -0.30367 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.40180 4.47930 -0.07750 -1.73018 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.62000 20.09000 -0.47000 -2.33947 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63420 0.65080 -0.01660 -2.55071 國泰中港台基金人民幣級別 3.24970 3.30300 -0.05330 -1.61368 國泰中港台基金台幣級別 14.49000 14.82000 -0.33000 -2.22672 國泰中港台基金美元級別 0.47400 0.48580 -0.01180 -2.42898 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.59000 27.58000 0.01000 0.03626 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.11000 36.15000 -0.04000 -0.11065 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.30820 10.28510 0.02310 0.22460 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.30840 10.28530 0.02310 0.22459 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.30870 10.28550 0.02320 0.22556 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33560 0.33560 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33570 0.33560 0.00010 0.02980 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33570 0.33560 0.00010 0.02980 國泰台灣貨幣市場基金 12.40910 12.40900 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.78000 28.57000 0.21000 0.73504 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.46770 2.45380 0.01390 0.56647 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35890 0.35990 -0.00100 -0.27785 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49010 0.48850 0.00160 0.32753 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46730 0.46640 0.00090 0.19297 國泰全球資源基金台幣級別 5.91000 5.93000 -0.02000 -0.33727 國泰全球資源基金美元級別 0.18980 0.19070 -0.00090 -0.47195 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41270 0.41320 -0.00050 -0.12101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37310 0.37440 -0.00130 -0.34722 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43720 0.43780 -0.00060 -0.13705 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50700 0.50460 0.00240 0.47562 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.76000 20.66000 0.10000 0.48403 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.01000 21.84000 0.17000 0.77839 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.52240 2.52040 0.00200 0.07935 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.30580 11.37320 -0.06740 -0.59262 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16700 10.27030 -0.10330 -1.00581 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36780 0.37060 -0.00280 -0.75553 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33080 0.33470 -0.00390 -1.16522 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49900 0.49980 -0.00080 -0.16006 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.85000 11.93000 -0.08000 -0.67058 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39890 0.40260 -0.00370 -0.91903 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.80000 18.86000 -0.06000 -0.31813 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61260 0.61590 -0.00330 -0.53580 國泰科技生化基金 37.50000 37.01000 0.49000 1.32397 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.95000 26.88000 0.07000 0.26042 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.85340 38.72500 0.12840 0.33157 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.76750 19.78240 -0.01490 -0.07532 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.94860 18.90640 0.04220 0.22320 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.06160 39.95980 0.10180 0.25476 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.65480 40.60940 0.04540 0.11180 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.02320 42.91870 0.10450 0.24348 國泰紐幣2021保本基金 12.10950 12.10790 0.00160 0.01321 國泰紐幣八年期保本基金 12.39280 12.39330 -0.00050 -0.00403 國泰紐幣保本基金 12.38950 12.38930 0.00020 0.00161 國泰高科技基金 13.76000 13.61000 0.15000 1.10213 國泰國泰基金台幣I級別 24.88000 24.58000 0.30000 1.22050 國泰國泰基金台幣級別 24.88000 24.58000 0.30000 1.22050 國泰富時中國A50基金 17.56000 17.93000 -0.37000 -2.06358 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33580 0.33620 -0.00040 -0.11898 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46530 0.46320 0.00210 0.45337 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36930 0.36820 0.00110 0.29875 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51190 0.50730 0.00460 0.90676 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34920 0.34970 -0.00050 -0.14298 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48390 0.48170 0.00220 0.45672 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64680 10.65690 -0.01010 -0.09477 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64350 7.69290 -0.04940 -0.64215 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35980 0.36020 -0.00040 -0.11105 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25630 0.25800 -0.00170 -0.65891 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.24320 2.23310 0.01010 0.45229 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.96330 9.98040 -0.01710 -0.17134 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32380 0.32500 -0.00120 -0.36923 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.13930 39.99110 0.14820 0.37058 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.02000 19.58000 -0.56000 -2.86006 國泰新興市場基金台幣級別 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515 國泰新興市場基金美元級別 0.38950 0.39610 -0.00660 -1.66625 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28440 2.27070 0.01370 0.60334 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50530 1.50440 0.00090 0.05982 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34240 0.34320 -0.00080 -0.23310 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36860 0.36940 -0.00080 -0.21657 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22790 0.22970 -0.00180 -0.78363 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51180 10.53260 -0.02080 -0.19748 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.79710 6.84750 -0.05040 -0.73604 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.66000 13.78000 -0.12000 -0.87083 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.29000 36.65000 0.64000 1.74625 國泰價值卓越基金 16.28000 16.11000 0.17000 1.05525 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38000 0.38230 -0.00230 -0.60162 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.79480 38.69720 0.09760 0.25221 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.53000 20.28000 0.25000 1.23274 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.57000 19.81000 -0.24000 -1.21151 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.76000 19.60000 0.16000 0.81633 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09400 12.09770 -0.00370 -0.03058 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39650 0.39690 -0.00040 -0.10078 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64430 9.62390 0.02040 0.21197 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.27740 8.28000 -0.00260 -0.03140 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71970 10.69680 0.02290 0.21408 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30650 9.30950 -0.00300 -0.03223 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16960 11.16890 0.00070 0.00627 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80070 9.79670 0.00400 0.04083 第一金大中華基金 28.52000 28.26000 0.26000 0.92003 第一金小型精選基金 40.64000 40.33000 0.31000 0.76866 第一金中國世紀基金-人民幣 13.56000 13.71000 -0.15000 -1.09409 第一金中國世紀基金-美元 8.47180 8.61410 -0.14230 -1.65194 第一金中國世紀基金-美元-N 8.47260 8.61490 -0.14230 -1.65179 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303 第一金中概平衡基金 26.86000 26.70000 0.16000 0.59925 第一金台灣貨幣市場基金 15.24720 15.24700 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.80800 177.80600 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.97850 9.97300 0.00550 0.05515 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.97850 9.97300 0.00550 0.05515 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.11380 14.02740 0.08640 0.61594 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.11420 14.02790 0.08630 0.61520 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.48000 13.37000 0.11000 0.82274 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83320 9.84900 -0.01580 -0.16042 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83660 9.85230 -0.01570 -0.15935 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48230 9.48790 -0.00560 -0.05902 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50710 9.51270 -0.00560 -0.05887 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.30890 10.32610 -0.01720 -0.16657 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95130 9.95720 -0.00590 -0.05925 第一金全球大趨勢基金 23.51000 23.53000 -0.02000 -0.08500 第一金全球不動產證券化基金A 8.23690 8.26060 -0.02370 -0.28690 第一金全球不動產證券化基金B 5.85750 5.87440 -0.01690 -0.28769 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.50640 9.49550 0.01090 0.11479 