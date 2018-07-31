【華冠投顧】新鉅科改寫波段新高

◆ 劉彥良 盤後分析

無畏那斯達克連 3 跌，台股開低走高收最高，終場上漲 24 點，成交量回溫至 1567 億元。回顧整個 7 月，加權指數即使有除權息的影響還是上漲達 220 點之多，其中台積電和大立光的大漲居功厥偉，反觀上櫃指數卻下跌 1.9% 連 2 個月走弱，也難怪就算指數重回 11000 點之上但投資人卻無感。

被動元件眼看在上周開始止穩正準備打底之際，卻不敵知名分析師報告再度轉弱，而被他新點名看好的 3645 達邁，股價直奔漲停，就連相當弱勢的 PA 族群也在他的看好下止穩，也難怪有人會說「喊水會結凍」。姑且不論他的看法是對是錯，但至少現階段市場買單了，也代表著市場充斥著不理性，易受消息面的干擾追漲殺跌。

現階段選度難度高，昨日轉強的造紙族群僅一日行情就轉弱，不過長線幫大家追蹤的 3630 新鉅科今天再次改寫波段新高，持續看好財報表現和丘鈦灌單下的營運轉機，在融資主力未出場前就不用預設高點。

另外昨天趁拉回進場低接的 4943 康控 - KY，在第三大股東美律法說會釋出 Q3 營運展望樂觀後，今天股價也開始發動並收在全場次高點。從去年的紀錄來看，康控的上下半年淡旺季落差很明顯，預期 7 月開始營收將明顯跳升，還原權息後股價已有準備脫離均線糾結區向上表態的跡象，投資朋友可持續留意。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估