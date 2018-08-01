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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月31日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10反1 元大台灣50正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     元大台灣50正2   
宏洲     群益臺灣加權反1 元大台商50          大同              大統染   興泰     新日光     
嘉裕     正道     富邦摩台          中環              本盟     宏亞                
東華     同開     富邦發達          茂矽              銘旺科   達新                
大東              富邦金融          錸德              健和興   地球                
立益              元大MSCI台灣          環科              旭隼     恆大                
佳和              永豐臺灣加權          鼎元              元晶     新紡                
昶和              富邦日本          大毅              宇瞻     怡華                
三洋紡            國泰日經225          華新科            遠雄來   昶和                
本盟              元大歐洲50          嘉晶              統領     大統染              
瑞利              元大日經225          星通              威宏-KY  程泰                
樂士              元大美債20正2          禾伸堂            泰昇-KY  氣立                
正峰新            元大美債20反1          揚明光                     台硝                
億泰              國泰20年美債反1          辛耘                       永記                
毛寶              元大美債7-10反1          佳凌                       日勝化              
燁興              富邦歐洲          嘉聯益                     展宇                
中鴻              FH彭博高收益債          鈞寶                       華廣                
聚亨              FH彭博新興債          淳安                       士紙                
千興              FH富時不動產          達方                       東明-KY             
威致              群益道瓊美國地產          華園                       宏旭-KY             
華豐              富邦臺灣優質高息          杜康-DR                    海悅                
首利              FH富時高息低波          陽光能源-DR                   智寶                
麗正              新光內需收益                                     隴華                
東訊              嘉泥                                         鼎元                
華泰              統一                                         銘旺科              
錸德              宏洲                                         翔耀                
倫飛              嘉裕                                         奇力新              
威盛              東華                                         資通                
國碩              大東                                         大毅                
銘旺科            立益                                         禾伸堂              
統懋              佳和                                         立萬利              
翔耀              昶和                                         揚明光              
太空梭            三洋紡                                       佳凌                
麗臺              本盟                                         傳奇                
華映              瑞利                                         迎廣                
吉祥全            亞力                                         嘉聯益              
憶聲              樂士                                         關貿                
科風              亞崴                                         亞弘電              
和鑫              正峰新                                       悅城                
力特              帝寶                                         富鼎                
喬鼎              億泰                                         愛山林              
正達              生達                                         皇昌                
晟鈦              毛寶                                         潤弘                
同泰              燁興                                         遠雄來              
新世紀            中鴻                                         夏都                
誠創              聚亨                                         欣欣                
嘉威              千興                                         統領                
力銘              威致                                         客思達-KY            
亞太電            華豐                                         杜康-DR             
達能              首利                                         同方友友-DR            
科納-KY           麗正                                         友佳-DR             
清惠              東訊                                         一零四              
慧友              華泰                                         欣巴巴              
勁永              錸德                                         欣天然              
捷泰              佳世達                                       新海                
互億              倫飛                                         欣高                
天瀚              威盛                                         台數科              
迅杰              正崴                                         美吉吉-KY            
華上              國碩                                         波力-KY             
光麗-KY           銘旺科                                       泰昇-KY             
元晶              統懋                                         政伸                
華冠              翔耀                                         吉源-KY             
裕豐              太空梭                                       鼎炫-KY             
寶徠              神腦                                                             
皇普              麗臺                                                             
日勝生            華映                                                             
台船              鉅祥                                                             
六福              大毅                                                             
台南-KY           吉祥全                                                           
康師傅-DR          同開                                                             
聖馬丁-DR          憶聲                                                             
神州-DR           文曄                                                             
耀傑-DR           科風                                                             
同方友友-DR          和鑫                                                             
晨訊科-DR          力特                                                             
友佳-DR           喬鼎                                                             
陽光能源-DR          建漢                                                             
精熙-DR           正達                                                             
中福              全科                                                             
雷虎              晟鈦                                                             
中視              同泰                                                             
秋雨              新世紀                                                           
慶豐富            誠創                                                             
新利虹            嘉威                                                             
國光生            力銘                                                             
                  健策                                                             
                  貿聯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  宏正                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  欣陸                                                             
                  台船                                                             
                  榮運                                                             
                  遠雄港                                                           
                  六福                                                             
                  遠雄來                                                           
                  中壽                                                             
                  三商壽                                                           
                  國票金                                                           
                  群益期                                                           
                  三商                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  美吉吉-KY
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