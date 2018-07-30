【華冠投顧】今日摩台指結算! 『萬一』保衛戰是否守的住?!

武傑關注個股: 2338 光罩、1597 直得、8936 國統、6299 杰力、6180 橘子。

◆台股盤勢分析:

◇扭轉乾坤?!

台北股市早盤小跌 - 3 點開出，雖然一度由黑翻紅，但是在被動元件相關個股的重挫下；加權指數一路震盪走低，收盤下跌 - 42 點作收，收在 11033 點，成交量 1254 億。

台股再度展開『萬一』保衛戰，最終在摩台指結算下，指數今天還是守住了 11000 點大關。延續我們上星期的分析… 11000 點的關卡，是由散戶大軍『螞蟻搬象』，讓外資買盤回溫，有拉高結算機會。所以今天在摩台指結算後，明天能否守穩 11000 點大關，才是台股真正的挑戰。到底『螞蟻搬象』是否『扭轉乾坤』?! 還是『自不量力』?! 這裡就不用過渡預期，靜望其變即可。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1909 榮成、8936 國統、6209 今國光、2338 光罩、1597 直得、6176 瑞儀… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3016 嘉晶、6173 信昌電、2327 國巨、2478 大毅、3026 禾伸堂、2456 奇力新… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估