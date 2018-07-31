◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 福裕 新昕纖 生泰 易威 凱衛 富邦美債7-10 華容 謚源 寶利徠 穆拉德 海灣 富邦美債20年 天揚 東林 強生 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 青雲 欣厚-KY 寶島科 勝昱 太普高 富邦中國政策債 建達 友銓 其祥-KY 精確 元大美債1-3 信昌電 達威 德麥 宏易 元大投資級公司債 艾華 三圓 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 沛亨 雙喜 世坤 榮群 群益15年IG電信債 蜜望實 力泰 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 博智 理銘 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 富驛-KY 亞都 光明 力新 國泰5Y+新興債 鼎創達 東凌-KY 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 全銓 明揚 新麥 李洲 富邦全球投等債 綠河-KY 宏佳騰 凱柏實業 富邦全球高收債 欣泰 泰茂 遠昇 合世 永彰 及成 易威 至興 和進 百略 長佳 耀勝 穆拉德 致振 倚強 達爾膚 台聯電 錦明 大江 威潤 鑫創 南璋 唐榮 廣寰科 勝昱 晉椿 點晶 東隆興 世豐 建舜電 精確 久陽 泰谷 宏易 強新 典範 唐鋒 松和 長天 雙邦 尼克森 哲固 立端 力新 益通 榮群 恩得利 振維 天宇 謚源 鴻翊 大國鋼 李洲 迎輝 新零售 倚強 欣厚-KY 力新 台嘉碩 兆遠 恩得利 至寶電 系統電 李洲 宇環 世紀 凱柏實業 點晶 華容 艾訊 杭特 建榮 遠昇 幸康 立衛 及成 尚立 天揚 好德 迎輝 鈺創 昇銳 先益 佳總 和進 重鳥鵬 合正 耀勝 東林 寶聯通 倚強 新鉅科 凱鈺 台嘉碩 晶達 德宏 錦明 合正 合邦 鑫創 金利 萬旭 廣寰科 凱鈺 驊宏資 點晶 通泰 久正 東浦 彩富 上揚 建舜電 合邦 全譜 泰谷 業強 易通展 典範 九豪 安鈦克 長天 訊達 元隆 哲固 撼訊 沛亨 益通 亞銳士 九暘 振維 雷科 凱碩 鴻翊 慶生 全達 迎輝 上揚 奧斯特 德微 易通展 保銳 欣厚-KY 迅德 越峰 兆遠 大中 英格爾 緯軟 倉和 鑫龍騰 IET-KY 蜜望實 士開 系統電 星雲 昇益 世紀 森田 志嘉 華容 鑫龍騰 富裔 建榮 三圓 正德 立衛 昇益 燦星旅 天揚 雙喜 富驛-KY 鈺創 力泰 劍湖山 佳總 理銘 德記 合正 惠普 泰偉 國眾 中連貨 華義 寶聯通 安心 昇華 凱鈺 燦星旅 得利影 德宏 雅茗-KY 鼎創達 合邦 易飛網 花王 萬旭 高野 邦泰 驊宏資 亞都 久正 老爺知 上揚 東凌-KY 全譜 紅馬-KY 易通展 德記 台燿 大展證 安鈦克 誠品生活 元隆 華義 良維 得利影 沛亨 時報 九暘 琉園 凱碩 旭然 全達 捷必勝-KY 奧斯特 明揚 翔名 旭源 保銳 紅木-KY 越峰 鉅邁 博智 大地-KY 英格爾 綠河-KY 鑫龍騰 霹靂 士開 花王 昇益 欣雄 志嘉 欣泰 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 大地-KY 花王 邦泰