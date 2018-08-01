[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/31 107/07/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.52000 10.51600 0.00400 0.03804 大華銀多元特別收益平衡基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.14510 10.16760 -0.02250 -0.22129 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.14500 10.16750 -0.02250 -0.22129 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.09790 10.10260 -0.00470 -0.04652 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.09790 10.10260 -0.00470 -0.04652 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.40440 9.41010 -0.00570 -0.06057 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.66610 9.67040 -0.00430 -0.04447 中國信託台灣活力基金 15.76000 15.77000 -0.01000 -0.06341 中國信託台灣優勢基金 18.25000 18.30000 -0.05000 -0.27322 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.21000 9.40000 -0.19000 -2.02128 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.80000 10.01000 -0.21000 -2.09790 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.82250 9.81880 0.00370 0.03768 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22990 9.22640 0.00350 0.03793 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.22740 10.23080 -0.00340 -0.03323 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57740 9.57550 0.00190 0.01984 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35550 10.45020 -0.09470 -0.90620 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04040 9.12310 -0.08270 -0.90649 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.15300 11.19990 -0.04690 -0.41875 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06700 10.10940 -0.04240 -0.41941 中國信託智能運動基金-台幣 10.79000 10.92000 -0.13000 -1.19048 中國信託智能運動基金-美元 10.57000 10.70000 -0.13000 -1.21495 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.64000 9.83000 -0.19000 -1.93286 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.57000 9.76000 -0.19000 -1.94672 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98280 10.98270 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.52590 9.53480 -0.00890 -0.09334 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21050 9.21910 -0.00860 -0.09328 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.66790 9.67720 -0.00930 -0.09610 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.34350 9.35250 -0.00900 -0.09623 中國信託精穩基金 18.69060 18.65890 0.03170 0.16989 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.20000 11.31000 -0.11000 -0.97259 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.42000 66.30000 0.12000 0.18100 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.04720 39.17790 -0.13070 -0.33361 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.01000 19.06000 -0.05000 -0.26233 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38150 11.37860 0.00290 0.02549 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49750 10.50480 -0.00730 -0.06949 元大上證50基金 28.91000 28.88000 0.03000 0.10388 元大大中華TMT基金-人民幣 12.43000 12.59000 -0.16000 -1.27085 元大大中華TMT基金-新台幣 11.08000 11.23000 -0.15000 -1.33571 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 元大大中華價值指數基金-美元 12.96100 12.95600 0.00500 0.03859 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.36600 17.34900 0.01700 0.09799 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.01600 11.06400 -0.04800 -0.43384 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.59700 10.65400 -0.05700 -0.53501 元大中國平衡基金-人民幣 3.09000 3.10000 -0.01000 -0.32258 元大中國平衡基金-新台幣 13.81000 13.88000 -0.07000 -0.50432 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.03530 46.06330 -0.02800 -0.06079 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45900 10.45670 0.00230 0.02200 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69920 9.69710 0.00210 0.02166 元大中國機會債券基金-新台幣 9.62460 9.63170 -0.00710 -0.07371 元大巴西指數基金 5.92400 5.91600 0.00800 0.13523 元大巴菲特基金 30.23000 30.40000 -0.17000 -0.55921 元大日經225基金 28.35000 28.36000 -0.01000 -0.03526 元大台商收成基金 25.13000 25.27000 -0.14000 -0.55402 元大台灣50單日反向1倍基金 12.05000 12.10000 -0.05000 -0.41322 元大台灣50單日正向2倍基金 40.27000 40.01000 0.26000 0.64984 元大台灣中型100基金 34.44000 34.23000 0.21000 0.61350 元大台灣加權股價指數基金 26.00100 25.94300 0.05800 0.22357 元大台灣卓越50基金 85.87000 85.79000 0.08000 0.09325 元大台灣金融基金 17.92000 17.77000 0.15000 0.84412 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.25000 32.05000 0.20000 0.62402 元大台灣高股息基金 27.35000 27.16000 0.19000 0.69956 元大台灣電子科技基金 37.72000 37.71000 0.01000 0.02652 元大全球ETF成長組合基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422 元大全球不動產證券化基金-美元 12.68200 12.67900 0.00300 0.02366 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.91000 6.94000 -0.03000 -0.43228 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.74000 -0.02000 -0.29674 元大全球股票入息基金-美元配息 9.69700 9.71400 -0.01700 -0.17501 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 元大全球新興市場精選組合基金 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521 元大全球農業商機基金 16.99000 17.17000 -0.18000 -1.04834 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大印尼指數基金 8.73100 8.68000 0.05100 0.58756 元大印度指數基金 10.24200 10.18700 0.05500 0.53990 元大印度基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 元大多多基金 21.01000 21.17000 -0.16000 -0.75579 元大多福基金 58.09000 58.40000 -0.31000 -0.53082 元大亞太成長基金 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58400 8.57480 0.00920 0.10729 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08860 7.08110 0.00750 0.10592 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.80300 9.81500 -0.01200 -0.12226 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.16200 10.17900 -0.01700 -0.16701 元大卓越基金 51.84000 52.11000 -0.27000 -0.51813 元大店頭基金 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 元大泛歐成長基金 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25310 10.25270 0.00040 0.00390 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52030 9.51830 0.00200 0.02101 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.47670 31.45440 0.02230 0.07090 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.65010 37.73520 -0.08510 -0.22552 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.27160 19.21960 0.05200 0.27056 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.77000 18.87570 -0.10570 -0.55998 元大美國政府7至10年期債券基金 38.34680 38.35360 -0.00680 -0.01773 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.46770 20.46020 0.00750 0.03666 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.71110 17.73070 -0.01960 -0.11054 元大高科技基金 21.32000 21.51000 -0.19000 -0.88331 元大得利貨幣市場基金 16.24870 16.24850 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97850 11.97830 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 元大華夏中小基金 7.99000 8.05000 -0.06000 -0.74534 元大新中國基金-人民幣 10.23000 10.33000 -0.10000 -0.96805 元大新中國基金-美元 9.66500 9.77500 -0.11000 -1.12532 元大新中國基金-新台幣 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872 元大新主流基金 29.30000 29.53000 -0.23000 -0.77887 元大新東協平衡基金-美元 9.47100 9.46400 0.00700 0.07396 元大新東協平衡基金-新台幣 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.45200 10.43560 0.01640 0.15715 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.76190 9.76130 0.00060 0.00615 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35610 10.34980 0.00630 0.06087 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.06320 9.05760 0.00560 0.06183 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80960 9.80700 0.00260 0.02651 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44200 9.43950 0.00250 0.02648 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88610 9.87800 0.00810 0.08200 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.51840 9.51060 0.00780 0.08201 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56180 9.56060 0.00120 0.01255 元大新興亞洲基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.14740 9.15430 -0.00690 -0.07537 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92000 8.92680 -0.00680 -0.07618 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32990 9.33190 -0.00200 -0.02143 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09750 9.09940 -0.00190 -0.02088 元大萬泰貨幣市場基金 15.09700 15.09690 0.00010 0.00066 元大經貿基金 41.73000 42.17000 -0.44000 -1.04340 元大實質多重資產基金-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 元大實質多重資產基金-美元 9.31700 9.32400 -0.00700 -0.07508 元大實質多重資產基金-新台幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 元大滬深300單日反向1倍基金 15.26000 15.26000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 14.55000 14.52000 0.03000 0.20661 元大摩臺基金 39.78000 39.70000 0.08000 0.20151 元大標普500基金 25.81000 25.94000 -0.13000 -0.50116 元大標普500單日反向1倍基金 13.22000 13.16000 0.06000 0.45593 元大標普500單日正向2倍基金 33.61000 33.95000 -0.34000 -1.00147 元大標智滬深300基金 16.80000 16.72000 0.08000 0.47847 元大歐洲50基金 25.25000 25.34000 -0.09000 -0.35517 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64680 9.62340 0.02340 0.24316 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17270 10.17220 0.00050 0.00492 元大績效基金 60.59000 61.04000 -0.45000 -0.73722 元大韓國KOSPI200基金 22.43000 22.43000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.11000 16.17000 -0.06000 -0.37106 日盛上選基金 37.52000 37.36000 0.16000 0.42827 日盛小而美基金 19.59000 19.56000 0.03000 0.15337 日盛中國內需動力基金 10.36000 10.50000 -0.14000 -1.33333 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.67730 11.65370 0.02360 0.20251 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.82750 9.80770 0.01980 0.20188 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67040 11.65800 0.01240 0.10636 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.81570 9.80530 0.01040 0.10607 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58820 10.57330 0.01490 0.14092 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.89030 8.87780 0.01250 0.14080 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.41000 11.59000 -0.18000 -1.55306 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.94000 11.13000 -0.19000 -1.70710 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.22000 11.41000 -0.19000 -1.66521 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 14.84000 14.88000 -0.04000 -0.26882 日盛目標收益組合基金(美元) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 日盛全球抗暖化基金 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.07360 10.07250 0.00110 0.01092 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49280 9.49190 0.00090 0.00948 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.88680 9.88350 0.00330 0.03339 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31910 9.31600 0.00310 0.03328 日盛全球新興債券基金A 10.72730 10.71870 0.00860 0.08023 日盛全球新興債券基金B 8.35180 8.34510 0.00670 0.08029 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43220 2.42730 0.00490 0.20187 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69630 1.69300 0.00330 0.19492 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36710 0.36660 0.00050 0.13639 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25690 0.25650 0.00040 0.15595 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.18380 12.16240 0.02140 0.17595 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.38580 8.37120 0.01460 0.17441 日盛亞洲機會基金 7.44000 7.52000 -0.08000 -1.06383 日盛首選基金 18.46000 18.50000 -0.04000 -0.21622 日盛高科技基金 20.38000 20.28000 0.10000 0.49310 日盛貨幣市場基金 14.76490 14.76470 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.34000 43.50000 -0.16000 -0.36782 日盛精選五虎基金 39.78000 39.73000 0.05000 0.12585 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48020 13.48010 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.44000 35.76000 -0.32000 -0.89485 台新MSCI中國基金 21.32000 21.55000 -0.23000 -1.06729 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.56000 17.64000 -0.08000 -0.45351 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.21000 23.01000 0.20000 0.86919 台新大眾貨幣市場基金 14.15660 14.15640 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.40840 10.39730 0.01110 0.10676 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55970 10.56430 -0.00460 -0.04354 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06650 10.06540 0.00110 0.01093 台新中國通基金 47.87000 48.01000 -0.14000 -0.29161 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50830 0.51690 -0.00860 -1.66376 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.53500 15.78800 -0.25300 -1.60248 台新中國精選中小基金-美元 0.38280 0.39050 -0.00770 -1.97183 台新中國精選中小基金-新台幣 11.72000 11.95000 -0.23000 -1.92469 台新主流基金 24.91000 25.03000 -0.12000 -0.47942 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.71000 19.67000 0.04000 0.20336 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64830 0.64730 0.00100 0.15449 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.75000 14.72000 0.03000 0.20380 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48390 0.48310 0.00080 0.16560 台新台灣中小基金 37.32000 37.41000 -0.09000 -0.24058 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87810 9.87740 0.00070 0.00709 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.24380 9.24570 -0.00190 -0.02055 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32080 10.32280 -0.00200 -0.01937 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.44470 10.48820 -0.04350 -0.41475 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.23570 11.28240 -0.04670 -0.41392 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 台新印度基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.90470 10.89720 0.00750 0.06883 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59520 8.58150 0.01370 0.15965 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28640 