新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/07/31  107/07/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.52000   10.51600   0.00400    0.03804
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.14510   10.16760  -0.02250   -0.22129
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.14500   10.16750  -0.02250   -0.22129
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.09790   10.10260  -0.00470   -0.04652
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.09790   10.10260  -0.00470   -0.04652
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.40440    9.41010  -0.00570   -0.06057
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.66610    9.67040  -0.00430   -0.04447
中國信託台灣活力基金                                             15.76000   15.77000  -0.01000   -0.06341
中國信託台灣優勢基金                                             18.25000   18.30000  -0.05000   -0.27322
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.21000    9.40000  -0.19000   -2.02128
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.80000   10.01000  -0.21000   -2.09790
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.82250    9.81880   0.00370    0.03768
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22990    9.22640   0.00350    0.03793
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.22740   10.23080  -0.00340   -0.03323
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57740    9.57550   0.00190    0.01984
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.35550   10.45020  -0.09470   -0.90620
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.04040    9.12310  -0.08270   -0.90649
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.15300   11.19990  -0.04690   -0.41875
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.06700   10.10940  -0.04240   -0.41941
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.79000   10.92000  -0.13000   -1.19048
中國信託智能運動基金-美元                                        10.57000   10.70000  -0.13000   -1.21495
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.64000    9.83000  -0.19000   -1.93286
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.57000    9.76000  -0.19000   -1.94672
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98280   10.98270   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.52590    9.53480  -0.00890   -0.09334
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.21050    9.21910  -0.00860   -0.09328
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.66790    9.67720  -0.00930   -0.09610
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.34350    9.35250  -0.00900   -0.09623
中國信託精穩基金                                                 18.69060   18.65890   0.03170    0.16989
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.93000   11.03000  -0.10000   -0.90662
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.51000   11.63000  -0.12000   -1.03181
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.20000   11.31000  -0.11000   -0.97259
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     66.42000   66.30000   0.12000    0.18100
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.04720   39.17790  -0.13070   -0.33361
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.01000   19.06000  -0.05000   -0.26233
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.38150   11.37860   0.00290    0.02549
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.49750   10.50480  -0.00730   -0.06949
元大上證50基金                                                   28.91000   28.88000   0.03000    0.10388
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.43000   12.59000  -0.16000   -1.27085
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.08000   11.23000  -0.15000   -1.33571
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.96100   12.95600   0.00500    0.03859
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.36600   17.34900   0.01700    0.09799
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.01600   11.06400  -0.04800   -0.43384
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.59700   10.65400  -0.05700   -0.53501
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.09000    3.10000  -0.01000   -0.32258
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.81000   13.88000  -0.07000   -0.50432
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.03530   46.06330  -0.02800   -0.06079
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.45900   10.45670   0.00230    0.02200
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.69920    9.69710   0.00210    0.02166
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.62460    9.63170  -0.00710   -0.07371
元大巴西指數基金                                                  5.92400    5.91600   0.00800    0.13523
元大巴菲特基金                                                   30.23000   30.40000  -0.17000   -0.55921
元大日經225基金                                                  28.35000   28.36000  -0.01000   -0.03526
元大台商收成基金                                                 25.13000   25.27000  -0.14000   -0.55402
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.05000   12.10000  -0.05000   -0.41322
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.27000   40.01000   0.26000    0.64984
元大台灣中型100基金                                              34.44000   34.23000   0.21000    0.61350
元大台灣加權股價指數基金                                         26.00100   25.94300   0.05800    0.22357
元大台灣卓越50基金                                               85.87000   85.79000   0.08000    0.09325
元大台灣金融基金                                                 17.92000   17.77000   0.15000    0.84412
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.25000   32.05000   0.20000    0.62402
元大台灣高股息基金                                               27.35000   27.16000   0.19000    0.69956
元大台灣電子科技基金                                             37.72000   37.71000   0.01000    0.02652
元大全球ETF成長組合基金                                          10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.84000   14.87000  -0.03000   -0.20175
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.65000   13.64000   0.01000    0.07331
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.41000   13.38000   0.03000    0.22422
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.68200   12.67900   0.00300    0.02366
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.91000    6.94000  -0.03000   -0.43228
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.72000    6.74000  -0.02000   -0.29674
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.69700    9.71400  -0.01700   -0.17501
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.91000   13.94000  -0.03000   -0.21521
元大全球農業商機基金                                             16.99000   17.17000  -0.18000   -1.04834
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
元大印尼指數基金                                                  8.73100    8.68000   0.05100    0.58756
元大印度指數基金                                                 10.24200   10.18700   0.05500    0.53990
元大印度基金                                                     12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
元大多多基金                                                     21.01000   21.17000  -0.16000   -0.75579
元大多福基金                                                     58.09000   58.40000  -0.31000   -0.53082
元大亞太成長基金                                                  9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58400    8.57480   0.00920    0.10729
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08860    7.08110   0.00750    0.10592
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.80300    9.81500  -0.01200   -0.12226
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.16200   10.17900  -0.01700   -0.16701
元大卓越基金                                                     51.84000   52.11000  -0.27000   -0.51813
元大店頭基金                                                      9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
元大泛歐成長基金                                                  9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.25310   10.25270   0.00040    0.00390
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.52030    9.51830   0.00200    0.02101
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.47670   31.45440   0.02230    0.07090
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.65010   37.73520  -0.08510   -0.22552
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.27160   19.21960   0.05200    0.27056
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.77000   18.87570  -0.10570   -0.55998
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.34680   38.35360  -0.00680   -0.01773
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.46770   20.46020   0.00750    0.03666
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.71110   17.73070  -0.01960   -0.11054
元大高科技基金                                                   21.32000   21.51000  -0.19000   -0.88331
元大得利貨幣市場基金                                             16.24870   16.24850   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97850   11.97830   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
元大華夏中小基金                                                  7.99000    8.05000  -0.06000   -0.74534
元大新中國基金-人民幣                                            10.23000   10.33000  -0.10000   -0.96805
元大新中國基金-美元                                               9.66500    9.77500  -0.11000   -1.12532
元大新中國基金-新台幣                                             9.55000    9.66000  -0.11000   -1.13872
元大新主流基金                                                   29.30000   29.53000  -0.23000   -0.77887
元大新東協平衡基金-美元                                           9.47100    9.46400   0.00700    0.07396
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.45200   10.43560   0.01640    0.15715
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.76190    9.76130   0.00060    0.00615
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.35610   10.34980   0.00630    0.06087
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.06320    9.05760   0.00560    0.06183
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80960    9.80700   0.00260    0.02651
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44200    9.43950   0.00250    0.02648
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.88610    9.87800   0.00810    0.08200
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.51840    9.51060   0.00780    0.08201
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.56180    9.56060   0.00120    0.01255
元大新興亞洲基金                                                 11.77000   11.83000  -0.06000   -0.50719
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.14740    9.15430  -0.00690   -0.07537
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.92000    8.92680  -0.00680   -0.07618
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.32990    9.33190  -0.00200   -0.02143
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.09750    9.09940  -0.00190   -0.02088
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09700   15.09690   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     41.73000   42.17000  -0.44000   -1.04340
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
元大實質多重資產基金-美元                                         9.31700    9.32400  -0.00700   -0.07508
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.26000   15.26000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.55000   14.52000   0.03000    0.20661
元大摩臺基金                                                     39.78000   39.70000   0.08000    0.20151
元大標普500基金                                                  25.81000   25.94000  -0.13000   -0.50116
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.22000   13.16000   0.06000    0.45593
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.61000   33.95000  -0.34000   -1.00147
元大標智滬深300基金                                              16.80000   16.72000   0.08000    0.47847
元大歐洲50基金                                                   25.25000   25.34000  -0.09000   -0.35517
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.64680    9.62340   0.02340    0.24316
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17270   10.17220   0.00050    0.00492
元大績效基金                                                     60.59000   61.04000  -0.45000   -0.73722
元大韓國KOSPI200基金                                             22.43000   22.43000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.11000   16.17000  -0.06000   -0.37106
日盛上選基金                                                     37.52000   37.36000   0.16000    0.42827
日盛小而美基金                                                   19.59000   19.56000   0.03000    0.15337
日盛中國內需動力基金                                             10.36000   10.50000  -0.14000   -1.33333
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67730   11.65370   0.02360    0.20251
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.82750    9.80770   0.01980    0.20188
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.67040   11.65800   0.01240    0.10636
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.81570    9.80530   0.01040    0.10607
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.58820   10.57330   0.01490    0.14092
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.89030    8.87780   0.01250    0.14080
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.41000   11.59000  -0.18000   -1.55306
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.94000   11.13000  -0.19000   -1.70710
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.22000   11.41000  -0.19000   -1.66521
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                     14.84000   14.88000  -0.04000   -0.26882
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
日盛全球抗暖化基金                                               10.70000   10.79000  -0.09000   -0.83411
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.07360   10.07250   0.00110    0.01092
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.49280    9.49190   0.00090    0.00948
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.88680    9.88350   0.00330    0.03339
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31910    9.31600   0.00310    0.03328
日盛全球新興債券基金A                                            10.72730   10.71870   0.00860    0.08023
日盛全球新興債券基金B                                             8.35180    8.34510   0.00670    0.08029
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43220    2.42730   0.00490    0.20187
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69630    1.69300   0.00330    0.19492
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36710    0.36660   0.00050    0.13639
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25690    0.25650   0.00040    0.15595
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.18380   12.16240   0.02140    0.17595
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.38580    8.37120   0.01460    0.17441
日盛亞洲機會基金                                                  7.44000    7.52000  -0.08000   -1.06383
日盛首選基金                                                     18.46000   18.50000  -0.04000   -0.21622
日盛高科技基金                                                   20.38000   20.28000   0.10000    0.49310
日盛貨幣市場基金                                                 14.76490   14.76470   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   43.34000   43.50000  -0.16000   -0.36782
日盛精選五虎基金                                                 39.78000   39.73000   0.05000    0.12585
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48020   13.48010   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.44000   35.76000  -0.32000   -0.89485
台新MSCI中國基金                                                 21.32000   21.55000  -0.23000   -1.06729
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.56000   17.64000  -0.08000   -0.45351
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.21000   23.01000   0.20000    0.86919
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15660   14.15640   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.40840   10.39730   0.01110    0.10676
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.55970   10.56430  -0.00460   -0.04354
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06650   10.06540   0.00110    0.01093
台新中國通基金                                                   47.87000   48.01000  -0.14000   -0.29161
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.50830    0.51690  -0.00860   -1.66376
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.53500   15.78800  -0.25300   -1.60248
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38280    0.39050  -0.00770   -1.97183
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.72000   11.95000  -0.23000   -1.92469
台新主流基金                                                     24.91000   25.03000  -0.12000   -0.47942
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.71000   19.67000   0.04000    0.20336
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64830    0.64730   0.00100    0.15449
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.75000   14.72000   0.03000    0.20380
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48390    0.48310   0.00080    0.16560
台新台灣中小基金                                                 37.32000   37.41000  -0.09000   -0.24058
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.87810    9.87740   0.00070    0.00709
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.24380    9.24570  -0.00190   -0.02055
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.32080   10.32280  -0.00200   -0.01937
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.44470   10.48820  -0.04350   -0.41475
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.23570   11.28240  -0.04670   -0.41392
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
台新印度基金                                                     16.33000   16.33000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                             10.90470   10.89720   0.00750    0.06883
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.59520    8.58150   0.01370    0.15965
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28670    0.28640   0.00030    0.10475
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.88450   11.86560   0.01890    0.15928
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39090    0.39050   0.00040    0.10243
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08760   11.08750   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.32930   30.23930   0.09000    0.29763
