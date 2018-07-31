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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/07/30  107/07/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.51600   10.51330   0.00270    0.02568
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.16760   10.14280   0.02480    0.24451
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.16750   10.14270   0.02480    0.24451
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.10260   10.09460   0.00800    0.07925
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.10260   10.09460   0.00800    0.07925
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.41010    9.40650   0.00360    0.03827
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.67040    9.66610   0.00430    0.04449
中國信託台灣活力基金                                             15.77000   16.15000  -0.38000   -2.35294
中國信託台灣優勢基金                                             18.30000   18.84000  -0.54000   -2.86624
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.40000    9.57000  -0.17000   -1.77638
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.01000   10.19000  -0.18000   -1.76644
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.81880    9.81400   0.00480    0.04891
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22640    9.22190   0.00450    0.04880
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.23080   10.23060   0.00020    0.00195
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57550    9.57520   0.00030    0.00313
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.45020   10.52310  -0.07290   -0.69276
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.12310    9.18680  -0.06370   -0.69339
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.19990   11.20140  -0.00150   -0.01339
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.10940   10.11070  -0.00130   -0.01286
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.92000   11.07000  -0.15000   -1.35501
中國信託智能運動基金-美元                                        10.70000   10.85000  -0.15000   -1.38249
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.83000    9.98000  -0.15000   -1.50301
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.76000    9.92000  -0.16000   -1.61290
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98270   10.98230   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.53480    9.52980   0.00500    0.05247
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.21910    9.21430   0.00480    0.05209
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.67720    9.67380   0.00340    0.03515
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.35250    9.34920   0.00330    0.03530
中國信託精穩基金                                                 18.65890   18.69880  -0.03990   -0.21338
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.38000   11.49000  -0.11000   -0.95735
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.03000   11.13000  -0.10000   -0.89847
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.63000   11.74000  -0.11000   -0.93697
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.31000   11.42000  -0.11000   -0.96322
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元大2001基金                                                     66.30000   67.67000  -1.37000   -2.02453
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.17790   38.95370   0.22420    0.57556
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.06000   19.17000  -0.11000   -0.57381
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.37860   11.37760   0.00100    0.00879
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.50480   10.48160   0.02320    0.22134
元大上證50基金                                                   28.88000   28.75000   0.13000    0.45217
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.59000   12.63000  -0.04000   -0.31671
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.71000   13.69000   0.02000    0.14609
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.95600   12.92600   0.03000    0.23209
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.34900   17.29800   0.05100    0.29483
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.06400   11.05900   0.00500    0.04521
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.65400   10.62700   0.02700    0.25407
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.10000    3.10000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.88000   13.86000   0.02000    0.14430
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.06330   46.13960  -0.07630   -0.16537
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.45670   10.44730   0.00940    0.08998
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.69710    9.68840   0.00870    0.08980
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.63170    9.60260   0.02910    0.30304
元大巴西指數基金                                                  5.91600    5.82500   0.09100    1.56223
元大巴菲特基金                                                   30.40000   31.05000  -0.65000   -2.09340
元大日經225基金                                                  28.36000   28.58000  -0.22000   -0.76977
元大台商收成基金                                                 25.27000   25.33000  -0.06000   -0.23687
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.10000   12.05000   0.05000    0.41494
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.01000   40.32000  -0.31000   -0.76885
元大台灣中型100基金                                              34.23000   34.48000  -0.25000   -0.72506
元大台灣加權股價指數基金                                         25.94300   26.05100  -0.10800   -0.41457
元大台灣卓越50基金                                               85.79000   85.88000  -0.09000   -0.10480
元大台灣金融基金                                                 17.77000   17.76000   0.01000    0.05631
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.05000   32.08000  -0.03000   -0.09352
元大台灣高股息基金                                               27.16000   27.02000   0.14000    0.51813
元大台灣電子科技基金                                             37.71000   37.93000  -0.22000   -0.58002
元大全球ETF成長組合基金                                          10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.87000   14.87000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.64000   13.74000  -0.10000   -0.72780
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.38000   13.51000  -0.13000   -0.96225
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.67900   12.77700  -0.09800   -0.76700
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.94000    6.90000   0.04000    0.57971
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.74000    6.77000  -0.03000   -0.44313
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.71400    9.70600   0.00800    0.08242
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.94000   13.90000   0.04000    0.28777
元大全球農業商機基金                                             17.17000   17.24000  -0.07000   -0.40603
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
元大印尼指數基金                                                  8.68000    8.54900   0.13100    1.53234
元大印度指數基金                                                 10.18700   10.07700   0.11000    1.09159
元大印度基金                                                     13.00000   12.90000   0.10000    0.77519
元大多多基金                                                     21.17000   21.92000  -0.75000   -3.42153
元大多福基金                                                     58.40000   59.76000  -1.36000   -2.27577
元大亞太成長基金                                                  9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57480    8.54970   0.02510    0.29358
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08110    7.06040   0.02070    0.29318
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.81500    9.74500   0.07000    0.71832
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.95000    9.87000   0.08000    0.81054
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.17900   10.14300   0.03600    0.35492
元大卓越基金                                                     52.11000   53.38000  -1.27000   -2.37917
元大店頭基金                                                      9.42000    9.65000  -0.23000   -2.38342
元大泛歐成長基金                                                  9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.25270   10.25100   0.00170    0.01658
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.51830    9.51160   0.00670    0.07044
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.45440   31.40860   0.04580    0.14582
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.73520   37.60350   0.13170    0.35023
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.21960   19.25570  -0.03610   -0.18748
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.87570   18.79620   0.07950    0.42296
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.35360   38.26810   0.08550    0.22342
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.46020   20.47090  -0.01070   -0.05227
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.73070   17.69880   0.03190    0.18024
元大高科技基金                                                   21.51000   22.11000  -0.60000   -2.71370
元大得利貨幣市場基金                                             16.24850   16.24780   0.00070    0.00431
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97830   11.97790   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   13.93000   14.22000  -0.29000   -2.03938
元大華夏中小基金                                                  8.05000    8.05000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                            10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
元大新中國基金-美元                                               9.77500    9.78700  -0.01200   -0.12261
元大新中國基金-新台幣                                             9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                   29.53000   30.66000  -1.13000   -3.68558
元大新東協平衡基金-美元                                           9.46400    9.43000   0.03400    0.36055
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.43560   10.37920   0.05640    0.54339
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.76130    9.69390   0.06740    0.69528
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.34980   10.27190   0.07790    0.75838
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.05760    8.98950   0.06810    0.75755
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80700    9.80160   0.00540    0.05509
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43950    9.43430   0.00520    0.05512
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.87800    9.86640   0.01160    0.11757
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.51060    9.49950   0.01110    0.11685
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.56060    9.55430   0.00630    0.06594
元大新興亞洲基金                                                 11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.15430    9.10770   0.04660    0.51165
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.92680    8.88130   0.04550    0.51231
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.33190    9.27860   0.05330    0.57444
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.09940    9.04750   0.05190    0.57364
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09690   15.09630   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                     42.17000   43.25000  -1.08000   -2.49711
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
元大實質多重資產基金-美元                                         9.32400    9.29800   0.02600    0.27963
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.52000   14.43000   0.09000    0.62370
元大摩臺基金                                                     39.70000   39.72000  -0.02000   -0.05035
元大標普500基金                                                  25.94000   26.07000  -0.13000   -0.49866
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.16000   13.04000   0.12000    0.92025
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.95000   34.52000  -0.57000   -1.65122
元大標智滬深300基金                                              16.72000   16.85000  -0.13000   -0.77151
元大歐洲50基金                                                   25.34000   25.23000   0.11000    0.43599
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62340    9.59780   0.02560    0.26673
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17220   10.17120   0.00100    0.00983
元大績效基金                                                     61.04000   63.37000  -2.33000   -3.67682
元大韓國KOSPI200基金                                             22.43000   22.51000  -0.08000   -0.35540
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.17000   16.44000  -0.27000   -1.64234
日盛上選基金                                                     37.36000   38.08000  -0.72000   -1.89076
日盛小而美基金                                                   19.56000   19.94000  -0.38000   -1.90572
日盛中國內需動力基金                                             10.50000   10.59000  -0.09000   -0.84986
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65370   11.62300   0.03070    0.26413
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.80770    9.78180   0.02590    0.26478
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.65800   11.65320   0.00480    0.04119
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.80530    9.80130   0.00400    0.04081
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.57330   10.56520   0.00810    0.07667
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.87780    8.87090   0.00690    0.07778
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
日盛日盛基金                                                     14.88000   15.27000  -0.39000   -2.55403
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
日盛全球抗暖化基金                                               10.79000   10.83000  -0.04000   -0.36934
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.07250   10.06740   0.00510    0.05066
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.49190    9.48700   0.00490    0.05165
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.88350    9.87620   0.00730    0.07392
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31600    9.30910   0.00690    0.07412
日盛全球新興債券基金A                                            10.71870   10.71110   0.00760    0.07095
日盛全球新興債券基金B                                             8.34510    8.33920   0.00590    0.07075
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42730    2.41890   0.00840    0.34727
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69300    1.68710   0.00590    0.34971
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36660    0.36590   0.00070    0.19131
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25650    0.25600   0.00050    0.19531
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.16240   12.13720   0.02520    0.20763
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.37120    8.35380   0.01740    0.20829
日盛亞洲機會基金                                                  7.52000    7.52000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     18.50000   18.91000  -0.41000   -2.16816
日盛高科技基金                                                   20.28000   20.71000  -0.43000   -2.07629
日盛貨幣市場基金                                                 14.76470   14.76420   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   43.50000   44.60000  -1.10000   -2.46637
日盛精選五虎基金                                                 39.73000   40.42000  -0.69000   -1.70708
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48010   13.47960   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               35.76000   37.13000  -1.37000   -3.68974
台新MSCI中國基金                                                 21.55000   21.64000  -0.09000   -0.41590
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.64000   17.56000   0.08000    0.45558
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.01000   23.22000  -0.21000   -0.90439
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15640   14.15590   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.39730   10.40940  -0.01210   -0.11624
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.56430   10.56190   0.00240    0.02272
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06540   10.05570   0.00970    0.09646
台新中國通基金                                                   48.01000   49.58000  -1.57000   -3.16660
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51690    0.52000  -0.00310   -0.59615
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.78800   15.87400  -0.08600   -0.54177
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39050    0.38990   0.00060    0.15389
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
台新主流基金                                                     25.03000   25.80000  -0.77000   -2.98450
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.67000   19.87000  -0.20000   -1.00654
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64730    0.65430  -0.00700   -1.06985
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.72000   14.87000  -0.15000   -1.00874
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48310    0.48830  -0.00520   -1.06492
台新台灣中小基金                                                 37.41000   38.58000  -1.17000   -3.03266
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.87740    9.83480   0.04260    0.43316
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.24570    9.23470   0.01100    0.11912
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.32280   10.31000   0.01280    0.12415
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.48820   10.50300  -0.01480   -0.14091
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.28240   11.29840  -0.01600   -0.14161
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
台新印度基金                                                     16.33000   16.18000   0.15000    0.92707
台新亞美短期債券基金                                             10.89720   10.90520  -0.00800   -0.07336
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58150    8.56140   0.02010    0.23477
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28640    0.28590   0.00050    0.17489
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.86560   11.83780   0.02780    0.23484
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39050    0.38980   0.00070    0.17958
