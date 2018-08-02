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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          福裕              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          華容              謚源     寶利徠              
穆拉德   友威科   富邦美債20年          天揚              東林     強生                
南璋     海灣     元大美債7-10          青雲              欣厚-KY  寶島科              
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          建達              友銓     其祥-KY             
精確     太普高   元大美債1-3          信昌電            達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          艾華              三圓     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          沛亨              雙喜     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          蜜望實            力泰     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          博智              理銘     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          富驛-KY           亞都     光明                
力新              國泰5Y+新興債          鼎創達            東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          全銓              明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債                            綠河-KY  宏佳騰              
凱柏實業          富邦全球高收債                            欣泰     泰茂                
遠昇              合世                                         永彰                
及成              易威                                         至興                
和進              穆拉德                                       長佳                
耀勝              達爾膚                                       致振                
倚強              大江                                         台聯電              
錦明              南璋                                         威潤                
鑫創              勝昱                                         唐榮                
廣寰科            和勤                                         晉椿                
點晶              精確                                         世豐                
建舜電            宏易                                         久陽                
泰谷              唐鋒                                         強新                
典範              雙邦                                         松和                
長天              立端                                         尼克森              
哲固              榮群                                         力新                
益通              天宇                                         坤悅                
振維              大國鋼                                       恩得利              
鴻翊              新零售                                       謚源                
迎輝              力新                                         李洲                
欣厚-KY           恩得利                                       倚強                
兆遠              李洲                                         台嘉碩              
系統電            凱柏實業                                     至寶電              
世紀              遠昇                                         宇環                
華容              及成                                         點晶                
建榮              好德                                         杭特                
立衛              璟德                                         幸康                
天揚              和進                                         尚立                
鈺創              耀勝                                         迎輝                
佳總              倚強                                         先益                
合正              錦明                                         重鳥鵬              
寶聯通            鑫創                                         東林                
凱鈺              廣寰科                                       新鉅科              
德宏              點晶                                         晶達                
合邦              建舜電                                       合正                
萬旭              泰谷                                         金利                
驊宏資            典範                                         凱鈺                
久正              長天                                         彩富                
上揚              哲固                                         合邦                
全譜              益通                                         業強                
易通展            振維                                         九豪                
安鈦克            鴻翊                                         訊達                
元隆              迎輝                                         撼訊                
沛亨              德微                                         亞銳士              
九暘              欣厚-KY                                      雷科                
凱碩              兆遠                                         慶生                
全達              系統電                                       上揚                
奧斯特            世紀                                         易通展              
保銳              華容                                         迅德                
越峰              建榮                                         大中                
英格爾            立衛                                         倉和                
鑫龍騰            天揚                                         蜜望實              
士開              鈺創                                         星雲                
昇益              佳總                                         森田                
志嘉              合正                                         鑫龍騰              
富裔              寶聯通                                       三圓                
正德              凱鈺                                         昇益                
燦星旅            德宏                                         雙喜                
富驛-KY           合邦                                         力泰                
劍湖山            萬旭                                         理銘                
德記              驊宏資                                       惠普                
泰偉              禾昌                                         中連貨              
華義              久正                                         安心                
昇華              上揚                                         燦星旅              
得利影            全譜                                         雅茗-KY             
鼎創達            易通展                                       易飛網              
花王              台燿                                         高野                
邦泰              安鈦克                                       亞都                
                  元隆                                         滿心                
                  良維                                         東凌-KY             
                  沛亨                                         紅馬-KY             
                  九暘                                         德記                
                  凱碩                                         大展證              
                  全達                                         誠品生活            
                  奧斯特                                       華義                
                  保銳                                         得利影              
                  越峰                                         時報                
                  英格爾                                       琉園                
                  千附                                         旭然                
                  鑫龍騰                                       捷必勝-KY            
                  士開                                         明揚                
                  昇益                                         旭源                
                  志嘉                                         紅木-KY             
                  富裔                                         鉅邁                
                  正德                                         大地-KY             
                  中菲行                                       綠河-KY             
                  燦星旅                                       霹靂                
                  富驛-KY                                      花王                
                  劍湖山                                       欣雄                
                  德記                                         欣泰                
                  全家                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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