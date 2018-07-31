[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/30 107/07/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.51600 10.51330 0.00270 0.02568 大華銀多元特別收益平衡基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.16760 10.14280 0.02480 0.24451 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.16750 10.14270 0.02480 0.24451 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.10260 10.09460 0.00800 0.07925 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.10260 10.09460 0.00800 0.07925 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.41010 9.40650 0.00360 0.03827 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.67040 9.66610 0.00430 0.04449 中國信託台灣活力基金 15.77000 16.15000 -0.38000 -2.35294 中國信託台灣優勢基金 18.30000 18.84000 -0.54000 -2.86624 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.57000 -0.17000 -1.77638 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.19000 -0.18000 -1.76644 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81880 9.81400 0.00480 0.04891 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22640 9.22190 0.00450 0.04880 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23080 10.23060 0.00020 0.00195 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57550 9.57520 0.00030 0.00313 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45020 10.52310 -0.07290 -0.69276 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.12310 9.18680 -0.06370 -0.69339 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.19990 11.20140 -0.00150 -0.01339 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10940 10.11070 -0.00130 -0.01286 中國信託智能運動基金-台幣 10.92000 11.07000 -0.15000 -1.35501 中國信託智能運動基金-美元 10.70000 10.85000 -0.15000 -1.38249 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.83000 9.98000 -0.15000 -1.50301 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.76000 9.92000 -0.16000 -1.61290 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98270 10.98230 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.53480 9.52980 0.00500 0.05247 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21910 9.21430 0.00480 0.05209 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.67720 9.67380 0.00340 0.03515 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.35250 9.34920 0.00330 0.03530 中國信託精穩基金 18.65890 18.69880 -0.03990 -0.21338 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.03000 11.13000 -0.10000 -0.89847 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.31000 11.42000 -0.11000 -0.96322 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.30000 67.67000 -1.37000 -2.02453 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.17790 38.95370 0.22420 0.57556 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.06000 19.17000 -0.11000 -0.57381 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37860 11.37760 0.00100 0.00879 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50480 10.48160 0.02320 0.22134 元大上證50基金 28.88000 28.75000 0.13000 0.45217 元大大中華TMT基金-人民幣 12.59000 12.63000 -0.04000 -0.31671 元大大中華TMT基金-新台幣 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609 元大大中華價值指數基金-美元 12.95600 12.92600 0.03000 0.23209 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.34900 17.29800 0.05100 0.29483 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.06400 11.05900 0.00500 0.04521 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.65400 10.62700 0.02700 0.25407 元大中國平衡基金-人民幣 3.10000 3.10000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.06330 46.13960 -0.07630 -0.16537 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45670 10.44730 0.00940 0.08998 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69710 9.68840 0.00870 0.08980 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63170 9.60260 0.02910 0.30304 元大巴西指數基金 5.91600 5.82500 0.09100 1.56223 元大巴菲特基金 30.40000 31.05000 -0.65000 -2.09340 元大日經225基金 28.36000 28.58000 -0.22000 -0.76977 元大台商收成基金 25.27000 25.33000 -0.06000 -0.23687 元大台灣50單日反向1倍基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 元大台灣50單日正向2倍基金 40.01000 40.32000 -0.31000 -0.76885 元大台灣中型100基金 34.23000 34.48000 -0.25000 -0.72506 元大台灣加權股價指數基金 25.94300 26.05100 -0.10800 -0.41457 元大台灣卓越50基金 85.79000 85.88000 -0.09000 -0.10480 元大台灣金融基金 17.77000 17.76000 0.01000 0.05631 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.05000 32.08000 -0.03000 -0.09352 元大台灣高股息基金 27.16000 27.02000 0.14000 0.51813 元大台灣電子科技基金 37.71000 37.93000 -0.22000 -0.58002 元大全球ETF成長組合基金 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.87000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.64000 13.74000 -0.10000 -0.72780 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.38000 13.51000 -0.13000 -0.96225 元大全球不動產證券化基金-美元 12.67900 12.77700 -0.09800 -0.76700 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.94000 6.90000 0.04000 0.57971 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.74000 6.77000 -0.03000 -0.44313 元大全球股票入息基金-美元配息 9.71400 9.70600 0.00800 0.08242 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 元大全球新興市場精選組合基金 13.94000 13.90000 0.04000 0.28777 元大全球農業商機基金 17.17000 17.24000 -0.07000 -0.40603 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 元大印尼指數基金 8.68000 8.54900 0.13100 1.53234 元大印度指數基金 10.18700 10.07700 0.11000 1.09159 元大印度基金 13.00000 12.90000 0.10000 0.77519 元大多多基金 21.17000 21.92000 -0.75000 -3.42153 元大多福基金 58.40000 59.76000 -1.36000 -2.27577 元大亞太成長基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57480 8.54970 0.02510 0.29358 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08110 7.06040 0.02070 0.29318 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.81500 9.74500 0.07000 0.71832 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.17900 10.14300 0.03600 0.35492 元大卓越基金 52.11000 53.38000 -1.27000 -2.37917 元大店頭基金 9.42000 9.65000 -0.23000 -2.38342 元大泛歐成長基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25270 10.25100 0.00170 0.01658 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.51830 9.51160 0.00670 0.07044 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.45440 31.40860 0.04580 0.14582 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.73520 37.60350 0.13170 0.35023 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.21960 19.25570 -0.03610 -0.18748 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.87570 18.79620 0.07950 0.42296 元大美國政府7至10年期債券基金 38.35360 38.26810 0.08550 0.22342 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.46020 20.47090 -0.01070 -0.05227 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.73070 17.69880 0.03190 0.18024 元大高科技基金 21.51000 22.11000 -0.60000 -2.71370 元大得利貨幣市場基金 16.24850 16.24780 0.00070 0.00431 元大得寶貨幣市場基金 11.97830 11.97790 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.93000 14.22000 -0.29000 -2.03938 元大華夏中小基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 元大新中國基金-美元 9.77500 9.78700 -0.01200 -0.12261 元大新中國基金-新台幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 29.53000 30.66000 -1.13000 -3.68558 元大新東協平衡基金-美元 9.46400 9.43000 0.03400 0.36055 元大新東協平衡基金-新台幣 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.43560 10.37920 0.05640 0.54339 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.76130 9.69390 0.06740 0.69528 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.34980 10.27190 0.07790 0.75838 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05760 8.98950 0.06810 0.75755 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80700 9.80160 0.00540 0.05509 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43950 9.43430 0.00520 0.05512 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.87800 9.86640 0.01160 0.11757 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.51060 9.49950 0.01110 0.11685 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.56060 9.55430 0.00630 0.06594 元大新興亞洲基金 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.15430 9.10770 0.04660 0.51165 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92680 8.88130 0.04550 0.51231 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.33190 9.27860 0.05330 0.57444 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09940 9.04750 0.05190 0.57364 元大萬泰貨幣市場基金 15.09690 15.09630 0.00060 0.00397 元大經貿基金 42.17000 43.25000 -1.08000 -2.49711 元大實質多重資產基金-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 元大實質多重資產基金-美元 9.32400 9.29800 0.02600 0.27963 元大實質多重資產基金-新台幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 元大滬深300單日反向1倍基金 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 元大滬深300單日正向2倍基金 14.52000 14.43000 0.09000 0.62370 元大摩臺基金 39.70000 39.72000 -0.02000 -0.05035 元大標普500基金 25.94000 26.07000 -0.13000 -0.49866 元大標普500單日反向1倍基金 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025 元大標普500單日正向2倍基金 33.95000 34.52000 -0.57000 -1.65122 元大標智滬深300基金 16.72000 16.85000 -0.13000 -0.77151 元大歐洲50基金 25.34000 25.23000 0.11000 0.43599 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62340 9.59780 0.02560 0.26673 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17220 10.17120 0.00100 0.00983 元大績效基金 61.04000 63.37000 -2.33000 -3.67682 元大韓國KOSPI200基金 22.43000 22.51000 -0.08000 -0.35540 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.17000 16.44000 -0.27000 -1.64234 日盛上選基金 37.36000 38.08000 -0.72000 -1.89076 日盛小而美基金 19.56000 19.94000 -0.38000 -1.90572 日盛中國內需動力基金 10.50000 10.59000 -0.09000 -0.84986 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65370 11.62300 0.03070 0.26413 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80770 9.78180 0.02590 0.26478 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65800 11.65320 0.00480 0.04119 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.80530 9.80130 0.00400 0.04081 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57330 10.56520 0.00810 0.07667 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.87780 8.87090 0.00690 0.07778 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 日盛日盛基金 14.88000 15.27000 -0.39000 -2.55403 日盛目標收益組合基金(美元) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 日盛全球抗暖化基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.07250 10.06740 0.00510 0.05066 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49190 9.48700 0.00490 0.05165 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.88350 9.87620 0.00730 0.07392 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31600 9.30910 0.00690 0.07412 日盛全球新興債券基金A 10.71870 10.71110 0.00760 0.07095 日盛全球新興債券基金B 8.34510 8.33920 0.00590 0.07075 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42730 2.41890 0.00840 0.34727 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69300 1.68710 0.00590 0.34971 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36660 0.36590 0.00070 0.19131 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25650 0.25600 0.00050 0.19531 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.16240 12.13720 0.02520 0.20763 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37120 8.35380 0.01740 0.20829 日盛亞洲機會基金 7.52000 7.52000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 18.50000 18.91000 -0.41000 -2.16816 日盛高科技基金 20.28000 20.71000 -0.43000 -2.07629 日盛貨幣市場基金 14.76470 14.76420 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 43.50000 44.60000 -1.10000 -2.46637 日盛精選五虎基金 39.73000 40.42000 -0.69000 -1.70708 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48010 13.47960 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 35.76000 37.13000 -1.37000 -3.68974 台新MSCI中國基金 21.55000 21.64000 -0.09000 -0.41590 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.64000 17.56000 0.08000 0.45558 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.01000 23.22000 -0.21000 -0.90439 台新大眾貨幣市場基金 14.15640 14.15590 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.39730 10.40940 -0.01210 -0.11624 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56430 10.56190 0.00240 0.02272 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06540 10.05570 0.00970 0.09646 台新中國通基金 48.01000 49.58000 -1.57000 -3.16660 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51690 0.52000 -0.00310 -0.59615 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.78800 15.87400 -0.08600 -0.54177 台新中國精選中小基金-美元 0.39050 0.38990 0.00060 0.15389 台新中國精選中小基金-新台幣 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 台新主流基金 25.03000 25.80000 -0.77000 -2.98450 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.67000 19.87000 -0.20000 -1.00654 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64730 0.65430 -0.00700 -1.06985 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.72000 14.87000 -0.15000 -1.00874 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48310 0.48830 -0.00520 -1.06492 台新台灣中小基金 37.41000 38.58000 -1.17000 -3.03266 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87740 9.83480 0.04260 0.43316 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.24570 9.23470 0.01100 0.11912 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32280 10.31000 0.01280 0.12415 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.48820 10.50300 -0.01480 -0.14091 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.28240 11.29840 -0.01600 -0.14161 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 台新印度基金 16.33000 16.18000 0.15000 0.92707 台新亞美短期債券基金 10.89720 10.90520 -0.00800 -0.07336 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58150 