0.00030 0.10475 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88450 11.86560 0.01890 0.15928 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39090 0.39050 0.00040 0.10243 台新真吉利貨幣市場基金 11.08760 11.08750 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.32930 30.23930 0.09000 0.29763 台新智慧生活基金-美元 10.25600 10.43440 -0.17840 -1.70973 台新智慧生活基金-新台幣 10.46000 10.64000 -0.18000 -1.69173 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.66530 8.66580 -0.00050 -0.00577 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.79150 8.78710 0.00440 0.05007 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26910 9.26960 -0.00050 -0.00539 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41220 9.40740 0.00480 0.05102 台新新興市場債券基金(A類型) 10.80860 10.82020 -0.01160 -0.10721 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34830 0.34890 -0.00060 -0.17197 台新新興市場債券基金(B類型) 8.09730 8.10590 -0.00860 -0.10610 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27470 0.27510 -0.00040 -0.14540 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.83000 5.92000 -0.09000 -1.52027 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.00000 21.03000 -0.03000 -0.14265 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.79400 10.78600 0.00800 0.07417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 22.66000 22.79000 -0.13000 -0.57043 未來資產全球大消費基金 15.36000 15.60000 -0.24000 -1.53846 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79820 11.77830 0.01990 0.16895 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56390 9.54770 0.01620 0.16967 未來資產亞洲新富基金 21.14000 21.38000 -0.24000 -1.12254 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56210 12.56200 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.04000 14.14000 -0.10000 -0.70721 未來資產新興市場債券基金A 8.81590 8.83550 -0.01960 -0.22183 未來資產新興市場債券基金B 6.73670 6.75160 -0.01490 -0.22069 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.07840 11.07570 0.00270 0.02438 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85800 9.85590 0.00210 0.02131 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.36400 9.36360 0.00040 0.00427 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60710 10.60660 0.00050 0.00471 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.95760 7.95990 -0.00230 -0.02889 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07670 9.07960 -0.00290 -0.03194 永豐中小基金 57.42000 58.36000 -0.94000 -1.61069 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77640 1.77420 0.00220 0.12400 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33860 2.33570 0.00290 0.12416 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07460 8.06480 0.00980 0.12152 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31440 10.30180 0.01260 0.12231 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.13000 5.18000 -0.05000 -0.96525 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.98000 23.24000 -0.26000 -1.11876 永豐主流品牌基金 18.05000 18.09000 -0.04000 -0.22112 永豐永豐基金 38.00000 37.73000 0.27000 0.71561 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.94640 9.98210 -0.03570 -0.35764 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.94500 9.98070 -0.03570 -0.35769 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.91180 9.94850 -0.03670 -0.36890 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.91150 9.94820 -0.03670 -0.36891 永豐亞洲民生消費基金 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 永豐南非幣2021保本基金 12.92820 12.92450 0.00370 0.02863 永豐高科技基金 27.15000 27.22000 -0.07000 -0.25716 永豐貨幣市場基金 13.87830 13.87810 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14010 2.14070 -0.00060 -0.02803 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52140 2.52210 -0.00070 -0.02775 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83860 7.84070 -0.00210 -0.02678 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47910 10.48200 -0.00290 -0.02767 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20910 7.20410 0.00500 0.06940 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05620 11.04860 0.00760 0.06879 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.65000 17.59000 0.06000 0.34110 永豐臺灣加權ETF基金 56.81000 56.65000 0.16000 0.28244 永豐領航科技基金 43.54000 43.78000 -0.24000 -0.54820 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 永豐趨勢平衡基金 48.50000 48.97000 -0.47000 -0.95977 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.54590 11.54490 0.00100 0.00866 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.44810 9.44340 0.00470 0.04977 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.69870 9.69380 0.00490 0.05055 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45960 9.45250 0.00710 0.07511 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.63040 9.62320 0.00720 0.07482 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46720 9.46220 0.00500 0.05284 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84870 9.84350 0.00520 0.05283 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44110 9.43310 0.00800 0.08481 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68990 9.68170 0.00820 0.08470 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 兆豐國際中小基金 16.73000 16.85000 -0.12000 -0.71217 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.41000 19.46000 -0.05000 -0.25694 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.34000 19.39000 -0.05000 -0.25786 兆豐國際生命科學基金 16.04000 16.18000 -0.14000 -0.86527 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41400 10.42820 -0.01420 -0.13617 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67880 10.69680 -0.01800 -0.16827 兆豐國際全球基金 32.20000 32.48000 -0.28000 -0.86207 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25850 10.25790 0.00060 0.00585 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97250 9.97030 0.00220 0.02207 兆豐國際國民基金 23.11000 22.93000 0.18000 0.78500 兆豐國際第一基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04530 10.02980 0.01550 0.15454 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99740 7.98500 0.01240 0.15529 兆豐國際萬全基金 21.14000 21.13000 0.01000 0.04733 兆豐國際電子基金 27.08000 27.09000 -0.01000 -0.03691 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.92000 22.95000 -0.03000 -0.13072 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077 兆豐國際豐台灣基金 33.29000 33.09000 0.20000 0.60441 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49840 12.49830 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12950 11.12620 0.00330 0.02966 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96930 11.97150 -0.00220 -0.01838 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75640 10.75560 0.00080 0.00744 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52610 11.52590 0.00020 0.00174 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17620 8.17380 0.00240 0.02936 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53040 9.53260 -0.00220 -0.02308 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07090 9.07020 0.00070 0.00772 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02310 9.02260 0.00050 0.00554 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35840 9.35770 0.00070 0.00748 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 合庫貨幣市場基金 10.12650 10.12630 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.57730 9.57020 0.00710 0.07419 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.84470 9.83900 0.00570 0.05793 合庫新興多重收益基金A類型 10.14510 10.13760 0.00750 0.07398 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.59580 11.59110 0.00470 0.04055 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.50180 13.49530 0.00650 0.04816 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.95860 8.95130 0.00730 0.08155 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.61780 9.61220 0.00560 0.05826 合庫新興多重收益基金B類型 8.01050 8.00460 0.00590 0.07371 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.93090 8.92810 0.00280 0.03136 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14830 10.14360 0.00470 0.04633 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95770 10.95480 0.00290 0.02647 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.94540 9.96960 -0.02420 -0.24274 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72630 9.74460 -0.01830 -0.18780 安聯中國東協基金 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908 安聯中國策略基金 14.57000 14.72000 -0.15000 -1.01902 安聯中華新思路基金-人民幣 14.70000 14.94000 -0.24000 -1.60643 安聯中華新思路基金-美元 13.77000 14.03000 -0.26000 -1.85317 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.82000 13.06000 -0.24000 -1.83767 安聯台灣大壩基金 29.13000 29.27000 -0.14000 -0.47831 安聯台灣科技基金 49.03000 49.55000 -0.52000 -1.04945 安聯台灣貨幣市場基金 12.48750 12.48730 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.29000 32.45000 -0.16000 -0.49307 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15010 10.14450 0.00560 0.05520 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10340 15.09530 0.00810 0.05366 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67230 9.69140 -0.01910 -0.19708 安聯四季成長組合基金-美元 11.51000 11.62000 -0.11000 -0.94664 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36820 12.35400 0.01420 0.11494 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16860 10.16480 0.00380 0.03738 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28490 12.28100 0.00390 0.03176 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53540 9.59010 -0.05470 -0.57038 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38220 9.41860 -0.03640 -0.38647 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06330 9.09920 -0.03590 -0.39454 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.46000 -0.06000 -0.52356 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.33000 -0.11000 -1.06486 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07710 12.06490 0.01220 0.10112 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98400 10.97480 0.00920 0.08383 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65300 10.64400 0.00900 0.08455 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95090 9.00760 -0.05670 -0.62947 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73730 8.77800 -0.04070 -0.46366 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44830 8.48760 -0.03930 -0.46303 安聯全球人口趨勢基金 11.73000 11.81000 -0.08000 -0.67739 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.74000 9.86000 -0.12000 -1.21704 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.39000 36.81000 -0.42000 -1.14099 安聯全球油礦金趨勢基金 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 安聯全球計量平衡基金 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03910 12.04020 -0.00110 -0.00914 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43660 10.45680 -0.02020 -0.19318 安聯全球新興市場基金 17.93000 17.97000 -0.04000 -0.22259 安聯全球農金趨勢基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29000 10.47000 -0.18000 -1.71920 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.33000 -0.15000 -1.45208 安聯亞洲動態策略基金 23.77000 23.95000 -0.18000 -0.75157 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.04260 10.03590 0.00670 0.06676 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79960 9.79310 0.00650 0.06637 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.79050 83.74830 0.04220 0.05039 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.47220 12.45920 0.01300 0.10434 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.99050 65.95050 0.04000 0.06065 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.73840 9.72820 0.01020 0.10485 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.56770 2.56800 -0.00030 -0.01168 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.42660 10.41330 0.01330 0.12772 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18360 2.18520 -0.00160 -0.07322 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65460 8.64350 0.01110 0.12842 宏利台灣動力基金 33.86000 34.05000 -0.19000 -0.55800 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.29660 10.32710 -0.03050 -0.29534 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02680 10.05020 -0.02340 -0.23283 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.14340 8.16800 -0.02460 -0.30118 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.08070 8.10080 -0.02010 -0.24812 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 宏利全球債券組合基金 13.05830 13.04660 0.01170 0.08968 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78170 2.78130 0.00040 0.01438 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72260 11.71830 0.00430 0.03669 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71420 8.71090 0.00330 0.03788 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43150 2.43460 -0.00310 -0.12733 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.90350 10.89360 0.00990 0.09088 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.97660 4.01650 -0.03990 -0.99340 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64210 0.64860 -0.00650 -1.00216 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.57000 18.75000 -0.18000 -0.96000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75600 11.75300 0.00300 0.02553 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.46380 10.46890 -0.00510 -0.04872 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13730 10.13240 0.00490 0.04836 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.98910 8.98850 0.00060 0.00668 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57220 8.56940 0.00280 0.03267 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48070 8.47620 0.00450 0.05309 