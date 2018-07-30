【華冠投顧】被動元件回檔 拖累台股轉弱

藍慶賜 分析師

台股受美股大跌影響，上市櫃指數同步下跌。大盤從 10523 反彈到 11080 波段上漲 557 點，今日黑 K 棒高低點吃掉前一天紅 K 的高低點，已出現止漲的訊號。而比較弱勢的 OTC 則跌幅 1.33%，今日黑 K 棒跌破 5 日、10 日、20 日短期均線，OTC 指數處於季線與年線間的區間整理。

(3059) 華晶科，多頭區間整理。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(6235) 華孚，股價位於年線與半年線附近來回震盪，等待量能放大整是突破年線反壓。華孚美鋁合金轉型新能源車，成果豐碩，更打入美系電動車大廠特斯拉供應鏈，八成業務來自於中控台 CID、以及二成營收來自轉向系統。

(3645) 達邁，跌破年線後的止跌反彈。第 3 季 PI 產能已滿載，整體營收表現將視產品組合結果而定，價高的黑色 PI 銷量增加，將推升第 3 季及第 4 季營收走高。另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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