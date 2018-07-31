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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月30日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     元大台灣50正2
宏洲            正道            元大台商50        大同              大統染   興泰     新日光
嘉裕            同開            富邦摩台          中環              本盟     宏亞
東華                            富邦發達          茂矽              銘旺科   達新
大東                            富邦金融          錸德              健和興   地球
立益                            元大MSCI台灣      智寶              旭隼     恆大
佳和                            永豐臺灣加權      環科              元晶     新紡
昶和                            富邦日本          鼎元              宇瞻     怡華
三洋紡                          國泰日經225       大毅              遠雄來   昶和
本盟                            元大歐洲50        華新科            統領     大統染
瑞利                            元大日經225       嘉晶              威宏-KY  程泰
樂士                            元大美債20正2     星通              泰昇-KY  氣立
正峰新                          元大美債20反1     禾伸堂                     永記
億泰                            國泰20年美債反1   揚明光                     日勝化
毛寶                            元大美債7-10反1   佳凌                       展宇
燁興                            富邦歐洲          嘉聯益                     華廣
中鴻                            FH彭博高收益債    鈞寶                       士紙
聚亨                            FH彭博新興債      淳安                       東明-KY
千興                            FH富時不動產      達方                       宏旭-KY
威致                            群益道瓊美國地產  杜康-DR                    光罩
華豐                            富邦臺灣優質高息  陽光能源-DR                海悅
首利                            FH富時高息低波                               智寶
麗正                            新光內需收益                                 隴華
東訊                            嘉泥                                         鼎元
華泰                            統一                                         銘旺科
錸德                            宏洲                                         翔耀
倫飛                            嘉裕                                         奇力新
威盛                            東華                                         資通
國碩                            大東                                         大毅
銘旺科                          立益                                         立萬利
統懋                            佳和                                         揚明光
翔耀                            昶和                                         佳凌
太空梭                          大統染                                       傳奇
麗臺                            三洋紡                                       迎廣
華映                            本盟                                         嘉聯益
吉祥全                          永大                                         關貿
憶聲                            瑞利                                         亞弘電
科風                            樂士                                         悅城
和鑫                            亞崴                                         富鼎
力特                            正峰新                                       愛山林
喬鼎                            億泰                                         皇昌
正達                            生達                                         潤弘
晟鈦                            毛寶                                         遠雄來
同泰                            燁興                                         夏都
新世紀                          中鴻                                         欣欣
誠創                            聚亨                                         統領
嘉威                            千興                                         客思達-KY
力銘                            威致                                         杜康-DR
亞太電                          華豐                                         同方友友-DR
達能                            劍麟                                         友佳-DR
科納-KY                         首利                                         一零四
清惠                            麗正                                         欣巴巴
慧友                            東訊                                         欣天然
勁永                            華泰                                         新海
捷泰                            錸德                                         欣高
互億                            佳世達                                       台數科
天瀚                            倫飛                                         波力-KY
迅杰                            威盛                                         泰昇-KY
華上                            正崴                                         政伸
光麗-KY                         億光                                         吉源-KY
元晶                            國碩                                         鼎炫-KY
華冠                            銘旺科
裕豐                            統懋
寶徠                            翔耀
皇普                            太空梭
日勝生                          神腦
台船                            麗臺
六福                            華映
台南-KY                         鉅祥
康師傅-DR                        大毅
聖馬丁-DR                        兆赫
神州-DR                         吉祥全
耀傑-DR                         神基
同方友友-DR                        嘉晶
晨訊科-DR                        同開
友佳-DR                         憶聲
陽光能源-DR                        文曄
精熙-DR                         全台
中福                            科風
雷虎                            和鑫
中視                            力特
秋雨                            喬鼎
慶豐富                          正達
新利虹                          晟鈦
國光生                          緯創
                                同泰
                                新世紀
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                貿聯-KY
                                亞太電
                                達能
                                科納-KY
                                清惠
                                界霖
                                慧友
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                天瀚
                                迅杰
                                宏正
                                華上
                                光麗-KY
                                元晶
                                虹揚-KY
                                華冠
                                裕豐
                                寶徠
                                國產
                                皇普
                                皇翔
                                日勝生
                                欣陸
                                台船
                                榮運
                                六福
                                中壽
                                國票金
                                群益期
                                三商
                                統一超
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                新利虹
                                國光生
                                美吉吉-KY
                                吉源-KY
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