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.53660 8.53000 0.00660 0.07737 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81130 2.81090 0.00040 0.01423 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40810 0.40790 0.00020 0.04903 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.38460 12.37790 0.00670 0.05413 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93080 0.93050 0.00030 0.03224 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.56910 7.56530 0.00380 0.05023 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09560 2.09510 0.00050 0.02387 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30120 0.30110 0.00010 0.03321 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.28670 9.28190 0.00480 0.05171 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33880 0.33860 0.00020 0.05907 宏利萬利貨幣市場基金 13.63820 13.63810 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.75000 2.79000 -0.04000 -1.43369 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.47000 12.64000 -0.17000 -1.34494 宏利臺灣股息收益基金 29.02000 29.04000 -0.02000 -0.06887 宏利澳幣保本基金 12.04940 12.04380 0.00560 0.04650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.28370 10.25560 0.02810 0.27400 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.60300 9.58910 0.01390 0.14496 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95890 8.94100 0.01790 0.20020 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.60250 10.58130 0.02120 0.20035 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 貝萊德新台幣基金 12.93140 12.93130 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.13000 27.13000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19950 11.19810 0.00140 0.01250 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84920 9.85440 -0.00520 -0.05277 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 保德信大中華基金-新台幣 29.82000 30.05000 -0.23000 -0.76539 保德信中小型股基金 49.74000 49.96000 -0.22000 -0.44035 保德信中國中小基金-人民幣 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 保德信中國中小基金-美元 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984 保德信中國中小基金-新臺幣 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.33070 9.34370 -0.01300 -0.13913 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.38710 9.39860 -0.01150 -0.12236 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.46050 9.47300 -0.01250 -0.13195 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.18720 10.20070 -0.01350 -0.13234 保德信中國品牌基金-人民幣 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 保德信中國品牌基金-美元 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 保德信台商全方位基金 37.38000 37.70000 -0.32000 -0.84881 保德信全球中小基金 30.35000 30.53000 -0.18000 -0.58958 保德信全球消費商機基金 18.31000 18.38000 -0.07000 -0.38085 保德信全球基礎建設基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923 保德信全球資源基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.07000 33.25000 -0.18000 -0.54135 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83230 9.83380 -0.00150 -0.01525 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61520 10.61670 -0.00150 -0.01413 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26370 9.25990 0.00380 0.04104 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98710 9.98300 0.00410 0.04107 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26330 8.25990 0.00340 0.04116 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.85170 10.84720 0.00450 0.04149 保德信亞太基金 22.01000 22.12000 -0.11000 -0.49729 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51640 8.51480 0.00160 0.01879 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23770 11.23560 0.00210 0.01869 保德信店頭市場基金 36.06000 36.20000 -0.14000 -0.38674 保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.10000 0.03000 0.42254 保德信金平衡基金 30.59000 30.51000 0.08000 0.26221 保德信金滿意基金 44.61000 44.50000 0.11000 0.24719 保德信科技島基金 27.54000 27.59000 -0.05000 -0.18123 保德信高成長基金 97.74000 97.94000 -0.20000 -0.20421 保德信第一基金 27.66000 27.85000 -0.19000 -0.68223 保德信貨幣市場基金 15.76330 15.76310 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61260 10.63440 -0.02180 -0.20500 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.70860 10.72470 -0.01610 -0.15012 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87250 10.89010 -0.01760 -0.16161 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.27230 10.28320 -0.01090 -0.10600 保德信新世紀基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12070 8.11400 0.00670 0.08257 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91920 10.91020 0.00900 0.08249 保德信新興趨勢組合基金 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 保德信瑞騰基金 15.54080 15.54070 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80530 9.80690 -0.00160 -0.01632 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03470 10.03620 -0.00150 -0.01495 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.74090 9.74560 -0.00470 -0.04823 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.85220 9.85490 -0.00270 -0.02740 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00220 10.01810 -0.01590 -0.15871 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00240 10.01870 -0.01630 -0.16270 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83790 9.84090 -0.00300 -0.03049 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84050 9.84350 -0.00300 -0.03048 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.11780 10.11620 0.00160 0.01582 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.16500 10.17970 -0.01470 -0.14441 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16440 10.17940 -0.01500 -0.14736 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.03380 10.03550 -0.00170 -0.01694 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.03380 10.03550 -0.00170 -0.01694 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78340 9.79640 -0.01300 -0.13270 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61550 9.61790 -0.00240 -0.02495 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96460 1.96470 -0.00010 -0.00509 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66230 2.66260 -0.00030 -0.01127 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29620 0.29600 0.00020 0.06757 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43600 0.43560 0.00040 0.09183 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46460 8.45660 0.00800 0.09460 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68310 11.67230 0.01080 0.09253 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.55930 9.56110 -0.00180 -0.01883 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66270 11.66410 -0.00140 -0.01200 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68620 8.67940 0.00680 0.07835 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.61050 10.60230 0.00820 0.07734 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22820 10.23090 -0.00270 -0.02639 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14480 10.15040 -0.00560 -0.05517 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12420 10.12580 -0.00160 -0.01580 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68650 10.68810 -0.00160 -0.01497 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03160 10.03640 -0.00480 -0.04783 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83730 9.83950 -0.00220 -0.02236 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14180 10.14420 -0.00240 -0.02366 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80850 9.81350 -0.00500 -0.05095 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01070 10.01730 -0.00660 -0.06589 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.77540 10.79440 -0.01900 -0.17602 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.33190 6.32950 0.00240 0.03792 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80500 10.80090 0.00410 0.03796 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64680 11.64670 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.23000 20.12000 0.11000 0.54672 施羅德樂活中小基金-I類型 4610.510004583.81000 26.70000 0.58248 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43610 10.44610 -0.01000 -0.09573 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.49230 11.50950 -0.01720 -0.14944 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.72230 10.73700 -0.01470 -0.13691 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.30960 9.31850 -0.00890 -0.09551 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.77630 9.79100 -0.01470 -0.15014 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.56840 9.58150 -0.01310 -0.13672 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.66820 10.67840 -0.01020 -0.09552 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.26240 11.27940 -0.01700 -0.15072 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.19140 11.20670 -0.01530 -0.13653 柏瑞五國金勢力建設基金 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241 柏瑞巨人基金 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65080 13.65070 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.44000 -0.11000 -0.66910 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.56320 13.55480 0.00840 0.06197 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.93500 11.93260 0.00240 0.02011 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.54870 12.54410 0.00460 0.03667 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02900 9.02340 0.00560 0.06206 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.87080 6.86660 0.00420 0.06117 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90240 8.90060 0.00180 0.02022 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53340 8.53120 0.00220 0.02579 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.90370 10.89970 0.00400 0.03670 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42920 8.43180 -0.00260 -0.03084 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.11200 12.10950 0.00250 0.02064 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.75010 11.74270 0.00740 0.06302 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77690 11.77390 0.00300 0.02548 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.42320 11.41910 0.00410 0.03590 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.10500 9.09940 0.00560 0.06154 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94660 9.94460 0.00200 0.02011 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75410 9.75160 0.00250 0.02564 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.69800 9.69450 0.00350 0.03610 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.53400 9.53700 -0.00300 -0.03146 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.25780 10.25960 -0.00180 -0.01754 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12810 10.13380 -0.00570 -0.05625 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01470 10.01900 -0.00430 -0.04292 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09510 10.10000 -0.00490 -0.04851 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.06220 10.06400 -0.00180 -0.01789 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88180 9.88740 -0.00560 -0.05664 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82120 9.82550 -0.00430 -0.04376 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.90220 9.90700 -0.00480 -0.04845 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.23870 10.24000 -0.00130 -0.01270 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12800 10.13380 -0.00580 -0.05723 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01470 10.01900 -0.00430 -0.04292 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09520 10.10010 -0.00490 -0.04851 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.06220 10.06390 -0.00170 -0.01689 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88200 9.88750 -0.00550 -0.05563 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82130 9.82550 -0.00420 -0.04275 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.90220 9.90700 -0.00480 -0.04845 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67270 10.66530 0.00740 0.06938 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86670 11.86280 0.00390 0.03288 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27700 11.27190 0.00510 0.04525 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.11120 9.10490 0.00630 0.06919 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82850 9.82530 0.00320 0.03257 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68310 9.67860 0.00450 0.04649 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.38540 10.37830 0.00710 0.06841 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04920 11.04560 0.00360 0.03259 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89480 10.88980 0.00500 0.04591 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.11140 9.10510 0.00630 0.06919 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82890 9.82570 0.00320 0.03257 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68350 9.67900 0.00450 0.04649 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.53000 13.61000 -0.08000 -0.58780 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095 柏瑞拉丁美洲基金 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37330 11.37750 -0.00420 -0.03691 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47340 7.47620 -0.00280 -0.03745 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.48650 11.47770 0.00880 0.07667 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.15240 11.14740 0.00500 0.04485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.27200 10.26630 0.00570 0.05552 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.45620 8.44970 0.00650 