【永豐期貨】台指選擇權盤後－美科技股續跌 台股尾盤急拉收漲23點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 51 點至 10990 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 67.51 點，電子期逆價差縮至 - 1.65 點，金融期逆價差擴至 - 14.35 點。現貨部分，三大法人賣超 14.26 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1508 口至 22704 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1816 口至 53812 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2070 口至 29520 口。

週一美股四大指數下跌，其中 Nasdaq 延續上週五的跌勢，跌幅達 1.39%，費半跌幅也高達 1.00%，拖累週二亞洲股市普遍下跌開出，加權指數在電子權值股疲軟下一度跌破 11000 點大關，所幸低接買盤進場拉抬，加上金融類股擔綱撐盤要角，尤其元大金、新光金收盤漲幅高達 2.5% 以上，然而 11 點過後國巨、華新科等被動元件族群重挫，使指數大抵落在平盤之下震盪，直到尾盤大筆買單湧進多檔權值股，五分鐘搓合大漲 31 點使加權指數翻紅收於今日最高價，終場加權指數上漲 23.97 點或 0.217%，收在 11057.51 點，成交量能 1568.63 億，較前一日增加 302.16 億。技術面觀察，週二日 K 開低走高守穩 5 日線，連續四天收在萬一關卡之上，日 K 量增留下影線，月線也睽違六個月收在 11000 點之上，顯示多方力道強勁，不過 KD 與 MACD 還在高檔修正，若短期美國科技股未出現止跌，台股短線要挑戰前高仍有難度。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.36，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.64% 降至 11.57%，賣權平均隱含波動率由 14.96% 降至 14.36%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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