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.50750 9.49660 0.01090 0.11478 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86860 9.85730 0.01130 0.11464 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.86990 9.85860 0.01130 0.11462 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63740 8.62910 0.00830 0.09619 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20810 10.19830 0.00980 0.09609 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69120 9.69220 -0.00100 -0.01032 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69030 9.69130 -0.00100 -0.01032 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.96980 7.97540 -0.00560 -0.07022 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84380 8.84340 0.00040 0.00452 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84420 8.84380 0.00040 0.00452 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18650 11.18700 -0.00050 -0.00447 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18740 11.18790 -0.00050 -0.00447 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00020 10.00720 -0.00700 -0.06995 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79340 14.79280 0.00060 0.00406 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.92770 14.01470 -0.08700 -0.62078 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.94510 14.03220 -0.08710 -0.62072 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023 第一金亞洲科技基金 19.44000 19.72000 -0.28000 -1.41988 第一金亞洲新興市場基金 13.45000 13.63000 -0.18000 -1.32062 第一金店頭市場基金 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 第一金創新趨勢基金 26.02000 25.87000 0.15000 0.57982 第一金電子基金 36.08000 35.83000 0.25000 0.69774 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.94000 20.76000 0.18000 0.86705 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.89000 19.06000 -0.17000 -0.89192 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.23000 9.40000 -0.17000 -1.80851 統一大中華中小基金(美元) 8.49000 8.70000 -0.21000 -2.41379 統一大中華中小基金(新台幣) 12.48000 12.76000 -0.28000 -2.19436 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 統一大滿貫基金-A類型 36.41000 36.28000 0.13000 0.35832 統一大滿貫基金-I類型 36.41000 36.28000 0.13000 0.35832 統一大龍印基金 15.34000 15.55000 -0.21000 -1.35048 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 統一大龍騰中國基金(美元) 8.99000 9.15000 -0.16000 -1.74863 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.15000 10.32000 -0.17000 -1.64729 統一中小基金 28.03000 28.10000 -0.07000 -0.24911 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84750 9.82460 0.02290 0.23309 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23440 9.24970 -0.01530 -0.16541 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94080 8.94610 -0.00530 -0.05924 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.64050 11.61340 0.02710 0.23335 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84290 10.86100 -0.01810 -0.16665 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49520 10.50150 -0.00630 -0.05999 統一台灣動力基金 18.74000 18.72000 0.02000 0.10684 統一全天候基金-A類型 117.17000 116.17000 1.00000 0.86081 統一全天候基金-I類型 117.17000 116.17000 1.00000 0.86081 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.05640 9.04360 0.01280 0.14154 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.79820 8.82090 -0.02270 -0.25734 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.76060 8.77570 -0.01510 -0.17207 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.33270 9.31950 0.01320 0.14164 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.06640 9.08980 -0.02340 -0.25743 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.02770 9.04330 -0.01560 -0.17250 統一全球債券組合基金 11.98610 11.98980 -0.00370 -0.03086 統一全球新科技基金(人民幣) 16.08000 15.89000 0.19000 1.19572 統一全球新科技基金(美元) 15.23000 15.13000 0.10000 0.66094 統一全球新科技基金(新台幣) 14.52000 14.39000 0.13000 0.90341 統一亞太基金 26.41000 26.76000 -0.35000 -1.30792 統一亞洲大金磚基金 12.83000 12.96000 -0.13000 -1.00309 統一奔騰基金 64.01000 63.76000 0.25000 0.39210 統一強棒貨幣市場基金 16.65550 16.65530 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.73000 10.94000 -0.21000 -1.91956 統一強漢基金(美元) 9.73000 9.97000 -0.24000 -2.40722 統一強漢基金(新台幣) 25.46000 26.03000 -0.57000 -2.18978 統一統信基金 34.29000 34.05000 0.24000 0.70485 統一黑馬基金 64.02000 63.85000 0.17000 0.26625 統一新亞洲科技能源基金 18.85000 19.02000 -0.17000 -0.89380 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05740 8.05800 -0.00060 -0.00745 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19200 10.19280 -0.00080 -0.00785 統一經建基金 49.58000 49.20000 0.38000 0.77236 統一龍馬基金 75.22000 74.27000 0.95000 1.27912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.14000 23.91000 0.23000 0.96194 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.55000 50.19000 0.36000 0.71727 野村中國機會基金 13.45000 13.73000 -0.28000 -2.03933 野村巴西基金 5.57000 5.54000 0.03000 0.54152 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230 野村台灣高股息基金 23.79000 23.63000 0.16000 0.67711 野村台灣運籌基金 38.64000 38.48000 0.16000 0.41580 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.56690 9.57780 -0.01090 -0.11380 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.51600 9.53140 -0.01540 -0.16157 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.57200 9.58600 -0.01400 -0.14605 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77410 9.78520 -0.01110 -0.11344 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.67410 9.68970 -0.01560 -0.16100 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.64090 9.65500 -0.01410 -0.14604 野村平衡基金 19.95000 19.86000 0.09000 0.45317 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 野村全球生技醫療基金 18.02000 17.90000 0.12000 0.67039 野村全球品牌基金 28.18000 28.11000 0.07000 0.24902 野村全球氣候變遷基金 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.23000 13.25000 -0.02000 -0.15094 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.77000 19.80000 -0.03000 -0.15152 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.46000 12.48000 -0.02000 -0.16026 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.05890 10.00000 0.05890 0.58900 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46290 10.47740 -0.01450 -0.13839 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37020 10.37810 -0.00790 -0.07612 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63760 9.63110 0.00650 0.06749 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37900 9.37520 0.00380 0.04053 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.96510 8.95220 0.01290 0.14410 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.25690 11.24950 0.00740 0.06578 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.74430 10.73990 0.00440 0.04097 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.32890 10.31430 0.01460 0.14155 野村成長基金 29.75000 29.55000 0.20000 0.67682 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.01880 9.12260 -0.10380 -1.13783 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.01460 9.12500 -0.11040 -1.20986 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.16330 9.25860 -0.09530 -1.02931 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.42630 9.53460 -0.10830 -1.13586 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.33560 9.44980 -0.11420 -1.20849 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.49230 9.59110 -0.09880 -1.03012 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.73000 8.90000 -0.17000 -1.91011 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.74000 -0.24000 -1.88383 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.55350 9.58980 -0.03630 -0.37853 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.60070 9.64450 -0.04380 -0.45414 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.69510 9.72350 -0.02840 -0.29208 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.05060 10.09290 -0.04230 -0.41911 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.01890 10.06470 -0.04580 -0.45506 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12390 10.15350 -0.02960 -0.29153 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.70530 8.72930 -0.02400 -0.27494 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30870 9.33860 -0.02990 -0.32018 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.16400 9.19960 -0.03560 -0.38697 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.19080 13.22720 -0.03640 -0.27519 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.21720 12.25690 -0.03970 -0.32390 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.95100 9.98970 -0.03870 -0.38740 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25690 10.25000 0.00690 0.06732 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.90310 9.89860 0.00450 0.04546 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.45060 9.43740 0.01320 0.13987 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.21910 11.20340 0.01570 0.14014 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15930 10.16880 -0.00950 -0.09342 