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08750   11.08710   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               30.23930   30.37770  -0.13840   -0.45560
台新智慧生活基金-美元                                            10.43440   10.60670  -0.17230   -1.62444
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.64000   10.81000  -0.17000   -1.57262
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.66580    8.66350   0.00230    0.02655
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.78710    8.77930   0.00780    0.08885
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.26960    9.26720   0.00240    0.02590
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40740    9.39910   0.00830    0.08831
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.82020   10.77920   0.04100    0.38036
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34890    0.34780   0.00110    0.31627
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.10590    8.07520   0.03070    0.38018
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27510    0.27430   0.00080    0.29165
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.92000    5.92000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.03000   21.00000   0.03000    0.14286
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.78600   10.78000   0.00600    0.05566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.79000   24.18000  -1.39000   -5.74855
未來資產全球大消費基金                                           15.60000   15.77000  -0.17000   -1.07800
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.77830   11.75850   0.01980    0.16839
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.54770    9.53170   0.01600    0.16786
未來資產亞洲新富基金                                             21.38000   21.40000  -0.02000   -0.09346
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56200   12.56160   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                               14.14000   14.97000  -0.83000   -5.54442
未來資產新興市場債券基金A                                         8.83550    8.82830   0.00720    0.08156
未來資產新興市場債券基金B                                         6.75160    6.74610   0.00550    0.08153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.07570   11.07480   0.00090    0.00813
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.85590    9.90260  -0.04670   -0.47159
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.36360    9.35210   0.01150    0.12297
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60660   10.59360   0.01300    0.12272
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.95990    7.99140  -0.03150   -0.39417
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.07960    9.11560  -0.03600   -0.39493
永豐中小基金                                                     58.36000   60.45000  -2.09000   -3.45740
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77420    1.76680   0.00740    0.41884
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.33570    2.32630   0.00940    0.40408
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.06480    8.06990  -0.00510   -0.06320
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.30180   10.30840  -0.00660   -0.06403
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.18000    5.18000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.24000   23.33000  -0.09000   -0.38577
永豐主流品牌基金                                                 18.09000   18.47000  -0.38000   -2.05739
永豐永豐基金                                                     37.73000   38.59000  -0.86000   -2.22856
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.98210   10.02130  -0.03920   -0.39117
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.98070   10.02000  -0.03930   -0.39222
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.94850    9.98730  -0.03880   -0.38849
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.94820    9.98700  -0.03880   -0.38851
永豐亞洲民生消費基金                                             11.69000   11.77000  -0.08000   -0.67969
永豐南非幣2021保本基金                                           12.92450   12.90830   0.01620    0.12550
永豐高科技基金                                                   27.22000   28.58000  -1.36000   -4.75857
永豐貨幣市場基金                                                 13.87810   13.87760   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.14070    2.12930   0.01140    0.53539
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.52210    2.50870   0.01340    0.53414
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.84070    7.83660   0.00410    0.05232
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.48200   10.47640   0.00560    0.05345
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.20410    7.19590   0.00820    0.11395
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.04860   11.03590   0.01270    0.11508
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.69000    7.73000  -0.04000   -0.51746
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.59000   17.68000  -0.09000   -0.50905
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.65000   56.84000  -0.19000   -0.33427
永豐領航科技基金                                                 43.78000   45.47000  -1.69000   -3.71674
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
永豐趨勢平衡基金                                                 48.97000   50.49000  -1.52000   -3.01050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.54490   11.54170   0.00320    0.02773
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.44340    9.43850   0.00490    0.05192
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.69380    9.68880   0.00500    0.05161
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.45250    9.44980   0.00270    0.02857
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.62320    9.61880   0.00440    0.04574
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.46220    9.45750   0.00470    0.04970
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84350    9.83860   0.00490    0.04980
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.43310    9.43150   0.00160    0.01696
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68170    9.68020   0.00150    0.01550
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.70000   10.76000  -0.06000   -0.55762
兆豐國際中小基金                                                 16.85000   17.24000  -0.39000   -2.26218
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.66000   14.75000  -0.09000   -0.61017
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.46000   19.62000  -0.16000   -0.81549
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.39000   19.56000  -0.17000   -0.86912
兆豐國際生命科學基金                                             16.18000   16.36000  -0.18000   -1.10024
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.42820   10.42350   0.00470    0.04509
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.69680   10.69590   0.00090    0.00841
兆豐國際全球基金                                                 32.48000   32.70000  -0.22000   -0.67278
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25790   10.25630   0.00160    0.01560
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.97030    9.96330   0.00700    0.07026
兆豐國際國民基金                                                 22.93000   23.04000  -0.11000   -0.47743
兆豐國際第一基金                                                 13.63000   13.80000  -0.17000   -1.23188
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.02980   10.00490   0.02490    0.24888
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.98500    7.96520   0.01980    0.24858
兆豐國際萬全基金                                                 21.13000   21.33000  -0.20000   -0.93765
兆豐國際電子基金                                                 27.09000   27.63000  -0.54000   -1.95440
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.95000   23.04000  -0.09000   -0.39063
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.25000   16.18000   0.07000    0.43263
兆豐國際豐台灣基金                                               33.09000   33.08000   0.01000    0.03023
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49830   12.49780   0.00050    0.00400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12620   11.11180   0.01440    0.12959
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97150   11.95380   0.01770    0.14807
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.75560   10.74440   0.01120    0.10424
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.52590   11.51280   0.01310    0.11379
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17380    8.16320   0.01060    0.12985
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53260    9.51700   0.01560    0.16392
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07020    9.06080   0.00940    0.10374
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.02260    9.01300   0.00960    0.10651
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.35770    9.34800   0.00970    0.10377
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
合庫全球新興市場基金                                              9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫貨幣市場基金                                                 10.12630   10.12600   0.00030    0.00296
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.57020    9.56150   0.00870    0.09099
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.83900    9.82510   0.01390    0.14147
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13760   10.12130   0.01630    0.16105
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.59110   11.56890   0.02220    0.19189
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.49530   13.47100   0.02430    0.18039
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.95130    8.94440   0.00690    0.07714
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.61220    9.59860   0.01360    0.14169
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.00460    7.99170   0.01290    0.16142
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.92810    8.91020   0.01790    0.20089
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.14360   10.12520   0.01840    0.18172
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.95480   10.95360   0.00120    0.01096
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.96960   10.00600  -0.03640   -0.36378
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.74460    9.77410  -0.02950   -0.30182
安聯中國東協基金                                                 15.67000   15.65000   0.02000    0.12780
安聯中國策略基金                                                 14.72000   14.84000  -0.12000   -0.80863
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.94000   14.92000   0.02000    0.13405
安聯中華新思路基金-美元                                          14.03000   14.06000  -0.03000   -0.21337
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
安聯台灣大壩基金                                                 29.27000   29.87000  -0.60000   -2.00870
安聯台灣科技基金                                                 49.55000   50.86000  -1.31000   -2.57570
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48730   12.48690   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                 32.45000   33.25000  -0.80000   -2.40602
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14450   10.13610   0.00840    0.08287
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09530   15.08260   0.01270    0.08420
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69140    9.68330   0.00810    0.08365
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.62000   11.66000  -0.04000   -0.34305
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.81000   11.84000  -0.03000   -0.25338
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.35400   12.32150   0.03250    0.26377
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16480   10.15300   0.01180    0.11622
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28100   12.26710   0.01390    0.11331
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.59010    9.57530   0.01480    0.15456
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.41860    9.40770   0.01090    0.11586
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.09920    9.08890   0.01030    0.11333
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.06490   12.04510   0.01980    0.16438
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.97480   10.96310   0.01170    0.10672
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.64400   10.63210   0.01190    0.11193
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.00760    8.99490   0.01270    0.14119
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.77800    8.76870   0.00930    0.10606
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.48760    8.47820   0.00940    0.11087
安聯全球人口趨勢基金                                             11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.86000   10.05000  -0.19000   -1.89055
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.81000   37.51000  -0.70000   -1.86617
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
安聯全球計量平衡基金                                             12.94000   12.91000   0.03000    0.23238
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04020   12.03770   0.00250    0.02077
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45680   10.45460   0.00220    0.02104
安聯全球新興市場基金                                             17.97000   17.90000   0.07000    0.39106
安聯全球農金趨勢基金                                              9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
安聯亞洲動態策略基金                                             23.95000   23.95000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.03590   10.03130   0.00460    0.04586
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79310    9.78860   0.00450    0.04597
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.74830   83.57320   0.17510    0.20952
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.45920   12.46060  -0.00140   -0.01124
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.95050   65.84240   0.10810    0.16418
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.72820    9.72930  -0.00110   -0.01131
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.56800    2.56570   0.00230    0.08964
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.41330   10.44570  -0.03240   -0.31018
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18520    2.17680   0.00840    0.38589
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.64350    8.66950  -0.02600   -0.29990
宏利台灣動力基金                                                 34.05000   35.20000  -1.15000   -3.26705
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.32710   10.31840   0.00870    0.08432
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.05020   10.03560   0.01460    0.14548
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.16800    8.16150   0.00650    0.07964
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.10080    8.09030   0.01050    0.12979
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
宏利全球債券組合基金                                             13.04660   13.02760   0.01900    0.14584
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78130    2.77820   0.00310    0.11158
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71830   11.70450   0.01380    0.11790
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71090    8.70050   0.01040    0.11953
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.43460    2.41420   0.02040    0.84500
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.89360   10.87460   0.01900    0.17472
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.01650    3.99370   0.02280    0.57090
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64860    0.64480   0.00380    0.58933
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.75000   18.64000   0.11000    0.59013
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.75300   11.74640   0.00660    0.05619
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.46890   10.47140  -0.00250   -0.02387
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.13240   10.12520   0.00720    0.07111
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.98850    8.98080   0.00770    0.08574
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.56940    8.56450   0.00490    0.05721
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.47620    8.46970   0.00650    0.07674
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.53000    8.53720  -0.00720   -0.08434
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.81090    2.80440   0.00650    0.23178
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40790    0.40720   0.00070    0.17191
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.37790   12.35380   0.02410    0.19508
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93050    0.92890   0.00160    0.17225
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.56530    7.55070   0.01460    0.19336
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09510    2.09110   0.00400    0.19129
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30110    0.30060   0.00050    0.16633
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.28190    9.26390   0.01800    0.19430
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33860    0.33790   0.00070    0.20716
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63810   13.63770   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.80000  -0.01000   -0.35714
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.64000   12.68000  -0.04000   -0.31546
宏利臺灣股息收益基金                                             29.04000   29.65000  -0.61000   -2.05734
宏利澳幣保本基金                                                 12.04380   12.03490   0.00890    0.07395
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.75000   11.68000   0.07000    0.59932
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.25560   10.24680   0.00880    0.08588
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.58910    9.56880   0.02030    0.21215
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.94100    8.91650   0.02450    0.27477
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.58130   10.55230   0.02900    0.27482
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.93130   12.93100   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   27.13000   27.40000  -0.27000   -0.98540
