◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10反1 群益臺灣加權反1 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 元大台灣50正2 宏洲 正道 元大台商50 大同 大統染 興泰 新日光 嘉裕 同開 富邦摩台 中環 本盟 宏亞 東華 富邦發達 茂矽 銘旺科 達新 大東 富邦金融 錸德 健和興 地球 立益 元大MSCI台灣 智寶 旭隼 恆大 佳和 永豐臺灣加權 環科 元晶 新紡 昶和 富邦日本 鼎元 宇瞻 怡華 三洋紡 國泰日經225 大毅 遠雄來 昶和 本盟 元大歐洲50 華新科 統領 大統染 瑞利 元大日經225 嘉晶 威宏-KY 程泰 樂士 元大美債20正2 星通 泰昇-KY 氣立 正峰新 元大美債20反1 禾伸堂 永記 億泰 國泰20年美債反1 揚明光 日勝化 毛寶 元大美債7-10反1 佳凌 展宇 燁興 富邦歐洲 嘉聯益 華廣 中鴻 FH彭博高收益債 鈞寶 士紙 聚亨 FH彭博新興債 淳安 東明-KY 千興 FH富時不動產 達方 宏旭-KY 威致 群益道瓊美國地產 杜康-DR 光罩 華豐 富邦臺灣優質高息 陽光能源-DR 海悅 首利 FH富時高息低波 智寶 麗正 新光內需收益 隴華 東訊 嘉泥 鼎元 華泰 統一 銘旺科 錸德 宏洲 翔耀 倫飛 嘉裕 奇力新 威盛 東華 資通 國碩 大東 大毅 銘旺科 立益 立萬利 統懋 佳和 揚明光 翔耀 昶和 佳凌 太空梭 大統染 傳奇 麗臺 三洋紡 迎廣 華映 本盟 嘉聯益 吉祥全 永大 關貿 憶聲 瑞利 亞弘電 科風 樂士 悅城 和鑫 亞崴 富鼎 力特 正峰新 愛山林 喬鼎 億泰 皇昌 正達 生達 潤弘 晟鈦 毛寶 遠雄來 同泰 燁興 夏都 新世紀 中鴻 欣欣 誠創 聚亨 統領 嘉威 千興 客思達-KY 力銘 威致 杜康-DR 亞太電 華豐 同方友友-DR 達能 劍麟 友佳-DR 科納-KY 首利 一零四 清惠 麗正 欣巴巴 慧友 東訊 欣天然 勁永 華泰 新海 捷泰 錸德 欣高 互億 佳世達 台數科 天瀚 倫飛 波力-KY 迅杰 威盛 泰昇-KY 華上 正崴 政伸 光麗-KY 億光 吉源-KY 元晶 國碩 鼎炫-KY 華冠 銘旺科 裕豐 統懋 寶徠 翔耀 皇普 太空梭 日勝生 神腦 台船 麗臺 六福 華映 台南-KY 鉅祥 康師傅-DR 大毅 聖馬丁-DR 兆赫 神州-DR 吉祥全 耀傑-DR 神基 同方友友-DR 嘉晶 晨訊科-DR 同開 友佳-DR 憶聲 陽光能源-DR 文曄 精熙-DR 全台 中福 科風 雷虎 和鑫 中視 力特 秋雨 喬鼎 慶豐富 正達 新利虹 晟鈦 國光生 緯創 同泰 新世紀 誠創 嘉威 力銘 貿聯-KY 亞太電 達能 科納-KY 清惠 界霖 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 宏正 華上 光麗-KY 元晶 虹揚-KY 華冠 裕豐 寶徠 國產 皇普 皇翔 日勝生 欣陸 台船 榮運 六福 中壽 國票金 群益期 三商 統一超 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 美吉吉-KY 吉源-KY