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.22260 11.24230 -0.01970 -0.17523 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72160 10.74410 -0.02250 -0.20942 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49160 10.50140 -0.00980 -0.09332 野村泰國基金 41.55000 42.04000 -0.49000 -1.16556 野村高科技基金 12.41000 12.30000 0.11000 0.89431 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21420 10.21340 0.00080 0.00783 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.41030 10.41880 -0.00850 -0.08158 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.59250 10.57980 0.01270 0.12004 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.75090 9.76830 -0.01740 -0.17813 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66090 9.66090 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.55160 9.56350 -0.01190 -0.12443 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.93440 11.94340 -0.00900 -0.07536 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.04710 13.02000 0.02710 0.20814 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.86190 10.88130 -0.01940 -0.17829 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76810 10.76810 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89400 10.90790 -0.01390 -0.12743 野村貨幣市場基金 16.26270 16.26250 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.95000 16.11000 -0.16000 -0.99317 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.06970 10.07350 -0.00380 -0.03772 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.96370 10.01900 -0.05530 -0.55195 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95110 9.98650 -0.03540 -0.35448 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84990 9.84600 0.00390 0.03961 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80020 9.80590 -0.00570 -0.05813 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80160 9.80320 -0.00160 -0.01632 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84990 9.84600 0.00390 0.03961 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80020 9.80590 -0.00570 -0.05813 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80160 9.80320 -0.00160 -0.01632 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.05900 10.09740 -0.03840 -0.38030 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.00240 10.05360 -0.05120 -0.50927 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.99010 10.03120 -0.04110 -0.40972 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.05900 10.09730 -0.03830 -0.37931 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.00240 10.05360 -0.05120 -0.50927 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.99010 10.03120 -0.04110 -0.40972 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10890 10.11310 -0.00420 -0.04153 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99410 7.99840 -0.00430 -0.05376 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80530 11.81180 -0.00650 -0.05503 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.63000 7.73000 -0.10000 -1.29366 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.39000 9.50000 -0.11000 -1.15789 野村精選貨幣市場基金 12.07700 12.07700 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.58000 11.68000 -0.10000 -0.85616 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.31000 11.42000 -0.11000 -0.96322 野村歐洲高股息基金季配型 8.07000 8.19000 -0.12000 -1.46520 野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.61000 -0.17000 -1.46425 野村積極成長基金 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.34000 35.26000 0.08000 0.22689 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.28310 10.27040 0.01270 0.12366 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63210 8.62310 0.00900 0.10437 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95790 7.95270 0.00520 0.06539 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88720 7.87590 0.01130 0.14348 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.65320 11.64220 0.01100 0.09448 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50420 10.49740 0.00680 0.06478 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.44290 10.42790 0.01500 0.14384 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 野村環球基金-人民幣計價 16.11000 16.01000 0.10000 0.62461 野村環球基金-美元計價 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.50000 17.39000 0.11000 0.63255 野村鴻利基金 23.05000 23.00000 0.05000 0.21739 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85690 16.85680 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.01000 20.90000 0.11000 0.52632 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.95000 14.06000 -0.11000 -0.78236 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.83000 14.91000 -0.08000 -0.53655 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15340 10.15150 0.00190 0.01872 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32150 13.31930 0.00220 0.01652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.68040 9.71730 -0.03690 -0.37974 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.66140 9.70110 -0.03970 -0.40923 凱基台商天下基金 13.40000 13.53000 -0.13000 -0.96083 凱基台灣精五門基金 21.08000 20.84000 0.24000 1.15163 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75750 10.77930 -0.02180 -0.20224 凱基亞太高股息基金 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681 凱基亞洲四金磚基金 17.20000 17.43000 -0.23000 -1.31956 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.95000 14.07000 -0.12000 -0.85288 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.65510 12.79950 -0.14440 -1.12817 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.42000 12.53000 -0.11000 -0.87789 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54060 11.54040 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.74000 27.53000 0.21000 0.76280 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.25000 21.97000 0.28000 1.27447 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.65490 21.42270 0.23220 1.08390 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.93000 18.08000 -0.15000 -0.82965 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.20520 17.38580 -0.18060 -1.03878 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.87060 11.88790 -0.01730 -0.14553 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.71080 11.68140 0.02940 0.25168 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017 凱基護城河基金-台幣計價A 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349 凱基護城河基金-美元計價B 13.01080 12.99740 0.01340 0.10310 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.68000 13.89000 -0.21000 -1.51188 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.38000 34.35000 1.03000 2.99854 富邦NASDAQ-100基金 30.93000 30.45000 0.48000 1.57635 富邦上証180基金 27.00000 27.55000 -0.55000 -1.99637 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20200 0.20680 -0.00480 -2.32108 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.20000 6.33000 -0.13000 -2.05371 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.05000 7.96000 0.09000 1.13065 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.73000 34.29000 -0.56000 -1.63313 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.46150 11.55920 -0.09770 -0.84521 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.57880 10.69360 -0.11480 -1.07354 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.12240 10.26530 -0.14290 -1.39207 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.04400 10.12960 -0.08560 -0.84505 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.19640 9.29620 -0.09980 -1.07356 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.80700 8.93140 -0.12440 -1.39284 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.25940 20.42910 -0.16970 -0.83068 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32170 11.32070 0.00100 0.00883 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.29680 10.35910 -0.06230 -0.60140 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88890 12.89520 -0.00630 -0.04886 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89600 1.89910 -0.00310 -0.16324 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44750 9.45220 -0.00470 -0.04972 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43760 1.43990 -0.00230 -0.15973 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.73090 11.72320 0.00770 0.06568 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70730 1.71170 -0.00440 -0.25705 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15530 10.14870 0.00660 0.06503 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49680 1.50070 -0.00390 -0.25988 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.54000 14.45000 0.09000 0.62284 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.54000 23.84000 -0.30000 -1.25839 富邦日本東証基金 22.32000 22.42000 -0.10000 -0.44603 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.06000 43.65000 0.41000 0.93929 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.63000 49.31000 0.32000 0.64896 