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19810   11.19740   0.00070    0.00625
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85440    9.85490  -0.00050   -0.00507
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
保德信大中華基金-新台幣                                          30.05000   30.11000  -0.06000   -0.19927
保德信中小型股基金                                               49.96000   51.42000  -1.46000   -2.83936
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
保德信中國中小基金-美元                                           9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.34370    9.35750  -0.01380   -0.14748
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.39860    9.41150  -0.01290   -0.13707
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.47300    9.48690  -0.01390   -0.14652
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.20070   10.21570  -0.01500   -0.14683
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
保德信中國品牌基金-美元                                           9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
保德信台商全方位基金                                             37.70000   38.61000  -0.91000   -2.35690
保德信全球中小基金                                               30.53000   30.72000  -0.19000   -0.61849
保德信全球消費商機基金                                           18.38000   18.39000  -0.01000   -0.05438
保德信全球基礎建設基金                                           12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
保德信全球資源基金                                                8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.11000   10.27000  -0.16000   -1.55794
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.25000   33.74000  -0.49000   -1.45228
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.83380    9.82660   0.00720    0.07327
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61670   10.60880   0.00790    0.07447
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.25990    9.24730   0.01260    0.13626
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.98300    9.96940   0.01360    0.13642
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25990    8.24980   0.01010    0.12243
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84720   10.83390   0.01330    0.12276
保德信亞太基金                                                   22.12000   22.06000   0.06000    0.27199
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51480    8.50240   0.01240    0.14584
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23560   11.21920   0.01640    0.14618
保德信店頭市場基金                                               36.20000   37.03000  -0.83000   -2.24143
保德信拉丁美洲基金                                                7.10000    7.03000   0.07000    0.99573
保德信金平衡基金                                                 30.51000   30.63000  -0.12000   -0.39177
保德信金滿意基金                                                 44.50000   45.10000  -0.60000   -1.33038
保德信科技島基金                                                 27.59000   28.10000  -0.51000   -1.81495
保德信高成長基金                                                 97.94000   99.53000  -1.59000   -1.59751
保德信第一基金                                                   27.85000   28.36000  -0.51000   -1.79831
保德信貨幣市場基金                                               15.76310   15.76250   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.63440   10.65500  -0.02060   -0.19334
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.72470   10.73870  -0.01400   -0.13037
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89010   10.90450  -0.01440   -0.13206
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.28320   10.29040  -0.00720   -0.06997
保德信新世紀基金                                                 10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.11400    8.10170   0.01230    0.15182
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91020   10.89360   0.01660    0.15238
保德信新興趨勢組合基金                                           11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
保德信瑞騰基金                                                   15.54070   15.54020   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                               10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80690    9.80320   0.00370    0.03774
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03620   10.03240   0.00380    0.03788
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.74560    9.73920   0.00640    0.06571
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.85490    9.84950   0.00540    0.05483
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                10.01810    9.99450   0.02360    0.23613
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.01870    9.99460   0.02410    0.24113
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84090    9.83680   0.00410    0.04168
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.84350    9.83940   0.00410    0.04167
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.11620   10.10680   0.00940    0.09301
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.17970   10.15630   0.02340    0.23040
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.17940   10.15560   0.02380    0.23435
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.03550   10.03130   0.00420    0.04187
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.03550   10.03130   0.00420    0.04187
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.79640    9.77190   0.02450    0.25072
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.61790    9.61030   0.00760    0.07908
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96470    1.96070   0.00400    0.20401
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66260    2.65630   0.00630    0.23717
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29600    0.29660  -0.00060   -0.20229
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43560    0.43650  -0.00090   -0.20619
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.45660    8.47130  -0.01470   -0.17353
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.67230   11.69050  -0.01820   -0.15568
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.56110    9.55260   0.00850    0.08898
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66410   11.66190   0.00220    0.01886
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.67940    8.70930  -0.02990   -0.34331
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.60230   10.63880  -0.03650   -0.34308
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.23090   10.22320   0.00770    0.07532
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.15040   10.14030   0.01010    0.09960
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.12580   10.12480   0.00100    0.00988
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68810   10.68710   0.00100    0.00936
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.03640   10.03320   0.00320    0.03189
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83950    9.83640   0.00310    0.03152
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14420   10.14110   0.00310    0.03057
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.81350    9.80740   0.00610    0.06220
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01730   10.01220   0.00510    0.05094
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.79440   10.71270   0.08170    0.76265
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.32950    6.32370   0.00580    0.09172
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.80090   10.79110   0.00980    0.09082
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64670   11.64640   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.12000   20.58000  -0.46000   -2.23518
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4583.810004687.42000 -103.61000  -2.21038
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.44610   10.44050   0.00560    0.05364
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.50950   11.50530   0.00420    0.03650
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.73700   10.73630   0.00070    0.00652
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.31850    9.31350   0.00500    0.05369
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.79100    9.78740   0.00360    0.03678
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.58150    9.58080   0.00070    0.00731
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.67840   10.67270   0.00570    0.05341
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.27940   11.27520   0.00420    0.03725
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.20670   11.20600   0.00070    0.00625
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.64000    6.64000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                     13.27000   13.29000  -0.02000   -0.15049
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65070   13.65030   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.44000   16.43000   0.01000    0.06086
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.55480   13.54170   0.01310    0.09674
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.93260   11.92520   0.00740    0.06205
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.54410   12.53580   0.00830    0.06621
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02340    9.01470   0.00870    0.09651
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.86660    6.86000   0.00660    0.09621
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.90060    8.89510   0.00550    0.06183
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.53120    8.52280   0.00840    0.09856
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.89970   10.89250   0.00720    0.06610
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.43180    8.41220   0.01960    0.23299
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.10950   12.10200   0.00750    0.06197
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.74270   11.73140   0.01130    0.09632
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.77390   11.76220   0.01170    0.09947
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.41910   11.41150   0.00760    0.06660
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.09940    9.09060   0.00880    0.09680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.94460    9.93850   0.00610    0.06138
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.75160    9.74190   0.00970    0.09957
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.69450    9.68810   0.00640    0.06606
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.53700    9.51480   0.02220    0.23332
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.25960   10.25330   0.00630    0.06144
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.13380   10.12920   0.00460    0.04541
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01900   10.01590   0.00310    0.03095
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.10000   10.09470   0.00530    0.05250
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.06400   10.05780   0.00620    0.06164
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88740    9.88300   0.00440    0.04452
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.82550    9.82240   0.00310    0.03156
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.90700    9.90170   0.00530    0.05353
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.24000   10.23370   0.00630    0.06156
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.13380   10.12920   0.00460    0.04541
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01900   10.01590   0.00310    0.03095
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.10010   10.09480   0.00530    0.05250
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.06390   10.05770   0.00620    0.06164
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88750    9.88310   0.00440    0.04452
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.82550    9.82240   0.00310    0.03156
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.90700    9.90180   0.00520    0.05252
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.66530   10.62710   0.03820    0.35946
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.86280   11.82080   0.04200    0.35531
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.27190   11.23490   0.03700    0.32933
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.10490    9.07230   0.03260    0.35934
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.82530    9.79050   0.03480    0.35545
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.67860    9.64690   0.03170    0.32860
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.37830   10.34110   0.03720    0.35973
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.04560   11.00650   0.03910    0.35524
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.88980   10.85410   0.03570    0.32891
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.10510    9.07250   0.03260    0.35933
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.82570    9.79090   0.03480    0.35543
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.67900    9.64730   0.03170    0.32859
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.34000   13.32000   0.02000    0.15015
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.61000   13.56000   0.05000    0.36873
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.70000   13.65000   0.05000    0.36630
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.37750   11.36500   0.01250    0.10999
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47620    7.46800   0.00820    0.10980
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.47770   11.46040   0.01730    0.15095
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.14740   11.12870   0.01870    0.16803
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.26630   10.25350   0.01280    0.12484
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.44970    8.43690   0.01280    0.15171
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.52790    9.51190   0.01600    0.16821
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54080    9.52890   0.01190    0.12488
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.72320   10.70520   0.01800    0.16814
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.07950   10.06440   0.01510    0.15003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.24960   10.23680   0.01280    0.12504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.87100    9.85440   0.01660    0.16845
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.12990    9.11620   0.01370    0.15028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.01400    8.99970   0.01430    0.15889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.56510    9.55320   0.01190    0.12457
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.07250   12.06100   0.01150    0.09535
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.54230   11.52920   0.01310    0.11362
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.96220   10.95540   0.00680    0.06207
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.23580    7.22890   0.00690    0.09545
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.07660    9.06630   0.01030    0.11361
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.68570    9.67960   0.00610    0.06302
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.37770   10.36780   0.00990    0.09549
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.97970   10.97280   0.00690    0.06288
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.82250    9.81140   0.01110    0.11313
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.22670    9.21800   0.00870    0.09438
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.89190    9.88580   0.00610    0.06170
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.14470   11.11960   0.02510    0.22573
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.72470   11.69910   0.02560    0.21882
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.75700   10.73560   0.02140    0.19934
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.15270    9.13210   0.02060    0.22558
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.70390    9.68270   0.02120    0.21895
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.68520    9.66600   0.01920    0.19863
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.05110   11.02700   0.02410    0.21855
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.94350    9.92110   0.02240    0.22578
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.24980   10.22950   0.02030    0.19845
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.50180    9.48040   0.02140    0.22573
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30590    9.28500   0.02090    0.22509
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.92340    9.90180   0.02160    0.21814
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.44740    9.42870   0.01870    0.19833
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.54000   18.53000   0.01000    0.05397
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.37000   17.38000  -0.01000   -0.05754
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.95280   12.93840   0.01440    0.11130
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.82390   10.85120  -0.02730   -0.25159
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.74520   11.76440  -0.01920   -0.16320
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.31480   12.34180  -0.02700   -0.21877
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.26290   11.29100  -0.02810   -0.24887
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.88350    9.90850  -0.02500   -0.25231
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.43360   10.45070  -0.01710   -0.16363
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.32560   10.34830  -0.02270   -0.21936
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.30680   10.33240  -0.02560   -0.24776
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.02420   10.04950  -0.02530   -0.25175
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.22890   10.24560  -0.01670   -0.16300
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.80780   11.83370  -0.02590   -0.21887
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.24770   10.27310  -0.02540   -0.24725
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.05000   14.09000  -0.04000   -0.28389