8.56140 0.02010 0.23477 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28640 0.28590 0.00050 0.17489 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86560 11.83780 0.02780 0.23484 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39050 0.38980 0.00070 0.17958 台新真吉利貨幣市場基金 11.08750 11.08710 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 30.23930 30.37770 -0.13840 -0.45560 台新智慧生活基金-美元 10.43440 10.60670 -0.17230 -1.62444 台新智慧生活基金-新台幣 10.64000 10.81000 -0.17000 -1.57262 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.66580 8.66350 0.00230 0.02655 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.78710 8.77930 0.00780 0.08885 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.26960 9.26720 0.00240 0.02590 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40740 9.39910 0.00830 0.08831 台新新興市場債券基金(A類型) 10.82020 10.77920 0.04100 0.38036 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34890 0.34780 0.00110 0.31627 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10590 8.07520 0.03070 0.38018 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27510 0.27430 0.00080 0.29165 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.03000 21.00000 0.03000 0.14286 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.78600 10.78000 0.00600 0.05566 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 22.79000 24.18000 -1.39000 -5.74855 未來資產全球大消費基金 15.60000 15.77000 -0.17000 -1.07800 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.77830 11.75850 0.01980 0.16839 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54770 9.53170 0.01600 0.16786 未來資產亞洲新富基金 21.38000 21.40000 -0.02000 -0.09346 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56200 12.56160 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 14.14000 14.97000 -0.83000 -5.54442 未來資產新興市場債券基金A 8.83550 8.82830 0.00720 0.08156 未來資產新興市場債券基金B 6.75160 6.74610 0.00550 0.08153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.07570 11.07480 0.00090 0.00813 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.85590 9.90260 -0.04670 -0.47159 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.36360 9.35210 0.01150 0.12297 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60660 10.59360 0.01300 0.12272 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.95990 7.99140 -0.03150 -0.39417 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07960 9.11560 -0.03600 -0.39493 永豐中小基金 58.36000 60.45000 -2.09000 -3.45740 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77420 1.76680 0.00740 0.41884 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33570 2.32630 0.00940 0.40408 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06480 8.06990 -0.00510 -0.06320 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.30180 10.30840 -0.00660 -0.06403 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.18000 5.18000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.24000 23.33000 -0.09000 -0.38577 永豐主流品牌基金 18.09000 18.47000 -0.38000 -2.05739 永豐永豐基金 37.73000 38.59000 -0.86000 -2.22856 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98210 10.02130 -0.03920 -0.39117 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98070 10.02000 -0.03930 -0.39222 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.94850 9.98730 -0.03880 -0.38849 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.94820 9.98700 -0.03880 -0.38851 永豐亞洲民生消費基金 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969 永豐南非幣2021保本基金 12.92450 12.90830 0.01620 0.12550 永豐高科技基金 27.22000 28.58000 -1.36000 -4.75857 永豐貨幣市場基金 13.87810 13.87760 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14070 2.12930 0.01140 0.53539 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52210 2.50870 0.01340 0.53414 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84070 7.83660 0.00410 0.05232 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48200 10.47640 0.00560 0.05345 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20410 7.19590 0.00820 0.11395 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.04860 11.03590 0.01270 0.11508 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.59000 17.68000 -0.09000 -0.50905 永豐臺灣加權ETF基金 56.65000 56.84000 -0.19000 -0.33427 永豐領航科技基金 43.78000 45.47000 -1.69000 -3.71674 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 永豐趨勢平衡基金 48.97000 50.49000 -1.52000 -3.01050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.54490 11.54170 0.00320 0.02773 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.44340 9.43850 0.00490 0.05192 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.69380 9.68880 0.00500 0.05161 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45250 9.44980 0.00270 0.02857 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.62320 9.61880 0.00440 0.04574 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46220 9.45750 0.00470 0.04970 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84350 9.83860 0.00490 0.04980 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43310 9.43150 0.00160 0.01696 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68170 9.68020 0.00150 0.01550 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762 兆豐國際中小基金 16.85000 17.24000 -0.39000 -2.26218 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.66000 14.75000 -0.09000 -0.61017 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.46000 19.62000 -0.16000 -0.81549 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.39000 19.56000 -0.17000 -0.86912 兆豐國際生命科學基金 16.18000 16.36000 -0.18000 -1.10024 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.42820 10.42350 0.00470 0.04509 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69680 10.69590 0.00090 0.00841 兆豐國際全球基金 32.48000 32.70000 -0.22000 -0.67278 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25790 10.25630 0.00160 0.01560 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97030 9.96330 0.00700 0.07026 兆豐國際國民基金 22.93000 23.04000 -0.11000 -0.47743 兆豐國際第一基金 13.63000 13.80000 -0.17000 -1.23188 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02980 10.00490 0.02490 0.24888 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.98500 7.96520 0.01980 0.24858 兆豐國際萬全基金 21.13000 21.33000 -0.20000 -0.93765 兆豐國際電子基金 27.09000 27.63000 -0.54000 -1.95440 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.95000 23.04000 -0.09000 -0.39063 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.25000 16.18000 0.07000 0.43263 兆豐國際豐台灣基金 33.09000 33.08000 0.01000 0.03023 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49830 12.49780 0.00050 0.00400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12620 11.11180 0.01440 0.12959 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97150 11.95380 0.01770 0.14807 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75560 10.74440 0.01120 0.10424 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52590 11.51280 0.01310 0.11379 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17380 8.16320 0.01060 0.12985 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53260 9.51700 0.01560 0.16392 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07020 9.06080 0.00940 0.10374 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02260 9.01300 0.00960 0.10651 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35770 9.34800 0.00970 0.10377 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 合庫全球新興市場基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫貨幣市場基金 10.12630 10.12600 0.00030 0.00296 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.57020 9.56150 0.00870 0.09099 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.83900 9.82510 0.01390 0.14147 合庫新興多重收益基金A類型 10.13760 10.12130 0.01630 0.16105 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.59110 11.56890 0.02220 0.19189 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.49530 13.47100 0.02430 0.18039 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.95130 8.94440 0.00690 0.07714 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.61220 9.59860 0.01360 0.14169 合庫新興多重收益基金B類型 8.00460 7.99170 0.01290 0.16142 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.92810 8.91020 0.01790 0.20089 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14360 10.12520 0.01840 0.18172 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95480 10.95360 0.00120 0.01096 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96960 10.00600 -0.03640 -0.36378 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74460 9.77410 -0.02950 -0.30182 安聯中國東協基金 15.67000 15.65000 0.02000 0.12780 安聯中國策略基金 14.72000 14.84000 -0.12000 -0.80863 安聯中華新思路基金-人民幣 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405 安聯中華新思路基金-美元 14.03000 14.06000 -0.03000 -0.21337 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 安聯台灣大壩基金 29.27000 29.87000 -0.60000 -2.00870 安聯台灣科技基金 49.55000 50.86000 -1.31000 -2.57570 安聯台灣貨幣市場基金 12.48730 12.48690 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 32.45000 33.25000 -0.80000 -2.40602 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14450 10.13610 0.00840 0.08287 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09530 15.08260 0.01270 0.08420 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69140 9.68330 0.00810 0.08365 安聯四季成長組合基金-美元 11.62000 11.66000 -0.04000 -0.34305 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.35400 12.32150 0.03250 0.26377 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16480 10.15300 0.01180 0.11622 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28100 12.26710 0.01390 0.11331 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59010 9.57530 0.01480 0.15456 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41860 9.40770 0.01090 0.11586 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09920 9.08890 0.01030 0.11333 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06490 12.04510 0.01980 0.16438 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97480 10.96310 0.01170 0.10672 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64400 10.63210 0.01190 0.11193 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.00760 8.99490 0.01270 0.14119 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.77800 8.76870 0.00930 0.10606 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.48760 8.47820 0.00940 0.11087 安聯全球人口趨勢基金 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.86000 10.05000 -0.19000 -1.89055 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.81000 37.51000 -0.70000 -1.86617 安聯全球油礦金趨勢基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 安聯全球計量平衡基金 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04020 12.03770 0.00250 0.02077 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45680 10.45460 0.00220 0.02104 安聯全球新興市場基金 17.97000 17.90000 0.07000 0.39106 安聯全球農金趨勢基金 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 安聯全球綠能趨勢基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 安聯亞洲動態策略基金 23.95000 23.95000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.03590 10.03130 0.00460 0.04586 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79310 9.78860 0.00450 0.04597 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.74830 83.57320 0.17510 0.20952 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.45920 12.46060 -0.00140 -0.01124 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.95050 65.84240 0.10810 0.16418 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.72820 9.72930 -0.00110 -0.01131 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.56800 2.56570 0.00230 0.08964 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41330 10.44570 -0.03240 -0.31018 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18520 2.17680 0.00840 0.38589 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64350 8.66950 -0.02600 -0.29990 宏利台灣動力基金 34.05000 35.20000 -1.15000 -3.26705 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.32710 10.31840 0.00870 0.08432 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05020 10.03560 0.01460 0.14548 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.16800 8.16150 0.00650 0.07964 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.10080 8.09030 0.01050 0.12979 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 宏利全球債券組合基金 13.04660 13.02760 0.01900 0.14584 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78130 2.77820 0.00310 0.11158 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71830 11.70450 0.01380 0.11790 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71090 8.70050 0.01040 0.11953 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43460 2.41420 0.02040 0.84500 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.89360 10.87460 0.01900 0.17472 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.01650 3.99370 0.02280 0.57090 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64860 0.64480 0.00380 0.58933 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.75000 18.64000 0.11000 0.59013 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75300 11.74640 0.00660 0.05619 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.46890 10.47140 -0.00250 -0.02387 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13240 10.12520 0.00720 0.07111 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.98850 8.98080 0.00770 0.08574 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56940 8.56450 0.00490 0.05721 