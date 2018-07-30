【亞洲投顧】大盤先觀察下面支撐

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，還是多方控盤，7/9 大盤出現初步止跌訊號，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號，多方目標 10776 點和 10886 點以及 10941 點缺口，都達陣，最後的多方目標 11088 點也幾乎達陣，現在短線支撐上移到 10950 點，轉空點為 10893 點，未破轉空點之前都是多方控盤，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，現階段大盤資金輪動快，不要太積極，耐心佈局籌碼穩定的主力股，風險低獲利空間較大。多空的個股要分清楚，希望大家一起獲利。

現在優先注意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如 2492 華新科，6173 信昌電，6182 合晶，6488 環球晶，2345 智邦等等，大家要自己做功課追蹤籌碼狀況，佈局籌碼穩定的主力股，獲得支撐的機率較大，操作風險較低。現在龍哥就是保守操作，等待下一波的機會，隨時佈局新主力股。

今天外資期貨多單減少 591 口，自營商期貨空單增加 546 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤下跌，法人多方籌碼減少，不過減幅不大，先觀察支撐止跌。

【籌碼穩定的主力股】2345 智邦，3533 嘉澤，3376 新日興，6147 頎邦，5469 瀚宇博 2371 大同，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意，6104 創惟 2492 華新科，6173 信昌電，8069 元太

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作，現在防守 10758 點；空方操作者帶量跌破 10635 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

