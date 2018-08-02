郭明錤：多鏡頭是主流 看清這趨勢去買股都會賺

儘管全球智慧型手機成長緩慢，蘋果今年新 iPhone 也還未傳出讓外界眼睛一亮的噱頭。不過，分析師指出含手機在內消費產品，搭載三鏡頭已成主流，看好中港台的光學鏡頭類股繼續獨領風騷。

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤表示，今年消費電子業重要的長期趨勢之一是多鏡頭，強調多鏡頭在「未來兩到三年內是高階機型必備」，預計明年三星就會有四到六款機種採用三鏡頭，至於眾所矚目的蘋果明年下半年到底會不會採用三鏡頭，基本上對這項趨勢沒有任何影響。

郭明錤指出，先前單鏡頭升級為雙鏡頭，為光學產業造就了至少超過兩年榮景，強調只要看清這個趨勢去買股票，基本上都是賺的，強調多鏡頭時代下，包括三鏡頭、五鏡頭時代的到來，都會複製這樣的投資機會。

外電也預測，未來光學概念股預期獲利增速會優於智慧型手機全產業鏈，看好大立光、舜宇光學和歐菲科技等中港台光學業者。彭博以 20 名分析師追蹤的 17 支大中華地區手機供應鏈上市公司來看，這三家業者每股收益長期增幅平均在 38%，遠優於 17 家整體平均的 22%。尤其這 3 支光學類股近 3 年年化回報平均在 47%，是 17 支供應鏈股平均回報 16% 的 3 倍。

今年第三季，包括蘋果、華為、三星等都將發布新機，但市場對於今年下半年智慧型手機出貨量基本持平，相關供應商也難言樂觀。但隨著未來新機型搭配三鏡頭漸成趨勢，包括摩根資產管理等皆看好光學類股可在相關逆境下一枝獨秀。

摩根資產管理大中華區主管王浩下半年對手機供應鏈類股看法保守，唯一看好光學類股將因升級三鏡頭趨勢而受惠。三支光學股中，舜宇光學淨利潤 5 年成長率最高，為 53%。新華匯富金融分析師李旭暘表示，舜宇不斷強化鏡頭模組在各個領域如汽車等的相關應用，收入成長空間較大。

不僅鏡頭數量增加，鏡頭品質和技術升級，也可望為手機光學業者帶來更多收入。尤其越來越多 Android 陣營業者在手機內加入 3D 或擴增實境 (AR) 功能，加上亞洲市場年輕用戶對手機拍照品質越來越高，迫使 Oppo、Vivo、華為等品牌不斷致力在鏡頭升級上頭，例如大光圈、廣角等。