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.81000   27.64000   0.17000    0.61505
國泰大中華基金                                                   21.38000   21.59000  -0.21000   -0.97267
國泰小龍基金                                                     16.01000   16.19000  -0.18000   -1.11180
國泰中小成長基金                                                 46.40000   47.33000  -0.93000   -1.96493
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.32690    4.36860  -0.04170   -0.95454
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.42000   19.57000  -0.15000   -0.76648
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.73360    0.73950  -0.00590   -0.79784
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69350    0.69910  -0.00560   -0.80103
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.18930    2.18460   0.00470    0.21514
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.65380    9.61470   0.03910    0.40667
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.23930    8.20590   0.03340    0.40702
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31670    0.31560   0.00110    0.34854
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.47680   11.47580   0.00100    0.00871
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68000    1.67740   0.00260    0.15500
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.91860    9.91260   0.00600    0.06053
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32910    0.32910   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.61000    4.64890  -0.03890   -0.83676
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.68000   20.81000  -0.13000   -0.62470
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.67050    0.67520  -0.00470   -0.69609
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.38840    3.42570  -0.03730   -1.08883
國泰中港台基金台幣級別                                           15.21000   15.35000  -0.14000   -0.91205
國泰中港台基金美元級別                                            0.49890    0.50370  -0.00480   -0.95295
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.62000   27.84000  -0.22000   -0.79023
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.58000   12.49000   0.09000    0.72058
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.26000   36.78000  -0.52000   -1.41381
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.25960   10.24950   0.01010    0.09854
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.25980   10.24970   0.01010    0.09854
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.26000   10.24990   0.01010    0.09854
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33500    0.33490   0.00010    0.02986
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33510    0.33490   0.00020    0.05972
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33510    0.33490   0.00020    0.05972
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40860   12.40820   0.00040    0.00322
國泰平衡基金                                                     29.28000   30.00000  -0.72000   -2.40000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.44240    2.44840  -0.00600   -0.24506
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35860    0.35900  -0.00040   -0.11142
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48740    0.48910  -0.00170   -0.34758
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.50000   13.54000  -0.04000   -0.29542
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46900    0.47080  -0.00180   -0.38233
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.92000    5.89000   0.03000    0.50934
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19060    0.18980   0.00080    0.42150
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41390    0.41420  -0.00030   -0.07243
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37500    0.37520  -0.00020   -0.05330
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43840    0.43870  -0.00030   -0.06838
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50610    0.50770  -0.00160   -0.31515
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.59000   20.70000  -0.11000   -0.53140
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.91000   21.84000   0.07000    0.32051
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.52440    2.52730  -0.00290   -0.11475
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.39780   11.38840   0.00940    0.08254
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.29250   10.28410   0.00840    0.08168
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37160    0.37150   0.00010    0.02692
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33560    0.33550   0.00010    0.02981
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50180    0.50290  -0.00110   -0.21873
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40340    0.40430  -0.00090   -0.22261
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  19.00000   19.08000  -0.08000   -0.41929
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62110    0.62410  -0.00300   -0.48069
國泰科技生化基金                                                 38.06000   39.14000  -1.08000   -2.75933
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.81000   26.68000   0.13000    0.48726
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.43000   13.37000   0.06000    0.44877
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.95700   38.84830   0.10870    0.27981
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65800   19.69430  -0.03630   -0.18432
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.15420   19.07680   0.07740    0.40573
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.13140   39.97030   0.16110    0.40305
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.81240   40.70780   0.10460    0.25695
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.81260   42.79170   0.02090    0.04884
國泰紐幣2021保本基金                                             12.09970   12.09250   0.00720    0.05954
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.38700   12.37860   0.00840    0.06786
國泰紐幣保本基金                                                 12.38720   12.38610   0.00110    0.00888
國泰高科技基金                                                   14.05000   14.49000  -0.44000   -3.03658
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.83000   25.16000  -0.33000   -1.31161
國泰國泰基金台幣級別                                             24.83000   25.16000  -0.33000   -1.31161
國泰富時中國A50基金                                              18.72000   18.68000   0.04000    0.21413
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33750    0.33710   0.00040    0.11866
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46550    0.46620  -0.00070   -0.15015
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.39000   11.47000  -0.08000   -0.69747
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37080    0.37350  -0.00270   -0.72289
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51150    0.51650  -0.00500   -0.96805
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35090    0.35170  -0.00080   -0.22747
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48400    0.48640  -0.00240   -0.49342
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.64850   10.63550   0.01300    0.12223
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.68690    7.67750   0.00940    0.12244
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35990    0.35950   0.00040    0.11127
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25780    0.25750   0.00030    0.11650
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.23450    2.23860  -0.00410   -0.18315
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.99040    9.98740   0.00300    0.03004
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32560    0.32570  -0.00010   -0.03070
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     40.03080   39.99870   0.03210    0.08025
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          20.03000   20.01000   0.02000    0.09995
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39920    0.39930  -0.00010   -0.02504
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.26750    2.26510   0.00240    0.10596
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.50230    1.50070   0.00160    0.10662
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34320    0.34230   0.00090    0.26293
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36930    0.36830   0.00100    0.27152
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22960    0.22900   0.00060    0.26201
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.52930   10.50110   0.02820    0.26854
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.84540    6.82700   0.01840    0.26952
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.70000   13.64000   0.06000    0.43988
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.11000   37.46000  -0.35000   -0.93433
國泰價值卓越基金                                                 16.74000   17.39000  -0.65000   -3.73778
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38640    0.38770  -0.00130   -0.33531
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.69050   38.78640  -0.09590   -0.24725
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.44000   20.69000  -0.25000   -1.20831
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.96000   19.89000   0.07000    0.35194
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.85000   20.00000  -0.15000   -0.75000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09650   12.08450   0.01200    0.09930
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39690    0.39650   0.00040    0.10088
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.63780    9.62940   0.00840    0.08723
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.30150    8.30600  -0.00450   -0.05418
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.67360   10.66430   0.00930    0.08721
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.29430    9.29940  -0.00510   -0.05484
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16500   11.16430   0.00070    0.00627
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.80130    9.83380  -0.03250   -0.33049
第一金大中華基金                                                 28.90000   29.61000  -0.71000   -2.39784
第一金小型精選基金                                               41.65000   43.22000  -1.57000   -3.63258
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
第一金中國世紀基金-美元                                           8.89430    8.92620  -0.03190   -0.35737
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.89520    8.92710  -0.03190   -0.35734
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
第一金中概平衡基金                                               26.76000   27.32000  -0.56000   -2.04978
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24640   15.24580   0.00060    0.00394
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.80000  177.79400   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.00420   10.07710  -0.07290   -0.72342
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.00420   10.07720  -0.07300   -0.72441
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.37410   14.57480  -0.20070   -1.37703
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.37460   14.57540  -0.20080   -1.37766
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.69000   13.87000  -0.18000   -1.29776
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.70000   13.88000  -0.18000   -1.29683
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.87970    9.87630   0.00340    0.03443
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88300    9.87950   0.00350    0.03543
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.51550    9.50920   0.00630    0.06625
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.54010    9.53380   0.00630    0.06608
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32270   10.31910   0.00360    0.03489
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.95050    9.94400   0.00650    0.06537
第一金全球大趨勢基金                                             23.76000   24.00000  -0.24000   -1.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.25870    8.23910   0.01960    0.23789
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.87300    5.85910   0.01390    0.23724
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.55250    9.50750   0.04500    0.47331
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.55370    9.50860   0.04510    0.47431
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.87510    9.82850   0.04660    0.47413
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.87640    9.82980   0.04660    0.47407
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67050    8.66040   0.01010    0.11662
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.21300   10.20110   0.01190    0.11665
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75150    9.74640   0.00510    0.05233
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.75060    9.74550   0.00510    0.05233
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.00850    8.00660   0.00190    0.02373
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87830    8.87430   0.00400    0.04507
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87870    8.87460   0.00410    0.04620
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.17620   11.17040   0.00580    0.05192
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.17720   11.17130   0.00590    0.05281
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.99850    9.99610   0.00240    0.02401
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.77680   14.77000   0.00680    0.04604
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.23590   14.29920  -0.06330   -0.44268
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.25350   14.31700  -0.06350   -0.44353
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.35000   13.40000  -0.05000   -0.37313
第一金亞洲科技基金                                               20.04000   19.97000   0.07000    0.35053
第一金亞洲新興市場基金                                           13.61000   13.49000   0.12000    0.88955
第一金店頭市場基金                                               10.54000   10.94000  -0.40000   -3.65631
第一金創新趨勢基金                                               27.04000   27.95000  -0.91000   -3.25581
第一金電子基金                                                   36.59000   37.71000  -1.12000   -2.97003
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.91000   20.98000  -0.07000   -0.33365
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.95000   18.86000   0.09000    0.47720
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
統一大中華中小基金(美元)                                          8.98000    9.05000  -0.07000   -0.77348
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.15000   13.25000  -0.10000   -0.75472
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
統一大滿貫基金-A類型                                             37.18000   38.01000  -0.83000   -2.18364
統一大滿貫基金-I類型                                             37.18000   38.01000  -0.83000   -2.18364
統一大龍印基金                                                   15.79000   15.82000  -0.03000   -0.18963
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.40000    9.51000  -0.11000   -1.15668
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.59000   10.71000  -0.12000   -1.12045
統一中小基金                                                     28.50000   29.61000  -1.11000   -3.74873
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.85110    9.78990   0.06120    0.62513
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.25530    9.25010   0.00520    0.05622
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94900    8.94130   0.00770    0.08612
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.64480   11.57240   0.07240    0.62563
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.86750   10.86150   0.00600    0.05524
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.50480   10.49590   0.00890    0.08480
統一台灣動力基金                                                 19.35000   20.45000  -1.10000   -5.37897
統一全天候基金-A類型                                            119.74000  124.46000  -4.72000   -3.79238
統一全天候基金-I類型                                            119.74000  124.46000  -4.72000   -3.79238
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.17240    9.12060   0.05180    0.56795
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92780    8.92790  -0.00010   -0.00112
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.87980    8.87820   0.00160    0.01802
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.45220    9.39880   0.05340    0.56816
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.15050    9.14890   0.00160    0.01749
統一全球債券組合基金                                             11.98610   11.97360   0.01250    0.10440
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.56000   16.68000  -0.12000   -0.71942
統一全球新科技基金(美元)                                         15.71000   15.91000  -0.20000   -1.25707
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.93000   15.12000  -0.19000   -1.25661
統一亞太基金                                                     27.21000   27.19000   0.02000    0.07356
統一亞洲大金磚基金                                               13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
統一奔騰基金                                                     65.53000   68.10000  -2.57000   -3.77386
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65470   16.65420   0.00050    0.00300
統一強漢基金(人民幣)                                             11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
統一強漢基金(美元)                                               10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
統一強漢基金(新台幣)                                             26.17000   26.32000  -0.15000   -0.56991
統一統信基金                                                     35.08000   36.35000  -1.27000   -3.49381
統一黑馬基金                                                     65.72000   68.37000  -2.65000   -3.87597
統一新亞洲科技能源基金                                           19.34000   19.38000  -0.04000   -0.20640
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.06520    8.05430   0.01090    0.13533
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.20190   10.18810   0.01380    0.13545
統一經建基金                                                     50.79000   52.84000  -2.05000   -3.87964
