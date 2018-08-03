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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月03日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6290  良維          1674  
5299  杰力          1018  
5347  世界           822  
6274  台燿           688  
3563  牧德           601  
3227  原相           594  
5425  台半           577  
5371  中光電         500  
4107  邦特           468  
6147  頎邦           460  
3105  穩懋           278  
4953  緯軟           272  
8942  森鉅           256  
6104  創惟           246  
8436  大江           197  
6435  大中           193  
3527  聚積           189  
6568  宏觀           173  
1795  美時           148  
8091  翔名           124  
8069  元太           124  
3081  聯亞           112  
3552  同致            80  
3217  優群            78  
5263  智崴            74  
3141  晶宏            71  
1565  精華            61  
6223  旺矽            60  
5289  宜鼎            56  
4736  泰博            55  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5483  中美晶       -2765  
6182  合晶         -1391  
6488  環球晶       -1253  
6173  信昌電        -634  
8086  宏捷科        -590  
3624  光頡          -460  
4947  昂寶-KY       -341  
6138  茂達          -317  
6187  萬潤          -300  
4528  江興鍛        -281  
4966  譜瑞-KY       -237  
1597  直得          -214  
6207  雷科          -210  
5255  美桀          -189  
6188  廣明          -180  
6123  上奇          -120  
8183  精星          -100  
3293  鈊象           -87  
8383  千附           -85  
8406  金可-KY        -71  
3264  欣銓           -53  
3479  安勤           -37  
9951  皇田           -36  
8916  光隆           -30  
3526  凡甲           -23  
5306  桂盟           -20  
1268  漢來美食       -19  
3541  西柏           -15  
6510  精測           -15  
3078  僑威            -8
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