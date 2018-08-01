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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧08月01日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5299  杰力          1825  
5347  世界          1379  
5425  台半           596  
4107  邦特           340  
4953  緯軟           321  
3141  晶宏           320  
8942  森鉅           303  
3563  牧德           300  
5443  均豪           270  
6435  大中           267  
8069  元太           242  
6173  信昌電         226  
6274  台燿           186  
8436  大江           129  
3527  聚積           129  
4947  昂寶-KY        124  
5371  中光電         119  
8091  翔名           117  
6104  創惟           106  
6290  良維           105  
6568  宏觀            94  
3081  聯亞            94  
3552  同致            41  
4417  金洲            40  
5536  聖暉            36  
9951  皇田            35  
5263  智崴            34  
3264  欣銓            30  
3324  雙鴻            30  
3611  鼎翰            19  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5483  中美晶       -1518  
8086  宏捷科       -1445  
5457  宣德          -500  
3630  新鉅科        -480  
6147  頎邦          -381  
4528  江興鍛        -279  
6207  雷科          -210  
4966  譜瑞-KY       -210  
6187  萬潤          -200  
5255  美桀          -189  
6188  廣明          -180  
3293  鈊象          -168  
6488  環球晶        -128  
8349  恒耀          -123  
4129  聯合          -105  
8183  精星          -100  
8406  金可-KY        -93  
4736  泰博           -89  
6123  上奇           -86  
1597  直得           -63  
6245  立端           -55  
6138  茂達           -50  
8446  華研           -43  
1565  精華           -41  
6510  精測           -38  
3105  穩懋           -37  
6446  藥華藥         -30  
3093  港建           -27  
5903  全家           -17  
3479  安勤           -17
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