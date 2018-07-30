【永豐期貨】台指選擇權盤後－被動元件重挫 台股回防11000點關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 52 點至 10939 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 94.54 點，電子期逆價差擴至 - 3.35 點，金融期逆價差縮至 - 13.36 點。現貨部分，三大法人賣超 20.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1244 口至 21196 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 590 口至 51996 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1632 口至 27450 口。

上週五美國科技股在英特爾、推特大跌拖累下表現疲軟，Nasdaq 跌幅達 1.46%，而道瓊、標普也都下跌作收，週一日韓台股均以下跌開出，而陸股翻黑加上近期跌深反彈的國巨、華新科等被動元件族群重挫，更使加權指數跌幅擴大，台股午盤一度跌至 11001.15 點，所幸低接買盤進場使指數守住萬點後收斂跌幅，終場加權指數下跌 42.24 點或 0.381%，收在 11033.54 點，成交量能 1255.64 億，較前一日縮減 6.99 億，盤面上主要由金融、傳產類股相對抗跌。技術面觀察，週一日 K 開低走低留下影線黑棒守住 5 日線與 11000 大關，不過目前日 KD 還在高檔過熱區，MACD 柱狀體也未在擴大，因此雖然台股連三日守住萬一大關，但若量能不出恐持續高檔震盪，未來除了被動元件族群是否止跌外，美國科技股修正力道是否加重也將是觀盤重點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.44 降至 1.31，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.83% 升至 11.64%，賣權平均隱含波動率由 13.7% 升至 14.96%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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