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47620 8.46970 0.00650 0.07674 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.53000 8.53720 -0.00720 -0.08434 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81090 2.80440 0.00650 0.23178 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40790 0.40720 0.00070 0.17191 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.37790 12.35380 0.02410 0.19508 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93050 0.92890 0.00160 0.17225 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.56530 7.55070 0.01460 0.19336 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09510 2.09110 0.00400 0.19129 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30110 0.30060 0.00050 0.16633 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.28190 9.26390 0.01800 0.19430 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33860 0.33790 0.00070 0.20716 宏利萬利貨幣市場基金 13.63810 13.63770 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.80000 -0.01000 -0.35714 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546 宏利臺灣股息收益基金 29.04000 29.65000 -0.61000 -2.05734 宏利澳幣保本基金 12.04380 12.03490 0.00890 0.07395 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.25560 10.24680 0.00880 0.08588 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.58910 9.56880 0.02030 0.21215 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.94100 8.91650 0.02450 0.27477 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.58130 10.55230 0.02900 0.27482 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.93130 12.93100 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 27.13000 27.40000 -0.27000 -0.98540 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19810 11.19740 0.00070 0.00625 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85440 9.85490 -0.00050 -0.00507 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 保德信大中華基金-新台幣 30.05000 30.11000 -0.06000 -0.19927 保德信中小型股基金 49.96000 51.42000 -1.46000 -2.83936 保德信中國中小基金-人民幣 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 保德信中國中小基金-美元 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 保德信中國中小基金-新臺幣 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.34370 9.35750 -0.01380 -0.14748 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.39860 9.41150 -0.01290 -0.13707 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.47300 9.48690 -0.01390 -0.14652 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.20070 10.21570 -0.01500 -0.14683 保德信中國品牌基金-人民幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 保德信中國品牌基金-美元 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 保德信台商全方位基金 37.70000 38.61000 -0.91000 -2.35690 保德信全球中小基金 30.53000 30.72000 -0.19000 -0.61849 保德信全球消費商機基金 18.38000 18.39000 -0.01000 -0.05438 保德信全球基礎建設基金 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 保德信全球資源基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.27000 -0.16000 -1.55794 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.25000 33.74000 -0.49000 -1.45228 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83380 9.82660 0.00720 0.07327 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61670 10.60880 0.00790 0.07447 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25990 9.24730 0.01260 0.13626 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98300 9.96940 0.01360 0.13642 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25990 8.24980 0.01010 0.12243 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84720 10.83390 0.01330 0.12276 保德信亞太基金 22.12000 22.06000 0.06000 0.27199 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51480 8.50240 0.01240 0.14584 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23560 11.21920 0.01640 0.14618 保德信店頭市場基金 36.20000 37.03000 -0.83000 -2.24143 保德信拉丁美洲基金 7.10000 7.03000 0.07000 0.99573 保德信金平衡基金 30.51000 30.63000 -0.12000 -0.39177 保德信金滿意基金 44.50000 45.10000 -0.60000 -1.33038 保德信科技島基金 27.59000 28.10000 -0.51000 -1.81495 保德信高成長基金 97.94000 99.53000 -1.59000 -1.59751 保德信第一基金 27.85000 28.36000 -0.51000 -1.79831 保德信貨幣市場基金 15.76310 15.76250 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63440 10.65500 -0.02060 -0.19334 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.72470 10.73870 -0.01400 -0.13037 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89010 10.90450 -0.01440 -0.13206 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.28320 10.29040 -0.00720 -0.06997 保德信新世紀基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.11400 8.10170 0.01230 0.15182 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91020 10.89360 0.01660 0.15238 保德信新興趨勢組合基金 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 保德信瑞騰基金 15.54070 15.54020 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80690 9.80320 0.00370 0.03774 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03620 10.03240 0.00380 0.03788 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.74560 9.73920 0.00640 0.06571 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.85490 9.84950 0.00540 0.05483 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01810 9.99450 0.02360 0.23613 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01870 9.99460 0.02410 0.24113 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84090 9.83680 0.00410 0.04168 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84350 9.83940 0.00410 0.04167 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.11620 10.10680 0.00940 0.09301 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17970 10.15630 0.02340 0.23040 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17940 10.15560 0.02380 0.23435 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.03550 10.03130 0.00420 0.04187 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.03550 10.03130 0.00420 0.04187 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79640 9.77190 0.02450 0.25072 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61790 9.61030 0.00760 0.07908 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96470 1.96070 0.00400 0.20401 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66260 2.65630 0.00630 0.23717 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29600 0.29660 -0.00060 -0.20229 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43560 0.43650 -0.00090 -0.20619 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45660 8.47130 -0.01470 -0.17353 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67230 11.69050 -0.01820 -0.15568 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.56110 9.55260 0.00850 0.08898 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66410 11.66190 0.00220 0.01886 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67940 8.70930 -0.02990 -0.34331 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60230 10.63880 -0.03650 -0.34308 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23090 10.22320 0.00770 0.07532 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.15040 10.14030 0.01010 0.09960 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.12580 10.12480 0.00100 0.00988 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68810 10.68710 0.00100 0.00936 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03640 10.03320 0.00320 0.03189 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83950 9.83640 0.00310 0.03152 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14420 10.14110 0.00310 0.03057 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81350 9.80740 0.00610 0.06220 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01730 10.01220 0.00510 0.05094 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.79440 10.71270 0.08170 0.76265 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.32950 6.32370 0.00580 0.09172 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80090 10.79110 0.00980 0.09082 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64670 11.64640 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 20.12000 20.58000 -0.46000 -2.23518 施羅德樂活中小基金-I類型 4583.810004687.42000 -103.61000 -2.21038 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.44610 10.44050 0.00560 0.05364 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.50950 11.50530 0.00420 0.03650 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.73700 10.73630 0.00070 0.00652 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.31850 9.31350 0.00500 0.05369 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.79100 9.78740 0.00360 0.03678 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.58150 9.58080 0.00070 0.00731 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.67840 10.67270 0.00570 0.05341 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.27940 11.27520 0.00420 0.03725 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.20670 11.20600 0.00070 0.00625 柏瑞五國金勢力建設基金 6.64000 6.64000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.27000 13.29000 -0.02000 -0.15049 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65070 13.65030 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.44000 16.43000 0.01000 0.06086 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.55480 13.54170 0.01310 0.09674 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.93260 11.92520 0.00740 0.06205 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.54410 12.53580 0.00830 0.06621 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02340 9.01470 0.00870 0.09651 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.86660 6.86000 0.00660 0.09621 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90060 8.89510 0.00550 0.06183 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53120 8.52280 0.00840 0.09856 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.89970 10.89250 0.00720 0.06610 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43180 8.41220 0.01960 0.23299 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.10950 12.10200 0.00750 0.06197 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.74270 11.73140 0.01130 0.09632 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77390 11.76220 0.01170 0.09947 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.41910 11.41150 0.00760 0.06660 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.09940 9.09060 0.00880 0.09680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94460 9.93850 0.00610 0.06138 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75160 9.74190 0.00970 0.09957 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.69450 9.68810 0.00640 0.06606 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.53700 9.51480 0.02220 0.23332 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.25960 10.25330 0.00630 0.06144 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13380 10.12920 0.00460 0.04541 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01900 10.01590 0.00310 0.03095 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10000 10.09470 0.00530 0.05250 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.06400 10.05780 0.00620 0.06164 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88740 9.88300 0.00440 0.04452 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82550 9.82240 0.00310 0.03156 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.90700 9.90170 0.00530 0.05353 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.24000 10.23370 0.00630 0.06156 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13380 10.12920 0.00460 0.04541 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01900 10.01590 0.00310 0.03095 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10010 10.09480 0.00530 0.05250 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.06390 10.05770 0.00620 0.06164 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88750 9.88310 0.00440 0.04452 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82550 9.82240 0.00310 0.03156 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.90700 9.90180 0.00520 0.05252 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66530 10.62710 0.03820 0.35946 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86280 11.82080 0.04200 0.35531 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27190 11.23490 0.03700 0.32933 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.10490 9.07230 0.03260 0.35934 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82530 9.79050 0.03480 0.35545 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67860 9.64690 0.03170 0.32860 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37830 10.34110 0.03720 0.35973 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04560 11.00650 0.03910 0.35524 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88980 10.85410 0.03570 0.32891 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.10510 9.07250 0.03260 0.35933 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.82570 9.79090 0.03480 0.35543 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67900 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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.68520 9.66600 0.01920 0.19863 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.05110 11.02700 0.02410 0.21855 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94350 9.92110 0.02240 0.22578 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24980 10.22950 0.02030 0.19845 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.50180 9.48040 0.02140 0.22573 