出口、內需雙引擎齊發 台灣GDP連4季穩居3%上

主計總處今 (31) 日公布台灣今年第 2 季實質經濟成長率 (GDP) 概估值為 3.29%，較 5 月預測數增加 0.21 個百分點，也是連續第 4 個季度穩在 3% 之上。主計總處指出，主要是因出口及民間消費優於預期，其中，國內需求共貢獻 1.77 個百分點，國外淨需求貢獻 1.52 個百分點；併計第 1 季 GDP 後，上半年 GDP 為 3.16%。

主計總處說明，受惠於全球經濟穩健成長、新興科技應用帶動，加上機械需求暢旺，第 2 季按美元計價商品出口增 11.22%(以新台幣計價增 8.99%)，各主要出口品項多呈增勢。

其中，占比最高的電子零組件續增 8.29%，其餘基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品和礦產品等也呈現兩位數增長；加計服務輸出並剔除物價因素後，商品和服務輸出實質成長 5.99%，高於 5 月預測值 0.06 個百分點。

輸入方面，由於出口引申需求增加，國際原物料價格維持高檔，以及半導體設備進口續呈衰退等交互影響下，第 2 季按美元計價商品進口增 10.67%(按新台幣計價增 8.42%)，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長 4.35%，略較 5 月預測值下修 0.04 個百分點。

輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 1.52 個百分點。

內需方面，由於第 2 季隨國內就業情勢持續改善、薪資持穩，加上股市熱絡，成交值增 56.61%，加權股價指數上漲 8.27%，帶動夏季家電需求旺盛與高單價珠寶和鐘錶業績成長，尤其世足賽也帶動相關商品熱賣，概估第 2 季民間消費成長 2.65%，略上修 0.01 個百分點，對經濟成長貢獻 1.43 個百分點。

同時，政府消費方面成長 5.85%，對經濟成長貢獻 0.83 個百分點。

不過，資本形成方面，因國內半導體主要廠商資本支出季節性減緩，第 2 季新台幣計價資本設備進口減 1.61%，概估資本形成實質負成長 2.35%，不如 5 月預測成長 0.89%，對經濟成長負貢獻 0.49 個百分點。

整體來看，第 2 季國內需求成長 1.95%，對經濟成長貢獻 1.77 個百分點。