0.07693 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53220 9.52790 0.00430 0.04513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54610 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12.31480 -0.01710 -0.13886 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24590 11.26290 -0.01700 -0.15094 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86870 9.88350 -0.01480 -0.14974 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41790 10.43360 -0.01570 -0.15048 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.31130 10.32560 -0.01430 -0.13849 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.29120 10.30680 -0.01560 -0.15136 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.00910 10.02420 -0.01510 -0.15064 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.21350 10.22890 -0.01540 -0.15055 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.79140 11.80780 -0.01640 -0.13889 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23210 10.24770 -0.01560 -0.15223 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.85000 27.81000 0.04000 0.14383 國泰大中華基金 21.47000 21.38000 0.09000 0.42095 國泰小龍基金 16.03000 16.01000 0.02000 0.12492 國泰中小成長基金 46.33000 46.40000 -0.07000 -0.15086 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.29590 4.32690 -0.03100 -0.71645 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.27000 19.42000 -0.15000 -0.77240 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72730 0.73360 -0.00630 -0.85878 國泰中國內需增長基金美元級別 0.68750 0.69350 -0.00600 -0.86518 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19450 2.18930 0.00520 0.23752 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66620 9.65380 0.01240 0.12845 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.24980 8.23930 0.01050 0.12744 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31700 0.31670 0.00030 0.09473 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.47990 11.47680 0.00310 0.02701 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67790 1.68000 -0.00210 -0.12500 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92180 9.91860 0.00320 0.03226 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32910 0.32910 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.56170 4.61000 -0.04830 -1.04772 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.45000 20.68000 -0.23000 -1.11219 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66250 0.67050 -0.00800 -1.19314 國泰中港台基金人民幣級別 3.34810 3.38840 -0.04030 -1.18935 國泰中港台基金台幣級別 15.02000 15.21000 -0.19000 -1.24918 國泰中港台基金美元級別 0.49230 0.49890 -0.00660 -1.32291 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.32000 36.26000 0.06000 0.16547 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.27110 10.25960 0.01150 0.11209 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.27130 10.25980 0.01150 0.11209 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27150 10.26000 0.01150 0.11209 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33520 0.33500 0.00020 0.05970 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33520 0.33510 0.00010 0.02984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33530 0.33510 0.00020 0.05968 國泰台灣貨幣市場基金 12.40870 12.40860 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.10000 29.28000 -0.18000 -0.61475 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.45180 2.44240 0.00940 0.38487 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35950 0.35860 0.00090 0.25098 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48770 0.48740 0.00030 0.06155 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.46000 13.50000 -0.04000 -0.29630 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46740 0.46900 -0.00160 -0.34115 國泰全球資源基金台幣級別 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676 國泰全球資源基金美元級別 0.19140 0.19060 0.00080 0.41973 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41250 0.41390 -0.00140 -0.33825 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37370 0.37500 -0.00130 -0.34667 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43700 0.43840 -0.00140 -0.31934 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50350 0.50610 -0.00260 -0.51373 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.64000 20.59000 0.05000 0.24284 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.02000 21.91000 0.11000 0.50205 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.51440 2.52440 -0.01000 -0.39613 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.34020 11.39780 -0.05760 -0.50536 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.24050 10.29250 -0.05200 -0.50522 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36960 0.37160 -0.00200 -0.53821 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33380 0.33560 -0.00180 -0.53635 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49820 0.50180 -0.00360 -0.71742 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.88000 11.95000 -0.07000 -0.58577 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40100 0.40340 -0.00240 -0.59494 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.83000 19.00000 -0.17000 -0.89474 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61530 0.62110 -0.00580 -0.93383 國泰科技生化基金 37.75000 38.06000 -0.31000 -0.81450 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.87000 26.81000 0.06000 0.22380 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.87690 38.95700 -0.08010 -0.20561 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.70950 19.65800 0.05150 0.26198 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.04620 19.15420 -0.10800 -0.56385 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.05670 40.13140 -0.07470 -0.18614 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.77290 40.81240 -0.03950 -0.09678 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.85700 42.81260 0.04440 0.10371 國泰紐幣2021保本基金 12.10580 12.09970 0.00610 0.05041 國泰紐幣八年期保本基金 12.39370 12.38700 0.00670 0.05409 國泰紐幣保本基金 12.38910 12.38720 0.00190 0.01534 國泰高科技基金 13.95000 14.05000 -0.10000 -0.71174 國泰國泰基金台幣I級別 24.84000 24.83000 0.01000 0.04027 國泰國泰基金台幣級別 24.84000 24.83000 0.01000 0.04027 國泰富時中國A50基金 18.76000 18.72000 0.04000 0.21368 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33660 0.33750 -0.00090 -0.26667 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46340 0.46550 -0.00210 -0.45113 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.27000 11.39000 -0.12000 -1.05356 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36660 0.37080 -0.00420 -1.13269 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50490 0.51150 -0.00660 -1.29032 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34940 0.35090 -0.00150 -0.42747 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48120 0.48400 -0.00280 -0.57851 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.65570 10.64850 0.00720 0.06762 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.69210 7.68690 0.00520 0.06765 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36010 0.35990 0.00020 0.05557 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25800 0.25780 0.00020 0.07758 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23660 2.23450 0.00210 0.09398 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.99010 9.99040 -0.00030 -0.00300 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32540 0.32560 -0.00020 -0.06143 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.92200 40.03080 -0.10880 -0.27179 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.99000 20.03000 -0.04000 -0.19970 國泰新興市場基金台幣級別 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950 國泰新興市場基金美元級別 0.39740 0.39920 -0.00180 -0.45090 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27470 2.26750 0.00720 0.31753 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50700 1.50230 0.00470 0.31285 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34370 0.34320 0.00050 0.14569 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36990 0.36930 0.00060 0.16247 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23000 0.22960 0.00040 0.17422 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54730 10.52930 0.01800 0.17095 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.85700 6.84540 0.01160 0.16946 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.45000 37.11000 0.34000 0.91620 國泰價值卓越基金 16.67000 16.74000 -0.07000 -0.41816 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38500 0.38640 -0.00140 -0.36232 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.59890 38.69050 -0.09160 -0.23675 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.05000 20.44000 -0.39000 -1.90802 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.94000 19.96000 -0.02000 -0.10020 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.86000 19.85000 0.01000 0.05038 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09890 12.09650 0.00240 0.01984 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39690 0.39690 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64550 9.63780 0.00770 0.07989 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30960 8.30150 0.00810 0.09757 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.68210 10.67360 0.00850 0.07964 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30340 9.29430 0.00910 0.09791 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16730 11.16500 0.00230 0.02060 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78620 9.80130 -0.01510 -0.15406 第一金大中華基金 28.81000 28.90000 -0.09000 -0.31142 第一金小型精選基金 41.48000 41.65000 -0.17000 -0.40816 第一金中國世紀基金-人民幣 13.97000 14.13000 -0.16000 -1.13234 第一金中國世紀基金-美元 8.78830 8.89430 -0.10600 -1.19177 第一金中國世紀基金-美元-N 8.78920 8.89520 -0.10600 -1.19165 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.25000 10.37000 -0.12000 -1.15718 第一金中概平衡基金 26.77000 26.76000 0.01000 0.03737 第一金台灣貨幣市場基金 15.24660 15.24640 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.80200 177.80000 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.92030 10.00420 -0.08390 -0.83865 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.92030 10.00420 -0.08390 -0.83865 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.07430 14.37410 -0.29980 -2.08570 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.07480 14.37460 -0.29980 -2.08562 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.41000 13.69000 -0.28000 -2.04529 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.42000 13.70000 -0.28000 -2.04380 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87870 9.87970 -0.00100 -0.01012 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88190 9.88300 -0.00110 -0.01113 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51690 9.51550 0.00140 0.01471 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54160 9.54010 0.00150 0.01572 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32160 10.32270 -0.00110 -0.01066 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95200 9.95050 0.00150 0.01507 第一金全球大趨勢基金 23.48000 23.76000 -0.28000 -1.17845 第一金全球不動產證券化基金A 8.26260 8.25870 0.00390 0.04722 第一金全球不動產證券化基金B 5.87570 5.87300 0.00270 0.04597 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.55230 9.55250 -0.00020 -0.00209 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.55340 9.55370 -0.00030 -0.00314 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.87480 9.87510 -0.00030 -0.00304 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.87610 9.87640 -0.00030 -0.00304 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67000 8.67050 -0.00050 -0.00577 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21250 10.21300 -0.00050 -0.00490 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75590 9.75150 0.00440 0.04512 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75490 9.75060 0.00430 0.04410 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01160 8.00850 0.00310 0.03871 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88320 8.87830 0.00490 0.05519 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88360 8.87870 0.00490 0.05519 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18120 11.17620 0.00500 0.04474 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18220 11.17720 0.00500 0.04473 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00240 9.99850 0.00390 0.03901 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.78490 14.77680 0.00810 0.05482 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.04040 14.23590 -0.19550 -1.37329 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.05780 14.25350 -0.19570 -1.37300 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.15000 13.32000 -0.17000 -1.27628 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.18000 13.35000 -0.17000 -1.27341 第一金亞洲科技基金 19.78000 20.04000 -0.26000 -1.29741 第一金亞洲新興市場基金 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433 第一金店頭市場基金 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 第一金創新趨勢基金 26.81000 27.04000 -0.23000 -0.85059 第一金電子基金 36.39000 36.59000 -0.20000 -0.54660 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.95000 20.91000 0.04000 0.19130 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.86000 18.95000 -0.09000 -0.47493 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737 統一大中華中小基金(美元) 8.84000 8.98000 -0.14000 -1.55902 統一大中華中小基金(新台幣) 12.97000 13.15000 -0.18000 -1.36882 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 統一大東協高股息基金(美元) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 36.93000 37.18000 -0.25000 -0.67240 統一大滿貫基金-I類型 36.93000 37.18000 -0.25000 -0.67240 統一大龍印基金 15.66000 15.79000 -0.13000 -0.82331 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135 統一大龍騰中國基金(美元) 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429 統一中小基金 28.49000 28.50000 -0.01000 -0.03509 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85870 9.85110 0.00760 0.07715 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25800 9.25530 0.00270 0.02917 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95370 8.94900 0.00470 0.05252 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.65380 11.64480 0.00900 0.07729 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87070 10.86750 0.00320 0.02945 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51040 10.50480 0.00560 0.05331 統一台灣動力基金 19.22000 19.35000 -0.13000 -0.67183 統一全天候基金-A類型 118.42000 119.74000 -1.32000 -1.10239 統一全天候基金-I類型 118.42000 119.74000 -1.32000 -1.10239 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.09170 9.17240 -0.08070 -0.87981 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.84500 8.92780 -0.08280 -0.92744 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.79950 8.87980 -0.08030 -0.90430 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.36910 9.45220 -0.08310 -0.87916 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11470 9.20000 -0.08530 -0.92717 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.06780 9.15050 -0.08270 -0.90378 統一全球債券組合基金 11.99240 11.98610 0.00630 0.05256 統一全球新科技基金(人民幣) 16.13000 16.56000 -0.43000 -2.59662 統一全球新科技基金(美元) 15.29000 15.71000 -0.42000 -2.67346 統一全球新科技基金(新台幣) 14.54000 14.93000 -0.39000 -2.61219 統一亞太基金 26.97000 27.21000 -0.24000 -0.88203 統一亞洲大金磚基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930 統一奔騰基金 64.84000 65.53000 -0.69000 -1.05295 統一強棒貨幣市場基金 16.65490 16.65470 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 統一強漢基金(美元) 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 統一強漢基金(新台幣) 25.97000 26.17000 -0.20000 -0.76423 統一統信基金 34.81000 35.08000 -0.27000 -0.76967 統一黑馬基金 65.02000 65.72000 -0.70000 -1.06512 統一新亞洲科技能源基金 19.07000 19.34000 -0.27000 -1.39607 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06590 8.06520 0.00070 0.00868 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20270 10.20190 0.00080 0.00784 統一經建基金 50.19000 50.79000 -0.60000 -1.18133 統一龍馬基金 76.20000 77.36000 -1.16000 -1.49948 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.88000 24.81000 0.07000 0.28214 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.94000 51.13000 -0.19000 -0.37160 野村中國機會基金 13.90000 14.03000 -0.13000 -0.92659 野村巴西基金 5.62000 5.62000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.43000 12.51000 -0.08000 -0.63949 野村台灣高股息基金 23.63000 23.44000 0.19000 0.81058 野村台灣運籌基金 39.07000 38.81000 0.26000 0.66993 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.58710 9.59620 -0.00910 -0.09483 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.53950 9.53020 0.00930 0.09758 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.59430 9.58670 0.00760 0.07928 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79470 9.80400 -0.00930 -0.09486 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.69780 9.68830 0.00950 0.09806 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.66340 9.65580 0.00760 0.07871 野村平衡基金 20.12000 20.22000 -0.10000 -0.49456 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 野村全球生技醫療基金 17.57000 17.69000 -0.12000 -0.67835 野村全球品牌基金 28.13000 28.48000 -0.35000 -1.22893 野村全球氣候變遷基金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.77000 19.74000 0.03000 0.15198 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46730 10.47130 -0.00400 -0.03820 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36750 10.37140 -0.00390 -0.03760 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62250 9.63420 -0.01170 -0.12144 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36720 9.35980 0.00740 0.07906 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.94380 8.93510 0.00870 0.09737 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.23940 11.25310 -0.01370 -0.12174 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.73070 10.72220 0.00850 0.07927 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.30460 10.29470 0.00990 0.09617 野村成長基金 29.81000 29.69000 0.12000 0.40418 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.13450 9.16250 -0.02800 -0.30559 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.13520 9.14600 -0.01080 -0.11808 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.26690 9.27390 -0.00700 -0.07548 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.54710 9.57640 -0.02930 -0.30596 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.46040 9.47170 -0.01130 -0.11930 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.59970 9.60700 -0.00730 -0.07599 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.60050 9.61750 -0.01700 -0.17676 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.65260 9.65520 -0.00260 -0.02693 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.73030 9.73000 0.00030 0.00308 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.10260 10.12140 -0.01880 -0.18575 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.07320 10.07590 -0.00270 -0.02680 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.16060 10.16020 0.00040 0.00394 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.74660 8.73800 0.00860 0.09842 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35970 9.36740 -0.00770 -0.08220 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.21880 9.21130 0.00750 0.08142 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.25340 13.24030 0.01310 0.09894 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.28440 12.29450 -0.01010 -0.08215 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.01050 10.00230 0.00820 0.08198 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24320 10.25910 -0.01590 -0.15498 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89290 9.88680 0.00610 0.06170 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43110 9.42620 0.00490 0.05198 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.19580 11.19000 0.00580 0.05183 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15370 10.18460 -0.03090 -0.30340 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.22810 11.28710 -0.05900 -0.52272 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.73000 10.76590 -0.03590 -0.33346 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.48650 10.51940 -0.03290 -0.31276 野村高科技基金 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.19380 10.23020 -0.03640 -0.35581 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40440 10.46690 -0.06250 -0.59712 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.54440 10.62120 -0.07680 -0.72308 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.75160 9.79170 -0.04010 -0.40953 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64260 9.67820 -0.03560 -0.36784 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.54990 9.59880 -0.04890 -0.50944 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92740 11.99890 -0.07150 -0.59589 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.97120 13.06570 -0.09450 -0.72327 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.86270 10.90730 -0.04460 -0.40890 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74760 10.78720 -0.03960 -0.36710 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89220 10.94790 -0.05570 -0.50877 野村貨幣市場基金 16.26210 16.26190 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.00000 16.06000 -0.06000 -0.37360 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.07000 10.06350 0.00650 0.06459 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.99820 10.00910 -0.01090 -0.10890 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96370 9.96870 -0.00500 -0.05016 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84970 9.87230 -0.02260 -0.22892 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81090 9.81000 0.00090 0.00917 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80800 9.80790 0.00010 0.00102 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84970 9.87230 -0.02260 -0.22892 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81090 9.81000 0.00090 0.00917 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80800 9.80790 0.00010 0.00102 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.15850 10.17570 -0.01720 -0.16903 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11310 10.11030 0.00280 0.02769 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08960 10.08530 0.00430 0.04264 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.15850 10.17560 -0.01710 -0.16805 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.11310 10.11030 0.00280 0.02769 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.08960 10.08530 0.00430 0.04264 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.11100 10.10050 0.01050 0.10396 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99790 7.99010 0.00780 0.09762 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81100 11.79940 0.01160 0.09831 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 野村精選貨幣市場基金 12.07680 12.07670 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.65000 12.67000 -0.02000 -0.15785 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 野村歐洲高股息基金季配型 8.20000 8.17000 0.03000 0.36720 野村歐洲高股息基金累積型 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 野村積極成長基金 12.58000 12.53000 0.05000 0.39904 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.85000 35.87000 -0.02000 -0.05576 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25340 10.24700 0.00640 0.06246 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61350 8.62910 -0.01560 -0.18078 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94410 7.93990 0.00420 0.05290 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86660 7.86210 0.00450 0.05724 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.62820 11.64930 -0.02110 -0.18113 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48600 10.48050 0.00550 0.05248 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41570 10.40970 0.00600 0.05764 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.43000 10.58000 -0.15000 -1.41777 野村環球基金-人民幣計價 16.00000 16.27000 -0.27000 -1.65950 野村環球基金-美元計價 12.49000 12.68000 -0.19000 -1.49842 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.36000 17.61000 -0.25000 -1.41965 野村鴻利基金 23.33000 23.35000 -0.02000 -0.08565 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85660 16.85650 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.22000 21.07000 0.15000 0.71191 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.04000 10.12000 -0.08000 -0.79051 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.93000 15.05000 -0.12000 -0.79734 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14720 10.13960 0.00760 0.07495 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31370 13.30310 0.01060 0.07968 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.73950 9.74710 -0.00760 -0.07797 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.72300 9.73110 -0.00810 -0.08324 凱基台商天下基金 13.43000 13.53000 -0.10000 -0.73910 凱基台灣精五門基金 21.13000 21.08000 0.05000 0.23719 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81550 10.82300 -0.00750 -0.06930 凱基亞太高股息基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805 凱基亞洲四金磚基金 17.50000 17.64000 -0.14000 -0.79365 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.07000 14.18000 -0.11000 -0.77574 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.81790 12.92150 -0.10360 -0.80176 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.55000 12.64000 -0.09000 -0.71203 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54020 11.54000 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.51000 27.40000 0.11000 0.40146 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.66000 22.26000 -0.60000 -2.69542 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.12360 21.72670 -0.60310 -2.77585 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.99000 18.03000 -0.04000 -0.22185 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.29900 17.34690 -0.04790 -0.27613 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.82000 7.84000 -0.02000 -0.25510 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.86500 11.91260 -0.04760 -0.39958 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.53090 11.68350 -0.15260 -1.30612 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.74000 11.89000 -0.15000 -1.26156 凱基護城河基金-台幣計價A 13.19000 13.32000 -0.13000 -0.97598 凱基護城河基金-美元計價B 13.01020 13.14400 -0.13380 -1.01795 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.03000 13.85000 0.18000 1.29964 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.63000 34.60000 -0.97000 -2.80347 富邦NASDAQ-100基金 30.11000 30.53000 -0.42000 -1.37570 富邦上証180基金 28.62000 28.58000 0.04000 0.13996 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20980 0.21400 -0.00420 -1.96262 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.43000 6.55000 -0.12000 -1.83206 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.38000 38.31000 0.07000 0.18272 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.63870 11.69380 -0.05510 -0.47119 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.76570 10.81560 -0.04990 -0.46137 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.33030 10.38450 -0.05420 -0.52193 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19930 10.24760 -0.04830 -0.47133 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.35890 9.40230 -0.04340 -0.46159 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.98790 9.03510 -0.04720 -0.52241 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.35550 20.32530 0.03020 0.14858 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.31860 11.31550 0.00310 0.02740 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35170 10.35640 -0.00470 -0.04538 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91990 12.91510 0.00480 0.03717 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90250 1.89940 0.00310 0.16321 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47020 9.46680 0.00340 0.03591 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44250 1.44020 0.00230 0.15970 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.72350 11.71750 0.00600 0.05121 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71150 1.71080 0.00070 0.04092 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14890 10.14370 0.00520 0.05126 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50050 1.49990 0.00060 0.04000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.51000 14.37000 0.14000 0.97425 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.71000 24.21000 -0.50000 -2.06526 富邦日本東証基金 22.42000 22.63000 -0.21000 -0.92797 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.96000 43.56000 0.40000 0.91827 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 50.04000 50.12000 -0.08000 -0.15962 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.11000 53.01000 0.10000 0.18864 富邦台灣心基金 23.78000 23.89000 -0.11000 -0.46044 富邦台灣釆吉50基金 49.52000 49.48000 0.04000 0.08084 富邦台灣科技指數基金 55.24000 55.08000 0.16000 0.29049 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.26090 41.35160 -0.09070 -0.21934 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.27080 41.19390 0.07690 0.18668 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29610 0.29570 0.00040 0.13527 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50220 2.49840 0.00380 0.15210 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33850 0.00010 0.02954 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52690 10.52780 -0.00090 -0.00855 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17420 2.17090 0.00330 0.15201 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32480 0.32470 0.00010 0.03080 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08610 9.08690 -0.00080 -0.00880 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.36000 24.28000 0.08000 0.32949 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.99000 14.03000 -0.04000 -0.28510 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.44000 32.28000 0.16000 0.49566 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63600 15.63580 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 68.26000 68.60000 -0.34000 -0.49563 富邦科技基金 26.78000 27.03000 -0.25000 -0.92490 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.16130 40.13250 0.02880 0.07176 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.41470 39.50330 -0.08860 -0.22429 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.89420 38.90600 -0.01180 -0.03033 富邦恒生國企ETF基金 20.67000 20.71000 -0.04000 -0.19314 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.95000 29.26000 -0.31000 -1.05947 富邦高成長基金 25.95000 26.06000 -0.11000 -0.42210 富邦基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 富邦富時歐洲ETF基金 21.12000 21.14000 -0.02000 -0.09461 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40930 0.40910 0.00020 0.04889 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.26390 12.26210 0.00180 0.01468 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51920 9.51790 0.00130 0.01366 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30480 0.30460 0.00020 0.06566 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86810 8.86680 0.00130 0.01466 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.50510 9.49970 0.00540 0.05684 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96230 9.95110 0.01120 0.11255 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.43310 9.42770 0.00540 0.05728 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87370 9.86250 0.01120 0.11356 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.83000 20.62000 0.21000 1.01843 富邦精準基金 49.80000 50.34000 -0.54000 -1.07271 富邦精銳中小基金 12.52000 12.70000 -0.18000 -1.41732 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.15000 19.92000 0.23000 1.15462 富邦臺灣公司治理100基金 22.19000 22.09000 0.10000 0.45269 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516 富邦標普美國特別股ETF基金 19.78000 19.80000 -0.02000 -0.10101 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55110 10.57070 -0.01960 -0.18542 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.48890 10.51980 -0.03090 -0.29373 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55610 10.57990 -0.02380 -0.22495 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.28370 10.30280 -0.01910 -0.18539 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.17630 10.20630 -0.03000 -0.29394 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.22300 10.24610 -0.02310 -0.22545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.34000 31.21000 0.13000 0.41653 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.88000 8.86230 0.01770 0.19972 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35790 9.33820 0.01970 0.21096 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09660 9.07880 0.01780 0.19606 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.82050 9.80100 0.01950 0.19896 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.76380 9.74320 0.02060 0.21143 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49160 9.47300 0.01860 0.19635 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.56100 9.54170 0.01930 0.20227 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57680 8.57760 -0.00080 -0.00933 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.54500 9.54470 0.00030 0.00314 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04440 9.04580 -0.00140 -0.01548 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60660 10.60760 -0.00100 -0.00943 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.29720 10.29700 0.00020 0.00194 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82650 9.82770 -0.00120 -0.01221 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.16360 9.16420 -0.00060 -0.00655 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65230 9.65300 -0.00070 -0.00725 富達卓越領航全球組合基金 15.44000 15.51000 -0.07000 -0.45132 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81050 8.81550 -0.00500 -0.05672 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.45810 9.46230 -0.00420 -0.04439 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15860 9.16410 -0.00550 -0.06002 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.97790 9.98340 -0.00550 -0.05509 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.87400 9.87840 -0.00440 -0.04454 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.59730 9.60320 -0.00590 -0.06144 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.24560 9.25050 -0.00490 -0.05297 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.66250 9.66760 -0.00510 -0.05275 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.75000 10.90000 -0.15000 -1.37615 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.43000 8.57000 -0.14000 -1.63361 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.73000 9.90000 -0.17000 -1.71717 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.72700 9.71210 0.01490 0.15342 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20320 9.19190 0.01130 0.12293 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.79890 8.78670 0.01220 0.13885 富蘭克林華美中華基金 13.79000 14.02000 -0.23000 -1.64051 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.76000 21.84000 -0.08000 -0.36630 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.95000 20.94000 0.01000 0.04776 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.94770 7.94070 0.00700 0.08815 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09880 9.09160 0.00720 0.07919 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.75010 9.74240 0.00770 0.07904 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28580 9.27760 0.00820 0.08838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06520 11.06390 0.00130 0.01175 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78400 8.78300 0.00100 0.01139 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.23660 9.23550 0.00110 0.01191 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.15800 13.14790 0.01010 0.07682 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.31340 10.30540 0.00800 0.07763 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10430 10.09950 0.00480 0.04753 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69890 7.69520 0.00370 0.04808 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.18170 9.17740 0.00430 0.04685 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.66790 10.66120 0.00670 0.06284 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59070 7.58590 0.00480 0.06328 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07160 9.06590 0.00570 0.06287 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.39880 10.38650 0.01230 0.11842 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74460 7.73540 0.00920 0.11893 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22820 8.22540 0.00280 0.03404 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25890 9.25670 0.00220 0.02377 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99330 9.99100 0.00230 0.02302 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62240 12.61810 0.00430 0.03408 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.30450 13.41510 -0.11060 -0.82444 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美第一富基金 42.61000 42.66000 -0.05000 -0.11721 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30030 10.30020 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.07000 14.20000 -0.13000 -0.91549 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.18000 13.32000 -0.14000 -1.05105 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.18000 15.32000 -0.14000 -0.91384 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10270 8.08000 0.02270 0.28094 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.14360 11.18870 -0.04510 -0.40309 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.76490 9.75760 0.00730 0.07481 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13060 11.12220 0.00840 0.07552 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.02020 7.01770 0.00250 0.03562 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.24740 9.24450 0.00290 0.03137 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.29310 10.28990 0.00320 0.03110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.68740 10.68360 0.00380 0.03557 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.26000 20.25000 0.01000 0.04938 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華人民幣貨幣市場基金 11.60750 11.60670 0.00080 0.00689 復華人生目標基金 40.12570 40.53630 -0.41060 -1.01292 復華大中華中小策略基金 9.86000 10.07000 -0.21000 -2.08540 復華中小精選基金 81.82000 82.41000 -0.59000 -0.71593 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.56000 8.67000 -0.11000 -1.26874 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.24000 12.42000 -0.18000 -1.44928 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.27000 11.43000 -0.16000 -1.39983 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.80000 10.97000 -0.17000 -1.54968 復華六年到期新興市場債券基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 復華台灣智能基金 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 復華全方位基金 33.72000 33.82000 -0.10000 -0.29568 復華全球大趨勢基金-美元 13.80000 14.21000 -0.41000 -2.88529 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.49000 22.13000 -0.64000 -2.89200 復華全球平衡基金-美元 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220 復華全球平衡基金-新臺幣 20.37000 20.52000 -0.15000 -0.73099 復華全球物聯網科技基金-美元 16.74000 17.54000 -0.80000 -4.56100 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.97000 16.72000 -0.75000 -4.48565 復華全球原物料基金 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 復華全球消費基金-新臺幣 13.79000 14.01000 -0.22000 -1.57031 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45180 11.45570 -0.00390 -0.03404 復華全球債券基金 13.39180 13.42270 -0.03090 -0.23021 復華全球債券組合基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.55000 14.65000 -0.10000 -0.68259 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 復華全球戰略配置強基金-美元 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202 復華有利貨幣市場基金 13.43270 13.43250 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.04000 13.33000 -0.29000 -2.17554 復華亞太成長基金 15.65000 16.49000 -0.84000 -5.09400 復華亞太神龍科技基金-美元 10.36000 10.72000 -0.36000 -3.35821 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.89000 11.25000 -0.36000 -3.20000 復華東協世紀基金 12.63000 12.65000 -0.02000 -0.15810 復華南非幣長期收益基金A 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.55000 13.54000 0.01000 0.07386 復華南非幣短期收益基金B 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.04000 13.41000 -0.37000 -2.75913 復華美國新星基金-新臺幣 13.06000 13.43000 -0.37000 -2.75503 復華恒生基金 21.28000 21.39000 -0.11000 -0.51426 復華恒生單日反向一倍基金 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677 復華恒生單日正向二倍基金 32.60000 33.17000 -0.57000 -1.71842 復華神盾基金 27.51340 27.84200 -0.32860 -1.18023 復華高成長基金 71.81000 72.54000 -0.73000 -1.00634 復華高益策略組合基金 