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30590 9.28500 0.02090 0.22509 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92340 9.90180 0.02160 0.21814 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.44740 9.42870 0.01870 0.19833 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.54000 18.53000 0.01000 0.05397 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.37000 17.38000 -0.01000 -0.05754 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.95280 12.93840 0.01440 0.11130 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.82390 10.85120 -0.02730 -0.25159 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.74520 11.76440 -0.01920 -0.16320 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.31480 12.34180 -0.02700 -0.21877 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.26290 11.29100 -0.02810 -0.24887 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.88350 9.90850 -0.02500 -0.25231 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.43360 10.45070 -0.01710 -0.16363 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.32560 10.34830 -0.02270 -0.21936 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.30680 10.33240 -0.02560 -0.24776 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.02420 10.04950 -0.02530 -0.25175 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.22890 10.24560 -0.01670 -0.16300 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.80780 11.83370 -0.02590 -0.21887 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.24770 10.27310 -0.02540 -0.24725 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.05000 14.09000 -0.04000 -0.28389 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.81000 27.64000 0.17000 0.61505 國泰大中華基金 21.38000 21.59000 -0.21000 -0.97267 國泰小龍基金 16.01000 16.19000 -0.18000 -1.11180 國泰中小成長基金 46.40000 47.33000 -0.93000 -1.96493 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.32690 4.36860 -0.04170 -0.95454 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.42000 19.57000 -0.15000 -0.76648 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.73360 0.73950 -0.00590 -0.79784 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69350 0.69910 -0.00560 -0.80103 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18930 2.18460 0.00470 0.21514 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65380 9.61470 0.03910 0.40667 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.23930 8.20590 0.03340 0.40702 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31670 0.31560 0.00110 0.34854 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.47680 11.47580 0.00100 0.00871 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68000 1.67740 0.00260 0.15500 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91860 9.91260 0.00600 0.06053 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32910 0.32910 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.61000 4.64890 -0.03890 -0.83676 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.68000 20.81000 -0.13000 -0.62470 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.67050 0.67520 -0.00470 -0.69609 國泰中港台基金人民幣級別 3.38840 3.42570 -0.03730 -1.08883 國泰中港台基金台幣級別 15.21000 15.35000 -0.14000 -0.91205 國泰中港台基金美元級別 0.49890 0.50370 -0.00480 -0.95295 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.62000 27.84000 -0.22000 -0.79023 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.26000 36.78000 -0.52000 -1.41381 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.25960 10.24950 0.01010 0.09854 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25980 10.24970 0.01010 0.09854 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.26000 10.24990 0.01010 0.09854 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33500 0.33490 0.00010 0.02986 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33510 0.33490 0.00020 0.05972 國泰台灣貨幣市場基金 12.40860 12.40820 0.00040 0.00322 國泰平衡基金 29.28000 30.00000 -0.72000 -2.40000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.44240 2.44840 -0.00600 -0.24506 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35860 0.35900 -0.00040 -0.11142 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48740 0.48910 -0.00170 -0.34758 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46900 0.47080 -0.00180 -0.38233 國泰全球資源基金台幣級別 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934 國泰全球資源基金美元級別 0.19060 0.18980 0.00080 0.42150 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41390 0.41420 -0.00030 -0.07243 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37500 0.37520 -0.00020 -0.05330 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43840 0.43870 -0.00030 -0.06838 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50610 0.50770 -0.00160 -0.31515 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.59000 20.70000 -0.11000 -0.53140 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.91000 21.84000 0.07000 0.32051 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.52440 2.52730 -0.00290 -0.11475 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.39780 11.38840 0.00940 0.08254 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.29250 10.28410 0.00840 0.08168 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37160 0.37150 0.00010 0.02692 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33560 0.33550 0.00010 0.02981 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50180 0.50290 -0.00110 -0.21873 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40340 0.40430 -0.00090 -0.22261 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.00000 19.08000 -0.08000 -0.41929 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62110 0.62410 -0.00300 -0.48069 國泰科技生化基金 38.06000 39.14000 -1.08000 -2.75933 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.81000 26.68000 0.13000 0.48726 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.43000 13.37000 0.06000 0.44877 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.95700 38.84830 0.10870 0.27981 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.65800 19.69430 -0.03630 -0.18432 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.15420 19.07680 0.07740 0.40573 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.13140 39.97030 0.16110 0.40305 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.81240 40.70780 0.10460 0.25695 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.81260 42.79170 0.02090 0.04884 國泰紐幣2021保本基金 12.09970 12.09250 0.00720 0.05954 國泰紐幣八年期保本基金 12.38700 12.37860 0.00840 0.06786 國泰紐幣保本基金 12.38720 12.38610 0.00110 0.00888 國泰高科技基金 14.05000 14.49000 -0.44000 -3.03658 國泰國泰基金台幣I級別 24.83000 25.16000 -0.33000 -1.31161 國泰國泰基金台幣級別 24.83000 25.16000 -0.33000 -1.31161 國泰富時中國A50基金 18.72000 18.68000 0.04000 0.21413 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33750 0.33710 0.00040 0.11866 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46550 0.46620 -0.00070 -0.15015 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37080 0.37350 -0.00270 -0.72289 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51150 0.51650 -0.00500 -0.96805 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35090 0.35170 -0.00080 -0.22747 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48400 0.48640 -0.00240 -0.49342 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64850 10.63550 0.01300 0.12223 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.68690 7.67750 0.00940 0.12244 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35990 0.35950 0.00040 0.11127 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25780 0.25750 0.00030 0.11650 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23450 2.23860 -0.00410 -0.18315 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.99040 9.98740 0.00300 0.03004 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32560 0.32570 -0.00010 -0.03070 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.03080 39.99870 0.03210 0.08025 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.03000 20.01000 0.02000 0.09995 國泰新興市場基金台幣級別 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 國泰新興市場基金美元級別 0.39920 0.39930 -0.00010 -0.02504 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26750 2.26510 0.00240 0.10596 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50230 1.50070 0.00160 0.10662 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34320 0.34230 0.00090 0.26293 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36930 0.36830 0.00100 0.27152 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22960 0.22900 0.00060 0.26201 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52930 10.50110 0.02820 0.26854 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.84540 6.82700 0.01840 0.26952 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.70000 13.64000 0.06000 0.43988 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.11000 37.46000 -0.35000 -0.93433 國泰價值卓越基金 16.74000 17.39000 -0.65000 -3.73778 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38640 0.38770 -0.00130 -0.33531 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.69050 38.78640 -0.09590 -0.24725 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.44000 20.69000 -0.25000 -1.20831 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.96000 19.89000 0.07000 0.35194 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.85000 20.00000 -0.15000 -0.75000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09650 12.08450 0.01200 0.09930 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39690 0.39650 0.00040 0.10088 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63780 9.62940 0.00840 0.08723 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30150 8.30600 -0.00450 -0.05418 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.67360 10.66430 0.00930 0.08721 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29430 9.29940 -0.00510 -0.05484 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16500 11.16430 0.00070 0.00627 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80130 9.83380 -0.03250 -0.33049 第一金大中華基金 28.90000 29.61000 -0.71000 -2.39784 第一金小型精選基金 41.65000 43.22000 -1.57000 -3.63258 第一金中國世紀基金-人民幣 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 第一金中國世紀基金-美元 8.89430 8.92620 -0.03190 -0.35737 第一金中國世紀基金-美元-N 8.89520 8.92710 -0.03190 -0.35734 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 第一金中概平衡基金 26.76000 27.32000 -0.56000 -2.04978 第一金台灣貨幣市場基金 15.24640 15.24580 0.00060 0.00394 第一金全家福貨幣市場基金 177.80000 177.79400 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00420 10.07710 -0.07290 -0.72342 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00420 10.07720 -0.07300 -0.72441 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.37410 14.57480 -0.20070 -1.37703 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.37460 14.57540 -0.20080 -1.37766 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.69000 13.87000 -0.18000 -1.29776 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.70000 13.88000 -0.18000 -1.29683 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87970 9.87630 0.00340 0.03443 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88300 9.87950 0.00350 0.03543 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51550 9.50920 0.00630 0.06625 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54010 9.53380 0.00630 0.06608 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32270 10.31910 0.00360 0.03489 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95050 9.94400 0.00650 0.06537 第一金全球大趨勢基金 23.76000 24.00000 -0.24000 -1.00000 第一金全球不動產證券化基金A 8.25870 8.23910 0.01960 0.23789 第一金全球不動產證券化基金B 5.87300 5.85910 0.01390 0.23724 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.55250 9.50750 0.04500 0.47331 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.55370 9.50860 0.04510 0.47431 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.87510 9.82850 0.04660 0.47413 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.87640 9.82980 0.04660 0.47407 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67050 8.66040 0.01010 0.11662 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21300 10.20110 0.01190 0.11665 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75150 9.74640 0.00510 0.05233 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.75060 9.74550 0.00510 0.05233 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.00850 8.00660 0.00190 0.02373 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87830 8.87430 0.00400 0.04507 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87870 8.87460 0.00410 0.04620 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17620 11.17040 0.00580 0.05192 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17720 11.17130 0.00590 0.05281 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99850 9.99610 0.00240 0.02401 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.77680 14.77000 0.00680 0.04604 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.23590 14.29920 -0.06330 -0.44268 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.25350 14.31700 -0.06350 -0.44353 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313 第一金亞洲科技基金 20.04000 19.97000 0.07000 0.35053 第一金亞洲新興市場基金 13.61000 13.49000 0.12000 0.88955 第一金店頭市場基金 10.54000 10.94000 -0.40000 -3.65631 第一金創新趨勢基金 27.04000 27.95000 -0.91000 -3.25581 第一金電子基金 36.59000 37.71000 -1.12000 -2.97003 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.91000 