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.07000 52.60000 0.47000 0.89354 富邦台灣心基金 23.53000 23.40000 0.13000 0.55556 富邦台灣釆吉50基金 49.45000 49.02000 0.43000 0.87719 富邦台灣科技指數基金 55.48000 54.98000 0.50000 0.90942 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.22750 41.13860 0.08890 0.21610 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.44050 41.35050 0.09000 0.21765 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29330 0.29570 -0.00240 -0.81163 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52170 2.50130 0.02040 0.81558 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33820 0.33860 -0.00040 -0.11813 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50850 10.52690 -0.01840 -0.17479 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19100 2.17340 0.01760 0.80979 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32440 0.32480 -0.00040 -0.12315 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07020 9.08610 -0.01590 -0.17499 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.33000 24.45000 -0.12000 -0.49080 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.08000 13.97000 0.11000 0.78740 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.11000 32.53000 -0.42000 -1.29112 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63650 15.63630 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99930 39.99950 -0.00020 -0.00050 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99890 39.99950 -0.00060 -0.00150 富邦長紅基金 67.64000 67.18000 0.46000 0.68473 富邦科技基金 26.23000 26.10000 0.13000 0.49808 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.25450 40.16500 0.08950 0.22283 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.41020 39.27170 0.13850 0.35267 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.95680 38.82910 0.12770 0.32888 富邦恒生國企ETF基金 20.11000 20.14000 -0.03000 -0.14896 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.45000 27.42000 0.03000 0.10941 富邦高成長基金 25.80000 25.61000 0.19000 0.74190 富邦基金 14.25000 14.12000 0.13000 0.92068 富邦深証100基金 8.95000 9.23000 -0.28000 -3.03359 富邦富時歐洲ETF基金 20.86000 21.08000 -0.22000 -1.04364 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41010 0.40990 0.00020 0.04879 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27020 12.27810 -0.00790 -0.06434 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.52410 9.53030 -0.00620 -0.06506 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30540 0.30520 0.00020 0.06553 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87260 8.87840 -0.00580 -0.06533 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.50250 9.53470 -0.03220 -0.33771 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.98330 9.99560 -0.01230 -0.12305 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.43060 9.46250 -0.03190 -0.33712 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89450 9.90670 -0.01220 -0.12315 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.72000 20.55000 0.17000 0.82725 富邦精準基金 48.71000 48.54000 0.17000 0.35023 富邦精銳中小基金 12.24000 12.18000 0.06000 0.49261 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990 富邦臺灣公司治理100基金 22.19000 22.03000 0.16000 0.72628 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.41000 7.48000 -0.07000 -0.93583 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.11000 15.84000 0.27000 1.70455 富邦標普美國特別股ETF基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.50220 10.51000 -0.00780 -0.07422 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.33390 10.45220 -0.11830 -1.13182 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.42940 10.52190 -0.09250 -0.87912 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.23600 10.24360 -0.00760 -0.07419 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.02590 10.14070 -0.11480 -1.13207 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.10030 10.18990 -0.08960 -0.87930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.36000 31.12000 0.24000 0.77121 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.74550 8.83750 -0.09200 -1.04102 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.21650 9.31240 -0.09590 -1.02981 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95680 9.05170 -0.09490 -1.04842 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73580 9.77340 -0.03760 -0.38472 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.67720 9.71640 -0.03920 -0.40344 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40650 9.44470 -0.03820 -0.40446 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47570 9.51420 -0.03850 -0.40466 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51200 8.55910 -0.04710 -0.55029 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47570 9.52500 -0.04930 -0.51759 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97500 9.02470 -0.04970 -0.55071 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.57880 10.58500 -0.00620 -0.05857 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.26780 10.27570 -0.00790 -0.07688 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79730 9.80510 -0.00780 -0.07955 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.09500 9.14400 -0.04900 -0.53587 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.62450 9.63170 -0.00720 -0.07475 富達卓越領航全球組合基金 15.28000 15.37000 -0.09000 -0.58556 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.72310 8.78360 -0.06050 -0.68878 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36680 9.42920 -0.06240 -0.66177 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.06780 9.12980 -0.06200 -0.67909 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.92880 9.94800 -0.01920 -0.19300 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82250 9.84380 -0.02130 -0.21638 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54550 9.56700 -0.02150 -0.22473 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15510 9.21700 -0.06190 -0.67159 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61160 9.63250 -0.02090 -0.21697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.46000 10.66000 -0.20000 -1.87617 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.14000 9.30000 -0.16000 -1.72043 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.55000 9.67000 -0.12000 -1.24095 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.70490 9.69930 0.00560 0.05774 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15540 9.17790 -0.02250 -0.24515 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76260 8.77550 -0.01290 -0.14700 富蘭克林華美中華基金 13.29000 13.49000 -0.20000 -1.48258 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.86000 21.66000 0.20000 0.92336 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.90000 20.79000 0.11000 0.52910 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.12000 11.25000 -0.13000 -1.15556 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.75000 10.85000 -0.10000 -0.92166 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90230 7.91770 -0.01540 -0.19450 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.03070 9.05560 -0.02490 -0.27497 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70920 9.73600 -0.02680 -0.27527 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25500 9.27290 -0.01790 -0.19304 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07800 11.07510 0.00290 0.02618 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75100 8.74870 0.00230 0.02629 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17720 9.17480 0.00240 0.02616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.18720 13.17950 0.00770 0.05842 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.22620 10.22020 0.00600 0.05871 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11650 10.11360 0.00290 0.02867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67180 7.66960 0.00220 0.02868 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13930 9.13670 0.00260 0.02846 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.69230 10.67830 0.01400 0.13111 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57200 7.56210 0.00990 0.13092 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.03930 9.02750 0.01180 0.13071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41000 10.40840 0.00160 0.01537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71690 7.71570 0.00120 0.01555 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20000 8.20010 -0.00010 -0.00122 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20770 9.21500 -0.00730 -0.07922 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98120 9.98910 -0.00790 -0.07909 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61740 12.61770 -0.00030 -0.00238 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.96000 9.08000 -0.12000 -1.32159 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.69000 8.57000 0.12000 1.40023 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.00000 