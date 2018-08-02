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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄08/01
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2239   英利-KY    08/02  第一增資  07/27-07/31    765  147.00    147.00  富邦       01   08/01     60694
1240   茂生農經   08/02  初上櫃    07/27-07/31    650   47.19     47.19  兆豐       01   08/01    115455
8042   金山電     08/06  上櫃增資  07/31-08/02    468   58.00     58.00  福邦       01   08/03      3133
3625   西勝       08/07  上櫃增資  08/01-08/03    680   25.00     25.00  國票       01   08/06
8482   商億-KY    08/09  第一上市  08/03-08/07   3500  115.00    115.00  凱基       01
4714   永捷       08/09  上櫃增資  08/03-08/07   1440   12.50     12.50  元富       01
4540   全球       08/09  初上市    08/03-08/07   2938   94.80     94.80  第一金     01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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