統一龍馬基金                                                     77.36000   80.15000  -2.79000   -3.48097
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   24.81000   26.18000  -1.37000   -5.23300
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.13000   52.52000  -1.39000   -2.64661
野村中國機會基金                                                 14.03000   14.11000  -0.08000   -0.56697
野村巴西基金                                                      5.62000    5.55000   0.07000    1.26126
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.51000   12.44000   0.07000    0.56270
野村台灣高股息基金                                               23.44000   23.41000   0.03000    0.12815
野村台灣運籌基金                                                 38.81000   39.60000  -0.79000   -1.99495
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.59620    9.55790   0.03830    0.40072
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.53020    9.51270   0.01750    0.18396
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.58670    9.56910   0.01760    0.18393
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.80400    9.76490   0.03910    0.40041
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.68830    9.67060   0.01770    0.18303
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.65580    9.63800   0.01780    0.18469
野村平衡基金                                                     20.22000   20.73000  -0.51000   -2.46020
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             17.69000   17.91000  -0.22000   -1.22836
野村全球品牌基金                                                 28.48000   28.88000  -0.40000   -1.38504
野村全球氣候變遷基金                                              8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.20000   13.24000  -0.04000   -0.30211
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.74000   19.79000  -0.05000   -0.25265
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.47000   12.48000  -0.01000   -0.08013
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47130   10.46380   0.00750    0.07168
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37140   10.36250   0.00890    0.08589
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63420    9.59410   0.04010    0.41797
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.35980    9.34860   0.01120    0.11980
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.93510    8.92020   0.01490    0.16704
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.25310   11.20640   0.04670    0.41673
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.72220   10.70950   0.01270    0.11859
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.29470   10.27750   0.01720    0.16736
野村成長基金                                                     29.69000   29.82000  -0.13000   -0.43595
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.16250    9.10940   0.05310    0.58291
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.14600    9.12220   0.02380    0.26090
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.27390    9.24500   0.02890    0.31260
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.57640    9.52070   0.05570    0.58504
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.47170    9.44700   0.02470    0.26146
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.60700    9.57710   0.02990    0.31220
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.61750    9.58360   0.03390    0.35373
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.65520    9.64070   0.01450    0.15040
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.73000    9.71150   0.01850    0.19050
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.12140   10.08810   0.03330    0.33009
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.07590   10.06080   0.01510    0.15009
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.16020   10.14090   0.01930    0.19032
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.73800    8.69640   0.04160    0.47836
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.36740    9.30760   0.05980    0.64249
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.21130    9.17040   0.04090    0.44600
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.24030   13.17720   0.06310    0.47886
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.29450   12.21630   0.07820    0.64013
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.00230    9.95800   0.04430    0.44487
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25910   10.23440   0.02470    0.24134
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.88680    9.88450   0.00230    0.02327
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.42620    9.42140   0.00480    0.05095
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.19000   11.18440   0.00560    0.05007
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18460   10.20280  -0.01820   -0.17838
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.28710   11.28790  -0.00080   -0.00709
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.76590   10.78850  -0.02260   -0.20948
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.51940   10.53800  -0.01860   -0.17650
野村高科技基金                                                   12.74000   13.40000  -0.66000   -4.92537
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.23020   10.26510  -0.03490   -0.33999
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.46690   10.47810  -0.01120   -0.10689
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.62120   10.62950  -0.00830   -0.07808
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.79170    9.83090  -0.03920   -0.39874
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.67820    9.71190  -0.03370   -0.34700
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.59880    9.62280  -0.02400   -0.24941
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.99890   12.01120  -0.01230   -0.10240
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.06570   13.07760  -0.01190   -0.09100
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.90730   10.95100  -0.04370   -0.39905
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.78720   10.82490  -0.03770   -0.34827
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.94790   10.97550  -0.02760   -0.25147
野村貨幣市場基金                                                 16.26190   16.26130   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     16.06000   16.05000   0.01000    0.06231
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.06350   10.03210   0.03140    0.31300
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.00910   10.02100  -0.01190   -0.11875
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.96870    9.97440  -0.00570   -0.05715
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.87230    9.83710   0.03520    0.35783
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.81000    9.80560   0.00440    0.04487
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80790    9.80270   0.00520    0.05305
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.87230    9.83710   0.03520    0.35783
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.81000    9.80560   0.00440    0.04487
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80790    9.80270   0.00520    0.05305
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.17570   10.11240   0.06330    0.62596
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.11030   10.07700   0.03330    0.33046
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08530   10.04940   0.03590    0.35724
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.17560   10.11230   0.06330    0.62597
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.11030   10.07700   0.03330    0.33046
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.08530   10.04940   0.03590    0.35724
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.10050   10.08460   0.01590    0.15767
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.99010    7.97530   0.01480    0.18557
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.79940   11.77760   0.02180    0.18510
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.67000    7.67000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                             12.07670   12.07640   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.67000   12.62000   0.05000    0.39620
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.17000    8.14000   0.03000    0.36855
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
野村積極成長基金                                                 12.53000   12.58000  -0.05000   -0.39746
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.82000   10.14000  -0.32000   -3.15582
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.87000   37.03000  -1.16000   -3.13260
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24700   10.23630   0.01070    0.10453
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62910    8.60550   0.02360    0.27424
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.93990    7.93510   0.00480    0.06049
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.86210    7.85580   0.00630    0.08020
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.64930   11.61760   0.03170    0.27286
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48050   10.47410   0.00640    0.06110
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.40970   10.40140   0.00830    0.07980
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.58000   10.69000  -0.11000   -1.02900
野村環球基金-人民幣計價                                          16.27000   16.39000  -0.12000   -0.73215
野村環球基金-美元計價                                            12.68000   12.81000  -0.13000   -1.01483
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.61000   17.79000  -0.18000   -1.01180
野村鴻利基金                                                     23.35000   23.99000  -0.64000   -2.66778
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85650   16.85620   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.07000   21.47000  -0.40000   -1.86306
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.53000    9.39000   0.14000    1.49095
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.89000   13.77000   0.12000    0.87146
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.05000   15.06000  -0.01000   -0.06640
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.13960   10.12710   0.01250    0.12343
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.30310   13.28700   0.01610    0.12117
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.74710    9.74290   0.00420    0.04311
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.73110    9.72790   0.00320    0.03290
凱基台商天下基金                                                 13.53000   13.43000   0.10000    0.74460
凱基台灣精五門基金                                               21.08000   21.25000  -0.17000   -0.80000
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.82300   10.83160  -0.00860   -0.07940
凱基亞太高股息基金                                               13.01000   12.94000   0.07000    0.54096
凱基亞洲四金磚基金                                               17.64000   17.61000   0.03000    0.17036
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.18000   14.12000   0.06000    0.42493
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.92150   12.90530   0.01620    0.12553
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.64000   12.62000   0.02000    0.15848
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54000   11.53970   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     27.40000   27.61000  -0.21000   -0.76059
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.26000   22.71000  -0.45000   -1.98151
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.72670   22.17530  -0.44860   -2.02297
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.03000   17.97000   0.06000    0.33389
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.34690   17.29950   0.04740    0.27400
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.84000    7.84000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.91260   11.96440  -0.05180   -0.43295
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.68350   11.82210  -0.13860   -1.17238
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.89000   12.02000  -0.13000   -1.08153
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.32000   13.40000  -0.08000   -0.59701
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.14400   13.23220  -0.08820   -0.66656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.85000   13.61000   0.24000    1.76341
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.60000   35.82000  -1.22000   -3.40592
富邦NASDAQ-100基金                                               30.53000   30.95000  -0.42000   -1.35703
富邦上証180基金                                                  28.58000   28.58000   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21400    0.21360   0.00040    0.18727
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.55000    6.54000   0.01000    0.15291
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.58000    7.59000  -0.01000   -0.13175
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 38.31000   38.08000   0.23000    0.60399
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.69380   11.71900  -0.02520   -0.21504
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.81560   10.83910  -0.02350   -0.21681
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.38450   10.38940  -0.00490   -0.04716
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.24760   10.26970  -0.02210   -0.21520
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.40230    9.42270  -0.02040   -0.21650
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.03510    9.03940  -0.00430   -0.04757
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.32530   20.33810  -0.01280   -0.06294
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.31550   11.31440   0.00110    0.00972
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.35640   10.33620   0.02020    0.19543
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.91510   12.87850   0.03660    0.28419
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89940    1.89620   0.00320    0.16876
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.46680    9.43990   0.02690    0.28496
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44020    1.43770   0.00250    0.17389
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.71750   11.71010   0.00740    0.06319
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71080    1.70950   0.00130    0.07605
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.14370   10.13730   0.00640    0.06313
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49990    1.49870   0.00120    0.08007
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.37000   14.30000   0.07000    0.48951
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.21000   24.39000  -0.18000   -0.73801
富邦日本東証基金                                                 22.63000   22.68000  -0.05000   -0.22046
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.56000   43.55000   0.01000    0.02296
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  50.12000   50.47000  -0.35000   -0.69348
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  53.01000   53.06000  -0.05000   -0.09423
富邦台灣心基金                                                   23.89000   24.77000  -0.88000   -3.55268
富邦台灣釆吉50基金                                               49.48000   49.53000  -0.05000   -0.10095
富邦台灣科技指數基金                                             55.08000   55.01000   0.07000    0.12725
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.35160   41.08380   0.26780    0.65184
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.19390   41.18700   0.00690    0.01675
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29570    0.29490   0.00080    0.27128
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.49840    2.49940  -0.00100   -0.04001
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33850    0.33820   0.00030    0.08870
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52780   10.51790   0.00990    0.09413
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17090    2.17140  -0.00050   -0.02303
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32470    0.32440   0.00030    0.09248
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.08690    9.07830   0.00860    0.09473
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.28000   24.03000   0.25000    1.04037
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.03000   14.14000  -0.11000   -0.77793
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.28000   31.72000   0.56000    1.76545
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63580   15.63530   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     68.60000   71.05000  -2.45000   -3.44828
富邦科技基金                                                     27.03000   28.20000  -1.17000   -4.14894
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.13250   40.07270   0.05980    0.14923
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.50330   39.35840   0.14490    0.36816
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.90600   38.81250   0.09350    0.24090
富邦恒生國企ETF基金                                              20.71000   20.70000   0.01000    0.04831
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.78000   13.80000  -0.02000   -0.14493
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.26000   29.15000   0.11000    0.37736
富邦高成長基金                                                   26.06000   26.93000  -0.87000   -3.23060
富邦基金                                                         14.20000   14.54000  -0.34000   -2.33838
富邦深証100基金                                                   9.66000    9.78000  -0.12000   -1.22699
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.14000   21.12000   0.02000    0.09470
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40910    0.40880   0.00030    0.07339
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.26210   12.25610   0.00600    0.04896
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.51790    9.51320   0.00470    0.04941
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30460    0.30440   0.00020    0.06570
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.86680    8.86240   0.00440    0.04965