0.15000 1.36364 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.25970 13.30550 -0.04580 -0.34422 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.82000 9.92000 -0.10000 -1.00806 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.64000 9.75000 -0.11000 -1.12821 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 富蘭克林華美第一富基金 42.14000 41.78000 0.36000 0.86166 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30070 10.30060 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.33000 14.17000 0.16000 1.12915 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.31000 13.27000 0.04000 0.30143 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99180 8.05360 -0.06180 -0.76736 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.94050 11.09230 -0.15180 -1.36852 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.70860 9.68650 0.02210 0.22815 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13160 11.10610 0.02550 0.22960 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.95880 6.96600 -0.00720 -0.10336 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.16110 9.17640 -0.01530 -0.16673 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25500 10.27210 -0.01710 -0.16647 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.65470 10.66580 -0.01110 -0.10407 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.34000 20.29000 0.05000 0.24643 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 復華人民幣貨幣市場基金 11.61000 11.60920 0.00080 0.00689 復華人生目標基金 39.52800 39.49530 0.03270 0.08279 復華大中華中小策略基金 9.41000 9.65000 -0.24000 -2.48705 復華中小精選基金 79.59000 79.13000 0.46000 0.58132 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.28000 8.41000 -0.13000 -1.54578 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.55000 10.72000 -0.17000 -1.58582 復華六年到期新興市場債券基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 復華台灣智能基金 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 復華全方位基金 33.01000 33.00000 0.01000 0.03030 復華全球大趨勢基金-美元 13.70000 13.80000 -0.10000 -0.72464 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.39000 21.50000 -0.11000 -0.51163 復華全球平衡基金-美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 復華全球平衡基金-新臺幣 20.32000 20.31000 0.01000 0.04924 復華全球物聯網科技基金-美元 16.89000 16.91000 -0.02000 -0.11827 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.15000 16.13000 0.02000 0.12399 復華全球原物料基金 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.58000 13.71000 -0.13000 -0.94821 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45800 11.45590 0.00210 0.01833 復華全球債券基金 13.37780 13.37490 0.00290 0.02168 復華全球債券組合基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.50000 14.46000 0.04000 0.27663 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 復華有利貨幣市場基金 13.43310 13.43300 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.65000 12.90000 -0.25000 -1.93798 復華亞太成長基金 15.49000 15.64000 -0.15000 -0.95908 復華亞太神龍科技基金-美元 10.11000 10.28000 -0.17000 -1.65370 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.64000 10.80000 -0.16000 -1.48148 復華東協世紀基金 12.54000 12.69000 -0.15000 -1.18203 復華南非幣長期收益基金A 13.20000 13.30000 -0.10000 -0.75188 復華南非幣長期收益基金B 8.24000 8.30000 -0.06000 -0.72289 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.55000 -0.02000 -0.14760 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 復華美國新星基金-美元 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 復華美國新星基金-新臺幣 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 復華恒生基金 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 30.75000 30.72000 0.03000 0.09766 復華神盾基金 26.88380 26.88300 0.00080 0.00298 復華高成長基金 70.14000 69.82000 0.32000 0.45832 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39380 14.39370 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.70000 19.58000 0.12000 0.61287 復華富時台灣高股息低波動基金 52.49000 52.27000 0.22000 0.42089 復華復華基金 22.03000 21.92000 0.11000 0.50182 復華華人世紀基金 17.85000 18.28000 -0.43000 -2.35230 復華傳家二號基金 31.43180 31.39470 0.03710 0.11817 復華傳家基金 25.96010 26.01630 -0.05620 -0.21602 復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.95000 -0.03000 -0.20067 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.17000 14.24000 -0.07000 -0.49157 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華新興市場10年期以上債券基金 19.31000 19.30000 0.01000 0.05181 復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 復華新興市場高收益債券基金B 5.66000 5.68000 -0.02000 -0.35211 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720 復華滬深300 A股基金 20.17000 20.64000 -0.47000 -2.27713 復華數位經濟基金 62.70000 62.18000 0.52000 0.83628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.21000 11.45000 -0.24000 -2.09607 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.79430 9.82070 -0.02640 -0.26882 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63800 9.66200 -0.02400 -0.24840 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94900 9.97570 -0.02670 -0.26765 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.76000 9.78440 -0.02440 -0.24938 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72600 9.75490 -0.02890 -0.29626 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.18400 10.19220 -0.00820 -0.08045 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.73620 9.77180 -0.03560 -0.36431 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.19550 10.21080 -0.01530 -0.14984 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.73530 9.77090 -0.03560 -0.36435 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.19810 10.21340 -0.01530 -0.14980 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32780 9.32670 0.00110 0.01179 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.41670 8.45900 -0.04230 -0.50006 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34660 8.37050 -0.02390 -0.28553 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.60230 11.60070 0.00160 0.01379 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.48900 10.54170 -0.05270 -0.49992 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52360 10.55370 -0.03010 -0.28521 景順主流基金 19.00000 18.82000 0.18000 0.95643 景順台灣科技基金 33.05000 32.69000 0.36000 1.10125 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.47000 22.25000 0.22000 0.98876 景順全球康健基金 19.09000 19.04000 0.05000 0.26261 景順貨幣市場基金 15.93390 15.93380 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.91000 34.62000 0.29000 0.83767 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.97000 13.92000 0.05000 0.35920 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70790 8.70040 0.00750 0.08620 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.95930 7.99110 -0.03180 -0.39794 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11390 11.10450 0.00940 0.08465 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.13640 10.17700 -0.04060 -0.39894 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.84000 8.00000 -0.16000 -2.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.57000 7.73000 -0.16000 -2.06986 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.05000 11.26000 -0.21000 -1.86501 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.43910 9.46160 -0.02250 -0.23780 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.58130 9.58340 -0.00210 -0.02191 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72600 9.74920 -0.02320 -0.23797 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.87520 9.87730 -0.00210 -0.02126 華南永昌永昌基金 19.54000 19.45000 0.09000 0.46272 華南永昌全球亨利組合基金 14.32450 14.33620 -0.01170 -0.08161 華南永昌全球神農水資源基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 華南永昌全球精品基金 16.10000 16.13000 -0.03000 -0.18599 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.79000 13.87000 -0.08000 -0.57678 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.60000 13.65000 -0.05000 -0.36630 華南永昌物聯網精選基金 12.37000 12.28000 0.09000 0.73290 華南永昌策略報酬基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19980 16.19970 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.57390 24.52120 0.05270 0.21492 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93430 11.93420 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14920 10.15110 -0.00190 -0.01872 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.99590 10.06000 -0.06410 -0.63718 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.80680 9.80840 -0.00160 -0.01631 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.62670 9.68840 -0.06170 -0.63684 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97550 9.98050 -0.00500 -0.05010 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.76550 9.83130 -0.06580 -0.66929 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73280 9.73770 -0.00490 -0.05032 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.52160 9.58580 -0.06420 -0.66974 華頓中小型基金 28.15000 27.96000 0.19000 0.67954 華頓中國多重機會平衡基金 11.80770 11.86710 -0.05940 -0.50054 華頓台灣基金 30.46000 30.47000 -0.01000 -0.03282 華頓平安貨幣市場基金 11.51670 11.51650 