台新智慧生活基金-美元                                            10.25600   10.43440  -0.17840   -1.70973
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.46000   10.64000  -0.18000   -1.69173
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.66530    8.66580  -0.00050   -0.00577
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.79150    8.78710   0.00440    0.05007
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.26910    9.26960  -0.00050   -0.00539
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.41220    9.40740   0.00480    0.05102
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.80860   10.82020  -0.01160   -0.10721
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34830    0.34890  -0.00060   -0.17197
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.09730    8.10590  -0.00860   -0.10610
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27470    0.27510  -0.00040   -0.14540
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.83000    5.92000  -0.09000   -1.52027
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.00000   21.03000  -0.03000   -0.14265
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.79400   10.78600   0.00800    0.07417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.66000   22.79000  -0.13000   -0.57043
未來資產全球大消費基金                                           15.36000   15.60000  -0.24000   -1.53846
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.79820   11.77830   0.01990    0.16895
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56390    9.54770   0.01620    0.16967
未來資產亞洲新富基金                                             21.14000   21.38000  -0.24000   -1.12254
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56210   12.56200   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.04000   14.14000  -0.10000   -0.70721
未來資產新興市場債券基金A                                         8.81590    8.83550  -0.01960   -0.22183
未來資產新興市場債券基金B                                         6.73670    6.75160  -0.01490   -0.22069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.07840   11.07570   0.00270    0.02438
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.85800    9.85590   0.00210    0.02131
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.36400    9.36360   0.00040    0.00427
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60710   10.60660   0.00050    0.00471
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.95760    7.95990  -0.00230   -0.02889
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.07670    9.07960  -0.00290   -0.03194
永豐中小基金                                                     57.42000   58.36000  -0.94000   -1.61069
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77640    1.77420   0.00220    0.12400
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.33860    2.33570   0.00290    0.12416
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.07460    8.06480   0.00980    0.12152
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.31440   10.30180   0.01260    0.12231
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.13000    5.18000  -0.05000   -0.96525
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.98000   23.24000  -0.26000   -1.11876
永豐主流品牌基金                                                 18.05000   18.09000  -0.04000   -0.22112
永豐永豐基金                                                     38.00000   37.73000   0.27000    0.71561
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.94640    9.98210  -0.03570   -0.35764
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.94500    9.98070  -0.03570   -0.35769
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.91180    9.94850  -0.03670   -0.36890
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.91150    9.94820  -0.03670   -0.36891
永豐亞洲民生消費基金                                             11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
永豐南非幣2021保本基金                                           12.92820   12.92450   0.00370    0.02863
永豐高科技基金                                                   27.15000   27.22000  -0.07000   -0.25716
永豐貨幣市場基金                                                 13.87830   13.87810   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.14010    2.14070  -0.00060   -0.02803
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.52140    2.52210  -0.00070   -0.02775
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.83860    7.84070  -0.00210   -0.02678
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47910   10.48200  -0.00290   -0.02767
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.20910    7.20410   0.00500    0.06940
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.05620   11.04860   0.00760    0.06879
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.71000    7.69000   0.02000    0.26008
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.65000   17.59000   0.06000    0.34110
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.81000   56.65000   0.16000    0.28244
永豐領航科技基金                                                 43.54000   43.78000  -0.24000   -0.54820
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
永豐趨勢平衡基金                                                 48.50000   48.97000  -0.47000   -0.95977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.54590   11.54490   0.00100    0.00866
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.44810    9.44340   0.00470    0.04977
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.69870    9.69380   0.00490    0.05055
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.45960    9.45250   0.00710    0.07511
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.63040    9.62320   0.00720    0.07482
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.46720    9.46220   0.00500    0.05284
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84870    9.84350   0.00520    0.05283
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.44110    9.43310   0.00800    0.08481
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68990    9.68170   0.00820    0.08470
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
兆豐國際中小基金                                                 16.73000   16.85000  -0.12000   -0.71217
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.62000   14.66000  -0.04000   -0.27285
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.41000   19.46000  -0.05000   -0.25694
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.34000   19.39000  -0.05000   -0.25786
兆豐國際生命科學基金                                             16.04000   16.18000  -0.14000   -0.86527
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.41400   10.42820  -0.01420   -0.13617
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.67880   10.69680  -0.01800   -0.16827
兆豐國際全球基金                                                 32.20000   32.48000  -0.28000   -0.86207
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25850   10.25790   0.00060    0.00585
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.97250    9.97030   0.00220    0.02207
兆豐國際國民基金                                                 23.11000   22.93000   0.18000    0.78500
兆豐國際第一基金                                                 13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.04530   10.02980   0.01550    0.15454
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.99740    7.98500   0.01240    0.15529
兆豐國際萬全基金                                                 21.14000   21.13000   0.01000    0.04733
兆豐國際電子基金                                                 27.08000   27.09000  -0.01000   -0.03691
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.92000   22.95000  -0.03000   -0.13072
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.18000   16.25000  -0.07000   -0.43077
兆豐國際豐台灣基金                                               33.29000   33.09000   0.20000    0.60441
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49840   12.49830   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12950   11.12620   0.00330    0.02966
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.96930   11.97150  -0.00220   -0.01838
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.75640   10.75560   0.00080    0.00744
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.52610   11.52590   0.00020    0.00174
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17620    8.17380   0.00240    0.02936
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53040    9.53260  -0.00220   -0.02308
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07090    9.07020   0.00070    0.00772
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.02310    9.02260   0.00050    0.00554
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35840    9.35770   0.00070    0.00748
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.41000   11.40000   0.01000    0.08772
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
合庫貨幣市場基金                                                 10.12650   10.12630   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.57730    9.57020   0.00710    0.07419
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.84470    9.83900   0.00570    0.05793
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.14510   10.13760   0.00750    0.07398
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.59580   11.59110   0.00470    0.04055
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.50180   13.49530   0.00650    0.04816
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.95860    8.95130   0.00730    0.08155
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.61780    9.61220   0.00560    0.05826
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.01050    8.00460   0.00590    0.07371
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.93090    8.92810   0.00280    0.03136
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.14830   10.14360   0.00470    0.04633
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.95770   10.95480   0.00290    0.02647
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.94540    9.96960  -0.02420   -0.24274
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.72630    9.74460  -0.01830   -0.18780
安聯中國東協基金                                                 15.62000   15.67000  -0.05000   -0.31908
安聯中國策略基金                                                 14.57000   14.72000  -0.15000   -1.01902
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.70000   14.94000  -0.24000   -1.60643
安聯中華新思路基金-美元                                          13.77000   14.03000  -0.26000   -1.85317
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.82000   13.06000  -0.24000   -1.83767
安聯台灣大壩基金                                                 29.13000   29.27000  -0.14000   -0.47831
安聯台灣科技基金                                                 49.03000   49.55000  -0.52000   -1.04945
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48750   12.48730   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.29000   32.45000  -0.16000   -0.49307
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.15010   10.14450   0.00560    0.05520
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.10340   15.09530   0.00810    0.05366
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67230    9.69140  -0.01910   -0.19708
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.51000   11.62000  -0.11000   -0.94664
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.71000   11.81000  -0.10000   -0.84674
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.36820   12.35400   0.01420    0.11494
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16860   10.16480   0.00380    0.03738
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28490   12.28100   0.00390    0.03176
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53540    9.59010  -0.05470   -0.57038
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38220    9.41860  -0.03640   -0.38647
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06330    9.09920  -0.03590   -0.39454
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.40000   11.44000  -0.04000   -0.34965
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.40000   11.46000  -0.06000   -0.52356
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.81000   10.87000  -0.06000   -0.55198
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.22000   10.33000  -0.11000   -1.06486
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.72000    9.81000  -0.09000   -0.91743
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.07710   12.06490   0.01220    0.10112
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.98400   10.97480   0.00920    0.08383
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.65300   10.64400   0.00900    0.08455
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95090    9.00760  -0.05670   -0.62947
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.73730    8.77800  -0.04070   -0.46366
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.44830    8.48760  -0.03930   -0.46303
安聯全球人口趨勢基金                                             11.73000   11.81000  -0.08000   -0.67739
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.74000    9.86000  -0.12000   -1.21704
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.39000   36.81000  -0.42000   -1.14099
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
安聯全球計量平衡基金                                             12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.03910   12.04020  -0.00110   -0.00914
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.43660   10.45680  -0.02020   -0.19318
安聯全球新興市場基金                                             17.93000   17.97000  -0.04000   -0.22259
安聯全球農金趨勢基金                                              9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.30000    9.37000  -0.07000   -0.74707
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.29000   10.47000  -0.18000   -1.71920
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.18000   10.33000  -0.15000   -1.45208
安聯亞洲動態策略基金                                             23.77000   23.95000  -0.18000   -0.75157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.04260   10.03590   0.00670    0.06676
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79960    9.79310   0.00650    0.06637
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.79050   83.74830   0.04220    0.05039
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.47220   12.45920   0.01300    0.10434
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.99050   65.95050   0.04000    0.06065
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.73840    9.72820   0.01020    0.10485
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.56770    2.56800  -0.00030   -0.01168
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.42660   10.41330   0.01330    0.12772
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18360    2.18520  -0.00160   -0.07322
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.65460    8.64350   0.01110    0.12842
宏利台灣動力基金                                                 33.86000   34.05000  -0.19000   -0.55800
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.29660   10.32710  -0.03050   -0.29534
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.02680   10.05020  -0.02340   -0.23283
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.14340    8.16800  -0.02460   -0.30118
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.08070    8.10080  -0.02010   -0.24812
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
宏利全球債券組合基金                                             13.05830   13.04660   0.01170    0.08968
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78170    2.78130   0.00040    0.01438
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.72260   11.71830   0.00430    0.03669
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71420    8.71090   0.00330    0.03788
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.43150    2.43460  -0.00310   -0.12733
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.90350   10.89360   0.00990    0.09088
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.97660    4.01650  -0.03990   -0.99340
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64210    0.64860  -0.00650   -1.00216
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.57000   18.75000  -0.18000   -0.96000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.75600   11.75300   0.00300    0.02553
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.46380   10.46890  -0.00510   -0.04872
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.13730   10.13240   0.00490    0.04836
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.98910    8.98850   0.00060    0.00668
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.57220    8.56940   0.00280    0.03267
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.48070    8.47620   0.00450    0.05309
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.53660    8.53000   0.00660    0.07737
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.81130    2.81090   0.00040    0.01423
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40810    0.40790   0.00020    0.04903
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.38460   12.37790   0.00670    0.05413
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93080    0.93050   0.00030    0.03224
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.56910    7.56530   0.00380    0.05023
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09560    2.09510   0.00050    0.02387
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30120    0.30110   0.00010    0.03321
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.28670    9.28190   0.00480    0.05171
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33880    0.33860   0.00020    0.05907
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63820   13.63810   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.75000    2.79000  -0.04000   -1.43369
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.47000   12.64000  -0.17000   -1.34494
宏利臺灣股息收益基金                                             29.02000   29.04000  -0.02000   -0.06887
宏利澳幣保本基金                                                 12.04940   12.04380   0.00560    0.04650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.28370   10.25560   0.02810    0.27400
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.60300    9.58910   0.01390    0.14496
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.95890    8.94100   0.01790    0.20020
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.60250   10.58130   0.02120    0.20035
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