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.49970    9.48880   0.01090    0.11487
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.95110    9.93360   0.01750    0.17617
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.42770    9.41700   0.01070    0.11362
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.86250    9.84520   0.01730    0.17572
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.62000   20.55000   0.07000    0.34063
富邦精準基金                                                     50.34000   52.12000  -1.78000   -3.41520
富邦精銳中小基金                                                 12.70000   13.20000  -0.50000   -3.78788
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.92000   20.42000  -0.50000   -2.44858
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.09000   22.07000   0.02000    0.09062
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.44000    7.40000   0.04000    0.54054
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.04000   16.19000  -0.15000   -0.92650
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.80000   19.79000   0.01000    0.05053
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.57070   10.55470   0.01600    0.15159
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.51980   10.49310   0.02670    0.25445
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.57990   10.54560   0.03430    0.32525
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.30280   10.28720   0.01560    0.15164
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.20630   10.18040   0.02590    0.25441
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.24610   10.21290   0.03320    0.32508
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富達台灣成長基金                                                 31.21000   31.35000  -0.14000   -0.44657
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.86230    8.84210   0.02020    0.22845
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.33820    9.31840   0.01980    0.21248
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.07880    9.05960   0.01920    0.21193
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.80100    9.77860   0.02240    0.22907
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.74320    9.72260   0.02060    0.21188
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.47300    9.45290   0.02010    0.21263
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.54170    9.52130   0.02040    0.21426
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.57760    8.56240   0.01520    0.17752
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.54470    9.52920   0.01550    0.16266
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.04580    9.03130   0.01450    0.16055
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.60760   10.58880   0.01880    0.17755
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.29700   10.28030   0.01670    0.16245
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.82770    9.81180   0.01590    0.16205
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.16420    9.14920   0.01500    0.16395
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65300    9.63710   0.01590    0.16499
富達卓越領航全球組合基金                                         15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.81550    8.79890   0.01660    0.18866
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.46230    9.44540   0.01690    0.17892
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.16410    9.14770   0.01640    0.17928
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.98340    9.96400   0.01940    0.19470
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.87840    9.86070   0.01770    0.17950
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.60320    9.58620   0.01700    0.17734
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.25050    9.23380   0.01670    0.18086
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.66760    9.65020   0.01740    0.18031
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.90000   10.94000  -0.04000   -0.36563
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.71210    9.69870   0.01340    0.13816
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.19190    9.17630   0.01560    0.17000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.78670    8.76940   0.01730    0.19728
富蘭克林華美中華基金                                             14.02000   13.93000   0.09000    0.64609
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.84000   22.21000  -0.37000   -1.66592
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.94000   21.16000  -0.22000   -1.03970
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.94070    7.93480   0.00590    0.07436
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.09160    9.08680   0.00480    0.05282
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.74240    9.73730   0.00510    0.05238
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.27760    9.27070   0.00690    0.07443
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.06390   11.05270   0.01120    0.10133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.78300    8.77410   0.00890    0.10143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.23550    9.22610   0.00940    0.10188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.14790   13.13920   0.00870    0.06621
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.30540   10.29860   0.00680    0.06603
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09950   10.09310   0.00640    0.06341
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.69520    7.69040   0.00480    0.06242
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.17740    9.17160   0.00580    0.06324
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.66120   10.65170   0.00950    0.08919
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58590    7.57920   0.00670    0.08840
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.06590    9.05790   0.00800    0.08832
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38650   10.38710  -0.00060   -0.00578
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.73540    7.73580  -0.00040   -0.00517
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.22540    8.21530   0.01010    0.12294
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.25670    9.24740   0.00930    0.10057
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.99100    9.98090   0.01010    0.10119
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61810   12.60270   0.01540    0.12220
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.68000    8.73000  -0.05000   -0.57274
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.41510   13.42480  -0.00970   -0.07225
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美第一富基金                                           42.66000   43.71000  -1.05000   -2.40220
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30020   10.29980   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.20000   14.37000  -0.17000   -1.18302
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.32000   13.46000  -0.14000   -1.04012
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.32000   15.48000  -0.16000   -1.03359
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.08000    8.06820   0.01180    0.14625
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.18870   11.15950   0.02920    0.26166
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.75760    9.74250   0.01510    0.15499
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.12220   11.10500   0.01720    0.15489
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.01770    7.00220   0.01550    0.22136
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.24450    9.22550   0.01900    0.20595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.28990   10.26880   0.02110    0.20548
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.68360   10.65990   0.02370    0.22233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.25000   20.22000   0.03000    0.14837
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60670   11.60430   0.00240    0.02068
復華人生目標基金                                                 40.53630   41.56280  -1.02650   -2.46976
復華大中華中小策略基金                                           10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 82.41000   85.85000  -3.44000   -4.00699
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華台灣智能基金                                                 12.47000   12.65000  -0.18000   -1.42292
復華全方位基金                                                   33.82000   35.18000  -1.36000   -3.86583
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.21000   14.33000  -0.12000   -0.83740
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.13000   22.30000  -0.17000   -0.76233
復華全球平衡基金-美元                                             9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.52000   20.63000  -0.11000   -0.53320
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.54000   17.75000  -0.21000   -1.18310
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.72000   16.91000  -0.19000   -1.12360
復華全球原物料基金                                                9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45570   11.44850   0.00720    0.06289
復華全球債券基金                                                 13.42270   13.41420   0.00850    0.06337
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.67000   0.01000    0.06817
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.65000   14.69000  -0.04000   -0.27229
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.43250   13.43210   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.33000   13.27000   0.06000    0.45215
復華亞太成長基金                                                 16.49000   16.58000  -0.09000   -0.54282
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
復華東協世紀基金                                                 12.65000   12.61000   0.04000    0.31721
復華南非幣長期收益基金A                                          13.31000   13.25000   0.06000    0.45283
復華南非幣長期收益基金B                                           8.31000    8.27000   0.04000    0.48368
復華南非幣短期收益基金A                                          13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
復華南非幣短期收益基金B                                           9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
復華美國新星基金-美元                                            13.41000   13.50000  -0.09000   -0.66667
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.43000   13.51000  -0.08000   -0.59215
復華恒生基金                                                     21.39000   21.43000  -0.04000   -0.18665
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.17000   33.27000  -0.10000   -0.30057
復華神盾基金                                                     27.84200   28.74260  -0.90060   -3.13333
復華高成長基金                                                   72.54000   75.65000  -3.11000   -4.11104
復華高益策略組合基金                                             13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
復華貨幣市場基金                                                 14.39320   14.39280   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         19.51000   19.47000   0.04000    0.20544
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.31000   52.29000   0.02000    0.03825
復華復華基金                                                     22.81000   23.79000  -0.98000   -4.11938
復華華人世紀基金                                                 19.06000   19.04000   0.02000    0.10504
復華傳家二號基金                                                 32.06330   32.91420  -0.85090   -2.58521
復華傳家基金                                                     27.16560   28.29880  -1.13320   -4.00441
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.91000   14.91000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.44000   14.44000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
復華新興人民幣債券基金A                                          11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                           9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.42000   19.38000   0.04000    0.20640
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.69000    5.68000   0.01000    0.17606
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.52000   12.49000   0.03000    0.24019
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.88000   12.85000   0.03000    0.23346
復華新興市場短期收益基金                                         10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
復華滬深300 A股基金                                              21.49000   21.55000  -0.06000   -0.27842
復華數位經濟基金                                                 64.98000   68.21000  -3.23000   -4.73538
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.84690    9.83420   0.01270    0.12914
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.68750    9.67450   0.01300    0.13437
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.00240    9.98940   0.01300    0.13014
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.81020    9.79700   0.01320    0.13474
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.78420    9.77450   0.00970    0.09924
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.21490   10.19840   0.01650    0.16179
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.79350    9.78520   0.00830    0.08482
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.22560   10.21050   0.01510    0.14789
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.79260    9.78430   0.00830    0.08483
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.22800   10.21290   0.01510    0.14785
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.37690    9.36860   0.00830    0.08859
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.52110    8.53340  -0.01230   -0.14414
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.42570    8.43260  -0.00690   -0.08183
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.61550   11.60530   0.01020    0.08789
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.57160   10.58680  -0.01520   -0.14358
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.57530   10.58390  -0.00860   -0.08126
景順主流基金                                                     18.81000   19.15000  -0.34000   -1.77546
景順台灣科技基金                                                 32.68000   33.26000  -0.58000   -1.74384
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
景順全球科技基金                                                 22.41000   22.78000  -0.37000   -1.62423
景順全球康健基金                                                 18.92000   19.01000  -0.09000   -0.47344
景順貨幣市場基金                                                 15.93330   15.93280   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     34.57000   35.24000  -0.67000   -1.90125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.25000   15.47000  -0.22000   -1.42211
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.14000   14.34000  -0.20000   -1.39470
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.04000   11.10000  -0.06000   -0.54054
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.97000   10.13000  -0.16000   -1.57947
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.04000   10.19000  -0.15000   -1.47203
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.15000   10.31000  -0.16000   -1.55189
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.27000   10.43000  -0.16000   -1.53404
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.69190    8.68620   0.00570    0.06562
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.98150    7.97090   0.01060    0.13298
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09360   11.08630   0.00730    0.06585
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.16470   10.15120   0.01350    0.13299
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.46920    9.46580   0.00340    0.03592
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.58360    9.57420   0.00940    0.09818
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.75710    9.75370   0.00340    0.03486
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.87750    9.86790   0.00960    0.09729
華南永昌永昌基金                                                 19.61000   19.90000  -0.29000   -1.45729
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.34280   14.32800   0.01480    0.10329
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
華南永昌全球精品基金                                             16.21000   16.38000  -0.17000   -1.03785
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.03000   14.06000  -0.03000   -0.21337
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
華南永昌物聯網精選基金                                           12.23000   12.43000  -0.20000   -1.60901
華南永昌策略報酬基金                                             10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19900   16.19830   0.00070    0.00432
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.42910   24.65610  -0.22700   -0.92066
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93380   11.93340   0.00040    0.00335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.13830   10.13090   0.00740    0.07304
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.05100   10.02230   0.02870    0.28636
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.79600    9.78890   0.00710    0.07253
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.67970    9.65200   0.02770    0.28699
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.96960    9.96380   0.00580    0.05821
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.82400    9.79740   0.02660    0.27150
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.72710    9.72140   0.00570    0.05863
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.57870    9.55280   0.02590    0.27112
華頓中小型基金                                                   28.07000   28.27000  -0.20000   -0.70746
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.16540   12.23700  -0.07160   -0.58511
華頓台灣基金                                                     32.03000   33.61000  -1.58000   -4.70098
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51610   11.51570   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                             17.76000   17.94000  -0.18000   -1.00334
華頓全球高收益債券基金A                                          13.43010   13.41510   0.01500    0.11181
華頓全球高收益債券基金B                                           8.37160    8.36220   0.00940    0.11241
