◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月01日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5299 杰力 1825 5347 世界 1379 5425 台半 596 4107 邦特 340 4953 緯軟 321 3141 晶宏 320 8942 森鉅 303 3563 牧德 300 5443 均豪 270 6435 大中 267 8069 元太 242 6173 信昌電 226 6274 台燿 186 8436 大江 129 3527 聚積 129 4947 昂寶-KY 124 5371 中光電 119 8091 翔名 117 6104 創惟 106 6290 良維 105 6568 宏觀 94 3081 聯亞 94 3552 同致 41 4417 金洲 40 5536 聖暉 36 9951 皇田 35 5263 智崴 34 3264 欣銓 30 3324 雙鴻 30 3611 鼎翰 19 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5483 中美晶 -1518 8086 宏捷科 -1445 5457 宣德 -500 3630 新鉅科 -480 6147 頎邦 -381 4528 江興鍛 -279 6207 雷科 -210 4966 譜瑞-KY -210 6187 萬潤 -200 5255 美桀 -189 6188 廣明 -180 3293 鈊象 -168 6488 環球晶 -128 8349 恒耀 -123 4129 聯合 -105 8183 精星 -100 8406 金可-KY -93 4736 泰博 -89 6123 上奇 -86 1597 直得 -63 6245 立端 -55 6138 茂達 -50 8446 華研 -43 1565 精華 -41 6510 精測 -38 3105 穩懋 -37 6446 藥華藥 -30 3093 港建 -27 5903 全家 -17 3479 安勤 -17