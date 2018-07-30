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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     元大台灣50正2   
宏洲     正道     元大台商50          大同              大統染   興泰     新日光     
嘉裕     同開     富邦摩台          中環              本盟     宏亞                
東華              富邦發達          茂矽              銘旺科   達新                
大東              富邦金融          錸德              健和興   地球                
立益              元大MSCI台灣          智寶              旭隼     恆大                
佳和              永豐臺灣加權          環科              元晶     新紡                
昶和              富邦日本          鼎元              宇瞻     怡華                
三洋紡            國泰日經225          大毅              遠雄來   昶和                
本盟              元大歐洲50          華新科            統領     大統染              
瑞利              元大日經225          嘉晶              威宏-KY  程泰                
樂士              元大美債20正2          星通              泰昇-KY  氣立                
正峰新            元大美債20反1          禾伸堂                     永記                
億泰              國泰20年美債反1          揚明光                     日勝化              
毛寶              元大美債7-10反1          佳凌                       展宇                
燁興              富邦歐洲          嘉聯益                     華廣                
中鴻              FH彭博高收益債          鈞寶                       士紙                
聚亨              FH彭博新興債          淳安                       東明-KY             
千興              FH富時不動產          達方                       宏旭-KY             
威致              群益道瓊美國地產          杜康-DR                    光罩                
華豐              富邦臺灣優質高息          陽光能源-DR                   海悅                
首利              FH富時高息低波                                     智寶                
麗正              新光內需收益                                     隴華                
東訊              嘉泥                                         鼎元                
華泰              統一                                         銘旺科              
錸德              宏洲                                         翔耀                
倫飛              嘉裕                                         奇力新              
威盛              東華                                         資通                
國碩              大東                                         大毅                
銘旺科            立益                                         立萬利              
統懋              佳和                                         揚明光              
翔耀              昶和                                         佳凌                
太空梭            大統染                                       傳奇                
麗臺              三洋紡                                       迎廣                
華映              本盟                                         嘉聯益              
吉祥全            永大                                         關貿                
憶聲              瑞利                                         亞弘電              
科風              樂士                                         悅城                
和鑫              亞崴                                         富鼎                
力特              正峰新                                       愛山林              
喬鼎              億泰                                         皇昌                
正達              生達                                         潤弘                
晟鈦              毛寶                                         遠雄來              
同泰              燁興                                         夏都                
新世紀            中鴻                                         欣欣                
誠創              聚亨                                         統領                
嘉威              千興                                         客思達-KY            
力銘              威致                                         杜康-DR             
亞太電            華豐                                         同方友友-DR            
達能              劍麟                                         友佳-DR             
科納-KY           首利                                         一零四              
清惠              麗正                                         欣巴巴              
慧友              東訊                                         欣天然              
勁永              華泰                                         新海                
捷泰              錸德                                         欣高                
互億              佳世達                                       台數科              
天瀚              倫飛                                         波力-KY             
迅杰              威盛                                         泰昇-KY             
華上              正崴                                         政伸                
光麗-KY           億光                                         吉源-KY             
元晶              國碩                                         鼎炫-KY             
華冠              銘旺科                                                           
裕豐              統懋                                                             
寶徠              翔耀                                                             
皇普              太空梭                                                           
日勝生            神腦                                                             
台船              麗臺                                                             
六福              華映                                                             
台南-KY           鉅祥                                                             
康師傅-DR          大毅                                                             
聖馬丁-DR          兆赫                                                             
神州-DR           吉祥全                                                           
耀傑-DR           神基                                                             
同方友友-DR          嘉晶                                                             
晨訊科-DR          同開                                                             
友佳-DR           憶聲                                                             
陽光能源-DR          文曄                                                             
精熙-DR           全台                                                             
中福              科風                                                             
雷虎              和鑫                                                             
中視              力特                                                             
秋雨              喬鼎                                                             
慶豐富            正達                                                             
新利虹            晟鈦                                                             
國光生            緯創                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  貿聯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  界霖                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  宏正                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國產                                                             
                  皇普                                                             
                  皇翔                                                             
                  日勝生                                                           
                  欣陸                                                             
                  台船                                                             
                  榮運                                                             
                  六福                                                             
                  中壽                                                             
                  國票金                                                           
                  群益期                                                           
                  三商                                                             
                  統一超                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  美吉吉-KY                                                         
                  吉源-KY
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