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.97000    6.00000  -0.03000   -0.50000
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.76610    2.77800  -0.01190   -0.42837
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.41150   12.47680  -0.06530   -0.52337
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40570    0.40810  -0.00240   -0.58809
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.58900   11.60790  -0.01890   -0.16282
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.57440   10.59000  -0.01560   -0.14731
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.33790   10.36450  -0.02660   -0.25665
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.35530    9.37930  -0.02400   -0.25588
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.63570   10.66960  -0.03390   -0.31773
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.67080    9.70260  -0.03180   -0.32775
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.97000   12.03000  -0.06000   -0.49875
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.18000   11.26000  -0.08000   -0.71048
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49560    2.49000   0.00560    0.22490
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.06010    2.05440   0.00570    0.27745
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.72930   11.72190   0.00740    0.06313
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.56200    9.55590   0.00610    0.06383
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36540    0.36510   0.00030    0.08217
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30470    0.30460   0.00010    0.03283
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.49000    3.50000  -0.01000   -0.28571
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.67000   15.71000  -0.04000   -0.25461
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.11000   25.35000  -0.24000   -0.94675
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.55000   12.60000  -0.05000   -0.39683
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
匯豐安富基金                                                     26.08000   26.22000  -0.14000   -0.53394
匯豐成功基金                                                     41.56000   41.45000   0.11000    0.26538
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.57840    2.57250   0.00590    0.22935
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.35930    2.35330   0.00600    0.25496
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.56060   11.54900   0.01160    0.10044
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.96440    7.95270   0.01170    0.14712
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37890    0.37860   0.00030    0.07924
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33900    0.33870   0.00030    0.08857
匯豐金磚動力基金                                                 14.37000   14.30000   0.07000    0.48951
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97850   14.97820   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.08000    5.08000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.56390    5.53980   0.02410    0.43503
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.13680    9.11280   0.02400    0.26337
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.03000   54.56000  -0.53000   -0.97141
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.03000   54.56000  -0.53000   -0.97141
匯豐龍騰電子基金                                                 39.09000   39.72000  -0.63000   -1.58610
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.29190   12.27990   0.01200    0.09772
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.01000   21.88000  -0.87000   -3.97623
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
新光中國成長基金(美元)                                           11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.60320   10.52510   0.07810    0.74204
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.84210    9.84770  -0.00560   -0.05687
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.07250   10.06830   0.00420    0.04172
新光台灣富貴基金                                                 23.62000   23.83000  -0.21000   -0.88124
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.37000   12.44000  -0.07000   -0.56270
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.97000   12.02000  -0.05000   -0.41597
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99990    9.98730   0.01260    0.12616
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.69940    9.67720   0.02220    0.22941
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65260    9.64000   0.01260    0.13071
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.35210    9.33070   0.02140    0.22935
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.14000    9.21000  -0.07000   -0.76004
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43940   15.43890   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                    10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
新光亞洲精選基金-美金                                            23.46000   23.43000   0.03000    0.12804
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.60000   23.55000   0.05000    0.21231
新光兩岸優勢基金                                                 12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
新光店頭基金                                                     27.17000   27.88000  -0.71000   -2.54663
新光南非幣保本基金                                               11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
新光特選內需收益ETF基金                                          20.31000   20.28000   0.03000    0.14793
新光創新科技基金                                                 16.16000   16.55000  -0.39000   -2.35650
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.80560    9.77110   0.03450    0.35308
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.07280   10.05320   0.01960    0.19496
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.71940    9.70140   0.01800    0.18554
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.31590    9.28310   0.03280    0.35333
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.57360    9.55420   0.01940    0.20305
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.23860    9.22150   0.01710    0.18544
新光澳幣八年期保本基金                                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
新光澳幣保本基金                                                 11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.06670   10.04960   0.01710    0.17016
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.82300    9.80700   0.01600    0.16315
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.75910    9.74750   0.01160    0.11900
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.95890    9.94700   0.01190    0.11963
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91020    9.90020   0.01000    0.10101
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.70920    9.69950   0.00970    0.10001
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67930    9.67380   0.00550    0.05685
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.88040    9.87470   0.00570    0.05772
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.62000    7.66000  -0.04000   -0.52219
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.83250    9.79800   0.03450    0.35211
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.45830    9.42440   0.03390    0.35970
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77130    9.74160   0.02970    0.30488
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.44680    9.41810   0.02870    0.30473
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52360    9.48990   0.03370    0.35511
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91400    9.87930   0.03470    0.35124
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.83770   13.79130   0.04640    0.33644
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.54530    8.51670   0.02860    0.33581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.33640   37.18240   0.15400    0.41417
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.40550   38.26390   0.14160    0.37006
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.68150   39.41300   0.26850    0.68125
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16980   11.16890   0.00090    0.00806
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95940    9.99240  -0.03300   -0.33025
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.81450   13.74510   0.06940    0.50491
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.42370   10.41320   0.01050    0.10083
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
群益大印度基金-人民幣                                            14.27070   14.09140   0.17930    1.27241
群益大印度基金-美元                                              13.54890   13.43270   0.11620    0.86505
群益大印度基金-新臺幣                                            12.74000   12.63000   0.11000    0.87094
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.83260   12.82520   0.00740    0.05770
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.49290   12.53610  -0.04320   -0.34460
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.90090   11.89410   0.00680    0.05717
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.57290   10.60950  -0.03660   -0.34497
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.29770   10.29180   0.00590    0.05733
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.18510    9.21690  -0.03180   -0.34502
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.93900    9.93330   0.00570    0.05738
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.16210    9.19390  -0.03180   -0.34588
群益中小型股基金                                                 52.16000   53.80000  -1.64000   -3.04833
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.98300    9.95240   0.03060    0.30746
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.35630    9.36530  -0.00900   -0.09610
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.70450    8.70750  -0.00300   -0.03445
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.82430    8.79730   0.02700    0.30691
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.27020    8.27810  -0.00790   -0.09543
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.69480    7.69740  -0.00260   -0.03378
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.93620   10.91750   0.01870    0.17128
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.59920   10.58350   0.01570    0.14834
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.80620    9.81130  -0.00510   -0.05198
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.46120    9.43840   0.02280    0.24157
群益中國新機會基金N-美元                                          8.77020    8.78440  -0.01420   -0.16165
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.39060    8.37040   0.02020    0.24133
群益中國新機會基金-美元                                           9.37740    9.39260  -0.01520   -0.16183
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
群益平衡王基金                                                   19.77860   19.95250  -0.17390   -0.87157
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.92000    5.94000  -0.02000   -0.33670
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.96180   10.97720  -0.01540   -0.14029
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.56260   10.62020  -0.05760   -0.54236
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.87070    9.88460  -0.01390   -0.14062
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.51140    9.56320  -0.05180   -0.54166
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.09560   10.11060  -0.01500   -0.14836
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.89030    9.90490  -0.01460   -0.14740
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.48880    9.50290  -0.01410   -0.14838
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.39270    9.40660  -0.01390   -0.14777
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.15410   10.16910  -0.01500   -0.14751
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.20050   10.21550  -0.01500   -0.14684
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65600    9.67030  -0.01430   -0.14788
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.04960   10.06440  -0.01480   -0.14705
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.22550   10.21320   0.01230    0.12043
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.43710    7.42810   0.00900    0.12116
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.10530   10.10310   0.00220    0.02178
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.00970   10.00620   0.00350    0.03498
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.14700   10.14080   0.00620    0.06114
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.10520   10.10310   0.00210    0.02079
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                     10.00970   10.00620   0.00350    0.03498
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.14700   10.14080   0.00620    0.06114
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.10530   10.10320   0.00210    0.02079
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.00970   10.00620   0.00350    0.03498
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.14700   10.14080   0.00620    0.06114
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.10530   10.10310   0.00220    0.02178
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                    10.00960   10.00620   0.00340    0.03398
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.14700   10.14080   0.00620    0.06114
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.16000   11.34000  -0.18000   -1.58730
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.81980   16.08660  -0.26680   -1.65852
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.48000   15.73000  -0.25000   -1.58932
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
群益印度中小基金N-美元                                           10.06800    9.99560   0.07240    0.72432
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.44000    9.36000   0.08000    0.85470
群益印度中小基金-人民幣                                          16.08320   15.90340   0.17980    1.13058
群益印度中小基金-美元                                            14.39980   14.29630   0.10350    0.72396
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.51000   16.39000   0.12000    0.73215
群益多利策略組合基金                                             11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.63000   15.62000   0.01000    0.06402
群益安家基金                                                     27.12440   27.79040  -0.66600   -2.39651
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07960   16.07900   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             23.56000   24.04000  -0.48000   -1.99667
群益亞太中小基金                                                 13.12000   13.07000   0.05000    0.38256
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.23000   17.17000   0.06000    0.34945
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70680    9.70180   0.00500    0.05154
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48180    7.47790   0.00390    0.05215
群益店頭市場基金                                                109.96000  114.83000  -4.87000   -4.24105
群益東方盛世基金                                                  9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
群益東協成長基金-人民幣                                          13.56130   13.43610   0.12520    0.93182
群益東協成長基金-美元                                            12.01660   11.95370   0.06290    0.52620
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.79000   11.72000   0.07000    0.59727
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.31450   11.35100  -0.03650   -0.32156
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.74210   10.77960  -0.03750   -0.34788
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.18400   10.21680  -0.03280   -0.32104
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.96210    9.99420  -0.03210   -0.32119
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.46130    9.49430  -0.03300   -0.34758
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.96760    8.99650  -0.02890   -0.32124
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.74910    9.78050  -0.03140   -0.32105
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.62970    9.66330  -0.03360   -0.34771
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.01830   10.05050  -0.03220   -0.32038
群益長安基金                                                     30.87000   31.81000  -0.94000   -2.95505
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.07260   15.26220  -0.18960   -1.24228
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.43000   14.61000  -0.18000   -1.23203
群益真善美基金                                                   17.45960   17.80220  -0.34260   -1.92448
群益馬拉松基金A類型                                             133.28000  138.47000  -5.19000   -3.74810
群益深証中小板基金                                               13.15000   13.38000  -0.23000   -1.71898
群益創新科技基金                                                 35.11000   36.69000  -1.58000   -4.30635
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.04540   10.02550   0.01990    0.19849
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.33290    9.35200  -0.01910   -0.20423
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.93940   10.91770   0.02170    0.19876
群益華夏盛世基金-美元                                            10.29090   10.31200  -0.02110   -0.20462
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.83000   16.85000  -0.02000   -0.11869
群益奧斯卡基金                                                   29.38000   30.48000  -1.10000   -3.60892
群益新興金鑽基金-美元                                            12.63610   12.60790   0.02820    0.22367
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
群益葛萊美基金                                                   25.12000   25.94000  -0.82000   -3.16114
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.89000   20.07000  -0.18000   -0.89686
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.11000    8.07000   0.04000    0.49566
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.10000   14.23000  -0.13000   -0.91356
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.72670   11.69970   0.02700    0.23078
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.34860   11.33160   0.01700    0.15002