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.34000 17.34000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.44790 13.43870 0.00920 0.06846 華頓全球高收益債券基金B 8.33610 8.33050 0.00560 0.06722 華頓全球黑鑽油源基金 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65510 2.70130 -0.04620 -1.71029 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.86040 12.10260 -0.24220 -2.00122 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38660 0.39530 -0.00870 -2.20086 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.42050 11.48730 -0.06680 -0.58151 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.40350 10.45880 -0.05530 -0.52874 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.14200 10.23170 -0.08970 -0.87669 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.15520 9.23620 -0.08100 -0.87698 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.40350 10.51820 -0.11470 -1.09049 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.43160 9.53900 -0.10740 -1.12590 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.37000 11.57000 -0.20000 -1.72861 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.78000 9.98000 -0.20000 -2.00401 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.55000 10.79000 -0.24000 -2.22428 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50000 2.49690 0.00310 0.12415 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06070 2.05450 0.00620 0.30178 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.65970 11.70520 -0.04550 -0.38872 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.46540 9.50230 -0.03690 -0.38833 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36330 0.36470 -0.00140 -0.38388 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30130 0.30280 -0.00150 -0.49538 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.39000 3.44000 -0.05000 -1.45349 匯豐中國動力基金(台幣) 15.15000 15.43000 -0.28000 -1.81465 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐台灣精典基金 25.12000 24.87000 0.25000 1.00523 匯豐全球趨勢組合基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 匯豐全球關鍵資源基金 8.39000 8.51000 -0.12000 -1.41011 匯豐安富基金 26.09000 25.95000 0.14000 0.53950 匯豐成功基金 41.58000 41.40000 0.18000 0.43478 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.49000 -0.09000 -0.78329 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.11000 11.20000 -0.09000 -0.80357 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58530 2.57910 0.00620 0.24039 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35660 2.35020 0.00640 0.27232 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.51560 11.53860 -0.02300 -0.19933 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.88650 7.90930 -0.02280 -0.28827 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37710 0.37810 -0.00100 -0.26448 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33580 0.33680 -0.00100 -0.29691 匯豐金磚動力基金 14.03000 14.22000 -0.19000 -1.33615 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97880 14.97870 0.00010 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新光全球生技醫療基金(美元) 12.23000 12.29000 -0.06000 -0.48820 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99870 9.98980 0.00890 0.08909 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72370 9.69470 0.02900 0.29913 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65150 9.64290 0.00860 0.08918 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.37550 9.34760 0.02790 0.29847 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.44010 15.44000 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光多重資產基金(A累積)美元 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 新光亞洲精選基金-美金 22.80000 23.09000 -0.29000 -1.25595 新光亞洲精選基金-新台幣 22.99000 23.23000 -0.24000 -1.03315 新光兩岸優勢基金 12.14000 12.36000 -0.22000 -1.77994 新光店頭基金 26.88000 26.53000 0.35000 1.31926 新光南非幣保本基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 新光特選內需收益ETF基金 20.33000 20.22000 0.11000 0.54402 新光創新科技基金 15.79000 15.68000 0.11000 0.70153 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.77810 9.79430 -0.01620 -0.16540 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04480 10.05640 -0.01160 -0.11535 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69520 9.70820 -0.01300 -0.13391 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.28970 9.30520 -0.01550 -0.16657 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.55020 9.56110 -0.01090 -0.11400 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21540 9.22780 -0.01240 -0.13438 新光澳幣八年期保本基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 新光澳幣保本基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07950 10.07190 0.00760 0.07546 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.83430 9.82900 0.00530 0.05392 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.77270 9.76130 0.01140 0.11679 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97280 9.96110 0.01170 0.11746 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91690 9.91090 0.00600 0.06054 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71580 9.71000 0.00580 0.05973 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68400 9.68430 -0.00030 -0.00310 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88430 9.88450 -0.00020 -0.00202 瑞銀全球創新趨勢基金 7.59000 7.55000 0.04000 0.52980 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.78650 9.82240 -0.03590 -0.36549 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.41420 9.44830 -0.03410 -0.36091 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71820 9.75590 -0.03770 -0.38643 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.39550 9.43190 -0.03640 -0.38592 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47060 9.50480 -0.03420 -0.35982 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85900 9.89500 -0.03600 -0.36382 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.78310 13.82130 -0.03820 -0.27638 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51160 8.53520 -0.02360 -0.27650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.57420 37.44710 0.12710 0.33941 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.33520 38.24120 0.09400 0.24581 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.44530 39.34320 0.10210 0.25951 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17520 11.17420 0.00100 0.00895 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95960 9.95540 0.00420 0.04219 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.22730 13.40030 -0.17300 -1.29102 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.94660 10.09500 -0.14840 -1.47003 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.24000 10.37000 -0.13000 -1.25362 群益大印度基金-人民幣 14.41720 14.48520 -0.06800 -0.46944 群益大印度基金-美元 13.64130 13.73060 -0.08930 -0.65037 群益大印度基金-新臺幣 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.78360 12.81100 -0.02740 -0.21388 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.40280 12.45200 -0.04920 -0.39512 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.85550 11.88090 -0.02540 -0.21379 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.49670 10.53830 -0.04160 -0.39475 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.25880 10.28080 -0.02200 -0.21399 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.11880 9.15500 -0.03620 -0.39541 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.90110 9.92230 -0.02120 -0.21366 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.09610 9.13220 -0.03610 -0.39530 群益中小型股基金 50.99000 50.77000 0.22000 0.43333 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.88350 9.91040 -0.02690 -0.27143 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.23150 9.27350 -0.04200 -0.45290 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.61370 8.63430 -0.02060 -0.23858 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73640 8.76020 -0.02380 -0.27168 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.15990 8.19700 -0.03710 -0.45260 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.61450 7.63260 -0.01810 -0.23714 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95710 10.96800 -0.01090 -0.09938 群益中國高收益債券基金-美元 10.61780 10.62980 -0.01200 -0.11289 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82140 9.82920 -0.00780 -0.07936 群益中國新機會基金N-人民幣 9.03550 9.18490 -0.14940 -1.62658 群益中國新機會基金N-美元 8.34710 8.50050 -0.15340 -1.80460 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.87000 9.02000 -0.15000 -1.66297 群益中國新機會基金-人民幣 8.01310 8.14560 -0.13250 -1.62665 群益中國新機會基金-美元 8.92500 9.08900 -0.16400 -1.80438 群益中國新機會基金-新臺幣 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602 群益平衡王基金 19.72280 19.59490 0.12790 0.65272 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.95000 0.01000 0.16807 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.07630 11.08070 -0.00440 -0.03971 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.63660 10.66010 -0.02350 -0.22045 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.97380 