貝萊德新台幣基金                                                 12.93140   12.93130   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   27.13000   27.13000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19950   11.19810   0.00140    0.01250
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.84920    9.85440  -0.00520   -0.05277
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.09000   10.17000  -0.08000   -0.78663
保德信大中華基金-新台幣                                          29.82000   30.05000  -0.23000   -0.76539
保德信中小型股基金                                               49.74000   49.96000  -0.22000   -0.44035
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.61000    9.72000  -0.11000   -1.13169
保德信中國中小基金-美元                                           9.33000    9.45000  -0.12000   -1.26984
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.33070    9.34370  -0.01300   -0.13913
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.38710    9.39860  -0.01150   -0.12236
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.46050    9.47300  -0.01250   -0.13195
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.18720   10.20070  -0.01350   -0.13234
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
保德信中國品牌基金-美元                                           9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
保德信台商全方位基金                                             37.38000   37.70000  -0.32000   -0.84881
保德信全球中小基金                                               30.35000   30.53000  -0.18000   -0.58958
保德信全球消費商機基金                                           18.31000   18.38000  -0.07000   -0.38085
保德信全球基礎建設基金                                           12.51000   12.54000  -0.03000   -0.23923
保德信全球資源基金                                                8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.07000   33.25000  -0.18000   -0.54135
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.83230    9.83380  -0.00150   -0.01525
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61520   10.61670  -0.00150   -0.01413
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.26370    9.25990   0.00380    0.04104
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.98710    9.98300   0.00410    0.04107
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.26330    8.25990   0.00340    0.04116
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.85170   10.84720   0.00450    0.04149
保德信亞太基金                                                   22.01000   22.12000  -0.11000   -0.49729
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51640    8.51480   0.00160    0.01879
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23770   11.23560   0.00210    0.01869
保德信店頭市場基金                                               36.06000   36.20000  -0.14000   -0.38674
保德信拉丁美洲基金                                                7.13000    7.10000   0.03000    0.42254
保德信金平衡基金                                                 30.59000   30.51000   0.08000    0.26221
保德信金滿意基金                                                 44.61000   44.50000   0.11000    0.24719
保德信科技島基金                                                 27.54000   27.59000  -0.05000   -0.18123
保德信高成長基金                                                 97.74000   97.94000  -0.20000   -0.20421
保德信第一基金                                                   27.66000   27.85000  -0.19000   -0.68223
保德信貨幣市場基金                                               15.76330   15.76310   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61260   10.63440  -0.02180   -0.20500
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.70860   10.72470  -0.01610   -0.15012
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.87250   10.89010  -0.01760   -0.16161
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.27230   10.28320  -0.01090   -0.10600
保德信新世紀基金                                                 10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.12070    8.11400   0.00670    0.08257
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91920   10.91020   0.00900    0.08249
保德信新興趨勢組合基金                                           11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
保德信瑞騰基金                                                   15.54080   15.54070   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80530    9.80690  -0.00160   -0.01632
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03470   10.03620  -0.00150   -0.01495
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.74090    9.74560  -0.00470   -0.04823
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.85220    9.85490  -0.00270   -0.02740
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                10.00220   10.01810  -0.01590   -0.15871
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.00240   10.01870  -0.01630   -0.16270
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83790    9.84090  -0.00300   -0.03049
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.84050    9.84350  -0.00300   -0.03048
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.11780   10.11620   0.00160    0.01582
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.16500   10.17970  -0.01470   -0.14441
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.16440   10.17940  -0.01500   -0.14736
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.03380   10.03550  -0.00170   -0.01694
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.03380   10.03550  -0.00170   -0.01694
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.78340    9.79640  -0.01300   -0.13270
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.61550    9.61790  -0.00240   -0.02495
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96460    1.96470  -0.00010   -0.00509
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66230    2.66260  -0.00030   -0.01127
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29620    0.29600   0.00020    0.06757
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43600    0.43560   0.00040    0.09183
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.46460    8.45660   0.00800    0.09460
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.68310   11.67230   0.01080    0.09253
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.55930    9.56110  -0.00180   -0.01883
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66270   11.66410  -0.00140   -0.01200
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.68620    8.67940   0.00680    0.07835
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.61050   10.60230   0.00820    0.07734
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.22820   10.23090  -0.00270   -0.02639
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.14480   10.15040  -0.00560   -0.05517
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12420   10.12580  -0.00160   -0.01580
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68650   10.68810  -0.00160   -0.01497
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.03160   10.03640  -0.00480   -0.04783
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83730    9.83950  -0.00220   -0.02236
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14180   10.14420  -0.00240   -0.02366
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.80850    9.81350  -0.00500   -0.05095
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01070   10.01730  -0.00660   -0.06589
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.77540   10.79440  -0.01900   -0.17602
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.33190    6.32950   0.00240    0.03792
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.80500   10.80090   0.00410    0.03796
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64680   11.64670   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.23000   20.12000   0.11000    0.54672
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4610.510004583.81000  26.70000    0.58248
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.43610   10.44610  -0.01000   -0.09573
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.49230   11.50950  -0.01720   -0.14944
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.72230   10.73700  -0.01470   -0.13691
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.30960    9.31850  -0.00890   -0.09551
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.77630    9.79100  -0.01470   -0.15014
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.56840    9.58150  -0.01310   -0.13672
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.66820   10.67840  -0.01020   -0.09552
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.26240   11.27940  -0.01700   -0.15072
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.19140   11.20670  -0.01530   -0.13653
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.68000    6.64000   0.04000    0.60241
柏瑞巨人基金                                                     13.30000   13.27000   0.03000    0.22607
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65080   13.65070   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.33000   16.44000  -0.11000   -0.66910
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.56320   13.55480   0.00840    0.06197
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.93500   11.93260   0.00240    0.02011
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.54870   12.54410   0.00460    0.03667
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02900    9.02340   0.00560    0.06206
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.87080    6.86660   0.00420    0.06117
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.90240    8.90060   0.00180    0.02022
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.53340    8.53120   0.00220    0.02579
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.90370   10.89970   0.00400    0.03670
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.42920    8.43180  -0.00260   -0.03084
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.11200   12.10950   0.00250    0.02064
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.75010   11.74270   0.00740    0.06302
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.77690   11.77390   0.00300    0.02548
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.42320   11.41910   0.00410    0.03590
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.10500    9.09940   0.00560    0.06154
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.94660    9.94460   0.00200    0.02011
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.75410    9.75160   0.00250    0.02564
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.69800    9.69450   0.00350    0.03610
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.53400    9.53700  -0.00300   -0.03146
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.25780   10.25960  -0.00180   -0.01754
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.12810   10.13380  -0.00570   -0.05625
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01470   10.01900  -0.00430   -0.04292
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.09510   10.10000  -0.00490   -0.04851
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.06220   10.06400  -0.00180   -0.01789
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88180    9.88740  -0.00560   -0.05664
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82120    9.82550  -0.00430   -0.04376
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.90220    9.90700  -0.00480   -0.04845
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.23870   10.24000  -0.00130   -0.01270
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.12800   10.13380  -0.00580   -0.05723
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01470   10.01900  -0.00430   -0.04292
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.09520   10.10010  -0.00490   -0.04851
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.06220   10.06390  -0.00170   -0.01689
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88200    9.88750  -0.00550   -0.05563
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82130    9.82550  -0.00420   -0.04275
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.90220    9.90700  -0.00480   -0.04845
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.67270   10.66530   0.00740    0.06938
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.86670   11.86280   0.00390    0.03288
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.27700   11.27190   0.00510    0.04525
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.11120    9.10490   0.00630    0.06919
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82850    9.82530   0.00320    0.03257
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68310    9.67860   0.00450    0.04649
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.38540   10.37830   0.00710    0.06841
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.04920   11.04560   0.00360    0.03259
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.89480   10.88980   0.00500    0.04591
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.11140    9.10510   0.00630    0.06919
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82890    9.82570   0.00320    0.03257
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.68350    9.67900   0.00450    0.04649
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.53000   13.61000  -0.08000   -0.58780
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.63000   13.70000  -0.07000   -0.51095
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37330   11.37750  -0.00420   -0.03691
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47340    7.47620  -0.00280   -0.03745
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48650   11.47770   0.00880    0.07667
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.15240   11.14740   0.00500    0.04485
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.27200   10.26630   0.00570    0.05552
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.45620    8.44970   0.00650    0.07693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.53220    9.52790   0.00430    0.04513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54610    9.54080   0.00530    0.05555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.72800   10.72320   0.00480    0.04476
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08730   10.07950   0.00780    0.07738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.25530   10.24960   0.00570    0.05561
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.87540    9.87100   0.00440    0.04458
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.13690    9.12990   0.00700    0.07667
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.01910    9.01400   0.00510    0.05658
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.57050    9.56510   0.00540    0.05646
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.08490   12.07250   0.01240    0.10271
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.55000   11.54230   0.00770    0.06671
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.97040   10.96220   0.00820    0.07480
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.24320    7.23580   0.00740    0.10227
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.08260    9.07660   0.00600    0.06610
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.69300    9.68570   0.00730    0.07537
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.38840   10.37770   0.01070    0.10311
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.98790   10.97970   0.00820    0.07468
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.82910    9.82250   0.00660    0.06719
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.23620    9.22670   0.00950    0.10296
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.89940    9.89190   0.00750    0.07582
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.15600   11.14470   0.01130    0.10139
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.73250   11.72470   0.00780    0.06653
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.76560   10.75700   0.00860    0.07995
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.16200    9.15270   0.00930    0.10161
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.71040    9.70390   0.00650    0.06698
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.69300    9.68520   0.00780    0.08054
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.05850   11.05110   0.00740    0.06696
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.95360    9.94350   0.01010    0.10157
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.25800   10.24980   0.00820    0.08000
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.51140    9.50180   0.00960    0.10103
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.31530    9.30590   0.00940    0.10101
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93010    9.92340   0.00670    0.06752
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.45500    9.44740   0.00760    0.08045
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.47000   18.54000  -0.07000   -0.37756
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.29000   17.37000  -0.08000   -0.46056
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.95530   12.95280   0.00250    0.01930
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.80760   10.82390  -0.01630   -0.15059
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.72750   11.74520  -0.01770   -0.15070
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.29770   12.31480  -0.01710   -0.13886
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24590   11.26290  -0.01700   -0.15094
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.86870    9.88350  -0.01480   -0.14974
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41790   10.43360  -0.01570   -0.15048
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.31130   10.32560  -0.01430   -0.13849
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.29120   10.30680  -0.01560   -0.15136
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.00910   10.02420  -0.01510   -0.15064
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.21350   10.22890  -0.01540   -0.15055
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.79140   11.80780  -0.01640   -0.13889
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.23210   10.24770  -0.01560   -0.15223
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.04000   14.05000  -0.01000   -0.07117
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.85000   27.81000   0.04000    0.14383