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39340 14.39320 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.69000 19.51000 0.18000 0.92260 復華富時台灣高股息低波動基金 52.64000 52.31000 0.33000 0.63085 復華復華基金 22.57000 22.81000 -0.24000 -1.05217 復華華人世紀基金 18.56000 19.06000 -0.50000 -2.62329 復華傳家二號基金 31.76810 32.06330 -0.29520 -0.92068 復華傳家基金 26.90360 27.16560 -0.26200 -0.96446 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.67000 11.83000 -0.16000 -1.35249 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.44000 -0.18000 -1.24654 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.86000 9.99000 -0.13000 -1.30130 復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 復華新興人民幣債券基金B 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 復華新興市場10年期以上債券基金 19.39000 19.42000 -0.03000 -0.15448 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.69000 5.69000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.34000 -0.10000 -1.07066 復華滬深300 A股基金 21.51000 21.49000 0.02000 0.09307 復華數位經濟基金 64.69000 64.98000 -0.29000 -0.44629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.84980 9.84690 0.00290 0.02945 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.69090 9.68750 0.00340 0.03510 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.00530 10.00240 0.00290 0.02899 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.81360 9.81020 0.00340 0.03466 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.78430 9.78420 0.00010 0.00102 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.22060 10.21490 0.00570 0.05580 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79240 9.79350 -0.00110 -0.01123 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.23000 10.22560 0.00440 0.04303 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79140 9.79260 -0.00120 -0.01225 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.23250 10.22800 0.00450 0.04400 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37590 9.37690 -0.00100 -0.01066 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.51800 8.52110 -0.00310 -0.03638 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.42730 8.42570 0.00160 0.01899 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.61440 11.61550 -0.00110 -0.00947 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.56770 10.57160 -0.00390 -0.03689 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57730 10.57530 0.00200 0.01891 景順主流基金 18.86000 18.81000 0.05000 0.26582 景順台灣科技基金 32.99000 32.68000 0.31000 0.94859 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 景順全球科技基金 22.05000 22.41000 -0.36000 -1.60643 景順全球康健基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856 景順貨幣市場基金 15.93350 15.93330 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.72000 34.57000 0.15000 0.43390 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.00000 15.25000 -0.25000 -1.63934 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.91000 14.14000 -0.23000 -1.62659 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70080 8.69190 0.00890 0.10239 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98150 7.98150 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10490 11.09360 0.01130 0.10186 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16460 10.16470 -0.00010 -0.00098 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 華南永昌中國A股基金(美元) 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47040 9.46920 0.00120 0.01267 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.59020 9.58360 0.00660 0.06887 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.75830 9.75710 0.00120 0.01230 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.88430 9.87750 0.00680 0.06884 華南永昌永昌基金 19.67000 19.61000 0.06000 0.30597 華南永昌全球亨利組合基金 14.34710 14.34280 0.00430 0.02998 華南永昌全球神農水資源基金 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 華南永昌全球精品基金 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.65000 11.78000 -0.13000 -1.10357 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.87000 14.03000 -0.16000 -1.14041 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.65000 13.80000 -0.15000 -1.08696 華南永昌物聯網精選基金 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766 華南永昌策略報酬基金 10.06000 10.16000 -0.10000 -0.98425 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19920 16.19900 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.48680 24.42910 0.05770 0.23619 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93390 11.93380 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15100 10.13830 0.01270 0.12527 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.05390 10.05100 0.00290 0.02885 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.80830 9.79600 0.01230 0.12556 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68250 9.67970 0.00280 0.02893 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98270 9.96960 0.01310 0.13140 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.82750 9.82400 0.00350 0.03563 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73980 9.72710 0.01270 0.13056 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.58220 9.57870 0.00350 0.03654 華頓中小型基金 28.07000 28.07000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 11.97120 12.16540 -0.19420 -1.59633 華頓台灣基金 31.95000 32.03000 -0.08000 -0.24977 華頓平安貨幣市場基金 11.51620 11.51610 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.50000 17.76000 -0.26000 -1.46396 華頓全球高收益債券基金A 13.44050 13.43010 0.01040 0.07744 華頓全球高收益債券基金B 8.37800 8.37160 0.00640 0.07645 華頓全球黑鑽油源基金 6.01000 5.97000 0.04000 0.67002 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74580 2.76610 -0.02030 -0.73389 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.31470 12.41150 -0.09680 -0.77992 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40230 0.40570 -0.00340 -0.83806 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.56240 11.58900 -0.02660 -0.22953 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55100 10.57440 -0.02340 -0.22129 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30950 10.33790 -0.02840 -0.27472 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.32960 9.35530 -0.02570 -0.27471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.60050 10.63570 -0.03520 -0.33096 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.63800 9.67080 -0.03280 -0.33917 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.79000 11.97000 -0.18000 -1.50376 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.01000 11.18000 -0.17000 -1.52057 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49710 2.49560 0.00150 0.06011 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06190 2.06010 0.00180 0.08737 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.72410 11.72930 -0.00520 -0.04433 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.55770 9.56200 -0.00430 -0.04497 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36520 0.36540 -0.00020 -0.05473 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.48000 3.49000 -0.01000 -0.28653 匯豐中國動力基金(台幣) 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.09000 25.11000 -0.02000 -0.07965 匯豐全球趨勢組合基金 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809 匯豐全球關鍵資源基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 匯豐安富基金 26.08000 26.08000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 41.73000 41.56000 0.17000 0.40905 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58160 2.57840 0.00320 0.12411 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36250 2.35930 0.00320 0.13563 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.56490 11.56060 0.00430 0.03720 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96920 7.96440 0.00480 0.06027 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37900 0.37890 0.00010 0.02639 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33910 0.33900 0.00010 0.02950 匯豐金磚動力基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97850 14.97850 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.08000 -0.01000 -0.19685 匯豐新鑽動力基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.57720 5.56390 0.01330 0.23904 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14960 9.13680 0.01280 0.14009 匯豐龍鳳基金-A類型 53.99000 54.03000 -0.04000 -0.07403 匯豐龍鳳基金-I類型 53.99000 54.03000 -0.04000 -0.07403 匯豐龍騰電子基金 38.98000 39.09000 -0.11000 -0.28140 匯豐雙高收益債券組合基金 12.28880 12.29190 -0.00310 -0.02522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.82000 21.01000 -0.19000 -0.90433 新光中國成長基金(人民幣) 11.01000 11.13000 -0.12000 -1.07817 新光中國成長基金(美元) 11.13000 11.26000 -0.13000 -1.15453 新光中國成長基金(新臺幣) 11.02000 11.15000 -0.13000 -1.16592 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.61140 10.60320 0.00820 0.07734 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.83520 9.84210 -0.00690 -0.07011 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.07030 10.07250 -0.00220 -0.02184 新光台灣富貴基金 23.75000 23.62000 0.13000 0.55038 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.87000 11.97000 -0.10000 -0.83542 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99450 9.99990 -0.00540 -0.05400 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.69890 9.69940 -0.00050 -0.00515 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64730 9.65260 -0.00530 -0.05491 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.35160 9.35210 -0.00050 -0.00535 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 新光吉星貨幣市場基金 15.43960 15.43940 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 新光多重資產基金(A累積)美元 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 新光亞洲精選基金-美金 23.24000 23.46000 -0.22000 -0.93777 新光亞洲精選基金-新台幣 23.39000 23.60000 -0.21000 -0.88983 新光兩岸優勢基金 12.61000 12.75000 -0.14000 -1.09804 新光店頭基金 27.13000 27.17000 -0.04000 -0.14722 新光南非幣保本基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.34000 20.31000 0.03000 0.14771 新光創新科技基金 16.13000 16.16000 -0.03000 -0.18564 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.82280 9.80560 0.01720 0.17541 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.08050 10.07280 0.00770 0.07644 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.71940 0.01060 0.10906 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33220 9.31590 0.01630 0.17497 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.58130 9.57360 0.00770 0.08043 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24850 9.23860 0.00990 0.10716 新光澳幣八年期保本基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06530 10.06670 -0.00140 -0.01391 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.82170 9.82300 -0.00130 -0.01323 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.76260 9.75910 0.00350 0.03586 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96240 9.95890 0.00350 0.03514 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91230 9.91020 0.00210 0.02119 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71130 9.70920 0.00210 0.02163 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68320 9.67930 0.00390 0.04029 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88430 9.88040 0.00390 0.03947 瑞銀全球創新趨勢基金 7.59000 7.62000 -0.03000 -0.39370 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.85290 9.83250 0.02040 0.20748 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47780 9.45830 0.01950 0.20617 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79360 9.77130 0.02230 0.22822 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46830 9.44680 0.02150 0.22759 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54360 9.52360 0.02000 0.21000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93500 9.91400 0.02100 0.21182 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.87330 13.83770 0.03560 0.25727 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.56730 8.54530 0.02200 0.25745 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.32790 37.33640 -0.00850 -0.02277 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.35740 38.40550 -0.04810 -0.12524 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.57250 39.68150 -0.10900 -0.27469 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17230 11.16980 0.00250 0.02238 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94430 9.95940 -0.01510 -0.15162 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.59340 13.81450 -0.22110 -1.60049 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.23300 10.42370 -0.19070 -1.82948 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.51000 10.70000 -0.19000 -1.77570 群益大印度基金-人民幣 14.31050 14.27070 0.03980 0.27889 群益大印度基金-美元 13.55510 13.54890 0.00620 0.04576 群益大印度基金-新臺幣 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.82610 12.83260 -0.00650 -0.05065 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.45750 12.49290 -0.03540 -0.28336 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.89500 11.90090 -0.00590 -0.04958 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.54300 10.57290 -0.02990 -0.28280 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.29290 10.29770 -0.00480 -0.04661 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.15910 9.18510 -0.02600 -0.28307 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.93400 9.93900 -0.00500 -0.05031 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.13620 9.16210 -0.02590 -0.28269 群益中小型股基金 51.98000 52.16000 -0.18000 -0.34509 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.95760 9.98300 -0.02540 -0.25443 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.31080 9.35630 -0.04550 -0.48630 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.66700 