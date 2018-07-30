【華冠投顧】被動族群震盪大、明後天是觀察點

鍾騏遠 分析師

◆ 一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

3105 穩 懋：個股繼上周帶量下跌後，今持續出現新低點

由於股價已跌破年線扣抵，個股正式進入空方走勢

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6488 環球晶：上周雖出現連續四天的上揚，但量能未跟上

今天下跌出量，後續將月線整理，留意半年線支撐即可。

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2492 華新科：股價經過上周周帶量上漲後，今天出現急殺

雖趨勢向上，仍須觀察後續是否止跌，以季線為防守點

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6176 瑞 儀：股價在低檔出現類島狀反轉之後，今量能縮減

因年線、半年線向下，後續留意是否遇線反壓。

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3711 日月光：股價在上周五已帶量提前表態，今跳空向上

出現換手量能，後續若要續攻，前波套牢量能必須先克服

後續才有機會出現波段行情！

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# 台股盤勢分析：

繼上周漲多之後，本周第一天被動元件就大幅度拉回

雖然產業趨勢向上，但短線籌碼凌亂，多數個股融資

只增不減，在國際股市反彈之後，股價進經漲多整理

由於早盤的時候，被動元件族群已經出現大量賣單

因此若早盤未能動作者，接近期中午的時候，許多個股

大單敲出，股價快速鎖至跌停，可見現時盤勢變化之快速。

自當沖稅率減半之後，當沖的量能放大，個股波動幅度增加

價格上自然就有助漲助跌的現象。

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八月開始，上市櫃財報須完成第二季季報，加上月報公佈

個股的波動也會隨之加大，有鑑於美國企業財報表現不錯

台股上市櫃公司也有機會表現，唯股價高低基期

融資浮額多寡，都會影響個股後續上漲的動能

如果股價上漲、量縮，則須小心後續線型支撐！

大盤半年線扣抵值在八月中旬之後，就會走入低檔區

若本周融資浮額可以大幅度減少，則有利後續盤勢攻擊

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。