國泰大中華基金                                                   21.47000   21.38000   0.09000    0.42095
國泰小龍基金                                                     16.03000   16.01000   0.02000    0.12492
國泰中小成長基金                                                 46.33000   46.40000  -0.07000   -0.15086
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.29590    4.32690  -0.03100   -0.71645
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.27000   19.42000  -0.15000   -0.77240
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72730    0.73360  -0.00630   -0.85878
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.68750    0.69350  -0.00600   -0.86518
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.19450    2.18930   0.00520    0.23752
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66620    9.65380   0.01240    0.12845
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.24980    8.23930   0.01050    0.12744
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31700    0.31670   0.00030    0.09473
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.47990   11.47680   0.00310    0.02701
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.67790    1.68000  -0.00210   -0.12500
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.92180    9.91860   0.00320    0.03226
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32910    0.32910   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.56170    4.61000  -0.04830   -1.04772
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.45000   20.68000  -0.23000   -1.11219
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.66250    0.67050  -0.00800   -1.19314
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.34810    3.38840  -0.04030   -1.18935
國泰中港台基金台幣級別                                           15.02000   15.21000  -0.19000   -1.24918
國泰中港台基金美元級別                                            0.49230    0.49890  -0.00660   -1.32291
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.63000   27.62000   0.01000    0.03621
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.32000   36.26000   0.06000    0.16547
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.27110   10.25960   0.01150    0.11209
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.27130   10.25980   0.01150    0.11209
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.27150   10.26000   0.01150    0.11209
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33520    0.33500   0.00020    0.05970
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33520    0.33510   0.00010    0.02984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33530    0.33510   0.00020    0.05968
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40870   12.40860   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.10000   29.28000  -0.18000   -0.61475
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.45180    2.44240   0.00940    0.38487
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35950    0.35860   0.00090    0.25098
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48770    0.48740   0.00030    0.06155
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.46000   13.50000  -0.04000   -0.29630
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46740    0.46900  -0.00160   -0.34115
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.95000    5.92000   0.03000    0.50676
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19140    0.19060   0.00080    0.41973
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41250    0.41390  -0.00140   -0.33825
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37370    0.37500  -0.00130   -0.34667
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43700    0.43840  -0.00140   -0.31934
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50350    0.50610  -0.00260   -0.51373
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.64000   20.59000   0.05000    0.24284
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.02000   21.91000   0.11000    0.50205
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.51440    2.52440  -0.01000   -0.39613
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.34020   11.39780  -0.05760   -0.50536
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.24050   10.29250  -0.05200   -0.50522
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36960    0.37160  -0.00200   -0.53821
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33380    0.33560  -0.00180   -0.53635
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49820    0.50180  -0.00360   -0.71742
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.88000   11.95000  -0.07000   -0.58577
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40100    0.40340  -0.00240   -0.59494
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.83000   19.00000  -0.17000   -0.89474
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61530    0.62110  -0.00580   -0.93383
國泰科技生化基金                                                 37.75000   38.06000  -0.31000   -0.81450
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.87000   26.81000   0.06000    0.22380
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.50000   13.43000   0.07000    0.52122
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.87690   38.95700  -0.08010   -0.20561
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.70950   19.65800   0.05150    0.26198
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.04620   19.15420  -0.10800   -0.56385
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.05670   40.13140  -0.07470   -0.18614
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.77290   40.81240  -0.03950   -0.09678
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.85700   42.81260   0.04440    0.10371
國泰紐幣2021保本基金                                             12.10580   12.09970   0.00610    0.05041
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.39370   12.38700   0.00670    0.05409
國泰紐幣保本基金                                                 12.38910   12.38720   0.00190    0.01534
國泰高科技基金                                                   13.95000   14.05000  -0.10000   -0.71174
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.84000   24.83000   0.01000    0.04027
國泰國泰基金台幣級別                                             24.84000   24.83000   0.01000    0.04027
國泰富時中國A50基金                                              18.76000   18.72000   0.04000    0.21368
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33660    0.33750  -0.00090   -0.26667
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46340    0.46550  -0.00210   -0.45113
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.27000   11.39000  -0.12000   -1.05356
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36660    0.37080  -0.00420   -1.13269
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50490    0.51150  -0.00660   -1.29032
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.74000   10.78000  -0.04000   -0.37106
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34940    0.35090  -0.00150   -0.42747
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48120    0.48400  -0.00280   -0.57851
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.65570   10.64850   0.00720    0.06762
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.69210    7.68690   0.00520    0.06765
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36010    0.35990   0.00020    0.05557
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25800    0.25780   0.00020    0.07758
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.23660    2.23450   0.00210    0.09398
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.99010    9.99040  -0.00030   -0.00300
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32540    0.32560  -0.00020   -0.06143
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     39.92200   40.03080  -0.10880   -0.27179
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.99000   20.03000  -0.04000   -0.19970
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.16000   12.21000  -0.05000   -0.40950
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39740    0.39920  -0.00180   -0.45090
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.27470    2.26750   0.00720    0.31753
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.50700    1.50230   0.00470    0.31285
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34370    0.34320   0.00050    0.14569
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36990    0.36930   0.00060    0.16247
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23000    0.22960   0.00040    0.17422
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.54730   10.52930   0.01800    0.17095
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.85700    6.84540   0.01160    0.16946
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.64000   13.70000  -0.06000   -0.43796
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.45000   37.11000   0.34000    0.91620
國泰價值卓越基金                                                 16.67000   16.74000  -0.07000   -0.41816
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38500    0.38640  -0.00140   -0.36232
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.59890   38.69050  -0.09160   -0.23675
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.05000   20.44000  -0.39000   -1.90802
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.94000   19.96000  -0.02000   -0.10020
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.86000   19.85000   0.01000    0.05038
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09890   12.09650   0.00240    0.01984
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39690    0.39690   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.64550    9.63780   0.00770    0.07989
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.30960    8.30150   0.00810    0.09757
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.68210   10.67360   0.00850    0.07964
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.30340    9.29430   0.00910    0.09791
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16730   11.16500   0.00230    0.02060
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.78620    9.80130  -0.01510   -0.15406
第一金大中華基金                                                 28.81000   28.90000  -0.09000   -0.31142
第一金小型精選基金                                               41.48000   41.65000  -0.17000   -0.40816
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.97000   14.13000  -0.16000   -1.13234
第一金中國世紀基金-美元                                           8.78830    8.89430  -0.10600   -1.19177
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.78920    8.89520  -0.10600   -1.19165
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.26000   10.37000  -0.11000   -1.06075
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.25000   10.37000  -0.12000   -1.15718
第一金中概平衡基金                                               26.77000   26.76000   0.01000    0.03737
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24660   15.24640   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.80200  177.80000   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.92030   10.00420  -0.08390   -0.83865
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.92030   10.00420  -0.08390   -0.83865
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.07430   14.37410  -0.29980   -2.08570
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.07480   14.37460  -0.29980   -2.08562
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.41000   13.69000  -0.28000   -2.04529
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.42000   13.70000  -0.28000   -2.04380
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.87870    9.87970  -0.00100   -0.01012
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88190    9.88300  -0.00110   -0.01113
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.51690    9.51550   0.00140    0.01471
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.54160    9.54010   0.00150    0.01572
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32160   10.32270  -0.00110   -0.01066
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.95200    9.95050   0.00150    0.01507
第一金全球大趨勢基金                                             23.48000   23.76000  -0.28000   -1.17845
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.26260    8.25870   0.00390    0.04722
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.87570    5.87300   0.00270    0.04597
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.55230    9.55250  -0.00020   -0.00209
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.55340    9.55370  -0.00030   -0.00314
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.87480    9.87510  -0.00030   -0.00304
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.87610    9.87640  -0.00030   -0.00304
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67000    8.67050  -0.00050   -0.00577
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.21250   10.21300  -0.00050   -0.00490
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75590    9.75150   0.00440    0.04512
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75490    9.75060   0.00430    0.04410
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01160    8.00850   0.00310    0.03871
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88320    8.87830   0.00490    0.05519
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88360    8.87870   0.00490    0.05519
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.18120   11.17620   0.00500    0.04474
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.18220   11.17720   0.00500    0.04473
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00240    9.99850   0.00390    0.03901
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.78490   14.77680   0.00810    0.05482
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.04040   14.23590  -0.19550   -1.37329
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.05780   14.25350  -0.19570   -1.37300
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.15000   13.32000  -0.17000   -1.27628
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.18000   13.35000  -0.17000   -1.27341
第一金亞洲科技基金                                               19.78000   20.04000  -0.26000   -1.29741
第一金亞洲新興市場基金                                           13.54000   13.61000  -0.07000   -0.51433
第一金店頭市場基金                                               10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
第一金創新趨勢基金                                               26.81000   27.04000  -0.23000   -0.85059
第一金電子基金                                                   36.39000   36.59000  -0.20000   -0.54660
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.95000   20.91000   0.04000    0.19130
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.86000   18.95000  -0.09000   -0.47493
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.60000    9.74000  -0.14000   -1.43737
統一大中華中小基金(美元)                                          8.84000    8.98000  -0.14000   -1.55902
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.97000   13.15000  -0.18000   -1.36882
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             36.93000   37.18000  -0.25000   -0.67240
統一大滿貫基金-I類型                                             36.93000   37.18000  -0.25000   -0.67240
統一大龍印基金                                                   15.66000   15.79000  -0.13000   -0.82331
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.09000   10.19000  -0.10000   -0.98135
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.30000    9.40000  -0.10000   -1.06383
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.49000   10.59000  -0.10000   -0.94429
統一中小基金                                                     28.49000   28.50000  -0.01000   -0.03509
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.85870    9.85110   0.00760    0.07715
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.25800    9.25530   0.00270    0.02917
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.95370    8.94900   0.00470    0.05252
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.65380   11.64480   0.00900    0.07729
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.87070   10.86750   0.00320    0.02945
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.51040   10.50480   0.00560    0.05331
統一台灣動力基金                                                 19.22000   19.35000  -0.13000   -0.67183
統一全天候基金-A類型                                            118.42000  119.74000  -1.32000   -1.10239
統一全天候基金-I類型                                            118.42000  119.74000  -1.32000   -1.10239
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.09170    9.17240  -0.08070   -0.87981
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.84500    8.92780  -0.08280   -0.92744
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.79950    8.87980  -0.08030   -0.90430
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.36910    9.45220  -0.08310   -0.87916
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11470    9.20000  -0.08530   -0.92717
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.06780    9.15050  -0.08270   -0.90378
統一全球債券組合基金                                             11.99240   11.98610   0.00630    0.05256
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.13000   16.56000  -0.43000   -2.59662
統一全球新科技基金(美元)                                         15.29000   15.71000  -0.42000   -2.67346
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.54000   14.93000  -0.39000   -2.61219
統一亞太基金                                                     26.97000   27.21000  -0.24000   -0.88203
統一亞洲大金磚基金                                               13.07000   13.17000  -0.10000   -0.75930
統一奔騰基金                                                     64.84000   65.53000  -0.69000   -1.05295
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65490   16.65470   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
統一強漢基金(美元)                                                9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
統一強漢基金(新台幣)                                             25.97000   26.17000  -0.20000   -0.76423
統一統信基金                                                     34.81000   35.08000  -0.27000   -0.76967
統一黑馬基金                                                     65.02000   65.72000  -0.70000   -1.06512
統一新亞洲科技能源基金                                           19.07000   19.34000  -0.27000   -1.39607
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06590    8.06520   0.00070    0.00868
