◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月03日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6290 良維 1674 5299 杰力 1018 5347 世界 822 6274 台燿 688 3563 牧德 601 3227 原相 594 5425 台半 577 5371 中光電 500 4107 邦特 468 6147 頎邦 460 3105 穩懋 278 4953 緯軟 272 8942 森鉅 256 6104 創惟 246 8436 大江 197 6435 大中 193 3527 聚積 189 6568 宏觀 173 1795 美時 148 8091 翔名 124 8069 元太 124 3081 聯亞 112 3552 同致 80 3217 優群 78 5263 智崴 74 3141 晶宏 71 1565 精華 61 6223 旺矽 60 5289 宜鼎 56 4736 泰博 55 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5483 中美晶 -2765 6182 合晶 -1391 6488 環球晶 -1253 6173 信昌電 -634 8086 宏捷科 -590 3624 光頡 -460 4947 昂寶-KY -341 6138 茂達 -317 6187 萬潤 -300 4528 江興鍛 -281 4966 譜瑞-KY -237 1597 直得 -214 6207 雷科 -210 5255 美桀 -189 6188 廣明 -180 6123 上奇 -120 8183 精星 -100 3293 鈊象 -87 8383 千附 -85 8406 金可-KY -71 3264 欣銓 -53 3479 安勤 -37 9951 皇田 -36 8916 光隆 -30 3526 凡甲 -23 5306 桂盟 -20 1268 漢來美食 -19 3541 西柏 -15 6510 精測 -15 3078 僑威 -8