8.70450 -0.03750 -0.43081 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80190 8.82430 -0.02240 -0.25384 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.23000 8.27020 -0.04020 -0.48608 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66160 7.69480 -0.03320 -0.43146 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95650 10.93620 0.02030 0.18562 群益中國高收益債券基金-美元 10.61800 10.59920 0.01880 0.17737 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81280 9.80620 0.00660 0.06730 群益中國新機會基金N-人民幣 9.32820 9.46120 -0.13300 -1.40574 群益中國新機會基金N-美元 8.62680 8.77020 -0.14340 -1.63508 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.15000 9.30000 -0.15000 -1.61290 群益中國新機會基金-人民幣 8.27270 8.39060 -0.11790 -1.40514 群益中國新機會基金-美元 9.22410 9.37740 -0.15330 -1.63478 群益中國新機會基金-新臺幣 8.73000 8.87000 -0.14000 -1.57835 群益平衡王基金 19.79650 19.77860 0.01790 0.09050 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.98200 10.96180 0.02020 0.18428 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55750 10.56260 -0.00510 -0.04828 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.88890 9.87070 0.01820 0.18438 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.50680 9.51140 -0.00460 -0.04836 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08240 10.09560 -0.01320 -0.13075 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87830 9.89030 -0.01200 -0.12133 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47640 9.48880 -0.01240 -0.13068 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38130 9.39270 -0.01140 -0.12137 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.14080 10.15410 -0.01330 -0.13098 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18810 10.20050 -0.01240 -0.12156 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64340 9.65600 -0.01260 -0.13049 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03740 10.04960 -0.01220 -0.12140 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.23390 10.22550 0.00840 0.08215 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.44320 7.43710 0.00610 0.08202 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.10570 10.10530 0.00040 0.00396 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.01190 10.00970 0.00220 0.02198 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.15150 10.14700 0.00450 0.04435 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.10570 10.10520 0.00050 0.00495 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 10.01190 10.00970 0.00220 0.02198 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.15150 10.14700 0.00450 0.04435 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.10570 10.10530 0.00040 0.00396 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.01190 10.00970 0.00220 0.02198 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.15150 10.14700 0.00450 0.04435 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.10570 10.10530 0.00040 0.00396 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 10.01180 10.00960 0.00220 0.02198 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.15150 10.14700 0.00450 0.04435 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724 群益全球關鍵生技基金-美元 15.70750 15.81980 -0.11230 -0.70987 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.38000 15.48000 -0.10000 -0.64599 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 群益印度中小基金N-美元 10.02520 10.06800 -0.04280 -0.42511 群益印度中小基金N-新臺幣 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 群益印度中小基金-人民幣 16.05230 16.08320 -0.03090 -0.19213 群益印度中小基金-美元 14.33870 14.39980 -0.06110 -0.42431 群益印度中小基金-新臺幣 16.45000 16.51000 -0.06000 -0.36342 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 群益多重資產組合基金 15.48000 15.63000 -0.15000 -0.95969 群益安家基金 27.03640 27.12440 -0.08800 -0.32443 群益安穩貨幣市場基金 16.07980 16.07960 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.33000 23.56000 -0.23000 -0.97623 群益亞太中小基金 12.82000 13.12000 -0.30000 -2.28659 群益亞太新趨勢平衡基金 17.07000 17.23000 -0.16000 -0.92861 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70360 9.70680 -0.00320 -0.03297 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47930 7.48180 -0.00250 -0.03341 群益店頭市場基金 110.00000 109.96000 0.04000 0.03638 群益東方盛世基金 9.20000 9.32000 -0.12000 -1.28755 群益東協成長基金-人民幣 13.52470 13.56130 -0.03660 -0.26989 群益東協成長基金-美元 11.95620 12.01660 -0.06040 -0.50264 群益東協成長基金-新臺幣 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23680 11.31450 -0.07770 -0.68673 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66940 10.74210 -0.07270 -0.67678 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11760 10.18400 -0.06640 -0.65200 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89370 9.96210 -0.06840 -0.68660 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39730 9.46130 -0.06400 -0.67644 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90910 8.96760 -0.05850 -0.65235 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68220 9.74910 -0.06690 -0.68622 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56460 9.62970 -0.06510 -0.67603 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.95290 10.01830 -0.06540 -0.65281 群益長安基金 30.83000 30.87000 -0.04000 -0.12958 群益美國新創亮點基金-美元 14.84330 15.07260 -0.22930 -1.52130 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.22000 14.43000 -0.21000 -1.45530 群益真善美基金 17.49510 17.45960 0.03550 0.20333 群益馬拉松基金A類型 132.73000 133.28000 -0.55000 -0.41267 群益深証中小板基金 13.12000 13.15000 -0.03000 -0.22814 群益創新科技基金 34.98000 35.11000 -0.13000 -0.37026 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.94880 10.04540 -0.09660 -0.96163 群益華夏盛世基金N-美元 9.22160 9.33290 -0.11130 -1.19256 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.54000 9.65000 -0.11000 -1.13990 群益華夏盛世基金-人民幣 10.83410 10.93940 -0.10530 -0.96258 群益華夏盛世基金-美元 10.16820 10.29090 -0.12270 -1.19232 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.64000 16.83000 -0.19000 -1.12894 群益奧斯卡基金 29.27000 29.38000 -0.11000 -0.37440 群益新興金鑽基金-美元 12.45730 12.63610 -0.17880 -1.41499 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.44000 9.57000 -0.13000 -1.35841 群益葛萊美基金 25.00000 25.12000 -0.12000 -0.47771 群益道瓊美國地產ETF基金 19.91000 19.89000 0.02000 0.10055 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.23000 14.10000 0.13000 0.92199 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.62820 11.72670 -0.09850 -0.83996 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.25610 11.34860 -0.09250 -0.81508 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.17370 11.26770 -0.09400 -0.83424 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.53990 8.61220 -0.07230 -0.83951 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.13350 9.20860 -0.07510 -0.81554 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.74320 8.81680 -0.07360 -0.83477 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.09570 10.17860 -0.08290 -0.81445 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.87000 31.14000 -0.27000 -0.86705 德信中國精選成長基金 11.26000 11.34000 -0.08000 -0.70547 德信台灣主流中小基金 20.51000 20.37000 0.14000 0.68729 德信新興股票組合基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 德信萬保貨幣市場基金 11.92970 11.92960 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74680 10.74810 -0.00130 -0.01210 德信數位時代基金 28.70000 28.74000 -0.04000 -0.13918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65810 11.65800 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.74000 16.71000 0.03000 0.17953 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.85000 19.80000 0.05000 0.25253 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.33000 -0.01000 -0.13643 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.47340 10.44880 0.02460 0.23543 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.90610 14.86930 0.03680 0.24749 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.17270 8.16100 0.01170 0.14336 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10640 11.09670 0.00970 0.08741 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36060 11.35070 0.00990 0.08722 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03750 13.01890 0.01860 0.14287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.75000 18.72000 0.03000 0.16026 摩根中小基金 25.08000 25.07000 0.01000 0.03989 摩根中國A股基金 13.78000 13.92000 -0.14000 -1.00575 摩根中國A股基金(美元) 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794 摩根中國亮點基金 13.80000 14.01000 -0.21000 -1.49893 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.28930 11.26570 0.02360 0.20949 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.51720 12.49580 0.02140 0.17126 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.60290 9.58660 0.01630 0.17003 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.62590 12.59950 0.02640 0.20953 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.48570 14.46160 0.02410 0.16665 摩根台灣金磚基金-累積型 21.37000 21.34000 0.03000 0.14058 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.37000 21.34000 0.03000 0.14058 摩根台灣增長基金 53.15000 53.08000 0.07000 0.13188 摩根平衡基金 28.85000 28.75000 0.10000 0.34783 摩根全球α基金 19.34000 19.42000 -0.08000 -0.41195 摩根全球平衡基金 15.37660 15.41440 -0.03780 -0.24523 摩根全球發現基金 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77320 9.77920 -0.00600 -0.06135 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.75080 10.75870 -0.00790 -0.07343 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15730 10.16430 -0.00700 -0.06887 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42030 11.42730 -0.00700 -0.06126 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.02140 10.02830 -0.00690 -0.06881 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.68520 10.68390 0.00130 0.01217 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.66680 13.66510 0.00170 0.01244 摩根亞洲基金 57.59000 57.97000 -0.38000 -0.65551 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54320 8.51550 0.02770 0.32529 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95370 9.92250 0.03120 0.31444 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81070 8.78380 0.02690 0.30625 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.33300 12.29170 0.04130 0.33600 摩根東方內需機會基金 18.24000 18.36000 -0.12000 -0.65359 摩根東方科技基金 36.02000 36.57000 -0.55000 -1.50396 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 摩根金龍收成基金 22.54000 22.85000 -0.31000 -1.35667 摩根第一貨幣市場基金 15.07520 15.07510 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.94000 15.15000 -0.21000 -1.38614 摩根新金磚五國基金 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 摩根新絲路基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 摩根新興35基金 13.70000 13.76000 -0.06000 -0.43605 摩根新興日本基金 25.40000 25.53000 -0.13000 -0.50920 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.55780 7.55190 0.00590 0.07813 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86990 9.86280 0.00710 0.07199 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60580 9.59920 0.00660 0.06876 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.79380 10.78550 0.00830 0.07696 摩根新興科技基金 59.49000 59.47000 0.02000 0.03363 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.36670 8.36420 0.00250 0.02989 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57100 10.56790 0.00310 0.02933 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78770 8.77300 0.01470 0.16756 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.58830 9.57890 0.00940 0.09813 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.02230 9.01180 0.01050 0.11651 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.04560 10.02890 0.01670 0.16652 摩根龍揚基金 33.68000 34.15000 -0.47000 -1.37628 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 摩根環球股票收益基金-累積型 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35820 9.35230 0.00590 0.06309 摩根總收益組合基金-累積型 11.27170 11.26460 0.00710 0.06303 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.36000 26.52000 -0.16000 -0.60332 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80700 11.79280 0.01420 0.12041 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.06430 11.05100 0.01330 0.12035 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01690 10.00130 0.01560 0.15598 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31600 10.30360 0.01240 0.12035 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.71770 9.70600 0.01170 0.12054 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79210 8.77840 0.01370 0.15606 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.34990 10.41610 -0.06620 -0.63555 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.33350 10.39380 -0.06030 -0.58015 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.80750 9.87300 -0.06550 -0.66343 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.88440 9.94490 -0.06050 -0.60835 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.58910 9.65320 -0.06410 -0.66403 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.66390 9.72310 -0.05920 -0.60886 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.32000 11.39780 -0.07780 -0.68259 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.11160 11.18650 -0.07490 -0.66956 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20890 10.27280 -0.06390 -0.62203 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.76440 10.83850 -0.07410 -0.68367 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.54980 10.62090 -0.07110 -0.66943 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69560 9.75630 -0.06070 -0.62216 聯邦金鑽平衡基金 24.83340 25.03560 -0.20220 -0.80765 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 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