【華冠投顧】摩台期結算，慣殺被動元件，靠台積電力守11000關卡及5日線!

台股今日為摩台期結算日，外資操控大型權值股台積電 (2330)，鴻海(2317) 等，指數力守 11000 整數位置，終場下跌 42 點，以 11033 作收，成交量 1254 億元，價跌量增格局，守住 5 日線。

盤面上被動元件族群今日賣壓沉重，股價一片綠油油，龍頭廠國巨 (2327) 股價重挫跌停板失守 900 元關卡，收在 840 元；另華新科 (2492)，禾伸堂(3026)、信昌電(6173)，達方(8163)，奇力新(2456)、大毅(2478) 等股價均重挫跌停板作收，其餘相關個股蜜望實 (8043)，智寶(2375)，日電貿(3090)，華容(5328) 等也均重挫逾 7%，成為今日族群中跌幅最重一族，拖累今日 OTC 指數重挫 1.33%。不過整體加權指數在台積電 (2330)，鴻海(2317)，友達(2409)，台泥(1101)，台塑(1301)，中鋼(2002) 等大型權值股撐盤下，終場得以小跌作收，指數力守 11000 關卡及 5 日線!

台股終止上周日 K 連五紅，守住 11000 點及 5 日線，就技術面來看，大致上沿著 5 日均線持續震盪向上不變，且外資持續偏多心態，籌碼面有利多方，預計拉回不會太多，唯大盤量能趨勢轉弱 5 日均量小於 10 均量，需盡速補量，選股方向建議鎖定第 2 季財報亮眼，下半年產業旺季及具題材個股。

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