20.98000 -0.07000 -0.33365 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.95000 18.86000 0.09000 0.47720 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 統一大中華中小基金(美元) 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 統一大中華中小基金(新台幣) 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 統一大東協高股息基金(美元) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 統一大滿貫基金-A類型 37.18000 38.01000 -0.83000 -2.18364 統一大滿貫基金-I類型 37.18000 38.01000 -0.83000 -2.18364 統一大龍印基金 15.79000 15.82000 -0.03000 -0.18963 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 統一大龍騰中國基金(美元) 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.59000 10.71000 -0.12000 -1.12045 統一中小基金 28.50000 29.61000 -1.11000 -3.74873 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85110 9.78990 0.06120 0.62513 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.25530 9.25010 0.00520 0.05622 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94900 8.94130 0.00770 0.08612 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.64480 11.57240 0.07240 0.62563 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86750 10.86150 0.00600 0.05524 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50480 10.49590 0.00890 0.08480 統一台灣動力基金 19.35000 20.45000 -1.10000 -5.37897 統一全天候基金-A類型 119.74000 124.46000 -4.72000 -3.79238 統一全天候基金-I類型 119.74000 124.46000 -4.72000 -3.79238 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.17240 9.12060 0.05180 0.56795 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92780 8.92790 -0.00010 -0.00112 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.87980 8.87820 0.00160 0.01802 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.45220 9.39880 0.05340 0.56816 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.15050 9.14890 0.00160 0.01749 統一全球債券組合基金 11.98610 11.97360 0.01250 0.10440 統一全球新科技基金(人民幣) 16.56000 16.68000 -0.12000 -0.71942 統一全球新科技基金(美元) 15.71000 15.91000 -0.20000 -1.25707 統一全球新科技基金(新台幣) 14.93000 15.12000 -0.19000 -1.25661 統一亞太基金 27.21000 27.19000 0.02000 0.07356 統一亞洲大金磚基金 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 統一奔騰基金 65.53000 68.10000 -2.57000 -3.77386 統一強棒貨幣市場基金 16.65470 16.65420 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 統一強漢基金(美元) 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 統一強漢基金(新台幣) 26.17000 26.32000 -0.15000 -0.56991 統一統信基金 35.08000 36.35000 -1.27000 -3.49381 統一黑馬基金 65.72000 68.37000 -2.65000 -3.87597 統一新亞洲科技能源基金 19.34000 19.38000 -0.04000 -0.20640 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06520 8.05430 0.01090 0.13533 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20190 10.18810 0.01380 0.13545 統一經建基金 50.79000 52.84000 -2.05000 -3.87964 統一龍馬基金 77.36000 80.15000 -2.79000 -3.48097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 24.81000 26.18000 -1.37000 -5.23300 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.13000 52.52000 -1.39000 -2.64661 野村中國機會基金 14.03000 14.11000 -0.08000 -0.56697 野村巴西基金 5.62000 5.55000 0.07000 1.26126 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.51000 12.44000 0.07000 0.56270 野村台灣高股息基金 23.44000 23.41000 0.03000 0.12815 野村台灣運籌基金 38.81000 39.60000 -0.79000 -1.99495 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.59620 9.55790 0.03830 0.40072 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.53020 9.51270 0.01750 0.18396 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.58670 9.56910 0.01760 0.18393 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80400 9.76490 0.03910 0.40041 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.68830 9.67060 0.01770 0.18303 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.65580 9.63800 0.01780 0.18469 野村平衡基金 20.22000 20.73000 -0.51000 -2.46020 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 17.69000 17.91000 -0.22000 -1.22836 野村全球品牌基金 28.48000 28.88000 -0.40000 -1.38504 野村全球氣候變遷基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.74000 19.79000 -0.05000 -0.25265 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47130 10.46380 0.00750 0.07168 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37140 10.36250 0.00890 0.08589 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63420 9.59410 0.04010 0.41797 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.35980 9.34860 0.01120 0.11980 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.93510 8.92020 0.01490 0.16704 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.25310 11.20640 0.04670 0.41673 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.72220 10.70950 0.01270 0.11859 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.29470 10.27750 0.01720 0.16736 野村成長基金 29.69000 29.82000 -0.13000 -0.43595 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.16250 9.10940 0.05310 0.58291 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.14600 9.12220 0.02380 0.26090 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.27390 9.24500 0.02890 0.31260 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.57640 9.52070 0.05570 0.58504 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.47170 9.44700 0.02470 0.26146 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.60700 9.57710 0.02990 0.31220 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.61750 9.58360 0.03390 0.35373 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.65520 9.64070 0.01450 0.15040 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.73000 9.71150 0.01850 0.19050 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.12140 10.08810 0.03330 0.33009 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.07590 10.06080 0.01510 0.15009 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.16020 10.14090 0.01930 0.19032 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.73800 8.69640 0.04160 0.47836 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.36740 9.30760 0.05980 0.64249 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.21130 9.17040 0.04090 0.44600 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24030 13.17720 0.06310 0.47886 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29450 12.21630 0.07820 0.64013 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.00230 9.95800 0.04430 0.44487 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25910 10.23440 0.02470 0.24134 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88680 9.88450 0.00230 0.02327 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.42620 9.42140 0.00480 0.05095 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.19000 11.18440 0.00560 0.05007 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18460 10.20280 -0.01820 -0.17838 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.28710 11.28790 -0.00080 -0.00709 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.76590 10.78850 -0.02260 -0.20948 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51940 10.53800 -0.01860 -0.17650 野村高科技基金 12.74000 13.40000 -0.66000 -4.92537 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23020 10.26510 -0.03490 -0.33999 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.46690 10.47810 -0.01120 -0.10689 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62120 10.62950 -0.00830 -0.07808 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.79170 9.83090 -0.03920 -0.39874 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.67820 9.71190 -0.03370 -0.34700 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.59880 9.62280 -0.02400 -0.24941 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.99890 12.01120 -0.01230 -0.10240 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.06570 13.07760 -0.01190 -0.09100 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.90730 10.95100 -0.04370 -0.39905 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78720 10.82490 -0.03770 -0.34827 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.94790 10.97550 -0.02760 -0.25147 野村貨幣市場基金 16.26190 16.26130 0.00060 0.00369 野村新馬基金 16.06000 16.05000 0.01000 0.06231 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.06350 10.03210 0.03140 0.31300 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00910 10.02100 -0.01190 -0.11875 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96870 9.97440 -0.00570 -0.05715 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.87230 9.83710 0.03520 0.35783 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81000 9.80560 0.00440 0.04487 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80790 9.80270 0.00520 0.05305 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.87230 9.83710 0.03520 0.35783 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81000 9.80560 0.00440 0.04487 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80790 9.80270 0.00520 0.05305 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.17570 10.11240 0.06330 0.62596 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11030 10.07700 0.03330 0.33046 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.08530 10.04940 0.03590 0.35724 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.17560 10.11230 0.06330 0.62597 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.11030 10.07700 0.03330 0.33046 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.08530 10.04940 0.03590 0.35724 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10050 10.08460 0.01590 0.15767 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99010 7.97530 0.01480 0.18557 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79940 11.77760 0.02180 0.18510 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.07670 12.07640 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 野村歐洲高股息基金季配型 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 野村歐洲高股息基金累積型 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 野村積極成長基金 12.53000 12.58000 -0.05000 -0.39746 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.82000 10.14000 -0.32000 -3.15582 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.87000 37.03000 -1.16000 -3.13260 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24700 10.23630 0.01070 0.10453 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62910 8.60550 0.02360 0.27424 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93990 7.93510 0.00480 0.06049 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.86210 7.85580 0.00630 0.08020 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.64930 11.61760 0.03170 0.27286 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48050 10.47410 0.00640 0.06110 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.40970 10.40140 0.00830 0.07980 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900 野村環球基金-人民幣計價 16.27000 16.39000 -0.12000 -0.73215 野村環球基金-美元計價 12.68000 12.81000 -0.13000 -1.01483 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.61000 17.79000 -0.18000 -1.01180 野村鴻利基金 23.35000 23.99000 -0.64000 -2.66778 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85650 16.85620 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.07000 21.47000 -0.40000 -1.86306 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.39000 0.14000 1.49095 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.89000 13.77000 0.12000 0.87146 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.13960 10.12710 0.01250 0.12343 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30310 13.28700 0.01610 0.12117 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.74710 9.74290 0.00420 0.04311 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.73110 9.72790 0.00320 0.03290 凱基台商天下基金 13.53000 13.43000 0.10000 0.74460 凱基台灣精五門基金 21.08000 21.25000 -0.17000 -0.80000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.82300 10.83160 -0.00860 -0.07940 凱基亞太高股息基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096 凱基亞洲四金磚基金 17.64000 17.61000 0.03000 0.17036 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.18000 14.12000 0.06000 0.42493 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.92150 12.90530 0.01620 0.12553 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54000 11.53970 0.00030 0.00260 凱基開創基金 27.40000 27.61000 -0.21000 -0.76059 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.26000 22.71000 -0.45000 -1.98151 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.72670 22.17530 -0.44860 -2.02297 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.03000 17.97000 0.06000 0.33389 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.34690 17.29950 0.04740 0.27400 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.91260 11.96440 -0.05180 -0.43295 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.68350 11.82210 -0.13860 -1.17238 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.89000 12.02000 -0.13000 -1.08153 凱基護城河基金-台幣計價A 13.32000 13.40000 -0.08000 -0.59701 凱基護城河基金-美元計價B 13.14400 13.23220 -0.08820 -0.66656 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.85000 13.61000 0.24000 1.76341 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.60000 35.82000 -1.22000 -3.40592 富邦NASDAQ-100基金 30.53000 30.95000 -0.42000 -1.35703 富邦上証180基金 28.58000 28.58000 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21400 0.21360 0.00040 0.18727 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.58000 7.59000 -0.01000 -0.13175 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.31000 38.08000 0.23000 0.60399 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.69380 11.71900 -0.02520 -0.21504 