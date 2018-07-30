【華冠投顧】被動元件直接見季線 大盤若下跌防守看哪裡?

#族群追蹤

週五才提到被動元件來到月線反壓，本來只是預期本週被動將開始整理或緩步修正，沒想到是用大跌反應，上週五點名要留意的，2327 國巨、2478 大毅、2472 立隆電、6175 立敦、6173 信昌電，五檔標的只有大跌或跌停兩種選項，但今天被動元件指數也跌到季線支撐了，真的也不建議追空，被動元件是有基本面跟題材的族群，只是目前線型跟籌碼轉弱，練好坐功等待機會即可。

週五有提到蘋概股，而從目前檯面上站在全均線上的只有 2474 可成，其他大多都還在年線之下，目前在季線之上且季線上彎的則有 6147 頎邦、6456 GIS-KY、2354 鴻準，另外就是跌到支撐區的 6153 嘉聯益可以追蹤觀察後續發展狀態。

#盤勢分析

大盤今日很可惜沒有補量上漲，而是受被動元件弱勢影響下跌，但整體的狀況就如上週所說，這邊若進入修正，關鍵就是 10886 別跌破即可，邏輯很簡單，近期無量驚驚漲所以只要 10886 不破，就比較不會有太大套牢量的問題，只要持續守穩，多頭就持續還有機會，而近期量縮上攻，若無法補量攻擊，則要留意下殺取量的可能性，個股方面建議不建議追漲，採低風險的點位進場策略可以避免假突破造成虧損壓力的狀況。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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