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.20270   10.20190   0.00080    0.00784
統一經建基金                                                     50.19000   50.79000  -0.60000   -1.18133
統一龍馬基金                                                     76.20000   77.36000  -1.16000   -1.49948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.88000   24.81000   0.07000    0.28214
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.94000   51.13000  -0.19000   -0.37160
野村中國機會基金                                                 13.90000   14.03000  -0.13000   -0.92659
野村巴西基金                                                      5.62000    5.62000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.43000   12.51000  -0.08000   -0.63949
野村台灣高股息基金                                               23.63000   23.44000   0.19000    0.81058
野村台灣運籌基金                                                 39.07000   38.81000   0.26000    0.66993
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.58710    9.59620  -0.00910   -0.09483
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.53950    9.53020   0.00930    0.09758
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.59430    9.58670   0.00760    0.07928
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.79470    9.80400  -0.00930   -0.09486
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.69780    9.68830   0.00950    0.09806
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.66340    9.65580   0.00760    0.07871
野村平衡基金                                                     20.12000   20.22000  -0.10000   -0.49456
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
野村全球生技醫療基金                                             17.57000   17.69000  -0.12000   -0.67835
野村全球品牌基金                                                 28.13000   28.48000  -0.35000   -1.22893
野村全球氣候變遷基金                                              8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.77000   19.74000   0.03000    0.15198
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.47000   12.47000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.46730   10.47130  -0.00400   -0.03820
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.36750   10.37140  -0.00390   -0.03760
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62250    9.63420  -0.01170   -0.12144
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.36720    9.35980   0.00740    0.07906
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.94380    8.93510   0.00870    0.09737
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.23940   11.25310  -0.01370   -0.12174
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.73070   10.72220   0.00850    0.07927
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.30460   10.29470   0.00990    0.09617
野村成長基金                                                     29.81000   29.69000   0.12000    0.40418
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.13450    9.16250  -0.02800   -0.30559
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.13520    9.14600  -0.01080   -0.11808
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.26690    9.27390  -0.00700   -0.07548
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.54710    9.57640  -0.02930   -0.30596
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.46040    9.47170  -0.01130   -0.11930
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.59970    9.60700  -0.00730   -0.07599
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.73000   12.80000  -0.07000   -0.54688
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.60050    9.61750  -0.01700   -0.17676
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.65260    9.65520  -0.00260   -0.02693
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.73030    9.73000   0.00030    0.00308
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.10260   10.12140  -0.01880   -0.18575
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.07320   10.07590  -0.00270   -0.02680
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.16060   10.16020   0.00040    0.00394
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.74660    8.73800   0.00860    0.09842
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.35970    9.36740  -0.00770   -0.08220
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.21880    9.21130   0.00750    0.08142
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.25340   13.24030   0.01310    0.09894
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.28440   12.29450  -0.01010   -0.08215
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.01050   10.00230   0.00820    0.08198
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24320   10.25910  -0.01590   -0.15498
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.89290    9.88680   0.00610    0.06170
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43110    9.42620   0.00490    0.05198
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.19580   11.19000   0.00580    0.05183
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.15370   10.18460  -0.03090   -0.30340
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.22810   11.28710  -0.05900   -0.52272
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.73000   10.76590  -0.03590   -0.33346
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.48650   10.51940  -0.03290   -0.31276
野村高科技基金                                                   12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.19380   10.23020  -0.03640   -0.35581
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.40440   10.46690  -0.06250   -0.59712
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.54440   10.62120  -0.07680   -0.72308
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.75160    9.79170  -0.04010   -0.40953
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64260    9.67820  -0.03560   -0.36784
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.54990    9.59880  -0.04890   -0.50944
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.92740   11.99890  -0.07150   -0.59589
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.97120   13.06570  -0.09450   -0.72327
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.86270   10.90730  -0.04460   -0.40890
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.74760   10.78720  -0.03960   -0.36710
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.89220   10.94790  -0.05570   -0.50877
野村貨幣市場基金                                                 16.26210   16.26190   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.00000   16.06000  -0.06000   -0.37360
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.07000   10.06350   0.00650    0.06459
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價               9.99820   10.00910  -0.01090   -0.10890
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.96370    9.96870  -0.00500   -0.05016
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.84970    9.87230  -0.02260   -0.22892
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.81090    9.81000   0.00090    0.00917
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80800    9.80790   0.00010    0.00102
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.84970    9.87230  -0.02260   -0.22892
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.81090    9.81000   0.00090    0.00917
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80800    9.80790   0.00010    0.00102
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.15850   10.17570  -0.01720   -0.16903
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.11310   10.11030   0.00280    0.02769
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08960   10.08530   0.00430    0.04264
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.15850   10.17560  -0.01710   -0.16805
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.11310   10.11030   0.00280    0.02769
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.08960   10.08530   0.00430    0.04264
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.11100   10.10050   0.01050    0.10396
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.99790    7.99010   0.00780    0.09762
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.81100   11.79940   0.01160    0.09831
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.69000    7.67000   0.02000    0.26076
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
野村精選貨幣市場基金                                             12.07680   12.07670   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.65000   12.67000  -0.02000   -0.15785
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.20000    8.17000   0.03000    0.36720
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
野村積極成長基金                                                 12.58000   12.53000   0.05000    0.39904
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.85000   35.87000  -0.02000   -0.05576
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.25340   10.24700   0.00640    0.06246
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.61350    8.62910  -0.01560   -0.18078
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.94410    7.93990   0.00420    0.05290
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.86660    7.86210   0.00450    0.05724
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.62820   11.64930  -0.02110   -0.18113
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48600   10.48050   0.00550    0.05248
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.41570   10.40970   0.00600    0.05764
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.43000   10.58000  -0.15000   -1.41777
野村環球基金-人民幣計價                                          16.00000   16.27000  -0.27000   -1.65950
野村環球基金-美元計價                                            12.49000   12.68000  -0.19000   -1.49842
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.36000   17.61000  -0.25000   -1.41965
野村鴻利基金                                                     23.33000   23.35000  -0.02000   -0.08565
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85660   16.85650   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.22000   21.07000   0.15000    0.71191
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.91000   13.89000   0.02000    0.14399
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.04000   10.12000  -0.08000   -0.79051
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.93000   15.05000  -0.12000   -0.79734
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.14720   10.13960   0.00760    0.07495
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.31370   13.30310   0.01060    0.07968
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.73950    9.74710  -0.00760   -0.07797
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.72300    9.73110  -0.00810   -0.08324
凱基台商天下基金                                                 13.43000   13.53000  -0.10000   -0.73910
凱基台灣精五門基金                                               21.13000   21.08000   0.05000    0.23719
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.81550   10.82300  -0.00750   -0.06930
凱基亞太高股息基金                                               12.94000   13.01000  -0.07000   -0.53805
凱基亞洲四金磚基金                                               17.50000   17.64000  -0.14000   -0.79365
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.07000   14.18000  -0.11000   -0.77574
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.81790   12.92150  -0.10360   -0.80176
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.55000   12.64000  -0.09000   -0.71203
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54020   11.54000   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.51000   27.40000   0.11000    0.40146
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.66000   22.26000  -0.60000   -2.69542
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.12360   21.72670  -0.60310   -2.77585
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.99000   18.03000  -0.04000   -0.22185
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.29900   17.34690  -0.04790   -0.27613
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.82000    7.84000  -0.02000   -0.25510
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.08000   12.12000  -0.04000   -0.33003
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.86500   11.91260  -0.04760   -0.39958
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.53090   11.68350  -0.15260   -1.30612
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.74000   11.89000  -0.15000   -1.26156
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.19000   13.32000  -0.13000   -0.97598
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.01020   13.14400  -0.13380   -1.01795
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.03000   13.85000   0.18000    1.29964
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.63000   34.60000  -0.97000   -2.80347
富邦NASDAQ-100基金                                               30.11000   30.53000  -0.42000   -1.37570
富邦上証180基金                                                  28.62000   28.58000   0.04000    0.13996
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20980    0.21400  -0.00420   -1.96262
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.43000    6.55000  -0.12000   -1.83206
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.57000    7.58000  -0.01000   -0.13193
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 38.38000   38.31000   0.07000    0.18272
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.63870   11.69380  -0.05510   -0.47119
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.76570   10.81560  -0.04990   -0.46137
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.33030   10.38450  -0.05420   -0.52193
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.19930   10.24760  -0.04830   -0.47133
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.35890    9.40230  -0.04340   -0.46159
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.98790    9.03510  -0.04720   -0.52241
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.35550   20.32530   0.03020    0.14858
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.31860   11.31550   0.00310    0.02740
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.35170   10.35640  -0.00470   -0.04538
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.91990   12.91510   0.00480    0.03717
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90250    1.89940   0.00310    0.16321
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.47020    9.46680   0.00340    0.03591
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44250    1.44020   0.00230    0.15970
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.72350   11.71750   0.00600    0.05121
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71150    1.71080   0.00070    0.04092
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.14890   10.14370   0.00520    0.05126
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50050    1.49990   0.00060    0.04000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.51000   14.37000   0.14000    0.97425
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.71000   24.21000  -0.50000   -2.06526
富邦日本東証基金                                                 22.42000   22.63000  -0.21000   -0.92797
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.96000   43.56000   0.40000    0.91827
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  50.04000   50.12000  -0.08000   -0.15962
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.11000   53.01000   0.10000    0.18864
富邦台灣心基金                                                   23.78000   23.89000  -0.11000   -0.46044
富邦台灣釆吉50基金                                               49.52000   49.48000   0.04000    0.08084
富邦台灣科技指數基金                                             55.24000   55.08000   0.16000    0.29049
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.26090   41.35160  -0.09070   -0.21934
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.27080   41.19390   0.07690    0.18668
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29610    0.29570   0.00040    0.13527
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.50220    2.49840   0.00380    0.15210
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33860    0.33850   0.00010    0.02954
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52690   10.52780  -0.00090   -0.00855
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17420    2.17090   0.00330    0.15201
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32480    0.32470   0.00010    0.03080
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.08610    9.08690  -0.00080   -0.00880
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.36000   24.28000   0.08000    0.32949
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.99000   14.03000  -0.04000   -0.28510
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.44000   32.28000   0.16000    0.49566
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63600   15.63580   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     68.26000   68.60000  -0.34000   -0.49563
富邦科技基金                                                     26.78000   27.03000  -0.25000   -0.92490
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.16130   40.13250   0.02880    0.07176
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.41470   39.50330  -0.08860   -0.22429
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.89420   38.90600  -0.01180   -0.03033
富邦恒生國企ETF基金                                              20.67000   20.71000  -0.04000   -0.19314
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.86000   13.78000   0.08000    0.58055
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            28.95000   29.26000  -0.31000   -1.05947
富邦高成長基金                                                   25.95000   26.06000  -0.11000   -0.42210
富邦基金                                                         14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                   9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.12000   21.14000  -0.02000   -0.09461
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40930    0.40910   0.00020    0.04889
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.26390   12.26210   0.00180    0.01468
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51920    9.51790   0.00130    0.01366
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30480    0.30460   0.00020    0.06566
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.86810    8.86680   0.00130    0.01466
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.50510    9.49970   0.00540    0.05684