9.97780 -0.00400 -0.04009 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57800 9.59920 -0.02120 -0.22085 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06060 10.04890 0.01170 0.11643 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.85690 9.84520 0.01170 0.11884 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.45590 9.44490 0.01100 0.11646 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.36110 9.34990 0.01120 0.11979 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.11880 10.10710 0.01170 0.11576 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.16610 10.15400 0.01210 0.11916 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.62250 9.61130 0.01120 0.11653 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.01570 10.00380 0.01190 0.11895 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21650 10.21780 -0.00130 -0.01272 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.43060 7.43150 -0.00090 -0.01211 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.11750 10.11740 0.00010 0.00099 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02390 10.02280 0.00110 0.01097 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.17150 10.16310 0.00840 0.08265 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.11750 10.11740 0.00010 0.00099 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 10.02390 10.02280 0.00110 0.01097 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.17150 10.16300 0.00850 0.08364 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.11750 10.11740 0.00010 0.00099 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02390 10.02280 0.00110 0.01097 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.17150 10.16300 0.00850 0.08364 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.11750 10.11740 0.00010 0.00099 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 10.02380 10.02280 0.00100 0.00998 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.17150 10.16300 0.00850 0.08364 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 群益全球關鍵生技基金-美元 15.98870 15.97220 0.01650 0.10330 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.69000 15.64000 0.05000 0.31969 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 群益印度中小基金N-美元 10.06690 10.13090 -0.06400 -0.63173 群益印度中小基金N-新臺幣 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 群益印度中小基金-人民幣 16.13650 16.20960 -0.07310 -0.45097 群益印度中小基金-美元 14.39830 14.48980 -0.09150 -0.63148 群益印度中小基金-新臺幣 16.56000 16.63000 -0.07000 -0.42093 群益多利策略組合基金 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.42000 15.46000 -0.04000 -0.25873 群益安家基金 26.70150 26.60710 0.09440 0.35479 群益安穩貨幣市場基金 16.08030 16.08010 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.18000 23.94000 0.24000 1.00251 群益亞太中小基金 12.43000 12.70000 -0.27000 -2.12598 群益亞太新趨勢平衡基金 16.80000 17.01000 -0.21000 -1.23457 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.71020 9.70290 0.00730 0.07524 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48440 7.47880 0.00560 0.07488 群益店頭市場基金 107.63000 106.89000 0.74000 0.69230 群益東方盛世基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 群益東協成長基金-人民幣 13.36130 13.55570 -0.19440 -1.43408 群益東協成長基金-美元 11.79900 11.99240 -0.19340 -1.61269 群益東協成長基金-新臺幣 11.61000 11.77000 -0.16000 -1.35939 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23460 11.23380 0.00080 0.00712 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66660 10.66710 -0.00050 -0.00469 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.12530 10.11610 0.00920 0.09094 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89170 9.89100 0.00070 0.00708 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39480 9.39520 -0.00040 -0.00426 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.91590 8.90780 0.00810 0.09093 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68020 9.67960 0.00060 0.00620 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56200 9.56250 -0.00050 -0.00523 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.96040 9.95140 0.00900 0.09044 群益長安基金 30.64000 30.35000 0.29000 0.95552 群益美國新創亮點基金-美元 15.12890 14.97520 0.15370 1.02636 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.53000 14.35000 0.18000 1.25436 群益真善美基金 17.39330 17.36130 0.03200 0.18432 群益馬拉松基金A類型 129.38000 128.73000 0.65000 0.50493 群益深証中小板基金 12.21000 12.60000 -0.39000 -3.09524 群益創新科技基金 34.10000 33.93000 0.17000 0.50103 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.69120 9.82330 -0.13210 -1.34476 群益華夏盛世基金N-美元 8.97310 9.11200 -0.13890 -1.52436 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.30000 9.42000 -0.12000 -1.27389 群益華夏盛世基金-人民幣 10.55360 10.69750 -0.14390 -1.34517 群益華夏盛世基金-美元 9.89420 10.04730 -0.15310 -1.52379 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.23000 16.44000 -0.21000 -1.27737 群益奧斯卡基金 28.92000 28.76000 0.16000 0.55633 群益新興金鑽基金-美元 12.12800 12.35820 -0.23020 -1.86273 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.21000 9.37000 -0.16000 -1.70758 群益葛萊美基金 24.77000 24.55000 0.22000 0.89613 群益道瓊美國地產ETF基金 20.33000 20.35000 -0.02000 -0.09828 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.09000 8.16000 -0.07000 -0.85784 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.16000 13.92000 0.24000 1.72414 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.61250 11.63620 -0.02370 -0.20367 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.21060 11.24320 -0.03260 -0.28995 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.13230 11.16080 -0.02850 -0.25536 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.52830 8.54570 -0.01740 -0.20361 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.09670 9.12310 -0.02640 -0.28938 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.36000 -0.01000 -0.11962 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71080 8.73310 -0.02230 -0.25535 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.05490 10.08410 -0.02920 -0.28956 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.67000 30.48000 0.19000 0.62336 德信中國精選成長基金 10.96000 11.15000 -0.19000 -1.70404 德信台灣主流中小基金 20.34000 20.10000 0.24000 1.19403 德信新興股票組合基金 11.09000 11.25000 -0.16000 -1.42222 德信萬保貨幣市場基金 11.93010 11.93000 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75120 10.74310 0.00810 0.07540 德信數位時代基金 29.04000 28.74000 0.30000 1.04384 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65850 11.65840 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.94000 16.76000 0.18000 1.07399 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.55000 19.73000 -0.18000 -0.91232 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.49070 10.42330 0.06740 0.64663 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.03060 14.91670 0.11390 0.76357 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14010 8.13840 0.00170 0.02089 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.03540 11.05720 -0.02180 -0.19716 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34500 11.36710 -0.02210 -0.19442 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05080 13.04800 0.00280 0.02146 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.41000 18.61000 -0.20000 -1.07469 摩根中小基金 25.22000 25.01000 0.21000 0.83966 摩根中國A股基金 13.25000 13.56000 -0.31000 -2.28614 摩根中國A股基金(美元) 10.46000 10.73000 -0.27000 -2.51631 摩根中國亮點基金 13.29000 13.55000 -0.26000 -1.91882 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.98800 11.15280 -0.16480 -1.47766 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.21770 12.37700 -0.15930 -1.28706 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.33360 9.48640 -0.15280 -1.61073 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.28940 12.47380 -0.18440 -1.47830 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.13860 14.32310 -0.18450 -1.28813 摩根台灣金磚基金-累積型 21.51000 21.33000 0.18000 0.84388 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.51000 21.33000 0.18000 0.84388 摩根台灣增長基金 53.14000 52.73000 0.41000 0.77755 摩根平衡基金 28.90000 28.73000 0.17000 0.59172 摩根全球α基金 19.44000 19.40000 0.04000 0.20619 摩根全球平衡基金 15.21500 15.30450 -0.08950 -0.58480 摩根全球發現基金 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74410 9.77820 -0.03410 -0.34873 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73600 10.76130 -0.02530 -0.23510 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12500 10.16290 -0.03790 -0.37293 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38680 11.42670 -0.03990 -0.34918 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.98950 10.02690 -0.03740 -0.37300 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54670 10.64850 -0.10180 -0.95600 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.48960 13.61980 -0.13020 -0.95596 摩根亞洲基金 56.25000 57.26000 -1.01000 -1.76388 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51250 8.53840 -0.02590 -0.30334 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92230 