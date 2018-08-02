◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 舅j美債7-10反1 s益臺灣加權反1 富邦科技 亞德客-KY 昶和 味王 元大台灣50正2 宏洲 正道 元大台商50 大同 大統染 大飲 新日光 嘉裕 同開 富邦摩台 麗正 本盟 興泰 東華 富邦發達 中環 銘旺科 宏亞 大東 富邦金融 茂矽 健和興 達新 立益 元大MSCI台灣 錸德 旭隼 地球 佳和 永豐臺灣加權 環科 元晶 恆大 昶和 富邦日本 鼎元 宇瞻 新紡 三洋紡 國泰日經225 奇力新 遠雄來 怡華 本盟 元大歐洲50 大毅 統領 昶和 瑞利 元大日經225 華新科 威宏-KY 大統染 樂士 元大美債20正2 嘉晶 泰昇-KY 程泰 正峰新 元大美債20反1 星通 氣立 億泰 禤?0年美債反1 禾伸堂 台硝 毛寶 舅j美債7-10反1 揚明光 永記 燁興 元大S&P日圓反1 辛耘 日勝化 中鴻 富邦歐洲 佳凌 展宇 聚亨 FH彭博高收益債 嘉聯益 華廣 千興 FH彭博新興債 鈞寶 士紙 威致 FH富時不動產 淳安 高興昌 華豐 益道瓊美國地產 達方 東明-KY 首利 邦臺灣優質高息 華園 宏旭-KY 麗正 FH富時高息低波 杜康-DR 海悅 東訊 新光內需收益 陽光能源-DR 智寶 華泰 宏洲 隴華 錸德 嘉裕 鼎元 倫飛 東華 銘旺科 威盛 南紡 翔耀 國碩 大東 奇力新 銘旺科 立益 資通 統懋 佳和 大毅 翔耀 得力 禾伸堂 太空梭 昶和 立萬利 麗臺 三洋紡 揚明光 華映 本盟 佳凌 吉祥全 瑞利 傳奇 憶聲 亞力 迎廣 科風 樂士 關貿 和鑫 正峰新 亞弘電 力特 智伸科 悅城 喬鼎 帝寶 富鼎 正達 億泰 愛山林 晟鈦 興農 皇昌 同泰 毛寶 潤弘 新世紀 佳醫 遠雄來 誠創 燁興 夏都 嘉威 中鴻 欣欣 力銘 聚亨 統領 亞太電 千興 客思達-KY 達能 威致 杜康-DR 科納-KY 世紀鋼 同方友友-DR 清惠 華豐 友佳-DR 慧友 首利 一零四 勁永 麗正 欣巴巴 捷泰 東訊 欣天然 互億 華泰 新海 天瀚 錸德 欣高 迅杰 倫飛 台數科 華上 威盛 美吉吉-KY 光麗-KY 國碩 波力-KY 元晶 銘旺科 泰昇-KY 華冠 統懋 政伸 裕豐 翔耀 吉源-KY 寶徠 太空梭 鼎炫-KY 皇普 麗臺 日勝生 資通 台船 華映 六福 鉅祥 台南-KY 吉祥全 康師傅-DR 華新科 聖馬丁-DR 憶聲 神州-DR 智原 耀傑-DR 文曄 同方友友-DR 科風 晨訊科-DR 和鑫 友佳-DR 力特 陽光能源-DR 喬鼎 精熙-DR 建漢 中福 正達 雷虎 全科 中視 晟鈦 秋雨 同泰 慶豐富 新世紀 新利虹 誠創 國光生 嘉威 力銘 健策 亞太電 達能 聯德控股-KY 科納-KY 清惠 慧友 勁永 捷泰 互億 佳必琪 亞弘電 天瀚 迅杰 台郡 啟碁 華上 光麗-KY 元晶 台虹 華冠 至上 振樺電 裕豐 寶徠 凱撒衛 皇普 日勝生 台船 華航 遠雄港 國賓 六福 遠雄來 三商壽 兆豐金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 美利達 新海 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生