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.81560 10.83910 -0.02350 -0.21681 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.38450 10.38940 -0.00490 -0.04716 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.24760 10.26970 -0.02210 -0.21520 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.40230 9.42270 -0.02040 -0.21650 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.03510 9.03940 -0.00430 -0.04757 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.32530 20.33810 -0.01280 -0.06294 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.31550 11.31440 0.00110 0.00972 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35640 10.33620 0.02020 0.19543 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91510 12.87850 0.03660 0.28419 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89940 1.89620 0.00320 0.16876 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46680 9.43990 0.02690 0.28496 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44020 1.43770 0.00250 0.17389 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.71750 11.71010 0.00740 0.06319 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71080 1.70950 0.00130 0.07605 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14370 10.13730 0.00640 0.06313 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49990 1.49870 0.00120 0.08007 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.37000 14.30000 0.07000 0.48951 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.21000 24.39000 -0.18000 -0.73801 富邦日本東証基金 22.63000 22.68000 -0.05000 -0.22046 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.56000 43.55000 0.01000 0.02296 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 50.12000 50.47000 -0.35000 -0.69348 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.01000 53.06000 -0.05000 -0.09423 富邦台灣心基金 23.89000 24.77000 -0.88000 -3.55268 富邦台灣釆吉50基金 49.48000 49.53000 -0.05000 -0.10095 富邦台灣科技指數基金 55.08000 55.01000 0.07000 0.12725 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.35160 41.08380 0.26780 0.65184 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.19390 41.18700 0.00690 0.01675 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29570 0.29490 0.00080 0.27128 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.49840 2.49940 -0.00100 -0.04001 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33820 0.00030 0.08870 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52780 10.51790 0.00990 0.09413 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17090 2.17140 -0.00050 -0.02303 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32470 0.32440 0.00030 0.09248 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08690 9.07830 0.00860 0.09473 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.28000 24.03000 0.25000 1.04037 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.03000 14.14000 -0.11000 -0.77793 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.28000 31.72000 0.56000 1.76545 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63580 15.63530 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 68.60000 71.05000 -2.45000 -3.44828 富邦科技基金 27.03000 28.20000 -1.17000 -4.14894 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.13250 40.07270 0.05980 0.14923 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.50330 39.35840 0.14490 0.36816 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.90600 38.81250 0.09350 0.24090 富邦恒生國企ETF基金 20.71000 20.70000 0.01000 0.04831 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.26000 29.15000 0.11000 0.37736 富邦高成長基金 26.06000 26.93000 -0.87000 -3.23060 富邦基金 14.20000 14.54000 -0.34000 -2.33838 富邦深証100基金 9.66000 9.78000 -0.12000 -1.22699 富邦富時歐洲ETF基金 21.14000 21.12000 0.02000 0.09470 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40910 0.40880 0.00030 0.07339 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.26210 12.25610 0.00600 0.04896 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51790 9.51320 0.00470 0.04941 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30460 0.30440 0.00020 0.06570 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86680 8.86240 0.00440 0.04965 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.49970 9.48880 0.01090 0.11487 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.95110 9.93360 0.01750 0.17617 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.42770 9.41700 0.01070 0.11362 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.86250 9.84520 0.01730 0.17572 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.62000 20.55000 0.07000 0.34063 富邦精準基金 50.34000 52.12000 -1.78000 -3.41520 富邦精銳中小基金 12.70000 13.20000 -0.50000 -3.78788 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.92000 20.42000 -0.50000 -2.44858 富邦臺灣公司治理100基金 22.09000 22.07000 0.02000 0.09062 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.04000 16.19000 -0.15000 -0.92650 富邦標普美國特別股ETF基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.57070 10.55470 0.01600 0.15159 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.51980 10.49310 0.02670 0.25445 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.57990 10.54560 0.03430 0.32525 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30280 10.28720 0.01560 0.15164 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.20630 10.18040 0.02590 0.25441 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.24610 10.21290 0.03320 0.32508 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.21000 31.35000 -0.14000 -0.44657 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.86230 8.84210 0.02020 0.22845 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33820 9.31840 0.01980 0.21248 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07880 9.05960 0.01920 0.21193 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.80100 9.77860 0.02240 0.22907 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.74320 9.72260 0.02060 0.21188 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47300 9.45290 0.02010 0.21263 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54170 9.52130 0.02040 0.21426 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57760 8.56240 0.01520 0.17752 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.54470 9.52920 0.01550 0.16266 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04580 9.03130 0.01450 0.16055 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60760 10.58880 0.01880 0.17755 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.29700 10.28030 0.01670 0.16245 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82770 9.81180 0.01590 0.16205 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.16420 9.14920 0.01500 0.16395 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65300 9.63710 0.01590 0.16499 富達卓越領航全球組合基金 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81550 8.79890 0.01660 0.18866 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46230 9.44540 0.01690 0.17892 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16410 9.14770 0.01640 0.17928 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.98340 9.96400 0.01940 0.19470 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.87840 9.86070 0.01770 0.17950 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60320 9.58620 0.01700 0.17734 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.25050 9.23380 0.01670 0.18086 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.66760 9.65020 0.01740 0.18031 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.71210 9.69870 0.01340 0.13816 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.19190 9.17630 0.01560 0.17000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.78670 8.76940 0.01730 0.19728 富蘭克林華美中華基金 14.02000 13.93000 0.09000 0.64609 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.84000 22.21000 -0.37000 -1.66592 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.94000 21.16000 -0.22000 -1.03970 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.94070 7.93480 0.00590 0.07436 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09160 9.08680 0.00480 0.05282 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74240 9.73730 0.00510 0.05238 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27760 9.27070 0.00690 0.07443 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.06390 11.05270 0.01120 0.10133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78300 8.77410 0.00890 0.10143 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.23550 9.22610 0.00940 0.10188 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.14790 13.13920 0.00870 0.06621 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.30540 10.29860 0.00680 0.06603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09950 10.09310 0.00640 0.06341 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.69520 7.69040 0.00480 0.06242 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17740 9.17160 0.00580 0.06324 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.66120 10.65170 0.00950 0.08919 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58590 7.57920 0.00670 0.08840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06590 9.05790 0.00800 0.08832 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38650 10.38710 -0.00060 -0.00578 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.73540 7.73580 -0.00040 -0.00517 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22540 8.21530 0.01010 0.12294 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25670 9.24740 0.00930 0.10057 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99100 9.98090 0.01010 0.10119 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61810 12.60270 0.01540 0.12220 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.41510 13.42480 -0.00970 -0.07225 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美第一富基金 42.66000 43.71000 -1.05000 -2.40220 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30020 10.29980 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.20000 14.37000 -0.17000 -1.18302 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.32000 13.46000 -0.14000 -1.04012 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.32000 15.48000 -0.16000 -1.03359 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.08000 8.06820 0.01180 0.14625 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.18870 11.15950 0.02920 0.26166 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.75760 9.74250 0.01510 0.15499 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.12220 11.10500 0.01720 0.15489 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.01770 7.00220 0.01550 0.22136 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.24450 9.22550 0.01900 0.20595 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.28990 10.26880 0.02110 0.20548 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.68360 10.65990 0.02370 0.22233 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.25000 20.22000 0.03000 0.14837 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.60670 11.60430 0.00240 0.02068 復華人生目標基金 40.53630 41.56280 -1.02650 -2.46976 復華大中華中小策略基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 82.41000 85.85000 -3.44000 -4.00699 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 復華六年到期新興市場債券基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華台灣智能基金 12.47000 12.65000 -0.18000 -1.42292 復華全方位基金 33.82000 35.18000 -1.36000 -3.86583 復華全球大趨勢基金-美元 14.21000 14.33000 -0.12000 -0.83740 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.13000 22.30000 -0.17000 -0.76233 復華全球平衡基金-美元 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 復華全球平衡基金-新臺幣 20.52000 20.63000 -0.11000 -0.53320 復華全球物聯網科技基金-美元 17.54000 17.75000 -0.21000 -1.18310 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.72000 16.91000 -0.19000 -1.12360 復華全球原物料基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 復華全球消費基金-新臺幣 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0.01000 0.11723 復華恒生單日正向二倍基金 33.17000 33.27000 -0.10000 -0.30057 復華神盾基金 27.84200 28.74260 -0.90060 -3.13333 復華高成長基金 72.54000 75.65000 -3.11000 -4.11104 復華高益策略組合基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 復華貨幣市場基金 14.39320 14.39280 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 19.51000 19.47000 0.04000 0.20544 復華富時台灣高股息低波動基金 52.31000 52.29000 0.02000 0.03825 復華復華基金 22.81000 23.79000 -0.98000 -4.11938 復華華人世紀基金 19.06000 19.04000 0.02000 0.10504 復華傳家二號基金 32.06330 32.91420 -0.85090 -2.58521 復華傳家基金 27.16560 28.29880 -1.13320 -4.00441 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華新興人民幣債券基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.42000 19.38000 0.04000 0.20640 復華新興市場高收益債券基金A 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 復華新興市場高收益債券基金B 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 復華滬深300 A股基金 21.49000 21.55000 -0.06000 -0.27842 復華數位經濟基金 64.98000 68.21000 -3.23000 -4.73538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.84690 9.83420 0.01270 0.12914 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.68750 9.67450 0.01300 0.13437 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.00240 9.98940 0.01300 0.13014 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.81020 9.79700 0.01320 0.13474 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.78420 9.77450 0.00970 0.09924 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.21490 10.19840 0.01650 0.16179 