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.96230    9.95110   0.01120    0.11255
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.43310    9.42770   0.00540    0.05728
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.87370    9.86250   0.01120    0.11356
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.83000   20.62000   0.21000    1.01843
富邦精準基金                                                     49.80000   50.34000  -0.54000   -1.07271
富邦精銳中小基金                                                 12.52000   12.70000  -0.18000   -1.41732
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.15000   19.92000   0.23000    1.15462
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.19000   22.09000   0.10000    0.45269
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.40000    7.44000  -0.04000   -0.53763
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.19000   16.04000   0.15000    0.93516
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.78000   19.80000  -0.02000   -0.10101
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.55110   10.57070  -0.01960   -0.18542
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.48890   10.51980  -0.03090   -0.29373
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.55610   10.57990  -0.02380   -0.22495
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.28370   10.30280  -0.01910   -0.18539
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.17630   10.20630  -0.03000   -0.29394
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.22300   10.24610  -0.02310   -0.22545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 31.34000   31.21000   0.13000    0.41653
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.88000    8.86230   0.01770    0.19972
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.35790    9.33820   0.01970    0.21096
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.09660    9.07880   0.01780    0.19606
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.82050    9.80100   0.01950    0.19896
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.76380    9.74320   0.02060    0.21143
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.49160    9.47300   0.01860    0.19635
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.56100    9.54170   0.01930    0.20227
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.57680    8.57760  -0.00080   -0.00933
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.54500    9.54470   0.00030    0.00314
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.04440    9.04580  -0.00140   -0.01548
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.60660   10.60760  -0.00100   -0.00943
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.29720   10.29700   0.00020    0.00194
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.82650    9.82770  -0.00120   -0.01221
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.16360    9.16420  -0.00060   -0.00655
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65230    9.65300  -0.00070   -0.00725
富達卓越領航全球組合基金                                         15.44000   15.51000  -0.07000   -0.45132
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.81050    8.81550  -0.00500   -0.05672
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.45810    9.46230  -0.00420   -0.04439
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.15860    9.16410  -0.00550   -0.06002
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.97790    9.98340  -0.00550   -0.05509
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.87400    9.87840  -0.00440   -0.04454
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.59730    9.60320  -0.00590   -0.06144
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.24560    9.25050  -0.00490   -0.05297
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.66250    9.66760  -0.00510   -0.05275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.95000   10.08000  -0.13000   -1.28968
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.75000   10.90000  -0.15000   -1.37615
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.38000    9.50000  -0.12000   -1.26316
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.43000    8.57000  -0.14000   -1.63361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.73000    9.90000  -0.17000   -1.71717
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.44000    9.60000  -0.16000   -1.66667
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.72700    9.71210   0.01490    0.15342
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.20320    9.19190   0.01130    0.12293
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.79890    8.78670   0.01220    0.13885
富蘭克林華美中華基金                                             13.79000   14.02000  -0.23000   -1.64051
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.76000   21.84000  -0.08000   -0.36630
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.95000   20.94000   0.01000    0.04776
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.94770    7.94070   0.00700    0.08815
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.09880    9.09160   0.00720    0.07919
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.75010    9.74240   0.00770    0.07904
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.28580    9.27760   0.00820    0.08838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.06520   11.06390   0.00130    0.01175
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.78400    8.78300   0.00100    0.01139
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.23660    9.23550   0.00110    0.01191
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.15800   13.14790   0.01010    0.07682
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.31340   10.30540   0.00800    0.07763
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10430   10.09950   0.00480    0.04753
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.69890    7.69520   0.00370    0.04808
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.18170    9.17740   0.00430    0.04685
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.66790   10.66120   0.00670    0.06284
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59070    7.58590   0.00480    0.06328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07160    9.06590   0.00570    0.06287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.39880   10.38650   0.01230    0.11842
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.74460    7.73540   0.00920    0.11893
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.22820    8.22540   0.00280    0.03404
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.25890    9.25670   0.00220    0.02377
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.99330    9.99100   0.00230    0.02302
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.62240   12.61810   0.00430    0.03408
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.12000    9.21000  -0.09000   -0.97720
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.30450   13.41510  -0.11060   -0.82444
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美第一富基金                                           42.61000   42.66000  -0.05000   -0.11721
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30030   10.30020   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.07000   14.20000  -0.13000   -0.91549
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.18000   13.32000  -0.14000   -1.05105
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.18000   15.32000  -0.14000   -0.91384
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.10270    8.08000   0.02270    0.28094
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.14360   11.18870  -0.04510   -0.40309
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.76490    9.75760   0.00730    0.07481
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.13060   11.12220   0.00840    0.07552
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.02020    7.01770   0.00250    0.03562
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.24740    9.24450   0.00290    0.03137
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.29310   10.28990   0.00320    0.03110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.68740   10.68360   0.00380    0.03557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.26000   20.25000   0.01000    0.04938
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60750   11.60670   0.00080    0.00689
復華人生目標基金                                                 40.12570   40.53630  -0.41060   -1.01292
復華大中華中小策略基金                                            9.86000   10.07000  -0.21000   -2.08540
復華中小精選基金                                                 81.82000   82.41000  -0.59000   -0.71593
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.61000    9.72000  -0.11000   -1.13169
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.56000    8.67000  -0.11000   -1.26874
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.24000   12.42000  -0.18000   -1.44928
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.27000   11.43000  -0.16000   -1.39983
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.80000   10.97000  -0.17000   -1.54968
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
復華台灣智能基金                                                 12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
復華全方位基金                                                   33.72000   33.82000  -0.10000   -0.29568
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.80000   14.21000  -0.41000   -2.88529
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.49000   22.13000  -0.64000   -2.89200
復華全球平衡基金-美元                                             9.65000    9.73000  -0.08000   -0.82220
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.37000   20.52000  -0.15000   -0.73099
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.74000   17.54000  -0.80000   -4.56100
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.97000   16.72000  -0.75000   -4.48565
復華全球原物料基金                                                9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.79000   14.01000  -0.22000   -1.57031
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45180   11.45570  -0.00390   -0.03404
復華全球債券基金                                                 13.39180   13.42270  -0.03090   -0.23021
復華全球債券組合基金                                             14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.55000   14.65000  -0.10000   -0.68259
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
復華有利貨幣市場基金                                             13.43270   13.43250   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.04000   13.33000  -0.29000   -2.17554
復華亞太成長基金                                                 15.65000   16.49000  -0.84000   -5.09400
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.36000   10.72000  -0.36000   -3.35821
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.89000   11.25000  -0.36000   -3.20000
復華東協世紀基金                                                 12.63000   12.65000  -0.02000   -0.15810
復華南非幣長期收益基金A                                          13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                           8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.55000   13.54000   0.01000    0.07386
復華南非幣短期收益基金B                                           9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.04000   13.41000  -0.37000   -2.75913
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.06000   13.43000  -0.37000   -2.75503
復華恒生基金                                                     21.28000   21.39000  -0.11000   -0.51426
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.62000    8.54000   0.08000    0.93677
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.60000   33.17000  -0.57000   -1.71842
復華神盾基金                                                     27.51340   27.84200  -0.32860   -1.18023
復華高成長基金                                                   71.81000   72.54000  -0.73000   -1.00634
復華高益策略組合基金                                             13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39340   14.39320   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.69000   19.51000   0.18000    0.92260
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.64000   52.31000   0.33000    0.63085
復華復華基金                                                     22.57000   22.81000  -0.24000   -1.05217
復華華人世紀基金                                                 18.56000   19.06000  -0.50000   -2.62329
復華傳家二號基金                                                 31.76810   32.06330  -0.29520   -0.92068
復華傳家基金                                                     26.90360   27.16560  -0.26200   -0.96446
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.91000   14.91000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.67000   11.83000  -0.16000   -1.35249
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.26000   14.44000  -0.18000   -1.24654
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.86000    9.99000  -0.13000   -1.30130
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                           9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.39000   19.42000  -0.03000   -0.15448
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.69000    5.69000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.24000    9.34000  -0.10000   -1.07066
復華滬深300 A股基金                                              21.51000   21.49000   0.02000    0.09307
復華數位經濟基金                                                 64.69000   64.98000  -0.29000   -0.44629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.55000   11.63000  -0.08000   -0.68788
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.84980    9.84690   0.00290    0.02945
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.69090    9.68750   0.00340    0.03510
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.00530   10.00240   0.00290    0.02899
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.81360    9.81020   0.00340    0.03466
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.78430    9.78420   0.00010    0.00102
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.22060   10.21490   0.00570    0.05580
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.79240    9.79350  -0.00110   -0.01123
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.23000   10.22560   0.00440    0.04303
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.79140    9.79260  -0.00120   -0.01225
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.23250   10.22800   0.00450    0.04400
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.37590    9.37690  -0.00100   -0.01066
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.51800    8.52110  -0.00310   -0.03638
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.42730    8.42570   0.00160    0.01899
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.61440   11.61550  -0.00110   -0.00947
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.56770   10.57160  -0.00390   -0.03689
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.57730   10.57530   0.00200    0.01891
景順主流基金                                                     18.86000   18.81000   0.05000    0.26582
景順台灣科技基金                                                 32.99000   32.68000   0.31000    0.94859
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
景順全球科技基金                                                 22.05000   22.41000  -0.36000   -1.60643
景順全球康健基金                                                 18.89000   18.92000  -0.03000   -0.15856
景順貨幣市場基金                                                 15.93350   15.93330   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.72000   34.57000   0.15000    0.43390
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.00000   15.25000  -0.25000   -1.63934
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.91000   14.14000  -0.23000   -1.62659
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.78000   10.86000  -0.08000   -0.73665
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.96000   11.04000  -0.08000   -0.72464
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.35000   10.27000   0.08000    0.77897
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.70080    8.69190   0.00890    0.10239
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.98150    7.98150   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10490   11.09360   0.01130    0.10186
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.16460   10.16470  -0.00010   -0.00098
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.81000    7.84000  -0.03000   -0.38265
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.47040    9.46920   0.00120    0.01267
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.59020    9.58360   0.00660    0.06887
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.75830    9.75710   0.00120    0.01230
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.88430    9.87750   0.00680    0.06884
華南永昌永昌基金                                                 19.67000   19.61000   0.06000    0.30597
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.34710   14.34280   0.00430    0.02998
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
華南永昌全球精品基金                                             16.16000   16.21000  -0.05000   -0.30845
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.65000   11.78000  -0.13000   -1.10357
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.53000   11.65000  -0.12000   -1.03004
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.87000   14.03000  -0.16000   -1.14041
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.65000   13.80000  -0.15000   -1.08696
華南永昌物聯網精選基金                                           12.33000   12.23000   0.10000    0.81766
華南永昌策略報酬基金                                             10.06000   10.16000  -0.10000   -0.98425
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19920   16.19900   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.48680   24.42910   0.05770    0.23619
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93390   11.93380   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15100   10.13830   0.01270    0.12527
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.05390   10.05100   0.00290    0.02885
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.80830    9.79600   0.01230    0.12556
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.68250    9.67970   0.00280    0.02893
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98270    9.96960   0.01310    0.13140
