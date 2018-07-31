【華冠投顧】林驛銘:台股有大人在顧，國巨再重挫!別亂砍!

美股續跌，台股今日為 7 月最後一天交易日，在大型權值股台積電 (2330) 及金融股的護盤下，開低震盪走高，最後黑翻紅，指數上漲 23 點，以 11057 作收，成交量 1567 億元，價漲量增格局。

昨晚美股四大指數皆下跌，連跌 2 日，而台股今日開低後，靠大型權值股包括晶圓雙雄台積電 (2330)，聯電(2303)，面板友達(2409)，金融股的元大金(2885)，玉山金(2884)，中信金(2891)，國泰金(2882)，傳產股的統一超(2912)，台化(1326)，遠東新(1402)，台塑化(6505) 等穩住盤勢，到尾盤一筆多單敲進拉抬指數 31 點，使收盤價由黑翻紅。結構上，電子股跌 0.03%，金融漲 0.87%，傳產漲 0.38%，OTC 漲 0.35%。上漲 841 家，下跌 525 家。盤面上被動元件族群龍頭國巨依舊賣壓沉重，股價一度來到 758 元，創 7 月新低價，其它華新科 (2492)，達方(8163) 亦續跌，不過在這裡提醒大家，當現在被動元件人人看壞時，現在我們反而建議千萬別亂砍殺低了，另盤面強勢股立碁 (8111)，茂綸(6227)，同泰(3321)，寶齡富(1760)，揚明光(3504)，創意(3443) 及昇陽半導體 (8028) 等可留意。

台股 7 月份在外資回心轉意下，指數從 10523 漲到 11080 點，月線大漲 220 點，在籌碼面對多方有利的情況下，8 月份行情可期待，而且接下來中小型股表現將會優於大型股，選股方向建議鎖定 7 月營收及第 2 季財報亮眼，產業旺季及具題材個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估