9.95040 -0.02810 -0.28240 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.77300 8.80550 -0.03250 -0.36909 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.28910 12.32670 -0.03760 -0.30503 摩根東方內需機會基金 17.82000 18.14000 -0.32000 -1.76406 摩根東方科技基金 34.86000 35.52000 -0.66000 -1.85811 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.78000 9.92000 -0.14000 -1.41129 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.31000 -0.16000 -1.55189 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.58000 9.74000 -0.16000 -1.64271 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.43000 11.60000 -0.17000 -1.46552 摩根金龍收成基金 21.82000 22.22000 -0.40000 -1.80018 摩根第一貨幣市場基金 15.07570 15.07550 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.58000 14.70000 -0.12000 -0.81633 摩根新金磚五國基金 11.54000 11.71000 -0.17000 -1.45175 摩根新絲路基金 9.80000 10.00000 -0.20000 -2.00000 摩根新興35基金 13.37000 13.59000 -0.22000 -1.61884 摩根新興日本基金 24.96000 25.05000 -0.09000 -0.35928 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.49570 7.53790 -0.04220 -0.55984 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79660 9.84580 -0.04920 -0.49971 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52390 9.58000 -0.05610 -0.58559 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.70210 10.76390 -0.06180 -0.57414 摩根新興科技基金 59.96000 59.45000 0.51000 0.85786 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.36490 8.36540 -0.00050 -0.00598 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56880 10.56930 -0.00050 -0.00473 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66220 8.75320 -0.09100 -1.03962 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44450 9.55180 -0.10730 -1.12335 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.87610 8.98560 -0.10950 -1.21862 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.90230 10.00630 -0.10400 -1.03935 摩根龍揚基金 32.61000 33.22000 -0.61000 -1.83624 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 摩根環球股票收益基金-累積型 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34990 9.36190 -0.01200 -0.12818 摩根總收益組合基金-累積型 11.26170 11.27610 -0.01440 -0.12770 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.82000 25.63000 0.19000 0.74132 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76990 11.78960 -0.01970 -0.16710 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02550 11.05020 -0.02470 -0.22353 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99720 10.00540 -0.00820 -0.08196 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28360 10.30080 -0.01720 -0.16698 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68370 9.70530 -0.02160 -0.22256 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77480 8.78200 -0.00720 -0.08199 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.33200 10.34150 -0.00950 -0.09186 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.34020 10.32740 0.01280 0.12394 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.74400 9.81030 -0.06630 -0.67582 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.84380 9.88950 -0.04570 -0.46211 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.52710 9.59190 -0.06480 -0.67557 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62430 9.66890 -0.04460 -0.46127 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.29340 11.33140 -0.03800 -0.33535 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07810 11.11470 -0.03660 -0.32929 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19830 10.21350 -0.01520 -0.14882 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.73910 10.77530 -0.03620 -0.33595 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.51800 10.55270 -0.03470 -0.32883 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.68550 9.70000 -0.01450 -0.14948 聯邦金鑽平衡基金 24.27300 24.18320 0.08980 0.37133 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.70380 9.74070 -0.03690 -0.37882 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.96960 9.98600 -0.01640 -0.16423 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.70380 9.74070 -0.03690 -0.37882 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96960 9.98600 -0.01640 -0.16423 聯邦貨幣市場基金 13.16000 13.15980 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 13.08000 12.97000 0.11000 0.84811 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08190 16.06680 0.01510 0.09398 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.74040 12.82580 -0.08540 -0.66585 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.28760 12.40560 -0.11800 -0.95118 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.80220 11.91560 -0.11340 -0.95169 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76430 11.76680 -0.00250 -0.02125 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03310 11.02700 0.00610 0.05532 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54170 10.54400 -0.00230 -0.02181 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62980 8.62510 0.00470 0.05449 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.36000 37.91000 0.45000 1.18702 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.58000 15.58000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.38000 15.44000 -0.06000 -0.38860 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.36000 15.43000 -0.07000 -0.45366 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.68000 20.70000 -0.02000 -0.09662 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.81000 18.83000 -0.02000 -0.10621 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.35000 16.35000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.01000 14.02000 -0.01000 -0.07133 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.27000 17.28000 -0.01000 -0.05787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.20000 13.21000 -0.01000 -0.07570 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 聯博貨幣市場基金 14.99390 14.99380 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.51120 10.51580 -0.00460 -0.04374 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.83640 13.85470 -0.01830 -0.13209 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60510 7.60850 -0.00340 -0.04469 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.94000 13.95000 -0.01000 -0.07168 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.52000 23.33000 0.19000 0.81440 瀚亞中國基金-人民幣 11.93000 12.19000 -0.26000 -2.13290 瀚亞中國基金-新台幣 12.51000 12.80000 -0.29000 -2.26563 瀚亞巴西基金 4.82000 4.79000 0.03000 0.62630 瀚亞外銷基金 44.85000 44.51000 0.34000 0.76387 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.63090 10.66310 -0.03220 -0.30198 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34400 10.34670 -0.00270 -0.02610 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.25750 12.25380 0.00370 0.03019 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.11520 10.13060 -0.01540 -0.15201 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.50810 7.53080 -0.02270 -0.30143 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02640 8.02840 -0.00200 -0.02491 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12690 8.12440 0.00250 0.03077 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.13530 7.14620 -0.01090 -0.15253 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.88570 8.88300 0.00270 0.03040 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.23660 9.26470 -0.02810 -0.30330 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.38300 9.38540 -0.00240 -0.02557 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.26190 9.25910 0.00280 0.03024 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.00700 9.99950 0.00750 0.07500 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 10.02300 9.99950 0.02350 0.23501 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.98560 9.99950 -0.01390 -0.13901 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 10.00700 9.99950 0.00750 0.07500 瀚亞印度基金-人民幣 14.64000 14.67000 -0.03000 -0.20450 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瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.17790 9.23560 -0.05770 -0.62476 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.54090 14.52780 0.01310 0.09017 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.90340 10.87090 0.03250 0.29896 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.78440 10.79290 -0.00850 -0.07876 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.74180 12.73030 0.01150 0.09034 瀚亞非洲基金-南非幣 11.29000 11.38000 -0.09000 -0.79086 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.43000 21.67000 -0.24000 -1.10752 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55900 13.55880 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 27.12000 26.75000 0.37000 1.38318 瀚亞高科技基金 61.47000 60.80000 0.67000 1.10197 瀚亞理財通基金 27.96000 27.76000 0.20000 0.72046 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 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