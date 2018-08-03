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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10反1 元大滬深300正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     味王     元大台灣50正2   
宏洲     群益臺灣加權反1 元大台商50          大同              大統染   大飲     新日光     
嘉裕     正道     富邦摩台          麗正              本盟     興泰                
東華     同開     富邦發達          中環              銘旺科   宏亞                
大東              富邦金融          茂矽              健和興   達新                
立益              元大MSCI台灣          錸德              旭隼     地球                
佳和              永豐臺灣加權          環科              元晶     恆大                
昶和              富邦日本          鼎元              宇瞻     怡華                
三洋紡            國泰日經225          奇力新            遠雄來   昶和                
本盟              元大歐洲50          大毅              統領     大統染              
瑞利              元大日經225          華新科            威宏-KY  程泰                
樂士              元大美債20正2          嘉晶              泰昇-KY  氣立                
正峰新            元大美債20反1          星通                       台硝                
億泰              國泰20年美債反1          禾伸堂                     永記                
毛寶              元大美債7-10反1          揚明光                     日勝化              
燁興              元大S&P日圓反1          辛耘                       展宇                
中鴻              富邦歐洲          佳凌                       華廣                
聚亨              FH彭博高收益債          嘉聯益                     士紙                
千興              FH彭博新興債          鈞寶                       高興昌              
威致              FH富時不動產          淳安                       東明-KY             
華豐              群益道瓊美國地產          達方                       宏旭-KY             
首利              富邦臺灣優質高息          華園                       海悅                
麗正              FH富時高息低波          杜康-DR                    智寶                
東訊              新光內需收益          陽光能源-DR                   隴華                
華泰              宏洲                                         鼎元                
錸德              嘉裕                                         銘旺科              
倫飛              東華                                         翔耀                
威盛              南紡                                         奇力新              
國碩              大東                                         資通                
銘旺科            立益                                         大毅                
統懋              佳和                                         禾伸堂              
翔耀              得力                                         立萬利              
太空梭            偉全                                         揚明光              
麗臺              昶和                                         傳奇                
華映              三洋紡                                       迎廣                
吉祥全            本盟                                         鈞寶                
憶聲              瑞利                                         關貿                
科風              亞力                                         亞弘電              
和鑫              樂士                                         悅城                
力特              正峰新                                       富鼎                
喬鼎              智伸科                                       愛山林              
正達              帝寶                                         皇昌                
晟鈦              億泰                                         潤弘                
同泰              興農                                         遠雄來              
新世紀            毛寶                                         夏都                
誠創              佳醫                                         欣欣                
嘉威              燁興                                         統領                
力銘              中鴻                                         客思達-KY            
亞太電            聚亨                                         杜康-DR             
達能              千興                                         同方友友-DR            
科納-KY           威致                                         友佳-DR             
清惠              世紀鋼                                       一零四              
慧友              華豐                                         欣巴巴              
勁永              首利                                         欣天然              
捷泰              光寶科                                       新海                
互億              麗正                                         欣高                
天瀚              東訊                                         台數科              
迅杰              華泰                                         基勝-KY             
華上              錸德                                         美吉吉-KY            
光麗-KY           倫飛                                         波力-KY             
元晶              燿華                                         泰昇-KY             
華冠              威盛                                         政伸                
裕豐              國碩                                         吉源-KY             
寶徠              銘旺科                                       鼎炫-KY             
皇普              統懋                                                             
日勝生            翔耀                                                             
台船              美律                                                             
六福              太空梭                                                           
台南-KY           麗臺                                                             
康師傅-DR          資通                                                             
聖馬丁-DR          華映                                                             
神州-DR           吉祥全                                                           
耀傑-DR           華新科                                                           
同方友友-DR          憶聲                                                             
晨訊科-DR          智原                                                             
友佳-DR           科風                                                             
陽光能源-DR          和鑫                                                             
精熙-DR           力特                                                             
中福              喬鼎                                                             
雷虎              建漢                                                             
中視              正達                                                             
秋雨              全科                                                             
慶豐富            晟鈦                                                             
新利虹            同泰                                                             
國光生            新世紀                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  健策                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  日月光投控                                                         
                  聯德控股-KY                                                         
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  佳必琪                                                           
                  亞弘電                                                           
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台郡                                                             
                  啟碁                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  台虹                                                             
                  華冠                                                             
                  至上                                                             
                  振樺電                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  凱撒衛                                                           
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  華航                                                             
                  遠雄港                                                           
                  國賓                                                             
                  六福                                                             
                  遠雄來                                                           
                  聯邦銀                                                           
                  三商壽                                                           
                  兆豐金                                                           
                  第一金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  美利達                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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