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.82750    9.82400   0.00350    0.03563
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.73980    9.72710   0.01270    0.13056
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.58220    9.57870   0.00350    0.03654
華頓中小型基金                                                   28.07000   28.07000   0.00000    0.00000
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.97120   12.16540  -0.19420   -1.59633
華頓台灣基金                                                     31.95000   32.03000  -0.08000   -0.24977
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51620   11.51610   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.50000   17.76000  -0.26000   -1.46396
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44050   13.43010   0.01040    0.07744
華頓全球高收益債券基金B                                           8.37800    8.37160   0.00640    0.07645
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.01000    5.97000   0.04000    0.67002
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.74580    2.76610  -0.02030   -0.73389
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.31470   12.41150  -0.09680   -0.77992
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40230    0.40570  -0.00340   -0.83806
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.56240   11.58900  -0.02660   -0.22953
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.55100   10.57440  -0.02340   -0.22129
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.30950   10.33790  -0.02840   -0.27472
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.32960    9.35530  -0.02570   -0.27471
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.60050   10.63570  -0.03520   -0.33096
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.63800    9.67080  -0.03280   -0.33917
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.79000   11.97000  -0.18000   -1.50376
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.18000   10.34000  -0.16000   -1.54739
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.01000   11.18000  -0.17000   -1.52057
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49710    2.49560   0.00150    0.06011
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.06190    2.06010   0.00180    0.08737
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.72410   11.72930  -0.00520   -0.04433
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.55770    9.56200  -0.00430   -0.04497
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36520    0.36540  -0.00020   -0.05473
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30450    0.30470  -0.00020   -0.06564
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.48000    3.49000  -0.01000   -0.28653
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.62000   15.67000  -0.05000   -0.31908
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.09000   25.11000  -0.02000   -0.07965
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.49000   12.55000  -0.06000   -0.47809
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.51000    8.48000   0.03000    0.35377
匯豐安富基金                                                     26.08000   26.08000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     41.73000   41.56000   0.17000    0.40905
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.58160    2.57840   0.00320    0.12411
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.36250    2.35930   0.00320    0.13563
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.56490   11.56060   0.00430    0.03720
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.96920    7.96440   0.00480    0.06027
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37900    0.37890   0.00010    0.02639
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33910    0.33900   0.00010    0.02950
匯豐金磚動力基金                                                 14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97850   14.97850   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.07000    5.08000  -0.01000   -0.19685
匯豐新鑽動力基金                                                 11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.57720    5.56390   0.01330    0.23904
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.14960    9.13680   0.01280    0.14009
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.99000   54.03000  -0.04000   -0.07403
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.99000   54.03000  -0.04000   -0.07403
匯豐龍騰電子基金                                                 38.98000   39.09000  -0.11000   -0.28140
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.28880   12.29190  -0.00310   -0.02522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.82000   21.01000  -0.19000   -0.90433
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.01000   11.13000  -0.12000   -1.07817
新光中國成長基金(美元)                                           11.13000   11.26000  -0.13000   -1.15453
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.02000   11.15000  -0.13000   -1.16592
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.61140   10.60320   0.00820    0.07734
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.83520    9.84210  -0.00690   -0.07011
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.07030   10.07250  -0.00220   -0.02184
新光台灣富貴基金                                                 23.75000   23.62000   0.13000    0.55038
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.27000   12.37000  -0.10000   -0.80841
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.87000   11.97000  -0.10000   -0.83542
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99450    9.99990  -0.00540   -0.05400
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.69890    9.69940  -0.00050   -0.00515
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64730    9.65260  -0.00530   -0.05491
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.35160    9.35210  -0.00050   -0.00535
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43960   15.43940   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
新光亞洲精選基金-美金                                            23.24000   23.46000  -0.22000   -0.93777
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.39000   23.60000  -0.21000   -0.88983
新光兩岸優勢基金                                                 12.61000   12.75000  -0.14000   -1.09804
新光店頭基金                                                     27.13000   27.17000  -0.04000   -0.14722
新光南非幣保本基金                                               11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                          20.34000   20.31000   0.03000    0.14771
新光創新科技基金                                                 16.13000   16.16000  -0.03000   -0.18564
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.82280    9.80560   0.01720    0.17541
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.08050   10.07280   0.00770    0.07644
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.73000    9.71940   0.01060    0.10906
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.33220    9.31590   0.01630    0.17497
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.58130    9.57360   0.00770    0.08043
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.24850    9.23860   0.00990    0.10716
新光澳幣八年期保本基金                                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.06530   10.06670  -0.00140   -0.01391
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.82170    9.82300  -0.00130   -0.01323
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.76260    9.75910   0.00350    0.03586
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.96240    9.95890   0.00350    0.03514
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91230    9.91020   0.00210    0.02119
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71130    9.70920   0.00210    0.02163
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.68320    9.67930   0.00390    0.04029
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.88430    9.88040   0.00390    0.03947
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.59000    7.62000  -0.03000   -0.39370
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.85290    9.83250   0.02040    0.20748
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.47780    9.45830   0.01950    0.20617
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.79360    9.77130   0.02230    0.22822
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.46830    9.44680   0.02150    0.22759
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54360    9.52360   0.02000    0.21000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93500    9.91400   0.02100    0.21182
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.87330   13.83770   0.03560    0.25727
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.56730    8.54530   0.02200    0.25745
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.32790   37.33640  -0.00850   -0.02277
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.35740   38.40550  -0.04810   -0.12524
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.57250   39.68150  -0.10900   -0.27469
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17230   11.16980   0.00250    0.02238
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94430    9.95940  -0.01510   -0.15162
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.59340   13.81450  -0.22110   -1.60049
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.23300   10.42370  -0.19070   -1.82948
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.51000   10.70000  -0.19000   -1.77570
群益大印度基金-人民幣                                            14.31050   14.27070   0.03980    0.27889
群益大印度基金-美元                                              13.55510   13.54890   0.00620    0.04576
群益大印度基金-新臺幣                                            12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.82610   12.83260  -0.00650   -0.05065
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.45750   12.49290  -0.03540   -0.28336
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.89500   11.90090  -0.00590   -0.04958
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.54300   10.57290  -0.02990   -0.28280
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.29290   10.29770  -0.00480   -0.04661
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.15910    9.18510  -0.02600   -0.28307
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.93400    9.93900  -0.00500   -0.05031
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.13620    9.16210  -0.02590   -0.28269
群益中小型股基金                                                 51.98000   52.16000  -0.18000   -0.34509
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.95760    9.98300  -0.02540   -0.25443
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.31080    9.35630  -0.04550   -0.48630
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.66700    8.70450  -0.03750   -0.43081
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.80190    8.82430  -0.02240   -0.25384
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.23000    8.27020  -0.04020   -0.48608
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.66160    7.69480  -0.03320   -0.43146
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.95650   10.93620   0.02030    0.18562
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.61800   10.59920   0.01880    0.17737
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.81280    9.80620   0.00660    0.06730
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.32820    9.46120  -0.13300   -1.40574
群益中國新機會基金N-美元                                          8.62680    8.77020  -0.14340   -1.63508
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.15000    9.30000  -0.15000   -1.61290
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.27270    8.39060  -0.11790   -1.40514
群益中國新機會基金-美元                                           9.22410    9.37740  -0.15330   -1.63478
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.73000    8.87000  -0.14000   -1.57835
群益平衡王基金                                                   19.79650   19.77860   0.01790    0.09050
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.92000    5.92000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.98200   10.96180   0.02020    0.18428
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.55750   10.56260  -0.00510   -0.04828
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.88890    9.87070   0.01820    0.18438
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.50680    9.51140  -0.00460   -0.04836
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.08240   10.09560  -0.01320   -0.13075
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87830    9.89030  -0.01200   -0.12133
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47640    9.48880  -0.01240   -0.13068
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.38130    9.39270  -0.01140   -0.12137
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.14080   10.15410  -0.01330   -0.13098
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18810   10.20050  -0.01240   -0.12156
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64340    9.65600  -0.01260   -0.13049
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.03740   10.04960  -0.01220   -0.12140
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.23390   10.22550   0.00840    0.08215
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.44320    7.43710   0.00610    0.08202
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.10570   10.10530   0.00040    0.00396
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.01190   10.00970   0.00220    0.02198
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.15150   10.14700   0.00450    0.04435
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.10570   10.10520   0.00050    0.00495
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                     10.01190   10.00970   0.00220    0.02198
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.15150   10.14700   0.00450    0.04435
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.10570   10.10530   0.00040    0.00396
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.01190   10.00970   0.00220    0.02198
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.15150   10.14700   0.00450    0.04435
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.10570   10.10530   0.00040    0.00396
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                    10.01180   10.00960   0.00220    0.02198
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.15150   10.14700   0.00450    0.04435
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.09000   11.16000  -0.07000   -0.62724
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.70750   15.81980  -0.11230   -0.70987
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.38000   15.48000  -0.10000   -0.64599
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
群益印度中小基金N-美元                                           10.02520   10.06800  -0.04280   -0.42511
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
群益印度中小基金-人民幣                                          16.05230   16.08320  -0.03090   -0.19213
群益印度中小基金-美元                                            14.33870   14.39980  -0.06110   -0.42431
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.45000   16.51000  -0.06000   -0.36342
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
群益多重資產組合基金                                             15.48000   15.63000  -0.15000   -0.95969
群益安家基金                                                     27.03640   27.12440  -0.08800   -0.32443
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07980   16.07960   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             23.33000   23.56000  -0.23000   -0.97623
群益亞太中小基金                                                 12.82000   13.12000  -0.30000   -2.28659
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.07000   17.23000  -0.16000   -0.92861
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70360    9.70680  -0.00320   -0.03297
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47930    7.48180  -0.00250   -0.03341
群益店頭市場基金                                                110.00000  109.96000   0.04000    0.03638
群益東方盛世基金                                                  9.20000    9.32000  -0.12000   -1.28755
群益東協成長基金-人民幣                                          13.52470   13.56130  -0.03660   -0.26989
群益東協成長基金-美元                                            11.95620   12.01660  -0.06040   -0.50264
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.23680   11.31450  -0.07770   -0.68673
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66940   10.74210  -0.07270   -0.67678
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.11760   10.18400  -0.06640   -0.65200
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.89370    9.96210  -0.06840   -0.68660
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.39730    9.46130  -0.06400   -0.67644
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.90910    8.96760  -0.05850   -0.65235
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.68220    9.74910  -0.06690   -0.68622
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.56460    9.62970  -0.06510   -0.67603
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.95290   10.01830  -0.06540   -0.65281
群益長安基金                                                     30.83000   30.87000  -0.04000   -0.12958
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.84330   15.07260  -0.22930   -1.52130
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.22000   14.43000  -0.21000   -1.45530
群益真善美基金                                                   17.49510   17.45960   0.03550    0.20333
群益馬拉松基金A類型                                             132.73000  133.28000  -0.55000   -0.41267
群益深証中小板基金                                               13.12000   13.15000  -0.03000   -0.22814
群益創新科技基金                                                 34.98000   35.11000  -0.13000   -0.37026
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.94880   10.04540  -0.09660   -0.96163
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.22160    9.33290  -0.11130   -1.19256
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.54000    9.65000  -0.11000   -1.13990
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.83410   10.93940  -0.10530   -0.96258
群益華夏盛世基金-美元                                            10.16820   10.29090  -0.12270   -1.19232