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26770   11.24290   0.02480    0.22058
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.61220    8.59240   0.01980    0.23044
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.20860    9.19480   0.01380    0.15008
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.81680    8.79730   0.01950    0.22166
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.17860   10.16340   0.01520    0.14956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.14000   31.81000  -0.67000   -2.10626
德信中國精選成長基金                                             11.34000   11.38000  -0.04000   -0.35149
德信台灣主流中小基金                                             20.37000   21.05000  -0.68000   -3.23040
德信新興股票組合基金                                             11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92960   11.92920   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                     10.74810   10.74200   0.00610    0.05679
德信數位時代基金                                                 28.74000   28.91000  -0.17000   -0.58803
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65800   11.65750   0.00050    0.00429
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.71000   16.90000  -0.19000   -1.12426
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.80000   19.78000   0.02000    0.10111
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.44880   10.41350   0.03530    0.33898
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.86930   14.82260   0.04670    0.31506
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.16100    8.11640   0.04460    0.54950
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.09670   11.04290   0.05380    0.48719
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.35070   11.29570   0.05500    0.48691
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.01890   12.94770   0.07120    0.54990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.72000   18.69000   0.03000    0.16051
摩根中小基金                                                     25.07000   25.61000  -0.54000   -2.10855
摩根中國A股基金                                                  13.92000   14.08000  -0.16000   -1.13636
摩根中國A股基金(美元)                                            11.03000   11.16000  -0.13000   -1.16487
摩根中國亮點基金                                                 14.01000   14.10000  -0.09000   -0.63830
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.26570   11.27860  -0.01290   -0.11438
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.49580   12.50420  -0.00840   -0.06718
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.58660    9.60130  -0.01470   -0.15310
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.59950   12.61400  -0.01450   -0.11495
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.46160   14.47120  -0.00960   -0.06634
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.34000   21.67000  -0.33000   -1.52284
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.34000   21.67000  -0.33000   -1.52284
摩根台灣增長基金                                                 53.08000   53.56000  -0.48000   -0.89619
摩根平衡基金                                                     28.75000   28.81000  -0.06000   -0.20826
摩根全球α基金                                                   19.42000   19.53000  -0.11000   -0.56324
摩根全球平衡基金                                                 15.41440   15.39130   0.02310    0.15008
摩根全球發現基金                                                 12.87000   12.91000  -0.04000   -0.30984
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77920    9.76540   0.01380    0.14132
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.75870   10.74040   0.01830    0.17038
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16430   10.15110   0.01320    0.13004
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.42730   11.41090   0.01640    0.14372
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.02830   10.01530   0.01300    0.12980
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.68390   10.63610   0.04780    0.44941
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.66510   13.60390   0.06120    0.44987
摩根亞洲基金                                                     57.97000   57.78000   0.19000    0.32883
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.51550    8.47120   0.04430    0.52295
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.92250    9.86900   0.05350    0.54210
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.78380    8.74030   0.04350    0.49769
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.29170   12.22770   0.06400    0.52340
摩根東方內需機會基金                                             18.36000   18.30000   0.06000    0.32787
摩根東方科技基金                                                 36.57000   36.55000   0.02000    0.05472
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.66000   11.60000   0.06000    0.51724
摩根金龍收成基金                                                 22.85000   22.91000  -0.06000   -0.26189
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07510   15.07470   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                 15.15000   15.00000   0.15000    1.00000
摩根新金磚五國基金                                               11.81000   11.75000   0.06000    0.51064
摩根新絲路基金                                                   10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
摩根新興35基金                                                   13.76000   13.72000   0.04000    0.29155
摩根新興日本基金                                                 25.53000   25.32000   0.21000    0.82938
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.55190    7.53170   0.02020    0.26820
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.86280    9.83540   0.02740    0.27859
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.59920    9.57530   0.02390    0.24960
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.78550   10.75800   0.02750    0.25562
摩根新興科技基金                                                 59.47000   60.73000  -1.26000   -2.07476
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.36420    8.36300   0.00120    0.01435
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.56790   10.56640   0.00150    0.01420
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.77300    8.74670   0.02630    0.30068
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.57890    9.55090   0.02800    0.29317
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.01180    8.98950   0.02230    0.24807
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.02890    9.99940   0.02950    0.29502
摩根龍揚基金                                                     34.15000   34.24000  -0.09000   -0.26285
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.35230    9.34160   0.01070    0.11454
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26460   11.25170   0.01290    0.11465
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.52000   27.66000  -1.14000   -4.12148
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.79280   11.77420   0.01860    0.15797
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.05100   11.03700   0.01400    0.12685
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.00130    9.98450   0.01680    0.16826
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.30360   10.28740   0.01620    0.15747
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.70600    9.69370   0.01230    0.12689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.77840    8.76370   0.01470    0.16774
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.41610   10.46900  -0.05290   -0.50530
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.39380   10.44010  -0.04630   -0.44348
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.87300    9.88240  -0.00940   -0.09512
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.94490    9.94810  -0.00320   -0.03217
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.65320    9.66230  -0.00910   -0.09418
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.72310    9.72630  -0.00320   -0.03290
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.39780   11.40970  -0.01190   -0.10430
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.18650   11.19470  -0.00820   -0.07325
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.27280   10.27510  -0.00230   -0.02238
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.83850   10.84980  -0.01130   -0.10415
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.62090   10.62870  -0.00780   -0.07339
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.75630    9.75850  -0.00220   -0.02254
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.03560   25.90880  -0.87320   -3.37028
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.81070    9.82550  -0.01480   -0.15063
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.04990   10.05880  -0.00890   -0.08848
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.81070    9.82550  -0.01480   -0.15063
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.04990   10.05880  -0.00890   -0.08848
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15940   13.15890   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                 13.43000   14.00000  -0.57000   -4.07143
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.04990   16.03090   0.01900    0.11852
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.06400   13.02290   0.04110    0.31560
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.61580   12.60510   0.01070    0.08489
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.11750   12.10720   0.01030    0.08507
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.77620   11.77570   0.00050    0.00425
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02910   11.02680   0.00230    0.02086
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55240   10.55200   0.00040    0.00379
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62670    8.62490   0.00180    0.02087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.40000   38.59000  -0.19000   -0.49236
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.58000   15.56000   0.02000    0.12853
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.55000   12.54000   0.01000    0.07974
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.03000    8.03000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.64000   15.56000   0.08000    0.51414
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.59000   15.52000   0.07000    0.45103
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.73000   20.76000  -0.03000   -0.14451
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.85000   18.89000  -0.04000   -0.21175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.77000   15.79000  -0.02000   -0.12666
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.51000   16.54000  -0.03000   -0.18138
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.55000   15.58000  -0.03000   -0.19255
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.73000   15.76000  -0.03000   -0.19036
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.17000   14.19000  -0.02000   -0.14094
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.17000   14.20000  -0.03000   -0.21127
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.85000   14.88000  -0.03000   -0.20161
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.43000   18.41000   0.02000    0.10864
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.29000   17.27000   0.02000    0.11581
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博貨幣市場基金                                                 14.99340   14.99310   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.52070   10.52820  -0.00750   -0.07124
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.93000   13.94340  -0.01340   -0.09610
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.65500    7.66050  -0.00550   -0.07180
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.07000   14.05000   0.02000    0.14235
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.10000   14.09000   0.01000    0.07097
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.97000   24.80000  -0.83000   -3.34677
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.58000   12.60000  -0.02000   -0.15873
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.17000   13.26000  -0.09000   -0.67873
瀚亞巴西基金                                                      4.88000    4.83000   0.05000    1.03520
瀚亞外銷基金                                                     45.77000   47.07000  -1.30000   -2.76184
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.47000   11.41000   0.06000    0.52585
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.64630   10.64070   0.00560    0.05263
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34360   10.33770   0.00590    0.05707
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.24800   12.23900   0.00900    0.07354
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13390   10.10250   0.03140    0.31081
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.58200    7.57800   0.00400    0.05278
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.06640    8.06180   0.00460    0.05706
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.14940    8.14340   0.00600    0.07368
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.19330    7.17110   0.02220    0.30958
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92720    8.92060   0.00660    0.07399
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.32770    9.32290   0.00480    0.05149
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.42980    9.42440   0.00540    0.05730
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30510    9.29830   0.00680    0.07313
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.56000   11.50000   0.06000    0.52174
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.63000   14.37000   0.26000    1.80932
瀚亞印度基金-美元                                                13.90000   13.74000   0.16000    1.16448
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.60000   30.22000   0.38000    1.25745
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.04000   11.91000   0.13000    1.09152
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.22000   15.13000   0.09000    0.59484
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.66000    9.55000   0.11000    1.15183
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.39000    9.34000   0.05000    0.53533
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.62000   11.52000   0.10000    0.86806
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.93650   11.86330   0.07320    0.61703
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.05220   13.00550   0.04670    0.35908
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.96260   10.93470   0.02790    0.25515
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.70000   10.66780   0.03220    0.30184
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.79440   11.69280   0.10160    0.86891
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.29160    9.23470   0.05690    0.61615
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.71620    9.68130   0.03490    0.36049
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.17300    9.14960   0.02340    0.25575
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.94300    8.91610   0.02690    0.30170
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.28340    9.20340   0.08000    0.86924
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.55920   14.58620  -0.02700   -0.18511
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.92250   10.92140   0.00110    0.01007
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.82270   10.84790  -0.02520   -0.23230
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.75790   12.78150  -0.02360   -0.18464
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.57000   21.46000   0.11000    0.51258
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55830   13.55780   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               26.98000   27.44000  -0.46000   -1.67638
瀚亞高科技基金                                                   61.81000   63.44000  -1.63000   -2.56936
瀚亞理財通基金                                                   27.77000   28.04000  -0.27000   -0.96291
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.25000    9.18000   0.07000    0.76253
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.20000    9.12000   0.08000    0.87719
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞菁華基金                                                     24.52000   25.02000  -0.50000   -1.99840
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.22220   13.17560   0.04660    0.35368
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.38170    9.34860   0.03310    0.35406
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.73310   10.68270   0.05040    0.47179
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.35750   10.31750   0.04000    0.38769
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.61750   10.59960   0.01790    0.16887
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.95230    9.92940   0.02290    0.23063
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.11770   10.02550   0.09220    0.91965
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.60970    8.56930   0.04040    0.47145
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.99220    7.96140   0.03080    0.38687
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.14620    9.13080   0.01540    0.16866
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.45660    8.43710   0.01950    0.23112
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.05410    7.98070   0.07340    0.91972
瀚亞電通網基金                                                   16.06000   16.53000  -0.47000   -2.84332
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.73080   13.71200   0.01880    0.13711
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.51660   10.46870   0.04790    0.45755
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01260   10.00240   0.01020    0.10198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.56610   11.55030   0.01580    0.13679
瀚亞歐洲基金                                                     11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
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