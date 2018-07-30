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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          福裕              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          華容              謚源     寶利徠              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          天揚              東林     強生                
南璋     寬魚國際 元大美債7-10          建達              欣厚-KY  寶島科              
勝昱     太普高   富邦中國政策債          信昌電            友銓     其祥-KY             
精確              元大美債1-3          艾華              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          沛亨              三圓     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          蜜望實            雙喜     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          富驛-KY           力泰     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          鼎創達            理銘     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          全銓              亞都     光明                
力新              國泰5Y+新興債                            東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債                            綠河-KY  宏佳騰              
凱柏實業          富邦全球高收債                            欣泰     泰茂                
遠昇              合世                                         永彰                
及成              易威                                         至興                
和進              百略                                         長佳                
耀勝              穆拉德                                       致振                
倚強              達爾膚                                       台聯電              
錦明              大江                                         威潤                
鑫創              南璋                                         唐榮                
廣寰科            勝昱                                         晉椿                
點晶              東隆興                                       世豐                
建舜電            精確                                         久陽                
泰谷              宏易                                         強新                
典範              唐鋒                                         尼克森              
長天              雙邦                                         力新                
哲固              立端                                         恩得利              
益通              創威                                         謚源                
振維              榮群                                         李洲                
鴻翊              天宇                                         倚強                
迎輝              新零售                                       台嘉碩              
欣厚-KY           力新                                         至寶電              
兆遠              恩得利                                       宇環                
系統電            李洲                                         點晶                
世紀              凱柏實業                                     杭特                
華容              艾訊                                         幸康                
建榮              遠昇                                         尚立                
立衛              及成                                         迎輝                
天揚              好德                                         先益                
鈺創              昇銳                                         重鳥鵬              
佳總              和進                                         東林                
合正              耀勝                                         新鉅科              
寶聯通            倚強                                         晶達                
凱鈺              台嘉碩                                       金利                
德宏              錦明                                         凱鈺                
合邦              鑫創                                         通泰                
萬旭              廣寰科                                       彩富                
驊宏資            點晶                                         合邦                
久正              東浦                                         業強                
上揚              杭特                                         九豪                
全譜              建舜電                                       訊達                
易通展            泰谷                                         撼訊                
安鈦克            典範                                         亞銳士              
元隆              長天                                         雷科                
沛亨              哲固                                         慶生                
九暘              益通                                         上揚                
凱碩              振維                                         易通展              
全達              鴻翊                                         迅德                
奧斯特            迎輝                                         大中                
保銳              欣厚-KY                                      倉和                
越峰              兆遠                                         蜜望實              
英格爾            緯軟                                         星雲                
鑫龍騰            IET-KY                                       森田                
士開              系統電                                       鑫龍騰              
昇益              世紀                                         三圓                
志嘉              華容                                         昇益                
富裔              建榮                                         雙喜                
正德              立衛                                         力泰                
燦星旅            天揚                                         理銘                
富驛-KY           鈺創                                         惠普                
劍湖山            佳總                                         中連貨              
德記              合正                                         安心                
泰偉              國眾                                         燦星旅              
華義              寶聯通                                       雅茗-KY             
昇華              凱鈺                                         易飛網              
得利影            德宏                                         高野                
鼎創達            合邦                                         亞都                
花王              萬旭                                         老爺知              
邦泰              茂達                                         東凌-KY             
                  驊宏資                                       紅馬-KY             
                  久正                                         德記                
                  上揚                                         大展證              
                  全譜                                         誠品生活            
                  易通展                                       華義                
                  安鈦克                                       得利影              
                  元隆                                         時報                
                  良維                                         琉園                
                  沛亨                                         旭然                
                  九暘                                         捷必勝-KY            
                  凱碩                                         明揚                
                  全達                                         紅木-KY             
                  奧斯特                                       鉅邁                
                  翔名                                         大地-KY             
                  保銳                                         綠河-KY             
                  越峰                                         霹靂                
                  博智                                         花王                
                  英格爾                                       欣雄                
                  鑫龍騰                                       欣泰                
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
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                  花王                                                             
                  邦泰
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