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.64000   16.83000  -0.19000   -1.12894
群益奧斯卡基金                                                   29.27000   29.38000  -0.11000   -0.37440
群益新興金鑽基金-美元                                            12.45730   12.63610  -0.17880   -1.41499
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.44000    9.57000  -0.13000   -1.35841
群益葛萊美基金                                                   25.00000   25.12000  -0.12000   -0.47771
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.91000   19.89000   0.02000    0.10055
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.23000   14.10000   0.13000    0.92199
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.62820   11.72670  -0.09850   -0.83996
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.25610   11.34860  -0.09250   -0.81508
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.17370   11.26770  -0.09400   -0.83424
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.53990    8.61220  -0.07230   -0.83951
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.13350    9.20860  -0.07510   -0.81554
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.37000    8.44000  -0.07000   -0.82938
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.74320    8.81680  -0.07360   -0.83477
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.09570   10.17860  -0.08290   -0.81445
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.87000   31.14000  -0.27000   -0.86705
德信中國精選成長基金                                             11.26000   11.34000  -0.08000   -0.70547
德信台灣主流中小基金                                             20.51000   20.37000   0.14000    0.68729
德信新興股票組合基金                                             11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92970   11.92960   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.74680   10.74810  -0.00130   -0.01210
德信數位時代基金                                                 28.70000   28.74000  -0.04000   -0.13918
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65810   11.65800   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.74000   16.71000   0.03000    0.17953
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.85000   19.80000   0.05000    0.25253
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.33000  -0.01000   -0.13643
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.47340   10.44880   0.02460    0.23543
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.90610   14.86930   0.03680    0.24749
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.17270    8.16100   0.01170    0.14336
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.10640   11.09670   0.00970    0.08741
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.36060   11.35070   0.00990    0.08722
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.03750   13.01890   0.01860    0.14287
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.75000   18.72000   0.03000    0.16026
摩根中小基金                                                     25.08000   25.07000   0.01000    0.03989
摩根中國A股基金                                                  13.78000   13.92000  -0.14000   -1.00575
摩根中國A股基金(美元)                                            10.91000   11.03000  -0.12000   -1.08794
摩根中國亮點基金                                                 13.80000   14.01000  -0.21000   -1.49893
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.28930   11.26570   0.02360    0.20949
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.51720   12.49580   0.02140    0.17126
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.60290    9.58660   0.01630    0.17003
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.62590   12.59950   0.02640    0.20953
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.48570   14.46160   0.02410    0.16665
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.37000   21.34000   0.03000    0.14058
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.37000   21.34000   0.03000    0.14058
摩根台灣增長基金                                                 53.15000   53.08000   0.07000    0.13188
摩根平衡基金                                                     28.85000   28.75000   0.10000    0.34783
摩根全球α基金                                                   19.34000   19.42000  -0.08000   -0.41195
摩根全球平衡基金                                                 15.37660   15.41440  -0.03780   -0.24523
摩根全球發現基金                                                 12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77320    9.77920  -0.00600   -0.06135
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.75080   10.75870  -0.00790   -0.07343
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15730   10.16430  -0.00700   -0.06887
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.42030   11.42730  -0.00700   -0.06126
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.02140   10.02830  -0.00690   -0.06881
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.68520   10.68390   0.00130    0.01217
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.66680   13.66510   0.00170    0.01244
摩根亞洲基金                                                     57.59000   57.97000  -0.38000   -0.65551
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.54320    8.51550   0.02770    0.32529
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.95370    9.92250   0.03120    0.31444
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.81070    8.78380   0.02690    0.30625
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.33300   12.29170   0.04130    0.33600
摩根東方內需機會基金                                             18.24000   18.36000  -0.12000   -0.65359
摩根東方科技基金                                                 36.02000   36.57000  -0.55000   -1.50396
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
摩根金龍收成基金                                                 22.54000   22.85000  -0.31000   -1.35667
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07520   15.07510   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.94000   15.15000  -0.21000   -1.38614
摩根新金磚五國基金                                               11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
摩根新絲路基金                                                   10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
摩根新興35基金                                                   13.70000   13.76000  -0.06000   -0.43605
摩根新興日本基金                                                 25.40000   25.53000  -0.13000   -0.50920
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.55780    7.55190   0.00590    0.07813
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.86990    9.86280   0.00710    0.07199
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.60580    9.59920   0.00660    0.06876
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.79380   10.78550   0.00830    0.07696
摩根新興科技基金                                                 59.49000   59.47000   0.02000    0.03363
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.36670    8.36420   0.00250    0.02989
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57100   10.56790   0.00310    0.02933
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.78770    8.77300   0.01470    0.16756
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.58830    9.57890   0.00940    0.09813
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.02230    9.01180   0.01050    0.11651
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.04560   10.02890   0.01670    0.16652
摩根龍揚基金                                                     33.68000   34.15000  -0.47000   -1.37628
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.35820    9.35230   0.00590    0.06309
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27170   11.26460   0.00710    0.06303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.36000   26.52000  -0.16000   -0.60332
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.80700   11.79280   0.01420    0.12041
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.06430   11.05100   0.01330    0.12035
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.01690   10.00130   0.01560    0.15598
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.31600   10.30360   0.01240    0.12035
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.71770    9.70600   0.01170    0.12054
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.79210    8.77840   0.01370    0.15606
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.34990   10.41610  -0.06620   -0.63555
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.33350   10.39380  -0.06030   -0.58015
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.80750    9.87300  -0.06550   -0.66343
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.88440    9.94490  -0.06050   -0.60835
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.58910    9.65320  -0.06410   -0.66403
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.66390    9.72310  -0.05920   -0.60886
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.32000   11.39780  -0.07780   -0.68259
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.11160   11.18650  -0.07490   -0.66956
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20890   10.27280  -0.06390   -0.62203
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.76440   10.83850  -0.07410   -0.68367
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.54980   10.62090  -0.07110   -0.66943
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69560    9.75630  -0.06070   -0.62216
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.83340   25.03560  -0.20220   -0.80765
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.74370    9.81070  -0.06700   -0.68293
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.98680   10.04990  -0.06310   -0.62787
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.74370    9.81070  -0.06700   -0.68293
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.98680   10.04990  -0.06310   -0.62787
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15950   13.15940   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.35000   13.43000  -0.08000   -0.59568
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06620   16.04990   0.01630    0.10156
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.90770   13.06400  -0.15630   -1.19642
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.45950   12.61580  -0.15630   -1.23892
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.96730   12.11750  -0.15020   -1.23953
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.77480   11.77620  -0.00140   -0.01189
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.03150   11.02910   0.00240    0.02176
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55120   10.55240  -0.00120   -0.01137
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62860    8.62670   0.00190    0.02202
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.40000   38.40000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.58000   15.58000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.69000   12.69000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.38000   13.37000   0.01000    0.07479
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.55000   12.55000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.04000    8.03000   0.01000    0.12453
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.74000    9.82000  -0.08000   -0.81466
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.60000   15.64000  -0.04000   -0.25575
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.55000   15.59000  -0.04000   -0.25657
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.68000   20.73000  -0.05000   -0.24120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.82000   18.85000  -0.03000   -0.15915
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.73000   15.77000  -0.04000   -0.25365
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.48000   16.51000  -0.03000   -0.18171
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.52000   15.55000  -0.03000   -0.19293
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.70000   15.73000  -0.03000   -0.19072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.14000   14.17000  -0.03000   -0.21171
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.14000   14.17000  -0.03000   -0.21171
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.43000  -0.02000   -0.10852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.29000  -0.01000   -0.05784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.52000  -0.01000   -0.07396
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博貨幣市場基金                                                 14.99360   14.99340   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.52780   10.52070   0.00710    0.06749
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.93610   13.93000   0.00610    0.04379
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.66010    7.65500   0.00510    0.06662
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.10000   14.10000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.89000   23.97000  -0.08000   -0.33375
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.43000   12.58000  -0.15000   -1.19237
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.03000   13.17000  -0.14000   -1.06302
瀚亞巴西基金                                                      4.88000    4.88000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                     45.54000   45.77000  -0.23000   -0.50251
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.66070   10.64630   0.01440    0.13526
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34630   10.34360   0.00270    0.02610
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.25300   12.24800   0.00500    0.04082
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.12110   10.13390  -0.01280   -0.12631
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.59230    7.58200   0.01030    0.13585
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06850    8.06640   0.00210    0.02603
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.15270    8.14940   0.00330    0.04049
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.18430    7.19330  -0.00900   -0.12512
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93080    8.92720   0.00360    0.04033
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.34030    9.32770   0.01260    0.13508
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43220    9.42980   0.00240    0.02545
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30890    9.30510   0.00380    0.04084
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.68000   14.63000   0.05000    0.34176
瀚亞印度基金-美元                                                13.95000   13.90000   0.05000    0.35971
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.73000   30.60000   0.13000    0.42484
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.32000   12.34000  -0.02000   -0.16207
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.22000   15.22000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.93570   11.93650  -0.00080   -0.00670
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.03090   13.05220  -0.02130   -0.16319
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.95870   10.96260  -0.00390   -0.03558
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.70070   10.70000   0.00070    0.00654
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.75630   11.79440  -0.03810   -0.32303
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.29100    9.29160  -0.00060   -0.00646
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.70030    9.71620  -0.01590   -0.16364
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.16970    9.17300  -0.00330   -0.03598
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.94350    8.94300   0.00050    0.00559
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.25340    9.28340  -0.03000   -0.32316
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.51920   14.55920  -0.04000   -0.27474
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.89500   10.92250  -0.02750   -0.25177
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78830   10.82270  -0.03440   -0.31785
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.72280   12.75790  -0.03510   -0.27512
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.75000   21.57000   0.18000    0.83449
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55850   13.55830   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.51000   26.98000  -0.47000   -1.74203
瀚亞高科技基金                                                   61.41000   61.81000  -0.40000   -0.64714
瀚亞理財通基金                                                   27.90000   27.77000   0.13000    0.46813
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.92000    8.93000  -0.01000   -0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     24.48000   24.52000  -0.04000   -0.16313
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.22340   13.22220   0.00120    0.00908
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.38250    9.38170   0.00080    0.00853
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.72440   10.73310  -0.00870   -0.08106
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.30830   10.35750  -0.04920   -0.47502
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.60420   10.61750  -0.01330   -0.12526
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.94540    9.95230  -0.00690   -0.06933
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.07070   10.11770  -0.04700   -0.46453
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.60270    8.60970  -0.00700   -0.08130
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.95430    7.99220  -0.03790   -0.47421
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.13470    9.14620  -0.01150   -0.12574
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.45070    8.45660  -0.00590   -0.06977
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.01670    8.05410  -0.03740   -0.46436
瀚亞電通網基金                                                   15.96000   16.06000  -0.10000   -0.62267
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.73910   13.73080   0.00830    0.06045
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.52380   10.51660   0.00720    0.06846
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01600   10.01260   0.00340    0.03396
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.57310   11.56610   0.00700    0.06052
瀚亞歐洲基金                                                     12.02000   11.95000   0.07000    0.58577
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