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79350 9.78520 0.00830 0.08482 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.22560 10.21050 0.01510 0.14789 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79260 9.78430 0.00830 0.08483 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.22800 10.21290 0.01510 0.14785 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37690 9.36860 0.00830 0.08859 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.52110 8.53340 -0.01230 -0.14414 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.42570 8.43260 -0.00690 -0.08183 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.61550 11.60530 0.01020 0.08789 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.57160 10.58680 -0.01520 -0.14358 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57530 10.58390 -0.00860 -0.08126 景順主流基金 18.81000 19.15000 -0.34000 -1.77546 景順台灣科技基金 32.68000 33.26000 -0.58000 -1.74384 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 景順全球科技基金 22.41000 22.78000 -0.37000 -1.62423 景順全球康健基金 18.92000 19.01000 -0.09000 -0.47344 景順貨幣市場基金 15.93330 15.93280 0.00050 0.00314 景順潛力基金 34.57000 35.24000 -0.67000 -1.90125 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.25000 15.47000 -0.22000 -1.42211 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.14000 14.34000 -0.20000 -1.39470 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.04000 10.19000 -0.15000 -1.47203 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.15000 10.31000 -0.16000 -1.55189 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.27000 10.43000 -0.16000 -1.53404 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.69190 8.68620 0.00570 0.06562 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98150 7.97090 0.01060 0.13298 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09360 11.08630 0.00730 0.06585 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16470 10.15120 0.01350 0.13299 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 華南永昌中國A股基金(美元) 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.46920 9.46580 0.00340 0.03592 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.58360 9.57420 0.00940 0.09818 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.75710 9.75370 0.00340 0.03486 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.87750 9.86790 0.00960 0.09729 華南永昌永昌基金 19.61000 19.90000 -0.29000 -1.45729 華南永昌全球亨利組合基金 14.34280 14.32800 0.01480 0.10329 華南永昌全球神農水資源基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 華南永昌全球精品基金 16.21000 16.38000 -0.17000 -1.03785 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.03000 14.06000 -0.03000 -0.21337 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472 華南永昌物聯網精選基金 12.23000 12.43000 -0.20000 -1.60901 華南永昌策略報酬基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19900 16.19830 0.00070 0.00432 華南永昌龍盈平衡基金 24.42910 24.65610 -0.22700 -0.92066 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93380 11.93340 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.13830 10.13090 0.00740 0.07304 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.05100 10.02230 0.02870 0.28636 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.79600 9.78890 0.00710 0.07253 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67970 9.65200 0.02770 0.28699 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.96960 9.96380 0.00580 0.05821 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.82400 9.79740 0.02660 0.27150 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.72710 9.72140 0.00570 0.05863 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.57870 9.55280 0.02590 0.27112 華頓中小型基金 28.07000 28.27000 -0.20000 -0.70746 華頓中國多重機會平衡基金 12.16540 12.23700 -0.07160 -0.58511 華頓台灣基金 32.03000 33.61000 -1.58000 -4.70098 華頓平安貨幣市場基金 11.51610 11.51570 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 17.76000 17.94000 -0.18000 -1.00334 華頓全球高收益債券基金A 13.43010 13.41510 0.01500 0.11181 華頓全球高收益債券基金B 8.37160 8.36220 0.00940 0.11241 華頓全球黑鑽油源基金 5.97000 6.00000 -0.03000 -0.50000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76610 2.77800 -0.01190 -0.42837 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.41150 12.47680 -0.06530 -0.52337 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40570 0.40810 -0.00240 -0.58809 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.58900 11.60790 -0.01890 -0.16282 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.57440 10.59000 -0.01560 -0.14731 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.33790 10.36450 -0.02660 -0.25665 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.35530 9.37930 -0.02400 -0.25588 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.63570 10.66960 -0.03390 -0.31773 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.67080 9.70260 -0.03180 -0.32775 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.18000 11.26000 -0.08000 -0.71048 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49560 2.49000 0.00560 0.22490 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06010 2.05440 0.00570 0.27745 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.72930 11.72190 0.00740 0.06313 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.56200 9.55590 0.00610 0.06383 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36540 0.36510 0.00030 0.08217 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30470 0.30460 0.00010 0.03283 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.49000 3.50000 -0.01000 -0.28571 匯豐中國動力基金(台幣) 15.67000 15.71000 -0.04000 -0.25461 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.11000 25.35000 -0.24000 -0.94675 匯豐全球趨勢組合基金 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 匯豐安富基金 26.08000 26.22000 -0.14000 -0.53394 匯豐成功基金 41.56000 41.45000 0.11000 0.26538 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57840 2.57250 0.00590 0.22935 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35930 2.35330 0.00600 0.25496 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.56060 11.54900 0.01160 0.10044 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96440 7.95270 0.01170 0.14712 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37890 0.37860 0.00030 0.07924 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33900 0.33870 0.00030 0.08857 匯豐金磚動力基金 14.37000 14.30000 0.07000 0.48951 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97850 14.97820 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.08000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.56390 5.53980 0.02410 0.43503 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.13680 9.11280 0.02400 0.26337 匯豐龍鳳基金-A類型 54.03000 54.56000 -0.53000 -0.97141 匯豐龍鳳基金-I類型 54.03000 54.56000 -0.53000 -0.97141 匯豐龍騰電子基金 39.09000 39.72000 -0.63000 -1.58610 匯豐雙高收益債券組合基金 12.29190 12.27990 0.01200 0.09772 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 21.01000 21.88000 -0.87000 -3.97623 新光中國成長基金(人民幣) 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 新光中國成長基金(美元) 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 新光中國成長基金(新臺幣) 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.60320 10.52510 0.07810 0.74204 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.84210 9.84770 -0.00560 -0.05687 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.07250 10.06830 0.00420 0.04172 新光台灣富貴基金 23.62000 23.83000 -0.21000 -0.88124 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.37000 12.44000 -0.07000 -0.56270 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99990 9.98730 0.01260 0.12616 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.69940 9.67720 0.02220 0.22941 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65260 9.64000 0.01260 0.13071 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.35210 9.33070 0.02140 0.22935 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 新光吉星貨幣市場基金 15.43940 15.43890 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 新光多重資產基金(A累積)美元 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 新光亞洲精選基金-美金 23.46000 23.43000 0.03000 0.12804 新光亞洲精選基金-新台幣 23.60000 23.55000 0.05000 0.21231 新光兩岸優勢基金 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 新光店頭基金 27.17000 27.88000 -0.71000 -2.54663 新光南非幣保本基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 新光特選內需收益ETF基金 20.31000 20.28000 0.03000 0.14793 新光創新科技基金 16.16000 16.55000 -0.39000 -2.35650 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80560 9.77110 0.03450 0.35308 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07280 10.05320 0.01960 0.19496 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71940 9.70140 0.01800 0.18554 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31590 9.28310 0.03280 0.35333 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.57360 9.55420 0.01940 0.20305 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23860 9.22150 0.01710 0.18544 新光澳幣八年期保本基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 新光澳幣保本基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06670 10.04960 0.01710 0.17016 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.82300 9.80700 0.01600 0.16315 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.75910 9.74750 0.01160 0.11900 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95890 9.94700 0.01190 0.11963 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91020 9.90020 0.01000 0.10101 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70920 9.69950 0.00970 0.10001 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67930 9.67380 0.00550 0.05685 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88040 9.87470 0.00570 0.05772 瑞銀全球創新趨勢基金 7.62000 7.66000 -0.04000 -0.52219 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83250 9.79800 0.03450 0.35211 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45830 9.42440 0.03390 0.35970 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77130 9.74160 0.02970 0.30488 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.44680 9.41810 0.02870 0.30473 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52360 9.48990 0.03370 0.35511 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91400 9.87930 0.03470 0.35124 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.83770 13.79130 0.04640 0.33644 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.54530 8.51670 0.02860 0.33581 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.33640 37.18240 0.15400 0.41417 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.40550 38.26390 0.14160 0.37006 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.68150 39.41300 0.26850 0.68125 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16980 11.16890 0.00090 0.00806 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95940 9.99240 -0.03300 -0.33025 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.81450 13.74510 0.06940 0.50491 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.42370 10.41320 0.01050 0.10083 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 群益大印度基金-人民幣 14.27070 14.09140 0.17930 1.27241 群益大印度基金-美元 13.54890 13.43270 0.11620 0.86505 群益大印度基金-新臺幣 12.74000 12.63000 0.11000 0.87094 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.83260 12.82520 0.00740 0.05770 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.49290 12.53610 -0.04320 -0.34460 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.90090 11.89410 0.00680 0.05717 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.57290 10.60950 -0.03660 -0.34497 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.29770 10.29180 0.00590 0.05733 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.18510 9.21690 -0.03180 -0.34502 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.93900 9.93330 0.00570 0.05738 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.16210 9.19390 -0.03180 -0.34588 群益中小型股基金 52.16000 53.80000 -1.64000 -3.04833 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.98300 9.95240 0.03060 0.30746 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.35630 9.36530 -0.00900 -0.09610 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.70450 8.70750 -0.00300 -0.03445 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.82430 8.79730 0.02700 0.30691 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27020 8.27810 -0.00790 -0.09543 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.69480 7.69740 -0.00260 -0.03378 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93620 10.91750 0.01870 0.17128 群益中國高收益債券基金-美元 10.59920 10.58350 0.01570 0.14834 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80620 9.81130 -0.00510 -0.05198 群益中國新機會基金N-人民幣 9.46120 9.43840 0.02280 0.24157 群益中國新機會基金N-美元 8.77020 8.78440 -0.01420 -0.16165 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 8.39060 8.37040 0.02020 0.24133 群益中國新機會基金-美元 9.37740 9.39260 -0.01520 -0.16183 群益中國新機會基金-新臺幣 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 群益平衡王基金 19.77860 19.95250 -0.17390 -0.87157 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.94000 -0.02000 -0.33670 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.96180 10.97720 -0.01540 -0.14029 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.56260 10.62020 -0.05760 -0.54236 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.87070 9.88460 -0.01390 -0.14062 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.51140 9.56320 -0.05180 -0.54166 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.09560 10.11060 -0.01500 -0.14836 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.89030 9.90490 -0.01460 -0.14740 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.48880 9.50290 -0.01410 -0.14838 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.39270 9.40660 -0.01390 -0.14777 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.15410 10.16910 -0.01500 -0.14751 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.20050 10.21550 -0.01500 -0.14684 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65600 9.67030 -0.01430 -0.14788 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.04960 10.06440 -0.01480 -0.14705 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22550 10.21320 0.01230 0.12043 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.43710 7.42810 0.00900 0.12116 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.10530 10.10310 0.00220 0.02178 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.00970 10.00620 0.00350 0.03498 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.14700 10.14080 0.00620 0.06114 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.10520 10.10310 0.00210 0.02079 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 10.00970 10.00620 0.00350 0.03498 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.14700 10.14080 0.00620 0.06114 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.10530 10.10320 0.00210 0.02079 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.00970 10.00620 0.00350 0.03498 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.14700 10.14080 0.00620 0.06114 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.10530 10.10310 0.00220 0.02178 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 10.00960 10.00620 0.00340 0.03398 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.14700 10.14080 0.00620 0.06114 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.16000 11.34000 -0.18000 -1.58730 群益全球關鍵生技基金-美元 15.81980 16.08660 -0.26680 -1.65852 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.48000 15.73000 -0.25000 -1.58932 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 群益印度中小基金N-美元 10.06800 9.99560 0.07240 0.72432 群益印度中小基金N-新臺幣 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470 群益印度中小基金-人民幣 16.08320 15.90340 0.17980 1.13058 群益印度中小基金-美元 14.39980 14.29630 0.10350 0.72396 群益印度中小基金-新臺幣 16.51000 16.39000 0.12000 0.73215 群益多利策略組合基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402 群益安家基金 27.12440 27.79040 -0.66600 -2.39651 群益安穩貨幣市場基金 16.07960 16.07900 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 23.56000 24.04000 -0.48000 -1.99667 群益亞太中小基金 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256 群益亞太新趨勢平衡基金 17.23000 17.17000 0.06000 0.34945 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70680 9.70180 0.00500 0.05154 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48180 7.47790 0.00390 0.05215 群益店頭市場基金 109.96000 114.83000 -4.87000 -4.24105 群益東方盛世基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 群益東協成長基金-人民幣 13.56130 13.43610 0.12520 0.93182 群益東協成長基金-美元 12.01660 11.95370 0.06290 0.52620 群益東協成長基金-新臺幣 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.31450 11.35100 -0.03650 -0.32156 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.74210 10.77960 -0.03750 -0.34788 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.18400 10.21680 -0.03280 -0.32104 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96210 9.99420 -0.03210 -0.32119 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.46130 9.49430 -0.03300 -0.34758 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.96760 8.99650 -0.02890 -0.32124 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.74910 9.78050 -0.03140 -0.32105 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.62970 9.66330 -0.03360 -0.34771 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.01830 10.05050 -0.03220 -0.32038 群益長安基金 30.87000 31.81000 -0.94000 -2.95505 群益美國新創亮點基金-美元 15.07260 15.26220 -0.18960 -1.24228 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.43000 14.61000 -0.18000 -1.23203 群益真善美基金 17.45960 17.80220 -0.34260 -1.92448 群益馬拉松基金A類型 133.28000 138.47000 -5.19000 -3.74810 群益深証中小板基金 13.15000 13.38000 -0.23000 -1.71898 群益創新科技基金 35.11000 36.69000 -1.58000 -4.30635 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.04540 10.02550 0.01990 0.19849 群益華夏盛世基金N-美元 9.33290 9.35200 -0.01910 -0.20423 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 群益華夏盛世基金-人民幣 10.93940 10.91770 0.02170 0.19876 群益華夏盛世基金-美元 10.29090 10.31200 -0.02110 -0.20462 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.83000 16.85000 -0.02000 -0.11869 群益奧斯卡基金 29.38000 30.48000 -1.10000 -3.60892 群益新興金鑽基金-美元 12.63610 12.60790 0.02820 0.22367 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 群益葛萊美基金 25.12000 25.94000 -0.82000 -3.16114 群益道瓊美國地產ETF基金 19.89000 20.07000 -0.18000 -0.89686 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.10000 14.23000 -0.13000 -0.91356 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72670 11.69970 0.02700 0.23078 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.34860 11.33160 0.01700 0.15002 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26770 11.24290 0.02480 0.22058 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61220 8.59240 0.01980 0.23044 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.20860 9.19480 0.01380 0.15008 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.81680 8.79730 0.01950 0.22166 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.17860 10.16340 0.01520 0.14956 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.14000 31.81000 -0.67000 -2.10626 德信中國精選成長基金 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149 德信台灣主流中小基金 20.37000 21.05000 -0.68000 -3.23040 德信新興股票組合基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.92960 11.92920 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.74810 10.74200 0.00610 0.05679 德信數位時代基金 28.74000 28.91000 -0.17000 -0.58803 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65800 11.65750 0.00050 0.00429 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.71000 16.90000 -0.19000 -1.12426 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.80000 19.78000 0.02000 0.10111 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.44880 10.41350 0.03530 0.33898 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.86930 14.82260 0.04670 0.31506 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16100 8.11640 0.04460 0.54950 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.09670 11.04290 0.05380 0.48719 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35070 11.29570 0.05500 0.48691 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01890 12.94770 0.07120 0.54990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.72000 18.69000 0.03000 0.16051 摩根中小基金 25.07000 25.61000 -0.54000 -2.10855 摩根中國A股基金 13.92000 14.08000 -0.16000 -1.13636 摩根中國A股基金(美元) 11.03000 11.16000 -0.13000 -1.16487 摩根中國亮點基金 14.01000 14.10000 -0.09000 -0.63830 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.26570 11.27860 -0.01290 -0.11438 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.49580 12.50420 -0.00840 -0.06718 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.58660 9.60130 -0.01470 -0.15310 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.59950 12.61400 -0.01450 -0.11495 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.46160 14.47120 -0.00960 -0.06634 摩根台灣金磚基金-累積型 21.34000 21.67000 -0.33000 -1.52284 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.34000 21.67000 -0.33000 -1.52284 摩根台灣增長基金 53.08000 53.56000 -0.48000 -0.89619 摩根平衡基金 28.75000 28.81000 -0.06000 -0.20826 摩根全球α基金 19.42000 19.53000 -0.11000 -0.56324 摩根全球平衡基金 15.41440 15.39130 0.02310 0.15008 摩根全球發現基金 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77920 9.76540 0.01380 0.14132 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.75870 10.74040 0.01830 0.17038 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16430 10.15110 0.01320 0.13004 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42730 11.41090 0.01640 0.14372 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.02830 10.01530 0.01300 0.12980 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.68390 10.63610 0.04780 0.44941 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.66510 13.60390 0.06120 0.44987 摩根亞洲基金 57.97000 57.78000 0.19000 0.32883 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51550 8.47120 0.04430 0.52295 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92250 9.86900 0.05350 0.54210 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78380 8.74030 0.04350 0.49769 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29170 12.22770 0.06400 0.52340 摩根東方內需機會基金 18.36000 18.30000 0.06000 0.32787 摩根東方科技基金 36.57000 36.55000 0.02000 0.05472 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724 摩根金龍收成基金 22.85000 22.91000 -0.06000 -0.26189 摩根第一貨幣市場基金 15.07510 15.07470 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 15.15000 15.00000 0.15000 1.00000 摩根新金磚五國基金 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064 摩根新絲路基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 摩根新興35基金 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155 摩根新興日本基金 25.53000 25.32000 0.21000 0.82938 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.55190 7.53170 0.02020 0.26820 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86280 9.83540 0.02740 0.27859 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.59920 9.57530 0.02390 0.24960 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.78550 10.75800 0.02750 0.25562 摩根新興科技基金 59.47000 60.73000 -1.26000 -2.07476 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.36420 8.36300 0.00120 0.01435 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56790 10.56640 0.00150 0.01420 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.77300 8.74670 0.02630 0.30068 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.57890 9.55090 0.02800 0.29317 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.01180 8.98950 0.02230 0.24807 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.02890 9.99940 0.02950 0.29502 摩根龍揚基金 34.15000 34.24000 -0.09000 -0.26285 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 摩根環球股票收益基金-累積型 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35230 9.34160 0.01070 0.11454 摩根總收益組合基金-累積型 11.26460 11.25170 0.01290 0.11465 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.52000 27.66000 -1.14000 -4.12148 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79280 11.77420 0.01860 0.15797 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.05100 11.03700 0.01400 0.12685 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00130 9.98450 0.01680 0.16826 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30360 10.28740 0.01620 0.15747 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70600 9.69370 0.01230 0.12689 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77840 8.76370 0.01470 0.16774 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.41610 10.46900 -0.05290 -0.50530 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.39380 10.44010 -0.04630 -0.44348 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.87300 9.88240 -0.00940 -0.09512 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.94490 9.94810 -0.00320 -0.03217 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.65320 9.66230 -0.00910 -0.09418 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.72310 9.72630 -0.00320 -0.03290 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.39780 11.40970 -0.01190 -0.10430 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.18650 11.19470 -0.00820 -0.07325 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27280 10.27510 -0.00230 -0.02238 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.83850 10.84980 -0.01130 -0.10415 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.62090 10.62870 -0.00780 -0.07339 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75630 9.75850 -0.00220 -0.02254 聯邦金鑽平衡基金 25.03560 25.90880 -0.87320 -3.37028 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.81070 9.82550 -0.01480 -0.15063 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.04990 10.05880 -0.00890 -0.08848 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.81070 9.82550 -0.01480 -0.15063 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.04990 10.05880 -0.00890 -0.08848 聯邦貨幣市場基金 13.15940 13.15890 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 13.43000 14.00000 -0.57000 -4.07143 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.04990 16.03090 0.01900 0.11852 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.06400 13.02290 0.04110 0.31560 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.61580 12.60510 0.01070 0.08489 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.11750 12.10720 0.01030 0.08507 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77620 11.77570 0.00050 0.00425 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02910 11.02680 0.00230 0.02086 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55240 10.55200 0.00040 0.00379 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62670 8.62490 0.00180 0.02087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.40000 38.59000 -0.19000 -0.49236 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 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